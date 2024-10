Die besten kostenlosen Vorlagen für die Jobsuche in Google Tabellen

Haben Sie schon einmal einen Rückruf für eine Stelle erhalten, konnten sich aber nicht mehr daran erinnern, sich darauf beworben zu haben? Das kommt vor!

Wenn Sie sich mitten in der Stellensuche befinden und mehrere Bewerbungen pro Woche verschicken, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Und wenn man nicht schnell reagiert, kann es sogar passieren, dass man die Bewerbungen ganz aus den Augen verliert.

Eine einfache Lösung für dieses Problem ist ein Jobsuch-Tracker. Eine Standardvorlage für die Stellensuche ist eine hervorragende Möglichkeit, die Informationen rund um Ihre Suche zu verwalten und die Nachverfolgung zu rationalisieren. In dieser Hinsicht ist Google Tabellen eine beliebte Wahl für den schnellen Zugriff, mit fast einer Milliarde Benutzern auf der Plattform.

Und das Beste daran? Sie müssen eine Vorlage für die Stellensuche in Google Tabellen nicht von Grund auf neu erstellen.

Wir haben in diesem Leitfaden neun Vorlagen für Google Tabellen zusammengestellt, um Ihnen Zeit zu sparen. Als Bonus haben wir Vorlagen von ClickUp ein Veteran des Projektmanagements, der vielleicht besser zu Ihnen passt. Fangen wir an!

Was macht eine gute Vorlage für die Stellensuche aus?

Bevor wir zu tabellenkalkulationsvorlagen im Folgenden finden Sie vier Elemente, die in jeder effektiven Vorlage für die Stellensuche enthalten sind:

Klarheit: Ihre Vorlage für die Stellensuche sollte einfach sein. Ein einfaches Layout hilft Arbeitssuchenden bei der Nachverfolgung von Aufgaben wie Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen, Kontaktpersonen und Nachfassaktionen. Auf diese Weise verpassen Sie keine wichtigen Details Nachvollziehbar: Eine Vorlage für die Jobsuche in Google Tabellen visualisiert Schlüsseltermine und enthält Erinnerungen oderapp zur Terminplanung features, um rechtzeitige Folgemaßnahmen zu gewährleisten. Dieser Aspekt sorgt dafür, dass Sie Ihre Fristen im Auge behalten und Ihr Vorgehen organisiert ist Anpassbar: Eine gute Vorlage ermöglicht es Ihnen, Felder hinzuzufügen oder anzupassen, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch benutzerdefinierte Anpassungen können Sie Elemente wie Space für eine Notiz, berufsbezogene Aufgaben (wie einen Bewerbungstest), einen durchschnittlichen Gehaltsbereich usw. hinzufügen. Zugänglichkeit: Egal ob auf Ihrem Handy, Tablet oder Desktop, Sie sollten Ihren Job Tracker überall öffnen können. Schließlich könnte sich ein Arbeitgeber auch dann bei Ihnen melden, wenn Sie gerade unterwegs sind. Daher ist eine Plattform, die für die Ansicht und Bearbeitung auf jedem Gerät optimiert ist, hilfreich

kostenlose Google Tabellen Vorlagen für die Stellensuche

Die Navigation auf dem Arbeitsmarkt kann überwältigend sein, aber mit den richtigen Tools können Sie Ihre Suche rationalisieren und organisiert bleiben.

Diese neun kostenlosen Vorlagen für Google Tabellen helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Bewerbungen, der Verwaltung von Netzwerkkontakten und der Einstellung Ihrer Ziele für die Stellensuche, damit der Prozess reibungsloser und effizienter verläuft.

1. Google Tabellen Vorlage für die Stellensuche von Lido

via Lido Die Google Tabellen Vorlage für die Stellensuche von Lido vereinfacht die Stellensuche mit einer Mischung aus visuellen Elementen und Einfachheit. Sie bietet eine umfangreiche Liste von Datenfeldern, darunter die Position der Stelle, Informationen zum Unternehmen, das Bewerbungsdatum, den Status und Folgefragen - alles an einem Ort.

