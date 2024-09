Top 11 der besten Apps für Notizen mit Stylus-Support

Waren Sie schon einmal mitten in einer wichtigen Aufgabe, als Ihnen plötzlich eine brillante Idee kam? Sie stecken knietief in der Arbeit, und plötzlich fällt Ihnen die perfekte Lösung ein, nach der Sie schon lange gesucht haben.

Natürlich wollen Sie diese Idee nicht verlieren, aber wir können nur eine begrenzte Menge in unserem Kopf jonglieren.

Aber was wäre, wenn es ein Tool gäbe, mit dem Sie nicht nur Ihre Gedanken im Handumdrehen festhalten, sondern auch mühelos Notizen skizzieren, mit Anmerkungen versehen und organisieren können?

Ganz gleich, ob Sie Ideen sammeln, schnelle Notizen machen oder detaillierte Diagramme erstellen möchten, das richtige app für Notizen kann Ihr Android-Gerät in ein leistungsstarkes Produktivität tool verwandeln.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben mein Team und ich eine Liste der 10 besten Apps für Android zum Erstellen von Notizen mit Stylus-Unterstützung zusammengestellt. Von kostenlosen Apps für Notizen bis hin zu Premium-Lösungen mit vielen Features ist für jeden etwas dabei.

Werfen wir einen Blick darauf!

Worauf sollten Sie bei der besten App für Notizen mit Stylus achten?

Bei der Auswahl der besten App für Notizen mit einem Stift für Android sollten Sie sich auf Features konzentrieren, die Ihrem Workflow entsprechen und die Produktivität steigern.

Hier sind einige Schlüsselaspekte, die Sie beachten sollten:

Reaktionsfähigkeit des Stiftes: Die App sollte ein flüssiges und verzögerungsfreies Schreiben ermöglichen und sicherstellen, dass Ihre Stiftbewegungen in Echtzeit genau erfasst werden

Die App sollte ein flüssiges und verzögerungsfreies Schreiben ermöglichen und sicherstellen, dass Ihre Stiftbewegungen in Echtzeit genau erfasst werden Anpassungsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Apps für Notizen, die es Ihnen ermöglichen, Stiftstile, Farben und Dicke anzupassen, damit Sie flexibel entscheiden können, wie Ihre Notizen aussehen und sich anfühlen

Suchen Sie nach Apps für Notizen, die es Ihnen ermöglichen, Stiftstile, Farben und Dicke anzupassen, damit Sie flexibel entscheiden können, wie Ihre Notizen aussehen und sich anfühlen Handschrifterkennung: Die besten Apps können Ihre handschriftlichen Notizen in Text umwandeln, so dass Sie Ihre Notizen später leichter suchen und organisieren können

Die besten Apps können Ihre handschriftlichen Notizen in Text umwandeln, so dass Sie Ihre Notizen später leichter suchen und organisieren können Synchronisierung mit mehreren Geräten: Stellen Sie sicher, dass die App die Synchronisierung mit mehreren Geräten unterstützt, unabhängig davon, ob Sie Ihre Notizen auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer machen

Stellen Sie sicher, dass die App die Synchronisierung mit mehreren Geräten unterstützt, unabhängig davon, ob Sie Ihre Notizen auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer machen Organisationstools: Achten Sie auf Features wie Ordner und Tags,online-Haftnotizenund Notizbücher, die Ihnen helfen, Ihre Notizen zu organisieren und leicht wiederzufinden

Achten Sie auf Features wie Ordner und Tags,online-Haftnotizenund Notizbücher, die Ihnen helfen, Ihre Notizen zu organisieren und leicht wiederzufinden Export- und Freigabeoptionen: Die App sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Notizen in verschiedenen Formaten (PDF, Bild usw.) zu exportieren und sie mit anderen zu teilen

Die App sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Notizen in verschiedenen Formaten (PDF, Bild usw.) zu exportieren und sie mit anderen zu teilen Integration von Cloud-Speicher: Die Integration mit Cloud-Speicherdiensten wie Google Apps oder Dropbox ist wichtig, um Ihre digitalen Notizen zu sichern und kostenlosen Speicherplatz auf dem Gerät zu schaffen

