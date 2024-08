Wie man agile Meetings für Projektmanager durchführt

Wenn wir so sehr mit Sitzungen beschäftigt sind, warum wird dann nichts erledigt? 🤔

Diese Frage stellen sich Projektleiter oft, wenn sie sich bemühen, produktive Teamsitzungen abzuhalten.

Eine aktuelle McKinsey-Studie ergab, dass über 80% der Führungskräfte wollen die Sitzungsstrukturen ändern, um die Effizienz zu steigern.

Für viele von ihnen ist es jedoch nach wie vor eine Herausforderung, dieses Maß an Agilität in Meetings zu erreichen. Lassen Sie uns diese schwierige Aufgabe vereinfachen und sie erreichbarer machen.

In diesem Artikel führen wir Sie durch die Kunst der Durchführung agiler Meetings.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Agile Meetings bedeuten, welche Komponenten sie haben und welche Arten es gibt. Wir gehen auch näher darauf ein, wie man agile Meetings durchführt, was man tun und lassen sollte und welche Best Practices es gibt, um konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Was sind agile Meetings?

Agile Meetings basieren auf agilen Methoden, um Meetings kollaborativer, produktiver und zielgerichteter zu gestalten. Der Grundgedanke hinter agilen Meetings ist, dass das Team Projekte abschließt, indem es sie in Teile zerlegt und in kürzeren Zeitabschnitten bearbeitet, um sie im Laufe der Zeit zu reflektieren, anzupassen und zu verbessern.

Der Begriff "Agile" wurde ursprünglich für die Softwareentwicklung geprägt. Im Laufe der Jahre wurde er jedoch auch in anderen Teams und Branchen als wirksame Technik zur Verbesserung der Ergebnisse populär.

Agile Meetings finden zu bestimmten Zeitpunkten während eines Sprint-Zyklus oder Entwicklungsprozesses statt. In jeder Sitzung teilt das Team den aktuellen Stand der Entwicklung mit, plant die nächsten Schritte, bespricht das Feedback der Kunden und tauscht wichtige Projektinformationen aus.

Wer nimmt an agilen Besprechungen teil?

Zu wissen, wer an Scrum-Besprechungen teilnimmt, und sich vertraut zu machen mit scrum-Begriffe ist unerlässlich. In Agile Scrum-Besprechungen sind in der Regel die folgenden Personen anwesend:

Scrum Master: Die Person, die für das Meeting verantwortlich ist und sicherstellt, dass alle die Regeln von Agile befolgen, die Meetings auf Kurs halten und reibungslos zusammenarbeiten

Die Person, die für das Meeting verantwortlich ist und sicherstellt, dass alle die Regeln von Agile befolgen, die Meetings auf Kurs halten und reibungslos zusammenarbeiten Entwicklungsteam: Diese Personen sind für die Ausführung und Verwirklichung der Projektaufgaben verantwortlich. Ihre Erfahrungen und Ideen sind in allen Agile-Meetings unerlässlich

Diese Personen sind für die Ausführung und Verwirklichung der Projektaufgaben verantwortlich. Ihre Erfahrungen und Ideen sind in allen Agile-Meetings unerlässlich Produkteigentümer: Der Visionär, der für die Ziele des Projekts verantwortlich ist. Er arbeitet eng mit dem Team zusammen, um sicherzustellen, dass alles in die richtige Richtung geht

Der Visionär, der für die Ziele des Projekts verantwortlich ist. Er arbeitet eng mit dem Team zusammen, um sicherzustellen, dass alles in die richtige Richtung geht Stakeholder: Die Stakeholder sind zwar nicht direkt an der Durchführung des Projekts beteiligt, haben aber ein Interesse an dessen Ergebnissen. Sie können an Sitzungen teilnehmen, um informiert zu bleiben, Feedback zu geben oder strategische Entscheidungen bezüglich des Projekts zu treffen

Es gibt verschiedene Arten von Agile-Meetings, da Agile kein starres Rahmenwerk ist, sondern eine Reihe von Idealen und Prinzipien.

Arten von agilen Meetings im Projektmanagement

Im Projektmanagement gibt es vier Arten von Agile Meetings: Sprint-Planung, Daily Scrum oder Standup, Sprint-Review und Sprint-Retrospektive. Lassen Sie uns einen Blick auf die Ziele jedes Meetings werfen und wie man sie effizient durchführt.

