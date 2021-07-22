ClickUp-Tipps für Benutzer mit ADHS

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient der Bereitstellung von Informationen zu Tools und Strategien für mehr Produktivität. Er ist nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von ADHS oder anderen Gesundheitsproblemen gedacht.

Wie fängt man an, einen Blog über ADHS zu schreiben, und landet fünfzehn Minuten später völlig erschüttert auf der Wikipedia-Seite von Jack Black?

Die Ironie ist mir nicht entgangen, Leute:

Ja, das ist eine absolut zutreffende Beschreibung dessen, wie gefährlich einfach es für mich als Erwachsener mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist, fünfzehn Minuten produktive Zeit zu verlieren, ohne es überhaupt zu merken.

Ohne den Ton einer ClickUp-Benachrichtigung, der mich zurück in die Realität holt, wäre ich vielleicht knietief in einem Clickbait-Artikel mit dem Titel „So sehen die Kids aus ‚School of Rock‘ JETZT aus 😱” versunken, bevor ich in Panik geraten wäre, weil ich wieder einmal die Zeit vergessen habe.

Zum Glück sind Benachrichtigungen bei weitem nicht das einzige Feature von ClickUp, das mir dabei hilft, meine ADHS-Symptome zu bewältigen und in meinem Traumjob zu glänzen. Zusammen mit einigen ClickUp-Kollegen, die ebenfalls mit ADHS leben, haben wir die besten Tipps und Tricks zusammengestellt, damit noch mehr Menschen diese Plattform nutzen können, um ihre ADHS-Symptome zu bewältigen und gleichzeitig bei der Arbeit zu glänzen.

ADHS: Vergessen Sie, was Sie gehört haben

Der Begriff „ADD” ist ähnlich wie „OCD” oder „bipolar” zu einem seltsamen modernen umgangssprachlichen Ersatzbegriff für normale Eigenschaften wie „leicht ablenkbar”, „super organisiert” oder „launisch” geworden.

Trotz harmloser Absichten tragen Übertreibungen durch Pathologisierung eher dazu bei, Vorurteile zu verbreiten und die Realität dieser Störungen zu verwässern, als sie zu normalisieren.

ADHS – klinisch nicht mehr als „ADD” bezeichnet – gehört zu den am meisten stigmatisierten kognitiven Störungen, was es für Betroffene schwierig macht, sie zu erkennen, eine Diagnose zu erhalten, Behandlungsmöglichkeiten zu erkunden und sie anderen gegenüber offenzulegen. Zu den häufigsten Vorurteilen gehören:

❌ ADHS ist etwas, aus dem man herauswachsen kann

❌ ADHS tritt vor allem bei Jungen im jungen Alter auf

❌ ADHS ist ein ausgefallener Begriff für „hyperaktiv” oder „unmotiviert, sich zu konzentrieren”

❌ ADHS ist keine Störung, sondern eher ein Mangel an Disziplin

Als erwachsene Frau, die sehr motiviert ist, sehr fokussiert auf das, was ich will, und wahrscheinlich manchmal zu diszipliniert, kann ich diese Liste getrost als Unsinn abtun und dabei auch noch Belege liefern:

Zum Glück für die 4,4 Millionen Erwachsenen mit ADHS in den USA sind die Zeiten, in denen Menschen die Legitimität von ADHS bei Erwachsenen in Frage stellten, möglicherweise gezählt. Die Neurodiversitätsbewegung – eine Initiative, die Menschen mit kognitiven oder neurologischen Herausforderungen im Bereich von ADHS bis ASD in allen Lebensbereichen unterstützt und willkommen heißt – macht große Fortschritte, um Menschen wie mich am Arbeitsplatz und darüber hinaus zu stärken.

