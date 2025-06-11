Die 11 besten KI-Formulargeneratoren für 2026

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben: „Wie kann ich Daten sammeln, um meine Geschäftsergebnisse zu verbessern?“, haben Sie wahrscheinlich an ein Online-Formular gedacht.

Das Erstellen von Online-Formularen und die Analyse der Antworten helfen bei allem – von Produktverbesserungen über die Lead-Generierung bis hin zur Teammotivation, Automatisierung von Aufgaben und vielem mehr.

Die eigentliche Herausforderung? Interaktive, benutzerfreundliche und personalisierte Online-Formulare zu erstellen, um mehr Antworten von Benutzern zu generieren.

Mein Team und ich haben lange nach einem zuverlässigen und anpassbaren Formular-Generator gesucht.

Wir haben viel Zeit damit verbracht, verschiedene KI-Formulargeneratoren zu testen, um ansprechende Formulare zu erstellen, Daten zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Auf der Grundlage meiner Recherchen habe ich eine Liste der besten KI-Formulargeneratoren für Sie zusammengestellt.

Ganz gleich, ob Sie ein- oder mehrseitige Formulare für Forschungs-, Marketing- oder Feedbackzwecke erstellen möchten – dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, Prozesse zu optimieren und viel Zeit zu sparen.

Schauen wir uns die besten KI-Formulargeneratoren an, mit denen Sie ansprechende Formulare erstellen können.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Formular-Generator achten?

Zwar können Sie ein Formular in Excel erstellen, doch die Erstellung ansprechender, dynamischer und intuitiver Formulare erfordert fortgeschrittene Funktionen.

Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie bei einer Software zur Erstellung von Online-Formularen achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Prüfen Sie, ob der Formular-Generator intuitiv und einfach zu bedienen ist. Das tool darf keine Programmierkenntnisse erfordern, damit auch technisch weniger versierte Benutzer problemlos Formulare erstellen können.

Anpassungsmöglichkeiten: Das Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Ihr Formular an geschäftsspezifische Anforderungen anzupassen, es für die Zielgruppe interaktiv zu gestalten und diese dazu zu bewegen, es abzuschließen, bevor sie die Seite verlassen.

Bedingte Logik : Möchten Sie hochrelevante Daten von Benutzern sammeln? Die Wahl eines Tools mit erweiterten Funktionen für bedingte Logik ist entscheidend, um Fragen in Echtzeit basierend auf den Antworten der Benutzer zu personalisieren.

Unterstützung mehrseitiger Formulare : Holen Sie sich ein tool, das mehrseitige Formulare unterstützt, um detaillierte Informationen zu erfassen

Mobilfreundlich : Wählen Sie einen KI-Formular-Generator, der sich an eine mobile Benutzeroberfläche anpassen kann, um den Benutzern ein nahtloses Erlebnis zu bieten

Integration: Stellen Sie sicher, dass sich das tool in Ihre bestehende Technologieumgebung integrieren lässt, beispielsweise in CRM-, Marketing-, Datenanalyse-, Kommunikations- und E-Mail-Marketing-Plattformen.

Die 11 besten KI-Formulargeneratoren für 2025

1. ClickUp (Am besten geeignet für anpassbare Formulare und Datenerfassung)

ClickUp ist eine umfassende Software für Projektmanagement mit einer integrierten Funktion für die Formularautomatisierung, die Ihnen hilft, benutzerfreundliche Online-Formulare zu erstellen. Mit der Ansicht für Online-Formulare von ClickUp können Sie mühelos Informationen von Ihrem Team, Ihren Kunden oder Klienten sammeln.

Die Formularerstellungs-Feature fügt dem Online-Formular zahlreiche Felder hinzu, darunter Text, Langtext, Nummer, E-Mail, Telefon, Datum, Dropdown-Listen und Kontrollkästchen. Dies hilft dabei, Fragen je nach Zweck zu formulieren, beispielsweise offene Fragen, geschlossene Fragen, Ja/Nein-Fragen, Blitzumfragen und Matrixfragen.