Die Integration mit Cloud-Speicherdiensten wie Google Apps oder Dropbox ist wichtig, um Ihre digitalen Notizen zu sichern und kostenlosen Speicherplatz auf dem Gerät zu schaffen Offline-Zugriff: Die Möglichkeit, offline auf Ihre Meeting-Notizen zuzugreifen und sie zu bearbeiten, ist wichtig, wenn Sie unterwegs sindfür die Arbeit reisen müssenoft mit limitiertem Internetzugang

Die Möglichkeit, offline auf Ihre Meeting-Notizen zuzugreifen und sie zu bearbeiten, ist wichtig, wenn Sie unterwegs sindfür die Arbeit reisen müssenoft mit limitiertem Internetzugang Sicherheits-Features: Achten Sie auf Apps, die einen Passwortschutz oder eine Verschlüsselung bieten, um Ihre Notizen zu schützen, insbesondere wenn sie sensible Informationen enthalten

Achten Sie auf Apps, die einen Passwortschutz oder eine Verschlüsselung bieten, um Ihre Notizen zu schützen, insbesondere wenn sie sensible Informationen enthalten Benutzeroberfläche und -erfahrung: Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Nutzung der App, so dass Sie sich auf Ihre Notizen konzentrieren können, ohne sich durch komplizierte Menüs zu verzetteln

Die 11 besten Apps für Notizen mit Stylus im Jahr 2024

Wir haben für Sie die besten Apps zum Notizen machen für Android die sich an alle richten, von Studenten bis zu Berufstätigen und darüber hinaus.

Beginnen wir mit der besten kostenlosen App für Notizen, die wir selbst am liebsten nutzen - ClickUp!

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte umfassende Notizen)

ClickUp ist eines der besten Tools für die Erstellung von Notizen, und das aus gutem Grund. Es ist vollgepackt mit Features, die es zu mehr als nur einem weiteren Google Keep-Alternative . ClickUp Dokumente ist ein großartiger Ort, um Ideen zu notieren, Aufgabenlisten zu erstellen und sogar Wikis zu entwickeln. Dieses Setup vereinfacht die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit mit dem Team in Echtzeit.

Die Rich-Text Formatierungsoptionen, wie Aufzählungspunkte, Checklisten, Banner und Code-Blöcke, helfen dabei, Notizen optisch ansprechend und leicht zu navigieren zu organisieren, insbesondere bei Verwendung eines Stifts auf einem Android-Gerät.

Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit bei der Bearbeitung von Dokumenten in ClickUp Docs

Ein weiterer großartiger Aspekt von ClickUp ist die Möglichkeit, Multimedia-Elemente direkt in Docs einzubetten. Dieses Feature ist besonders hilfreich, wenn Sie Bilder oder Videos hinzufügen, um Notizen zu verbessern. Was jedoch wirklich hervorsticht, ist die bidirektionale Verknüpfung innerhalb ClickUp Aufgaben . Es hilft dabei, zusammenhängende Aufgaben zu verbinden und eine klarere Ansicht darüber zu erhalten, wie alles zusammenpasst. ClickUp Gehirn hat für mich das Spiel verändert und ist zu einem zentralen Bestandteil meiner strategie zur Aufnahme von Notizen . Es ist sehr hilfreich, um lange Notizen zusammenzufassen, genaue Tabellen zu erstellen und Informationen schnell zu finden. Wenn ich unter Zeitdruck stehe, verwende ich auch ClickUp Brain, um lange Threads mit Kommentaren zusammenzufassen und so das mühsame Durchlesen von Hunderten von Kommentaren zu vermeiden.

Fassen Sie Kundeninteraktionen zusammen, erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, und analysieren Sie Berichte mit ClickUp AI ClickUp Notepad ist eine weitere Anlaufstelle für schnelle Notizen auf einem Telefon oder Desktop. Mein Team und ich entwerfen hier oft unsere ersten Gedanken und verwenden einfache Formate, bevor wir sie in ein ausgefeilteres Dokument übertragen.

Erfassen Sie unterwegs Notizen mit ClickUp Notepad und greifen Sie sowohl über Ihren Browser als auch über Ihr mobiles Gerät darauf zu ClickUp Clips eignet sich perfekt zum Freigeben von Bildschirmaufnahmen direkt in Notizen, und bietet damit ein interaktives Element, das vielen Apps für Notizen fehlt. Außerdem ist mit KI-gestützter Transkription jedes Wort, das in einem Clip gesprochen wird, durchsuchbar, was das spätere Auffinden wichtiger Informationen erleichtert. Außerdem können Sie zentral auf alle Ihre Clips im Clips Hub zugreifen.

