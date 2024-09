Wie der Phase-Gate-Prozess im Projektmanagement verbessert werden kann

Wenn Sie bei dem Begriff "Phase Gate" an einen weiteren Promi-Skandal denken, können wir Ihnen das nicht verdenken. Im Projektmanagement ist der Begriff "Phase Gate" jedoch nicht einmal im Entferntesten umstritten.

In der Tat, innerhalb der produktentwicklungsprozess ist ein leistungsfähiger Rahmen, der für Struktur sorgt, Risiken reduziert und den Fortschritt durch klar definierte Phasen effizient sicherstellt.

Was also ist ein Phase Gate? Warum ist es notwendig? Wie können Sie es in Ihrem Projektmanagement einsetzen? Finden wir es heraus.

Verständnis des Phase-Gate-Prozesses

Ein Phase-Gate, manchmal auch als Stage-Gate bezeichnet, ist ein Prozess, der ein Projekt Schritt für Schritt von der Konzeption bis zum Abschluss führt. Es wird Phase-Gate genannt, weil es buchstäblich eine Phase ist, auf die ein Gate folgt.

Phase : phase' steht für eine phase des Projektmanagements wie Ideenfindung, Machbarkeitsanalyse, Entwicklung, Test und Implementierung

: phase' steht für eine phase des Projektmanagements wie Ideenfindung, Machbarkeitsanalyse, Entwicklung, Test und Implementierung Tor: Zwischen jeder Phase befindet sich ein "Gate", ein Entscheidungspunkt, an dem Sie den Fortschritt des Projekts bewerten und Entscheidungen über den Übergang zur nächsten Phase treffen

Zusätzlich zu den Phasen und Gates hat der Prozess drei weitere Kernelemente.

Lieferbare Ergebnisse: Schlüsselergebnisse oder Arbeitsprodukte, die am Ende jeder Phase fertiggestellt werden müssen, um ein Gate zu durchlaufen

Schlüsselergebnisse oder Arbeitsprodukte, die am Ende jeder Phase fertiggestellt werden müssen, um ein Gate zu durchlaufen Kriterien: Vordefinierte Standards, die zur Bewertung des Projekts an jedem Gate verwendet werden

Vordefinierte Standards, die zur Bewertung des Projekts an jedem Gate verwendet werden Gatekeeper: Entscheidungsträger, die das Projekt an jedem Gate bewerten und entscheiden, ob es gestoppt, angepasst oder weitergeführt werden soll

Wie erledigt der Phase-Gate-Prozess seine Arbeit?

Theoretisch kommen die Beteiligten am Ende jeder Phase zusammen, um den Fortschritt zu überprüfen und Entscheidungen zu treffen. Nach jeder Phase gibt es also ein Gate, das sich nur öffnet, wenn die Lieferung der vorherigen Phase die Erfolgskriterien erfüllt.

muster eines Stage-Gate-Systems Wikimedia Commons ]

Zum Beispiel stellen die Produktmanager nach der Erfassung der Anforderungen sicher, dass sie alles haben, was sie brauchen, um mit der Entwicklung zu beginnen und grünes Licht zu geben.🚦

In der Praxis kann es ein wenig komplexer sein. Daher setzen Projektmanager verschiedene Tools und Rahmenwerke ein, um den Erfolg von Phase-Gate zu gewährleisten.

Im Wesentlichen ist das Phase-Gate ein abwechselnder Prozess von Aktionen und Entscheidungen. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, verwenden Teams während des Prozesses eine Reihe von Entscheidungsrahmen. Einige der gebräuchlichsten sind die folgenden.

Informationsbeschaffung

Vor Beginn des Softwareentwicklungsprojekts arbeiten Produktmanager und Business-Analysten zusammen, um alle relevanten Informationen gründlich zu sammeln. Dazu gehören:

Anforderungen

Akzeptanzkriterien und Metriken für den Erfolg

Der aktuelle Stand der Infrastruktur und der Prozesse

Eine Liste der Beteiligten aus dem gesamtenRACI-MatrixIm Phase-Gate-Prozess dienen die gesammelten Informationen als Grundlage für Entscheidungen an bestimmten Gates.

