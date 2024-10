Wie und wann man ein Scrum of Scrums durchführt

Ein erfahrener Projektmanager, der sich darauf verlässt, wichtige Softwareprodukte mit Präzision zu liefern, wird oft auf das Scrum-Framework innerhalb der Agile-Methodik zurückgreifen

Indem sie das Projekt in kleinere, überschaubare Abschnitte, so genannte Sprints, unterteilen, kann ihr Team effizient zusammenarbeiten, anstatt das gesamte Projekt auf einmal in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise wird nicht nur ein Produkt gebaut, sondern es wird bei jedem Schritt verfeinert, um die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen.

Wenn Ihr Projekt jedoch beginnt, sich wie ein nervenaufreibendes Labyrinth anzufühlen, müssen Sie möglicherweise mehrere Scrum Teams hinzuziehen, um es zu bewältigen.

An dieser Stelle setzen Sie noch einen drauf und führen das Scrum of Scrums ein. Aber wie führen Sie regelmäßige Scrum Meetings durch, ohne den Überblick zu verlieren? Finden wir es heraus.

Scrum of Scrums verstehen

Scrum of Scrums ist für ein effektives Projektmanagement unerlässlich. Wenn Sie verstehen, was Scrum ist und wie es funktioniert, verbessern Sie die Koordination im Team und die Transparenz.

Was ist ein Scrum of Scrums?

Ein Scrum of Scrums (SoS) ist ein Meeting, bei dem Vertreter von verschiedenen Teams, die Agile Scrum praktizieren kommen zusammen, um sich zu synchronisieren, Fortschritte freizugeben und Probleme zwischen Teams bei größeren Projekten zu lösen, die agile Methoden anwenden.

Dies mag zwar einfach erscheinen, erfordert aber eine sorgfältige Planung.

Bevor sie beginnen, müssen Organisationen größe und Nummer des Scrum Teams abwägen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Teams auf derselben Seite stehen, einander vertrauen und sich auf die Arbeit an einem gemeinsamen Ziel für das Projekt freuen.

Richtig erledigt, fördert SoS Transparenz, regelmäßige Überprüfungen und die Anpassungsflexibilität. Die Aufteilung großer Teams in kleinere hilft der Organisation, mehrere Teams miteinander zu verbinden, die Verbindungen zu stärken und den Fokus zu wahren.

Was ist der Zweck von Scrum of Scrums?

Laut seinem Ersteller, Jeff Sutherland, ist das Scrum of Scrums:"... verantwortlich für die Übergabe der Arbeitssoftware aller Teams an die Definition von Erledigt am Ende des Sprints oder für Releases während des Sprints"

Vereinfacht ausgedrückt ist Scrum of Scrums ein Meeting, in dem Vertreter verschiedener Teams ihre Arbeit abstimmen, um Blockaden zu vermeiden. Es ist unerlässlich für die Skalierung agiler Praktiken in komplexen Projekten mit mehreren Teams.

Durch die Verringerung der zahlreichen Kommunikationswege wird eine reibungslose Zusammenarbeit und die synchrone Lieferung eines integrierten Produkts in der am Ende eines jeden Sprints .

Kurz gesagt, ein Scrum of Scrums hilft Ihnen:

Alle auf dem Laufenden zu halten : Sorgt für eine klare Kommunikation des Fortschritts und der Aktivitäten der einzelnen Teams an die größere Gruppe, damit niemand im Dunkeln tappt

: Sorgt für eine klare Kommunikation des Fortschritts und der Aktivitäten der einzelnen Teams an die größere Gruppe, damit niemand im Dunkeln tappt Probleme schneller lösen: Dringende Probleme ansprechen, damit agile Teams Blockaden lösen und Projekte vorantreiben können

Dringende Probleme ansprechen, damit agile Teams Blockaden lösen und Projekte vorantreiben können Verbesserung der Koordination agiler Teams : Überwacht die Zusammenarbeit im Team, stellt die Abstimmung sicher und verhindert Fehlentwicklungen

: Überwacht die Zusammenarbeit im Team, stellt die Abstimmung sicher und verhindert Fehlentwicklungen Wichtige Entscheidungen treffen: Erleichtert kollektive Entscheidungen, die sich auf alle Gruppen auswirken, und sorgt für Koordination und Fortschritt

Wenn Sie also ständig mit mehreren Scrum Teams jonglieren, bringt ein SOS alles in die richtige Reihenfolge und hält alle auf dem Laufenden. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer soliden scrum projekt-management .

