Wie Shift Left Testing Ihre QA-Strategie verbessern kann

Ihr Team befindet sich in der Endphase eines Projekts, als plötzlich ein kritischer Fehler auftaucht. Fristen drohen, der Stresspegel ist hoch und die Behebung des Problems stürzt Ihre gesamte Zeitleiste ins Chaos.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das ist genau die Art von Situation, die durch Shift Left Testing verhindert werden kann.

Beim Shift-Link-Testing werden Tests nicht erst am Ende der Entwicklung durchgeführt, sondern Test und Entwicklung sind wie ein roter Faden miteinander verbunden. Das Ergebnis: Sie können Fehler frühzeitig erkennen, besser zusammenarbeiten und Katastrophen in letzter Minute vermeiden.

Aber wie erledigen Sie das Testen nach links? Genau das werden wir in diesem Artikel behandeln.

Was ist der Shift Left Testing-Ansatz?

Shift Left Testing ist ein proaktiver Ansatz in software-Entwicklung bei der die Testaktivitäten zu einem früheren Zeitpunkt im Zyklus geplant werden und sich auf der Zeitleiste des Projekts nach links verschieben.

Anstatt bis zum Ende der Entwicklung zu warten, um mit dem Testen zu beginnen, beginnen Sie mit dem Testen während der Design- und Entwicklungsphasen.

Dieser effiziente Ansatz hilft Ihnen, Fehler früher zu erkennen und zu beheben, wodurch sich die Kosten und der Zeitaufwand für die spätere Behebung verringern und gleichzeitig ein reibungsloseres Benutzererlebnis bei der Veröffentlichung gewährleistet wird.

Instanz, wenn Sie bei einem E-Commerce-Unternehmen arbeiten und ein neues Checkout Feature entwickeln, können Sie Shift Left Testing anwenden, um die Tester einzubeziehen, sobald das Design entworfen ist. Automatisierte Tests würden laufen, während der Code geschrieben wird, um Probleme wie falsche Steuerberechnungen oder Fehler am Zahlungs-Gateway zu erkennen.

Unterschied zwischen Shift Left Testing und traditionellen Tests

Wie unterscheidet sich das Shift Left Testing von einem traditionellen Testansatz? Lassen Sie uns den Unterschied besser verstehen:

Aspekt Shift Left Testing Traditionelles Testen Testzeitplan Testen beginnt bereits in den frühen Phasen der Entwicklung Testen erfolgt nach der Entwicklungsphase Schwerpunkt Betont die frühzeitige Erkennung von Fehlern, in erster Linie durch kontinuierliche Integration, Unit-Tests und sogar Anforderungsvalidierung Konzentriert sich auf die Fehlerentdeckung am Ende des Zyklus, typischerweise mit Tests auf Systemebene oder Benutzerakzeptanztests, nachdem Features vollständig erstellt wurden Tools und Praktiken Verwendet Tools (wie Selenium, JUnit oder Jenkins) und Praktiken wie testgetriebene Entwicklung (TDD) oder verhaltensgetriebene Entwicklung (BDD), die das Testen in die Kodierungs- und Entwurfsphasen integrieren Verlässt sich mehr auf manuelle und End-to-End-Test-Tools wie UAT-Tools und systemweite Test-Frameworks Risikomanagement Entschärft Risiken frühzeitig und bietet mehr Stabilität und Vorhersagbarkeit Macht kritische Risiken näher an den Terminen sichtbar, was zu übereilten Korrekturen oder Verzögerungen führt

Unterschied zwischen Shift Left Testing und traditionellem Testen

Grundsätze des Shift Left Testing

Shift Left Testing basiert auf einigen wenigen Grundprinzipien. Dazu gehören:

Umfassende Zusammenarbeit: Entwickler, Tester und Beteiligte arbeiten von Anfang an zusammen, um sicherzustellen, dass die Qualität in jeder Phase berücksichtigt wird

Entwickler, Tester und Beteiligte arbeiten von Anfang an zusammen, um sicherzustellen, dass die Qualität in jeder Phase berücksichtigt wird Frühzeitige Einbindung: Das Testen beginnt früh im Entwicklungsprozess, so dass Sie potenzielle Probleme früher erkennen und angehen können