Transkribieren von Sprach- und Video-Notizen mit KI unter Verwendung von ClickUp Clips

Das Beste daran? ClickUp ist geräteübergreifend verfügbar einschließlich Android, mit nahtlosem Stylus Support. Das macht es einfach, auf Notizen zuzugreifen und sie zwischen PC, Telefon und Tablet freizugeben. Es ist nicht nur eine App zum Aufnehmen von Notizen; es ist ein abgeschlossenes produktivität-Suite die alles in einer einzigen Plattform zusammenfasst.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie ClickUp Notepad, um schnell Notizen zu machen, Bilder hinzuzufügen und Textnotizen in umsetzbare Aufgaben und Zu erledigen-Elemente umzuwandeln

Kategorisieren Sie detaillierte Notizen mit ClickUp Docs und arbeiten Sie gemeinsam daran

Erstellen Sie Zusammenfassungen, wandeln Sie Notizen in Elemente um und formatieren Sie sie mit ClickUp Brain

Umfassende Integration mit Produktivitätstools wie Google Kalender, Outlook und Dropbox

Konvertieren Sie Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Tasks

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards oder ClickUp Mindmaps, wenn Sie ein visuell verbundenes Netz von Notizen erstellen möchten

ClickUp Limits

Neue Benutzer können aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Evernote (am besten geeignet für die Organisation und Verwaltung großer Mengen von Notizen)

über Evernote Evernote ist eine weit verbreitete Anwendung mit verschiedenen Features, darunter anpassbare vorlagen für die Erstellung von Notizen . Damit können Benutzer verschiedene Arten von Notizen erstellen, z. B. textbasierte Einträge, Audioaufnahmen, Zusammenfassungen von Meetings und Listen mit Aufgaben.

Die App für Notizen bietet einen ausgezeichneten Stylus Support für diejenigen, die Handschrift bevorzugen, und ermöglicht es ihnen, digitale Tinte mit Präzision zu verwenden. Das Tool erleichtert den Wechsel zwischen handschriftlichen und getippten Notizen, benutzerdefinierte Stiftstile und Farben sowie die Anpassung der Strichstärke. Die Technologie zur Handschrifterkennung wandelt geschriebene Notizen in durchsuchbaren, bearbeitbaren Text um und erleichtert so das Auffinden und Organisieren von Inhalten.

Dank der Integration von Cloud-Speichern werden alle mit dem Stift geschriebenen Notizen in Echtzeit geräteübergreifend synchronisiert, wobei Formatierungen und Anmerkungen erhalten bleiben. Evernote lässt sich auch mit Tools wie ClickUp, Google Kalender, Slack und Microsoft Teams integrieren, was unglaublich nützlich ist.

Evernote beste Features

Erfassen Sie Webausschnitte direkt in Notizen mit Web Clipper

Scannen, Digitalisieren und Organisieren von Papierdokumenten mit der Kamera Ihres Telefons

Bearbeiten Sie Notizen und Aufgaben in Echtzeit, um sicherzustellen, dass alle Mitwirkenden auf dem gleichen Stand sind

Grenzen von Evernote

Die kostenlose Version ist limitiert, so dass Benutzer oft zu einem Premium Abonnement greifen müssen. Für diejenigen, die nach einer budgetfreundlichen Lösung suchen, empfiehlt sich ein Blick aufEvernote-Alternativen könnte sich lohnen

Preise für Evernote

Free Forever

Persönlich: $14.99/Benutzer pro Monat

$14.99/Benutzer pro Monat Professionell: $17.99/Benutzer pro Monat

$17.99/Benutzer pro Monat Teams: $24.99/Benutzer pro Monat

Evernote Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,200+ Bewertungen)

3. Notion (Am besten für anpassbare Workspaces und gemeinsame Notizen)

über Notion Mit Notion können Sie personalisierte Workspaces - privat oder freigegeben - erstellen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. In diese Workspaces können Sie eine Vielzahl flexibler "synchronisierter Blöcke" einfügen, die von Textschnipseln und Lesezeichen bis hin zu Bildern, umschaltbaren Links, Dateien, Code-Schnipseln und Diskussionsabschnitten reichen können.