Wie sich ADHS bei Erwachsenen äußert

Als ich in meinem ersten Jahr an der High School mit ADHS (damals noch „Aufmerksamkeitsdefizitstörung” genannt) diagnostiziert wurde, war ich zunächst erleichtert, dass ich in einigen Schulfächern zusätzliche Hilfe bekam. Damals war jedoch noch nicht allgemein bekannt, dass die Symptome von ADHS weit über den Unterricht hinausgehen. Meine Eltern, wie so viele andere damals, verwechselten ADHS-bedingte Probleme zu Hause oft mit schlichtweg Ungehorsam. Sie erkannten nicht, dass meine chronische Unpünktlichkeit, meine vermeintliche Weigerung zuzuhören, meine Schlafprobleme oder meine schlechte Kommunikation oft das Ergebnis einer Störung waren, für die ich bessere Tools zur Steigerung der Produktivität bei ADHS brauchte, und nicht das Ergebnis meiner Unfähigkeit. *

Das wird Ihnen irgendwann zu schaffen machen, wenn Sie für Dinge, die am besten auf eine Behandlung ansprechen, heftige Vorwürfe und Strafen erhalten. Ein weiterer Grund, warum der Mythos, dass ADHS „undisziplinierte Jugend“ bedeutet, lächerlich ist (auf eine Art Galgenhumor 🙃).

All dies beeinflusste meine Sichtweise – oder besser gesagt, mein Missverständnis – meiner ADHS bis Ende meiner 20er Jahre. Aber ich bin dankbar, dass ich schließlich die Realität meiner Diagnose verstanden habe. Viele Erwachsene, die von einer ADHS-Behandlung profitieren könnten, interpretieren verbesserungsfähige Symptome immer noch als persönliche Mängel, was die Situation oft verschlimmert.

So äußern sich die schwierigen Aspekte meiner ADHS:

Ein schlechtes natürliches Zeitgefühl, wodurch es schwer ist, zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist, wie lange Dinge dauern usw.

Häufiges Vergessen, schlechtes Gedächtnis für bestimmte Arten von Informationen

Ich konzentriere mich extrem auf Dinge, die mich begeistern, was dazu führt, dass ich in einem Zustand erhöhter Ablenkbarkeit kleine Details oder Aufgaben, die ich zu erledigen habe, völlig übersehe

Manchmal habe ich Schwierigkeiten, mich verbal zu verständigen, weil meine Gedanken zu Dingen springen, die in meinem Kopf zusammenhängen, für andere aber verwirrend sind

Da ich in meinem Leben völlig aufgeschmissen wäre, wenn ich all diese Symptome über mich ergehen lassen würde, muss ich jeden Tag Schritte unternehmen, um die Auswirkungen meiner ADHS-Symptome zu minimieren und Verantwortung für mein Gehirn zu übernehmen. Wie viele andere auch, wurde mir beigebracht, alles aufzuschreiben, Erinnerungen zu setzen und eine nachhaltige Organisationsmethode zu entwickeln, die mir Spaß macht.

Das Ironische daran ist, dass es für Menschen mit ADHS eine Herausforderung sein kann, all die verschiedenen Tools im Blick zu behalten, die ihnen dabei helfen sollen, den Überblick zu behalten.

Genau deshalb hat ClickUp mein Leben verändert.

Verwalten Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Als ich bei ClickUp angefangen habe, musste ich natürlich erst einmal die Plattform beherrschen, um meine Arbeit erledigen zu können. Wie viele neue Benutzer war ich anfangs etwas überwältigt von der Vielzahl an Tools, Features und Integrationen, die mir zur Verfügung standen, aber das Beste, was mir geraten wurde, war, mir selbst zu vertrauen und meinen besten Workflow zu finden.

Da ClickUp so konzipiert ist, dass es so aussieht, sich so anfühlt und sich so verhält, wie es zum individuellen Arbeitsstil eines jeden Einzelnen passt, fand ich es toll, dass es keine falsche Art gab, produktiv zu sein – insbesondere als jemand, der nicht dazu neigt, „innerhalb der Box“ zu denken. Und da alles, was man für die Produktivität braucht, an einem Ort zu finden ist, gab es auch nicht mehr die ironische Herausforderung, den Überblick über die Tools zu verlieren, die einen eigentlich auf Kurs halten sollten.

Ich habe einige meiner Kollegen bei ClickUp befragt, darunter Marketingmanager und Kundensupport-Champions, um herauszufinden, welche Features ihnen helfen, ihre störendsten ADHS-Symptome zu bewältigen. Mit ihren Erkenntnissen habe ich die folgenden Tipps zusammengestellt, wie Sie ClickUp ganz nach Ihren Bedürfnissen meistern können!