Das Testen beginnt früh im Entwicklungsprozess, so dass Sie potenzielle Probleme früher erkennen und angehen können Ausgewogene Automatisierung der Tests: Automatisierte Tests werden häufig durchgeführt, so dass Sie schneller Feedback erhalten und Probleme sofort erkennen können, sobald sie auftreten

🔎Weiterlesen: Arten von Tests in der Softwareentwicklung Vorteile von Shift Left Testing

Abgesehen von der Kostenersparnis und der Vermeidung von Ängsten in letzter Minute gibt es eine Reihe von Vorteilen, die Sie aus dem inkrementellen Shift Left Testing ziehen können. Hier sind einige davon:

Umfassende Risikominderung

Durch die frühe Einbindung in den Testprozess können Teams Risiken im Zusammenhang mit neuen Features oder Code-Änderungen erkennen, bevor sie sich auf das gesamte System auswirken. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet ein gründliches Testen kritischer Pfade in der Anwendung und verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in der Produktionsumgebung.

Reduzierte Betriebskosten und Korrekturen in letzter Minute

Die frühzeitige Erkennung von Problemen hilft, kostspielige Reparaturen und Rückschläge im Projekt zu vermeiden, die häufig auftreten, wenn Bugs erst später im Prozess entdeckt werden. Dies senkt die Gesamtentwicklungskosten und beschleunigt die Markteinführung des Produkts.

Eine Forschungsgrafik des Experten für Metriken in der Softwareentwicklung, Capers Jones, unterstützt dies ebenfalls, indem sie zeigt, dass Fehler umso teurer werden, je länger man sie ruhen lässt.

Über: Accessengineeringlibrary

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Testteams

Shift Left Testing fördert die Einbeziehung von Testern bereits in den Anfangsphasen des Projekts, z. B. bei der Anforderungserfassung, den täglichen Stand-ups und den Sitzungen zur Planung von Sprints, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams die Projektziele und Qualitätsstandards im Blick haben.

Auf diese Weise können die Tester den Umfang und die Ziele des Projekts besser verstehen und Tests entwerfen, die mit den Erwartungen der Benutzer und den Zielen des Projekts übereinstimmen.

Die Zusammenarbeit zwischen Testern und Entwicklern ermöglicht außerdem eine kontinuierliche Feedbackschleife für die Entwickler, so dass sie auf der Grundlage des unmittelbaren Feedbacks Anpassungen vornehmen können. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit erheblicher Fehler im späteren Verlauf des Prozesses.

💡Weitere Informationen: ClickUp Formulare rationalisiert die Datenerfassung für Software Teams , beseitigt das Chaos, das durch das Jonglieren mit mehreren Tools entsteht, und gewährleistet effiziente Workflows.

Automatisierte Test-Workflows

Durch die Integration der Automatisierung in das Shift Left-Testing-Framework können Teams einen breiteren Bereich von Szenarien und Randfällen abdecken, die manuell nicht zu testen wären.

Mithilfe von Automatisierungstools können Teams umfangreiche Testsuiten mit Unit-Tests, Integrationstests und Regressionstests durchführen, ohne dass sich der Workload für die Tester wesentlich erhöht.

Im Gegensatz zu manuellen Tests, die menschlichen Fehlern oder Schwankungen unterliegen können, liefern automatisierte Tests konsistente Ergebnisse über verschiedene Umgebungen und Software-Iterationen hinweg.

🗒️Also Lesen: Leitfaden für Automatisierungen in ClickUp (mit 10 Beispielen für Anwendungsfälle) Schnellere Produktfreigaben

Shift Left Testing priorisiert frühes Testen, um Fehler schnell zu identifizieren und zu beheben, was zu kürzeren Entwicklungszyklen führt. Kontinuierliche Tests sorgen für eine höhere Softwarequalität und verringern den Bedarf an umfangreichen Wartungsarbeiten nach der Veröffentlichung, die kostspielig und zeitaufwendig sein können.

Dies führt außerdem zu schnelleren und qualitativ hochwertigeren Produktveröffentlichungen, die es den Geschäften ermöglichen releases besser zu verwalten und schnell auf Marktanforderungen und Kundenfeedback zu reagieren.