Zum Beispiel können die Metriken für die Benutzerfreundlichkeit je nach Produkt, Branche und Benutzer-Persona variieren. Wenn Sie eine Website für einen Benutzer aus einer älteren Bevölkerungsgruppe erstellen, möchten Sie vielleicht eine große Typografie, eine einfach zu bedienende Navigation und ausreichend Abstand zwischen den Elementen verwenden, damit der Benutzer nicht versehentlich auf etwas klickt.

Das Produktteam bewertet die Ergebnisse der Designphase anhand dieser Metriken zur Benutzerfreundlichkeit, bevor es mit der Entwicklung fortfährt.

Durchführbarkeitsstudie

Der erste Schritt im Projektmanagement besteht darin, zu entscheiden, ob das Projekt erledigt werden kann, auch bekannt als die Machbarkeitsstudie. In dieser Phase analysieren die Teams des Projekts die Durchführbarkeit anhand der folgenden Dimensionen.

Finanziell : Wird das Budget die Kosten decken und die erwartete Rentabilität liefern?

: Wird das Budget die Kosten decken und die erwartete Rentabilität liefern? Technisch : Kann das Produkt so entwickelt werden, dass es die Anforderungen im Rahmen des vorgeschlagenen Technologiepakets erfüllt?

: Kann das Produkt so entwickelt werden, dass es die Anforderungen im Rahmen des vorgeschlagenen Technologiepakets erfüllt? Betrieblich : Verfügen wir über die Fähigkeiten und Tools, um das Produkt zu erledigen? Können wir auf dem Weg dorthin angemessene Fristen einhalten?

: Verfügen wir über die Fähigkeiten und Tools, um das Produkt zu erledigen? Können wir auf dem Weg dorthin angemessene Fristen einhalten? Andere: In manchen Fällen müssen sich Teams auch fragen, ob das Produkt auf dem Markt einen Platz hat. Verstößt es gegen irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen?

Obwohl die Machbarkeitsstudie in der Regel durchgeführt wird, um Entscheidungen zu Beginn des Prozesses zu treffen, kann sie manchmal auch spätere Entscheidungen beeinflussen, wenn sich die Situation ändert.

Wenn Sie beispielsweise eine mobile App eines Drittanbieters für die Nutzung von X \ [früher bekannt als Twitter] entwickeln, kann es sein, dass Änderungen an den APIs der Plattform das gesamte Produkt undurchführbar machen. In solchen Situationen können Machbarkeitsstudien verwendet werden, um die Durchführbarkeit bei Bedarf neu zu bewerten.

SWOT-Analyse

Dieses einfache und beliebte tool hilft Business Teams, Schlüsselentscheidungen zu treffen, bevor sie mit der Produktentwicklung beginnen. Eine SWOT-Analyse [Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungen] wird im projektinitiierung phase zur Bewertung des internen und des Marktpotenzials des Projekts.

Im Phase-Gate-Prozess kann die SWOT-Analyse genau das sein, was Sie brauchen, um bereits in der Phase des Projektstarts die Entscheidung für oder gegen ein Projekt zu treffen.

Risikomanagement

Jedes Softwareentwicklungsprojekt ist mit verschiedenen Risiken konfrontiert, die von internen und externen Quellen ausgehen. Diese können so kritisch und zeitkritisch sein wie ein DDoS-Angriff auf Ihre Server oder so banal und brutal wie der plötzliche Ausfall einer wichtigen Projektressource.

