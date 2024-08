Was ist Agile Scrum? Mit bewährten agilen Scrum-Techniken

Was ist Scrum?

Scrum ist ein auf agilem Projektmanagement basierender Rahmen, in dem interne und virtuelle Teams Produkte in kurzen Projektzyklen, den Sprints, entwickeln. Am Ende jedes Sprints sammeln Sie das Feedback der Kunden und arbeiten deren Vorschläge ein, bevor Sie mit der Entwicklung fortfahren.

Viele Softwareentwickler schwärmen von Agiles Scrum und täglichen Standups kann man sich leicht verirren und überfordert sein.

ich meine, man kann nur so oft am Wasserspender nicken, _ohne etwas zu wissen, oder?

Aber keine Sorge.

**Es ist viel einfacher, als es klingt!

In diesem Scrum-Leitfaden gehen wir auf alles ein, was Sie über Scrum wissen müssen, damit Sie verstehen, wie es Ihnen und Ihrem gesamten Team helfen kann. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Scrum-Projekt am besten managen.

Fangen wir an!

Was ist Scrum?

Scrum ist super einfach:

Es ist eine Softwareentwicklungsmethodik, die Teams, insbesondere Softwareteams, hilft, ihre Produktentwicklung zu managen.

Wie funktioniert Scrum?

Bei der Scrum-Methode folgen Sie einem inkrementellen und iterativen Prozess für das Projekt- oder Produktmanagement.

Der Lebenszyklus des Projekts wird in kleinere Zyklen mit bestimmten Zeiträumen (so genannte Sprints) aufgeteilt, die Sie unabhängig voneinander in Angriff nehmen. Jeder Sprint hat eine empfohlene Dauer von 2 bis 4 Wochen und hilft Ihnen, Ihr Projekt schnell zu entwickeln und Ihre Termine rechtzeitig einzuhalten.

Nachdem jeder Zyklus eines Sprints abgeschlossen ist, präsentieren Sie die funktionierende Software (Increment genannt) den Stakeholdern (in der Regel den Kunden) für deren Feedback.

Was ist Arbeitssoftware?

Das Arbeitsprodukt ist einfach ein lebensfähiges Produkt in brauchbaren Bedingungen.

Nachdem Sie das Produkt den Kunden vorgeführt und ihr Feedback eingeholt haben, setzen Sie ihre Empfehlungen um, bevor Sie zum nächsten Sprint übergehen.

Dies unterscheidet sich stark von einem traditionellen Projektmanagementprozess, wie dem Wasserfallmodell, bei dem Sie ein vollständiges Produkt entwickeln, bevor Sie es an die Kunden ausliefern.

Hier ist ein Beispiel:

Angenommen, Sie entwickeln eine Softwareanwendung.

Wenn Sie traditionelle Methoden wie die Wasserfallmethode anwenden, erledigen Sie die gesamte komplexe Arbeit im Softwareentwicklungsprozess (Planung, Tests und Entwicklung) über ein Jahr lang selbst.

Dann präsentieren Sie Ihren Kunden das Ergebnis und erwarten, dass sie die harte Arbeit zu schätzen wissen, die Sie investiert haben. Das Problem ist nur, dass ihnen vielleicht nicht alles daran gefällt.

Denken Sie daran, dass Sie diese App auf der Grundlage von Annahmen über die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden entwickelt haben. Diese Annahmen waren vielleicht nicht korrekt.

Hätten Sie stattdessen Scrum-Projektmanagement eingesetzt, hätten Sie sie bei jedem Schritt aktiv einbeziehen und ihre Meinung einholen können. Auf diese Weise können Sie qualitativ hochwertige Produkte entwickeln, die Ihren Kunden den höchsten Wert bieten!

Um mit dem schnellen Entwicklungstempo Schritt zu halten, verwenden Scrum Produktteams ein Whiteboard (Scrum Board), um ihre Aufgaben und Sprints zu verwalten.

Wofür wird Scrum verwendet?

Scrum wird hauptsächlich von Entwicklerteams verwendet, um Softwareprojekte zu verwalten und qualitativ hochwertige Software zu erstellen, es kann aber auch von Agiles Marketing und Vertriebsteams, um Projekte effizient zu verwalten.

Wie hilft Scrum dabei?

Die Scrum-Methode hat zwei Schlüsselvorteile:

Da Sie nicht das gesamte Projekt auf einmal in Angriff nehmen, ist es einfacher, Änderungen vorzunehmen, wenn etwas schief läuft. Wenn zum Beispiel eine technische Panne auftritt, müssen Sie nur einen Zyklus des Sprints wiederholen und nicht das ganze Projekt (PHEW!) Die auf Sprints basierende iterative Entwicklung ermöglicht es Ihnen, am Ende jedes Zyklus Feedback von den Stakeholdern zu erhalten, das Sie vor dem nächsten Sprint in Ihre Entwicklung einfließen lassen können. Mit diesem fortlaufenden Prozess beziehen Sie die Kunden aktiv mit ein und können ein Endprodukt schaffen, das sie liebe!

Erinnern Sie sich an die Phrase: "für die Kunden, von den Kunden?"

Scrum stellt sicher, dass dies eine echte Sache ist und nicht nur ein Marketing-Gag!

Eine kurze Geschichte der Scrum-Methodik

Wenn Sie mit Rugby vertraut sind, wissen Sie, was "Scrum" bedeutet. Es handelt sich um eine Rugby-Formation, bei der ein Team die Köpfe zusammensteckt und versucht, in Ballbesitz zu kommen.

Und genau dort hat das Projektmanagement mit Scrum seine Wurzeln.