Unternehmen, die qualitativ hochwertige Produkte liefern, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Kunden zu binden und positive Bewertungen zu erhalten, was ihre Position auf dem Markt weiter stärkt.

Implementierung von Shift Left Testing

Um Shift Left Testing effektiv in Ihren Softwareentwicklungsprozess zu implementieren, folgen Sie diesen strukturierten Schritten:

Schritt 1: Beziehen Sie die Tester von Anfang an ein

Shift Left Testing beginnt mit der Einbeziehung von Testern in der Anforderungsphase. Teilen Sie Ihren Entwicklern beim Briefing mit, was der Client erwartet.

Nehmen Sie ihren Input auf, um sicherzustellen, dass die Anforderungen klar und testbar sind und mit den Zielen des Projekts übereinstimmen.

Lassen Sie Ihre Tester Edge Cases oder Kundenszenarien erstellen, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Probleme erfasst werden, noch bevor mit dem Code begonnen wird.

🧠Wussten Sie schon? Atrato hat die Produktentwicklung mit ClickUp um 30% beschleunigt. Lesen Sie die Erfolgsgeschichte von Atrato .

Schritt 2: Testen in den Entwurf einbeziehen

In der Entwurfsphase sollten Sie gemeinsam mit den Testern eine Teststrategie entwickeln, die sich an der Systemarchitektur und den Arbeitsabläufen der Benutzer orientiert. Dazu gehört auch die Entwicklung von Tests für Schlüsselbereiche wie Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Wenn Sie zum Beispiel ein Software-Diagnosesystem für die Automobilindustrie entwickeln, sollten Sie von Anfang an Sicherheits- und Schutztests in den Entwurf einbeziehen, um Industriestandards zu treffen und Schwachstellen zu vermeiden.

Schritt 3: Verwenden Sie bewährte Methoden

Agile Frameworks und Agile testing tools funktionieren hervorragend mit dem Shift-Links-Testmodell, um optimale Ergebnisse bei der frühen Fehlerbehebung zu erzielen.

Zur Auswahl stehen Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD) und Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Sie alle verbessern das Testen von Shift Left, indem sie das frühzeitige Testen und die Zusammenarbeit fördern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite.

ClickUp funktioniert hervorragend mit der agilen Methodik und dem Client-Management. Ich kann tägliche Aufgaben und To-Dos effizient verwalten und verschiedene Spaces für die Arbeit an unterschiedlichen Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellen. Das Dashboard ist sehr attraktiv und spart eine Menge Zeit.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited über ClickUp

Schritt 4: Automatisierung von Tests

Richten Sie schon früh im Projekt automatisierte Testpipelines ein. Verwenden Sie Tools zur kontinuierlichen Integration (CI) wie Jenkins und Selenium, die automatisch Tests durchführen, sobald neuer Code hinzugefügt wird. So können Sie Probleme schneller erkennen, ohne manuell eingreifen zu müssen, und sie beheben, bevor sie eskalieren.

Schritt 5: Integrieren Sie Tests in CI/DI-Pipelines

Stellen Sie sicher, dass Ihre Tests Teil der CI/CD-Pipeline sind, damit jede Code-Änderung automatisch getestet, validiert und für die Bereitstellung vorbereitet wird. Dies reduziert den Zeitaufwand für manuelle Tests und beschleunigt die Veröffentlichung

Schritt 6: Arbeiten Sie zusammen und kommunizieren Sie häufig

Fördern Sie die regelmäßige Kommunikation durch Standups und Meetings, um alle Beteiligten an den Qualitätszielen zu beteiligen. Sie können nicht zulassen, dass Mitarbeiter mit unterschiedlichen Ergebnissen im Kopf entwickeln und testen, selbst wenn es sich nur um kleine Teile des Projekts handelt.