Doch wie sieht ein SoS aus?

Schlüsselkomponenten von Scrum of Scrums

Auf den ersten Blick mag das Scrum of Scrums wie ein kompliziertes Flussdiagramm mit zu vielen beweglichen Teilen erscheinen. Aber wenn man es herunterbricht, sind es nur ein paar Schlüsselkomponenten, die das Geschehen bestimmen.

1. Teilnehmer

Ein Vertreter, in der Regel der Scrum Master, nimmt am Scrum of Scrums teil. Dies kann auch ein Mitglied des Teams, ein Eigentümer des Produkts oder ein technischer Leiter sein - jeder, der die Fortschritte und Herausforderungen des Teams diskutieren kann. Gelegentlich kann auch ein Stakeholder oder ein Manager teilnehmen, wenn sein Beitrag erforderlich ist.

2. Häufigkeit

Meetings finden in der Regel zwei- bis dreimal pro Woche statt, können aber auch täglich abgehalten werden, wenn viele Abhängigkeiten zwischen den Teams bestehen. Bei Projekten mit weniger teamübergreifenden Problemen können Meetings wöchentlich abgehalten werden, wobei die Häufigkeit an die Erfordernisse des Projekts angepasst wird.

3. Dauer

Scrum of Scrums Meetings sind aus Gründen der Effizienz auf 15-30 Minuten begrenzt. Sie können verlängert werden, sollten aber 45 Minuten nicht überschreiten.

Vorteile von Scrum of Scrums

Scrum of Scrums bringt eine lange Liste von Vorteilen mit sich, die für die Skalierung agiler Praktiken in größeren Projekten entscheidend sind. Dazu gehören:

Verbesserte Koordination und Problemlösung

In komplexen Projekten, in denen verschiedene Teams zusammenarbeiten müssen, sorgt Scrum of Scrums für eine Abstimmung und eine schnelle Lösung von Abhängigkeiten, was zu effizienteren Abläufen und einem nahtlosen Workflow führt.

Erreicht wird dies durch mehrere Schlüsselpraktiken:

Teamübergreifende Synchronisierung: Richtet die Prioritäten und den Fortschritt des Teams aus, verwaltet die Abhängigkeiten zwischen den Teams und reduziert Engpässe

Richtet die Prioritäten und den Fortschritt des Teams aus, verwaltet die Abhängigkeiten zwischen den Teams und reduziert Engpässe Schnellere Problemlösung: Nimmt Probleme in Angriff, die mehrere Teams betreffen, und fördert kollektive Lösungen, um schnellere Ergebnisse zu erzielen

Nimmt Probleme in Angriff, die mehrere Teams betreffen, und fördert kollektive Lösungen, um schnellere Ergebnisse zu erzielen Risikominderung: Ermöglicht es Teams, Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren, und verhindert so potenzielle Blockaden

Ermöglicht es Teams, Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren, und verhindert so potenzielle Blockaden Ressourcenoptimierung: Verbessert die Koordination und identifiziert potenzielle Ressourcenkonflikte oder -engpässe, bevor sie kritisch werden

Verbesserte Kommunikation, Transparenz und Zusammenarbeit

Scrum of Scrums hilft Teams, offen miteinander umzugehen, während sie auf gemeinsame Ziele hinarbeiten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wird.