In jedem Fall führen Projektteams eine Risikomanagementanalyse durch, um potenzielle Probleme zu identifizieren und Pläne zur Risikominderung zu entwickeln. Diese Risiken werden in jeder Phase bewertet, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

Diese Elemente fließen in die Gate-Reviews ein und helfen den Beteiligten, auf der Grundlage der gesammelten Daten und Analysen zu entscheiden, ob das Projekt fortgesetzt, angepasst oder gestoppt werden soll.

Implementierung des Phase-Gate-Prozesses

Auf den ersten Blick ist der Phase-Gate-Prozess ganz einfach: Arbeit, Pause, Arbeit, Pause, Arbeit, und so weiter. Bei der Softwareentwicklung gibt es jedoch Dutzende von beweglichen Teilen, mehrere Mitglieder des Teams, technische Limits und begrenzte Ressourcen.

Die Implementierung eines erfolgreichen Phase-Gate-Prozesses für komplexe Softwareentwicklungsprojekte ist notwendig:

Einen strategischen Ansatz [den wir im Folgenden skizzieren]

Eine robusteprojektmanagement-tool wie ClickUp Schauen wir uns an, wie diese beiden Tools zusammenarbeiten.

1. Definieren Sie die Phasen des Projekts

Um ein Stage Gate erfolgreich zu implementieren, müssen Sie den Beginn und das Ende jeder Phase sorgfältig festlegen. Instanzen, die ein Gate in der Mitte eines Sprints einführen, könnten die Arbeitsabläufe behindern. Wenn Sie den Entwurf und die Entwicklung ohne ein Gate abschließen, kann es sein, dass Sie eine Menge Nacharbeit leisten müssen.

Legen Sie also vor allem die einzelnen Phasen klar fest Phasen des Projekts . In der Regel verwenden Teams Phasen wie Initiierung, Planung, Entwicklung, Test und Start. Hier sind einige Hinweise, um dies bei jedem Projekt richtig zu machen Kostenlose Projektmanagement-Software .

Phasenweise Aufteilung: Wählen Sie die Grenzen Ihrer Phasen so, dass sie zu Ihren individuellen Bedürfnissen und Situationen im Projekt passen. Stellen Sie sicher, dass jede Phase ein bedeutendes Projektsegment mit spezifischen Zielen und Leistungen darstellt.

Bei kleinen Projekten können beispielsweise die Entwicklung und die Überprüfung des Codes in einer Phase zusammengefasst werden. Bei großen Organisationen mit separaten Teams, die diese Aufgaben übernehmen, kann man sie in zwei Phasen aufteilen. Erledigen Sie das, was für Sie am besten ist.

Machen Sie jede Phase deutlich. Wenn sich zwei Phasen überschneiden, können Sie nur schwer ein Gate dazwischen schalten.

Kommunikation: Beschreiben Sie in dem von Ihnen verwendeten Projektmanagement tool jede Phase eindeutig, um Verwechslungen zu vermeiden. Unter ClickUp können Sie Ordner verwenden, um jede Phase zu verwalten. Sie können Tags oder Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Beschreibungen festzulegen.

verwenden Sie den ClickUp Hierarchie-Leitfaden für eine mühelose Phase-Gate-Einrichtung

Team-Management: Bringen Sie das Team dazu, die Grenzen, Aufgaben und Meilensteine für jede Phase zu verstehen. ClickUp's Vorlage für die Projektcharta ist ein hervorragender Ort, um alle Informationen über das Projekt, seine Phasen und Gates zusammenzufassen.

Screenshot der ClickUp Vorlage für die Projektcharta zur Prozessverbesserung

Geben Sie diese Vorlage für Ihr Team frei, markieren Sie relevante Stakeholder und weisen Sie Aufgaben direkt von hier aus zu - nutzen Sie sie als lebendiges, atmendes Dokument für phasenweises Projektmanagement. Um die Ausführung zu erleichtern, verwenden Sie eine der Vorlagen für die Übersicht über das Projekt um diese Einstellung vorzunehmen.`

2. Gate-Kriterien festlegen

Sie kennen Ihre Phasen; jetzt ist es an der Zeit, die Gates zu installieren. Das Stage-Gate-Verfahren schreibt im Wesentlichen ein Gate am Ende jeder Phase vor. Das bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wo Sie die Gates platzieren oder was Sie brauchen, um sie zu öffnen.