1. Sprint-Planungsmeeting

In der Sprint-Planungsbesprechung kommen Sie und Ihr Team zusammen, um Ihren Plan für den nächsten Projektentwicklungszeitraum, den Sprint, zu erstellen.

Während dieser Besprechung macht sich das Team Gedanken über die Sprint-Ziele, die es erreichen möchte, und plant Strategien, wobei es berücksichtigt, was die Organisation will, wie lange die Aufgaben dauern könnten und wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist.

Einfach ausgedrückt, sind die Hauptziele der Sprint-Planungsbesprechung folgende:

Entscheidung über die spezifischen Aufgaben, an denen in diesem Sprint gearbeitet werden soll, z. B. welche Funktionen entwickelt werden sollen

Die Aufgaben unter den Teammitgliedern aufzuteilen und sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt

Diese Besprechung stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, und bereitet Sie auf den Erfolg des kommenden Sprints vor.

Wie man ein Sprint-Planungsmeeting effektiv durchführt

Um ein erfolgreiches Sprint-Planungsmeeting durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:

Fassen Sie sich kurz: Überfrachten Sie die Hauptagenda (Planung) nicht mit unnötigen Diskussionen. Halten Sie das Besprechungsprotokoll kurz und bündig

Überfrachten Sie die Hauptagenda (Planung) nicht mit unnötigen Diskussionen. Halten Sie das Besprechungsprotokoll kurz und bündig Vorbereiten: Aktualisieren Sie das Product Backlog und bestätigen Sie die Verfügbarkeit des Teams, um einen reibungslosen Ablauf in der ersten Planungsphase zu gewährleisten

Aktualisieren Sie das Product Backlog und bestätigen Sie die Verfügbarkeit des Teams, um einen reibungslosen Ablauf in der ersten Planungsphase zu gewährleisten Tagesordnung festlegen: Legen Sie die Ziele klar fest und priorisieren Sie die Diskussionsthemen. Auch auf diese Weise halten Sie die Besprechung kurz, auf den Punkt und leicht verdaulich

Legen Sie die Ziele klar fest und priorisieren Sie die Diskussionsthemen. Auch auf diese Weise halten Sie die Besprechung kurz, auf den Punkt und leicht verdaulich Sprint-Ziel festlegen: Legen Sie gemeinsam ein klares und prägnantes Sprint-Ziel fest, das Ihr Vorhaben auf den Punkt bringt. Seien Sie bei der Festlegung der Sprint-Ziele realistisch, um Burnout und verpasste Fristen zu vermeiden

Legen Sie gemeinsam ein klares und prägnantes Sprint-Ziel fest, das Ihr Vorhaben auf den Punkt bringt. Seien Sie bei der Festlegung der Sprint-Ziele realistisch, um Burnout und verpasste Fristen zu vermeiden Aufgabenaufteilung und -einschätzung: Teilen Sie Ihre Ziele in umsetzbare Aufgaben auf und schätzen Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für jede Aufgabe. Berücksichtigen Sie die Kapazität Ihres Teams und die bisherige Arbeitsgeschwindigkeit, um sicherzustellen, dass Sie es nicht überlasten

Teilen Sie Ihre Ziele in umsetzbare Aufgaben auf und schätzen Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für jede Aufgabe. Berücksichtigen Sie die Kapazität Ihres Teams und die bisherige Arbeitsgeschwindigkeit, um sicherzustellen, dass Sie es nicht überlasten Zweifel ausräumen: Fördern Sie eine offene Kommunikation und sprechen Sie Bedenken umgehend an

Fördern Sie eine offene Kommunikation und sprechen Sie Bedenken umgehend an Abschluss: Fassen Sie zusammen, was Sie beschlossen haben, stellen Sie sicher, dass alle mit dem Sprint-Ziel einverstanden sind, und schließen Sie die Sache mit einer positiven Note ab

Ergebnis: Am Ende des Treffens haben Sie einen klaren Aktionsplan für den kommenden Sprint.

2. Tägliches Scrum- oder Standup-Meeting

Das tägliche Scrum- oder Standup-Meeting ist eine kurze Besprechung, die regelmäßig während des Sprints durchgeführt wird. Dieser Scrum-Prozess ist in der Regel das kürzeste und häufigste Agile Meeting von allen vier Meeting-Typen.