Erstellen Sie intuitive Formulare mithilfe von bedingter Logik und Regeln in der ClickUp-Formularansicht

Er blendet Fragen wie den Namen und die Nummer des Befragten aus, deren Informationen bereits erfasst wurden, sodass diese Felder nicht erneut ausgefüllt werden müssen. Dies optimiert die Benutzererfahrung und verbessert die Rücklaufquote sowie die Konversionsrate.

ClickUp Automation verbessert das Erlebnis zusätzlich durch die Automatisierung von Workflows nach der Übermittlung, wie zum Beispiel das Versenden von E-Mails an Benutzer und Partner, um diese auf dem Laufenden zu halten. Sie können außerdem KI-generierte Daten und Kundenstimmungsanalysen als Auslöser verwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen und strategische Entscheidungen zu treffen.

Automatisieren Sie Formular-Workflows und optimieren Sie Abläufe mit ClickUp Automatisierung

So können Sie vorgefertigte Automatisierungen nutzen, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern:

Nutzen Sie über 100 vorgefertigte Vorlagen, um wiederkehrende Prozesse bei der Formularerstellung zu automatisieren, wie z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren und das Ändern von Status

Weisen Sie den Mitarbeitern und Beobachtern automatisch neue Aufgaben zu und sparen Sie Zeit

Stellen Sie eine Verbindung zu bestehenden Anwendungen her, um die Automatisierung über den gesamten Tech-Stack hinweg zu vereinfachen

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Aufgaben automatisch Aufgaben aus den Antworten auf Online-Formulare erstellen und zuweisen. Fügen Sie der Beschreibung der Aufgabe Labels, Formularinformationen und Antworten hinzu, um Ihren Aufgaben zusätzlichen Kontext zu verleihen.

Erfassen Sie Anforderungen mit ClickUp Formularen und leiten Sie diese als nachverfolgbare Aufgaben in ClickUp an die richtigen Mitarbeiter weiter.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp Forms, um die Arbeit für Software-Teams zu optimieren: Optimieren Sie die Berichterstellung für Fehler , indem Sie wichtige Informationen wie Fehlerbeschreibung, Geräte- und Betriebssystemspezifikationen, Fehlermeldung, Auswirkungen usw. erfassen.

Sammeln Sie Anfragen für neue Features von Teammitgliedern und Benutzern

Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Testteams, indem Sie Details zu Testfällen, Testausführungsberichten, identifizierte Probleme, den Schweregrad der Probleme usw. erfassen.

Und das Beste daran: Sie können Ihre Vorgaben eingeben und sich zurücklehnen, während ClickUp Brain für Sie die passendsten und besten Fragen für die Umfrage zusammenstellt. Wir haben einige Eingabeaufforderungen ausprobiert, um mit ClickUp Brain Umfragen zu erstellen.

Beispiele für KI-Vorgaben für Umfragen und Befragungen:

Aufgabe 1: Erstellen Sie ansprechende Umfragefragen, um wertvolle Erkenntnisse von Ihrer Zielgruppe zu gewinnen. [Geben Sie die Zielgruppe und den Zweck der Umfrage an]

Aufgabe 2: Formulieren Sie eine überzeugende Umfragefrage, um Ihr Publikum anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren. [Geben Sie das Thema der Umfrage an]

Aufgabe 3: Erstellen Sie eine Reihe von Umfragefragen, um die Kundenzufriedenheit zu messen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. [Geben Sie die Branche oder die Art des Geschäfts an]

Nutzen Sie ClickUp Brain, um hochrelevante Fragen für Umfragen und Befragungen zu generieren

Sobald die Daten erfasst sind, können Sie ClickUp Brain nutzen, um Datenanalysen durchzuführen und Folgendes zu erhalten:

Nützliche Erkenntnisse durch Aufdeckung von Trends und Mustern, die sonst möglicherweise unentdeckt blieben

Erhöhte Skalierbarkeit von Umfragen durch automatisierte Verteilung, Datenerfassung und Analyse

Verbesserte Umfrageergebnisse dank intuitiver Designs und KI-gestützter Stimmungsanalyse

Sie können auch die leistungsstarken neuronalen Netzwerke von ClickUp Brain nutzen, um die Daten mithilfe von Vergleichstabellen schnell zu analysieren, Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen sowie die Ergebnisse mit den Beteiligten freizugeben, um Vorschläge zu erhalten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Darüber hinaus können Sie dank der benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten viele Aspekte personalisieren, darunter Designs, Farben, Bilder, Speicher, Vorlagen und Nachrichten.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sammeln Feedback zu den Features Ihres Produkts, zum Kundensupport und zu den Preisplänen. Sie können die Feedback-Formularvorlage von ClickUp verwenden und Felder, Ansichten und Aufgaben anpassen, um Informationen einfach zu erfassen, abzurufen und zu organisieren. Dies bietet einen zentralen Speicherort für die Analyse von Daten und die Optimierung des Feedback-Erfassungsprozesses.

Diese Vorlage herunterladen Sammeln Sie Feedback und verbessern Sie Produktfeatures auf Basis der Präferenzen der Benutzer mit der ClickUp-Feedback-Formularvorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Umfragen, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Clients zugeschnitten sind

Bieten Sie Ihren Clients eine Plattform, auf der sie ihre Ideen und Anliegen äußern können

Sammeln Sie wichtige Erkenntnisse, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern

Ermitteln Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial und entwickeln Sie maßgeschneiderte Strategien, um diese anzugehen

Er wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, alle relevanten Daten an einem Ort zu sammeln und Benutzer-Feedback bei der Priorisierung von Projekten zu nutzen. Dies liefert wertvolle Analysen für Produktentscheidungen und verbessert die Kundenbindung und -loyalität.

Die besten Features von ClickUp

Wählen Sie aus verschiedenen Feldern aus und erfassen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp nur die relevanten Daten.

Passen Sie Felder dynamisch an die Antworten an und vereinfachen Sie das Ausfüllen von Formularen für Benutzer

Nutzen Sie ClickUp Brain, um die ansprechendsten Fragen für Ihre Formulare zu generieren

Überprüfen Sie Formulare in Echtzeit und analysieren Sie die Antworten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen

Wandeln Sie Formularantworten mit ClickUp Aufgaben automatisch in umsetzbare Aufgaben um

Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben-Tags , um Informationen zu den Aufgabenbeschreibungen hinzuzufügen und diese leicht wiederzufinden

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp Brain ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro ClickUp-Workspace-Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 9.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Jotform (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen ohne Programmierkenntnisse)

via Jotform

Jotform ermöglicht es Unternehmen, mit leistungsstarken Formularen, die bedingte Logik nutzen, Zahlungen akzeptieren, Workflows automatisieren und Aufgaben-Automatisierungen zur Bearbeitung von Kundenanfragen einsetzen, von Routinearbeit zu weniger Arbeit zu gelangen.

Beschreiben Sie einfach die Art von Formular, die Sie möchten, im Jotform KI-Formulargenerator, oder erstellen Sie automatisch ein Formular auf der Grundlage einiger beliebter Vorschläge. Sie können mit der Jotform-KI chatten, um Formularfelder hinzuzufügen, Text zu bearbeiten oder erforderliche Designänderungen vorzunehmen.

Sie können sogar aus jedem Formular einen dialogorientierten KI-Agenten erstellen. Anstatt dass Ihre Besucher ein Formular selbst ausfüllen, füllt der Agent es im Rahmen einer Unterhaltung für sie aus. Agenten können Daten auch in Slack, Google Workspace, Shopify und weiteren Plattformen automatisieren.

Die besten Features von Jotform

Erstellen Sie mit Hilfe von KI in Sekundenschnelle ein Formular, indem Sie das gewünschte Formular und die Daten, die Sie erfassen möchten, beschreiben

Erstellen Sie einen KI-Agenten für jedes Formular, um die Benutzer während des Ausfüllens in Echtzeit zu unterstützen

Integrieren Sie Formulare in über 250 verfügbare Plattformen, darunter CRM-Systeme, Zahlungsdienstleister, Datenmanagement- und Kollaborationslösungen

Limitierungen von Jotform

Der Starter-Plan sieht begrenzte monatliche Limite für Formulare, Übermittlungen, Ansichten und Speicher vor.

Für eine unbegrenzte Anzahl von Formularen und Agenten ist der Enterprise-Plan erforderlich

Preise für Jotform

Starter: Kostenlos

Bronze : 34 $/Monat

Silver : 39 $/Monat

Gold : 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

3. SurveySparrow (Am besten geeignet für dialogorientierte Umfragen)

via SurveySparrow

SurveySparrow, eine der besten Alternativen zu JotForm für dialogorientierte Umfragen, hilft dabei, interaktive Formulare mit chatähnlichen Features zu erstellen, um relevante Informationen zu sammeln und Geschäftsabläufe zu optimieren.

Der Anbieter bietet über 1500 Integrationen, um Daten mühelos in externe tools und bestehende Systeme zu exportieren.

Executive Dashboards helfen dabei, Umfragedaten mithilfe von Diagrammen und Balkendiagrammen zu visualisieren und aussagekräftige Erkenntnisse aus KI-generierten Formularen zu gewinnen. Sie können außerdem Workflows auf Basis von Umfrageantworten automatisieren, indem Sie Bedingungen definieren und Auslöser wie Folge-E-Mails und Team-Updates auslösen.

Die besten Features von SurveySparrow

Fügen Sie Videos zum Hintergrund Ihrer Umfragen hinzu

Erhalten Sie Umfrageauswertungen direkt in Ihren Posteingang – ganz nach Ihrem Wunschzeitplan

Senden Sie Erinnerungen an Nicht-Antwortende und Teilantwortende per E-Mail und regen Sie sie dazu an, die Umfragen abzuschließen

Einschränkungen von SurveySparrow

Es fehlen Analyse-Features zur Berechnung und Darstellung statistisch signifikanter Unterschiede

Die Darstellung von Daten erfordert viel manuellen Aufwand, um die gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen

Preise für SurveySparrow

Basic : 39 $/Monat, vierteljährliche Abrechnung

Essential : 59 $/Monat, vierteljährliche Abrechnung

Geschäft : 149 $/Monat, vierteljährliche Abrechnung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

4. Typeform (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen von Formularen)

via Typeform

Typeform erstellt visuell ansprechende und ansprechende Online-Formulare. Bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, zeigt es nur eine Frage pro Seite an, um die Nutzer nicht zu überfordern und mehr Antworten zu generieren.

Mit Typeform können Sie Formulare mit benutzerdefinierten Logos, Elementen, Farben, Schriftarten, Hintergrundbildern und Videos anpassen. Es stehen über 28 editierbare Frageformate zur Verfügung, um Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Bewertungen, Sternebewertungen und schriftliches Feedback zu erfassen.

Die besten Features von Typeform

Teilen Sie der KI von Typeform Ihre Anforderungen mit, und sie erstellt die Formulare automatisch für Sie

Stellen Sie mithilfe von KI relevante Antwortoptionen für Multiple-Choice-Fragen bereit

Generieren Sie KI-gestützte Vorschläge, um lange Fragen in einfache und ansprechende Fragen umzuwandeln

Limitierungen von Typeform

Es fehlen Features zur Analyse und Auswertung über Dashboards und Berichte

Speichert keine Teilantworten von Benutzern

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Vorlagen und Fragen

Preise für Typeform

Basic : 29 $/Monat

Plus : 59 $/Monat

Geschäft : 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 860 Bewertungen)

5. Involve.me (Am besten geeignet für ausführliche Umfragen)

Mit dem KI-Formulargenerator von Involve können Sie die URL der Website in den KI-Formular-Builder einfügen. Der Builder erfasst Ihre Markenelemente, um Formulare und detaillierte Umfragen zu erstellen. Anschließend können Sie Elemente hinzufügen, diese Vorlagen personalisieren und entsprechend den geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Die KI-Analysefunktionen von Involve analysieren die gesammelten Daten, um detaillierte Berichte und Dashboards zu erstellen. Dies hilft uns, aussagekräftige Kundenerkenntnisse zu gewinnen, Funnels für Conversions zu optimieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Nutzen Sie die besten Features

Zeigen Sie eine Vorschau der Formulare an und optimieren Sie sie für verschiedene Geräte, wie z. B. Mobilgeräte und Desktop-Computer

Erstellen Sie sichere Formulare für die Abwicklung von Zahlungen durch die Integration mit Stripe- und PayPal-Konten

Laden Sie Teams in bestimmte Workspaces ein und weisen Sie ihnen Rechte zur Bearbeitung und Ansicht zu

Einschränkungen beachten

Die Features sind einfach gehalten und bieten zu wenige Optionen, um Position und Größe der Vorlagen anzupassen

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Branding-Elemente wie Schriftarten sind begrenzt

Preise anzeigen

Basic : 49 $/Monat

Pro : 99 $/Monat

Geschäft : 199 $/Monat

Agentur : 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen einbinden

G2 : 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen);

6. Fillout (Am besten geeignet für die Erstellung mehrseitiger Formulare)

via Fillout

Fillout ist ein einfacher, programmierfreier KI-Formular-Generator, mit dem Sie leistungsstarke Formulare, Quizze und Umfragen erstellen können. Die Plattform bietet ausgefeilte Funktionen wie Zahlung, Erstellung mehrseitiger Formulare, Anmeldung und Terminplanung, um Ihnen bei der Erstellung der fortschrittlichsten Formulare zu helfen.

Fillout lässt sich mühelos in Ihre bestehenden Tools integrieren, durch Automatisierung von Workflows die Effizienz steigern und Ihre Geschäftsabläufe skalieren.

Die besten Features von Fillout

Fügen Sie Rabatt-Codes hinzu und ziehen Sie Zahlungen von Benutzern über Stripe ohne zusätzliche Gebühren ein

Fügen Sie Ihren Formularen eine Seite für die Terminplanung hinzu und ermöglichen Sie es Benutzern, ein Meeting mit Ihnen zu vereinbaren

Limit beim Ausfüllen

Keine Möglichkeit, Formulare, Logik und Berechnungen in Ordnern und Workspaces zu organisieren

Sie können keine Maßnahmen zu eingereichten Übermittlungen ergreifen und Benutzer nicht über erledigte Änderungen benachrichtigen

Preise für Fillout

Free Forever

Starter : 19 $/Monat

Pro : 49 $/Monat

Geschäft: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Feathery (Am besten geeignet für die Workflow-Automatisierung)

via Feathery

Feathery ist ein No-Code-Tool zur Erstellung von KI-Formularen, mit dem Sie jeden Formular-Workflow automatisieren und Zeit sparen können.

Feathery erstellt Formulare mithilfe von KI und unterstützt die Migration leistungsstarker Formularvorlagen von anderen Anbietern (Typeform). Sie können damit auch Workflows nach der Übermittlung automatisieren, indem Sie Informationen der Benutzer extrahieren, Anträge prüfen und diese zur Genehmigung an die zuständigen Mitarbeiter weiterleiten.

Außerdem gewährleistet Feathery die Einhaltung von SOC-2 und HIPAA, um sensible Kundendaten vor Cyberbedrohungen zu schützen.

Die besten Features von Feathery

Definieren Sie benutzerdefinierte Logik in natürlicher Sprache und zeigen Sie Fragen basierend auf früheren Feldantworten an

Integriert sich mit über 100 CRM-, E-Mail-, Analyse-, Zahlungs- und Projektmanagement-Tools

Limitierungen von Feathery

Lässt sich nicht einfach in Websites einbetten

Die Integration mit Plattformen der Automatisierung verläuft nicht reibungslos

Preise für Feathery

Free Forever

Growth : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Feathery-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. MakeForms (Am besten für intuitive Designs geeignet)

via MakeForms

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche und den intuitiven Designs von MakeForms können Sie einseitige, mehrseitige und komplexe Online-Formulare für Ihr Geschäft erstellen.

Mit den Features der Plattform zur Mobil- und E-Mail-Überprüfung lassen sich Benutzeridentitäten ganz einfach überprüfen, gefälschte Leads aussortieren und genaue Benutzerdaten erfassen.

Das tool hilft dabei, mehrere Links für ein einzelnes Formular zu erstellen, beispielsweise für Social Media, E-Mail und Influencer-Marketing-Kanäle, wodurch sich die Rücklaufquoten der Zielgruppe und der Erfolg jedes einzelnen Links analysieren lassen.

Makeforms ist HIPAA-, DSGVO-, SOC-2- und ISO-konform und bietet Datenverschlüsselung sowie Backup-Features zum Schutz sensibler Daten.

Die besten Features von MakeForms

Verwenden Sie übersichtliche und gut strukturierte Layouts, um Benutzer durch mehrseitige Formulare zu führen

Veröffentlichen Sie Formulare auf Ihrer Website und bieten Sie eine professionellere Benutzererfahrung

Limitierungen von MakeForms

Es fehlen erweiterte Features wie logische Bedingungen und nahtlose Integrationsmöglichkeiten über APIs und Webhooks

Die Formularvorlagen haben einen Limit und es fehlen weitere Typen

Preise für MakeForms

Essentials : 29 $/Monat

Pro : 69 $/Monat

Agentur : 149 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MakeForms

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Yay! Formulars (Am besten geeignet für nahtlose Funktionen auf allen Geräten)

Yay! Forms bietet optisch ansprechende und responsive Designs für ein nahtloses Formular-Erlebnis auf allen Geräten.

Diese KI-gestützte Plattform analysiert das Verhalten der Benutzer in Online-Formularen, um relevante Antwortoptionen vorzuschlagen, um die Rücklaufquoten zu steigern und wertvolles Feedback zu sammeln. Dies hilft dabei, die Benutzer besser zu verstehen und Marketingstrategien sowie Produkte zu personalisieren.

Die besten Features von Yay! Forms

Passen Sie benutzerdefinierte Designs und Vorlagen an das Erscheinungsbild Ihrer Marke an

Finden Sie heraus, an welchen Stellen Benutzer abspringen, und optimieren Sie das Formular, um die Konversionsrate zu steigern

Segmentieren Sie Ihre Benutzer mit fortschrittlicher bedingter Logik und erhöhen Sie die Genauigkeit der gesammelten Daten

Yay! Limitierungen bei Formularen

Das Indexieren und Exportieren von Formularen als PDF-Dateien ist nicht möglich

Preise für Yay! Formulars

Starter : 19 $/Monat

Plus : 39 $/Monat

Professional: 79 $/Monat

Yay! Bewertungen und Rezensionen zu Formularen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Zoho Forms (Am besten geeignet für Teams und Workflows)

via Zoho Forms

Zoho Forms ist ein kostenloses Tool zur Formularerstellung für Teams ohne Programmierkenntnisse.

Sie können Online-Formulare erstellen und auf Ihrer Website, in sozialen Medien und in E-Mail-Kampagnen einbinden, um die Interaktion zu verbessern.

Zu den erweiterten Funktionen gehören Benutzerdefinierte Felder, Datensicherheit, Feldvalidierung und bedingte Logik. Die Befragten haben zudem den Vorteil, dass sie teilweise ausgefüllte Formulare speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten können.

Die besten Features von Zoho Forms

Überprüfen Sie Benutzerantworten in Live-Formularen in Echtzeit

Leiten Sie Benutzer nach dem Absenden einer Antwort auf eine Seite mit Erfolgsmeldung, eine Dankesseite oder ein anderes Formular weiter.

Senden Sie den Befragten SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen, sobald sie ein Formular fertiggestellt haben

Einschränkungen von Zoho Forms

Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Feldern eingefügt werden

Es fehlen Integrationsmöglichkeiten mit anderen gängigen tools und Plattformen außerhalb von Zoho

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind bei der Erstellung von Formularen mit vorgefertigten Vorlagen eingeschränkt

Preise für Zoho Formulars

Free

Basic : 10 $/Monat

Standard : 25 $/Monat

Professional: 50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Formularen

G2 : 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

11. Google Forms KI-Formularersteller (Am besten geeignet für die kostenlose Erstellung einfacher Formulare)

über Google Forms

Google Forms ist eine weit verbreitete KI-basierte Formularerstellungsanwendung, mit der sich Formulare ganz einfach erstellen, online freigeben, Daten sammeln und Antworten in Echtzeit analysieren lassen. Sie können ganz einfach Fragen aus vorhandenen Fragetypen auswählen, Fragen per Drag-and-Drop neu anordnen und benutzerdefinierte Farben, Bilder und Schriftarten anpassen.

Mit dem integrierten KI-Feature des Google AI Form Builders können Sie Validierungsregeln festlegen, Format-Fehler erkennen und nur fehlerfreie Antworten der Benutzer erfassen. Da der Dienst von jedem Gerät aus zugänglich ist, können Sie Umfragen erstellen und unterwegs darauf antworten, was ihn zu einer guten Alternative zu SurveyMonkey macht.

Die besten Features des KI-Formular-Generators von Google Forms

Exportieren Sie die gesammelten Daten in Google Tabellen, um sie genauer zu analysieren und für die Automatisierung zu verwenden.

Fügen Sie Mitwirkende hinzu, um gemeinsam Formulare zu erstellen und Ergebnisse in Echtzeit zu analysieren

Erstellen und bearbeiten Sie Formulare von unterwegs und ermöglichen Sie es Benutzern, über jedes beliebige Gerät wie Tablet, Computer und Mobiltelefon zu antworten.

Einschränkungen des KI-Formular-Generators von Google Forms

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten in Bezug auf das Branding, wie Schriftart, Layout, Größe und Farbe

Die Plattform stürzt ab, wenn sie ein höheres Aufkommen an Übermittlungen verarbeitet

Es fehlen Features zur Datenanalyse und Berichterstellung

Preise für den KI-Formular-Generator von Google Forms

Free

Business Starter : 7,20 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard : 14,40 $/Benutzer/Monat

Business Plus: 21,60 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Forms KI-Formular Builder

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Erstellen Sie ansprechende Formulare mit ClickUp

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich mit Excel abgemüht haben, um Formulare zu erstellen.

KI-Formulargeneratoren bieten einen breiten Bereich an Features, darunter vorgefertigte Vorlagen, editierbare Felder, bedingte Logik, Datenanalyse und Dashboards. Dies erleichtert es Teams, benutzerfreundliche Formulare zu erstellen.

ClickUp bietet Ihnen die erweiterten Features, die Sie benötigen, um einfache, aber voll funktionsfähige Formulare zu erstellen.

Es ist ein ideales tool, um sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen und Informationen effizient zu erfassen.

Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp, um in wenigen Minuten die ansprechendsten und personalisiertesten Formulare zu erstellen.