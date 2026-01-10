So machen Sie sich Notizen zu einem Video wie ein Profi

Es gab eine Zeit, in der der Besuch von Vorträgen vor Ort und das Aufnehmen von Notizen von der Tafel die Norm waren.

Aber heute? Digitale Bildschirme, Zoom-Kurse und Online-Videos sind allgegenwärtig. Dennoch blüht die Kunst des Notizenschreibens weiterhin.

Schließlich hat der amerikanische Verfasser Ben Casnocha treffend gesagt: „Wenn du nicht aufschreibst, was du hörst und lernst, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dich daran erinnerst?“

Aber hier ist die Sache: Das Erstellen von Notizen hat sich im Laufe der Jahre erheblich verändert.

Heutzutage können KI-gestützte Tools Videos automatisch zusammenfassen und uns dabei helfen, prägnantere Notizen zu erstellen.

Aber was unterscheidet gute Notizen von hervorragenden, und wie können Sie KI-Tools nutzen, um das Beste aus Videos herauszuholen? Lassen Sie uns dies untersuchen, indem wir zunächst verstehen, wie man sich effektiv Notizen zu einem Video macht und warum dies nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des Lernens ist. ✍️

Warum ist das Anfertigen von Notizen zu Videos für das Lernen nach wie vor unverzichtbar?

Früher galt das Anfertigen von Notizen stets als Zeichen für einen aufmerksamen, ernsthaften Lernenden oder Zuhörer. Aber fördert das Anfertigen von Notizen tatsächlich das Lernen? Hier ist, was die Wissenschaft dazu sagt:

Laut einer Studie von Audrey van der Meer und Ruud van der Weel an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) machen Menschen Notizen, ohne darüber nachzudenken.

„Es ist sehr verlockend, alles mitzuschreiben, was der Dozent sagt. Es geht quasi durch die Ohren rein und durch die Fingerspitzen wieder raus, aber man verarbeitet die eingehenden Informationen nicht“, stellte sie fest.

Im Jahr 2022 veröffentlichte der YouTube-Kanal Koi ein Video mit dem Titel „ Warum Ihre schlechten Notizen Ihre Noten ruinieren . “ In dem Video erklärt der Sprecher ein Konzept namens „kognitive Belastung“. *

Er vergleicht unser Gehirn mit einem Telefon, wobei die kognitive Belastung den Akku darstellt. Er betont, dass unser Gehirn nicht für Multitasking ausgelegt ist, da dies zu einer Überlastung führt.

Der Sprecher erzählt von einer persönlichen Erfahrung aus seinem zweiten Jahr an der medizinischen Fakultät, als seine Besessenheit von der Erstellung von Notizen ihn daran hinderte, sich auf die Patienten zu konzentrieren. Anstatt wichtige Informationen zu behalten, fiel es ihm schwer, relevante Fragen zu stellen. Als er von übermäßigem Notieren zu aktivem Zuhören überging, verbesserte sich seine Fähigkeit, eine Verbindung zu den Patienten aufzubauen, erheblich.

Aber wie funktioniert das Notieren bei anderen Medien, wie zum Beispiel Videos? Können Sie KI nutzen, um sich beim Notieren zu unterstützen, während Sie ein Video ansehen? (Tipp: Ja, ClickUp hat die Lösung für Sie!)

Wie können Sie sich bessere Notizen zu jedem Video machen?

Das Erstellen von Notizen zu Videos funktioniert am besten, wenn Sie sich im Voraus vorbereiten, die Wiedergabe steuern und die Informationen währenddessen strukturieren – ohne zu versuchen, alles wortwörtlich festzuhalten.

Legen Sie vor dem Anschauen das Format Ihrer Notizen, die Methode und die Länge des Videos fest

Nutzen Sie Untertitel, Transkripte und Wiedergabesteuerungen, um die kognitive Belastung zu verringern

Pausieren, zurückspulen und Schlüsselideen mit eigenen Worten zusammenfassen

Organisieren Sie Notizen mit Überschriften, Aufzählungspunkten, Zeitstempeln und Hervorhebungen

Umfrage: Was ist Ihre größte Herausforderung beim Erstellen von Notizen zu einem Video? 🎥 Mit rasanten Inhalten Schritt halten (bei denen man nicht gleichzeitig Notizen machen und zuhören kann) Bei längeren Videos konzentriert bleiben Effektives Organisieren Ihrer Notizen (sei es während oder nach dem Video) Wichtige Details nach dem Ende des Videos im Gedächtnis behalten Wie auch immer Ihre Antwort lautet, wir haben eine Lösung für alle oben genannten Herausforderungen. Lesen Sie weiter 🙂

Bevor Sie mit dem Erstellen von Notizen zu einem Video beginnen, sollten Sie folgende Vorbereitungen zu erledigen haben:

Entscheiden Sie, wo die Notizen gespeichert werden sollen. Machen Sie sich Notizen auf Papier oder digital? Verwenden Sie eine Notiz-App oder einfach ein Dokument auf Ihrem Laptop?

