Wie man für die Arbeit reist: 20 Tipps für maximale Produktivität

Ob Sie nun zu einem wichtigen Client Meeting oder zu einem digitaler Nomade bei der Arbeit in neuen Städten ist die Vorfreude auf die Erkundung neuer Orte und Geschäftsmöglichkeiten besonders groß.

Jetlag, Flugverspätungen, eine ungewohnte Umgebung und unterschiedliche Zeitzonen können diesen Nervenkitzel jedoch dämpfen und selbst die besten Pläne durchkreuzen.

Doch was wäre, wenn Sie diese Probleme in den Griff bekämen und Geschäftsreisen reibungslos und stressfrei gestalten könnten? In diesem Blog gehen wir der Frage nach, wie man für die Arbeit reist - und wie man die lästigen Herausforderungen meistert.

Lesen Sie weiter, um das ultimative Überlebenspaket für Geschäftsreisen zu erhalten.

8 Häufige Herausforderungen bei Geschäftsreisen

New York, Tokio und London sind die wichtigsten Business Hubs und Reiseziele der Welt. Dennoch finden es viele von uns entmutigend, wenn wir dorthin oder in eine andere Stadt zu einer Konferenz oder einem Client Meeting geschickt werden. Reisen für die Arbeit klingt aufregend, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich.

Lassen Sie uns verstehen, warum.

1. Verstreute Reiseinformationen

Das Jonglieren mit Reisedetails kann ein Albtraum sein, wenn man für die Arbeit unterwegs ist. Fluginformationen in einer App, Hotelbuchungen in einer anderen und Meetings in Ihrem Kalender oder Ihrer E-Mail - da verliert man leicht den Überblick und verpasst wichtige Details, was zu Verzögerungen und unnötigem Stress führt.

2. Logistische Probleme

Die Buchung von Flügen und Hotels für Arbeitsreisen und das Durchsuchen mehrerer Websites nach dem optimalen Preis und Zeitplan kann zeitaufwändig und stressig sein. Am Zielort angekommen, ist das Herausfinden von Wegbeschreibungen und Transportmöglichkeiten zu neuen Speicherorten das Letzte, wofür Sie Ihre geistige Bandbreite aufwenden möchten, vor allem, wenn Sie sich lieber auf das Meeting oder die Konferenz konzentrieren möchten, für die Sie überhaupt erst angereist sind. Freitagabend

3. Anpassung an Zeitzonenunterschiede

Während Sie am Freitagabend in Sydney Feierabend machen, befindet sich Ihr Team zu Hause in San Francisco nach einem langen Donnerstag wahrscheinlich mitten in einem tiefen REM-Zyklus. Dieser Unterschied in der Zeitzone erschwert die Planung von Meetings, das Freigeben wichtiger Informationen und das Treffen von Entscheidungen in Echtzeit. Außerdem kann der Jetlag Sie daran hindern konzentriert zu bleiben und Produktivität über Kontinente hinweg in den ersten Tagen der Arbeit auf Reisen.

4. Einhaltung der Reiserichtlinien des Unternehmens

Die Lektüre der Reiserichtlinien eines Unternehmens kann mühsam sein, vor allem, wenn die Richtlinien regionalspezifisch sind oder Sie Ermäßigungen in verschiedene Währungen umrechnen müssen. Außerdem sind die Richtlinien oft lang, kompliziert und voller juristischer Fachausdrücke, was zu Verwirrung führt oder dazu, dass man sie am liebsten ganz beiseite legen würde.

5. Sicherheitsbedenken

Geschäftsreisen sind mit einigen Unwägbarkeiten verbunden, z. B. mit Gesundheitsrisiken, Notfällen und Sicherheitsbedrohungen. Außerdem können die Kenntnis der örtlichen Gesetze und die Suche nach zuverlässigen medizinischen Diensten den Stress noch verstärken.

Für Frauen steht sogar noch mehr auf dem Spiel, denn 71 % der weiblichen Geschäftsreisenden haben Sicherheitsbedenken auf ihren Reisen.