Zu den Schlüsselelementen, die dazu beitragen, gehören:

Verbesserter Information Flow: Durch regelmäßiges Freigeben von Updates werden Silos aufgebrochen und eine ganzheitliche Ansicht des Projekts geschaffen

Durch regelmäßiges Freigeben von Updates werden Silos aufgebrochen und eine ganzheitliche Ansicht des Projekts geschaffen Erhöhte Sichtbarkeit: Zeichnet ein klareres Bild des Projektfortschritts und hebt Probleme oder Muster hervor, die auf Teamebene möglicherweise nicht sichtbar sind

Zeichnet ein klareres Bild des Projektfortschritts und hebt Probleme oder Muster hervor, die auf Teamebene möglicherweise nicht sichtbar sind Verstärkte Zusammenarbeit: Fördert die Teamarbeit und die Diskussion von Ideen in verschiedenen Teams

Fördert die Teamarbeit und die Diskussion von Ideen in verschiedenen Teams Ausrichtung auf organisatorische Ziele: Richtet die Teams auf die Hauptziele aus und kommuniziert strategische Prioritäten über die Teams hinweg

Wenn Sie die Vorteile von Scrum of Scrums verstehen, können Sie seine Relevanz und Auswirkungen auf die Prozesse besser einschätzen. Dieses Wissen ermöglicht fundierte Entscheidungen darüber, ob es die Arbeit des Teams, die Koordination, die Problemlösung und die Effizienz des Projekts verbessern wird.

Wie man ein Scrum of Scrums durchführt

Sie haben sich entschlossen: Sie werden ein Scrum of Scrums durchführen. Wo fangen Sie also an?

Beginnen wir mit der Struktur, indem wir sie in zwei Hauptteile aufteilen: 'Worum geht es (Agenda)?' und 'Wer erledigt was (Rollen)?'

Teil 1: Tagesordnung

Jedes Scrum of Scrums Meeting folgt einer klaren, strukturierten Agenda, ähnlich einer täglichen Scrum es konzentriert sich jedoch auf Probleme, die mehrere Teams betreffen.

Dabei geht es in der Regel um Fragen wie:

"Was hat mein Team seit dem letzten Meeting erledigt?" Jeder Vertreter des Teams gibt die wichtigsten Errungenschaften frei, insbesondere solche, die sich auf andere Teams oder das Projekt im weiteren Sinne auswirken

Jeder Vertreter des Teams gibt die wichtigsten Errungenschaften frei, insbesondere solche, die sich auf andere Teams oder das Projekt im weiteren Sinne auswirken "Was wird mein Team vor dem nächsten Meeting erledigen?" Teams skizzieren ihre anstehenden Arbeiten, heben Aufgaben hervor, die sich auf andere auswirken könnten, und weisen auf jegliche Unterstützung hin, die sie benötigen könnten

Teams skizzieren ihre anstehenden Arbeiten, heben Aufgaben hervor, die sich auf andere auswirken könnten, und weisen auf jegliche Unterstützung hin, die sie benötigen könnten "Gibt es irgendwelche Hindernisse oder Abhängigkeiten?" Die Teams erörtern alle Hindernisse, die den Fortschritt verlangsamen, und nennen Abhängigkeiten von anderen Teams. Risiken oder potenzielle Probleme, die sich auf mehrere Teams auswirken könnten, werden angesprochen

Die Scrum of Scrums-Agenda kann auch Änderungen, Metriken und Fortschritte enthalten, um einen Gesamtüberblick über den aktuellen Status des Projekts zu erhalten.

Teil 2: Rollen

An einem Scrum of Scrums nehmen verschiedene Personen teil, und jede von ihnen spielt spezifische Scrum-Rollen um das Meeting effektiv zu gestalten. Diese Rollen sind:

Team-Vertreter: Jedes Team entsendet einen Vertreter, in der Regel den Scrum-Master, um aktuelle Informationen über Fortschritte und Herausforderungen freizugeben. Sie hören aktiv zu und helfen bei der Lösung von Problemen, die von anderen Teams aufgeworfen werden

Jedes Team entsendet einen Vertreter, in der Regel den um aktuelle Informationen über Fortschritte und Herausforderungen freizugeben. Sie hören aktiv zu und helfen bei der Lösung von Problemen, die von anderen Teams aufgeworfen werden Koordinator: Ein Scrum Master kann auch als Koordinator fungieren und dafür sorgen, dass das Meeting im Zeitplan bleibt, die Tagesordnung eingehalten wird und das Meeting pünktlich beendet wird. Er kümmert sich auch um die Weiterverfolgung aller Elemente, die zu einer Aktion führen