Legen Sie die Kriterien fest, anhand derer Sie bestimmen, ob das Projekt von einer Phase in die nächste übergehen kann. Zum Beispiel könnte das Tor am Ende der Phase der Projektinitiierung folgende Kriterien erfüllen:

Anforderungen aus dem Business

Studien, die die Durchführbarkeit des Projekts belegen

Plan zur Risikominderung

Plan für die Ressourcenzuweisung

Genehmigungen von Interessengruppen

Verwenden Sie diese Liste als Teil Ihrer Projekt-Pipeline-Management um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um voranzukommen. Wenn Sie sie nicht haben, muss der Projektleiter sie abrufen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Leistungen klar definiert sind.

Nehmen Sie sich dann die Zeit, mit jedem Mitglied des Teams diese Kriterien durchzugehen, damit alle auf derselben Seite stehen.

clickUp Goals zur Verwaltung von Gate-Kriterien und Erfolgskennzahlen_ ClickUp Ziele bietet eine einfache, visuelle Möglichkeit, diese Tor-Kriterien einzustellen und sie mit der täglichen Arbeit zu verbinden. Sie können Ziele und Einzelziele erstellen und sie in Ordnern organisieren, um sie am Ende der entsprechenden Phase zu verwenden.

Fortschritts-Rollup-Berichte zeigen in Echtzeit, wie Sie Ihre Arbeit erledigen. An jedem Tor können Sie die ClickUp Dashboards aufrufen und die Leistung gemeinsam bewerten.

3. Gatekeepers zuweisen

Weisen Sie für jedes Gate bestimmte Personen oder Teams zu, die dafür verantwortlich sind, dass die Gate-Kriterien erfüllt werden, bevor Sie fortfahren. Diese Gatekeeper sind notwendig, um sicherzustellen, dass nichts - wie klein auch immer - durch die Maschen fällt. Sie tragen dazu bei, die Verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten, wichtige Entscheidungen zu treffen, Genehmigungen zu erteilen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

In der Regel spielen Projektsponsoren, leitende Angestellte oder Schlüsselakteure die Rolle des Gatekeepers. Sie haben oft Zugang zu den Daten des Projektmanagements und erhalten regelmäßige Berichterstellungen.

Mit ClickUp können Sie diese Berichterstellung automatisieren und den Gatekeepern schreibgeschützte Ansichten zur Verfügung stellen, auf die sie jederzeit zugreifen können.

4. Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für jede Phase

Damit ist der planerische Teil des Phase-Gate-Prozesses abgeschlossen. Jetzt geht es an die Ausführungsphase. Teilen Sie jede Phase in detaillierte Aufgaben und Unteraufgaben auf. Dokumentieren Sie für jede Aufgabe alles, was zu erledigen ist, um die Gate-Kriterien zu erfüllen.

listenansicht der ClickUp-Liste für jede Phasengliederung

In ClickUp können Sie die Phasen klar voneinander abgrenzen, indem Sie einzelne Listen erstellen, z. B. Konzept, Entwicklung und Test.

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, versuchen Sie ClickUp's phasenweise Projektvorlage . Diese anfängerfreundliche Vorlage hilft dabei, größere Aufgaben in kleinere Abschnitte aufzuteilen, die eine vollständige Sichtbarkeit und ein effektives Management gewährleisten.

Vorlage für phasenweise Projekte

Im Zweifelsfall sollten Sie die verschiedenen Vorlagen für das Projektmanagement die auf der Plattform verfügbar sind.

5. Einstellung von Benutzern, Zeitleisten und Abhängigkeiten

Benutzer zuweisen: Stellen Sie sicher, dass für alle Aufgaben Mitarbeiter zugewiesen werden. Dies hilft, die Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten.

