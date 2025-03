Wie man effektiv stenografische Notizen macht

Wenn Sie die handschriftlichen Notizen eines Journalisten sehen, werden Sie wahrscheinlich nur seitenweise zufällige Kratzer finden.

Das ist keine schlechte Handschrift. Es ist Stenografie, und so soll es auch aussehen.

Einst ein Muss für Studenten, Berichterstatter, Journalisten und Sekretärinnen überall auf der Welt, sind kurzschriftliche Notizen mit dem Aufkommen digitaler Aufzeichnungsmechanismen überholt.

Aber es ist immer noch praktisch, vor allem, wenn die Technik versagt und man nur einen zuverlässigen Stift und Papier hat, um sich Notizen zu machen. Außerdem, wäre es nicht cool, eine Fähigkeit zu kennen, die von weniger als 1 % der weltweiten Population ?

Wie erledigen Sie also die Aufgabe, Ihr eigenes Kurzschriftsystem aufzubauen? Beginnen wir mit den Grundlagen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Kurzschrift ist eine schnelle, effiziente Methode, um Notizen mit Symbolen und Abkürzungen zu machen

Es verbessert die Geschwindigkeit und das Erinnerungsvermögen bei der Aufnahme von Notizen und reduziert das Durcheinander in den Notizen

Wählen Sie zwischen den gängigen Systemen - Gregg, Pitman und Teeline - oder erstellen Sie Ihr eigenes

Zu den gängigen Techniken gehören die Verwendung von Symbolen für Wörter, die Abkürzung von Standardbegriffen und die Konzentration auf die phonetische Schreibweise

Wählen Sie zum Üben ein Kurzschriftsystem, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Wörterbuch und vereinfachen Sie Abkürzungen, um schneller zu schreiben

Verbessern Sie Ihre Kurzschriftkenntnisse mit den Features von ClickUp, die Ihnen bei der Erstellung von Notizen helfen und Ihren gesamten Workflow optimieren

Was sind kurzschriftliche Notizen?

Kurzschrift-Notizen sind eine schnelle und prägnante Art, Informationen festzuhalten. Dabei werden Symbole und Abkürzungen verwendet, um Ideen schnell zu erfassen, anstatt ganze Sätze zu schreiben.

So können Sie sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren, anstatt unnötige Floskeln zu schreiben. Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Notizen wie Marie Kondo ordnen und nur das Wesentliche behalten.

Beim Schreiben von Kurzschrift geht es auch darum, die Dinge einfach zu halten. Die Verwendung von Symbolen und Abkürzungen spart Zeit und Energie und ermöglicht es Ihnen, sich mehr auf den Inhalt als auf das Schreiben selbst zu konzentrieren.

📌 Beispiel

Wenn Sie an einem Meeting über eine neue Marketingkampagne teilnehmen, könnten Ihre stenografischen Notizen folgendermaßen aussehen.

john: → über TMR bis Fr."

emma: ? Bf für CL? scdl mtg für Mi"_

Verwendete Abkürzungssymbole:

→ = Nachbereitung

TMR = Bericht über den Einzelzielmarkt

Fri = Freitag

? = Frage

Bf = Brief

CL = Kampagnenstart

Scdl mtg = Meeting planen

Mi = Mittwoch

Diese Notizen haben folgende Bedeutung:

nachbereitung des Berichts über den Einzelzielmarkt mit John bis Freitag"

bitten Sie Emma um ein Briefing für den Start der Kampagne. Vereinbaren Sie für Mittwoch ein Meeting mit ihr."_

💡Pro-Tipp: Eine der besten Möglichkeiten, die Kurzschrift zu nutzen, besteht darin, ein Kurzschriftsystem zu erlernen, das zu Ihnen passt und ihre eigene Strategie für Notizen zu entwickeln . Schreiben Sie die Kurzschrift so, wie es für Sie sinnvoll ist.

Warum Stenografie für Notizen nützlich ist

Wenn Sie es in einem Satz beschreiben würden, wäre die Kurzschrift wie ein Code für das Schreiben. Sie verwandelt Ihre Notizen von einem trägen Schildkrötenkriechen in einen Sprint der Hasen - und in diesem Fall gewinnen Sie!

Mit der Kurzschrift überbrücken Sie die Lücke zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation, wodurch die Niederschrift schneller und einfacher wird, was besonders in Meetings und Vorlesungen hilfreich ist.