Hier ist eine kurze Geschichtsstunde über Scrum:

Im Jahr 1986 führten zwei japanische Professoren, Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka , den Begriff "Scrum" in ihrem Harvard Business Review Artikel "The New New Product Development Game" ein

und , den Begriff "Scrum" in ihrem Harvard Business Review Artikel "The New New Product Development Game" ein Inspiriert davon setzte Jeff Sutherland in den frühen 1990er Jahren die Scrum-Theorie für Softwareentwicklungsprojekte ein

in den frühen 1990er Jahren die Scrum-Theorie für Softwareentwicklungsprojekte ein 1995 stellten Jeff Sutherland und Ken Schwaber Scrum als geeignetes Rahmenwerk auf der Konferenz OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) vor

Scrum als geeignetes Rahmenwerk auf der Konferenz OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) vor 2001 stellten Ken Schwaber, Jeff Sutherland und 15 andere das Rahmenwerk für agiles Projektmanagement vor, und Scrum wurde als eine auf Agile basierende Projektmanagement-Methodik definiert

Aber Moment mal, was ist Agile?

Das Agile Framework ist eine umfassende Klassifizierung von Managementmethoden, die auf dem Sprint-Ansatz beruhen.

Während jede agile Methode einzigartig ist, folgen alle agilen Methoden dem Agilen Manifest.

Ist Agile ein Teil von Scrum?

Agile ist kein Teil von Scrum; es ist genau andersherum.

Scrum ist ein Teilsatz von Agile, der auf den verschiedenen Werten und Prinzipien des agilen Managements aufbaut. Es verfolgt einen iterativen Ansatz von kurzer Dauer für die Produktentwicklung.

Was ist das Agile Manifest?

Das Agile Manifest ist eine kurze Zusammenfassung der Agile-Methode und dessen, wofür sie steht. Es besteht aus 12 Schlüsseln, die die agile Entwicklung und die Best Practices der agilen Programmierung leiten.

Damit alles nach Plan läuft, müssen Sie die agilen Grundsätze gewissenhaft befolgen. Hier ist eine Zusammenfassung dieser Prinzipien:

Agile-Prinzipien der Kundenzufriedenheit: Ihr Kunde sollte immer Ihre Priorität sein. Prüfen Sie die sich ändernden Bedürfnisse und Rückmeldungen und passen Sie sich ihnen an, um ein funktionierendes Produkt zu liefern, mit dem sie zufrieden sind. Agile Qualitätsprinzipien: Ihr Erfolg wird in erster Linie an der Kundenzufriedenheit gemessen. Dies wird durch eine testgesteuerte, nachhaltige Entwicklung erreicht, die zu einer kontinuierlichen Verbesserung führt. Agile Grundsätze der Teamarbeit: Mitglieder des Teams sollten immer aktiv eingebunden und motiviert sein. Befähigen Sie Ihr gesamtes Team, behandeln Sie sie als fähige Individuen und geben Sie ihnen die Tools, die sie für den Erfolg benötigen. Agilegrundsätze des Projektmanagements: Halten Sie Ihre testgetriebene Entwicklung einfach und bewerten Sie Ihren Prozess ständig. Entfernen Sie alle unnötigen Prozesse, um die Dinge zu beschleunigen, und optimieren Sie sie regelmäßig.

zu erledigen: Was bedeutet das alles?

Agile Entwicklungsmethoden prüfen und passen sich im Laufe der Zeit an sich ändernde Anforderungen an und fördern das ständige Feedback der Benutzer.

Sie setzen das Feedback der Kunden auf allen Ebenen um, um sicherzustellen, dass das Endprodukt etwas ist, von dem sie nicht aufhören werden zu schwärmen, und das ist etwas, das man beim Wasserfallmodell nicht sieht.

schauen wir uns nun an, wie sich die Scrum-Methode in den agilen Rahmen einfügt

Betrachten Sie es so: Wenn Agile eine Diät ist, dann ist Scrum ein Rezept, das diese Diät erleichtert.

Im Grunde ist Scrum eine Teilmenge des Agilen Rahmens, mit Scrum-Werte und Scrum-Grundsätze, die auf den agilen Grundsätzen aufbauen.

Das Ziel von Scrum ist es, die Prinzipien der testgetriebenen Entwicklung zu übernehmen und schneller, einfacher und flexibler zu machen, damit Sie komplexe Produkte einfach entwickeln können.

Agile und Scrum Teams sind sich zwar ähnlich, ihre Rollen unterscheiden sich jedoch leicht.

In einem Agile Team gibt es zum Beispiel einen Agile Coach oder Projektmanager, während in einem Scrum Team die Rolle des Projektmanagers normalerweise zwischen dem Eigentümer des Produkts, dem Scrum Master und dem Entwicklungsteam aufgeteilt ist.

Warum nennt man es Agile Scrum?

Scrum wird auch als Agiles Scrum bezeichnet, da es die Grundprinzipien der Philosophie des agilen Projektmanagements nutzt.

Sie können Scrum mit anderen agilen Methoden wie der Kanban-Methode, Extreme Programming, Lean oder dem Scaled Agile Framework kombinieren, um die Effizienz zu steigern.

Wer kann von Scrum profitieren?

Agile Methoden wie Scrum sind von Natur aus für Software-Entwicklungsteams geeignet.

Da Softwareentwicklungsprojekte in der Regel strenge Kundentests beinhalten und sehr flexibel sind, eignet sich Scrum perfekt für sie.

Allerdings ist die agile Softwareentwicklung nicht der einzige Bereich, in dem Scrum eingesetzt wird.

Obwohl Scrum seine Wurzeln in der technischen Welt hat, eignet es sich für jede Art von Umgebung.

