Wie man ein Social Media Audit durchführt (mit Vorlagen)

Heutzutage veröffentlichen Businesses fast täglich in den sozialen Medien. Selbst auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube, wo der Aufwand für die Produktion von Inhalten hoch ist, posten Unternehmen mehrmals pro Woche.

Ist es das wert? Ist es zu viel? Bringt es die richtigen Ergebnisse? Ein Social Media Audit hilft Ihnen, das herauszufinden.

Was ist ein Social Media Audit?

Ein Social Media Audit ist eine regelmäßige Überprüfung Ihrer Aktivitäten auf verschiedenen Plattformen, um zu verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und wo Sie Verbesserungen brauchen.

Zu erledigen: Was beinhaltet ein Social Media Audit?

In der Regel werden bei einem Social-Media-Audit die folgenden Punkte berücksichtigt.

Präsenz : Die Plattformen, auf denen Sie vertreten sind, und die Art Ihrer Präsenz dort

: Die Plattformen, auf denen Sie vertreten sind, und die Art Ihrer Präsenz dort Reichweite : Anzahl der Follower, Wachstum, % der Bots, Gesamtreichweite des Netzwerks usw.

: Anzahl der Follower, Wachstum, % der Bots, Gesamtreichweite des Netzwerks usw. Publikum : Die Art des Publikums auf jeder Plattform, seine demografischen Daten, sein Verhalten und seine Interaktionen

: Die Art des Publikums auf jeder Plattform, seine demografischen Daten, sein Verhalten und seine Interaktionen Inhalt : Art und Häufigkeit der Inhalte, die Sie auf den einzelnen Plattformen veröffentlichen. Dazu gehört oft auch, wie viele Inhalte Sie wiederverwenden

: Art und Häufigkeit der Inhalte, die Sie auf den einzelnen Plattformen veröffentlichen. Dazu gehört oft auch, wie viele Inhalte Sie wiederverwenden Leistung: Ergebnisse aller von Ihnen eingestellten Metriken, wie Engagement, Käufe, Fürsprache, Customer Lifetime Value und andere

Manchmal helfen Social-Media-Audit-Ansätze wie eine SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen) dabei, die Punkte zu identifizieren, auf die man sich konzentrieren muss, und die Lücken zu schließen.

Wie oft sollten Businesses Social Media Audits durchführen?

Es gibt keine Regel für die Häufigkeit von Social-Media-Audits. Je nach Umfang und Komplexität Ihrer Social-Media-Strategie sollten Sie ein jährliches, halbjährliches oder vierteljährliches zu erledigen.

Denken Sie daran, dass ein Audit nur eine Möglichkeit ist, den aktuellen Stand Ihrer Social-Media-Leistung zu verstehen. Wenn Sie Ihre Aufwände und Ergebnisse regelmäßig nachverfolgen und bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen, brauchen Sie vielleicht gar nicht so viele Audits.

Wie führt man ein Social Media Audit durch?

Ein gutes Social Media Audit ist ein Audit, das auf die Bedürfnisse, die Strategie und die Kapazität Ihres Unternehmens benutzerdefiniert ist. Es gibt jedoch einige Best Practices, die Sie befolgen können, um sicherzustellen, dass Sie alle Bereiche abdecken.

Hier finden Sie einen Rahmen, den Sie für Ihre Social-Media-Audits verwenden können, sowie Möglichkeiten zur Nutzung der beste Social Media Management Tools für Agenturen und Vorlagen, damit Sie sofort loslegen können.

1. Inventarisierung Ihrer Konten in den sozialen Medien

Social Media-Wildwuchs ist weit verbreitet. Ein begeisterter Praktikant hat vielleicht ein TikTok-Konto eingerichtet, das seit dem Ende seines Praktikums nicht mehr genutzt wird. Sie haben vielleicht mit Pinterest begonnen und dann aufgrund der geringen Resonanz aufgegeben. All dies sind immer noch Ihre sozialen Medienkanäle, die Ihre Marke repräsentieren.

Beginnen Sie Ihr Social-Media-Audit, indem Sie eine Liste aller mit Ihrer Marke verbundenen Social-Media-Konten erstellen. Dazu gehören auch aktive und inaktive Profile auf verschiedenen Plattformen.

Identifizieren Sie alle inoffiziellen oder doppelten Konten. Parodiekonten können Sie zwar nicht abschalten, aber Sie können die Zahl der Betrüger limitieren.