Ein weiterer Grund, warum die Kurzschrift von unschätzbarem Wert ist, ist ihre Fähigkeit, die Konzentration zu verbessern: Anstatt sich beim Schreiben jedes Wortes zu verzetteln, zwingt die Kurzschrift Sie dazu, sich auf die Kernaussage zu konzentrieren.

Tiro, der Sekretär von Cicero, dem berühmten römischen Redner, entwickelte eines der ersten Kurzschriftsysteme, die so genannten "Tironischen Notizen", um Reden und Debatten schnell zu notieren. Seine Methode war so gut, dass sie zum Standard für römische Senatoren wurde.

Heute hat sich die Kurzschrift zu Systemen wie der Gregg- und der Teeline-Stenografie (über die wir gleich noch sprechen werden!) weiterentwickelt, die sich perfekt für alle eignen, die schon einmal gedacht haben: " Es muss doch einen schnelleren Weg geben, das aufzuschreiben !"

Wer benutzt die Kurzschrift?

Die Kurzschrift ist nicht nur für Gerichtsreporter und Journalisten, sondern für jeden zugänglich:

Zum Beispiel:

Studenten: Kurzschrift ermöglicht es Ihnen, in schnellen Vorlesungen mitzuhalten. Die Geschwindigkeit, mit der Sie Notizen machen, ist wichtig, wenn Sie an langen Vorlesungen teilnehmen odernotizen aus einem Video machen Berufstätige: Wichtige Meetings verlaufen oft schnell, und Stenografie hilft Ihnen, mitzuhalten. Es hilft Ihnendas Protokoll eines Meetings mit Leichtigkeit aufzuschreiben Enthusiasten: Kurzschrift kann eine faszinierende Herausforderung für diejenigen sein, die gerne Sprachrätsel lösen. Sie ist auch eine großartige Möglichkeit, kreative Prozesse zu dokumentieren, indem sie Sprachkunst, ein wenig Geschichte und eine Menge Spaß für Ihr Gehirn vereint!

Kurzschrift ermöglicht es Ihnen, in schnellen Vorlesungen mitzuhalten. Die Geschwindigkeit, mit der Sie Notizen machen, ist wichtig, wenn Sie an langen Vorlesungen teilnehmen odernotizen aus einem Video machen

Vorteile von stenografischen Notizen

Die Vorteile von stenografischen Notizen sind vielfältig. Wenn Sie heute damit anfangen, können Sie Folgendes erreichen.

Geschwindigkeit: Mit genügend Übung können Sie bis zu 200+ Wörter pro Minute schreiben. Geschwindigkeit ist besonders wichtig, wenn Sie in kurzer Zeit detaillierte Informationen erfassen müssen

Mit genügend Übung können Sie bis zu 200+ Wörter pro Minute schreiben. Geschwindigkeit ist besonders wichtig, wenn Sie in kurzer Zeit detaillierte Informationen erfassen müssen Klarheit: Lernen Sie, mit weniger Wörtern zu schreiben, was zu weniger Unordnung und klareren Notizen führt. Die Kurzschrift zwingt Sie dazu, Informationen auf das Wesentliche zu reduzieren, was bedeutet, dass Ihre Notizen präziser und konzentrierter sind

Lernen Sie, mit weniger Wörtern zu schreiben, was zu weniger Unordnung und klareren Notizen führt. Die Kurzschrift zwingt Sie dazu, Informationen auf das Wesentliche zu reduzieren, was bedeutet, dass Ihre Notizen präziser und konzentrierter sind Professioneller Vorteil: Seien Sie derjenige, der in Meetings immer alle Details erfährt. In jeder beruflichen Einstellung kann es von Nachteil sein, wenn Sie wichtige Schlüsselinformationen übersehen. Kurzschrift stellt sicher, dass Sie alle wichtigen Informationen erfassen

Seien Sie derjenige, der in Meetings immer alle Details erfährt. In jeder beruflichen Einstellung kann es von Nachteil sein, wenn Sie wichtige Schlüsselinformationen übersehen. Kurzschrift stellt sicher, dass Sie alle wichtigen Informationen erfassen Gedächtnisschub: Kurzschrift hilft, Informationen besser zu behalten, indem sie sich auf das Wesentliche konzentriert

Kurzschrift hilft, Informationen besser zu behalten, indem sie sich auf das Wesentliche konzentriert Geringer technischer Aufwand: Sie brauchen nur Stift und Papier, um loszulegen - praktisch, wenn einapp für Notizen nicht leicht zugänglich ist

Beliebte Kurzschriftsysteme

Die Kurzschrift hat sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und mehrere Systeme hervorgebracht, die auf Schnelligkeit und Effizienz ausgerichtet sind. Schauen wir uns das mal genauer an:

1. Gregg-Stenografie

Die von John Robert Gregg, entwickelte Gregg-Stenografie ist eine methode zur Aufnahme von Notizen, die verwendet fließende, kursivähnliche Symbole. Sie ist besonders nützlich für Studenten und Berufstätige, die gesprochene Worte schnell abschreiben müssen.