Wählen Sie eine Notizmethode , die Ihnen am besten gefällt. Sie können sich für die Gliederungsmethode , die Diagrammmethode oder vielleicht sogar für eine Cornell-Vorlage entscheiden.

Sehen Sie sich das Video, zu dem Sie Notizen machen möchten, vorab an. Schätzen Sie ein, wie lang es ist und ob bereits Transkripte oder Lesezeichen vorhanden sind.

Nun, da Sie bereit sind, finden Sie hier einige bewährte Strategien, um sich Notizen zu jedem beliebigen Video zu machen:

1. Aktivieren Sie Untertitel

Eine einfache Lösung für das Dilemma beim Notieren ist die Verwendung von Untertiteln.

Aktivieren Sie beispielsweise beim Ansehen von YouTube-Videos das Feature für Untertitel. So können Sie den Text auf dem Bildschirm lesen, während Sie das Video ansehen. Dies verbessert Ihr Verständnis erheblich und sorgt dafür, dass Sie besser bei der Sache bleiben.

Denken Sie daran: Untertitel unterscheiden sich von Untertiteln für Hörgeschädigte. Untertitel für Hörgeschädigte geben Hintergrundgeräusche und nonverbale Hinweise wieder und sind daher ideal für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, während Untertitel für Zuschauer gedacht sind, die den Text mitlesen möchten.

2. Suchen Sie nach Transkripten für Videos

Manche Lehrvideos bieten Transkripte als Anbieter an, die beim Notieren äußerst hilfreich sein können. Im Gegensatz zu Untertiteln können Sie mit einem Transkript den Inhalt in Ihrem eigenen Tempo lesen.

👀 Hier ist eine zeitsparende Technik für YouTube-Videos, für die ein Transkript verfügbar ist Zur Videobeschreibung Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Transkript anzeigen“. Rechts neben dem Video wird ein Transkript mit Zeitstempeln angezeigt Scrollen Sie durch die relevanten Abschnitte und machen Sie sich Notizen

Wenn du ein vielbeschäftigter Student bist, der mehrere Kurse unter einen Hut bringen muss, ist das ein echter Lebensretter.

Anstatt vor einer Prüfung ganze Vorlesungen noch einmal anzusehen, können Sie das Transkript schnell durchsuchen, um die relevantesten Abschnitte zu finden und zu wiederholen. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Sie sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren.

Stress? Weg. 🙌

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Aufzeichnungen in nur wenigen Minuten mithilfe von KI automatisch transkribieren. ClickUp stellt Ihnen ein durchsuchbares und mit Zeitstempeln versehenes Transkript zur Verfügung, das Sie ganz einfach mit Anmerkungen versehen oder markieren können. So lassen sich wichtige Punkte aus Videos einfacher und effizienter dokumentieren.

Transkribieren Sie Ihre Aufzeichnungen mühelos mit ClickUp Brain

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3. Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos an

Wenn der Inhalt zu schnell voranschreitet, verlangsamen Sie die Wiedergabe des Videos auf 0,75-fache Geschwindigkeit (oder eine niedrigere Geschwindigkeit, wenn Sie dies bevorzugen).

So haben Sie mehr Zeit, die Informationen aufzunehmen und Notizen wie ein Protokoll des Meetings zu machen, ohne sich gehetzt zu fühlen.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie die Pomodoro-Technik 🍅 Probieren Sie beim Anschauen längerer Videos (1–3 Stunden oder Vortragsreihen, die Dutzende von Stunden umfassen) die Pomodoro-Technik aus, um konzentriert zu bleiben. Schauen Sie sich das Video 25 Minuten lang an, machen Sie eine 5-minütige Pause und wiederholen Sie den Vorgang. So bleiben Sie frisch und behalten mehr Informationen im Gedächtnis.