Das Tolle an Notion ist, wie einfach Sie diese Blöcke verschieben können. Sie können sie per Drag & Drop an jede beliebige Stelle ziehen, ohne dass Sie befürchten müssen, dass das gesamte Dokument durcheinander gerät. Sie ermöglichen es Ihnen, Inhalte über mehrere Seiten in Ihrem Workspace zu verknüpfen und zu synchronisieren. In der kostenlosen Version von Notion können Sie bis zu 1.000 Blöcke mit Inhalten speichern und synchronisieren

Die Premium-Pläne für Abonnements bieten zusätzliche Features wie Administrator tools und Einstellungen für Berechtigungen, abhängig von der gewählten Stufe.

Notion beste Features

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Vorlagen und integrieren Sie Ihre Datenbank direkt in Notizen

Schneller Zugriff auf wichtige Informationen über die Seitenleiste

Verwenden Sie Markdown zum Schreiben und Formatieren von Notizen

Notion Einschränkungen

Die umfangreichen Features und die Benutzeroberfläche können für Anfänger überwältigend sein

Die mobile App kann sich im Vergleich zur Desktop-Version weniger intuitiv anfühlen

Notion Preise

Basic: Free

Free Plus: 12 $/Sitz pro Monat

12 $/Sitz pro Monat Business: 18$/Sitz pro Monat

18$/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI kann zu Ihrem Plan für $10/Benutzer/Monat hinzugefügt werden

Notion Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4. Google Keep (am besten für schnelle Notizen und nahtlose Integration mit Google Workspace)

über Google Keep Eines der besten Dinge an Google Keep ist, dass es völlig kostenlos ist, ohne versteckte Kosten oder Abonnements. Sie können ganz einfach Bilder kopieren und einfügen, Sprachnotizen hinzufügen, Aufgabenlisten erstellen und vieles mehr

Sie können Notizen schreiben, sie mit Farben codieren und sie so formatieren, dass sie einem Blogbeitrag ähneln. Die Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern ist einfach.

Das Besondere an Google Keep ist die nahtlose Integration mit anderen Google-Produkten.

So können Sie zum Beispiel Ihre Notizen als PDF direkt in Google Drive speichern oder sie an E-Mails in Google Mail anhängen. Es ist sowohl für Android als auch für PC verfügbar und unterstützt auch den Stylus und den S Pen, was es zu einem vielseitigen Tool für alle Ihre Notizen macht.

Google Keep beste Features

Einstellen von Erinnerungen, die so konfiguriert werden können, dass sie wiederkehren, damit Sie keine Notiz verpassen

Einfaches Hinzufügen von Bildern zu Notizen mit direkter Integration von Ihrer Kamerarolle

Nutzen Sie eine Liste mit Kontrollkästchen, die Notizen automatisch in Aufgaben umwandeln

Genießen Sie den kostenlosen Zugang zu allen Features, ohne jegliche Kosten

Google Keep Limits

Fehlende Möglichkeit, Notizen zu sperren

Bietet im Vergleich zu anderen kostenlosen Apps für Notizen nur begrenzte Formatierungsmöglichkeiten

Google Keep Preise

Free

Google Keep Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

5. Notability (am besten für handschriftliche Notizen und Cloud-Synchronisierung)

über Notierbarkeit Notability wurde für iOS-Benutzer entwickelt und erleichtert Ihnen das Freigeben und Bearbeiten von Notizen. Sie können Ihre Notizen ganz einfach in ein lesefreundliches Dokument exportieren oder sie über Plattformen wie Dropbox freigeben. Und wenn Sie diese Notizen später noch bearbeiten müssen, können Sie auch das erledigen.

Mit der Cloud-Synchronisierung können Sie Ihre Notizen auf all Ihren Geräten synchronisieren, egal ob Computer, Telefon oder Tablet. So können Sie jederzeit und überall auf Ihre Notizen zugreifen, ohne lästige Anhänge per E-Mail versenden zu müssen. Alles wird sicher in der Cloud gespeichert, so dass Ihre Notizen immer in Reichweite sind, unabhängig davon, welches Gerät Sie gerade benutzen.