Ein Scrum Master kann auch als Koordinator fungieren und dafür sorgen, dass das Meeting im Zeitplan bleibt, die Tagesordnung eingehalten wird und das Meeting pünktlich beendet wird. Er kümmert sich auch um die Weiterverfolgung aller Elemente, die zu einer Aktion führen Produkteigentümer: Diese Person bietet eine Produktvision und hilft, Konflikte zwischen den Prioritäten des Teams zu lösen. Ihre Rolle ist entscheidend, wenn es um die Ausrichtung des Produkts geht

Diese Person bietet eine Produktvision und hilft, Konflikte zwischen den Prioritäten des Teams zu lösen. Ihre Rolle ist entscheidend, wenn es um die Ausrichtung des Produkts geht Technischer Leiter oder Architekt: Der technische Architekt wird manchmal hinzugezogen, wenn es um technische Herausforderungen, Abhängigkeiten oder Probleme bei der Integration geht, und stellt sicher, dass koordinierte technische Entscheidungen in allen Teams getroffen werden

Der technische Architekt wird manchmal hinzugezogen, wenn es um technische Herausforderungen, Abhängigkeiten oder Probleme bei der Integration geht, und stellt sicher, dass koordinierte technische Entscheidungen in allen Teams getroffen werden Stakeholder oder Management (optional): Stakeholder können als Beobachter teilnehmen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sollten nur dann einen Beitrag leisten, wenn sie ausdrücklich eingeladen werden

Wie man ein Scrum of Scrums Meeting mit ClickUp durchführt

Es überrascht nicht, dass es eine Menge zu erledigen und zu verwalten gibt, wenn Sie ein erfolgreiches Scrum of Scrums Meeting durchführen wollen. Die Lösung? Eine All-in-One Scrum-Plattform wie ClickUp. ClickUp ist die ultimative Projektmanagement-Lösung, die Ihnen hilft, die ständige Flut von Agile Meetings für Ihre größten Projekte zu bewältigen.

Von Scrum Boards zu Sprint-Planungsvorlagen, den ClickUp Plattform für agiles Projektmanagement hat alles, was Sie brauchen, um Scrum of Scrums mit Leichtigkeit durchzuführen. Außerdem gibt es integrierte Tools für die Zusammenarbeit, die Teams helfen können agile Meetings durchzuführen auch virtuell.

Planen Sie Ihr Scrum of Scrums mit der ClickUp Agile Project Management Platform

Mit dieser Plattform können Sie eine anpassbare Workspace-Struktur mit Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben einrichten, eine Hierarchie, die sich an die agilen Methoden anpassen lässt. Sie verfügt über ein Array von Agile-Features, wie z. B. Tools für das Sprint-Management und Burnup- und Burndown-Diagramme.

Sehen wir uns nun an, wie man ein Scrum of Scrums mit dieser Plattform durchführt.

Schritt 1. Einrichten von ClickUp für Scrum of Scrums

Verwenden Sie die Listenansicht von ClickUp, um alle Ereignisse zu überprüfen, die Sie für Ihre Projekte geplant haben

Verwenden Sie ClickUp Sprint um Scrum- und Agile-Teams zu befähigen, effizient auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie es einstellen können:

Zunächst können Sie sicherstellen, dass Ihre "Scrum of Scrum"-Aktivitäten mit dem individuellen Fortschritt des Teams im Einklang stehen

Beginnen Sie damit, einen neuen Space in ClickUp für "Scrum of Scrums" zu erstellen, um die SoS-Aktivitäten von den einzelnen Scrum-Teams getrennt zu halten, damit sie leichter zu verwalten sind

