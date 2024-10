Kostenlose Google Tabellen Kalendervorlagen für soziale Medien

Was unterscheidet eine gute soziale Strategie von einer mittelmäßigen? Ein Kalender für den Inhalt!

Mit einer Vorlage für einen Google Tabellen-Kalender für soziale Medien können Sie Inhalte organisieren und Erinnerungen verschicken, damit Sie nicht mehr "Was habe ich mir nur dabei gedacht".

Bevor Sie online nach "Kalendervorlage für soziale Medien in Google Tabellen" suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere kuratierte Liste mit gebrauchsfertigen Vorlagen!

Egal, ob Sie ein Solo-Superstar oder ein Team von Marketing-Ninjas sind, hier werden Sie fündig!

Social Media Kalender Vorlagen verstehen

Eine Vorlage für einen Social-Media-Kalender ist ein fertiger Planer, der von Erstellern von Inhalten und Geschäften verwendet wird, um die Beiträge zu organisieren, die auf verschiedenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.

Sie enthält integrierte Registerkarten wie Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter usw., und kann je nach den Anforderungen des Benutzers um zusätzliche Details wie Kommentare, Nachverfolgung des Engagements usw. erweitert werden.

Während Sie mit Google Tabellen mehrere Datenpunkte in einem tabellarischen Format erfassen können, geht eine Vorlage noch ein paar Schritte weiter. Sie ist eher wie eine dieser kalender Apps aber mit zusätzlichen Features für die Welt der sozialen Medien.

Influencer, Prominente und ihre Manager nutzen diesen Planer, um sicherzustellen, dass alle ihre Beiträge in den sozialen Medien für ihre Einzelziele relevant sind und rechtzeitig hochgeladen werden. Es kann auch Ihre Online-Präsenz verbessern, indem es sich mit Tools wie Apps für Videokonferenzen, Diensten zum Freigeben von Dateien und Datenanalyselösungen zusammenschließt.

Was macht eine gute Vorlage für einen Google Tabellen Kalender für soziale Medien aus?

Eine gute Google Tabellen Kalender Vorlage sollte den Benutzern helfen, die vielen Schritte bei der Erstellung wirkungsvoller Inhalte leicht zu bewältigen.

Im Folgenden sind die Schlüsselkomponenten aufgeführt, die bei der Annahme einer Vorlage berücksichtigt werden müssen:

Zugewiesene Zeitfenster: Beim Jonglieren mit mehreren Arten von Inhalten für soziale Medien sollten Sie sicherstellen, dass jeder Inhaltstyp seine eigenen Zeitfenster erhält

Beim Jonglieren mit mehreren Arten von Inhalten für soziale Medien sollten Sie sicherstellen, dass jeder Inhaltstyp seine eigenen Zeitfenster erhält Features für die Zusammenarbeit: Ein Google Tabellen Kalender für soziale Medien muss die Teamarbeit erleichtern, indem er die Möglichkeit bietet, Dateien freizugeben, Kommentare hinzuzufügen und ähnliches, um den Erstellern zu helfen, Ideen zu sammeln, Wissen auszutauschen und Feedback zu geben

Ein Google Tabellen Kalender für soziale Medien muss die Teamarbeit erleichtern, indem er die Möglichkeit bietet, Dateien freizugeben, Kommentare hinzuzufügen und ähnliches, um den Erstellern zu helfen, Ideen zu sammeln, Wissen auszutauschen und Feedback zu geben Visualisierung: Ein gut visualisierter Kalender hilft den Benutzern, Lücken zu erkennen, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Leistung einfach zu messen

Ein gut visualisierter Kalender hilft den Benutzern, Lücken zu erkennen, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Leistung einfach zu messen Zeitleisten: Mit Funktionen der Zeitleiste wie Drag-and-Drop für die Einstellung von Fristen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die die Priorisierung verbessern, können Sie Probleme in letzter Minute beim Brainstorming von Inhalten vermeiden

Mit Funktionen der Zeitleiste wie Drag-and-Drop für die Einstellung von Fristen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die die Priorisierung verbessern, können Sie Probleme in letzter Minute beim Brainstorming von Inhalten vermeiden Zielgruppensegmentierung: Um gezieltere Inhalte zu erstellen, muss ein Kalender für soziale Medien große Zielgruppen in kleine und überschaubare Gruppen unterteilen, abhängig von Verbraucherdaten wie Profilinformationen, Beiträgen, Interaktionen, Followern usw.

