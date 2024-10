13 beste Enterprise CRM-Software für 2024

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viele Verkaufschancen aufgrund von Kommunikationsfehlern verpasst werden? Ich habe es selbst erlebt: Wenn die Prozesse nicht einheitlich sind, haben selbst die talentiertesten Teams Probleme.

Geschäfte können leicht in der Masse untergehen, Leads können ignoriert werden, und die Frustration kann schnell steigen.

Aber es gibt eine gute Nachricht: Mit der richtigen CRM-Software können Sie Ihr Vertriebsmanagement umgestalten! Diese Tools schaffen Klarheit, rationalisieren die Kommunikation und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, was die Verwaltung von Kundenbeziehungen erleichtert.

Bei der schieren Zahl der verfügbaren Optionen kann die Wahl des perfekten CRM für Ihr Team jedoch entmutigend sein. In diesem Blog stelle ich Ihnen 13 der effektivsten CRM-Lösungen für Unternehmen vor, die ich persönlich getestet habe. Lassen Sie uns die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden!

Die Auswahl der richtigen Enterprise CRM-Lösung ist von entscheidender Bedeutung, denn die Wahl des falschen Tools kann sich negativ auf Ihr Team auswirken. Aus meiner Erfahrung heraus habe ich die folgenden Schlüssel-Features herausgearbeitet, die für die Gewährleistung von Effizienz und Konsistenz entscheidend sind.

Hier ist, was Sie priorisieren sollten:

Anpassung und Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Lösung mit Ihrem Geschäft wachsen kann. Achten Sie auf anpassbare Felder, Dashboards, Workflows und Berichterstellungen, um das CRM an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen

📌 Bei der Suche nach einem CRM für Startups sollten Sie die folgenden Prioritäten setzen:

Stellen Sie sicher, dass das CRM mit Ihrem Geschäft wachsen kann, wenn der Bedarf an Benutzern und Daten steigt 🚀

Finden Sie Lösungen mit flexiblen Preisen für begrenzte Budgets 💰

Wählen Sie CRMs, die die notwendigen Features zu einem vernünftigen Preis bieten 💸

Die 13 besten Unternehmen CRM-Software zu überprüfen

Nach gründlichen Tests zahlreicher Optionen haben mein Team und ich eine Liste von CRM-Lösungen für Unternehmen zusammengestellt, die die Kommunikation verbessern und für aussagekräftige Erkenntnisse und Wachstum sorgen.

Hier sind unsere Top-Tipps:

1. ClickUp (am besten für Kundenbeziehungen und Projektmanagement)

mit ClickUp CRM Beziehungen zum Client aufbauen und pflegen, persönliche Aufgaben und vieles mehr

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts-Tool, das sich mühelos als vielseitige CRM-Software für Unternehmen einsetzen lässt. ClickUp CRM kombiniert projektmanagement mit CRM funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Kundenbeziehungen und Aufgaben in Projekten von einer einzigen Plattform aus zu rationalisieren.

Mit ClickUp waren mein Team und ich in der Lage, eine benutzerdefinierte Kundendatenbank zu erstellen, um Informationen über Kunden, Geschäfte und Kontakte zu speichern und zu analysieren. Sie ermöglicht uns unser eigenes CRM zu erstellen und gibt uns die volle Kontrolle über die benutzerdefinierte Gestaltung und die Anpassung an unsere Bedürfnisse

Eines meiner bevorzugten Features ist, wie ClickUp CRM die Kundenansprache zentralisiert. Es ermöglicht eine nahtlose E-Mail-Integration und fördert die teamübergreifende Zusammenarbeit bei Geschäften. Ich kann Projektaktualisierungen für Clients freigeben und Kunden über einen einzigen E-Mail-Hub einbinden, was meinen Workflow effizienter und kohärenter macht.

verwenden Sie die Drill-Down-Funktion in ClickUp Dashboards, um Aufgaben zu aktualisieren und Ihre Vertriebspipeline effektiv zu verwalten ClickUp Dashboards ist ein herausragendes Feature, das dieses Tool an die Spitze meiner Liste setzt. Sie bieten detaillierte Einblicke in Ihre Vertriebspipeline. Sie können 50+ Dashboard Widgets verwenden, um alle Ihre Kundendaten an einem zentralen Speicherort zu visualisieren.