Fälligkeitsdaten einstellen: Legen Sie für jede Aufgabe und Unteraufgabe ein Fälligkeitsdatum fest. Dies hilft bei der Festlegung eines Zeitleiste für das Projekt mit der Planung der Schlüsselergebnisse und Meilensteine.

Markieren Sie Abhängigkeiten: Keine Aufgabe ist eine Insel, achten Sie also genau darauf, wie die einzelnen Aufgaben zueinander in Beziehung stehen. Wenn eine Aufgabe von einer vorhergehenden abhängt, verknüpfen Sie sie in ClickUp miteinander.

Zu erledigen ist dies mit ClickUp's Gantt-Diagramm-Feature um die Zeitleiste des Projekts zu kartieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Aufgaben und Meilensteine phasenübergreifend mit Aufgabenabhängigkeiten verknüpfen, damit das Projekt nur dann Fortschritte macht, wenn Sie die erforderlichen Kriterien erfüllen. Zu erledigen ist die Aufgabe mit einem Vorlage für den Projektplan .

mit dem ClickUp Gantt-Diagramm erhalten Sie eine detaillierte Ansicht des Projekts

6. Fortschritte nachverfolgen und Risiken überwachen

Lassen Sie nicht zu, dass sich alle Probleme an den Toren ansammeln. Verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgaben in jeder Phase und überwachen Sie eventuell auftretende Risiken. Einstellen ClickUp Dashboards für Einblicke in Echtzeit.

Erstellen Sie für das Risikomanagement benutzerdefinierte Felder und aktualisieren Sie die Risikomanagementprotokolle. Überprüfen Sie die Informationen regelmäßig bei jedem Schritt, um festzustellen, ob Sie alle Risiken berücksichtigt haben, bevor Sie zur nächsten Phase übergehen.

erkenntnisse in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

7. Führen Sie Gate-Reviews durch und dokumentieren Sie

Führen Sie am Ende jeder Phase ein Gate-Review durch, um festzustellen, ob das Projekt fortgesetzt werden kann. Ein typisches Gate-Review:

Das Projekt Team stellt die zu erbringenden Leistungen vor

Gatekeeper bewerten die Leistung anhand der Gate-Kriterien

Entscheidungsträger erteilen Genehmigungen oder geben Feedback für Nacharbeiten

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um den Gate-Review-Prozess zu dokumentieren und alle relevanten Dokumente, wie fertiggestellte Berichte oder Testergebnisse, anzuhängen. Dies trägt dazu bei, die Transparenz und Verantwortlichkeit während des gesamten Projektmanagement-Prozesses aufrechtzuerhalten.

Mit ClickUp Docs dokumentieren Sie Ihre Dokumente und verbessern Ihr Organisationswissen

8. Iterieren und anpassen

Wenn unerwartete Probleme auftauchen oder neue Informationen verfügbar werden, passen Sie den Plan und die Kriterien des Projekts neu an. Ermöglichen Sie schnelle Anpassungen der Projekt-Workflows, um die Umsetzung von Änderungen zu erleichtern. Bleiben Sie flexibel und halten Sie sich dennoch an den strukturierten Ansatz des Phase-Gate-Prozesses.

Wenn Sie Folgendes verwenden ClickUp's Vorlage für den Projektfahrplan für Ihren Phase-Gate-Prozess können Sie Elemente iterieren und benutzerdefiniert anpassen, während Sie fortfahren.

ClickUp's Projekt Roadmap Vorlage

Ein guter Phase-Gate-Prozess kombiniert Best Practices aus verschiedenen Disziplinen und Modellen. Instanz verwenden Sie vielleicht bereits eine Version dieses Prozesses bei Ihren Sprint-Retrospektiven. Warum sollten Sie dann einen formellen Phase-Gate-Ansatz entwickeln? Hier ist der Grund.