Um gezieltere Inhalte zu erstellen, muss ein Kalender für soziale Medien große Zielgruppen in kleine und überschaubare Gruppen unterteilen, abhängig von Verbraucherdaten wie Profilinformationen, Beiträgen, Interaktionen, Followern usw. Abschnitte für die Inhaltsplanung: Sie sollten sich auf verschiedene Abschnitte stützen können, um die Erstellung von Inhalten zu erleichtern. Dazu gehören u. a. Social-Media-Plattformen, Inhaltskategorien, CTAs, Posting-Zeitpläne und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)

Sie sollten sich auf verschiedene Abschnitte stützen können, um die Erstellung von Inhalten zu erleichtern. Dazu gehören u. a. Social-Media-Plattformen, Inhaltskategorien, CTAs, Posting-Zeitpläne und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) KI-gesteuert: Mit KI-gesteuerten Features können Benutzer alltägliche, aber wichtige Aufgaben wie die Planung von Beiträgen, die Generierung von Ideen für Inhalte, die Leistungsbewertung, die Stimmungsanalyse und vieles mehr automatisieren

Mit KI-gesteuerten Features können Benutzer alltägliche, aber wichtige Aufgaben wie die Planung von Beiträgen, die Generierung von Ideen für Inhalte, die Leistungsbewertung, die Stimmungsanalyse und vieles mehr automatisieren **Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass alle Elemente abgehakt werden - keine verpassten Fristen mehr oder vergessene zeitgebundene Beiträge ⏰

Integration: Die Verknüpfung eines Kalenders mit Kommunikationsplattformen, Diensten zum Freigeben von Dateien, Messaging-Apps usw. rationalisiert die Erstellung von Inhalten

6 Kalender-Vorlagen für soziale Medien in Google Tabellen

Bei der Auswahl einer Vorlage für einen Kalender für soziale Medien gibt es unzählige Möglichkeiten, was es noch schwieriger macht, die richtige Vorlage zu finden. Während einige Vorlagen einfach benutzerdefiniert sind, gehen andere einen Schritt weiter und bieten Automatisierung.

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir eine Liste mit sechs kostenlosen Vorlagen für Kalender mit Inhalten zusammengestellt. Mit diesen Vorlagen können Sie zeitpläne in Google Tabellen zu erstellen , hinterlassen Sie Kommentare für Ihre Kollegen und vieles mehr.

1. Social Media Redaktionskalender Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Versuchen Sie die Vorlage für einen redaktionellen Kalender für soziale Medien von Template.net, ein vollständig anpassbares Tool, das die Erstellung von Inhalten von Anfang bis Ende verwaltet. Es ist mit Google kompatibel und ermöglicht Ihnen das Hinzufügen und Entfernen von Spalten und Zeilen, die Kategorisierung von Inhalten und die Planung von Veröffentlichungsterminen.

Durch das Einfügen von spezifischen Notizen und Kommentaren für jeden Eintrag können Sie und Ihr Expertenteam mühelos zusammenarbeiten, um Ideen zu sammeln, Feedback freizugeben und Beiträge zu überprüfen ein Social Media Audit durchführen . Ob Sie es in Google Docs, PDF, Word oder Apple Pages herunterladen möchten - Sie haben die Wahl.

Am besten geeignet für: Marketing Teams, die eine übergreifende Ansicht ihrer Social Media Marketing Aufwände wünschen.