ClickUp bietet außerdem eine umfangreiche Bibliothek von CRM-Vorlagen damit können Sie Leads, Kundenbeziehungen und Vertriebskanäle an einem Ort verwalten, ohne alles von Grund auf erledigen zu müssen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp CRM Vorlage

Die ClickUp CRM Vorlage ist ein fantastisches Tool für die Verwaltung Ihrer Kunden, Leads und Ihrer Vertriebspipeline an einem einzigen Speicherort.

Ganz gleich, ob Sie Leads nachverfolgen, Kundenbeziehungen pflegen oder den Fortschritt im Vertrieb überwachen, mit dieser Vorlage bleiben Sie während des gesamten Prozesses organisiert und effizient. Mit fünf verschiedenen Ansichten und sieben anpassbaren Status passt sie sich an Ihre individuellen Anforderungen im Geschäft an.

Auf diese Weise hilft sie Ihnen:

Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse durch anpassbare Dashboards

Nahtlose Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams bei Geschäften und Aufgaben

Verbessern Sie die Kundenbindung, indem Sie die gesamte Kommunikation an einem Ort zusammenfassen

Überwachung von Fortschritt und Leistung für eine bessere Entscheidungsfindung

Diese Vorlage herunterladen

💈 Bonus: ClickUps einfache CRM-Vorlage ist ideal für diejenigen, die gerade erst mit CRM-Systemen beginnen. Diese benutzerfreundliche Vorlage bietet wesentliche Features für die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Kundeninteraktionen und die Überwachung von Vertriebsaktivitäten.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie eine Kundendatenbank im Tabellenkalkulationsstil mitClickUp Tabelle Ansicht* Nutzen SieClickUp Automatisierungen für Outreach und Follow-ups

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um die Leistung zu analysieren, den Fortschritt nachzuverfolgen und Ihr CRM-System zu überprüfen

Erstellen Sie Kunden- und Vertriebs-Workflows mitClickUp Whiteboards und geben Sie diese für Ihre Teams und andere Beteiligte frei

Optimieren Sie die Erfassung von Kundenfeedback mit automatisierten Aufgaben undClickUp Formulare* Gestalten Sie personalisierte E-Mails für Kampagnen mitClickUp GehirnkI-Schreibfähigkeiten von ClickUp Brain

Zusammenarbeit mit Teams zur Besprechung von Vertriebs- und Kundenkonten mitClickUp Dokumente* Zugriff auf dieCRM-Vorlagen bibliothek zur Verwaltung Ihrer Kundenkonten

ClickUp Beschränkungen

Das Erlernen der umfangreichen Features von ClickUp kann sich anfangs überwältigend anfühlen

Pop-ups des KI-Assistenten können manchmal störend wirken

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Salesforce Sales Cloud (am besten für benutzerdefinierte CRM-Anpassungen und -Integrationen)

via Salesforce Sales Cloud Salesforce Sales Cloud zentralisiert die Lead-Generierung, Kundendaten und Verkaufschancen und verbessert so den Lead Flow und die Kundenzufriedenheit. Mir gefällt, wie es die Akquise vereinfacht, indem alle Leads und potenziellen Partnerinteraktionen in einer Ansicht zusammengefasst werden.

Das benutzerdefinierte Feature zur Berichterstellung ist besonders nützlich für die Nachverfolgung des Fortschritts. Insgesamt ist Salesforce eine intuitive und skalierbare Plattform, die Vertriebsprozesse rationalisiert und es Teams ermöglicht, effizient auf ihre Ziele hinzuarbeiten.

Salesforce Sales Cloud - die besten Features

Verwalten der Pipeline in einer einheitlichen Ansicht mit integrierten Diagrammen

Automatisches Erfassen von E-Mails, Ereignissen und Engagement-Typen

Erstellen Sie genaue Prognosen in Echtzeit

Rationalisierung der Kommunikation durch automatische Protokollierung wichtiger Interaktionen mit Clients

Salesforce Sales Cloud Limitierungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Features für Prognosen und die Bewertung von Verkaufschancen manchmal nicht funktionieren, was sich auf die Entscheidungsfindung auswirken kann

Der mobilen App fehlen einige Desktop-Features, was die Aktualisierung von Daten von unterwegs aus erschwert

Preise für Salesforce Sales Cloud

Enterprise: $165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unlimited: $330/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$330/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Einstein 1 Sales: $500/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Salesforce Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22000+ Bewertungen)

4.4/5 (22000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18000+ Bewertungen)

3. HubSpot Sales Hub (am besten für die Geschäftsverwaltung)

via HubSpot HubSpot Sales Hub ist ein umfassendes Vertriebstool, das Teams dabei hilft, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern.