Best Practices für Shift Left Testing

Wir haben die grundlegenden Schritte besprochen, die Sie für die Einführung von Shift-Link-Tests unternehmen müssen. Im Folgenden finden Sie einige Profi-Tipps, die den Prozess noch reibungsloser gestalten werden:

Priorisieren Sie: Konzentrieren Sie sich auf die Automatisierung von High-Impact-Tests , die kritische Funktionen abdecken, und überlassen Sie komplexe Tests der manuellen Überprüfung. Dies verhindert auf lange Sicht eine übermäßige Automatisierung

Konzentrieren Sie sich auf die Automatisierung von , die kritische Funktionen abdecken, und überlassen Sie komplexe Tests der manuellen Überprüfung. Dies verhindert auf lange Sicht eine übermäßige Automatisierung Eigentümerschaft fördern: Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Testern, um die Produktqualität zu sichern. Zu erledigen ist dies, indem Sie einen Teil der Entwickler- und Testergehälter gegen Produktaktien eintauschen, um einen Leistungsanreiz zu schaffen

Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Testern, um die Produktqualität zu sichern. Zu erledigen ist dies, indem Sie einen Teil der Entwickler- und Testergehälter gegen Produktaktien eintauschen, um einen Leistungsanreiz zu schaffen Unterhalten Sie identische Testumgebungen: Halten Sie Ihre Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen so identisch wie möglich. Dies verringert das Risiko von umgebungsbedingten Fehlern, deren Identifizierung und Behebung im weiteren Verlauf des Prozesses schwierig sein kann

Halten Sie Ihre Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen so identisch wie möglich. Dies verringert das Risiko von umgebungsbedingten Fehlern, deren Identifizierung und Behebung im weiteren Verlauf des Prozesses schwierig sein kann Verwenden Sie parallele Tests: Führen Sie parallele Tests durch, insbesondere automatisierte, um den Testprozess zu beschleunigen

Führen Sie parallele Tests durch, insbesondere automatisierte, um den Testprozess zu beschleunigen Halten Sie Ihre Testskripte auf dem neuesten Stand: Aktualisieren Sie Ihre Testskripte regelmäßig, wenn sich das Projekt weiterentwickelt, um neue Features, Funktionen oder geänderte Anforderungen zu berücksichtigen

Verschieben Sie Testmethoden nach links

Shift Left Testing umfasst mehrere Methoden, die helfen, das Testen frühzeitig in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu integrieren. Im Folgenden werden drei bekannte Methoden näher betrachtet.

Behavior-Driven Development (BDD)

BDD konzentriert sich darauf, das Verhalten der Anwendung entsprechend den Erwartungen des Benutzers bei der Interaktion mit der Anwendung zu definieren. Bei BDD schreiben Sie Tests in einem Format in natürlicher Sprache, das jeder verstehen kann.

Es handelt sich um einen kollaborativen Ansatz, der die ständige Kommunikation zwischen Entwicklern, Testern und Business-Stakeholdern von Beginn der Entwicklung an fördert zyklus der Produktentwicklung .

📌Beispiel: Wenn Sie an einer Reisebuchungsanwendung arbeiten, schreiben Sie ein BDD-Szenario, um das Verhalten des Features für die Flugsuche in einfacher Sprache zu definieren. So können Sie sicherstellen, dass sich alle Beteiligten über die Fähigkeiten des Features einig sind, bevor Sie mit dem Code beginnen.

Testgetriebene Entwicklung (TDD)

TDD ist eine Softwareentwicklungsmethodik, bei der Tests vor dem eigentlichen Code geschrieben werden. Der Prozess folgt einem Zyklus:

Schreiben eines fehlschlagenden Tests

Schreiben Sie den minimal notwendigen Code, um den Test zu bestehen

Refactoring des Codes

Dieser Ansatz hilft Ihnen, sich vor der Implementierung auf die Anforderungen zu konzentrieren und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

beispiel: Wenn Sie in einem Finanzdienstleistungsprojekt ein neues Feature für die Transaktionsverarbeitung entwickeln, würden Sie zunächst einen Test schreiben, um sicherzustellen, dass die Transaktion korrekt verarbeitet wird. Erst nach dem Test würden Sie den Code zur Implementierung dieser Funktion schreiben.

Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

Bei ATDD werden Akzeptanztests geschrieben, bevor die Entwicklung beginnt. Diese Methodik stellt sicher, dass alle Beteiligten ein klares Verständnis der Akzeptanzkriterien für ein Feature haben.