6. Kosten- und Budgetplanung

Flüge, Hotels, Mahlzeiten und andere Ausgaben summieren sich schnell. Hinzu kommt, dass die Nachverfolgung von Quittungen und das Herausfinden, was von der Firma übernommen wird, sehr mühsam sein kann. Fehlende Belege, Ausgaben, die nicht von der Versicherung übernommen werden, oder verstrichene Fristen für die Übermittlung können Ihr Budget durcheinander bringen.

7. Kulturelle Unterschiede

Jedes Land hat seine eigenen nuancierten Erwartungen, was professionelles Verhalten ausmacht. Was als höflich und respektvoll gilt, kann von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Eine beiläufige Begrüßung an einem Ort kann anderswo als unhöflich oder übermäßig vertraut wirken. Diese kulturellen Unterschiede können dazu führen, dass Sie sich fehl am Platz fühlen, wenn Sie nicht vorbereitet oder gut informiert sind.

8. Schwerfälliges Erstattungsverfahren

Stellen Sie sich vor, Sie geben Ihr hart verdientes Geld für Geschäftsreisen aus und sehen sich dann mit einem langwierigen Erstattungsverfahren voller verwirrender Papiere und Fristen konfrontiert. Trotz sorgfältiger finanzieller Planung kann es zu Verzögerungen bei der Erstattung kommen, die Ihr Budget durcheinander bringen, die Frustration erhöhen und die Produktivität verringern.

Wie wir oben gesehen haben, können Business-Reisen zu einer Überforderung werden. Die gute Nachricht ist, dass es Wege gibt, dieses Chaos zu durchbrechen.

20 Tipps für Reisen zur Arbeit

1. Erledigen Sie Ihre Recherche

Auch wenn Sie nur für kurze Zeit ins Ausland reisen, sollten Sie sich über die Kultur, die benutzerdefinierten Gebräuche und die Business-Etikette vor Ort informieren. In manchen Ländern gilt es zum Beispiel als höflich, ein Geschenk zu einem Meeting mit einem Client mitzubringen, während es in anderen Ländern angemessen ist, Visitenkarten mit beiden Händen auszutauschen.

Lernen Sie Redewendungen wie "Hallo", "Danke" und "Entschuldigung" in der jeweiligen Landessprache, um kulturelle Unterschiede zu überbrücken und einen reibungsloseren Umgang miteinander zu ermöglichen. Informieren Sie sich über die besten Routen und Reisemethoden, wie z. B. das ausgedehnte U-Bahn-System in Tokio oder die Taxidienste in London, um zu vermeiden, dass Sie auf dem Weg zu wichtigen Meetings verloren gehen oder sich verspäten.

Anstatt all diese Informationen auf verschiedenen digitalen Notepads und Haftnotizen zu sammeln, sollten Sie sie in ClickUp Dokumente kann Ihnen helfen, alles an einem zentralen Ort zu finden, und das jederzeit.

Erstellen Sie ein Dokument für Ihre Reise. Verwenden Sie Überschriften, Zwischenüberschriften, verschachtelte Seiten, farbige Banner und Beschriftungen, um Informationen zu organisieren wie:

Flugdaten

Buchungen von Unterkünften

Tägliche Reiserouten

Transportpläne

Karten und Wegbeschreibungen

Restaurant-Empfehlungen

Fügen Sie Bilder, Links, Dateien und Checklisten zu Ihren Einträgen hinzu, um alle Informationen übersichtlich an einem Ort zu haben.

speichern Sie wichtige Reiseinformationen mit ClickUp Docs und greifen Sie darauf zu

2. Erstellen Sie eine detaillierte Reiseroute

Eine Geschäftsreise zu planen und sich gleichzeitig um Ihre beruflichen Verpflichtungen zu kümmern, kann überwältigend sein. Um alles im Blick zu behalten, können Sie eine detaillierte Reiseroute erstellen , einschließlich:

Zeitpläne, Speicherorte und notwendige Vorbereitungen für Meetings

Pendelzeit zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen - wie Sie dorthin gelangen und welche Verzögerungen auftreten können

Persönliche Aktivitäten wie Networking-Ereignisse oder Meetings mit Freunden

Freizeit für Besichtigungen und die Erkundung neuer Orte

Wenn Sie dies im Voraus planen, können Sie Stress und Verspätungen in letzter Minute vermeiden. Sie können sogar nutzen digitale Apps zum Aufnehmen von Notizen oder Kalender-Apps zur Nachverfolgung von allem.