Es dient dem Scrum-Team dazu, den Fortschritt der Aufgaben zu besprechen, eventuelle Hindernisse zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle auf dem richtigen Weg sind. Während des Standups wird jedes Teammitglied gebeten, drei Fragen zu beantworten:

Was haben sie gestern erreicht?

was haben sie heute vor?_Was wollen sie heute erreichen?

gibt es irgendwelche Hindernisse, die sie vorhersehen?

Der Scrum Master moderiert das tägliche Standup-Meeting, notiert alle aufgeworfenen Probleme und bietet anschließend Lösungen an. Insgesamt sorgt das tägliche Standup für Transparenz, Zusammenarbeit und Abstimmung innerhalb des Teams.

Wie man tägliche Scrum-Meetings effizient durchführt

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für den reibungslosen Ablauf täglicher Scrum-Meetings, die sicherstellen, dass Ihr Team organisiert und motiviert bleibt:

Bestimmen Sie eine einheitliche Zeit und einen einheitlichen Ort: Halten Sie die Besprechung kurz, etwa 15 Minuten, um konzentriert zu bleiben und mehr zu erreichen. Es ist besser, jeden Tag die gleiche Zeit und den gleichen Ort zu wählen, damit jeder weiß, wann und wo er sich treffen muss

Halten Sie die Besprechung kurz, etwa 15 Minuten, um konzentriert zu bleiben und mehr zu erreichen. Es ist besser, jeden Tag die gleiche Zeit und den gleichen Ort zu wählen, damit jeder weiß, wann und wo er sich treffen muss Strukturierte Tagesordnung: Halten Sie sich während der Besprechung an den Plan und konzentrieren Sie sich auf die drei wichtigsten Fragen und Aufgaben. Vermeiden Sie es, mit unzusammenhängenden Diskussionen vom Thema abzuweichen

Halten Sie sich während der Besprechung an den Plan und konzentrieren Sie sich auf die drei wichtigsten Fragen und Aufgaben. Vermeiden Sie es, mit unzusammenhängenden Diskussionen vom Thema abzuweichen Beteiligung: Binden Sie Ihr Team in die Besprechung ein, um eine bessere Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit zu erreichen

Binden Sie Ihr Team in die Besprechung ein, um eine bessere Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit zu erreichen Problemlösung: Kümmern Sie sich sofort um alle Probleme oder Hindernisse, die sich aus der Besprechung ergeben. Finden Sie Lösungen und weisen Sie bei Bedarf Maßnahmen zu

Kümmern Sie sich sofort um alle Probleme oder Hindernisse, die sich aus der Besprechung ergeben. Finden Sie Lösungen und weisen Sie bei Bedarf Maßnahmen zu Kontinuierliche Nachbereitung: Halten Sie wichtige Punkte und Maßnahmen aus der Besprechung fest. Erledigen Sie mit den Teilnehmern die Aufgaben, die sie bis zum Ende des Tages erledigt haben müssen

Ergebnis: Die konsequente Durchführung täglicher Scrum-Meetings und die Überwachung der Leistungen des Teams helfen dabei, mögliche Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen.

3. Sprint-Review

Bei einem Sprint-Review-Meeting handelt es sich um ein Scrum-Meeting, bei dem das Entwicklungsteam den Stakeholdern, z. B. Product Ownern, Projektmanagern oder Investoren, die während des Sprints geleistete Arbeit vorstellt.

Das Sprint-Review findet in der Regel am Ende eines jeden Sprints statt. Idealerweise sollten die Produktpräsentation und das Review zwischen einer und zwei Stunden dauern, damit genügend Zeit für Präsentationen und Feedback bleibt.

Wie man Sprint-Review-Meetings effektiver gestaltet

Um ein Sprint-Review-Meeting effektiver zu gestalten, sollten Sie Folgendes beachten:

Praxis und Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Teamleiter gut auf den Sprint-Review vorbereitet ist, und üben Sie unter anderem mit einer Demo, um den Geschäftswert des Projekts effektiv zu vermitteln

Stellen Sie sicher, dass der Teamleiter gut auf den Sprint-Review vorbereitet ist, und üben Sie unter anderem mit einer Demo, um den Geschäftswert des Projekts effektiv zu vermitteln Verständnis der Ziele: Erkennen, dass es beim Sprint Review darum geht, eine Demo zu präsentieren und Feedback und Erkenntnisse von Stakeholdern zu sammeln, um das Produktangebot zu verbessern