Von einem Software-Entwicklungsteam über ein Marketing-Team bis hin zu Vertriebsfirmen und kleinen Entwicklungsorganisationen mit nur wenigen Mitarbeitern kann Scrum überall eingesetzt werden.

der Scrum-Ansatz macht keinen Unterschied; er kann jedem helfen!

Was sind die Werte von Scrum?

Die Scrum-Werte bilden das ethische Formular für Scrum-Teams und umfassen fünf alltägliche Werte:

Mut : Scrum Teams müssen den Mut haben, zu experimentieren und das Richtige zu erledigen

: Scrum Teams müssen den Mut haben, zu experimentieren und das Richtige zu erledigen Fokus : Teams müssen sich auf den Sprint und die anstehenden Ziele konzentrieren

: Teams müssen sich auf den Sprint und die anstehenden Ziele konzentrieren Engagement : Teams müssen sich realistische Ziele mit einem klaren Ziel setzen und sich verpflichten, diese Ziele zu erreichen

: Teams müssen sich realistische Ziele mit einem klaren Ziel setzen und sich verpflichten, diese Ziele zu erreichen Offenheit : Jeder, der an einem Scrum-Projekt beteiligt ist, muss offen über die Herausforderungen und die geleistete Arbeit im Projekt sprechen. So wird sichergestellt, dass über alles abschließend Transparenz herrscht.

: Jeder, der an einem Scrum-Projekt beteiligt ist, muss offen über die Herausforderungen und die geleistete Arbeit im Projekt sprechen. So wird sichergestellt, dass über alles abschließend Transparenz herrscht. Respekt: Für eine effektive Zusammenarbeit im Team müssen sich die Mitglieder gegenseitig respektieren, unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten oder Hintergründen

klingt einfach, oder?

Was sind Scrum-Artefakte?

Scrum-Artefakte klingen wie verlorene Überreste einer verlassenen Höhle, die Indiana Jones erforschte.

Aber sie sind eigentlich Kernelemente von Scrum.

Jedes Scrum-Artefakt bildet das Rückgrat Ihrer Prozesse, um sicherzustellen, dass Scrum effektiv funktioniert.

Hier ein kurzer Blick auf die Artefakte, die das Scrum-Framework formen.

A. Was ist ein Product Backlog?

Das Produkt-Backlog ist eine nach Prioritäten geordnete Liste von Aufgaben, die fertiggestellt werden müssen, sowie alles, was passieren muss, um ein Projekt zu verwirklichen.

Dieses Scrum-Artefakt ist im Wesentlichen eine To-Do-Liste mit allem, was zu erledigen ist, um ein Projekt abzuschließen.

Normalerweise wird ein Product Backlog Element über User Stories dargestellt, um die Anwendung zu erleichtern.

Was sind Benutzergeschichten?

Benutzergeschichten sind ein zentraler Bestandteil der Agile Scrum-Methodik.

Es handelt sich um kurze Beschreibungen von Produkt-Features aus der Sicht des Endbenutzers. In der Agile-Methodik hat die Benutzer-Story das Formular dieses einfachen Satzes:

"Als [Rolle des Endbenutzers] möchte ich [den Wunsch], damit [das Rationale]".

Die Entwickler berücksichtigen diese Benutzergeschichte dann bei der Entwicklung und Erstellung von Features in ihrem Workflow. Dies soll den Eigentümern und Mitgliedern des Scrum-Teams helfen, die Perspektive des Benutzers statt ihrer eigenen zu berücksichtigen. Im Wesentlichen hilft es dem Produktteam, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was der Benutzer wirklich braucht.

Ändert sich der Produktrückstand?

Da es sich bei Scrum um eine dynamische Projektmanagement-Methodik handelt, kann kein Scrum-Artefakt statisch bleiben. Deshalb ändern sich die Elemente im Product Backlog stetig mit dem Fortschritt Ihres Projekts.

zu erledigen?_Wie geschieht das?

Da Sie nach jedem Zyklus häufig Feedback erhalten, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, was Ihre Kunden wollen und brauchen. Sie können dann ein Element aus dem Backlog hinzufügen oder entfernen, um sicherzustellen, dass Ihr Endprodukt die Anforderungen der Kunden genau widerspiegelt. Dieser ganze Prozess wird als Backlog-Verfeinerung bezeichnet.

B. Was ist ein Sprint Backlog?

Das Sprint Backlog ist im Wesentlichen ein Product Backlog, nur dass es nur Elemente für einen bestimmten Sprint enthält.

Genau wie das Product Backlog ist das Sprint Backlog extrem flexibel, da Ihr Entwicklungsteam seine Stories entsprechend dem Feedback, das es erhält, abändert.

C. Was ist ein Inkrement?

nein, das ist nicht Ihre jährliche Gehaltserhöhung

Das Inkrement, auch Arbeitssoftware oder Produktinkrement genannt, ist das nutzbare Endprodukt aus jedem Scrum-Sprint.

Wenn sich ein Sprint zum Beispiel auf die Erstellung eines App-Features konzentriert hat, wird dieses fertige Feature als Produktinkrement des Sprints bezeichnet.

Was sind die Schlüsselrollen in Scrum?

Es ist also klar, dass Scrum eine spezielle Projektmanagement-Methodik ist.

aber was ist mit den Menschen, die sie ausführen?

sollten sie nicht auch etwas Besonderes sein?

Sie sind es!

Auch wenn jedes Unternehmen und jedes Scrum Team anders ist, so gibt es doch in der Regel drei Schlüsselrollen in Scrum. Diese drei Parteien arbeiten ständig zusammen, um sicherzustellen, dass das Projekt seine Fristen einhält.

Hier ist eine kurze Übersicht über die verschiedenen Rollen im Scrum Team Modell.

A. Wer ist der Eigentümer des Produkts?

Der SCRUM-Entwicklungsprozess beginnt mit dem Scrum Product Owner.