Wenn Sie jedoch nicht bei Null anfangen wollen, können Sie die ClickUp Reiseplaner Vorlage ist eine gute Option.

ClickUp's Vorlage für den Reiseplaner

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Ihren Zeitplan ganz einfach hinzufügen, bearbeiten und für Kollegen oder Clients freigeben, so dass alles aufgezeichnet wird und alle auf der gleichen Seite sind.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie eine KI Reiseplanungs-Tool um personalisierte und abgerundete Reiserouten zu erstellen, die Besichtigungen und kulturelle Erlebnisse auf Ihrer Arbeit berücksichtigen

3. Intelligente Aufenthalte buchen

Bei engen Zeitplänen und mehreren Meetings können Sie durch die Wahl eines günstig gelegenen Speicherorts Zeit und Stress sparen. Wenn Sie Ihren Aufenthalt in der Nähe des Büros Ihres Clients oder des Kongresszentrums Ihrer Konferenz buchen, müssen Sie sich weniger Sorgen um den Verkehr oder Verzögerungen bei der Anreise machen und haben die Gewissheit, dass Sie pünktlich und frisch zum Meeting erscheinen.

Darüber hinaus sollten Sie auf Geschäfte ausgerichtete Hotels mit Annehmlichkeiten wie kostenlosem Wi-Fi, Konferenzräumen und Frühstücksoptionen in Betracht ziehen. Sie können Ihre Produktivität und Ihr Reiseerlebnis insgesamt steigern.

4. Effizient packen

Es kann ein Alptraum sein, auf einer Arbeitsreise das Nötigste zu vergessen. Um solche Rückschläge zu vermeiden, erstellen Sie eine Checkliste, die Arbeitsunterlagen, elektronische Geräte, angemessene Geschäftskleidung und persönliche Dinge enthält.

Es ist ratsam, eine minimale, aber vielseitige Garderobe zu packen, um Outfits zu kombinieren und das Gepäck zu reduzieren. Denken Sie daran, ein tragbares Ladegerät und länderspezifische Adapter für Ihre elektronischen Geräte einzupacken.

Berücksichtigen Sie außerdem die Wettervorhersage und den Dress Code, um professionell auszusehen und Last-Minute-Einkäufe zu vermeiden. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Aufgaben zum Erstellen und Verwalten Ihrer Packliste, so dass Sie die Elemente nach und nach abhaken können.

Um eine Packliste mit ClickUp Aufgaben zu erstellen:

Erstellen Sie eine neue Liste mit dem Titel "Packliste"

Jedes Element, das Sie einpacken müssen, wird zu einer eigenen Aufgabe

Verwenden Sie Unteraufgaben für Kategorien auf der Liste wie "Kleidung", "Toilettenartikel", "Elektronik" usw.

Weisen Sie den Elementen je nach Wichtigkeit Fälligkeitsdaten oder Prioritätsstufen zu

Markieren Sie beim Packen jedes Elements die Aufgabe als abgeschlossen

Verwenden Sie für die visuelle Organisation ClickUp's Kanban Board ansicht können Sie Elemente als "zu packen", "verpackt" oder "zu kaufen" kategorisieren Dieser Ansatz gewährleistet einen umfassenden und organisierten Packprozess und minimiert das Risiko, wichtige Elemente zu vergessen.

mit ClickUp Aufgaben-Checklisten können Sie in wenigen Schritten Checklisten erstellen

5. Firmenreisebüros nutzen

Möchten Sie sich die besten Preise für Geschäftsreisen und fachkundige Unterstützung bei der Reiseplanung sichern? Firmenreisebüros können helfen.