2. Vorlage für den Kalender für soziale Medieninhalte von HubSpot

über HubSpotHubSpot Vorlage für den Kalender für soziale Medieninhalte ist eine zentrale Ressource für alle Ihre Social-Media-Anforderungen. Mithilfe der plattformspezifischen Registerkarten können Sie Ihre Inhalte an den einzigartigen Stil und die Anforderungen der verschiedenen Plattformen und Zielgruppen anpassen.

Um immer einen Schritt voraus zu sein, nutzen Sie das Content Repository, um die Inhalte, die Sie für Ihre Follower freigeben möchten, zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie es ganz einfach mit den Tools von HubSpot, wie CRM oder Marketing Hub, verbinden, um eine reibungslose Nutzung zu gewährleisten.

Am besten geeignet für: Einzelpersonen oder kleine Teams, die nach einer einfachen Vorlage suchen.

3. Social Media Inhalt Kalender Vorlage von Hootsuite

über HootsuiteHootsuite Vorlage für den Kalender für soziale Medieninhalte ist ein einfach zu bedienendes und anpassbares tool. Es ist mit Google Tabellen kompatibel und bietet eine eingebaute Registerkarte Strategie, auf der Sie eine Roadmap für soziale Medien erstellen können, in der Sie Ihre Ziele, Schlüsselelemente zur Steigerung des Engagements usw. angeben,

Benötigen Sie eine Kristallkugel, die Sie auf alle bevorstehenden wichtigen Feiertage, Ereignisse und Daten des Monats hinweist, damit Sie Ihre Inhalte entsprechend planen können? die Registerkarte Monatsansicht hilft Ihnen dabei. Auf der Registerkarte "Wöchentliche Ansicht" können Sie Ihren Planungsbedarf für eine ganze Woche im Voraus festlegen.

Und raten Sie mal! In der Evergreen Content Library werden alle Inhalte, die für Aufsehen gesorgt haben, nachverfolgt, so dass Sie sie unverändert wiederverwenden oder nach Belieben umgestalten können.

Am besten geeignet für: Content-Teams, die ihre sozialen Inhalte im Einklang mit Feiertagen und wichtigen Ereignissen strategisch planen möchten.

4. Vorlage für einen Kalender mit Inhalten von Backlinko

über BacklinkoBacklinko's Vorlage für den Kalender der Inhalte kommt mit zwei bemerkenswerten Registerkarten: die Ansicht des Kalenders, die die Fälligkeitsdaten und die hochzuladenden Inhalte anzeigt, und eine Liste der Inhalte und ein Workflow-Blatt.

Es handelt sich dabei um einen ziemlichen Standard, der es Teams ermöglicht, ihre Zeitleisten für jeden Inhalt zu erfassen. Die Registerkarte Workflow bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von Inhalten, von der Ideenerfassung bis zur Veröffentlichung, von der Meta-Beschreibung bis zum E-Mail-Marketing, und schließt sie rechtzeitig ab.

Diese Vorlage für einen Kalender für Inhalte ist kostenlos und kann als Excel-Tabelle oder Google Tabellen heruntergeladen werden.

Am besten geeignet für: Einzelpersonen oder ein kleines Team, das seine Arbeitsabläufe in den sozialen Medien standardisieren möchte.

5. Kalender für Social Media-Inhalte für kleine Geschäfte von Small Business Trends

über Small Business Trends Small Business Trends's Kalender für Social Media-Inhalte für kleine Unternehmen wurde speziell für die Bedürfnisse von kleinen Geschäften entwickelt. Ausgestattet mit spezifischen Abschnitten für jeden Social-Media-Kanal wie LinkedIn, Instagram und X (ehemals Twitter), bietet er den Benutzern eine gezielte Roadmap ihrer Aktionen für jeden Tag der Woche.

Sie können es als PDF-, Excel- oder Word-Dokument herunterladen - perfekt für ein kleines Team.