Trotz seiner umfangreichen Features schätze ich die einfache Handhabung. Das Tool macht die Verwaltung von Geschäften einfach und ermöglicht es mir, den Stand der Dinge in meiner Vertriebspipeline zu visualisieren.

Die Plattform bietet außerdem eine erhebliche Flexibilität mit einer Vielzahl benutzerdefinierter Optionen. Sie hilft meinem Team bei der Anpassung der Datensätze in unserem CRM-Datenbank und Eigenschaften an unsere Bedürfnisse anpassen.

HubSpot Sales Hub beste Features

Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit einer anpassbaren Pipeline, die Sie bei der Nachverfolgung von Geschäften in jeder Phase unterstützt

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Überwachen Sie E-Mail-Öffnungen und -Klicks, um das Engagement von potenziellen Kunden besser zu verstehen

Generieren Sie Einblicke in die Vertriebsleistung mit robusten Tools zur Berichterstellung, die Ihnen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen

HubSpot Sales Hub Limits

Benutzer berichten, dass die benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards etwas umständlich ist, was die Benutzerfreundlichkeit einschränkt

HubSpot Sales Hub Preise

Professional: $100/Monat pro Platz

$100/Monat pro Platz Enterprise: $150/Monat pro Platz

HubSpot Sales Hub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11000+ Bewertungen)

4.4/5 (11000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4. Salesflare (Am besten für CRM-Automatisierung und Zusammenarbeit)

via Salesflare Salesflare's kollaboratives CRM ist einfach, aber vollgepackt mit Features und bietet eine robuste Automatisierung, um meine Vertriebsprozesse effektiv zu verwalten. Mir gefällt, wie das Tool automatisch E-Mails, Anrufe und Meetings synchronisiert, was es mir erleichtert, mit Leads und Kunden über die Automatisierung von E-Mail-Sequenzen in Kontakt zu treten.

Mit diesem Tool können Sie außerdem freigegebene Vorlagen erstellen, benutzerdefinierte Berichterstellungen vornehmen und Dashboards einrichten. Salesflare enthält ein Berechtigungssystem, mit dem Sie den Zugriff auf Daten und Pipelines für mehr Sicherheit und Datenschutz kontrollieren können.

Salesflare beste Features

Automatisieren Sie E-Mail-Synchronisierung, Anrufe und Meetings für müheloses Lead-Engagement

Erstellen Sie freigegebene Vorlagen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren

Generieren Sie benutzerdefinierte Berichterstellungen und Dashboards für tiefere Einblicke in die Vertriebsleistung

Nutzen Sie Beziehungen, um Verbindungen zwischen Teams innerhalb von Organisationen zu identifizieren

Kontrolle des Datenzugriffs mit einem robusten Berechtigungssystem zum Schutz vertraulicher Informationen

Salesflare-Einschränkungen

Wenige Benutzer berichten, dass die E-Mail-Workflows nicht organisiert sind, was die Durchführung von Einzelziel-Kampagnen erschwert

Die Plattform bietet keine Nachverfolgung der sozialen Medien, was bedeutet, dass Benutzer zusätzliche Tools verwenden müssen, um das Engagement in den sozialen Medien zu überwachen

Salesflare Preise

Wachstum : $29/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $29/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: $49/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$49/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: $99/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Salesflare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (270+ Bewertungen)

4.8/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Zoho CRM (Am besten für die Berichterstellung und Analyse im Vertrieb)

via Zoho CRM Zoho CRM ist eine einfach zu bedienende Plattform, auch wenn die vielen Features anfangs ein wenig überwältigend sein können. Mir gefallen die benutzerdefinierten Optionen, die auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung stehen, von Modulen bis zu Prozessen und CRM-Workflows . Damit kann ich alles nachverfolgen, was mit meinen Leads, Kontakten, Kunden, abgeschlossenen Geschäften und mehr zu tun hat.