📌 Beispiel: Wenn man das Wort "Fotografie" in Gregg-Kurzschrift schreibt, könnte man die Symbole für "f-t-o-g-r-f" verwenden, wobei der Schwerpunkt auf dem Klang und nicht auf der Schreibweise liegt.

2. Pitman-Stenografie

Dieses System wurde von Sir Isaac Pitman entwickelt und verwendet unterschiedliche Strichstärken für verschiedene Laute. Dickere Striche stehen für stimmhafte Konsonanten, dünnere für stimmlose Konsonanten.

Die Pitman-Stenografie wird oft von denjenigen bevorzugt, die Präzision benötigen.

📌 Beispiel: Stimmhafte Konsonanten wie "b" werden mit dicken Strichen geschrieben, während stimmlose Konsonanten wie "p" dünner geschrieben werden.

3. Teeline-Kurzschrift

Teeline wurde für Journalisten entwickelt und vereinfacht das Alphabet für ein schnelleres Schreiben. Sie ist besonders hilfreich für diejenigen, die schnell und effizient Notizen machen müssen.

📌 Beispiel: Das Wort "Meeting" könnte als "mtg" geschrieben werden, wobei nur die wesentlichen Laute und Buchstaben berücksichtigt werden.

Jedes Kurzschriftsystem hat sein eigenes Flair, aber sie alle haben ein gemeinsames Ziel frei vereinfachung Ihrer Notizen .

Für den Einstieg in die Kurzschrift benötigen Sie einige grundlegende Techniken:

Symbole: Stellen Sie ganze Wörter mit Symbolen dar, um nicht zu viel zu schreiben. Machen Sie sich mit den gebräuchlichen Symbolen vertraut, z. B. mit einer einfachen Linie oder Kurve, um ein gebräuchliches Wort wie "der" oder "und" darzustellen 🔣

Stellen Sie ganze Wörter mit Symbolen dar, um nicht zu viel zu schreiben. Machen Sie sich mit den gebräuchlichen Symbolen vertraut, z. B. mit einer einfachen Linie oder Kurve, um ein gebräuchliches Wort wie "der" oder "und" darzustellen 🔣 Abkürzungen: Kürzen Sie gebräuchliche Wörter wie "w/" für "mit" oder "b/c" für "weil" ab Abkürzungen tragen dazu bei, den Zeitaufwand für das Schreiben zu verringern, was besonders in einer schnelllebigen Umgebung nützlich ist 🖊️

Kürzen Sie gebräuchliche Wörter wie "w/" für "mit" oder "b/c" für "weil" ab Abkürzungen tragen dazu bei, den Zeitaufwand für das Schreiben zu verringern, was besonders in einer schnelllebigen Umgebung nützlich ist 🖊️ Phonetik: Konzentrieren Sie sich darauf, wie Wörter klingen, nicht auf ihre Schreibweise. aus "Nacht" kann zum Beispiel "nyt" werden. Bei der Phonetik geht es darum, die Rechtschreibung zu vereinfachen, was dazu beiträgt, den Schreibprozess zu beschleunigen 🎶

Konzentrieren Sie sich darauf, wie Wörter klingen, nicht auf ihre Schreibweise. aus "Nacht" kann zum Beispiel "nyt" werden. Bei der Phonetik geht es darum, die Rechtschreibung zu vereinfachen, was dazu beiträgt, den Schreibprozess zu beschleunigen 🎶 Geschwindigkeitstechniken: Das ultimative Ziel ist der Aufbau einer schnellen Kurzschrift. Listen Sie alle Ihre Symbole in einem Dokument auf, damit Sie sie bei Bedarf kopieren und einfügen können. Wenn Sie sich für die alte handschriftliche Methode entscheiden, üben Sie die Handbewegung für schnelle Striche 🏃

So üben Sie effektiv Stenografie

Um Kurzschrift zu beherrschen, brauchen Sie die richtige Herangehensweise und die richtigen tools. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Wählen Sie Ihr System

Entscheiden Sie sich für ein System, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn Sie es für journalistische Zwecke verwenden, sollten Sie das Teeline-System nutzen. Als Student möchten Sie vielleicht das relativ unkomplizierte Gregg- oder Pitman-System verwenden.