Notability beste Features

Kombinieren Sie Handschriftliches, Getipptes und Audioaufnahmen in einer einzigen Notiz für ein vielseitiges Notizerlebnis

PDFs und Bilder lassen sich mühelos mit Anmerkungen versehen, sodass sie sich ideal zum Prüfen und Kommentieren von Dokumenten eignen

Synchronisierung von Notizen über verschiedene Geräte hinweg mit iCloud, damit Ihre Inhalte immer zugänglich und aktuell sind

Verwenden Sie verschiedene Stiftstile und Farben, um Ihre Notizen individuell zu gestalten und die Klarheit zu verbessern

Beschränkungen von Notability

Einige Benutzer empfinden die Oberfläche als weniger intuitiv, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann

Die eingeschränkten Funktionen der App für die Zusammenarbeit entsprechen möglicherweise nicht den Bedürfnissen von Benutzern, die umfangreiche teambasierte Funktionen suchen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung wurden berichtet, die zu Verzögerungen beim Zugriff auf aktualisierte Notizen führen können

Preise für Notability

Notability Starter: Free

Free Notability Plus: Benutzerdefinierte Preise

Notability Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 40 Kritiken)

6. Workflowy (am besten für gliederungsbasierte Notizen und Aufgabenverwaltung)

über Workflowy Workflowy ist eine minimalistische App für Notizen, die mit dem Schwerpunkt auf Einfachheit entwickelt wurde. Sie bietet einen einzigartigen Ansatz für die Erstellung von Notizen, indem sie es Ihnen ermöglicht, unendlich verschachtelte Listen zu erstellen, die große Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben unterteilen.

Während Sie Ihre Notizen mit Hilfe von Hashtags oder @mentions kategorisieren und durchsuchen können, können Sie mit dem Filtersystem schnell verwandte Inhalte finden, was besonders nützlich ist, wenn Sie mit umfangreichen Informationen arbeiten

Der Stylus Support der App auf Android unterstützt eine weitere Funktionsebene, insbesondere für Benutzer, die handschriftliche Notizen oder Skizzen bevorzugen. Mit der Stylus-Kompatibilität wird Workflowy mehr als nur eine textbasierte App - es wird zu einem vielseitigen Tool für die Erfassung von Ideen in verschiedenen Formaten.

Workflowy beste Features

Organisieren Sie Notizen und Aufgaben mit unbegrenzt verschachtelten Listen, die eine detaillierte hierarchische Strukturierung ermöglichen

Schnelles Auffinden von Informationen durch robuste Such- und Filteroptionen

Passen Sie die Ansicht an, um sich auf bestimmte Abschnitte oder Aufgaben zu konzentrieren und so die Produktivität und Organisation zu verbessern

Gleichzeitige Arbeit mit anderen, mit sofortiger Sichtbarkeit der Änderungen für alle Mitwirkenden

Workflowy Beschränkungen

Limitierte Integration mit Tools von Drittanbietern im Vergleich zu anderen Apps für die Erstellung von Notizen

Workflowy Preise

Basic: Free

Free Workflowy Pro: $8.99/Monat pro Benutzer

Workflowy Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. One Note (am besten für die strukturierte Organisation von Notizen)

über Microsoft OneNote ist eine App zur Erstellung von Notizen, die sich nahtlos in Microsoft Office einfügt und sich ideal für Benutzer eignet, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind.

Mit OneNote können Sie Ihre Notizen tippen oder diktieren und Checklisten erstellen. Das Hinzufügen von Fotos, PDFs, E-Mails oder das Ausschneiden von Webinhalten direkt in Ihre Notizen ist einfach. Die App organisiert Ihre Informationen mithilfe eines Notizbuchsystems, das in Abschnitte und Tags unterteilt ist, was eine einfache Kategorisierung und schnelle Textsuche ermöglicht.

Die Cloud-Synchronisierung von OneNote stellt sicher, dass die Notizen immer auf dem neuesten Stand und auf allen Geräten zugänglich sind. Zusätzliche Features wie Tools für die Zusammenarbeit, Android Wear Support und TouchID-Integration erhöhen die Vielseitigkeit von OneNote.