Diese Agenturen nutzen ihre Beziehungen zu Fluggesellschaften, Hotels und anderen Anbietern und handeln niedrigere Tarife aus, um für Sie und Ihr Unternehmen bessere Angebote zu sichern. Sie stellen auch sicher, dass Ihre Buchungen mit den Reiserichtlinien des Unternehmens übereinstimmen, und ersparen Ihnen so möglicherweise spätere Kopfschmerzen.

Im Falle von Reiseunterbrechungen, wie z. B. Flugstornierungen oder -änderungen, kümmern sich diese Agenturen um die Umbuchung von Flügen und die Vermittlung von alternativen Unterkünften. Wenn sich ein Geschäftsreisebüro um Ihre Reisebedürfnisse kümmert, können Sie sich auf das Meeting der geschäftlichen Ziele Ihrer Geschäftsreise konzentrieren und nicht auf die Logistik.

6. Tragen Sie sowohl Bargeld als auch Karten bei sich

Einer der effektivsten Tipps für die Arbeit auf Reisen ist die Diversifizierung Ihrer Zahlungsmöglichkeiten für reibungslose Transaktionen.

Während Kreditkarten vielerorts akzeptiert werden und Sicherheit bieten, ist es für kleinere Einkäufe, Trinkgelder oder Situationen, in denen Karten nicht akzeptiert werden, nützlich, etwas lokale Währung bei sich zu haben.

Informieren Sie außerdem Ihre Bank über Ihre Reisepläne, um Probleme mit Ihren Karten zu vermeiden, die auf Ihrem Konto als verdächtige Aktivität angezeigt werden. Wählen Sie außerdem eine reisefreundliche Kreditkarte ohne Gebühren für ausländische Transaktionen, um Kosten zu sparen.

7. Nutzen Sie Reiseprämien

Die Teilnahme an Prämien- oder Treueprogrammen von Fluggesellschaften und Hotels bietet Ihnen die Möglichkeit, Punkte für Zimmer-Upgrades, kostenlose Aufenthalte oder vergünstigte Flugtickets zu sammeln. Bleiben Sie bei Ihren Geschäftsreisen bei der gleichen Fluggesellschaft oder Hotelkette, erhalten Sie exklusive Vorteile und Zugang zu besonderen Annehmlichkeiten oder Dienstleistungen.

Einige Programme bieten auch Vergünstigungen wie vorrangiges Boarding oder kostenlosen Zugang zur Flughafenlounge, um Ihre Reise angenehmer zu gestalten.

8. Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausgaben

Eine schnelle und effiziente Rückerstattung beginnt mit einer genauen Nachverfolgung der Ausgaben.

Verwenden Sie also software für Reisen und Spesen um Ausgaben unterwegs zu protokollieren und Quittungen zu scannen, um die Aufzeichnungen zu erleichtern. Einige Apps lassen sich auch in die Buchhaltungssoftware Ihres Unternehmens integrieren, so dass die Rückerstattung ein Kinderspiel ist. Machen Sie sich mit den Spesenrichtlinien Ihres Unternehmens vertraut, damit Sie Ihre Ansprüche ohne Probleme geltend machen können. ClickUp's Vorlage für Spesenabrechnungen kann Ihnen dabei helfen. Es handelt sich um ein effektives Tool für das Finanzmanagement, mit dem Sie Ausgaben protokollieren und kategorisieren, Budgetlimits festlegen und Ausgabenmuster anhand umfassender Berichte analysieren können.

ClickUp Vorlage für Ausgabenberichte

Es kann Ihnen helfen:

Erfassen Sie Spesendaten in einem standardisierten Format

Die manuelle Nachverfolgung von Ausgaben zu vermeiden, indem Sie Ihren Einträgen gescannte Kopien hinzufügen

Überprüfung des Ausgabenverhaltens am Ende der Reise und Optimierung für die nächste Reise

Diese Apps helfen Ihnen auch dabei, wichtige Dokumente wie Pässe, Visa und Versicherungsdaten digital zu speichern, was Ihre Reise noch sicherer und bequemer macht.