Feature-Spezialität Schlüssel:

🗂️ = Organisation

⏰ = Zeitmanagement

🧠 = Sich an Dinge erinnern

🔍 = Auf Details achten

1️⃣ = Sich auf eine Sache konzentrieren

Tipp 1: Finden Sie Ihre bevorzugte Ansicht

Hilft bei: 🗂️ 🧠

Hier beginnt alles. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Spaces, Ordner und Listen in jeder Ansicht anzusehen, bevor Sie loslegen. Egal, ob Sie Tabellen, visuelle Kartierungen, Listen oder Boards bevorzugen, Sie werden wissen, dass Sie die richtige Ansicht gefunden haben, wenn Sie denken: „Oh, Gott sei Dank, das macht Sinn. “

Viele Menschen mit ADHS sind sehr visuell orientiert und brauchen Konsistenz, um gut zu funktionieren. Wenn das auf Sie zutrifft, können Sie aus einer Vielzahl von Optionen zur Anzeige Ihrer Aufgaben und Prioritäten die Ansicht auswählen, die Ihnen am besten hilft, loszulegen.

Tipp 2: Die Aufgaben-Ablage anheften

Hilft bei: ⏰ 🧠 1️⃣

Wenn Aufgaben nicht sichtbar sind, geraten sie leicht in Vergessenheit, wenn Sie sich gerade auf etwas anderes konzentrieren. Das Anheften der Aufgaben-Ablage ist ein Muss

Jeden Tag füge ich die Aufgaben hinzu, die heute und morgen fällig sind. So kann ich mich auf eine Sache konzentrieren und vermeide, dass ich mich von den anstehenden Aufgaben überfordert fühle. Ich ordne die Aufgaben in meiner Ablage nach Priorität, indem ich sie einfach per Drag & Drop verschiebe. Durch Klicken auf die Aufgabe gelangst du auf die entsprechende Seite. Wenn ich mit der Aufgabe fertig bin, lösche ich sie einfach aus der Ablage und genieße das schöne Gefühl, etwas geschafft zu haben!

Tipp 3: Benutzerdefinierte Benachrichtigungen festlegen

Hilft bei: ⏰ 🧠

Mich auf endlose E-Mails verlassen zu müssen, um über meine Workload informiert zu werden, ist etwas, worauf ich jetzt, da ich ClickUp nutze, nicht mehr verzichten möchte. Ständig mit einem vollen, unübersichtlichen Posteingang zu kämpfen, war ablenkend, ineffizient und führte dazu, dass ich manchmal wichtige Benachrichtigungen verpasst habe.

Mit ClickUp finden Sie alle Benachrichtigungen an einem Ort und können sie genau nach Ihren Vorlieben filtern. Sie sind so konzipiert, dass Sie etwas sofort erledigen können, wenn Sie Zeit haben, oder es in Ihrer Aufgabenablage ablegen können, wenn Sie später darauf zurückkommen müssen. Sie sind für mich unverzichtbar, um mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren und sicherzustellen, dass nichts aufgrund meines schlechten Gedächtnisses unter den Tisch fällt.

Tipp 4: Nutzen Sie die Zeiterfassung

Hilft bei: ⏰ 🧠 1️⃣

Als ich in der 6. Klasse war, hatte ich eine Hilfslehrerin, die mir in Mathematik half, meinem schlimmsten Albtraum. Sie stellte eine kitschige kleine Eieruhr auf meinen Schreibtisch, damit ich darauf achten konnte, wie lange ich für jede Aufgabe brauchte, und obwohl ich Mathematik immer noch nicht liebe, hat sich diese einfache Methode der Zeiterfassung für mich als sehr hilfreich erwiesen. Und ich bin so froh, dass ClickUp das Erwachsenenäquivalent zu einem Eier-Timer für Sonderpädagogik anbietet.

Die meisten von uns mit ADHS wissen, wie wichtig es ist, die Zeit im Auge zu behalten, aber das Schwierige daran ist, daran zu denken, es auch zu tun. Was ich an der Zeiterfassung von ClickUp liebe, ist, dass sie am Ende meiner Aufgabenablage hellgrün angezeigt wird, wenn sie aktiv die Zeit erfasst, sodass man sie kaum übersehen kann. Da mein natürliches Zeitgefühl völlig daneben ist, ist es für mich entscheidend, zu sehen, wie lange Dinge tatsächlich dauern, damit ich meine Arbeit besser priorisieren, organisieren und verwalten kann.