Außerdem verfügt es über übersichtliche und farbige Dropdown-Listen für den Status und den Speicherort der Bewerbung. Lido ist ideal für die Maximierung der Produktivität durch Einfachheit und eine schnelle Lösung, um Ihre Stellensuche auf Kurs zu bringen.

2. Job Tracker Tabellenkalkulationsvorlage von Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint Die Vorlage für das Job Tracker Spreadsheet ist praktisch für alle, die eine umfassende Lösung ohne Unordnung benötigen.

Die Vorlage unterteilt die Nachverfolgung in vier Phasen. Das Unterblatt Stellendetails ermöglicht es Ihnen, Kontakte und grundlegende Bewerbungsdetails zu organisieren. Die Unterblätter Vorgespräch und Interview befassen sich mit den nächsten Schritten nach dem Rückruf. Die Vorlage enthält auch einen Space mit der Bezeichnung Guthaben für Notizen, was hilfreich sein kann, wenn Sie tipps für Ferngespräche für telefonische Vorstellungsgespräche

Das klare, übersichtliche Design sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft.

3. Job Tracker Spreadsheet Vorlage mit dynamischer Berichterstellung von Loopcv

via Loopcv Diese Vorlage für Google Tabellen zur Stellensuche eignet sich hervorragend, wenn Sie erweiterte Visualisierungen zur Nachverfolgung Ihrer Stellensuche bevorzugen. Während die wesentlichen Details enthalten sind, konzentriert sich Loopcv auf die dynamische Berichterstellung über Felder wie die Anzahl der Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und sogar die Qualität der Antworten.

Die Vorlage bietet automatisierte Diagramme und Einblicke, um Metriken zu verfolgen, die Ihnen helfen, Ihren Fortschritt zu verstehen. Außerdem ist sie vollständig anpassbar und kann leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Diese Vorlage von Loopcv ist ideal für einen datengesteuerten Ansatz bei der Stellensuche.

4. Job Search Tracker Vorlage von FileDrop

via FileDrop Suchen Sie nach einem unkomplizierten Job-Tracker? FileDrops Google Tabellen Vorlage für die Stellensuche ist die perfekte Lösung.

Wie Lido verbindet sie Einfachheit mit Funktion. Die Vorlage enthält wichtige Details wie Nachfassaktionen und Termine für Vorstellungsgespräche, ohne von einem logischen Flow abzuweichen.

Das übersichtliche Layout bietet klare Übersichten, die auf einen Blick zugänglich sind, und hebt Fristen hervor, damit Sie sie im Blick haben. Diese Vorlage ist ideal für Arbeitssuchende, die sich keine Mühe machen wollen, denn bei dieser Vorlage dreht sich alles um effizienten Minimalismus.

5. Job Interview Tracker Vorlage von Google Tabellen Vorlagen

via Google Sheets Manche Stellensuchende beginnen mit der Nachverfolgung nach dem ersten Nachgespräch. Das ist der Punkt, an dem die Vorlage "Job Interview Tracker" von Google Tabellen Templates glänzt.

Dieses tool konzentriert sich ausschließlich auf die Phase des Vorstellungsgesprächs und ermöglicht es Ihnen, Schlüssel-Details wie den Namen des Unternehmens zu protokollieren und direkt auf Einzelheiten einzugehen. Sie können Gesprächsrunden, ihren Status und wichtige Termine nachverfolgen.

Im Abschnitt "Notizen" können Sie für jede Bewerbung wichtige Punkte notieren, damit Sie nie den Überblick verlieren. Die Vorlage eignet sich perfekt für Arbeitssuchende, die den Fortschritt ihrer Bewerbung gezielt und effizient überprüfen möchten.

6. Job Application Tracker Spreadsheet Vorlage von StandOutCV

via StandOutCV Die nächste Vorlage auf der Liste ist die Vorlage für Google Tabellen zur Stellensuche von StandoutCV. Dieser Rahmen soll Ihre Jobsuche stressfrei machen.

Es deckt auch das Wesentliche ab und fügt einzigartige Datenfelder hinzu, wie z. B. einen Link zu einer Stellenanzeige für eine einfache Referenz. Dank des übersichtlichen Layouts und des benutzerfreundlichen Designs können Sie schnell Chancen erkennen und den Überblick über Ihre Aufgaben behalten.