Sie können die ClickUp Kalender Ansicht um jeden Tag Ihrer Reise visuell zu planen, von den Flügen bis zu den Meetings, und so eine gut organisierte Reiseroute zu gewährleisten. Sie können auch nahtlos mit Kollegen zusammenarbeiten, um bei Meetings und Ereignissen auf dem Laufenden zu bleiben.

planen Sie Ihre Meetings im Handumdrehen mit dem Drag-and-Drop Feature in ClickUp Kalender View

Zusätzlich können Sie ClickUp-Erinnerungen um über Ihre Reisedaten, einschließlich Check-in-Zeiten, Abreisewarnungen und anstehende Meetings informiert zu werden.

10. Vor der Zeit einchecken

Lange Warteschlangen an den Check-in-Schaltern während der Hauptverkehrszeit können zu Verzögerungen führen und Ihre Zeitpläne und Meetings durcheinander bringen. Um dem Ansturm zu entgehen, bieten die meisten Fluggesellschaften Online-Check-in 24 Stunden vor Abflug auf ihrer Website oder App an, so dass Sie mit Ihrer digitalen Bordkarte direkt zur Sicherheit gehen können.

Einige Fluggesellschaften bieten auch Priority Boarding für diejenigen an, die ein paar Stunden früher einchecken, um einen bequemeren Start in die Reise zu gewährleisten.

11. Verstehen Sie die Reiserichtlinien Ihres Unternehmens

Wenn Sie sich mit den Reiserichtlinien Ihres Unternehmens vertraut machen und diese einhalten - von den Buchungsmethoden über die Limits für Ausgaben bis hin zu den Erwartungen an die Durchführung - können Sie Ihre Arbeit entsprechend planen und so Zeit und potenzielle Konflikte bei der Erstattung sparen.

💡Pro-Tipp: sie können die Details der Richtlinie in der ClickUp Travel Planner Vorlage oder in ClickUp Docs speichern, um unterwegs leicht darauf zugreifen zu können. Wenn ein Teil der Richtlinie unklar ist, zögern Sie nicht, Ihre Personal- oder Reiseabteilung zu kontaktieren, um eine Klärung herbeizuführen und eine reibungslose Planung zu ermöglichen

12. Anpassungsfähig sein

Trotz sorgfältiger Planung können unerwartete Flugverspätungen oder die plötzliche Absage von Meetings das Geschäft beeinträchtigen.

Halten Sie daher Notfallpläne bereit, z. B. alternative Reiserouten oder Kontakte zu örtlichen Verkehrsbetrieben. Halten Sie Ihren Zeitplan flexibel, um sich auf Verkehrsbehinderungen oder schlechtes Wetter einzustellen.

Buchen Sie außerdem Reisen am frühen Morgen oder Direktflüge, um Verspätungen zu vermeiden, die durch überlappende Reisepläne verursacht werden. Denken Sie auch daran, Kollegen und Kunden über Ihre Reiseroute (und etwaige Änderungen) zu informieren und Meetings nach Bedarf anzupassen.

13. Unterwegs sicher bleiben

Wenn Sie sich um Ihre persönliche und digitale Sicherheit kümmern, bleibt Ihre Reise stressfrei und angenehm.

Um Pannen zu vermeiden, bewahren Sie Ihre Sachen in der Nähe auf und bleiben Sie wachsam, besonders an belebten oder unbekannten Orten. Wenn Sie öffentliche Wi-Fi-Netzwerke nutzen, die oft ungesichert sind, versuchen Sie, ein VPN (Virtual Private Network) zu verwenden, um Ihre Daten zu schützen, insbesondere wenn Sie mit sensiblen Informationen wie geschützten Unternehmens- oder Client-Daten oder finanziellen Informationen arbeiten.

Verwenden Sie außerdem eine Reisebrieftasche oder einen Geldgürtel, um Ihre wichtigen Dokumente und Wertsachen sicher aufzubewahren.