Erkennen, dass es beim Sprint Review darum geht, eine Demo zu präsentieren und Feedback und Erkenntnisse von Stakeholdern zu sammeln, um das Produktangebot zu verbessern Strukturiertes Meeting durchführen: Befolgen Sie eine strukturierte Agenda, die die Überprüfung der Sprint-Ergebnisse, die Diskussion und Demonstration der abgeschlossenen Arbeit, die Aktualisierung des Projektstatus und die Zusammenarbeit bei den nächsten Schritten beinhaltet

Befolgen Sie eine strukturierte Agenda, die die Überprüfung der Sprint-Ergebnisse, die Diskussion und Demonstration der abgeschlossenen Arbeit, die Aktualisierung des Projektstatus und die Zusammenarbeit bei den nächsten Schritten beinhaltet Involvieren Sie die Stakeholder aktiv: Ermutigen Sie alle Stakeholder zur aktiven Teilnahme, um sicherzustellen, dass ihre Erkenntnisse gehört werden und in die zukünftige Entwicklung des Produkts einfließen

Ermutigen Sie alle Stakeholder zur aktiven Teilnahme, um sicherzustellen, dass ihre Erkenntnisse gehört werden und in die zukünftige Entwicklung des Produkts einfließen Feedback nutzen: Nutzen Sie das Feedback, das Sie während der Überprüfung erhalten haben, um das Product Backlog anzupassen und die Projektergebnisse kontinuierlich zu verbessern

Ergebnis: Das Sprint Review Meeting ist eine Gelegenheit, die Fähigkeiten des Teams zu überprüfen, Feedback zu sammeln, notwendige Änderungen zu diskutieren und die nächsten Schritte zu planen.

4. Sprint-Retrospektive-Besprechung

Das Sprint Retrospective Meeting wird nach dem Sprint Review abgehalten, um über die Leistung des Teams während des Sprints zu reflektieren.

Unter der Leitung des Scrum Masters wird besprochen, was gut gelaufen ist, welche Probleme aufgetreten sind und welche Aufgaben hätten verbessert werden können. Ziel der Sitzung ist es, den vorangegangenen Sprint zu bewerten und Aktionspunkte festzulegen, um die Zusammenarbeit und Effektivität in zukünftigen Sprints zu verbessern.

Zu den Teilnehmern gehören das Entwicklungsteam und der Scrum Master, und die Dauer liegt normalerweise zwischen 45 Minuten und drei Stunden, je nach Länge des Sprints.

Wie man Sprint Retrospektive Meetings produktiver gestalten kann

Im Folgenden finden Sie einige praktische Möglichkeiten, die Produktivität von Sprint-Retrospektiven zu erhöhen:

Stellen Sie eine klare Tagesordnung auf: Legen Sie die Themen im Voraus fest, damit sich die Sitzung konzentriert und nicht unnötig in die Länge zieht

Legen Sie die Themen im Voraus fest, damit sich die Sitzung konzentriert und nicht unnötig in die Länge zieht Starten Sie mit einem positiven Ton: Beginnen Sie die Sitzung mit einer positiven Note. Präsentieren Sie Erfolge, bevor Sie sich mit verbesserungswürdigen Bereichen befassen. Ermutigen Sie die Teammitglieder, sich auf die Lösung von Problemen zu konzentrieren, anstatt sich gegenseitig die Schuld zu geben

Beginnen Sie die Sitzung mit einer positiven Note. Präsentieren Sie Erfolge, bevor Sie sich mit verbesserungswürdigen Bereichen befassen. Ermutigen Sie die Teammitglieder, sich auf die Lösung von Problemen zu konzentrieren, anstatt sich gegenseitig die Schuld zu geben Verwenden Sie strukturierte Techniken: Setzen Sie strukturierte Techniken und Formate ein, wie z. B. die Bergsteiger-Retrospektive, die dem Team einen symbolischen Rahmen bietet, um ihren Sprint als Bergwanderung zu reflektieren und dabei Hindernisse, Risiken, Befähiger und Hilfsquellen zu identifizieren. Anderebeispiele für Sprint-Retrospektiven umfassen Mad Sad Glad, Starfish, Sailboat, und mehr

Die Do's und Don'ts in agilen Meetings

Beachten Sie diese Do's und Don'ts, um ein effektives Agile-Meeting durchzuführen:

Top 5 Tipps für die Durchführung von agilen Besprechungen

Im Folgenden finden Sie einige Tipps und Best Practices für die Durchführung von Agile Meetings:

1. Nutzen Sie ClickUp zur Planung und Durchführung Ihrer agilen Meetings

Transformieren Sie Ihre Agile Meetings mit ClickUp -ein dynamisches Werkzeug zur Förderung von Zusammenarbeit und Effizienz.