Schritt #2: Lernen Sie die Grundlagen

Machen Sie sich mit den wichtigsten Techniken und Symbolen vertraut. Übung ist der Schlüssel zum Erlernen der Kurzschrift. Sie können sogar mit einem Partner zusammenarbeiten, um in Echtzeit zu üben, was das Lernen interaktiver macht.

Nutzen Sie Hilfsmittel wie ein Gregg-Stenografiewörterbuch oder Übungsbücher, um die Grundlagen zu erlernen. Wenn Sie planen, Ihr eigenes Kurzschriftsystem zu erstellen, müssen Sie die Grundlagen richtig beherrschen.

Auch gelesen: 10 beste kostenlose Vorlagen für Notizen in Google Docs, Word und ClickUp

Kurzschrift geht schnell, aber Tools wie ClickUp machen es effizienter. Ob Sie nun KI für die Erstellung von Notizen oder mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten wollen, ClickUp hat alles!

🗒️ Machen Sie sich Notizen mit Notepad

Ihre Notizen werden schließlich zu Aufgaben und Plänen - warum also nicht den Prozess vereinfachen? ClickUp Notepad hilft Ihnen nahtlos organisieren Sie Ihre Notizen in Checklisten oder einem benutzerdefinierten Format.

Organisieren Sie Ihre Notizen und verwandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben mit ClickUp Notepad

Möchten Sie eine Aktion auslösen? Verwandeln Sie Ihre schnellen Kritzeleien einfach in verfolgbare Aufgaben mit Fristen, Mitarbeitern und Prioritäten.

Und mit den Bearbeitungsfunktionen von ClickUp werden Ihre Notizen übersichtlich und visuell ansprechend. Sie können jederzeit und überall darauf zugreifen - ob auf dem Handy oder auf dem Desktop - dies ist das perfekte Tool für intelligentere Notizen!

📃 Strategische Planung und Zusammenarbeit mit Docs

Seien wir ehrlich; zusammenarbeit macht alles einfacher ! Aber ist es nicht ein Problem, die Kritzeleien anderer zu entziffern, wenn man mit Steno schreibt? Nicht mit ClickUp!

Erstellen und teilen Sie ein teamweites Steno-Wörterbuch oder einen Spickzettel mit ClickUp Dokumente , so dass es keine Verwirrung mehr über Symbole oder Abkürzungen gibt.

Vereinfachen Sie Kurzschrift-Teamarbeit und Strategie mit ClickUp Docs

Benutzerdefinierte Einträge, Zusammenarbeit in Echtzeit und die Verknüpfung von Notizen mit Aufgaben sorgen dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Spaßfakt: Unter den Kurzschriftschreibern hielt G.D. Bist, ein 1920 geborener indischer Stenograf und Schreibkraft, den Weltrekord für das schnellste Schreiben von 250 Wörtern pro Minute.

Zusammenarbeiten mit visuellen Notizen mit Whiteboards

Möchten Sie die Zusammenarbeit einen Schritt weiter bringen? Die ClickUp Whiteboards das Feature ClickUp Whiteboards ist eine virtuelle Leinwand für Ihr Team zum visuellen Brainstorming von Kurzzeitstrategien. Erstellen Sie Karten von Arbeitsabläufen, verbinden Sie Ideen und wandeln Sie Konzepte sofort in umsetzbare Aufgaben um, ohne dass Sie hin- und hergehen müssen.

Brainstorming-Strategien mit Ihrem Team mit ClickUp Whiteboards

Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Brain

Glauben Sie, dass KI und Stenografie zusammenarbeiten? Nun, sie gedeihen gut zusammen! ClickUp Gehirn ist Ihr persönliches KI-'Frag-mich-alles'-Tool, das Ihre Aufgaben, Dokumente und das Wissen Ihres Teams miteinander verbindet, um sofortige Antworten zu liefern und sich wiederholende Arbeiten zu automatisieren.

Benötigen Sie eine Zusammenfassung der Meeting-Notizen des letzten Monats? Kein Problem. Sie möchten Inhalte aus einem Dokument in eine klare Gliederung für einen Bericht umwandeln? Nochmals prüfen! Alles, was Sie zu erledigen haben, ist zu fragen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Ihre Abfragen zum Workflow

Koppeln Sie Brain mit ClickUp Automatisierungen ; Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie Aufgaben verpassen oder Wiedervorlagen auslösen. Keine Details gehen verloren, keine Zeit wird verschwendet!