Richten Sie in diesem Space Ordner ein, um verschiedene Aspekte Ihres Scrum of Scrums Meetings zu organisieren. Verwenden Sie zum Beispiel Cross-Team Issues zur Nachverfolgung von Blockaden, Abhängigkeiten und Herausforderungen, an denen einzelne Teams beteiligt sind, und Action Items für Nachverfolgungen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Jedes Meeting kann als Aufgabe betrachtet und mit der Option Wiederkehrende Aufgaben automatisiert werden. Fügen Sie für bestimmte Elemente der Tagesordnung Unteraufgaben wie Team-Updates, Blocker und Integrationspunkte hinzu und weisen Sie sie den entsprechenden Teamvertretern zu

Durch ClickUp konnten wir die produktive Kapazität unserer Mitglieder besser kontrollieren und die Implementierung der SCRUM-Methode in Dinâmica! unterstützen Es war wirklich ein großer Wendepunkt, da die verschiedenen Tools, die die Plattform zur Verfügung stellt, viele Einblicke für die Führung bieten

Emanuel Gumieiro, CMO (Chief Marketing Officer), Dinâmica Consultoria

ClickUp Vorlage für Scrum-Meetings

Verwenden Sie zusätzlich die ClickUp Scrum Meeting Vorlage um einen Vorsprung für Ihre individuellen Scrum Meetings und die Meetings zwischen den einzelnen Entwicklungsteams zu erhalten.

Halten Sie Ihr Team ausgerichtet und fokussiert auf Sprint Ziele mit ClickUp's Scrum Meeting Vorlage

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und Anpassung Ihrer Scrum Meetings für maximale Effizienz. So geht's:

Planen und visualisieren Sie Sprints: Verwenden Sie diesevorlage, um Sprints zu planen, Aufgaben und Ziele in einer einzigen Ansicht für die Ausrichtung des Teams

Verwenden Sie diesevorlage, um Sprints zu planen, Aufgaben und Ziele in einer einzigen Ansicht für die Ausrichtung des Teams Fortschritt und Blocker überwachen: Verfolgen Sie den Status des Projekts, indem Sie Fortschritte und Blocker notieren und entsprechend nachfassen

Verfolgen Sie den Status des Projekts, indem Sie Fortschritte und Blocker notieren und entsprechend nachfassen Konsolidierung von Sprint-Essentials: Zentralisierung von Materialien für erfolgreiche Sprints, wie Meeting-Notizen und Demos, in einem kollaborativen Workspace

Zentralisierung von Materialien für erfolgreiche Sprints, wie Meeting-Notizen und Demos, in einem kollaborativen Workspace Effizientere Meetings: Strukturieren Sie Meetings mit klaren Tagesordnungen und umsetzbaren Elementen für konzentrierte Diskussionen

Schritt 2. Erstellen Sie eine Meeting-Vorlage

Eine der idealen Möglichkeiten für den Einstieg in Scrum of Scrums ist die Verwendung von Vorlagen. ClickUp bietet Ihnen eine ganze Bibliothek, aus der Sie wählen können. Nehmen wir die ClickUp SCRUM Sprint Planning Vorlage , zum Beispiel.

ClickUp SCRUM Sprint Planning Vorlage

ClickUp's SCRUM Sprint Planning Template wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team durch nahtlose Sprint Planung zu verbessern

Diese Vorlage verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Einstellung klarer Sprint-Ziele und planung Ihrer Sprints effektiv. Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Ziele definieren: Während der Scrum of Scrums Meetings die Ziele des Sprints klar umreißen, um sicherzustellen, dass alle Teams einen gemeinsamen Fokus auf das Erreichen bestimmter Ergebnisse haben

Während der Scrum of Scrums Meetings die Ziele des Sprints klar umreißen, um sicherzustellen, dass alle Teams einen gemeinsamen Fokus auf das Erreichen bestimmter Ergebnisse haben Fortschritt überwachen: Den Fortschritt jedes Teams in Richtung seiner Ziele verfolgen und potenzielle Risiken identifizieren, um Herausforderungen proaktiv anzugehen und Abhängigkeiten zu verwalten