4. Halten Sie das Video an, um Notizen zu machen

Bei Video-Vorträgen ist es für effektives Notieren entscheidend, aktiv auf Schlüsselwörter und Konzepte zu achten. Die Nutzung von Untertiteln kann Ihr Verständnis und Ihre Konzentration verbessern und dafür sorgen, dass Sie den Stoff gründlicher erfassen.

Sie kommen mit dem Video nicht hinterher? Kein Problem – halten Sie es so oft wie nötig an, um wichtige Informationen zu notieren.

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, eigene Kommentare für die spätere Überprüfung hinzufügen und die Aufzeichnung jederzeit anhalten, um detaillierte Notizen zu machen. So können Sie wichtige Punkte aus Videos festhalten und Clips nahtlos direkt in Ihren ClickUp-Dokumenten freigeben oder einbetten, um sie zu dokumentieren und zu überprüfen.

Freigeben Sie Ihre Ideen visuell und akustisch mit ClickUp Clips

🏷️ Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Student, der sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Anstatt sich abzumühen, mit den rasanten Video-Vorlesungen Schritt zu halten, können Sie diese anhalten und sich Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass Sie jeden Schlüsselpunkt erfassen. Schauen Sie sich später bei der Überarbeitung die einzelnen Clips und Notizen noch einmal an, um sicherzustellen, dass Sie nichts Wichtiges übersehen.

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5. Spulen Sie zurück, wenn etwas unklar ist

Es mag offensichtlich erscheinen, ist aber entscheidend: Wenn Sie etwas nicht verstehen, spulen Sie das Video zurück und schauen Sie es sich noch einmal an. Spulen Sie es so lange zurück und spielen Sie es erneut ab, bis Ihnen das Konzept klar ist.

Das ist einer der größten Vorteile von aufgezeichneten Videos: Sie können sie in Ihrem eigenen Tempo aufnehmen. Das Verständnis des Materials ist entscheidend, um genaue und effektive Notizen zu machen.

Auch hier können ClickUp Clips unglaublich hilfreich sein. Sie können wichtige Abschnitte des Videos aufzeichnen und festhalten und diese so oft wie nötig ansehen, während Sie Notizen machen.

Wandeln Sie Ihre ClickUp-Clips ganz einfach in umsetzbare Aufgaben um

6. Organisieren Sie Notizen mit Überschriften und Unterüberschriften

Erstellen Sie eine Gliederung, indem Sie Überschriften und Unterüberschriften hinzufügen, die sich an den Schlüssel-Themen des Videos orientieren. Diese Struktur hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen, und erleichtert Ihnen später die Nachbereitung.

Zwar können Google Docs oder andere digitale Tools das Erstellen von Notizen optimieren und zeitaufwändige Bearbeitungen reduzieren, doch ClickUp Docs ist eine bessere Alternative. Es bietet Aufgabenverwaltung, anpassbare Formatierung und die Möglichkeit, Videos und andere Ressourcen direkt in Ihre Notizen einzubetten.

Sie können Ihre Notizen mit Überschriften, Unterüberschriften und Aufzählungspunkten formatieren und gleichzeitig direkt auf Aufgaben oder andere relevante Dokumente in Ihrem Workflow verknüpfen.

Passen Sie Ihre Dokumente mit benutzerdefinierten Formatierungsoptionen, Vorlagen sowie eingebetteten Videos und Tabellen an

🏷️ Beispiel: Berufstätige mit vollem Terminkalender können ClickUp Docs nutzen, um ihre Projekt-Notizen und wichtigen Dokumente zu organisieren und einfach darauf zuzugreifen. Wenn es darum geht, sich auf ein Meeting vorzubereiten oder eine Frist für ein Projekt einzuhalten, können Sie sich direkt auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, ohne Zeit mit der Suche in verstreuten Dateien zu verschwenden.

💡 Profi-Tipp: Kennzeichnen Sie Ihre Notizen in Farben, indem Sie verschiedene Markierungen verwenden, um wichtige Konzepte, Fragen und Ideen wiederzufinden. Das sorgt für visuelle Übersichtlichkeit und hilft bei der Nachbearbeitung. 🎨

7. Verwenden Sie Aufzählungspunkte für Schlüssel-Details

Bei der Aufnahme einer Notiz listen Sie jedes wichtige Detail als Aufzählungspunkt auf. Verwenden Sie außerdem separate Aufzählungspunkte für:

Neue Vokabeln oder Begriffe, die Ihnen noch nicht geläufig sind

Wichtige Personen

Termine

Wichtige Konzepte

Aufzählungspunkte machen Ihre Notizen übersichtlicher und leichter nachvollziehbar. Indem Sie sich auf die wichtigsten Konzepte konzentrieren und diese in Aufzählungspunkten strukturieren, können Sie Ihre Notizen effektiv in prägnante Schlüsselaussagen umwandeln.