Und wenn Sie gerade eine Schreibblockade haben und einen kleinen Anstoß brauchen, können Sie diese projektmanagement für soziale Medien lösung kann einzigartige Prompts generieren, um Ihnen bei der Erstellung fesselnder Inhalte zu helfen. Na, das ist doch schon mal was!

Am besten geeignet für: Kleine Geschäfte, die einen soliden, aber zielgerichteten Plan für den Inhalt benötigen.

6. Vorlage für einen Kalender mit Inhalten von Semrush

über SemrushSemrushs Vorlage für den Kalender für Inhalte bietet alle Tools, die Sie benötigen, um einen Zeitplan für soziale Medien bis zu einem Jahr im Voraus zu erstellen. Die Registerkarte Inhaltskalender enthält Abschnitte, in denen Sie die Mitwirkenden, die Art des Inhalts, den Status der Veröffentlichung und vieles mehr angeben können

Um das Ganze zu versüßen, wird auf der Registerkarte "Zusätzliche Felder " ein separater Abschnitt für jedes Formular des Inhalts erstellt, in dem alle relevanten Informationen dazu erfasst werden. Sie müssen sich also nicht den Kopf darüber zerbrechen, welche Daten Sie für eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne nachverfolgen müssen.

Am besten geeignet für: Teams, die jährliche oder vierteljährliche Pläne für Inhalte auf der Grundlage größerer Geschäftsinitiativen planen.

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen/Docs

Es ist unbestritten, dass Google Tabellen/Docs ein großartiges Tool für die Dokumentation und Bearbeitung von Dokumenten ist. Die sozialen Medien erfordern jedoch einige Schlüsseloptionen für Benutzer, um neue Höhen zu erschließen. Versuchen wir zu verstehen, warum Google Tabellen/Docs möglicherweise nicht ausreicht.

Mangelnde Sichtbarkeit: Es gibt keine geeigneten Tools wie Gantt Diagramme oder Kanban Boards, die die Sichtbarkeit der Workflows ermöglichen

Es gibt keine geeigneten Tools wie Gantt Diagramme oder Kanban Boards, die die Sichtbarkeit der Workflows ermöglichen Komplizierte Integrationen: Die Integration mit anderen wichtigen Tools wie Kalendern, Video-Streaming-Apps usw. ist nicht nahtlos und erfordert zusätzliche Schritte

Die Integration mit anderen wichtigen Tools wie Kalendern, Video-Streaming-Apps usw. ist nicht nahtlos und erfordert zusätzliche Schritte Fehlende Automatisierung: Es ist nicht möglich, die Aktualisierung von Status zu automatisieren, sobald der Inhalt live ist

Alternative Kalender-Vorlagen für soziale Medien

Die oben genannten Vorlagen helfen Ihnen zwar dabei, die Arbeit zu erledigen, aber es fehlen ihnen viele Features, wie z. B. Benachrichtigungen, erweiterte Optionen für die Zusammenarbeit und Integrationen mit mehreren wichtigen Tools, die entscheidend sind, um in der Social-Media-Landschaft zu bestehen.

Dies zwingt Benutzer zweifellos dazu, sich nach folgenden Vorlagen umzusehen alternativen zu Google Tabellen .

ClickUp, ein One-Stop-Shop für Projektmanagement tools, bietet ein breites Array an Funktionen, wie z.B. Sichtbarkeit von Workflows durch ClickUp Gantt Diagramme , Leistungsüberwachung, Nachverfolgung von Aufgaben und mehr. Dank ClickUp Gehirn können Sie jetzt automatisch Ideen für Inhalte generieren und Kampagnen schneller starten.

Wenn der Workload gewaltig ist und Sie nicht in der Lage sind, Aufgaben zu priorisieren, schaffen Sie Abhilfe mit ClickUp Dashboards -sorgt für Transparenz, indem es Ihnen Einblicke in alle Ihre Aufgaben und die für deren Abschluss benötigte Zeit gibt und so die Produktivität steigert. Sie können es benutzerdefiniert anpassen, um die Nachverfolgung der Leistung Ihrer marketing-Kampagnen zu.