2. Überprüfen Sie Ihr Profil

Beurteilen Sie die Vollständigkeit und Konsistenz jedes Profils in den sozialen Medien. Prüfen Sie, ob die Profilbilder, Biografien, URLs und andere Details aktuell sind.

Stellen Sie sicher, dass jedes Profil Ihre Marke professionell und konsistent repräsentiert. Optimieren Sie die Profile mit relevanten Schlüsselwörtern und hochwertigem Bildmaterial, um den Wiedererkennungswert und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

3. Analysieren Sie Leistungsmetriken

Seit Ihrem letzten Audit oder zu Beginn des Jahres müssen Sie Ziele für Engagement-Raten, Follower-Wachstum, Reichweite, Impressionen, Click-Throughs, Käufe usw. festgelegt haben.

Fügen Sie für jede Metrik relevante Nummern hinzu. Jede Plattform bietet ein gewisses Maß an Analysefunktionen, die Sie berücksichtigen können. Ansichten eines Beitrags, Kommentare, DMs usw. sind beispielsweise auf dem Dashboard der Social Media-Plattform verfügbar.

Für ein tiefergehendes Verständnis sollten Sie social listening tools zu:

Sehen Sie, was Ihre Kunden über Sie sagen

Zu wissen, welche Inhalte bei Ihrem Publikum gut ankommen

Die Effektivität Ihres Veröffentlichungsplans zu messen

Trends und Muster zu erkennen, die auf erfolgreiche Strategien hindeuten

In dieser Phase sollten Sie auch überprüfen, ob die Zielgruppe, die Sie auf Ihren sozialen Profilen haben, Ihrer idealen Kunden-Persona (ICP) entspricht.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein Hausbäcker. Neben Ihren Kuchen und Torten posten Sie auch regelmäßig über Ihre liebe Maine Coon, die eine große Fangemeinde von Katzenliebhabern hat. Sie werden wahrscheinlich viel Engagement für Ihre Beiträge erhalten, ohne dass sich dies in Verkäufe umwandelt.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Alter, das Geschlecht, den Speicherort und das Online-Verhalten Ihres Publikums untersuchen, um sicherzustellen, dass es zu Ihrem ICP passt.

4. Bewerten Sie Ihre Inhalte

Wenn Sie zu viele niedliche Katzenvideos posten, ist es jetzt an der Zeit, dies in Zusammenarbeit mit Ihrem content-Marketing-Management teams. Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten.

Inhaltstypen: Verfolgen Sie die Formate, die Sie verwenden, wie Text, Bilder, Videos und Geschichten. Machen Sie sich ein Bild von der Mischung, die Sie derzeit haben, und davon, wie gut sie funktioniert.

Qualität: Hier geht es um die Neuartigkeit der Ideen, die Fähigkeit, Ihr Publikum anzusprechen, die Übereinstimmung mit der Markenidentität usw. Sie entscheiden, was gute Qualität für Sie bedeutet. Nicht jeder muss Oscar-reife Videos veröffentlichen!

Vielfalt: Wie vielfältig und unterschiedlich sind Ihre Beiträge? Daran können Sie erkennen, wie oft Ihr Publikum etwas Neues zu sehen bekommt und sich damit beschäftigt.

Leistung: Bewerten Sie, welche Beiträge die meiste Resonanz erhalten haben und warum. Inhalte in den sozialen Medien können funktionieren, weil sie witzig, geistreich, zeitgemäß, innovativ, richtungsweisend oder einfach nur trendfolgend sind. Untersuchen Sie eingehend, warum bestimmte Inhalte erfolgreich waren.

Feedback: Wenn Sie sich Ihre Inhalte ansehen, sollten Sie sich auch die Kommentare ansehen. Sagen die Leute etwas Positives? Gab es bei bestimmten Beiträgen Gegenreaktionen? Lernen Sie so viel wie möglich aus den Interaktionen des Publikums.

5. Führen Sie ein Benchmarking durch

Ihre Inhalte in den sozialen Medien sind keine Insel. Er existiert in der gleichen Landschaft wie Ihre Konkurrenten. Lassen Sie diesen Teil Ihres Social-Media-Audits also nicht aus.