Vorteile und Nachteile des Phase-Gate-Prozesses

Der Phase-Gate-Prozess ist eine weitere Struktur oder ein weiterer Rahmen, der das Projektmanagement leitet. Seine Umsetzung bringt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich. Im Folgenden werden beide erörtert, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie ihn einführen wollen oder nicht.

Vorteile der Verwendung des Phase-Gate-Prozesses im Projektmanagement

Strukturierter Fortschritt: Der Phase-Gate-Prozess bietet eine klare und organisierte Struktur mit eindeutigen Phasen, spezifischen Zielen und Ergebnissen. Dieser phasenweise Ansatz stellt sicher, dass Teams:

Kritische Aufgaben abschließen und Meilensteine erreichen, bevor sie zur nächsten Phase übergehen

Sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren und Verwirrung vermeiden

Das Projekt auf dem richtigen Weg halten

Natürliche Kontrollpunkte haben, um den Fortschritt zu bewerten und Abweichungen zu erkennen

Ausrichtung an den Zielen des Projekts und Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass wesentliche Schritte im Projektlebenszyklus übersehen werden

Risikominderung: Mit der Phase-Gate-Methodik bewerten Teams Risiken in jeder Phase des Projekts und bereiten sich darauf vor Projektdurchführung . Jede Phase bietet die Möglichkeit, finanzielle, technische, betriebliche oder Marktrisiken zu ermitteln, zu bewerten und zu beseitigen, bevor das Projekt fortgesetzt wird.

Kostenkontrolle: Durch das frühzeitige Erkennen von Risiken verringert der Phase-Gate-Prozess die Wahrscheinlichkeit, dass später im Projekt größere Probleme auftreten, die zu Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder zum Scheitern führen könnten. Eine systematische Überprüfung an jedem Gate ermöglicht es den Teams, ihre Strategien anzupassen oder zusätzliche Ressourcen zuzuweisen, um potenzielle Gefahren zu mindern.

Verbesserte Entscheidungsfindung: Außerhalb des hektischen Projektgeschehens haben alle Beteiligten einen Moment Zeit, um durchzuatmen und ihre Projekte zu bewerten. Anhand der vorher festgelegten Kriterien für die Gates können die Projektbeteiligten fundierte, evidenzbasierte Entscheidungen treffen.

Durch die Bewertung von Daten wie Finanzprognosen, Leistungsmetriken und Risikobewertungen stellen Teams sicher, dass Sie die Entscheidungen an den allgemeinen Zielen des Geschäfts ausrichten und die Ressourcen effizient zuweisen.

Die im Voraus geplanten Kontrollpunkte verhindern, dass das Projekt einen unproduktiven Weg einschlägt.

Qualitätskontrolle: Der Phase-Gate-Prozess gewährleistet eine kontinuierliche Qualitätskontrolle, da die Teams in jeder Phase bestimmte Leistungen und Kriterien erfüllen müssen. Test-, Bewertungs- und Validierungsaktivitäten in jeder Phase stellen sicher, dass das entwickelte Produkt oder die Lösung die erforderlichen Standards und Spezifikationen erfüllt.

Durch die Durchführung dieser Qualitätsprüfungen vor dem Übergang zur nächsten Phase wird das Risiko einer minderwertigen oder fehlerhaften Leistung verringert, was letztlich zu einem qualitativ hochwertigeren Endprodukt führt.

Erhöhte Verantwortlichkeit: Der Phase-Gate-Prozess fördert das Verantwortungsbewusstsein und die Eigentümerschaft aller Mitglieder des Teams. Sie kennen ihre Rollen und Erwartungen für jede Phase.

Diese regelmäßige Bewertung hilft auch, Probleme mit unzureichender Leistung oder verbesserungsbedürftige Bereiche zu erkennen. Es schafft Transparenz und stellt sicher, dass alle Fortschritte sichtbar sind und mit den Zielen des Projekts übereinstimmen.