Meiner Erfahrung nach sind die Möglichkeiten der Berichterstellung in Zoho CRM beeindruckend. Es bietet integrierte Standardberichte und benutzerdefinierte Berichte, die Ihnen alle erforderlichen Einblicke bieten. Außerdem gibt es verschiedene Diagramme - von Leisten, Linien und Torten bis hin zu Donuts, Heatmaps und Trichtern. Außerdem bietet es einen Anomalie-Detektor zum Vergleich der tatsächlichen Verkäufe mit den vorhergesagten Trends

Zoho CRM beste Features

Erstellen Sie sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Berichte mit verschiedenen Diagrammoptionen

Optimieren Sie Vertriebsprozesse mit leistungsstarken Features zur Automatisierung

Einblicke in Team-Verbindungen und Interaktionen mit Clients für eine bessere Zusammenarbeit

Nutzen Sie KI-Tools wie Zia und ChatGPT für intelligente Unterstützung bei Aufgaben wie der Erkennung von Anomalien und der Erstellung von E-Mails

Einschränkungen von Zoho CRM

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Plattform zu viele Informationen über Leads präsentiert, was es schwierig macht, die wichtigsten Details herauszufiltern

Die Software wird gelegentlich verlangsamt, was bei wichtigen Aufgaben frustrierend sein kann

Preise für Zoho CRM

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professionell: 35 $/Monat pro Benutzer

35 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Ultimativ: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (2600+ Bewertungen)

4.1/5 (2600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6800+ Bewertungen)

🧠 Merken: Verwenden KI-Tools für CRM können Ihre Vertriebsprozesse verbessern. Stellen Sie jedoch sicher, dass die in das CRM eingegebenen Daten korrekt und aktuell sind, da KI auf qualitativ hochwertige Daten angewiesen ist, um aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern.

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Optionen, um das CRM auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und -prozesse zuzuschneiden. Bewerten Sie außerdem kontinuierlich die Leistung des KI-Tools und seine Auswirkungen auf Ihre Vertriebsprozesse, um notwendige Anpassungen vorzunehmen.

6. Freshsales (Optimal für Kundenmanagement)

via Freshsales Freshsales geht über einen generischen Ansatz hinaus und ermöglicht es Ihnen, das CRM an Ihre B2B-Anforderungen zu benutzerdefinieren. Sie können Währungen, Sprachen und Business-Module an Ihre Arbeitsabläufe anpassen und so die kundenmanagement-Strategien .

Was mich beeindruckt, sind die Mehrkanal-Kampagnenfähigkeiten des Tools - ob per Text, WhatsApp oder E-Mail - und seine benutzerfreundliche Oberfläche, die Interessenten, Leads und Kunden effektiv in klaren Phasen des Verkaufs organisiert. Darüber hinaus macht der reaktionsschnelle Kundensupport Freshsales zu einer guten Wahl für Geschäfte, die Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung ihrer Vertriebspipelines suchen.

Freshsales beste Features

Führen Sie intelligente Verkaufskampagnen mit Freddy KI durch, um Leads zu erfassen, zu qualifizieren, weiterzuleiten und nachzuverfolgen

Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht der Kunden, ihrer Interaktionen und bevorzugten Kanäle

Nutzen Sie KI-Einsichten, um die besten Leads und Deals hervorzuheben

Optimieren Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden mit dem integrierten Cloud-Telefon für nahtlose In-App-Anrufe

Freshsales Beschränkungen

Den Features zur Berichterstellung und Analyse mangelt es an Tiefe und benutzerdefinierter Anpassung, was im Vergleich zu einigen Mitbewerbern begrenzte Einblicke bietet

Der Kundensupport im gesamten Sales Hub ist etwas limitiert, was Benutzer, die umfassendere Unterstützung benötigen, beeinträchtigen kann

Freshsales Preise

Growth: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Pro: 47 $/Monat pro Benutzer

47 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $71/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

4.5/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

7. Pipedrive (Am besten für die Verwaltung der Vertriebs-Pipeline und Geschäfte)

via Pipedrive Pipedrive ist eine anpassbare Enterprise-CRM-Lösung, die auf Ihre speziellen Anforderungen im Geschäft zugeschnitten ist. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Vertriebspipeline zu visualisieren, Leads zu optimieren, Geschäfte zu verwalten und Vertriebsprozesse mithilfe von KI-Technologie zu automatisieren.

Was ich an Pipedrive schätze, ist die Vereinfachung der Arbeitsabläufe durch die Konsolidierung all Ihrer Aufgaben im Vertrieb an einem Ort, wodurch es auch für Benutzer, die keine Erfahrung mit CRM-Systemen haben, benutzerfreundlich ist. Die Plattform bietet auch personalisierte KI-Tipps, um Ihre Prozesse zu verbessern.