Analysieren Sie die Social-Media-Aktivitäten Ihrer Mitbewerber. Überprüfen Sie deren Inhalte, Engagement-Levels, Posting-Häufigkeit und Follower-Interaktionen, um deren Stärken, Schwächen und Best Practices zu ermitteln.

Eine Lebensweisheit besagt, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll. Das gilt aber nicht für Geschäfte!

Ein Benchmarking mit Konkurrenten gibt Aufschluss über Branchenstandards und zeigt Möglichkeiten zur Differenzierung auf. Dieser Schritt ist notwendig, um die Wettbewerbslandschaft zu verstehen und Ihre strategischen Pläne entsprechend zu formulieren.

6. Schreiben Sie Ihren Prüfungsbericht

Nehmen wir an, der Social-Media-Manager eines Geschäfts überwacht jeden Tag seine Kanäle, Inhalte und Leistungen. Er kennt höchstwahrscheinlich die täglichen Trends, Aktivitäten und Erkenntnisse.

Der Hauptzweck eines regelmäßigen Social-Media-Audits besteht jedoch darin, einen Schritt zurückzutreten, herauszuzoomen und alle Aktivitäten über einen bestimmten Zeitraum gründlich auszuwerten. Zu erledigen bedeutet, Erkenntnisse zu gewinnen, die zum kollektiven Lernen beitragen können. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, brauchen Sie eine gute Dokumentation.

Sie können sie mit einem Tool wie ClickUp Dokumente , oder fügen Sie Ihre Beobachtungen in einem ClickUp Ansicht der Tabelle so dass Sie leicht vergleichen können. Wie auch immer, erledigen Sie Ihre Recherche und notieren Sie Ihre Erkenntnisse.

In den meisten Fällen ist dies der Punkt, an dem der Prüfer die Prüfung beendet. Die Integration der Erkenntnisse in die Social-Media-Strategie ist jedoch ein wichtiger Teil des Audits. Dabei helfen die nächsten beiden Schritte.

7. Strategische Empfehlungen aussprechen

Optimieren Sie Ihre Strategie auf der Grundlage der Ergebnisse Ihres Audits. Wenn Sie feststellen, dass TikTok zu viel Ihrer Zeit und Ihres Budgets beansprucht, ohne Ergebnisse zu liefern, sollten Sie diesen Kanal vielleicht aufgeben.

Oder wenn Sie feststellen, dass Instagram die Plattform mit dem größten Engagement ist, könnten Sie in Erwägung ziehen, Social Media Manager einzustellen, die schneller auf Kommentare/DMs reagieren. Sie könnten auch erwägen, die Antworten zu automatisieren oder zu lernen wie man KI für das Schreiben von Texten nutzt .

Bevor Sie eine Ihrer strategischen Änderungen umsetzen, sollten Sie Ihre Ziele neu kalibrieren. Definieren Sie klare, messbare Ziele, wie die Verbesserung des Engagements, die Vergrößerung Ihrer Follower-Basis oder die Steigerung des Umsatzes.

Machen Sie sie für jeden im Team sichtbar mit ClickUp Ziele . Innerhalb von ClickUp können Sie Ziele einstellen als:

Nummer Einzelziele: Z.B. 5 Mio. Instagram-Follower gewinnen

Einzelziele: Z.B. 16 Beiträge pro Woche veröffentlichen

Monetäre Einzelziele: Z.B., 100.000 Dollar durch Instagram-Verkäufe verdienen

Richtige/falsche Einzelziele: Z.B., 50% Wachstum der Follower-Basis erreichen

Verfolgen Sie Ihre Ziele in Echtzeit und überwachen Sie Ihre Fortschritte regelmäßig.

verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams mit ClickUp Goals_

8. Erstellen Sie einen Aktionsplan

Wenn die Strategie und die Ziele feststehen, ist es an der Zeit, einen Aktionsplan oder einen Zeitplan für Beiträge in den sozialen Medien zu erstellen.

Projektplanung: Teilen Sie Ihre Kampagnen und täglichen Aktivitäten in Aufgaben auf. Richten Sie jede einzelne Aufgabe in ClickUp Aufgaben mit Beschreibungen und benutzerdefinierten Feldern für den richtigen Kanal ein. Weisen Sie sie der entsprechenden Person zu, die sie erledigen soll.