Wie jeder andere Rahmen ist auch das Phase Gate nicht perfekt. Hier sind einige seiner häufigsten Nachteile:

Nachteile des Phase-Gate-Prozesses

Zeitaufwendig: Einer der Hauptnachteile des Phase-Gate-Verfahrens besteht darin, dass die einzelnen Phasen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der sequentielle Charakter des Prozesses bedeutet, dass keine Phase beginnen kann, bevor die vorhergehende nicht abgeschlossen und genehmigt ist.

Dies kann zu Verzögerungen führen, vor allem dann, wenn Sie komplexe Überprüfungsprozesse oder eine umfangreiche Dokumentation bei jedem Gate benötigen. In Branchen, die eine schnelle Entwicklung und Iteration erfordern, kann die Zeit, die für die Genehmigung von Gates benötigt wird, den Fortschritt verlangsamen und die Agilität drastisch beeinträchtigen.

Unflexibel: Der Phase-Gate-Prozess kann starr sein, so dass es für Teams schwierig ist, sich an neue Informationen oder Änderungen im Projektumfang anzupassen. Sobald ein Projekt durch bestimmte Gates fortschreitet, kann das Überprüfen früherer Entscheidungen zu einem Labyrinth werden.

Es hilft zwar zu vermeiden Schleichende Ausweitung des Umfangs kann der Mangel an Flexibilität Kreativität und Innovation behindern. Er kann Teams davon abhalten, neue Ideen zu erforschen oder sich an die sich verändernden Kundenbedürfnisse oder Markttrends anzupassen.

Ressourcenintensiv: Der Phase-Gate-Prozess stellt eine zusätzliche Belastung für das Projektmanagement dar. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind zusätzliche Ressourcen erforderlich, insbesondere Zeit, Personal und Dokumentation.

Darüber hinaus können die Durchführung formeller Überprüfungen, die Einbeziehung von Interessengruppen und die Durchführung iterativer Änderungen auf der Grundlage von Rückmeldungen zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen erfordern.

Risiko der Bürokratie: Der Phase-Gate-Prozess kann zu bürokratischen Ineffizienzen führen, insbesondere in großen Organisationen. Mehrfache Abnahmen und Eingaben von Interessengruppen können zu unnötigen Engpässen führen und den Fortschritt des Projekts insgesamt verzögern.

Die Betonung von Prozessen und formalen Überprüfungen kann dazu führen, dass der Schwerpunkt eher auf der Einhaltung von Vorschriften als auf Innovation oder Erstellung von Werten liegt, wobei sich die Teams mehr um das Meeting der Gate-Anforderungen kümmern, als den tatsächlichen Fortschritt voranzutreiben.

Öffnen Sie die Tore zu neuen Möglichkeiten mit ClickUp

Der Phase-Gate-Prozess ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Verfahren für das Projektmanagement. Er schafft Klarheit darüber, was zu erledigen ist und was das Team erreichen muss.

Der Mensch sehnt sich nach Reihenfolge und Organisation. Der Phase-Gate-Prozess bietet dies, indem er die Arbeit in einfach zu handhabende Teile zerlegt und es den Teams ermöglicht, innezuhalten, sich anzupassen und voranzukommen.

Auf der anderen Seite kann der Phase-Gate-Prozess als das Gegenteil von agil angesehen werden. Kritiker argumentieren, dass er absichtlich Straßensperren [in Form von Gates] schafft und das Team von kontinuierlichen Verbesserungspraktiken abhält.

Realisten wissen, dass das Phasentor, wenn es richtig eingesetzt wird, äußerst effektiv sein kann. Es bringt Konsistenz in die tägliche Arbeit und sorgt gleichzeitig für Klarheit über das große Ganze. Wenn es über einen virtuellen Workspace wie ClickUp verwaltet wird, bietet es allen Beteiligten die Vorteile von Sichtbarkeit, Transparenz, Struktur und Zuverlässigkeit.