Diese Vorlage ist perfekt für alle, die Wert auf Effizienz legen und organisiert bleiben wollen - ohne die Komplexität fortgeschrittener Tools.

7. Vorlage für die Nachverfolgung der Stellensuche von Teal

{via_ {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der einzige bin Die Vorlage zur Nachverfolgung der Stellensuche von Teal ist eine großartige Option für Fachleute, die umfassende Informationen über jede ihrer Bewerbungen an einem Speicherort haben möchten.

Diese Vorlage für Google Tabellen zur Stellensuche enthält über 32 Datenfelder zur Nachverfolgung jeder Bewerbung. Sie enthält außerdem Registerkarten, mit denen Sie Ihre Stellensuche in die für Ihre Suche relevanten Unternehmen, Personalvermittler und Kontakte unterteilen können. So können Sie Ihre Kontaktdatenbank verwalten und Ihr Netzwerk ausbauen.

Teal hält jedes Feld einfach und direkt mit einem hilfreichen, beschreibenden Emoji. Sie können jeden Teil dieses Frameworks für jeden Zweck benutzerdefiniert anpassen.

8. Job Search Tracker Vorlage von The Muse

{via *[{\an8}Das Muse]( https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b4_lpHeLb9NldVWgWKq14nMxHEvlF3qMpEd3QdOc7Ck/edit?gid=815296917#gid=815296917)* Die umfassende Vorlage für die Jobsuche in Google Tabellen von The Muse unterteilt Ihre Bewerbungen in Phasen. Sie ist so gestaltet, dass sie sich an die chronologische Reihenfolge jeder Bewerbung anpasst, beginnend mit allgemeinen Informationen, gefolgt von Vorstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch Nr. 1 usw.

Die Vorlage enthält Felder für Bewerbungsdaten, Nachfassdaten, Notizen, Recherchen, einen Abschnitt für Eignungstests und mehr. Als durchdachtes Add-On prüft diese Vorlage sogar, ob Sie Ihrem potenziellen Arbeitgeber nach einem Vorstellungsgespräch eine Dankesnachricht geschickt haben.

Von übersichtlichen Abschnitten bis hin zu visuell ansprechenden Formaten ist die Vorlage perfekt für einen umfassenden Überblick über Ihre Stellensuche.

9. Job Tracker Spreadsheet Vorlage von Jobscan

via Jobscan Jobscan ist ein vertrauenswürdiger Name für effektive Tools für die Stellensuche und den Lebenslauf. Die Vorlage für die Jobsuche in Google Tabellen spiegelt dies mit ihren umfassenden Feldern und Validierungsregeln wider.

Die Vorlage zielt auf die Nachverfolgung aller Daten im Zusammenhang mit der Stellensuche ab, damit Sie genügend Informationen haben, um Strategien für Vorstellungsgespräche zu entwickeln und Ihre Bewerbung zu optimieren format des Lebenslaufs . Es hilft Ihnen auch, das erhaltene Feedback zu notieren, damit Sie für das nächste Vorstellungsgespräch besser vorbereitet sind.

Unabhängig von der Anzahl der Bewerbungen sorgt dieses Tool dafür, dass Ihr Prozess organisiert und effizient ist.

Weiter lesen: Technische Lebenslaufvorlagen, die Personalverantwortliche im Jahr 2024 beeindrucken Limits of Using Google Tabellen for Job Search Tracking

Obwohl diese Vorlagen für die Stellensuche in Google Tabellen Ihnen dabei helfen, den Überblick zu behalten und sich zu organisieren, haben sie auch einige Nachteile

Manuelle Aktualisierungen : Sie müssen den Status und die Fristen von Bewerbungen in Google Tabellen manuell aktualisieren, was eine große Fehlerquelle darstellt. Wenn Sie sich zum Beispiel auf 10 Stellen in einer Woche bewerben, kann die Aktualisierung jedes Eintrags mühsam und fehleranfällig werden