Eigentümer, Business-Analysten und Tester definieren in der Regel Akzeptanztests, die als Maßstab dafür dienen, was FERTIG für jede Benutzer-Story bedeutet.

📌Beispiel: Wenn Sie ein System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) entwickeln, müssen die Beteiligten möglicherweise Akzeptanzkriterien für ein neues Feature zur Berichterstellung definieren. Durch das Schreiben von Akzeptanztests im Vorfeld klären Sie, welche Daten in die Berichterstellung einbezogen werden müssen, und stellen sicher, dass Sie genau das liefern, was erforderlich ist.

🗒Weitere Informationen: 3 Gründe, warum Gatekeeper von Jira zu ClickUp gewechselt hat um den Zyklus der Softwareentwicklung zu verwalten.

Sehen wir uns nun einige Tools an, die sich für Shift Left Testing eignen:

Jenkins: Ein Open-Source-Automatisierungs Server, der kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) für die Softwareentwicklung ermöglicht

Ein Open-Source-Automatisierungs Server, der kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) für die Softwareentwicklung ermöglicht Selenium: Ein weit verbreitetes Framework für die Automatisierung von Web-Browser-Tests über mehrere Plattformen und Programmiersprachen hinweg

Ein weit verbreitetes Framework für die Automatisierung von Web-Browser-Tests über mehrere Plattformen und Programmiersprachen hinweg Postman: Eine Kollaborationsplattform für die API-Entwicklung, die es Benutzern ermöglicht, APIs effizient zu entwerfen, zu testen und freizugeben

Eine Kollaborationsplattform für die API-Entwicklung, die es Benutzern ermöglicht, APIs effizient zu entwerfen, zu testen und freizugeben TestSigma: Eine einheitliche KI-gesteuerte Plattform für die Automatisierung von Web-, Mobil- und API-Tests mit minimalem Programmieraufwand

Eine einheitliche KI-gesteuerte Plattform für die Automatisierung von Web-, Mobil- und API-Tests mit minimalem Programmieraufwand TestLeft: Ein Tool zur Integration von Testautomatisierung in bestehende IDEs, das die Verlagerung von Tests nach links ermöglicht, indem automatisierte Tests frühzeitig in die Entwicklung eingebettet werden

Es gibt mehrere Tools, die Ihnen bei der Einführung von Shift-Link-Tests helfen. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem einzigen Tool sind, mit dem Sie Shift Left Testing durch bessere Kommunikation und Zusammenarbeit konsequent praktizieren können, empfehlen wir Ihnen folgende Tools ClickUp . ClickUp für Software-Entwicklungsteams ermöglicht es Ihnen, alles an einem Ort zu planen, zu erstellen und zu liefern. Sie können Dokumentationen erstellen und freigeben, damit sich alle an den Zielen orientieren, während die Versionskontrolle sicherstellt, dass Änderungen und mehrere Versionen der Software nahtlos nachverfolgt werden.

Die Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben wie Code-Reviews, und die Integration mit Tools wie GitHub und Gitlab macht die Nachverfolgung von Code mühelos.

Kommentare, Benachrichtigungen und Ansichten für das Team sorgen für eine Zusammenarbeit in Echtzeit, damit alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Schauen wir uns an, wie.

Aufgabenmanagement ClickUp Aufgaben ermöglicht es Ihren Teams, detaillierte Aufgaben und Unteraufgaben speziell für das Testen zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu erstellen.

Nutzen Sie die leistungsstarken Features von ClickUp zur Aufgabenverwaltung, um Ihre täglichen Aufgaben zu bewältigen und den Testprozess zu optimieren

Sie können den Mitgliedern Ihres Teams bereits in der Anforderungsphase Aufgaben zuweisen und so sicherstellen, dass die Tests frühzeitig integriert werden. Darüber hinaus können Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Abhängigkeiten einstellen, um alles in Ordnung zu halten.

Außerdem können Sie die Testphase in überschaubare Unteraufgaben aufteilen, z. B. das Schreiben von Testfällen, die Einstellung von Testumgebungen und die Durchführung von Tests.

Automatisierung

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie sich wiederholende Aufgaben rationalisieren, um den manuellen Aufwand bei der Softwareentwicklung zu reduzieren.