Außerdem bietet Pipedrive kostenlose vorlagen für Vertriebspipelines zur Nachverfolgung von Geschäften und zur effektiven Umsatzprognose. Mit Berichten und Dashboards in Echtzeit können Sie Ihre Vertriebsstrategie kontinuierlich verfeinern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Pipedrive beste Features

Automatisieren Sie Vertriebsprozesse, um Zeit zu sparen und Arbeitsabläufe zu optimieren, damit sich Ihr Team auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann

Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit intuitiven Dashboards, die einen klaren Überblick über Ihre Geschäfte und Fortschritte bieten

Verfolgen Sie die Leistung mit Berichten und Analysen in Echtzeit, um den Erfolg zu messen und Ihre Vertriebsstrategie zu optimieren

Verwenden Sie Kanban-Boards zur Ansicht des Vertriebstrichters und zur Optimierung der Vertriebsprozesse

Pipedrive Beschränkungen

Die Integration dieser Software in andere Tools erfordert angemessene technische Kenntnisse, was die Akzeptanz für Benutzer ohne technischen Hintergrund erschweren kann.

Es gibt keine automatische Erkennung von doppelten Einträgen, und geplante Berichterstellungen müssen manuell für die Beteiligten freigegeben werden

Preise für Pipedrive

Essential: $14/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

$14/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Erweitert: 34 US-Dollar/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

34 US-Dollar/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Professional: 49 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

49 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Power: 64 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

64 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung) Enterprise: 99$/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2000+ Bewertungen)

4.3/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

8. Creatio (Beste No-Code-Plattform für die Automatisierung von Workflows im Kundenservice)

via Creatio Creatio ist eine No-Code-Plattform für die Automatisierung von CRM- und Kundenerfolgs-Workflows. Sein intuitives Flow-Design ermöglicht eine einfache Automatisierung von E-Mails, Genehmigungen und Benachrichtigungen.

Eines der wichtigsten Features dieser CRM-Plattform sind ihre Berichterstellung und Analysefunktionen. Sie ermöglicht es meinem Team, interaktive Berichte mit benutzerdefinierten Dashboards zur Nachverfolgung von Kundenaktivitäten zu erstellen. Außerdem lässt sie sich nahtlos in die Geschäftsprozesse integrieren und schafft so eine einzige Quelle der Wahrheit.

Creatio beste Features

Steigern Sie die Kundenbindung durch ein Omnichannel-Marketing-System, das die Customer Journey rationalisiert

Verwalten Sie Marketingkampagnen über mehrere Kanäle mit Omnichanneltools für die Automatisierung des Marketings* Nahtlose Integration mit Anwendungen von Drittanbietern, um eine einheitliche Ansicht der Kundendaten zu gewährleisten und die Gesamteffizienz des Geschäfts zu verbessern

Creatio Einschränkungen

Die mobile App verfügt über limitierte Funktionen, was den Datenzugriff von unterwegs erschwert

Die Preisgestaltung ist für kleine und mittelständische Geschäfte nicht geeignet

Creatio Preise

Growth: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: $55/Monat pro Benutzer

$55/Monat pro Benutzer Unlimited: 85 $/Monat pro Benutzer

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

4.7/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. Oracle CRM On Demand (am besten für die Automatisierung des Vertriebs)

via Oracle CRM auf Abruf Oracle CRM On Demand verwaltet Kundenbeziehungen effektiv, indem es einen umfassenden Zugriff auf Kundendaten bietet und die Strategien zur Kundenbindung verbessert, was letztendlich zu stärkeren Verbindungen führt.

Die Plattform vereinfacht Routineaufgaben und bietet intelligente Empfehlungen für das Management potenzieller Kunden, was die Gesamteffizienz verbessert. Darüber hinaus können Benutzer detaillierte Analysen nutzen, um bessere Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und ihre Kontaktstrategien entsprechend anzupassen.