: Sie müssen den Status und die Fristen von Bewerbungen in Google Tabellen manuell aktualisieren, was eine große Fehlerquelle darstellt. Wenn Sie sich zum Beispiel auf 10 Stellen in einer Woche bewerben, kann die Aktualisierung jedes Eintrags mühsam und fehleranfällig werden Keine Aufgabenverwaltung: Google Tabellen verfügt nicht über integrierte Features für die Aufgabenverwaltung. Sie können nicht einfach Erinnerungen für Nachfassaktionen, Danksagungen oder Vorstellungsgespräche einstellen, was zu verpassten Chancen führen kann

Google Tabellen verfügt nicht über integrierte Features für die Aufgabenverwaltung. Sie können nicht einfach Erinnerungen für Nachfassaktionen, Danksagungen oder Vorstellungsgespräche einstellen, was zu verpassten Chancen führen kann Mangelnde Automatisierung des Workflows : Ohne integrierte Automatisierung ist das Verschieben einer Bewerbung von "Bewerbung" zu "Vorstellungsgespräch" eine weitere manuelle Aufgabe. Dies kann zu Verwirrung führen, insbesondere wenn Sie mehrere Bewerbungen verwalten

: Ohne integrierte Automatisierung ist das Verschieben einer Bewerbung von "Bewerbung" zu "Vorstellungsgespräch" eine weitere manuelle Aufgabe. Dies kann zu Verwirrung führen, insbesondere wenn Sie mehrere Bewerbungen verwalten Limitierte Visualisierung : Google Tabellen bietet zwar einfache Diagramme, aber es kann schwierig sein, sich einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihrer Stellensuche zu verschaffen. Instanzen, bei denen Sie sich am häufigsten beworben haben, oder die Anzahl der Vorstellungsgespräche, die Sie gewonnen haben, lassen sich nur schwer visualisieren

: Google Tabellen bietet zwar einfache Diagramme, aber es kann schwierig sein, sich einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihrer Stellensuche zu verschaffen. Instanzen, bei denen Sie sich am häufigsten beworben haben, oder die Anzahl der Vorstellungsgespräche, die Sie gewonnen haben, lassen sich nur schwer visualisieren Fehlende integrierte Analysefunktionen: Google Tabellen bietet keine fertigen Einblicke in Ihre Leistung bei der Suche nach dem idealen Job. Sie werden Ihre Erfolgsquoten bei Bewerbungen, die Reaktionen der Personalverantwortlichen oder die durchschnittliche Einstellungsdauer nicht kennen, es sei denn, Sie berechnen sie manuell

Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Limits für Sie ein Hindernis darstellen, lassen Sie uns darüber sprechen Alternativen zu Google Tabellen für Vorlagen für die Stellensuche mit robusteren Features.

Alternative Vorlagen für die Stellensuche und Nachverfolgung von Bewerbungen

Mit einer geeigneten Vorlage können Sie sich den Stress ersparen, der damit verbunden ist, im Bewerbungsprozess immer einen Schritt voraus zu sein.

Wir haben uns mit Google Tabellen und seinen Limiten auseinandergesetzt. Stellen Sie sich nun Ihre Stellensuche als Projekt vor - ein strategischer Ansatz, der ein leistungsfähiges Projektmanagement erfordert. Das ist der Punkt ClickUp kommt rein.

Mit seinem robusten Aufgabenmanagement, klaren Visualisierungen und intelligenter Automatisierung versetzt ClickUp Sie in die Lage, die Eigentümerschaft für den Bewerbungsprozess zu übernehmen.

Sind Sie begeistert? Nun, hier sind drei ClickUp Vorlagen, die für eine effiziente und stressfreie Stellensuche entwickelt wurden und mit einem Klick einsatzbereit sind.

1. ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Möchten Sie eine Lösung, die für zahlreiche Anwendungen geeignet ist? ClickUp's Vorlage für die Stellensuche eignet sich hervorragend, da sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Stellensuche vereinfacht. Mit diesem umfassenden Tool können Sie Ihre Bewerbungen in einem einzigen Space organisieren, nachverfolgen und verwalten.