1. ClickUp Social Media Kalender Vorlage

ClickUp Social-Media-Vorlage

Wenn Sie eine allumfassende Vorlage benötigen, die Ihr Social-Media-Spiel in Ordnung bringt, ClickUp Kalender-Vorlage für soziale Medien kann eine zuverlässige Option sein. Mit dieser Vorlage können Sie Ideen sammeln, Ihrem Team Aufgaben zuweisen und die Resonanz auf Ihre Beiträge überwachen, um Ihr Potenzial in den sozialen Medien zu maximieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen, den gesamten Prozess mit bereits eingebauten Einstellungen effizient zu gestalten, wie z. B ClickUp Ansichten , Status usw., die auf die Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten werden können. Sie möchten sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Inhalte Ihrer sozialen Medien im Griff haben? Benutzerdefinierte Feeds ClickUp Felder wie Sie möchten, und Sie können loslegen.

Da alle Informationen auf einer einzigen Plattform gespeichert sind, können Sie außerdem ein einheitliches Messaging für Ihre Beiträge sicherstellen und die Stimme der Marke präsentieren.

Verwenden Sie die ClickUp Kalender Ansicht, um Ihre Social Media Posts zu planen und zu verwalten

Am besten geeignet für: Influencer/Marken, die sich gerade erst an die Erstellung von Inhalten in den sozialen Medien gewagt haben.

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes Inhalts (In Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant, usw.) zusammen mit dem leitenden Designer sehen. Außerdem entfällt die gesamte Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe dazu genutzt werden kann, Aufgaben und nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms des Dartmouth College - Student Wellness Center

2. ClickUp Vorlage für einen Kalender mit Inhalten

ClickUp's Vorlage für den Kalender mit Inhalten

In Zeiten des gedankenlosen Scrollens würde Ihr Publikum die Extrameile auf sich nehmen, um Sie in den sozialen Medien zu besuchen, wenn Sie bei jedem Posting ins Schwarze treffen würden. Mit einfachen Worten: Ihre Inhalte sollten auf bestimmte Ereignisse, Ferienzeiten usw. ausgerichtet sein.

Aber denken Sie daran, dass diese unvorhergesehenen Herausforderungen oft im Verborgenen lauern Wenn Sie also die Planung von Inhalten als nachträglichen Gedanken betrachten, bereiten Sie insgeheim ein Rezept für eine Katastrophe vor.

Aber keine Sorge; ClickUp's Vorlage für den Kalender für Inhalte ist hier, um zu helfen. Erstellen Sie eine rechtzeitige Strategie, um Inhalte bereitzuhalten und die Interaktion mit Ihren Zuschauern nicht zu verpassen.

Mit dieser Vorlage können Sie einen strukturierten Zeitplan für das gesamte Jahr erstellen, der Ihnen hilft, Ressourcen frühzeitig zuzuweisen und die bisherige Leistung zu verfolgen, die als Grundlage für künftige Beiträge dienen kann.

Am besten geeignet für: Anfänger und Profis, die versuchen, die Konsistenz in ihrer Social-Media-Umgebung aufrechtzuerhalten.

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung des Klickverhaltens, der Nummer von Likes und mehr, um Ihre Präsenz in den sozialen Medien entsprechend zu verbessern

3. ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage

ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage

Sind Sie ein Profi, der etwas mehr in seinem Plan für soziale Medien braucht? Wir verstehen das. Manchmal benötigen Sie zusätzliche Details in Ihren Vorlagen zur Nachverfolgung von Inhaltskategorien, Social-Media-Kanälen, Status von Entwürfen und mehr. ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage ist wie geschaffen für den Himmel.