Den Fortschritt jedes Teams in Richtung seiner Ziele verfolgen und potenzielle Risiken identifizieren, um Herausforderungen proaktiv anzugehen und Abhängigkeiten zu verwalten Verbesserung der Zusammenarbeit: Förderung der offenen Kommunikation zwischen Agile Scrum Teams, um Erkenntnisse freizugeben und teamübergreifende Probleme zu lösen und so eine unterstützende und kooperative Umgebung zu schaffen

Förderung der offenen Kommunikation zwischen Agile Scrum Teams, um Erkenntnisse freizugeben und teamübergreifende Probleme zu lösen und so eine unterstützende und kooperative Umgebung zu schaffen Dokumentieren von Sprints: Aufzeichnungen von Diskussionen und Entscheidungen aus Scrum of Scrums Meetings für künftige Referenzzwecke aufbewahren, um eine kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung der Strategie zu unterstützen

Ganz gleich, ob Sie Produkte verwalten, Aufgaben nachverfolgen, Bugs behandeln oder Berichte erstellen müssen, Sie können jeden Aspekt benutzerdefiniert anpassen und nach Ihren Wünschen gestalten.

Erstellen Sie Checklisten von Aufgaben, die Sie in ClickUp Aufgaben umwandeln können

Sie können auch Checklisten, Unteraufgaben und benutzerdefinierte Felder verwenden, um Ihre Meetings zu gliedern. Wenn die Tagesordnung des Meetings darin besteht, über Aktualisierungen im Team für ein einzelnes Projekt zu sprechen, können Sie eine Checkliste mit den Fragen erstellen, über die wir oben gesprochen haben.

Auf der Grundlage dieser Checkliste können Sie auch Unteraufgaben für jedes am Meeting beteiligte Scrum Team erstellen. Und Sie können alle diese Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern nachverfolgen, z. B:

Blocker-Schweregrad (Hoch, Mittel, Niedrig)

Art der Abhängigkeit (Technik, Ressourcen, Informationen)

Betroffene Teams (Beschreibungen)

Lösungsdatum (Datum)

Eigentümer der Maßnahme (Personen)

Mit diesem Setup können Sie sicherstellen, dass jedes Scrum of Scrums Meeting reibungslos abläuft und Sie alle wichtigen Details im Blick haben.

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Wenn Sie etwas Fortgeschritteneres suchen, probieren Sie ClickUp's Agile Scrum Management Vorlage . Sie wurde speziell für Software-Entwicklungsteams entwickelt und ist damit eine unschätzbare Ressource für IT-zentrierte Projekte.

Optimieren Sie Sprints und Roadmap-Pläne durch umsetzbare Visualisierungen mit ClickUp's Agile Scrum Management Template

Diese Vorlage enthält tools für die Durchführung von Scrum Ereignisse wie Backlog Grooming und sprint-Retrospektiven . Mit 30 verschiedenen Status und 6 verschiedenen Ansichten ist diese Vorlage für das agile Projektmanagement optimiert. Sie bietet:

Flexible Nachverfolgung von Aufgaben, Verwaltung und Berichterstellung

Anschauliche Visualisierungen zur Optimierung von Sprints und Roadmap-Plänen

Kollaborative Tools für einen konsistenten Workflow

Alles in allem bietet diese Vorlage eine umfassende Lösung für das Scrum-Management, die gut geeignet ist, um die Feinheiten der Handhabung eines Scrum of Scrums zu bewältigen.

Schritt 3. Meetings anberaumen und durchführen

Visualisieren Sie Ihre geplanten Aufgaben und blockieren Sie die Zeit dafür mit ClickUp's Kalender-Ansicht

Sobald Sie alle Ihre Aufgaben und Vorlagen in Ihrem Scrum of Scrums Space haben, wechseln Sie zum ClickUp Kalender-Ansicht um Ihren Meeting-Zeitplan zu organisieren.

Klicken Sie einfach auf "Ansichten", wählen Sie "Kalender" und nennen Sie es "SoS Meeting Schedule" Jetzt haben Sie eine klare Übersicht über alle anstehenden Scrum of Scrums für alle Teams.