Verwenden Sie ClickUp's Agiles Projektmanagement um Ihr Team zu managen, Agile Meetings zu planen, zu organisieren und durchzuführen - Sprint Planning, Daily Stand-ups oder Retrospektive Sessions.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität mit den Agile Project Management Tools von ClickUp

ClickUp hat intuitive Funktionen und Agile Vorlagen zugeschnitten auf agile Methoden wie Scrum oder Kanban. Sie helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und effektiv mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

ClickUp stellt sicher, dass Ihre agilen Meetings produktiv, fokussiert und umsetzbar sind, damit Teams ihre Ziele leicht erreichen können.

Lassen Sie uns in die wichtigsten Funktionen von ClickUp eintauchen, die Ihnen helfen, agile Meetings problemlos durchzuführen.

ClickUp-Besprechungen

Nutzen Sie ClickUp Meetings um alles, was Sie für Ihre Agile Meetings brauchen, an einem Ort zu erledigen.

Erstellen Sie eine Aufgabenliste, um alle Ihre Meetings und agilen Sprint-Zeremonien in ClickUp zu organisieren

So funktioniert es:

Zentraler Arbeitsbereich: Machen Sie Notizen, planen Sie Ihre Meeting-Agenda und stellen Sie Aufgaben für Ihr Team zusammen - alles an einem Ort

Machen Sie Notizen, planen Sie Ihre Meeting-Agenda und stellen Sie Aufgaben für Ihr Team zusammen - alles an einem Ort Einfache Bearbeitung: Heben Sie wichtige Punkte mit den Bearbeitungswerkzeugen von ClickUp hervor. Heben Sie wichtige Punkte hervor oder organisieren Sie Ihre Notizen, wie Sie möchten

Heben Sie wichtige Punkte mit den Bearbeitungswerkzeugen von ClickUp hervor. Heben Sie wichtige Punkte hervor oder organisieren Sie Ihre Notizen, wie Sie möchten Zugewiesene Kommentare: Weisen Sie Ihren Teammitgliedern über den Kommentarbereich Aufgaben zu. Erstellen Sie Aktionspunkte und verfolgen Sie diese, bis sie erledigt sind, ohne den Kommentarbereich zu verlassen

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern über den Kommentarbereich Aufgaben zu. Erstellen Sie Aktionspunkte und verfolgen Sie diese, bis sie erledigt sind, ohne den Kommentarbereich zu verlassen Checklisten: Behalten Sie den Überblick darüber, was Sie in Ihren Meetings besprechen müssen, mit der Checklistenfunktion von ClickUp. Listen Sie alles auf, was Sie besprechen möchten, und haken Sie es nach und nach ab

Behalten Sie den Überblick darüber, was Sie in Ihren Meetings besprechen müssen, mit der Checklistenfunktion von ClickUp. Listen Sie alles auf, was Sie besprechen möchten, und haken Sie es nach und nach ab Slash-Befehle: Mit Slash-Befehlen können Sie Dinge in Meetings schneller erledigen. Geben Sie "/" in ein beliebiges Textfeld ein, und führen Sie mehrere Aktionen mit einem Klick aus

Mit Slash-Befehlen können Sie Dinge in Meetings schneller erledigen. Geben Sie "/" in ein beliebiges Textfeld ein, und führen Sie mehrere Aktionen mit einem Klick aus Wiederkehrende Aufgaben: Richten Sie Besprechungspläne einmal ein und verwenden Sie sie wiederholt. So können Sie auf einfache Weise dafür sorgen, dass Ihre Besprechungen reibungslos ablaufen

ClickUp Brain

Verbringen Sie nicht Stunden mit der Planung von Besprechungsplänen, dem Erfassen von Notizen und dem Zuweisen von Aufgaben.