Mit seinen ausgefeilten Features können Sie sämtliche Inhalte (wie Entwürfe, Links, Grafiken usw.) an einem Ort aufbewahren, auch wenn diese auf verschiedene Social-Media-Plattformen wie Facebook, X (früher Twitter) und Instagram hochgeladen werden sollen. Fügen Sie alle Details hinzu, wie z. B. Ihre Zusammenarbeit mit Influencern, Trends mit Ihrer eigenen Note und aussagekräftige Daten, die als Erkenntnisse für später genutzt werden können.

Es bietet vier benutzerdefinierte Ansichten - Liste, Board, Kalender, Einbettung und Dokument -, mit denen Sie den Prozess der Erstellung von Inhalten von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung im Handumdrehen durchlaufen können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, um diese Vorlage optimal zu nutzen, verfügt ClickUp über ein integriertes Dokument, das Ihnen als Experte bei der Navigation durch das Tool helfen kann.

Am besten geeignet für: Unternehmen mit einer großen Social-Media-Präsenz über mehrere Kanäle.

💡Pro Tip: Schreiben Sie Texte für Beiträge, Ideen, Inspirationen und mehr mit ClickUp Dokumente . Außerdem können Sie Lesezeichen einbetten und Tabellen erstellen, sie gemeinsam mit Ihren Kollegen in Echtzeit bearbeiten und sie mit bestimmten Berechtigungen für Teams, Gäste oder die Öffentlichkeit freigeben.

4. ClickUp Kalender Vorlage für Werbeaktionen

clickUp Kalender für Aktionen

Möchten Sie Ihre treuen Kunden belohnen oder die Aufmerksamkeit neuer Kunden mit verlockenden Aktionen und Angeboten auf sich ziehen? Aktionen sind eine Möglichkeit, dies zu erledigen. Bei der Planung dieser Kampagnen gibt es jedoch so viele bewegliche Elemente, dass es für das Team anstrengend sein kann, organisiert zu bleiben und hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Hier kommt die ClickUp Kalender Vorlage für Werbeaktionen die Ihrem Unternehmen bei der Erreichung Ihrer Ziele mit jeder Werbeaktion zum Durchbruch verhelfen kann. Die Vorlage verfügt über übersichtliche Listen, die die Organisation von Aufgaben und die Zusammenarbeit sehr vereinfachen. Sie können die Dauer Ihrer Kampagnen, die Leistung, das Budget und eventuelle Konflikte nachverfolgen.

Da diese Vorlage sowohl Ihre vergangenen als auch Ihre zukünftigen Aktionen speichert, können Sie rechtzeitig Änderungen an Ihrer Strategie vornehmen und sicherstellen, dass Ihre Produkteinführungen oder saisonbedingten Verkäufe reibungslos abgewickelt werden.

Am besten geeignet für: Marken, die auf saisonale oder verkaufsfördernde Social-Media-Kampagnen setzen, um ihre Produkte zu bewerben.

5. ClickUp Social Media Post Vorlage

ClickUp Social-Media-Post-Vorlage

Ihr Social-Media-Redaktionskalender muss mit interaktiven Inhalten, ansprechenden Texten und einzigartigen Ideen gefüllt sein, um Ihre Marke zu unterstützen.

Der Gedanke daran scheint einfach zu sein, aber die Umsetzung ist ein ganz anderes Spiel. ClickUp Social Media Post Vorlage kann Ihnen helfen, relevante Beiträge mit ClickUp Doc auf strukturierte Weise zu erstellen. Das Karten Format sorgt für eine klare Sichtbarkeit jedes Details in jedem Beitrag und macht es einer der besten Online-Kalender .

Mit dieser Lösung können Sie Ihre Beiträge so planen, dass sie zu einem Zeitpunkt hochgeladen werden können, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, unabhängig von der jeweiligen Social Media-Plattform. Wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht (Listenansicht, eingebettete Ansicht,) Kalender-Ansicht , etc.), und bringen Sie mit Feldern für Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Kanäle und URLs Ordnung in die Plattform.