Oracle CRM On Demand beste Features

Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht der Kundeninteraktionen, um die Automatisierung des Vertriebs zu optimieren

Verbesserte mobile Zugänglichkeit durch fortschrittliche Anwendungen für iOS und Android, die eine Datensynchronisation in Echtzeit gewährleisten

Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards durch Hinzufügen von personalisierten Inhalten und Dimensionen für eine verbesserte historische Analyse

Einschränkungen von Oracle CRM On Demand

Einige Benutzer haben bemerkt, dass die Lösung von Problemen aufgrund eines Mangels an dediziertem Support langsam sein kann

Dem Tool mangelt es an benutzerdefinierten Optionen, was es schwierig macht, das Tool an spezifische Anforderungen anzupassen

Preise für Oracle CRM On Demand

Benutzerdefinierte Preise

Oracle CRM On Demand Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (90+ Bewertungen)

3.7/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 30 Bewertungen)

10. Zendesk Sell (Beste Lösung für Lead Management für Geschäfte jeder Größe)

via Zendesk Verkaufen Zendesk Sell ist eine lead-Management-Software die eine umfassende Sichtbarkeit Ihrer Vertriebspipeline bietet. Sie konsolidiert wichtige Kundeninformationen aus Vertrieb und Service auf einer einzigen Plattform, die Lead-Generierung, Kontakt- und Geschäftsmanagement sowie Nachverfolgung von Aktivitäten abdeckt.

Darüber hinaus bietet Zendesk Sell Automatisierungsfeatures zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben und steigert so die Gesamteffizienz bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Es hilft meinem Team, auf Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg zuzugreifen, was unsere Fähigkeit verbessert, schnell zu reagieren und die Kommunikation zu personalisieren. Diese umfassende Ansicht verbessert die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und führt zu besseren Beziehungen zum Kunden.

Beste Features von Zendesk Sell

Segmentierung von Leads und Geschäften von unterwegs über mobile Anwendungen

Erstellung aufschlussreicher Berichterstellungen zur Nachverfolgung von Leistung und Trends

Zugriff auf Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle

Zendesk Sell Einschränkungen

Der Suchfunktion fehlen benutzerdefinierte Felder für die Abfrage, was das Auffinden bestimmter Daten erschwert

Einige Benutzer haben über anhaltende Probleme und Bugs berichtet, die den Gesamteindruck negativ beeinflussen

Preise für Zendesk Sell

Verkaufsteam: $25/Monat pro Agent

$25/Monat pro Agent Wachstum verkaufen: 69 $/Monat pro Agent

69 $/Monat pro Agent Professionell verkaufen: $149/Monat pro Agent

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

11. ActiveCampaign (Am besten für E-Mail Marketing)

via ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine CRM-Software für Unternehmen, die für die Nachverfolgung, Automatisierung und Verwaltung von Leads und Kontakten entwickelt wurde, so dass Sie sich auf den Vertrieb konzentrieren können.

Als jemand, der stark auf E-Mail-Marketing angewiesen ist, schätze ich den visuellen Automatisierungs-Builder, mit dem ich E-Mail-Kampagnen und Formulare ohne jeglichen Code erstellen kann. Außerdem wird der Versand von E-Mails und Textnachrichten an Leads automatisiert, was den Aufwand für mein Marketing erheblich steigert.

ActiveCampaign beste Features

Automatisierte Lead-Bewertung zur Priorisierung von Interessenten mit hohem Wert auf der Grundlage ihrer Interaktionen und Verhaltensweisen

Nachverfolgung von Verkaufschancen und Automatisierung von Routineaufgaben zur Steigerung der Effizienz

Nahtlose Integration mit über 900 Anwendungen, um ein einheitliches Ökosystem für die Verwaltung von Kundendaten und -interaktionen zu schaffen

ActiveCampaign Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann sich klobig anfühlen, was sich negativ auf das Gesamterlebnis auswirkt

Der Preis ist im Verhältnis zu den begrenzten Features und Kontakten, die zur Verfügung stehen, hoch, was es für kleine Teams schwierig macht

Preise für ActiveCampaign

Starter: $15/Monat

$15/Monat Plus : $49/Monat

: $49/Monat Pro: $79/Monat

$79/Monat Enterprise: $145/Monat

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (13000+ Bewertungen)

4.5/5 (13000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2400+ Bewertungen)

12. LeadSquared (Am besten für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing)

via LeadSquared LeadSquared bietet eine robuste CRM-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Beziehungen zu ihren Kunden zu verbessern. Nachdem ich das Enterprise CRM von LeadSquared getestet hatte, stellte ich fest, dass es benutzerfreundlich ist und die Zeitleiste für die Installation in Anbetracht der umfangreichen Features etwa einen Monat beträgt.