Mit ClickUp Gehirn clickUp Brain rationalisiert mühelos den Meeting-Prozess, von der Erstellung der Tagesordnung bis zur Zusammenfassung der Notizen. Es ist Ihr ultimativer KI-Assistent für die Verbesserung Ihrer Agile Meetings.

Verwalten Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI und generieren Sie fehlerfreie E-Mails zur Terminverschiebung

Agenda-Planung: Lassen Sie ClickUp Brain die Agenda für Meetings planen, indem es vergangene Meetings analysiert und Themen vorschlägt, die auf den Prioritäten Ihres Teams und früheren Diskussionen basieren

Lassen Sie ClickUp Brain die Agenda für Meetings planen, indem es vergangene Meetings analysiert und Themen vorschlägt, die auf den Prioritäten Ihres Teams und früheren Diskussionen basieren Erstellung der Meeting-Agenda: Automatische Erstellung einer strukturierten Agenda auf der Grundlage der bei der Agenda-Planung festgelegten Themen und Aufgaben

Automatische Erstellung einer strukturierten Agenda auf der Grundlage der bei der Agenda-Planung festgelegten Themen und Aufgaben Zusammenfassung von Notizen: ClickUp Brain fasst automatisch die wichtigsten Punkte und Maßnahmen zusammen, die in Meetings besprochen wurden. Es extrahiert wesentliche Informationen aus den Besprechungsnotizen und stellt sie in einem prägnanten Format dar

ClickUp Kalenderansicht

Halten Sie Ihre Projekte auf Kurs und Ihr Team im Einklang mit ClickUp's Kalenderansicht .

Visualisieren und verwalten Sie Ihre verschobenen Meetings mit der ClickUp-Kalenderansicht

So funktioniert's:

Visualisieren: Verwalten Sie auf einfache Weise Zeitpläne und visualisieren Sie den Zeitplan Ihres Teams nach Tag, Woche oder Monat, um Projekte auf einer hohen Ebene zu verfolgen oder in Aufgabendetails einzutauchen. Konfigurieren Sie Ihren Kalender so, dass nur die Aufgaben angezeigt werden, die für die Besprechungsagenda des jeweiligen Tages relevant sind, und teilen Sie ihn mit allen Beteiligten

Verwalten Sie auf einfache Weise Zeitpläne und visualisieren Sie den Zeitplan Ihres Teams nach Tag, Woche oder Monat, um Projekte auf einer hohen Ebene zu verfolgen oder in Aufgabendetails einzutauchen. Konfigurieren Sie Ihren Kalender so, dass nur die Aufgaben angezeigt werden, die für die Besprechungsagenda des jeweiligen Tages relevant sind, und teilen Sie ihn mit allen Beteiligten Organisieren: Planen Sie mühelos Aufgaben oder Ereignisse mit der Drag-and-Drop-Funktion. Mit Optionen zur Aufgabensortierung nach Status, Priorität, Empfänger und mehr können Sie Ihre Arbeit direkt in der Kalenderansicht effizient verwalten

Planen Sie mühelos Aufgaben oder Ereignisse mit der Drag-and-Drop-Funktion. Mit Optionen zur Aufgabensortierung nach Status, Priorität, Empfänger und mehr können Sie Ihre Arbeit direkt in der Kalenderansicht effizient verwalten Integrationen: Synchronisieren Sie Ihren Google-Kalender mit ClickUp, um Arbeit und Meetings nahtlos zu verwalten. Starten Sie Agile-Meetings direkt aus Ihrer Kalenderansicht und sehen Sie alle ClickUp-Aufgaben neben den Google-Kalender-Ereignissen dank der 2-Wege-Synchronisierung

ClickUp-Erinnerungen ClickUp-Erinnerungen sind wie Ihr persönlicher Assistent für Agile Meetings und halten Sie und Ihr Team auf dem Laufenden.