OneNote beste Features

Erstellen Sie einen physischen Ordner mit separaten Abschnitten und Seiten im Layout des digitalen Notizbuchs

Konvertieren handschriftlicher Notizen in getippten Text zur einfachen Bearbeitung und Suche

Synchronisieren Sie Notizen über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg, um die Kontinuität der Gedanken zu wahren

Offline-Zugriff auf Notizen, so dass sie auch ohne Internetverbindung verfügbar sind

One Note Beschränkungen

Erfordert ein Microsoft 365 Abonnement für vollen Zugriff; andernfalls sollten Sie die folgenden Möglichkeiten in Betracht ziehenOneNote-Alternativen* Integriert sich in erster Linie in Microsoft-Produkte, was die Funktionen für Benutzer in anderen Ökosystemen limitieren kann

Preise für OneNote

Im Microsoft 365 Abonnement enthalten, ab $69,99/Jahr

One Note Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (1800+ Bewertungen)

4.5/5 (1800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1700+ Bewertungen)

8. Bear (Beste Unterstützung für Markdown und ästhetische Formatierung von Notizen)

über Bär Bear ist eine auf Markdown basierende App zur Erstellung von Notizen, mit der Sie verschiedene Inhalte - Texte, Fotos, Tabellen und Listen - in einer einzigen Notiz formatieren und organisieren können. Es ist derzeit für iOS Benutzer verfügbar.

Ein Upgrade auf Bear PRO schaltet erweiterte Features wie OCR-Suche und die Möglichkeit, Notizen in mehrere Formate (PDF, HTML, DOCX und JPG) zu exportieren, frei. Diese Features sind besonders hilfreich für diejenigen, die eine ausgefeilte, vielseitige Notiz-Erfahrung genießen.

Bear beste Features

Formatieren Sie Notizen mühelos mit einfachem Markdown

Organisieren Sie Inhalte mit einem flexiblen Tagging-System

Konzentrieren Sie sich mit der Funktion zum Falten auf jeweils einen Abschnitt und blenden Sie den Rest aus

Personalisieren Sie die App mit einer Vielzahl von schönen Themen

Begrenzungen tragen

Die kostenlose Version von Bear bietet keine Synchronisierung der Notizen, so dass Sie die App nur auf einem Gerät nutzen können

Preise für Bear

Free

Bear Pro: $2.99/Monat

Bear Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Simplenote (Am besten für minimalistische Notizen mit plattformübergreifender Synchronisierung)

über Simplenote Simplenote ist eine unkomplizierte App zum Erstellen von Notizen, die nahtlos über mehrere Geräte und Plattformen hinweg synchronisiert, darunter Android, iOS, Mac, Windows, Linux und Webbrowser. Die Notizen werden automatisch in Echtzeit aktualisiert, sodass keine manuelle Synchronisierung erforderlich ist.

Das Feature des Versionsverlaufs ist unglaublich nützlich, wenn Sie häufig detaillierte Notizen mit neuen Inhalten aktualisieren, aber auf frühere Versionen zugreifen müssen. Simplenote erhält ein Backup aller Änderungen, so dass Notizen, die Tage, Wochen oder sogar Monate zurückliegen, leicht wiedergefunden werden können. Die Oberfläche ähnelt der von Apple Notes, allerdings können keine Bilder oder Skizzen hinzugefügt werden.

Simplenote beste Features

Organisieren Sie Notizen mit Tags und nutzen Sie die Sofortsuche, um sie schnell wiederzufinden

Zusammenarbeit durch das Freigeben von Listen, das Posten von Anweisungen oder das Veröffentlichen von Notizen im Internet

Erstellen, Vorschauen und Veröffentlichen von Notizen im Markdown-Format

Beschränkungen von Simplenote

Unterstützt nicht das Einfügen von Tabellen

Unterstützt nur Textnotizen, keine Fotos oder Diagramme

Preise für Simplenote

Free

Simplenote Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Goodnotes (Am besten für digitale Handschrift und akademische Notizen)

über Gute Noten GoodNotes hat ähnliche Funktionen wie Notability, unterscheidet sich aber in einigen Schlüsseln. Seine fortschrittlichen Funktionen ermöglichen eine effiziente Organisation und benutzerdefinierte Gestaltung. Sie können aus verschiedenen integrierten Layouts und Vorlagen für Notizen auswählen oder Ihre eigenen importieren

Es unterstützt Tippen, Schreiben mit dem Stift, PDF-Anmerkungen und ist für linkshändige Benutzer geeignet. Darüber hinaus kann GoodNotes handgeschriebenen Text in getippten Text umwandeln und bietet eine breite Stiftkompatibilität, einschließlich Optionen, die über den Apple Pencil hinausgehen.