Ich schätze besonders das 100% automatisierte Lead Scoring, das es mir ermöglicht, Leads effizient zu qualifizieren und zu priorisieren. Das One-Click Call Feature verbessert den Verkaufsprozess, indem es ihn nahtloser macht. Darüber hinaus ermöglicht der Schnellfilterbereich die Erstellung benutzerdefinierter Filter, und Echtzeit-Updates zu Lead-Aktivitäten erleichtern schnelle Antworten.

LeadSquared beste Features

Führen Sie Lead-Anrufe durch und überwachen Sie die Metriken der Anrufe, um den gesamten Verkaufsprozess zu optimieren

Verfolgen Sie Lead-Aktivitäten in Echtzeit, um eine zeitnahe Nachverfolgung zu ermöglichen und die Kundenbindung zu verbessern

Benutzerdefinierte Workflows für spezifische Business-Anforderungen

LeadSquared Beschränkungen

Benutzer sind bei der Nummer der verfügbaren Datenfilter eingeschränkt und können nicht mehrere Filter gleichzeitig anwenden, was die Suche nach bestimmten Informationen erschwert

Das Tool erfordert gelegentlich mehrere Anmeldeversuche, was während der Hauptarbeitszeiten frustrierend sein kann

LeadSquared Preise

Benutzerdefinierte Preise

LeadSquared Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (160+ Bewertungen)

13. SAP Sales Cloud (am besten für die Rationalisierung von Vertriebsprozessen)

via SAP Sales Cloud SAP Sales Cloud bietet Unternehmen eine umfassende Ansicht der Kundeninteraktionen, ergänzt durch KI-gesteuerte Empfehlungen. Diese CRM-Software vereinfacht den Vertrieb und das Management von Kundenbeziehungen und ermöglicht höhere Umsätze und bessere Gewinnraten.

Durch den Einsatz von SAP Sales Cloud kann sich Ihr Vertriebsteam stärker auf den Aufbau von Beziehungen und die Interaktion mit Kunden konzentrieren. Die Lösung strafft und automatisiert wesentliche Verkaufsprozesse und unterstützt Vertriebsmitarbeiter mit intelligenten, KI-gestützten Erkenntnissen.

SAP Sales Cloud - die besten Features

Optimiertes Lead-Management mit Tools zur effektiven Priorisierung und Qualifizierung von Leads für eine höhere Konversionsrate

Zugriff auf Echtzeit-Analysen und Berichterstellung zur Nachverfolgung der Leistung und Identifizierung von Trends, die das Wachstum des Geschäfts fördern

Verschaffen Sie sich eine 360-Grad-Ansicht der Kundeninteraktionen, um die Bedürfnisse der Clients besser zu verstehen und das Engagement zu verbessern

Grenzen der SAP Sales Cloud

Viele Benutzer geben an, dass die Konfiguration und benutzerdefinierte Anpassung von SAP Sales Cloud spezielles Fachwissen erfordert, um die spezifischen Anforderungen des Geschäfts effektiv zu erfüllen

Die mobile Anwendung wird häufig als langsam beschrieben, was die Effektivität für Fachleute, die von unterwegs auf CRM-Daten zugreifen müssen, limitiert

Preise für SAP Sales Cloud

Benutzerdefinierte Preise

SAP Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (800+ Bewertungen)

4.1/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (19 Bewertungen)

Optimieren Sie die Beziehungen zu Ihren Clients und steigern Sie Ihren Umsatz mit ClickUp

Die Steigerung des Umsatzes ohne eine effektive Enterprise CRM-Lösung wird nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Das richtige CRM kann Ihre Prozesse rationalisieren und eine solide Datenbasis schaffen, die Erkenntnisse zur Verbesserung Ihres Aufwands liefert.

Bei der Auswahl eines CRM ist es entscheidend, ein System zu finden, das perfekt zu Ihren Anforderungen passt. ClickUp ist eine All-in-One CRM und Projektmanagement system, das alles bietet, was Sie zur Verwaltung und Pflege Ihres CRM benötigen, von anpassbaren Ansichten und Feldern bis hin zu umfassenden Dashboards.

Darüber hinaus bietet ClickUp verschiedene Vorlagen, die die Verwaltung von Kundenbeziehungen vereinfachen. Auf diese Weise wird die Produktivität Ihres Teams erhöht und die Verbindung zu Ihren Kunden gestärkt.

Sind Sie bereit, Ihren Vertrieb auf die nächste Stufe zu heben? Registrieren Sie sich bei ClickUp jetzt!