Er hat eine Vision dafür, wie das Endprodukt aussehen soll. Er kennt die Produktanforderungen und trifft die endgültigen Entscheidungen darüber, was aufgenommen oder ausgeschlossen wird.

Der Eigentümer ist auch die Person, die jedes Inkrement den Stakeholdern vorstellt und ihr Feedback an das Scrum Team weiterleitet.

Es ist wichtig, dass es in jedem Projekt nur einen Scrum Product Owner gibt und dass seine Autorität unangefochten bleibt.

Warum?

würden Sie sowohl Archie als auch Reggie mit der Organisation der Party betrauen?_

Wenn Sie mehr als einen Eigentümer haben, wird es keine klare Führung geben, was die Entscheidungsfindung erschwert.

Wenn Sie mehr als einen Eigentümer in Scrum haben, werden Sie mit diesem Problem konfrontiert:

Spaß, richtig?

Und obwohl man einen Eigentümer für mehrere Scrum Teams haben kann, ist das nicht wirklich zu empfehlen, selbst wenn es sich um kleine Projekte handelt.

Da die Rolle des Eigentümers so viel Verantwortung mit sich bringt, ist es auch wichtig, dass er eine gute Scrum-Schulung hat. Für die richtige Scrum-Ausbildung und Scrum-Zertifizierung sind professionelle Scrum-Gruppen wie die Agile Alliance oder Scrum Alliance zuverlässige Quellen.

B. Wer ist der Scrum Master?

Im Scrum-Rahmenwerk ist der Scrum-Master ist so etwas wie ein Projektmanager mit einem cooleren Namen.

Sie halten die Produktentwicklung zusammen und halten sie für ihre Ziele und Ergebnisse verantwortlich.

Eine wichtige Funktion des Scrum Masters ist die Förderung von Gemeinschaft und Harmonie innerhalb des Teams. Er kann auch dem Eigentümer des Projekts bei der ressourcenzuweisung prozess.

Scrum-Master streben nicht unbedingt nach einem Return on Investment (auch wenn der ROI ein Faktor ist), sondern versuchen, die richtigen Praktiken zu fördern, um den agilen Prozess zu rationalisieren und ein effektives Scrum-Team zu schaffen.

die _Kernrollen und Pflichten eines Scrum Masters _unterscheiden sich jedoch von Unternehmen zu Unternehmen

In einer agilen Organisation könnte der Scrum Master für einen Teil des Produktentwicklungsprozesses selbst verantwortlich sein. In einer größeren agilen Organisation ist er vielleicht nur ein Vermittler, der das Team bei der Produktentwicklung coacht.

Da sich die Rolle des Scrum Masters so sehr von der eines normalen Projektmanagers unterscheidet, kann er nicht ständig Scrum Teams leiten. Es wird empfohlen, dass jeder Projektleiter ein zertifizierter Scrum Master wird, bevor er diese Rolle übernimmt.

Sie sollten idealerweise eine gründliche Scrum-Ausbildung bei professionellen Gruppen wie Scrum.org und Project Management Institute absolvieren und eine Scrum-Zertifizierung erhalten, bevor sie diese Projekte leiten. Das macht Sie sicher zu einem großartigen Scrum Master.

C. Wer ist Teil des Scrum-Entwicklungsteams?

Das Scrum-Entwicklungsteam ist wahrscheinlich das am härtesten arbeitende Team der Welt.

Scrum Teams sind kleine Teams mit 5-7 Mitgliedern, die den größten Teil des Entwicklungsaufwands in einem Projekt übernehmen. Die Mitglieder von Scrum Teams verfügen in der Regel über spezielle Fähigkeiten und schulen ihre Kollegen gegenseitig, um sicherzustellen, dass niemand den Entwicklungsprozess verlangsamt.

Diese funktionsübergreifende Teams sind auch in hohem Maße selbstorganisierende Teams und unterstützen sich gegenseitig, um ihre Ziele mit minimaler Unterstützung von außen zu erreichen

Aufgrund des erforderlichen Maßes an Selbstorganisation müssen die Mitglieder von Scrum-Teams gründlich geschult und erfahren sein, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Sie sind zwar nicht gezwungen, eine Scrum-Zertifizierung von einem professionellen Scrum-Institut zu erwerben, aber es wird empfohlen.

Was sind die wichtigsten Scrum-Zeremonien (Ereignisse)?

Das Scrum-Framework basiert auf einer Abfolge von sich wiederholenden Ereignissen (Scrum-Ereignisse), die das Projekt auf Kurs halten. Sie sind für den Fortschritt eines Projekts unerlässlich und man kann sie nicht zu erledigen.

Hier ein genauerer Blick auf die Scrum-Ereignisse, die die Entwicklung steuern.

A. Was ist das Backlog Planning Meeting?

Dies ist das erste Scrum-Planungsmeeting.

Hier beginnt der Eigentümer des Produkts mit der Erstellung des Backlogs, um dem Team eine Vorstellung von allen Aufgaben und Geschichten zu geben, die es zu bearbeiten hat. Da sich Ihr Produkt-Backlog ständig durch neues Kundenfeedback ändert, endet dieses Ereignis nie wirklich.

Sie müssen Ihre Planung ständig anpassen, bis Ihr Produkt fertig ist.

B. Was ist das Sprint Planning Meeting? Sprint-Planung ist ein weiterer Kernbestandteil des Scrum- und Agile-Prozesses.

Unter Sprint-Planung meeting entscheidet das gesamte Entwicklungsteam über den Umfang (geplante Arbeit) für einen einzelnen iterativen Zyklus.