14. Überwinden Sie den Jetlag

Versuchen Sie, einen oder sogar zwei Tage vor wichtigen Meetings oder Ereignissen an Ihrem Reiseziel anzukommen, um sich einzuleben und den Stress des Jetlags zu verringern. Verbringen Sie einige Zeit damit, sich an die neue Umgebung und Zeitzone zu gewöhnen.

Diese proaktive Vorgehensweise stellt Ihre innere Uhr schneller um und sorgt dafür, dass Sie erfrischt und wach für Ihre geschäftlichen Verpflichtungen sind.

15. Grenzen setzen

Arbeitsreisen können sich wie ein Drahtseilakt anfühlen, aber durch die Einstellung von Grenzen können sie produktiv und ausgeglichen bleiben. ClickUp's Kalender-Ansicht kann Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeitszeiten festzulegen und Ihre Verfügbarkeit für Ihre Kollegen freizugeben. Wenn Sie außerdem unnötige Benachrichtigungen abschalten und Ihre Arbeits- und Privatgeräte getrennt halten, können Sie sich besser konzentrieren und eine gesunde Work-Life-Balance aufrechterhalten.

organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten und visualisieren Sie Ihre Arbeit in der flexiblen Kalender-Ansicht in ClickUp_

Sie können auch einen eigenen Workspace einrichten, um eine klare Linie zwischen Arbeit und Entspannung zu ziehen. Sobald Sie diesen Workspace verlassen, versuchen Sie, sich von der Arbeit abzulenken und Zeit mit Aktivitäten zu verbringen, die Ihnen Ruhe und Freude bereiten.

Vergessen Sie nicht, auf Ihrer Geschäftsreise auch auf Ihre Selbstfürsorge zu achten. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend schlafen, Sport treiben und regelmäßig Pausen einlegen, um ein Burnout zu vermeiden.

16. Steigern Sie die Produktivität während der Reise

Ermitteln Sie vor der Überschrift Ihre wichtigsten Aufgaben und planen Sie, wie Sie diese auf Ihrer Arbeitsreise effizient bewältigen können. Vergessen Sie auch nicht das Nötigste, z. B. Ihren Laptop, ein tragbares Ladegerät und einen Wi-Fi-Hotspot für eine zuverlässige Internetverbindung.

Nutzen Sie außerdem die Reisezeit - z. B. auf Flügen oder Zugfahrten -, um E-Mails aufzufrischen, Dokumente zu prüfen oder Ihre nächsten Schritte zu planen. Ziehen Sie Apps für die Produktivität in Betracht, die offline funktionieren, um auch ohne Internet den Überblick zu behalten.

17. Gesund bleiben

Während einer Arbeitsreise gesund zu bleiben, ist entscheidend für Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität.

Achten Sie deshalb auf eine ausgewogene Ernährung, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden, und packen Sie eine Reiseapotheke mit wichtigen Medikamenten, Vitaminen und Insektenschutzmitteln ein. Trinken Sie ausreichend Wasser, um einer Dehydrierung vorzubeugen, und nehmen Sie in Flughäfen und Hotels nahrhafte, sättigende Mahlzeiten zu sich.

Versuchen Sie, auch bei einem hektischen Zeitplan keine Mahlzeiten auszulassen, und wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, halten Sie sich auf Ihrer Geschäftsreise an vertraute Speisen.

Sie können auch den Fitnessraum des Hotels nutzen, zwischen den Meetings zügig spazieren gehen oder in Ihrem Zimmer kurze Übungen erledigen, um aktiv zu bleiben.

18. Bleiben Sie in Kontakt

Es ist wichtig, mit Kollegen und Clients in Verbindung zu bleiben, während Sie nicht im Home Office sind. Nutzen Sie Tools wie Slack, Zoom oder Microsoft Teams für Echtzeit-Messaging, Videoanrufe und das Freigeben von Dateien, um trotz der Entfernung auf dem Laufenden zu bleiben.