Instanz, ClickUp kann als ein großartiges Automatisierungstool für die Nachverfolgung von Fehlern und QA-Tests dienen.

Mit benutzerdefinierten Feldern, Status von Aufgaben und über 35 ClickApps können Sie die Plattform an Ihre spezifischen QA-Prozesse anpassen. Anschließend können Sie Aufgaben automatisieren, Teams zuweisen und sogar den Status auf der Grundlage von Auslösern aktualisieren.

Sie können ClickUp auch integrieren mit modernen QA testing tools wie Jenkins und Selenium, um Ihre CI/CD-Pipeline zu automatisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tests bei jeder Code-Änderung automatisch durchgeführt werden.

Benutzerdefinierte Dashboards ClickUp Dashboards ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung des Testfortschritts in Echtzeit, die Visualisierung von Fehlerzahlen, die Ausführung von Testfällen und vieles mehr. Sie können ein Dashboard erstellen, das Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) anzeigt, um sicherzustellen, dass die Testziele erreicht werden.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards, um Ihre Wünsche zu visualisieren und Aufgaben einfach zu verwalten

Mit ClickUp Ansichten mit ClickUp können Sie Ihre Arbeit auf die von Ihnen gewählte Art und Weise anzeigen - als Liste, Tabelle, Gantt-Diagramm, Kalender oder Board. Die Ansicht "Board" von ClickUp kann zum Beispiel als intuitives Board für die Nachverfolgung von Fehlern verwendet werden, um Ihnen bei der Organisation von Fehlersuchen zu helfen, agile Projekte zu verwalten zu verwalten, Aufgaben aufzuschlüsseln und sie den entsprechenden Mitgliedern zuzuweisen.

Sehen Sie alle Ihre Fehlereinträge an einem Ort mit ClickUp Board View

Zusammenarbeit ClickUp Collaboration-Erkennung ermöglicht es funktionsübergreifenden Teams, nahtlos zusammenzuarbeiten. Mit Threads für Antworten und

Zugewiesene Kommentare in ClickUp und Echtzeit-Bearbeitung in ClickUp Dokumente testteams, Entwickler und Produktmanager arbeiten zusammen und lösen Probleme gemeinsam.

ClickUp's Agile Features machen das Testen super-einfach, schnell und einfach zu handhaben

Lassen Sie uns nun ein wenig über Folgendes sprechen ClickUp's Agile Features . Sie machen die Zusammenarbeit mit den folgenden Funktionen einfach:

Sprint-Management: Planen, führen und verfolgen Sie Ihre Sprints mühelos mit übersichtlichen visuellen Boards, Listen und Zeitleisten. Priorisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Sprint-Ziele und verfolgen Sie mühelos den Fortschritt

Planen, führen und verfolgen Sie Ihre Sprints mühelos mit übersichtlichen visuellen Boards, Listen und Zeitleisten. Priorisieren Sie Aufgaben, setzen Sie Sprint-Ziele und verfolgen Sie mühelos den Fortschritt Backlog-Management: Verwalten Sie den Backlog mit den neuesten Aufgaben und organisieren Sie ihn nach Priorität der Aufgaben

Verwalten Sie den Backlog mit den neuesten Aufgaben und organisieren Sie ihn nach Priorität der Aufgaben Burndown-Diagramme: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt Ihres Sprints mit detaillierten Burndown-Diagrammen, um zu visualisieren, wie viel Arbeit noch übrig ist, um Ihre Ziele zu erreichen

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt Ihres Sprints mit detaillierten Burndown-Diagrammen, um zu visualisieren, wie viel Arbeit noch übrig ist, um Ihre Ziele zu erreichen Agile Dashboards: Benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung wichtiger Metriken, zur Visualisierung des Workflows und für datengestützte Entscheidungen, damit Ihr Team stets auf Kurs bleibt

Mit der Umstellung auf ClickUp für alle Teams haben wir einen zentralen Hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, in dem sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte der anderen Teams nachverfolgen können. Die von ClickUp bereitgestellten Features und Tools sind großartig für CS, Vertrieb und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

Jordan Patrick, leitender Produktmanager, Harness auf ClickUp

Vorlagen

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für das Testmanagement wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung des gesamten Testprozesses zu unterstützen.