Das Team geht die vorhandenen Stories im Product Backlog durch und entscheidet, welche es im aktuellen Sprint in Angriff nehmen wird. Anschließend legt das Team die Termine für diesen Sprint fest und teilt die Aufgaben unter sich auf.

C. Was ist ein Scrum-Sprint?

_Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie Sprints hören? Usain Bolt?

oder vielleicht an die Kinder aus der Nachbarschaft, die mit vollem Tempo rennen, richtig?

Das ist so ziemlich das, was Sprints im agilen Prozess auch sind!

Sprints, die auch als Time Boxes oder Iterationen bezeichnet werden, sind in der Regel zweiwöchige Zeiträume, die eine Sitzung des Projekts abdecken.

Während jeder Iteration von fester Länge arbeitet Ihr Team an der Entwicklung:

Arbeitet aktiv an einem Produkt

Prüft das Kundenfeedback und passt es an

Meldet sich gegenseitig an

Während die meisten Sprints ein "Sprint-Ziel" haben, das aus einer Reihe von Ergebnissen besteht, können diese Ziele flexibel sein. Das liegt daran, dass Sprints das Feedback des Kunden berücksichtigen müssen, und wenn der Kunde einige Änderungen wünscht, muss der Scrum-Sprint dem Rechnung tragen.

D. Was sind tägliche StandUps?

Daily StandUps sind superschnelle, tägliche Scrum Meetings für den Fortschritt im Sprint, um alles über das Product Backlog zu erfahren. Teams nutzen das tägliche Scrum Meeting, um das Geschehene zu besprechen und sich auf die anstehenden Arbeiten vorzubereiten.

Tägliche Scrum Meetings sollten:

Weniger als 15 Minuten dauern

Alle Mitglieder des Teams anwesend sein

Vom Scrum Master geleitet werden, der dafür sorgt, dass alle bei der Sache bleiben

Am Morgen stattfinden, um den vorangegangenen Tag zu reflektieren und die Tagesordnung für den nächsten Tag festzulegen

Denken Sie daran, dass das tägliche Scrum Meeting nicht ein Meeting ist, um Hindernisse im Projekt zu beseitigen.

Aufgeworfene Hindernisse für den Fortschritt werden in der Regel von der entsprechenden Untergruppe unmittelbar nach dem Meeting behandelt.

Während der täglichen Meetings beantwortet jedes Mitglied des Teams die folgenden drei Fragen im Rahmen des Scrum-Prozesses:

Was haben Sie gestern zu erledigen?

Was werden Sie heute zu erledigen haben?

Gibt es irgendwelche Hindernisse, die Sie bei Ihrem Projekt behindern?

E. Was ist das Scrum of Scrums Meeting?

scrum of Scrums klingt wie die letzte Schlacht in einer Fantasy-Fernsehserie über Scrum-Management, oder?

leider ist es das nicht. Es ist so etwas wie ein großes _tägliches Scrum-Meeting .

Manchmal teilen sich Teams in mehrere Scrum-Teams auf, um die Anforderungen großer Projekte zu bewältigen. Außerdem ist es bei einer großen Größe des Teams am besten, es in mehrere Scrum-Teams aufzuteilen.

Obwohl alle diese Teams auf das gleiche Sprint-Ziel hinarbeiten, arbeiten sie ziemlich unabhängig.

da jedoch mehrere Teams_ _beteiligt sind, müssen sie sich auch koordinieren, oder?

An dieser Stelle kommt das Scrum der Scrums Meeting ins Spiel.

Hier kommen Vertreter jedes einzelnen Teams zusammen, um alle regelmäßig über den Fortschritt ihres Sprints zu informieren. Das Scrum of Scrums stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind und wissen, was die einzelnen Scrum Teams zu erledigen haben.

F. Was ist das Sprint Review Meeting?

Ein Sprint Review Meeting dient als Kontrollpunkt für die Stakeholder und ist der Ort, an dem Teams den Stakeholdern das Inkrement präsentieren, um deren Feedback zu erhalten.

Hier präsentieren Sie eine Demo der funktionierenden Software zur Qualitätsprüfung und Validierung durch die Stakeholder. Auf diese Weise erhalten die Teams rechtzeitig Feedback von den Stakeholdern und können die notwendigen Änderungen im kommenden Sprint vornehmen.

G. Was ist eine Sprint-Retrospektive?

Beim Retrospektive Meeting, das am Ende des Sprints stattfindet, prüft das gesamte Team den letzten Sprint und bespricht, wie die Dinge im nächsten Sprint verbessert werden können.

Denken Sie daran, dass das Lernen aus Feedback ein Schlüssel zur Agile Scrum-Methode ist und dass dies den Mitgliedern des Teams eine großartige Gelegenheit zum Lernen bietet.

Indem sie darüber nachdenken, was im vorangegangenen Sprint schief gelaufen ist, und Ideen zur Verbesserung des nächsten Sprints sammeln, nutzen die Teams die sprint-Retrospektive um sich im Laufe der Zeit systematisch zu verbessern.

Bonus: Sprint retrospektive Vorlagen Wie unterscheidet sich ein Sprint-Review von einer Sprint-Retrospektive ?

Sowohl die Review- als auch die Retrospektive-Meetings sorgen für eine häufige Überprüfung, allerdings von zwei verschiedenen Dingen.

Bei einem Sprint-Review liegt der Schwerpunkt auf der Demonstration und Verbesserung des Produktinkrements, während bei der Retrospektive der Schwerpunkt auf der Prozessverbesserung durch die Analyse früherer Sprints liegt.