Um regelmäßige Meetings zu planen, klicken Sie auf ein Datum im Kalender, erstellen Sie eine Wiederholende Aufgabe und wenden Sie diese auf Ihre Scrum of Scrums Meeting-Vorlage an. Für zusätzliche Effizienz können Sie mit Time Blocking im Kalender bestimmte Meeting-Zeiten einstellen. Ziehen Sie einfach die Aufgabe für das Meeting auf das gewünschte Zeitfenster und passen Sie die Dauer an.

Wenn Ihr Team externe Kalender wie Google oder Outlook verwendet, sorgt das ClickUp Feature zur Synchronisierung von Kalendern dafür, dass Scrum of Scrums Meetings in den Kalendern aller Teilnehmer angezeigt werden.

Hinterlassen Sie Kommentare zu wichtigen Aktionen innerhalb von Aufgaben mit @mention

Für eine proaktive Kommunikation nutzen Sie ClickUp's CommentsSection innerhalb jeder Scrum of Scrums Aufgabe für strukturiertere Diskussionen. Sie können Teammitglieder @mention, um wichtige Punkte zu markieren, oder Antworten in Threads verwenden, um die Unterhaltung zu organisieren.

Kommunizieren Sie mit Ihren Teammitgliedern in Echtzeit über die Chat-Ansicht von ClickUp

Wenn Sie jedoch schnelle Echtzeit-Updates benötigen, probieren Sie ClickUp's ChatView aus. Erstellen Sie einen eigenen Chat-Kanal für Scrum of Scrums, um informelle Diskussionen und schnelle Klärungen während des Meetings zu ermöglichen.

So bleiben die Unterhaltungen ohne unnötige Formalitäten im Flow.

Schritt 4. Verwalten Sie Dokumente und Notizen

Zum Glück können Sie für jedes Meeting eigene ClickUp Dokumente erstellen und alle Ihre Notizen und Infos an einem Ort aufbewahren. Sie können diese Dokumente mit Kopfzeilen für verschiedene Themen organisieren und Tabellen verwenden, um wichtige Punkte zusammenzufassen.

Die Formatierungsoptionen von ClickUp sorgen dafür, dass die Dokumente leicht zu lesen sind. Sobald sie fertig sind, können Sie sie über die Schaltfläche "Freigeben" für Ihr Team freigeben und Berechtigungen für die Ansicht, Kommentierung oder Bearbeitung festlegen. Mit der Versionshistorie von ClickUp können Sie außerdem Änderungen nachverfolgen und bei Bedarf rückgängig machen.

Wenn Sie es vorziehen, Notizen nicht manuell zu machen, verwenden Sie ClickUp Gehirn sie können auch die KI-Transkription für aufgezeichnete Meetings integrieren, um Zeit zu sparen. Noch einen Schritt weiter gehen Sie, indem Sie Sprache automatisch in Text umwandeln und KI einsetzen, um Fragen aus Ihren Meetings zu beantworten.

Bonus: Betten Sie Aufgaben direkt in Ihre Notizen zum Meeting ein, indem Sie in Ihrem Dokument auf das "+" klicken und das Widget "Aufgabenliste" auswählen, um Aufgaben mit Bezug zum Scrum of Scrums Meeting hinzuzufügen.

Schritt 5: Fortschritte verfolgen und nachfassen

Mit Unteraufgaben und benutzerdefinierten Feldern ist die Nachverfolgung von Scrum of Scrums Meetings ein Kinderspiel. Verwenden Sie Tags wie #ActionItem, #Decision, #Blocker und #QuickWin, um Aufgaben einfach zu filtern und zu priorisieren. Wenn Sie eine Liste von Elementen benötigen, erstellen Sie eine Checkliste innerhalb der Aufgabe, um die Verwaltung zu erleichtern.

Um den Status von Aufgaben zu visualisieren und zu verfolgen, richten Sie eine Board Ansicht mit Spalten wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Geblockt und Erledigt. Sie können Aufgaben einfach per Drag & Drop zwischen den Spalten verschieben, um ihren Fortschritt zu aktualisieren. ClickUp-Abhängigkeiten ist ein weiteres praktisches Feature, mit dem Sie verwandte Aufgaben verknüpfen können. Richten Sie Beziehungen zwischen "Warten auf" und "Blockieren" ein, um zu sehen, wie sich Verzögerungen auf andere Aufgaben auswirken. So können Sie Abhängigkeiten effektiv verwalten.