Berücksichtigen Sie bei der Planung von Meetings auch die unterschiedlichen Zeitzonen. Senden Sie regelmäßig Updates zu Ihren Fortschritten, um die Transparenz zu wahren und einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten.

Verwenden Sie bei der Arbeit die ClickUp Chat Ansicht für konsistente Kommunikation. Es zentralisiert Ihre Projektdiskussionen und asynchrone Kommunikation vereinfacht die Koordinierung über Zeitzonen hinweg und stellt sicher, dass Ihr Team bei der Nachverfolgung auf Kurs bleibt.

halten Sie die gesamte Kommunikation - von Anfragen zur Zusammenarbeit bis zu Status-Updates - unter einem Dach mit ClickUp Chat

19. Einstellung von Zeit für Spaß

Nichts ist schlimmer, als einen schönen Ort zu besuchen und nur das Innere von Konferenzräumen zu sehen.

Versuchen Sie stattdessen, ihre kostenlose Zeit zu nutzen, um lokale Attraktionen zu erkunden, die regionale Küche zu probieren oder einen entspannenden Spaziergang in einem nahe gelegenen Park oder auf einem belebten Marktplatz zu machen. Diese kulturellen Erlebnisse verjüngen Sie und sind ein guter Ausgangspunkt für Unterhaltungen mit Kunden oder Kollegen.

Planen Sie diese Aktivitäten je nach der Ihnen zur Verfügung stehenden Urlaubszeit oder nutzen Sie lange Wochenenden, damit sie Ihre Arbeit nicht beeinträchtigen.

💡Pro-Tipp: um Referenzen für unterhaltsame Aktivitäten an einem neuen Ort zu finden, können Sie Apps wie Tripadvisor, GetYourGuide, Klook usw. nutzen. Sie können während Ihrer Urlaubstage nach optimierten Touren und Erlebnissen, Ereignissen und lokalen Festen oder Meetings suchen._

20. Dokumentieren Sie Ihre Erlebnisse

Sind Sie es leid, auf jeder Geschäftsreise auf die gleichen Probleme zu stoßen? Fangen Sie an, Ihre Reisen zu dokumentieren, und verwandeln Sie diese rauen Stellen in gute Lektionen für das nächste Mal.

Führen Sie ein Reisetagebuch, um Feedback zu Meetings, logistische Probleme, lokale Tipps und Schlüsselkontakte festzuhalten. Notieren Sie, was funktioniert hat und was nicht - sei es die Packliste, die Sie nicht vergessen haben, oder das Hotel, das Sie beim nächsten Mal meiden werden. Sie können diesen Leitfaden sogar für neue Mitglieder Ihres Teams oder unerfahrene Geschäftsreisende freigeben.

💡Pro-Tipp: verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Reisedetails zu zentralisieren. Fügen Sie Ihre Erkenntnisse als Reisejournaleinträge oder Aufzählungspunkte hinzu und speichern Sie sie im reisespezifischen Ordner

Ace Your Business Trips with ClickUp

Egal, ob Sie ins Ausland reisen, an einem Client Meeting in einem anderen Bundesland teilnehmen oder in einer neuen Stadt aus der Ferne arbeiten, ClickUp hilft Ihnen, das Beste aus Ihren Geschäftsreisen zu machen und dabei produktiv zu sein.

Es hilft Ihnen, Ihren Reiseprozess zu rationalisieren, von der Erstellung detaillierter Reisepläne mit der Vorlage für den Reiseplaner bis hin zur Nachverfolgung der Ausgaben mit der Vorlage für den Spesenbericht.

Darüber hinaus hält die ClickUp Kalender-Ansicht Ihre Kollegen über Ihre Verfügbarkeit auf dem Laufenden, und ClickUp Dokumente und Aufgaben organisieren und zentralisieren wichtige Informationen, damit Sie auf Ihrer Reise keinen Schritt verpassen.

Möchten Sie die Kontrolle über Ihre Geschäftsreiseplanung übernehmen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an heute.