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen für Wiedervorlagen

ClickUp hilft Ihnen nicht nur bei der Erstellung von Kurznotizen, sondern verbessert auch Ihren Workflow.

Verwandeln Sie stenografische Notizen in verfolgbare Aufgaben

Verwandeln Sie Meeting-Notizen in klare, umsetzbare Zusammenfassungen

Bearbeiten, aktualisieren und verfeinernfreigegebene Notizen in Echtzeit

Halten Sie alle Ihre Notizen, Aufgaben und Aktualisierungen an einem organisierten Ort

Auch gelesen: 15 beste KI Apps & Tools für Notizen

Schritt #4: Ziele für Verbesserungen setzen

Disziplin ist beim Erlernen der Kurzschrift wichtig, vor allem aus beruflichen Gründen. Setzen Sie sich klare, messbare Ziele, um Ihre Fortschritte in der Kurzschrift zu verfolgen.

**Egal, ob es darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen oder neue Symbole zu beherrschen, setzen Sie sich Ziele und bewerten Sie diese regelmäßig neu, um konzentriert und motiviert zu bleiben

💡Pro-Tipp: Konzentrieren Sie sich auf die Beherrschung eines Kurzschriftsystems nach dem anderen, um Verwirrung zu vermeiden. Sobald Sie sich sicher fühlen, können Sie damit experimentieren, mehrere Systeme zu einer einzigartigen Mischung zu kombinieren, um noch effizienter zu werden.

Best Practices für effektive stenografische Notizen

Um das Beste aus der Kurzschrift herauszuholen, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten:

📝 Üben Sie regelmäßig

Wie bei jeder Fähigkeit gilt: Übung macht den Meister! Regelmäßiges Üben hilft, das Gelernte zu festigen. **Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, um Kurzschrift zu üben, auch wenn es nur 15 Minuten sind

Je mehr Sie üben, desto schneller und genauer werden Sie.

📝 Entwickeln Sie ein persönliches Wörterbuch

Ein persönliches Wörterbuch ist von unschätzbarem Wert, besonders wenn Sie mit Fachvokabular arbeiten. Erstellen Sie ein Steno-Wörterbuch mit benutzerdefinierten Symbolen für gängige Begriffe und Namen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das erleichtert Ihre Notizen und macht Ihre Stenografie persönlicher und effizienter.

📝 Keep it simple

Vermeiden Sie es, Ihre Notizen durch übermäßige Abkürzungen zu verkomplizieren. Einfachheit ist der Schlüssel zu einer effektiven Kurzschrift.

Häufige Fehler, die bei stenografischen Notizen vermieden werden sollten

Obwohl Kurzschrift unglaublich nützlich sein kann, tappt man leicht in diese Fallen:

❌ Zu dichte Notizen machen

Verkomplizieren Sie die Kurzschrift nicht durch zu viele Abkürzungen. Halten Sie sie einfach und übersichtlich, denn dichte Notizen sind später schwer zu entziffern. **Das Ziel ist es, Informationen schnell aufzuschreiben und nicht einen streng geheimen Code zu erstellen.

❌ Sich nur auf das Gedächtnis verlassen

Kurzschriftsymbole kann man leicht vergessen, vor allem, wenn man neu in der Praxis ist. Halten Sie Ihr Steno-Wörterbuch immer griffbereit.

❌ Keine Überprüfung der Notizen

Ungeprüfte Kurzschrift kann später ein Rätsel sein. Das rechtzeitige Durchsehen von Notizen in Kurzschrift stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Details vergessen.

Verbessern Sie Ihre Kurzschriftkenntnisse mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie sich für das Gregg-, Pitman- oder Teeline-System entscheiden oder Ihre eigenen Notizen erstellen, bei Kurzschrift geht es um Übung, Einfachheit und die Verwendung der richtigen Tools.

ClickUp verleiht der Kurzschrift eine weitere Dimension als dokumentenmanagement-Software die Ihnen hilft, Notizen zu erfassen, sie in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln und sie mühelos nachzuverfolgen.

Haben wir schon erwähnt, dass sie das alles kostenlos erledigt? Besser geht's nicht!

Sind Sie bereit, Ihre Notizen mit Produktivität zu verbinden? Melden Sie sich jetzt für ein kostenloses ClickUp Konto an !