Planung: Wenden Sie Ihre Erkenntnisse aus dem Social Media Audit an, um den richtigen Zeitplan für Ihre Beiträge zu erstellen. Verwenden Sie die ClickUp Kalender-Ansicht um Ihren Zeitplan zu verwalten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool zur Verwaltung sozialer Medien sind, sollten Sie sich das kostenlose Vorlagen für den Kalender mit Inhalten .

planen Sie Ihre Inhalte in den sozialen Medien mühelos mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Überwachung: Der letzte, aber wichtigste Schritt in Ihrem Social-Media-Audit ist die Einstellung der Überwachung und Nachverfolgung des Fortschritts. Die ClickUp Dashboard ist eine großartige Möglichkeit, alle Berichte, die Sie benötigen, zu konsolidieren. Ob Follower-Wachstum, Engagement oder Verkäufe, mit ClickUp können Sie Trendgrafiken nachverfolgen und die Leistung im Blick behalten.

nachverfolgung der Social Media Performance mit ClickUp Dashboard

Social Media Audit Beispiele

Beispiel 1: SaaS-Unternehmen

Nehmen wir an, wir führen ein Social Media Audit für ein imaginäres SaaS-Produktunternehmen durch. Die Zusammenfassung des Berichts könnte wie folgt aussehen.

Soziale Medien Inventar: Die Marke hat soziale Konten auf X (früher Twitter), Pinterest und LinkedIn. Pinterest ist das soziale Netzwerk, das am schlechtesten abschneidet, und es gibt weder relevante Inhalte noch Engagement. (Hier könnte es hilfreich sein, einen Schnappschuss der Leistungszahlen hinzuzufügen)

Profilüberprüfung: Alle Profile sind auf dem neuesten Stand, die URLs funktionieren und die Biografien stimmen mit der neuen Markenpositionierung überein.

Metriken: Die Zahl der Follower auf LinkedIn ist im letzten Quartal um 20 % gestiegen, das Engagement hat sich um 2 % erhöht. X trägt zu 30 % der Klicks auf den Blog bei, wobei die Umwandlung in Demos hoch ist. LinkedIn ist nach wie vor der wichtigste Kanal für die Verteilung von Thought-Leadership-Inhalten.

Inhaltsauswertung: Langformatige Thought-Leadership-Inhalte funktionieren gut in schriftlichen und Video-Formaten. Das Veröffentlichen von Zitaten und Auszügen aus diesen Artikeln auf Twitter verbessert die Klickraten.

Benchmarking: Wir liegen gleichauf mit den Wettbewerbern, die wir identifiziert haben. Zu erledigen hat Marke A jedoch besser auf Instagram, wo sie Video-Interviews in kurze Videos mit höherem Engagement umwandelt.

Empfehlungen: Verdoppeln Sie Ihre Aktivitäten auf LinkedIn und X. Erwägen Sie, die richtigen Personen zu taggen, um eine größere Reichweite zu erzielen. Zweimal täglich neu posten, um alle Zeitzonen abzudecken, in denen wir aktiv sind.

Erhöhen Sie die Aktivität auf Instagram. Entwickeln Sie eine videobasierte Strategie, die mundgerechte Videos in den Plan für den Inhalt einbezieht. Erwägen Sie die Verwendung von kI-Tools für soziale Medien zur Wiederverwendung von Inhalten.

Beispiel 2: Kosmetik-Startup für den Direktvertrieb

Sie müssen sich nicht genau an die Struktur des obigen Prozesses halten. Sie können nur die wichtigsten Punkte in Ihrem Bericht hervorheben, um ihn leichter lesen zu können. Schauen wir uns das mal an.

Instagram ist die leistungsstärkste Social-Media-Plattform mit einem Umsatz von mehr als 2 Mio. $ auf dieser Plattform

TikTok liegt mit einem Umsatz von 1,8 Mio. $ knapp dahinter

Influencer-Marketing ist die erfolgreichste Taktik; Make-up-Tutorials mit unseren Produkten funktionieren am besten

LinkedIn weckt ein gewisses Interesse bei Investoren, wenn auch nicht proportional zu unserem Aufwand dort

Die Empfehlungskampagne 'pay it forward' war ein großer Erfolg

Wir sind auf das Risiko gestoßen, dass ein Influencer die Marke falsch dargestellt hat, was zu einigen Rückschlägen geführt hat; wir brauchen strengere Verträge mit unseren Partnern

Wenn die Vorstellung, einen Social-Media-Audit-Bericht ganz allein zu verfassen, entmutigend klingt, machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen nicht alles allein zu erledigen. Wir haben einige der besten vorlagen für soziale Medien um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen.