ClickUp bietet außerdem mehrere Vorlagen für Testfälle zur Vereinfachung und Beschleunigung Ihrer Shift-Link-Test-Workflows.

Die ClickUp Testmanagement-Vorlage

Zum Beispiel kann die ClickUp Test Management Vorlage wurde entwickelt, um Ihren Testprozess von Anfang bis Ende zu vereinfachen und zu organisieren.

Egal, ob Sie ein großes QA-Team leiten oder alleine arbeiten, die ClickUp Testmanagement-Vorlage ist eine vielseitige Lösung. Sie rationalisiert Aufgaben, verfolgt den Fortschritt und garantiert umfassende Tests für jeden Teil Ihres Projekts.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste daraus machen können:

Erstellen und verwalten Sie mühelos detaillierte Testfälle und stellen Sie sicher, dass jeder Aspekt Ihres Projekts abgedeckt wird

und verwalten Sie mühelos detaillierte Testfälle und stellen Sie sicher, dass jeder Aspekt Ihres Projekts abgedeckt wird Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder und Festlegen von Fristen, damit alle auf dem Laufenden bleiben

von Aufgaben an Teammitglieder und Festlegen von Fristen, damit alle auf dem Laufenden bleiben Überwachen Sie den Fortschritt der Tests in Echtzeit in anpassbaren Ansichten wie Board, Liste oder Kalender

Sie den Fortschritt der Tests in Echtzeit in anpassbaren Ansichten wie Board, Liste oder Kalender Nachverfolgung von Fehlern und Problemen nachmit Hilfe von Software zur Nachverfolgung von Fehlern und sie zur schnelleren Lösung direkt mit bestimmten Testfällen verknüpft werden

von Fehlern und Problemen nachmit Hilfe von Software zur Nachverfolgung von Fehlern und sie zur schnelleren Lösung direkt mit bestimmten Testfällen verknüpft werden Mühelos zusammenarbeiten mit Kommentaren, Anhängen und Aktualisierungen von Aufgaben, um das gesamte Team zu synchronisieren

mit Kommentaren, Anhängen und Aktualisierungen von Aufgaben, um das gesamte Team zu synchronisieren Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse mit integrierter Automatisierung und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand bei der Testverwaltung

Sie sich wiederholende Prozesse mit integrierter Automatisierung und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand bei der Testverwaltung Schnelle Berichterstellung zur Freigabe von Testergebnissen für Stakeholder oder das Management

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Testprozess zu vereinfachen, organisiert zu bleiben und letztendlich ein qualitativ hochwertigeres Produkt zu liefern.

Andere Vorlagen

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit ClickUp Test Report Vorlage und die ClickUp Vorlagen für die Fehler- und Problemverfolgung .

Mit der ClickUp Vorlage für Testberichte können Sie Testergebnisse einfach dokumentieren und zusammenfassen und so Einblicke in bestandene, fehlgeschlagene oder blockierte Tests gewinnen. Sie hilft Ihnen, Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten, indem sie klare und strukturierte Berichterstellungen erstellt, die die gesamte Testabdeckung, die Leistung und die Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern, hervorheben.

ClickUp Vorlagen für die Fehler- und Problemverfolgung rationalisieren den Prozess der Protokollierung, Nachverfolgung und verwaltung von Fehlern und Problemen in Ihren Projekten. Sie können Bugs zuweisen und priorisieren und ihren Fortschritt überwachen, um Probleme effizient zu lösen.

Herausforderungen beim Testen mit Shift Left überwinden

Das Testen mit Linksverschiebung bringt wirklich viele positive Aspekte mit sich. Allerdings bringt es auch einige Herausforderungen mit sich, die Sie effektiv angehen müssen. Schauen wir uns das mal an:

Mangel an Testkompetenz bei den Entwicklern

Die Umstellung auf das Testen nach links bedeutet, dass Ihre Entwickler mehr Verantwortung für das Testen übernehmen müssen, aber es kann sein, dass ihnen die notwendigen Fähigkeiten, die Einstellung oder die Zeit fehlen, um qualitativ hochwertige Tests durchzuführen. Dies kann zu Beginn des Prozesses zu unvollständigen oder ineffektiven Tests führen.