Am besten geeignet für: Unternehmen, die mit mehreren Influencern zusammenarbeiten, um Unterhaltungsinhalte zu produzieren.

6. ClickUp Soziale Medien Blog Vorlage

ClickUp Social Media Blog Vorlage

Bloggen ist eine der zuverlässigsten Methoden, um Sichtbarkeit im Social Media Space zu schaffen. Es kann eine detaillierte Ansicht der für die Marke relevanten Themen bieten, und zu diesem Zweck ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Blog-Beiträge in einer fesselnden Art und Weise geschrieben sind, mit Bildern, Anekdoten und Statistiken. ClickUp Social Media Blog Vorlage sollte in diesem Fall Ihr bevorzugtes tool sein, da seine Fähigkeit, Ideen für Inhalte zu sammeln, Beiträge zu planen und die Leistung in einer einzigen Schnittstelle zu verfolgen, Ihnen hilft, das A-Spiel in die Welt der Blogs zu bringen.

Nutzen Sie ClickUp Gehirn um genaue Zusammenfassungen Ihrer Social-Media-Projekte zu erstellen und Aktualisierungen zu Ihren Ergebnissen zu erhalten, um jedes wichtige Detail festzuhalten.

Automatisieren Sie Ihre Social-Media-Bedürfnisse, wie Lead-Generierung und Berichterstellung, mit ClickUp Brain

Am besten geeignet für: Social-Media-Teams, die den Traffic auf ihren überzeugenden Blogs steigern wollen.

7. ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage

Social Media Posting Schedule Vorlage von ClickUp

Ihr Einzelziel ist nicht immer auf eine einzige Social-Media-Plattform beschränkt. Einige der Leute könnten LinkedIn häufig nutzen, aber nicht Instagram. Einige mögen vielleicht die Diskussionen auf X (ehemals Twitter), aber Facebook ist vielleicht nicht ihr Ding.

Marken brauchen einen disziplinierten Ansatz, um ihren Posting-Zeitplan einzuhalten und mit den Leuten auf allen möglichen Kanälen in Kontakt zu treten. ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage kann hier ein perfekter Partner sein. Sie können damit Ihre Beiträge auf jeder Plattform planen, Ihre Medienpräsenz erhöhen, verstehen, was funktioniert und was nicht, und Bereiche mit Verbesserungsbedarf identifizieren.

Es kommt mit:

Eine Ansicht nach Plattform, um Beiträge nach Plattform zu kategorisieren

Eine Ansicht des Kalenders mit Aktivitätsansichten, um anstehende Beiträge zu skizzieren und detailliert zu planen

Eine Ansicht mit einer wöchentlichen Liste der zu erledigenden Aufgaben, um aufzuschlüsseln, was kurzfristig erledigt werden muss

Am besten geeignet für: Ersteller, die sich auf pädagogische Inhalte, Lifestyle-Tipps, finanzielle Hacks usw. konzentrieren.

Ace Your Social Media Game With ClickUp

Im Zeitalter des Freigebens von Memes und kurzen Videos müssen Ersteller ihre Inhalte ständig mit einzigartigen Strategien verbessern. Dank Kalender-Vorlagen können sie aufatmen, weil sie wissen, dass sich ein effizienter Assistent um ihre Social-Media-Präsenz kümmert.

Die Planungsfunktionen von ClickUp können hier Ihr starker Verbündeter sein. Während die benutzerdefinierten Ansichten für Transparenz im Workflow sorgen, bieten die anpassbaren Felder für jede Aufgabe unendlich viele Möglichkeiten, den Kalender zu optimieren.

Sie können einzigartige Konzepte für Dokumente entwerfen, Ihre Beiträge mithilfe der Automatisierung planen, die Leistung messen und vieles mehr! Und da es Ihren Workflow rationalisiert, können Sie auch Ihre Zeitmanagementfähigkeiten verbessern - eine Win-Win-Situation!

Also kostenlos bei ClickUp anmelden und fangen Sie noch heute an.