💡 Profi-Tipp: Mit den Features „Docs“ und „Notepad“ von ClickUp können Sie Stichpunkte erstellen und Ihre Notizen effektiv organisieren, sodass Sie diese später leicht einsehen und darauf zugreifen können.

🏷️ Beispiel: Ingenieure, die sich Software-Demos ansehen, können KI-Zusammenfassungen nutzen, um komplexe Erklärungen zum Code in leicht verständliche Punkte aufzuschlüsseln.

Notieren Sie sich schnell Notizen, Ideen und Erinnerungen mit dem ClickUp-Notepad

8. Halten Sie Ihre Sätze kurz und einfach

Denken Sie daran: Sie machen sich Notizen, Sie schreiben keinen ausführlichen Aufsatz.

Verwenden Sie kurze Sätze, Fragmente und Abkürzungen, um die wichtigsten Ideen schnell zu vermitteln, ohne Zeit mit dem Abschreiben langer Sätze zu verschwenden.

Sie können jederzeit Zeitstempel in Ihren Notizen hinterlassen, um später relevante Abschnitte des Videos erneut anzusehen.

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9. Verwenden Sie Ihre eigenen Worte

Machen Sie sich Notizen zu Videos immer in Ihren eigenen Worten. Diese Vorgehensweise hilft dabei, die Informationen zu verinnerlichen, und erleichtert das spätere Abrufen.

Vermeiden Sie es, die Worte des Sprechers wörtlich zu übernehmen – verarbeiten Sie die Informationen so, wie es für Sie am sinnvollsten ist, und gestalten Sie Ihren Lernprozess individuell.

Kurzanleitung: So bleiben Sie konzentriert, während Sie sich Notizen zu einem Video machen 🔕 Ablenkungen vermeiden: Schließen Sie irrelevante Registerkarten und schalten Sie Benachrichtigungen stumm 🎯 Nutzen Sie den Fokusmodus: Wenn Sie Notizen in ClickUp-Dokumenten machen, nutzen Sie den Fokusmodus, um Ablenkungen zu minimieren und sich ganz auf das Notieren zu konzentrieren. ⏸️ Machen Sie Pausen: Halten Sie das Video an und legen Sie alle 20 Minuten kurze Pausen ein, um sich mehr Informationen zu merken. Studien zeigen, dass Pausen die Konzentration und Produktivität verbessern. 📝 Fassen Sie alle 5 Minuten zusammen: Halten Sie alle 5–10 Minuten inne, um das gerade Gelernte in Ihren eigenen Worten zusammenzufassen

10. Markieren Sie Schlüssel-Begriffe, Personen und Konzepte

Achten Sie auf Schlüsselwörter, wichtige Zahlen, Daten und zentrale Konzepte im Video. Diese werden oft sowohl visuell als auch verbal hervorgehoben.

Markieren oder unterstreichen Sie diese in Ihren Notizen, um sie hervorzuheben.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain, einem intelligenten KI-Assistenten, können Sie KI-Zusammenfassungen von Videos erstellen. Diese können Sie benutzerdefiniert anpassen und umformulieren, um sie besser verständlich zu machen.

ClickUp Brain durchsucht die Transkripte Ihrer Clips nach Antworten auf Ihre Fragen

11. Zeichnen Sie einfache Diagramme aus dem Video

Wenn das Video wichtige Diagramme oder Grafiken enthält, halten Sie es an und übertragen Sie diese in Ihre Notizen.

Wenn Sie digitale Notizen machen, erstellen Sie Screenshots mit ClickUp Clips und binden Sie diese direkt in ClickUp Dokumente ein.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, nutzen Sie ClickUp Whiteboards zum Erstellen von Mindmaps und zur Visualisierung von Verbindungen zwischen Schlüsselkonzepten.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mindmaps

Einer Studie zufolge ist das visuelle Aufnehmen von Notizen eine bessere Lernstrategie als herkömmliche Methoden.