Das Tool zur Formerkennung korrigiert automatisch Formen und sorgt für Sauberkeit. Es hilft auch beim Unterstreichen und Hervorheben und sorgt so für saubere und lesbare Notizen. Die Funktion für mehrere Fenster ermöglicht es Ihnen, in einer geteilten Ansicht gleichzeitig auf verschiedenen Registerkarten zu arbeiten.

Goodnotes beste Features

Reibungsloses und reaktionsschnelles Schreiben mit fortschrittlichem Stylus-Support

Robuste Organisationstools wie Notizbücher, Ordner und Tags

Ermöglicht die Kommentierung und Markierung von PDF-Dokumenten zur einfachen Überprüfung und Bearbeitung

Automatische Anpassung von Formen, um saubere und präzise Zeichnungen zu gewährleisten

Gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Dokumenten mit Multi-Window-Support

Goodnotes Beschränkungen

Es gibt keine entsprechende Anwendung auf Windows oder Linux, mit der Sie die auf dem iPad gemachten Notizen synchronisiert ansehen können

Die Funktion zur Audioaufnahme ist nur auf Apple-Geräten verfügbar

Goodnotes Preise

Free

Apple : $9,99/Jahr oder einmaliger Kauf von $29,99

: $9,99/Jahr oder einmaliger Kauf von $29,99 Android & Windows: $6,99/Jahr

Goodnotes Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

11. Squid (Am besten für akademische Notizen und schulische Arbeiten)

über Tintenfisch Squid ist eine vielseitige App zum Erstellen von Notizen, die ein natürliches Handschrift-Erlebnis bietet. Mit dem Schwerpunkt auf digitaler Tinte und Handschrifterkennung können Sie ganz einfach PDFs, Bilder und andere Dokumente mit Anmerkungen versehen. Sie können auch Notizen, Markierungen und Zeichnungen direkt in Ihre Dateien einfügen

Was die Organisation betrifft, so können Sie mit der App Ihre Notizen und Zeichnungen in separaten Ebenen organisieren, was die Bearbeitung und Neuanordnung von Elementen erleichtert. Zu erledigen ist das Exportieren von Text und Zeichnungen in verschiedenen Formaten, einschließlich PDF, Bild und Text.

Squid unterstützt sowohl iOS- als auch Android-Betriebssysteme.

Squid beste Features:

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche für eine schnellere digitale Notizerfassung

Passen Sie das Aussehen Ihrer Notizen und Zeichnungen mit einer Vielzahl von Stiftfarben, -stärken und -stilen an

Integration mit anderen Apps zur Steigerung der Produktivität, um Notizen und Zeichnungen zu importieren und zu exportieren

Squid-Einschränkungen

Squid bietet zwar grundlegende Features für die Bearbeitung von Text, ist aber möglicherweise nicht so robust wie spezielle Textverarbeitungs-Apps

Squid-Preise

Basic: Free

Free Premium: Benutzerdefinierte Preise

Squid-Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: G2: Nicht genug Bewertungen

Notizen mühelos organisieren mit ClickUp

Die meisten der von uns getesteten und in die engere Wahl gezogenen Apps eignen sich gut zum Erstellen und Abrufen von Notizen; nur einige bieten fortgeschrittenere Funktionen wie Team-Zusammenarbeit, Aufgaben- und Projektmanagement und robuste Integrationen.

Die Verwendung mehrerer Apps zur Erfassung von Notizen neigt dazu, den digitalen Workspace unübersichtlich zu machen und unnötige Komplexität zu schaffen. Der Schlüssel liegt darin, eine vielseitige App auszuwählen, die sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches Ökosystem integrieren lässt.

ClickUp hebt sich als die Lösung hervor, die alle diese Boxen abdeckt.

Es vereinfacht die Erstellung von Notizen mit Features wie Docs, Notepad und gebrauchsfertigen Vorlagen. Die KI-Funktionen rationalisieren das Schreiben, stellen alte Notizen wieder her und transkribieren Sprachnotizen. Die Tools für das Projektmanagement sorgen für Ordnung in den Listen der Aufgaben und unterstützen die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und genießen Sie eine nahtlose Erfahrung bei der Erstellung von Notizen.