In unserem Unternehmen hilft Click Up bei der Organisation und Priorisierung von Projekten in allen Abteilungen. Mit den Automatisierungen und all den anderen Features von Click Up (und das sind nicht wenige) wird es sehr einfach, konsistente Prozesse bei der Durchführung von Projekten zu schaffen. Auch die Nachverfolgung des Status von Projekten ist so einfach.

Gabriela Simova, Scrum Master, Palms Bet

Best Practices für Scrum of Scrums

Um sicherzustellen, dass Ihr Scrum of Scrums Meeting ein Erfolg wird, haben wir einige Best Practices aufgelistet, die Ihnen helfen werden. Wenn Sie diese Praktiken befolgen, werden die Ergebnisse des Projekts vorhersehbarer und zuverlässiger.

💡Tipp 1: Machen Sie es kurz und bringen Sie es auf den Punkt

SoS-Meetings sollten kurz und bündig sein und etwa 15-30 Minuten dauern. Konzentrieren Sie sich bei diesem Status Meeting auf die wichtigsten Punkte: Fortschritte des Teams, Blocker und teamübergreifende Abhängigkeiten. Beschränken Sie sich auf ein Minimum an Details und verwenden Sie einen Timer, um auf dem Laufenden zu bleiben.

💡Tipp 2: Eine klare Tagesordnung haben

Konsistenz ist der Schlüssel. Deshalb brauchen Sie für jedes Meeting eine klare Struktur, die Themen wie Fortschritte des Teams, anstehende Arbeiten, Blockaden und Abhängigkeiten zwischen den Teams enthält. Versuchen Sie, die Tagesordnung im Voraus freizugeben, damit die Teilnehmer vorbereitet sind und sich darauf konzentrieren können.

💡Tipp 3: Ermutigen Sie zur Teilnahme

Sorgen Sie dafür, dass jeder Vertreter eines Teams zu Wort kommt. Es ist wichtig, einen Space zu schaffen, in dem sich die Teilnehmer wohl fühlen, wenn sie Probleme oder Bedenken äußern. Wenn jemand schweigt, gehen Sie nach, um sicherzustellen, dass nichts Wichtiges übersehen wird.

💡Tipp 4: Verwenden Sie eine integrative Kommunikation

Jeder muss verstehen, worüber gesprochen wird. Vermeiden Sie verwirrenden Fachjargon oder Akronyme oder nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie zu erklären. Ermutigen Sie zu aktivem Zuhören und stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer aus der Ferne voll eingebunden sind und gleichberechtigt mitarbeiten können.

💡Tipp 5: Konzentrieren Sie sich auf kontinuierliche Verbesserung

Holen Sie regelmäßig Feedback zu Scrum of Scrums Meetings ein, um festzustellen, was funktioniert und was verbessert werden kann. Seien Sie flexibel - passen Sie das Format, die Häufigkeit oder die Struktur nach Bedarf an und stellen Sie sicher, dass die richtigen Teilnehmer teilnehmen, um Relevanz und Effektivität zu erhalten.

Verstärken Sie Ihr Scrum Meeting mit ClickUp

Neben dedizierten Workspaces, vorgefertigten Vorlagen und Checklisten für Aufgaben bietet ClickUp einen ganzen Bereich von Features, um agile Teams und ihre Meetings zu unterstützen.

Mit über 15 anpassbaren Ansichten, flexiblen Dashboards, Automatisierung und zahlreichen Tools für die Verwaltung von Sprints hilft ClickUp Ihnen, selbst die größten Projekte mit Leichtigkeit zu planen und abzuwickeln.

Sind Sie bereit, Ihr Scrum of Scrums durchzuführen und die Vorteile dieses agilen Ansatzes zu nutzen, wenn Ihr Team wächst? Melden Sie sich für ClickUp an und entdecken Sie die Features, um Ihre SoS-Reise zu starten!