Vorlagen für Social Media Audits

Mit einer Vorlage für Social Media Audits können Sie Ihre Audits effektiv strukturieren, durchführen und wiederholen. Bevor wir Ihnen einige vorlagen für die Medienplanung zum Ausprobieren, hier ist, was eine gute Vorlage ausmacht.

Vollständigkeit : Muss alles abdecken, einschließlich Strategie, Einzelziel, Inhalt und Metriken

: Muss alles abdecken, einschließlich Strategie, Einzelziel, Inhalt und Metriken Benutzerfreundlichkeit : Vereinfacht und automatisiert die Datenextraktion aus verschiedenen Quellen; konsolidiert und analysiert, was für Sie wichtig ist

: Vereinfacht und automatisiert die Datenextraktion aus verschiedenen Quellen; konsolidiert und analysiert, was für Sie wichtig ist Automatisierbarkeit : Ermöglicht die Automatisierung sich wiederholender Prozesse zur besseren Planung von Szenarien

: Ermöglicht die Automatisierung sich wiederholender Prozesse zur besseren Planung von Szenarien Anpassungsfähigkeit: Passt sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse an

In diesem Sinne bietet ClickUp Dutzende von Vorlagen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Damit Sie Ihre Social-Media-Audits mit Bravour meistern, haben wir die drei besten ausgewählt.

1. ClickUp Vorlage für Social Media-Analysen

Die Analyse spielt eine entscheidende Rolle bei Social Media Audits. Je genauer Ihre Zahlen sind, desto besser können Sie Erkenntnisse gewinnen und strategische Anpassungen vornehmen.

Vorlage für die Nachverfolgung der Social Media Performance von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp's Social Media Analytics Vorlage zur Nachverfolgung der für Sie zutreffenden Schlüssel-Leistungsindikatoren. Visualisieren Sie Ihre Leistung und betrachten Sie sie unter verschiedenen Gesichtspunkten. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten hinzu, um Ihre Berichterstellung zu personalisieren.

2. Vorlage für eine Wettbewerbsanalyse in den sozialen Medien

Nachdem Sie nun Ihre Erfolgsbilanz analysiert haben, sollten Sie vielleicht auch die Leistung Ihrer Konkurrenten analysieren. ClickUp's Vorlage für die Wettbewerbsanalyse macht das für Sie einfach.

Wettbewerbsanalyse Vorlage Vorlage in ClickUp Whiteboards

Diese anfängerfreundliche Whiteboard-Vorlage ist ideal für die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse des Aufwands für soziale Medien. Vergleichen Sie Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen, um die Grundlage für Ihre optimierte Social-Media-Strategie zu schaffen.

3. Social Media Strategie Workflow Vorlage

Es ist an der Zeit, von den Erkenntnissen zum Handeln überzugehen mit der Social Media Strategie Workflow Vorlage . Verwenden Sie diese Vorlage, um strategische Workflows für Ihre Marketing- und Social Media Teams zu erstellen. Bringen Sie alle auf dieselbe Seite und verfolgen Sie den Fortschritt jeder geplanten Aktivität.

Social Media Strategie Workflow Vorlage von ClickUp

Wenn Sie Ihre Systeme lieber selbst einstellen, ist das kein Problem. Hier ist eine Checkliste, mit der Sie auf dem richtigen Weg bleiben.

Checkliste für die Überprüfung sozialer Medien

Hier finden Sie eine umfassende Liste mit allem, was bei der Durchführung eines Social Media Audits zu beachten ist. Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie jedes der unten aufgeführten Elemente einbeziehen oder weglassen. Sie können die Liste kostenlos benutzerdefinieren und nach eigenem Ermessen verwenden.

Verzeichnis der Konten

Liste aller aktiven und inaktiven sozialen Konten

Identifizieren Sie alle inoffiziellen oder doppelten Konten

Profilüberprüfung und -optimierung

Sicherstellen, dass Profilbilder, Biografien und URLs aktuell sind

Überprüfen Sie die Konsistenz von Branding und Messaging

Optimieren Sie Profile mit relevanten Schlüsselwörtern

Analyse der Metriken für die Leistung

Nachverfolgung vordefinierter Metriken, wie Engagement-Raten, Reichweite, Follower-Wachstum und Impressionen

Identifizieren Sie Trends und Muster in der Leistung

Suche nach quantitativen und qualitativen Erkenntnissen

Inhaltsbewertung

Überprüfung der Arten von Inhalten (Text, Bilder, Videos, Umfragen usw.)