💡Top-Strategie: Schulen Sie Entwickler kontinuierlich in Testmethoden und -tools. Bringen Sie Entwickler mit erfahrenen Testern zusammen oder schaffen Sie gemeinsame Testumgebungen, in denen sie voneinander lernen können.

Erhöhte anfängliche Entwicklungszeit

Wenn Sie das Testen von Anfang an einbeziehen, verlangsamt sich die anfängliche Entwicklung, da sich Ihre Teams auf die Einstellung von Test-Frameworks und -Prozessen konzentrieren müssen. Dies kann zu Termindruck führen, insbesondere bei Teams, die an traditionelle Workflows gewöhnt sind.

💡Top-Strategie: Einführung iterativer Entwicklungsmodelle wie Agile oder DevOps-Automatisierung die eine frühe Integration der Tests ermöglichen und gleichzeitig den Prozess flexibel halten. So erhalten Sie kleinere, überschaubare Teile der Entwicklung und des Testens.

Tooling- und Infrastrukturkosten

Shift Left Testing erfordert häufig spezielle Tools für Testautomatisierung, Leistungstests und kontinuierliche Integration, was für kleinere Teams oder Organisationen kostspielig sein kann. Wenn Sie ein Startup betreiben, verfügen Sie möglicherweise nicht über die nötigen Mittel, um anfangs automatisierte Testprozesse zu initiieren.

💡Top-Strategie: Verwenden Sie Open-Source-Tools wie Jenkins für die kontinuierliche Integration und Selenium für die Automatisierung von Tests. Diese Tools reduzieren die Kosten und bieten dennoch die erforderlichen Testfunktionen. Eine bessere All-in-One-Alternative ist ClickUp, das Ihnen hilft, alle Testaktivitäten zu automatisieren, zu verwalten und gemeinsam zu bearbeiten.

Kulturelle Widerstände

Wenn Sie mit traditionellen Teams arbeiten, insbesondere mit solchen, die an Wasserfallmodelle gewöhnt sind, kann es sein, dass sie sich gegen die Einführung von Shift Left Testing sträuben. Sie zögern möglicherweise, Verantwortlichkeiten zu verlagern und enger zwischen Entwicklern und Testern zusammenzuarbeiten.

💡Top-Strategie: Fördern Sie eine Kultur der Zusammenarbeit, indem Sie Workshops und funktionsübergreifende Aktivitäten im Team organisieren. Fördern Sie die häufige Kommunikation zwischen Entwicklern, Testern und Business-Stakeholdern, um Silos aufzubrechen.

Überwältigende Menge an automatisierten Tests

Wenn Sie mit Shift Left Testing arbeiten, werden Sie sich stark auf Automatisierung verlassen müssen. Dies beschleunigt zwar den Prozess, kann aber auch zu einer Überautomatisierung führen, bei der Tests spröde oder unnötig werden und die kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) verlangsamen, selbst wenn Sie die besten Tools für die kontinuierliche Bereitstellung verwenden .

💡Top-Strategie: Priorisieren Sie Tests mit hohem Wert, indem Sie sie nach ihrer Wichtigkeit kategorisieren. Implementieren Sie automatisierte Tests nur dort, wo sie einen Wert darstellen, und verlassen Sie sich bei komplexen, risikoreichen Bereichen auf manuelle Tests.

Wenn Sie Ihren Zyklus der Produktentwicklung effizienter und rationeller gestalten wollen, ist das Testen nach links keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit.

Linksschieber-Tests helfen dabei, kostspielige Fehler zu beheben, bevor sie sich ausbreiten, und ermöglichen es Ihnen, qualitativ hochwertigere Software schneller zu liefern. Durch die Integration von Tests zu einem früheren Zeitpunkt in Ihrem Zyklus können Sie Fehler reduzieren und die Zusammenarbeit und Effizienz Ihres Teams verbessern.

Sind Sie bereit, Ihren Testprozess zu rationalisieren? Testen Sie ClickUp's leistungsstarke Tools zur Aufgabenverwaltung und Automatisierung, um Shift Left Testing nahtlos zu implementieren und Ihre Projekte auf Kurs zu halten. Anmeldung für ClickUp noch heute!