Hier sind einige wesentliche Features:

Erstellen Sie Aufgaben mit präzisen Fälligkeitsdaten und verfolgen Sie den Fortschritt mit der in dieser Vorlage integriertenClickUp Aufgaben* Priorisieren und kategorisieren Sie Ihre Bewerbungen nach Aspekten wie Fähigkeiten und Branche mit ClickUp's Instant Tagging und Filtern

Überprüfen Sie Ihren Workload und stellen Sie sicher, dass Sie bei der Jobsuche einen Schritt voraus sind mitClickUp benutzerdefinierte Ansichten wie Workload- und Listenansicht

Ob Sie neu beginnen oder eine berufliche Veränderung mit der ClickUp Vorlage für die Stellensuche können Sie Ihre Reise vereinfachen und wirkungsvoll gestalten.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Job Search List Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Stellensuche Vorlage

ClickUp's Vorlage für eine Liste zur Stellensuche ist der perfekte Rahmen für eine solide Übersicht und Kontrolle über Ihre Stellensuche. Diese Vorlage zentralisiert alle Aspekte Ihrer Suche, von der Nachverfolgung von Bewerbungen bis zur Verwaltung von Vorstellungsgesprächen mit Personalverantwortlichen. Sie enthält außerdem übersichtliche Visualisierungen aller wichtigen Datenfelder.

Im Folgenden finden Sie einige wesentliche Features, die diese Vorlage zu einer idealen Vorlage für die Stellensuche machen:

Organisieren Sie Ihre Bewerbungen, aktualisieren Sie Stellendetails und speichern Sie Kontaktinformationen an einem Ort mitClickUp Hierarchie Karte und Personalisierung von Metriken wie Gehaltsbereich und Arbeitszeiten mit der in der Vorlage integriertenBenutzerdefinierte Felder Personalisieren Sie Aufgabenaktualisierungen für eindeutige Status wie "Beworben", "Vorstellungsgespräch" oder "Angebot erhalten" mitClickUp Benutzerdefinierter Status Dieses Framework von ClickUp wurde entwickelt, um Ihren Aufwand, Ihre Zeit und Ihre Erfolgschancen bei der Suche nach dem perfekten Job zu rationalisieren.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Job-Vorlage

Versenden Sie visuell ansprechende und strukturierte Jobangebote mit der ClickUp Vorlage für Jobangebote

Sie benötigen einen erfolgreichen Vorschlag erstellen ? Die ClickUp Job-Vorlage ist die perfekte Dokumentenvorlage, egal ob Sie Freiberufler sind oder einen Auftrag suchen. Es ist ein einfacher Rahmen, um Ihre Dienstleistungen und Preise zu präsentieren. Es ist auch ein tool, das Ihnen hilft fähigkeiten zu verwalten die für ein Projekt relevant sind.

Hier sind ein paar Features, die es zu einem perfekten Teil Ihrer Jobsuche und Nachverfolgung machen:

Benutzerdefinierte Inhalte in vorgefertigten Abschnitten im Handumdrehen

Bearbeiten Sie jede Seite mit ClickUp's reichhaltigem Markdown Feature, um Änderungen an einer Bewerbung hervorzuheben

Verfeinern Sie Ihre Sprache für Anschreiben und E-Mails und erstellen Siekarrierekarten mit dem in der Vorlage integrierten KI Feature,ClickUp Gehirn. Dieses KI-Tool kann auch verwendet werden, um Ihnen zu helfen mit vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch und Job-Zusammenfassungen

Integrieren Sie Tools wie Google Drive, Zoom und Calendly zur Verwaltung Ihrer Dateien und Vorstellungsgespräche mit ClickUp-Integrationen

Weiterlesen: Karriereberatung 101: Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie eine neue Stelle antreten und an Ihrem neuen Workspace glänzen!

Bewerbungen mit ClickUp visualisieren und an Land ziehen

Die Nachverfolgung Ihrer Bewerbungen mit einer Vorlage für die Stellensuche kann diese von einem unorganisierten Durcheinander in eine selbstbewusste, konzentrierte Verfolgung verwandeln. Google Tabellen Vorlagen helfen Ihnen sicherlich dabei, den Überblick zu behalten, aber mit ClickUp haben Sie den Vorteil, dass Sie Einblicke in die Arbeitswelt, Erinnerungen, Tools zur Verbesserung von Lebensläufen, Anschreiben und vieles mehr erhalten. Anmeldung bei ClickUp und fangen Sie noch heute an!