Wie man die agile Scrum-Methode reibungslos durchführt

Scrum Teamrollen , Artefakte und Zeremonien helfen Ihnen, das _Scrum-Framework aufzubauen und Produkte mit hohem _Geschäftswert zu entwickeln

Aber sie sind nicht genug, um Ihre Projekte vollständig zu managen.

schockiert? Brauchst du nicht._

Wenn Sie wirklich von Scrum, Kanban, Scaled Agile, Extreme Programming oder einer anderen agilen Methode profitieren wollen, müssen Sie die richtige Agile Software verwenden.

Warum?

Ohne agile Software hat Ihr Team keinen konsolidierten Ort für alle seine Aktivitäten. Sie müssen zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln, um sich einen großen Überblick über die Vorgänge zu verschaffen.

(Und bei jedem Scrum-Projekt ist normalerweise eine Menge los!)

Ausgezeichnet Agile Scrum tools helfen einem agilen Team:

Nachverfolgung des Fortschritts ihres Projekts oder Sprints

Nachverfolgung der einzelnen Elemente des Product Backlogs, der Benutzer-Storys und ihrer Story Points

Miteinander und mit Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten

aber bei der Vielzahl an Tools, die heute zur Verfügung stehen, für welches entscheiden Sie sich?

Einfach: ClickUp!

Das beste Agile Scrum tool für 2021: ClickUp

ClickUp ist das weltweit am höchsten bewertete Tool für agiles Projektmanagement nach Scrum.

Es wird von 200.000+ Teams von Startups bis zu großen Unternehmen wie Google und Webflow verwendet und macht Scrum und Agile Transformation mühelos.

Wenn Sie auf der Suche nach dem ultimativen Tool sind, um die Schlüsselherausforderungen virtueller Teams im Zusammenhang mit remote Projektmanagement zu überwinden, verwenden Sie ClickUp!

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Features, die Ihnen bei internen und dezentralen Agile Scrum Projekten helfen, wie z.B.:

Bewältigen Sie wechselnde Phasen von Aufgaben mit Multiple Views

Nachverfolgung der Sprints mit Sprint-Listen

Überwachen Sie den Fortschritt der Aufgabe mit Agile Dashboards

Behalten Sie den Status Ihrer Aufgaben mit benutzerdefinierten Status im Auge

Erleichtern Sie die sofortige Kommunikation mit zugewiesenen Kommentaren

Hier ein kurzer Überblick darüber, wie ClickUp bei der agilen und Scrum-Entwicklung hilft:

1. Mehrere Ansichten die Ihnen helfen, verschiedene Projektanforderungen zu verwalten

bei Agile_ _und Scrum geht es um die Anpassung an sich ändernde Kundenanforderungen, richtig?

Deshalb sollte Ihr Projektmanagement tool auch in der Lage sein, mit diesen wechselnden Anforderungen umzugehen.

Anstatt ein starres Management-Tool zu verwenden, das Ihr agiles Team zwingt, sich an seine Oberfläche anzupassen, verwenden Sie ClickUp!

Es bietet Ihnen Multiple Views, um sich sofort an den Scrum- und Agile-Ansatz anzupassen.

Hier ein detaillierter Blick auf diese Ansichten und wie sie jedem Scrum- oder Agile-Team helfen:

A. Erforderliche Ansichten für die Aufgaben

ClickUp hat zwei erforderliche Ansichten für Aufgaben, um zwei gängige Projektmanagement-Stilen gerecht zu werden:

Listenansicht

Diese Ansicht ist perfekt für Scrum Teams, die ihre Arbeit mit GTD-ähnlichen Listen zu erledigen haben. Da die Aufgaben in Form einer einfachen Checkliste aufgelistet sind, können Sie sie nach und nach abhaken.

Verwenden Sie diese Ansicht, um die Nachverfolgung Ihrer Sprint-Listen für mehrere Aufgaben zu gewährleisten. Da jede Aufgabe wie in einer geordneten Liste nacheinander aufgelistet wird, können Sie jede Aufgabe nacheinander abarbeiten.

Ansicht des Boards

Die Ansicht des Scrum-Boards ist ideal für Teams, die Scrum- und Kanban-Methoden kombinieren möchten. Sie können diese Ansicht auch verwenden, wenn Sie einfach ein paar Kanban Board funktion in Ihrem Scrum Board!

Hier werden Ihre Aufgaben auf einem Scrum Board angeordnet, wo Sie sie per Drag & Drop verschieben können, um schnelle Anpassungen vorzunehmen.

B. Box-Ansicht

Die Box-Ansicht eignet sich hervorragend, um einen Überblick über die Arbeit Ihres Teams zu erhalten.

Der Eigentümer des Projekts und der Produktmanager können diese Ansicht nutzen, um das Entwicklungsteam zu kontrollieren. Da die Aufgaben nach Mitarbeitern sortiert sind, wissen Sie sofort, wer gerade an was arbeitet.

C. Ansicht des Kalenders

Die Kalender Ansicht von ClickUp hilft Ihnen, Ihre Aufgaben für den Sprint im Voraus zu planen und zu verwalten. Damit können Sie auch entscheiden, wann Sie Elemente aus Ihrem Product Backlog in Ihr Sprint Backlog aufnehmen können.

Für zusätzliche Flexibilität können Manager ihren Kalender als:

Tage : alle für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben ansehen und eine tägliche Überprüfung der Produktivität erledigen

: alle für ein bestimmtes Datum geplanten Aufgaben ansehen und eine tägliche Überprüfung der Produktivität erledigen 4-Tage : Sie können Ihre Aufgaben über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen betrachten

: Sie können Ihre Aufgaben über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen betrachten Woche : Ansicht Ihres wöchentlichen Sprint-Plans

: Ansicht Ihres wöchentlichen Sprint-Plans Monatlich: zeigt Ihren Projektfahrplan auf monatlicher Basis an

D. Ich-Modus

Der Me Mode von ClickUp ist die perfekte Möglichkeit, nur das nachzuverfolgen, was Ihnen zugewiesen wurde.