Tipp 5: Zeigen Sie Ihren Google Kalender auf der Startseite an

Hilft bei: ⏰ 🧠

Ich liebe meinen Google Kalender und finde es toll, dass ich ihn nicht aufgeben musste, um ClickUp nutzen zu können. Nach nur fünf Sekunden für die Synchronisierung meiner ClickUp-Aufgaben mit meinem Google Kalender in den App-Einstellungen kehrte ich zur Startseite meines Workspace zurück und schaltete die Option „Kalender anzeigen” um.

In einem Augenblick sind alle meine täglichen Aufgaben im Blickfeld und ich muss nicht mehr alle meine aktuellen Arbeiten auf einmal anzeigen!

Tipp 6: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben hinzu

Hilft bei: 🗂️ 🧠 🔍

Seltsamerweise liebe ich Organisation tatsächlich. Meine Regale sind mit Dutzenden von Kleinigkeiten organisiert, mein Kleiderschrank ist makellos und meine Malutensilien sind immer an ihrem Platz. Was mir schwerfällt, ist, Dinge effizient zu organisieren, die mich stressen können, wie zum Beispiel meine Finanzen oder meine Workload. Das ist eine negative Angewohnheit, die ich mit ClickUp definitiv verbessern konnte, und Benutzerdefinierte Felder haben einen großen Anteil daran.

In benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihr eigenes Ablagesystem erstellen und Dinge anhand beliebiger Informationen organisieren. So stelle ich sicher, dass ich keine allgemeinen Details zu einer Aufgabe vergesse, die mir sonst vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen würden. Die Einstellung benutzerdefinierter Felder für aufgabenspezifische Notizen hat mir sehr dabei geholfen, den Überblick über alle beweglichen Teile zu behalten.

Hilft bei: 🧠 🔍

ADHS kann sich darin äußern, dass man ständig bestimmte Details übersieht oder Schwierigkeiten hat, sie sich zu merken. Als Autor muss ich Details und Feedback genau im Auge behalten, ohne mich auf mein Gedächtnis verlassen zu müssen. Die Möglichkeit, zugewiesene Kommentare in Dokumenten, Dateien und mehr zu hinterlassen und zu erhalten, hat mir geholfen, Feedback im perfekten Kontext nachzuverfolgen und umzusetzen.

Was zugewiesene Kommentare für Autoren sind, ist die Prüfung für Designer: eine spezielle Möglichkeit, Feedback direkt in Ihren Dateien zu hinterlassen und zu erhalten, sodass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass Sie das Feedback an einem Ort speichern, den Sie in fünf Minuten garantiert vergessen haben. Beide Tools eignen sich perfekt für Aufgaben, die extrem detailorientiert und kommunikationsintensiv sind (und perfekt für alle, die dachten, dass sie mit solchen Dingen immer zu kämpfen haben werden!

Nutzen Sie Ihre herausragenden Fähigkeiten

Es ist so befreiend zu entdecken, dass Dinge, die Sie einst als Belastung empfunden haben, nicht nur verbesserungsfähig sind, sondern sogar die Wurzel einiger Ihrer Talente sein können. Mit den richtigen Tools werden Sie erkennen, dass Ihnen manche Dinge vielleicht nie so leicht fallen werden wie anderen, dass Sie aber auch erstaunliche Stärken haben, von denen andere nur träumen können.

Dinge wie hohe Intelligenz, natürliches Charisma und das Wissen eines wandelnden Lexikons stehen alle in Verbindung mit dem ADHS-Geist – und das ist etwas, das man feiern sollte.

Nicht alle Menschen mit ADHS haben die gleichen Vorlieben, aber genau deshalb ist ClickUp ein so hilfreiches Tool: Es ermutigt uns, zu probieren und zu experimentieren, bis wir die magische Lösung für etwas finden, das uns nie leicht gefallen ist. In ClickUp ist der richtige Weg, etwas zu erledigen, der Weg, der für Ihre Bedürfnisse am besten funktioniert..

Und das ist eine Art von Freiheit, die manche Menschen einfach brauchen, um sich voll entfalten zu können.