Bewerten Sie die Qualität und Relevanz des Inhalts

Identifizieren Sie die Beiträge, die die meiste Beteiligung erhalten

Benchmarking der Wettbewerber

Identifizieren Sie wichtige Konkurrenten in den sozialen Medien

Analysieren Sie deren Strategien, Inhalte und Engagement

Stärken und Schwächen identifizieren

Hervorheben von Bereichen mit guter Leistung

Verbesserungsbedürftige Bereiche aufzeigen

Durchführen einer SWOT-Analyse

Zielsetzung und Strategieentwicklung

Definieren Sie klare, messbare Ziele für soziale Medien

Entwickeln Sie eine Strategie, um diese Ziele zu erreichen

Ausrichten der Strategie an den allgemeinen Marketingzielen

Erstellung eines Plans für Maßnahmen

Skizzieren Sie spezifische Aufgaben und Zeitleisten

Zuweisung von Verantwortlichkeiten an die Mitglieder des Teams

Sicherstellen, dass Sie Ressourcen effektiv zuweisen

Einrichtung eines Systems zur regelmäßigen Nachverfolgung der Leistung

Behalten Sie den Überblick über Ihre Social Media Audits mit ClickUp

Social Media ist ein hochintensives, kreatives Unterfangen in Echtzeit. Eine großartige Kampagne kann einen direkten Einfluss auf Ihren Umsatz und die Kundenbindung haben. Ein einziger falscher Schritt kann alles auf den Kopf stellen.

Das größte Risiko besteht jedoch darin, irrelevant zu werden und endlose, aber letztlich bedeutungslose Inhalte ins Leere zu posten.

Um dies zu vermeiden, müssen Businesses ihre Inhalte frisch, ansprechend und zeitgemäß halten. Zu erledigen ist dies am besten durch regelmäßige Social-Media-Audits.

Ein gutes Social-Media-Audit hilft dabei, Stärken zu identifizieren, Schwächen aufzudecken und Chancen zu nutzen. Eine großartige projekt-Management für soziale Medien software wird dies zu einem Kinderspiel. ClickUp für Marketing Teams ist genau für diese Aufgabe konzipiert. Als All-in-One-Plattform, die Sie bei der Durchführung des Audit-Prozesses von Anfang bis Ende unterstützt, befähigt ClickUp auch Geschäfte, eine dynamische und effektive Social-Media-Strategie zu erstellen und umzusetzen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .

FAQs über Social Media Audits

1. Was sollte ein Social Media Audit beinhalten?

Ein Social-Media-Audit sollte eine umfassende Überprüfung aller Social-Media-Konten, Profile, Publikumsdemografien, Leistungsmetriken, Inhalte und Wettbewerbsanalysen beinhalten.

2. Wie sollte ein Social-Media-Audit aufgebaut sein?

Eine gute Struktur für ein Social Media Audit muss umfassend und benutzerdefiniert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sein. Sie sollte eine gründliche Überprüfung beinhalten:

Konten auf allen Social-Media-Plattformen

Informationen und URLs in allen sozialen Profilen

Leistungsmetriken zu Reichweite, Engagement und Umsatz/Gewinn

Inhaltliche Strategie und Umsetzung

Leistung und Lücken der Wettbewerber

Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen

System zur Leistungsüberwachung

3. Wie oft sollten Sie ein Social Media Audit durchführen?

Die Häufigkeit von Social-Media-Audits hängt ganz vom Umfang und der Komplexität Ihrer Aktivitäten ab. Die beste Praxis ist, ein Audit halbjährlich durchzuführen.

Häufigere Audits, z. B. einmal im Quartal, können jedoch für sich schnell verändernde Branchen oder wenn sich Ihre Social-Media-Strategie schnell weiterentwickelt, von Vorteil sein. Regelmäßige Audits helfen Ihnen, Trends zu erkennen, Probleme umgehend anzugehen und Ihre Präsenz in den sozialen Medien zu verbessern.