Er hebt nur Aufgaben, Kommentare und Listen hervor, die Ihnen zugewiesen wurden. So können Sie sich ganz einfach auf Ihre Aufgaben konzentrieren, ohne von den Aufgaben anderer Mitglieder des Teams abgelenkt zu werden.

2. Sprint-Listen zur Nachverfolgung Ihrer Sprints

die Ansätze von Scrum und Agile drehen sich um Sprints_

Fragen Sie jeden Scrum-Master, und Sie werden alles hören, worüber er spricht.

Aber da Sprints für Scrum so wichtig sind, muss Ihr Projektmanagement tool in der Lage sein, sie effektiv zu handhaben.

Mit ClickUp können Sie Sprint-Listen erstellen, die die zu erbringenden Leistungen für jeden Sprint aufschlüsseln. Da es sich dabei um Checklisten handelt, können Sie Elemente schnell abhaken, während Sie im aktuellen Sprint Fortschritte machen.

Sie können diesen Listen sogar Scrum-Punkte hinzufügen, um festzustellen, wie lange es dauert, Ihr Scrum-Backlog abzuschließen.

Da es so einfach zu lesen und zu benutzen ist, kann ein Agile Coach es leicht verwenden, um neue Teams in den verschiedenen agilen Praktiken zu schulen.

3. Agile Dashboards für detaillierte visuelle Übersichten über Projekte

es gibt nichts Besseres, als wirklich _den Fortschritt Ihres Projekts zu sehen, oder?

Ich meine, das ist viel besser, als nur ein paar Zahlen zu sehen.

Um Ihnen dabei zu helfen, verfügt ClickUp über leistungsstarke Dashboards. Sie geben Ihnen schnelle, detaillierte Übersichten über den Fortschritt Ihres Projekts.

Hier sehen Sie, wie diese Dashboards Ihnen helfen, den agilen Ansatz des Projektmanagements zu bewältigen:

A. Geschwindigkeitsdiagramme

Das Velocity Diagramm von ClickUp hilft Ihnen, die Abschlussrate Ihrer Aufgaben zu ermitteln.

Alle Aufgaben werden in zweiwöchige oder wöchentliche Intervalle unterteilt, und ihre durchschnittliche Geschwindigkeit wird in der Grafik angezeigt. ClickUp gruppiert auch automatisch die Daten der Sprint-Listen, um sie leichter hinzufügen zu können. So können Sie feststellen, wie schnell Sie sich durch Ihr Scrum-Backlog arbeiten.

B. Burndown Diagramme

Das Burndown Diagramm von ClickUp zeigt, wie Ihr Team im Vergleich zu einem Einzelziel abschneidet. Es zeigt Ihnen auch, wie viel Arbeit noch fertiggestellt werden muss.

Das Burndown-Diagramm hebt verschiedene Metriken hervor wie:

Zielfortschritt : zeigt das ideale Tempo für das Abschließen von Aufgaben an, um Ihr Sprint Ziel zu erreichen

: zeigt das ideale Tempo für das Abschließen von Aufgaben an, um Ihr Sprint Ziel zu erreichen Geplanter Fortschritt : zeigt die aktuelle Fortschrittsrate Ihres Teams auf der Grundlage der abgeschlossenen Aufgaben an

: zeigt die aktuelle Fortschrittsrate Ihres Teams auf der Grundlage der abgeschlossenen Aufgaben an Aktiv: zeigt die aktuelle Nummer der fertiggestellten Aufgaben an

Ein Burndown-Diagramm hilft Ihnen zu erkennen, ob Sie hinter dem Zeitplan zurückliegen oder nicht. Scrum Teams nutzen diese Diagramme, um Fortschritte schnell zu erkennen.

C. Burnup-Diagramme

Im Gegensatz zu einem Sprint-Burndown-Diagramm zeigen Burnup-Diagramme, wie viel Arbeit Sie bereits abgeschlossen haben im Vergleich zum Gesamtarbeitsaufwand. Auf diese Weise können Sie eine Bestandsaufnahme dessen machen, was Sie fertiggestellt haben, und Ihr Team motivieren, gut abzuschließen.

D. Kumulative Flow Diagramme

Die Kumulativen Flow Diagramme von ClickUp zeigen, wie Ihre Aufgaben im Laufe der Zeit vorankommen.

Ihre Aufgaben werden je nach ihrem aktuellen Status in verschiedene Farben unterteilt. Dies hilft Ihnen, Engpässe schnell zu erkennen und einzugreifen, um sie zu beseitigen.

4. Benutzerdefinierte Status zur Verwaltung unterschiedlicher Phasen einer Aufgabe

Denken Sie daran, dass die Scrum- oder Agile-Methodik nicht nur für Software-Entwicklungsteams geeignet ist.

Sie wird auch von verschiedenen Teams wie Vertriebsteams und Marketingfachleuten verwendet.

Und obwohl das grundlegende Scrum-Prozessgerüst konstant bleibt, hat jedes Team seine eigenen spezifischen Bedürfnisse und Projektphasen.

zum Beispiel werden die Überprüfungsprozesse für agile Softwareentwicklung und agile Marketingprojekte sehr unterschiedlich sein

Deshalb brauchen Sie ein Tool, das maßgeschneiderte Status für jedes Ihrer Projekte erstellen kann.