Bleiben Sie organisiert und konzentriert auf Ihre Aufgaben mit ClickUp

Hier sehen Sie, wie sie Ihr Leben einfacher machen:

Tagesordnungsmanagement: Halten Sie Ihre Besprechungen auf dem Laufenden, indem Sie mit Hilfe von Erinnerungen im Voraus Tagesordnungen erstellen und freigeben. Außerdem können Sie Ihre Teammitglieder auffordern, Themen hinzuzufügen, die sie behandeln möchten

Halten Sie Ihre Besprechungen auf dem Laufenden, indem Sie mit Hilfe von Erinnerungen im Voraus Tagesordnungen erstellen und freigeben. Außerdem können Sie Ihre Teammitglieder auffordern, Themen hinzuzufügen, die sie behandeln möchten Zeitmanagement: Nie mehr zu spät anfangen! Legen Sie Erinnerungen fest, um alle über anstehende Besprechungen und den Zeitpunkt ihres Beginns zu informieren. Perfekt, um alle pünktlich zu halten, besonders wenn Ihr Team in verschiedenen Zeitzonen arbeitet

Nie mehr zu spät anfangen! Legen Sie Erinnerungen fest, um alle über anstehende Besprechungen und den Zeitpunkt ihres Beginns zu informieren. Perfekt, um alle pünktlich zu halten, besonders wenn Ihr Team in verschiedenen Zeitzonen arbeitet Aufgabenverfolgung: Halten Sie den Schwung nach der Besprechung aufrecht, indem Sie Erinnerungen einrichten, um die besprochenen Aktionspunkte und Aufgaben zu überprüfen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um alle zur Verantwortung zu ziehen und voranzubringen

2. Konzentrieren Sie sich während Agile Meetings

Konzentriert bleiben während projektbesprechungen ist von entscheidender Bedeutung, um eine effiziente Nutzung der Zeit, produktive Diskussionen und die Ausrichtung auf die Projektziele zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen werden:

Visuelle Hilfsmittel einsetzen: Verwenden Sie Hilfsmittel wie Whiteboards oder digitale Tafeln, um das Team visuell zu beschäftigen und zu konzentrieren

Verwenden Sie Hilfsmittel wie Whiteboards oder digitale Tafeln, um das Team visuell zu beschäftigen und zu konzentrieren Minimieren Sie Ablenkungen: Ermutigen Sie die Teilnehmer, Benachrichtigungen auszuschalten und sich ausschließlich auf die Besprechung zu konzentrieren

Ermutigen Sie die Teilnehmer, Benachrichtigungen auszuschalten und sich ausschließlich auf die Besprechung zu konzentrieren Nutzen Sie Techniken wie einen Parkplatz: Leiten Sie Diskussionen, die nicht zum Thema gehören, in einen dafür vorgesehenen Raum um, damit sie später behandelt werden können und die Konzentration auf die aktuellen Tagesordnungspunkte erhalten bleibt

Bonus: Wie man sich konzentriert und 7 Wege zur Verbesserung der Konzentration

3. Halten Sie sich an einen disziplinierten Ablauf während agiler Meetings

Die Einhaltung eines disziplinierten Ablaufs während der agilen Besprechungen ist wie das Einhalten einer Straßenkarte - so bleiben alle auf demselben Weg. Indem Sie organisiert und fokussiert bleiben, Agile Teams machen das Beste aus ihrer gemeinsamen Zeit, fördern eine bessere Teamarbeit und erreichen ihre Ziele effektiver.

Hier sind einige Dinge, die Sie tun müssen, um einen effizienten Ablauf während agiler Meetings zu gewährleisten:

Besprechungsrhythmus festlegen: Definieren Sie ein strukturiertes Besprechungsformat, einschließlich einheitlicher Anfangs- und Endzeiten, um einen vorhersehbaren Ablauf zu schaffen

Definieren Sie ein strukturiertes Besprechungsformat, einschließlich einheitlicher Anfangs- und Endzeiten, um einen vorhersehbaren Ablauf zu schaffen Entscheidungsframeworks verwenden: Verwenden Sie Frameworks wie die römische Abstimmung oder die Fist of Five, um die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und die Diskussionen voranzutreiben

Verwenden Sie Frameworks wie die römische Abstimmung oder die Fist of Five, um die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und die Diskussionen voranzutreiben Periodische Retrospektiven durchführen: Innehalten, um die Effektivität der Besprechung zu reflektieren und die Besprechungsabläufe bei Bedarf anzupassen, um einen disziplinierten Ablauf zu gewährleisten

4. Bedeutung der Vorbereitung auf agile Meetings

Die Vorbereitung auf agile Meetings schafft die Voraussetzungen für produktive Diskussionen und fundierte Entscheidungen. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Team auf agile Meetings vorzubereiten:

Recherche vor der Besprechung fördern: Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich im Vorfeld mit den Besprechungsthemen vertraut zu machen. Auf diese Weise können sie effektiver zu den Diskussionen beitragen, indem sie fundierte Erkenntnisse, Vorschläge und Lösungen anbieten, die auf ihrem Verständnis der Besprechungsthemen basieren

Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich im Vorfeld mit den Besprechungsthemen vertraut zu machen. Auf diese Weise können sie effektiver zu den Diskussionen beitragen, indem sie fundierte Erkenntnisse, Vorschläge und Lösungen anbieten, die auf ihrem Verständnis der Besprechungsthemen basieren Bereitstellen von Materialien vor der Besprechung: Verteilen Sie relevante Dokumente oder Ressourcen im Voraus, um eine gründliche Vorbereitung zu erleichtern und die Besprechungen zu rationalisieren

Verteilen Sie relevante Dokumente oder Ressourcen im Voraus, um eine gründliche Vorbereitung zu erleichtern und die Besprechungen zu rationalisieren Fördern Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit: Betonen Sie die individuelle Verantwortung für die Sitzungsvorbereitung. Das Delegieren der Vorbereitung fördert das Verantwortungsgefühl der Teammitglieder, da jeder Einzelne für die Erledigung der ihm zugewiesenen Aufgaben vor der Besprechung verantwortlich ist

5. Vermeiden Sie den Verlust von produktiven Stunden in agilen Meetings

In agilen Besprechungen kann die Bedeutung der Vermeidung des Verlusts von produktiven Stunden gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jede verschwendete Minute ist eine verpasste Gelegenheit, die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen.

Nutzen Sie diese Strategien, damit Sie und Ihr Team bei Projektbesprechungen auf Kurs bleiben:

Planen Sie die Tagesordnung sorgfältig: Weisen Sie den Tagesordnungspunkten je nach Wichtigkeit und Komplexität Zeit zu, um die Diskussionen effektiv zu priorisieren

Weisen Sie den Tagesordnungspunkten je nach Wichtigkeit und Komplexität Zeit zu, um die Diskussionen effektiv zu priorisieren Optimieren Sie die Dauer der Besprechungen: Halten Sie die Besprechungen so kurz wie möglich, ohne unnötige Zeit zu verschwenden, und lassen Sie dennoch sinnvolle Diskussionen zu

Halten Sie die Besprechungen so kurz wie möglich, ohne unnötige Zeit zu verschwenden, und lassen Sie dennoch sinnvolle Diskussionen zu Fördern Sie die aktive Teilnahme: Schaffen Sie ein unterstützendes Umfeld, in dem alle Stimmen gehört werden, und stellen Sie sicher, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, einen sinnvollen Beitrag zu den Besprechungen zu leisten

Allgemeine FAQs

1. Was sind die vier Meetings in Agile?

In der agilen Entwicklungsmethodik gibt es vier Schlüsselmeetings, die im Scrum-Rahmen oft als "Scrum-Events" bezeichnet werden. Diese Treffen sind entscheidend dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, reibungslos zusammenarbeiten und stetige Fortschritte machen.

Sie sind:

Sprint-Planung,

Tägliches Stand-Up,

Sprint Review, und

Sprint-Retrospektiven

2. Was sind die vier Meetings in Scrum?

Scrum hat vier wichtige Meetings, die den Teams helfen, besser zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Das Sprint Planning Meeting leitet jeden Sprint ein und umreißt die Aufgaben für den kommenden Zeitraum

Meeting leitet jeden Sprint ein und umreißt die Aufgaben für den kommenden Zeitraum Daily Standups finden täglich statt und ermöglichen kurze Updates zu Fortschritt und Plänen

finden täglich statt und ermöglichen kurze Updates zu Fortschritt und Plänen In der Mitte des Sprints wird im Sprint Review die abgeschlossene Arbeit vorgestellt und das Feedback der Beteiligten eingeholt

die abgeschlossene Arbeit vorgestellt und das Feedback der Beteiligten eingeholt Die Sprint Retrospektive am Ende des Sprints reflektiert den Prozess, identifiziert Verbesserungen und nimmt Anpassungen für die nächste Iteration vor

3. Was sind die vier Zeremonien von Agile?

Das Agile Framework umfasst vier Zeremonien - Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review und Sprint Retrospective -, die die Kommunikation, Zusammenarbeit und Iteration von Entwicklungsteams verbessern.