🏷️ Beispiel: Wenn Sie sich ein Webinar zu Content-Marketing-Trends ansehen, können Sie die Whiteboard-Funktion von ClickUp nutzen, um Ideen und Beobachtungen visuell darzustellen. So können Sie parallel zu Ihren Notizen ein Brainstorming durchführen und die Erkenntnisse aus dem Video in umsetzbare Strategien umwandeln.

12. Achten Sie auf Hinweise wie Tonfall und Hintergrundmusik

Videos haben einen einzigartigen Vorteil: Nonverbale Signale wie Tonfall, Hintergrundmusik und Soundeffekte unterstreichen oft Schlüsselpunkte.

Mit ClickUp Clips können Sie diese Feinheiten mühelos erfassen. Als kostenlose Chrome-Erweiterung ermöglicht Ihnen Clip, mühelos Bildschirmaufnahmen zu erstellen und hochwertige, klare Nachrichten über einen Link, per E-Mail oder direkt in ClickUp zu versenden.

Freigeben Sie hochwertige Bildschirmaufnahmen jedem und überall über Clip by ClickUp

13. Nutzen Sie Zeitstempel im Video, um Ihre Notizen zu strukturieren

Manche Videos enthalten Zeitstempel oder Kapitel, die sich hervorragend als Orientierungshilfe für die Organisation Ihrer Notizen eignen. Verwenden Sie diese Zeitmarkierungen als Überschriften in Ihren Notizen und erstellen Sie eine Liste der wichtigsten Details unter jeder Überschrift.

Diese Methode stellt sicher, dass Ihre Notizen dem logischen Flow des Videos folgen.

Mit ClickUp Brain können Sie Videos automatisch mit Zeitstempeln transkribieren. Später können Sie Ihre Notizen ganz einfach nach wichtigen Momenten durchsuchen und organisieren.

💡 Profi-Tipp: Organisieren Sie Ihre Notizen mit Tags und Beschreibungen In ClickUp Docs können Sie bestimmten Abschnitten Ihrer Notizen Tags oder Beschreibungen hinzufügen. Verwenden Sie Tags wie „Wichtig“, „Später überprüfen“ oder „Schlüsselkonzept“, um Ihre Notizen effektiv zu kategorisieren. Das ist hilfreich, wenn Sie bestimmte Abschnitte schnell wieder aufrufen müssen.

Welche Einstellung hilft Ihnen dabei, bessere Notizen aus Videos zu machen?

Die Tipps, die wir bisher besprochen haben, steigern die Effizienz und Effektivität beim Notieren von Notizen.

Denken Sie zu Beginn immer daran, dass Notizen Ihre ganz persönliche Aufzeichnung dessen sind, was Sie gesehen haben. Sie sollen Ihnen helfen, das Gesehene zu wiederholen und sich daran zu erinnern. Es handelt sich nicht um Transkripte!

So sollten Sie beim Notieren vorgehen:

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Konzepte, nicht auf jedes kleinste Detail

Verwenden Sie Aufzählungspunkte oder Mindmaps

Nutzen Sie Gedächtnisauslöser

Gestalten Sie Ihre Notizen individuell

Erstellen Sie Notizen, die auch Monate später noch hilfreich (und verständlich) sind

Nachdem Sie diese Strategien angewendet haben, müssen Sie Ihre Notizen überprüfen und verfeinern.

Wie überprüfen und verbessern Sie Notizen, nachdem Sie sich ein Video angesehen haben?

Das Durchsehen der Notizen kurz nach dem Anschauen hilft dabei, Lücken zu erkennen, Ideen zu klären und das Gedächtnis zu festigen. Das Umschreiben von Zusammenfassungen, das Umstellen von Aufzählungspunkten und das Vereinfachen der Sprache sorgen dafür, dass die Notizen auch Wochen oder Monate später noch nützlich sind.

Das Überarbeiten Ihrer Notizen ist der wichtigste Teil des Notizenschreibens (abgesehen vom eigentlichen Anschauen des Videos bzw. der Teilnahme am Seminar usw.).

So können Sie Lücken, falsch platzierte Informationen oder Bereiche, die einer Klärung bedürfen, erkennen.

Hier sind die Schritte, die Ihnen helfen können, Ihre Notizen aus dem Video zu verfeinern und diese Informationen gut zu behalten:

1. Überprüfen und kontrollieren Sie Ihre Notizen

Gehen Sie alle Notizen durch, die Sie sich zum Video gemacht haben. Achten Sie dabei auf Folgendes:

Fehlende Informationen

Punkte, zu denen Sie gerne weitere Informationen hätten

Schlüsselideen und Wörter, die Sie unterstreichen oder hervorheben sollten

Punkte, die in Aufzählungspunkte umgewandelt werden sollten

Stichpunkte, die zum besseren Verständnis in einem separaten Abschnitt aufgeführt werden sollten

Alle Informationen, die Sie jetzt als unnötig erachten

Unterbrechungen im Flow der Informationen

Wie oben bereits vorgeschlagen, probieren Sie ClickUp Brain aus, um Ihre Notizen zu verfeinern, indem Sie automatisch KI-Zusammenfassungen Ihrer Video-Inhalte erstellen lassen.

🏷️ Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Projektmanager sieht sich ein aufgezeichnetes Team-Meeting an. Mit ClickUp Brain transkribiert und fasst er die Diskussion zusammen und hebt dabei wichtige Aktionspunkte und getroffene Entscheidungen hervor. So kann er seine Notizen schnell verfeinern und sicherstellen, dass alle entscheidenden Punkte erfasst und dem Team effektiv vermittelt werden.

2. Schreiben Sie die Informationen noch einmal ab (oder tippen Sie sie ein), um sie besser zu behalten

Ja, Sie haben richtig gehört. Wenn Sie das Gelernte mit Ihren eigenen Worten wiederholen, können Sie es besser verstehen und behalten.

Egal, ob Sie Notizen auf Papier oder digital gemacht haben: Schreiben Sie eine Zusammenfassung in Ihren eigenen Worten auf, um das Gelernte zu festigen.

Wenn die Informationen komplexe Ideen enthalten, versuchen Sie, eine Mindmap zu erstellen, um verschiedene Themen miteinander zu verknüpfen.

Wie kann KI Ihnen helfen, automatisch Notizen aus Videos zu erstellen?

Auch wenn das Anfertigen guter Notizen eine Fähigkeit ist, die wir alle beherrschen sollten, wünscht man sich manchmal, man könnte einfach nur zuhören, was freigegeben wird, ohne sich um Notizen kümmern zu müssen.

Nun, jetzt können Sie das!

Probieren Sie den KI-Notiz-Assistenten aus Erhalten Sie automatische Protokolle für Meetings mit eindeutigen Beschreibungen der Sprecher mithilfe von ClickUp AI Notetaker

Der KI-Notiz-Assistent von ClickUp sorgt dafür, dass jeder Punkt der Diskussion aufgezeichnet und in ein umsetzbares Protokoll sowie eine Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, umgewandelt wird.

Fügen Sie den Notiz-Assistenten einfach zu Ihrem Zoom-, Google Meet- oder Teams-Meeting hinzu. Am Ende des Meetings erhalten Sie eine Zusammenfassung und ein Transkript. Ganz einfach!

Außerdem werden die Notizen in ClickUp gespeichert, sodass Sie sie mithilfe der KI durchsuchen und Ihre Fragen jederzeit beantworten können – sogar noch Wochen später.

Und das ist noch nicht alles. Mit nur einem Klick können Sie jeden Teil der Notizen mithilfe von KI in eine Aufgabe in ClickUp umwandeln. Mit einem weiteren Klick können Sie diese in einem Chat-Kanal freigeben, damit jeder, der die Informationen benötigt, sie erhält.

Es steht außer Frage: Notizen können uns allen helfen, besser zu lernen. Aber Notizen machen bedeutet nicht einfach nur, alles aufzuschreiben, was man in einem Video hört. Es ist eine Fähigkeit, die – wenn sie richtig eingesetzt wird – als hervorragendes Gedächtnisstütze und zeitsparendes Hilfsmittel für die spätere Wiederholung dienen kann.

ClickUp kann Ihnen den Weg zu effektiver und effizienter Notizerstellung erleichtern. Nutzen Sie ClickUp Brain, um vorhandene Videos mit KI zusammenzufassen, ClickUp Clips, um Videoclips für detaillierte Notizen zu erstellen, ClickUp Docs, um Videoclips einzubetten und Notizen zu formatieren, sowie ClickUp Whiteboards, um Konzepte zu visualisieren. Oder fügen Sie einfach ClickUp AI Notetaker zum Anruf hinzu und erhalten Sie sofort umsetzbare Notizen.

Sind Sie bereit, diese Features live zu erkunden? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie eine bessere Notizerstellung! ✏️