Mit dem Feature Benutzerdefinierte Status von ClickUp können Sie den Status eines Projekts von Fall zu Fall benutzerdefinieren und an Ihre Anforderungen anpassen. Auf diese Weise sind Sie nicht auf einen starren Satz von Status festgelegt, der für Ihre Bedürfnisse nicht relevant ist.

einer der Schlüssel zu den Vorteilen des Scrum-Prozesses sind schnelle Durchlaufzeiten

aber das können Sie nicht erreichen, wenn Ihre Mitglieder ewig brauchen, um auf Ihre Kommentare zu reagieren, oder?

Mit ClickUp's Assigned Comments Feature, können Sie sich von diesem Problem verabschieden!

Mit ClickUp können Sie schnell Aufgaben aus Kommentaren erstellen und sie einem beliebigen Mitglied Ihres Teams zuweisen. Sie werden dann über diese Kommentare benachrichtigt und erscheinen sogar in den Abschnitten "Kommentare" und "Erwähnungen" auf der Registerkarte "Startseite" in ihrem Posteingang.

Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, können sie den Kommentar als gelöst markieren, um unnötige Nachfragen zu vermeiden!

Dies sind jedoch nicht alle ClickUp's Features .

Um die agile Transformation zu unterstützen, bietet dieses effektive Tool eine Menge zusätzlicher Features, um mit der agilen Entwicklung und den Scrum-Prinzipien zurechtzukommen:

Prioritäten : Legen Sie eine Prioritäts-Reihenfolge für Ihre Sprint Aufgaben fest, basierend auf der höchsten Priorität

: Legen Sie eine Prioritäts-Reihenfolge für Ihre Sprint Aufgaben fest, basierend auf der höchsten Priorität Automatisierung : Automatisieren Sie 50+ Aufgaben in ClickUp, um Zeit zu sparen

: Automatisieren Sie 50+ Aufgaben in ClickUp, um Zeit zu sparen Pulse : Visualisieren Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit einem Statusbericht in Echtzeit und mit einem ausgezeichneten Detaillierungsgrad

: Visualisieren Sie die Aktivitäten Ihres Teams mit einem Statusbericht in Echtzeit und mit einem ausgezeichneten Detaillierungsgrad Workload-Ansicht : Teamleiter können sicherstellen, dass jedes Mitglied nur eine seiner Kapazität entsprechende Menge an Arbeit in Angriff nimmt

: Teamleiter können sicherstellen, dass jedes Mitglied nur eine seiner Kapazität entsprechende Menge an Arbeit in Angriff nimmt Ziele : Unterteilen Sie Ihre Sprint- oder Produktziele in kleinere, kristallklare Einzelziele

: Unterteilen Sie Ihre Sprint- oder Produktziele in kleinere, kristallklare Einzelziele Unteraufgaben und Checklisten : Zerlegen Sie komplexe Aufgaben oder Elemente der Arbeit in einfachere Aufgaben oder Zu erledigen-Listen

: Zerlegen Sie komplexe Aufgaben oder Elemente der Arbeit in einfachere Aufgaben oder Zu erledigen-Listen Mindmaps : Erstellen Sie kostenlose Formular Mindmaps, um die Planung des Sprints zu vereinfachen

: Erstellen Sie kostenlose Formular Mindmaps, um die Planung des Sprints zu vereinfachen Gantt-Diagramme : Erfassen Sie den Fortschritt Ihres Projekts ganz einfach mit schönen Gantt-Diagrammen

: Erfassen Sie den Fortschritt Ihres Projekts ganz einfach mit schönen Gantt-Diagrammen Abhängigkeiten : Gehen Sie Ihre Aufgaben in der agilen Softwareentwicklung schnell und in der richtigen Reihenfolge an

: Gehen Sie Ihre Aufgaben in der agilen Softwareentwicklung schnell und in der richtigen Reihenfolge an Detaillierte Berichterstellung : Analysieren Sie die Leistung Ihres Teams mit detaillierten Arbeitsberichten während des Sprint-Reviews, der Sprint-Retrospektive oder des Sprint-Planungsmeetings

: Analysieren Sie die Leistung Ihres Teams mit detaillierten Arbeitsberichten während des Sprint-Reviews, der Sprint-Retrospektive oder des Sprint-Planungsmeetings Benutzerdefinierte Zugriffsrechte : gewähren Sie Clients und Stakeholdern Zugang zu Ihrem Projekt Space, um die Zusammenarbeit zu verbessern, ohne Ihren Datenschutz zu gefährden

: gewähren Sie Clients und Stakeholdern Zugang zu Ihrem Projekt Space, um die Zusammenarbeit zu verbessern, ohne Ihren Datenschutz zu gefährden Vorlagen : Verwenden Sie ClickUp'sagile Vorlagen für Ihr nächstes Projekt

: Verwenden Sie ClickUp'sagile Vorlagen für Ihr nächstes Projekt Leistungsstarke mobile Apps für iOS und Android: Überwachen Sie Ihre Arbeit von unterwegs aus

Fazit

Was ist Scrum??

Wir hoffen, dieser Scrum-Leitfaden hat Ihnen geholfen, diese Frage zu beantworten.

aber wir werden es trotzdem noch einmal kurz durchgehen:_

Scrum ist ein Teilbereich des agilen Projektmanagements, der Ihnen hilft, das Feedback Ihrer Kunden zu berücksichtigen und schnell großartige Endprodukte zu liefern.

Von den Scrum-Prinzipien über das Scrum Backlog bis hin zum Meeting für die Sprint-Planung - Scrum hat eine Menge zu bieten.

Glücklicherweise können Sie Scrum oder das agile Projektmanagement mit der richtigen Scrum-Software leicht verwalten.

Warum also nicht sich noch heute für ClickUp anmelden ?

ClickUp ist perfekt für jede Größe von Teams und bietet alles, was Sie für die Verwaltung Ihres Backlogs, Ihrer Sprints und Ihrer Mitglieder benötigen - und das alles mit einem Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit!