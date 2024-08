Die 30 leistungsfähigsten Produktivitätsblogs (aktualisiert)

Oh, die Orte, an die du gehen wirst!

Das ist der Name des beliebten Kinderbuchs von Dr. Seuss. Darin geht es darum, seinen Weg zu finden, man selbst zu sein und weiter hart zu arbeiten. Und es endet mit einer halbberühmten Zeile: "Kind, du wirst Berge versetzen."

Aber wie erledigt man einen Berg?

Dr. Seuss gab uns die Hoffnung, aber nicht das Wie.

Wo finden Sie den Hebel, der Ihnen hilft, den Berg der Arbeit, der Ziele und der persönlichen Projekte zu versetzen?

In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was Produktivitätsblogs großartig macht und welche top 30 der Produktivität-Blogs die Ihnen helfen werden, den Berg zu versetzen.

Lassen Sie uns produktiv werden!

Was macht einen Blog über Produktivität großartig?

Wir alle kennen das Gefühl, das wir bekommen, wenn die wöchentliche Folge unserer Lieblingsserie beginnt: dieses aufgeregte, mit Popcorn gefüllte Gesicht.🍿

Das Gleiche gilt für Ihren bevorzugten Blog zur Produktivität; gute Blogs zur Produktivität sollten regelmäßige Beiträge haben, auf die Sie sich freuen

Ein guter Blog sollte auch inspirierend und vertrauenswürdig sein. Die Leser müssen wissen, wie der Life-Hack, auf den sie gestoßen sind, ihnen wirklich helfen wird, ihre unproduktiven Gewohnheiten zu überwinden.

Gute Blogs zur Produktivität bieten nicht nur tipps zur persönlichen Produktivität sie bieten aber auch hochwertige Erkenntnisse darüber, warum diese Gewohnheiten überhaupt existieren.

Produktivitätsblogs müssen auch zum Nachdenken anregen. Wenn die Leser noch Tage oder Wochen nach der Lektüre eines Blogs darüber nachdenken, dann ist das ein großartiger Blog.

Und schließlich inspiriert ein guter Produktivitätsblog dazu, produktiver zu sein, denn darum geht es ja 😉

HINWEIS: Weitere Tipps zur Produktivität finden Sie in diesem Leitfaden auf wie Sie produktiver werden !

Unsere 30 besten Blogs zur Produktivität

Der richtige Blog zur Produktivität wird Ihnen nicht nur helfen, produktiver zu werden, sondern auch Ihre Kommunikation, Ihre Arbeit und Ihr Leben zu verbessern.

Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Blogs für Ihre Ziele zu helfen, finden Sie hier unsere Liste der besten Produktivitätsblogs:

1. ClickUp

Unser Blog ist eine erstklassige Eintrittskarte zu einer fantastischen Reise, die Sie und Ihr Team mit der Arbeit verbindet, auf die es ankommt.

Und abgesehen davon, dass sie witzig sind (wenn wir das sagen dürfen 😉 ), bieten unsere Blogs auch erstklassige praktische Beispiele wie Sie alle Ihre Ziele in Sachen Produktivität erreichen können.

Von Blogs über das Sein produktiv bei der Arbeit zu Blogs, die Ihnen helfen werden jede Woche einen Tag sparen die Produktivitäts-Blogs von ClickUp geben Ihnen alle Ressourcen an die Hand, die Sie brauchen, um Ihr Leben zu meistern ziele und persönliches Wachstum zu erreichen.

Und wenn Sie bereits ein persönliches Blog haben, sehen Sie sich diesen anderen Blogbeitrag an, um zu erfahren, wie ClickUp helfen kann ihnen bei der Produktivität Ihres Blogs helfen.

Oh, und wo wir gerade von Ressourcen sprechen, ClickUp ist ein Projektmanagement tool, das Ihnen dabei hilft, im wahrsten Sinne des Wortes produktiv zu sein. Es ist der perfekte Weg, um all die Produktivitätstipps hier auszuführen.

Warum nicht get ClickUp heute? Es ist kostenlos!

Empfohlener Beitrag: 5 Qualitäten produktiver Menschen

2. Dave Seah

Wie es eine Person bei ClickUp so eloquent ausdrückte: Dieser Typ ist DER MANN.

Und es ist schwer, ihm zu widersprechen.

Dave nennt sich selbst einen investigativen Designer, aber was heißt das schon?

Er denkt sich jedes Design aus und produktivität-Hack an die Sie denken können... und möglicherweise nicht denken können!

Er spricht auch über Design und Informationstechnologie. Wenn Sie also in diesen Bereichen tätig sind, sollten Sie Dave unbedingt folgen.

Empfohlener Beitrag: Erstaunliche Produktivitätstools und Tabellenkalkulationen

3. Lifehacker

Lifehacker ist der Großvater aller Blogs, der größte und bekannteste, daher mussten wir ihn natürlich in unsere Liste der Top-Blogs zur Produktivität aufnehmen.

Der Name ist natürlich Programm, und der Bereich reicht von Tipps und Tricks zu Gadgets bis hin zu wie man das Geschirr im Geschirrspüler schneller trocknet .

Das ist natürlich mehr als ein Ratschlag zur Produktivität, sondern auch zur Lebenseffizienz.

Eine erstaunliche Rubrik ist die Spalte Wie ich arbeite, in der verschiedene Unternehmer, Führungskräfte aus dem Business, Sportler, Entertainer und andere darüber berichten, wie ihr Tagesablauf aussieht.

Empfohlener Beitrag: Produktivität 101: Eine Einführung in die Pomodoro-Technik

4. Steve Pavlina

Steve Pavlina ist seit Ende der 90er Jahre ein Vorreiter in Sachen Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung und hat 2010 sogar seine gesamte Arbeit "urheberrechtsfrei" gemacht.

Sein Schwerpunktthema ist es, Wege zu finden, sich weniger auf einen unternehmensgesteuerten Lebensstil zu konzentrieren und mehr Zeit damit zu verbringen, auf unterschiedliche Weise Werte zu schaffen.

*Empfohlener Beitrag: The Notification-Free Challenge

5. Dummer kleiner Mann

Ähnlich wie Angel Hack Life bietet Dumb Little Man, geschrieben von Jay White, eine schnelle Dosis nützlicher Tipps, aber auch einige übergeordnete Themen wie Gesundheit, Beziehungen und Glück.

Der beste Teil ist der Abschnitt How To, in dem du alles von der Wohnungssuche bis zur Reinigung deiner Kamera erfährst.

Außerdem finden Sie hier immer wieder Tipps zur Produktivität, die Ihnen den Tag versüßen workflow. Nicht schlecht für einen dummen kleinen Mann, huh?

Empfohlener Beitrag: 55 pfeilschnelle Produktivitäts-Hacks

6. Zen-Gewohnheiten

Dies ist eine weitere legendäre Produktivität blog . Leo Babauta betreibt diese Website seit den späten 00er Jahren und konzentriert sich nicht nur auf Achtsamkeit, sondern auch darauf, wie man die besten und produktivsten Gewohnheiten. Der Blog konzentriert sich darauf, einen Schritt nach dem anderen zu verändern und ist ein wahrer Ruhepol im überfüllten Space der Produktivität.

Empfohlener Beitrag: Wie man Dinge mit Twitter erledigt

7. LifeDev

Eine erstaunliche Website zur Produktivität, die speziell für kreative Menschen entwickelt wurde. Aus diesem Grund gibt es neben der Produktivität auch jede Menge Artikel zum Thema Kreativität.

Sie spricht eine bestimmte Denkweise der rechten Gehirnhälfte an, die "sanfter" ist als bei vielen anderen effizienzorientierten Blogs da draußen.

Empfohlener Beitrag: Idea Capture Tools

8. Das Gehirn auswählen

Erins Arbeit ist eher ein mentaler Positivitäts-Blog, der sich mit Produktivität und Selbstverbesserung befasst und sich darauf konzentriert, wie Menschen insgesamt ein zufriedeneres Leben führen können.

Zu diesem Zweck befassen sich viele Artikel mit geistiger Gesundheit, Psychologie und Selbsterziehung. Denn jeder muss gut zu seinem Geist sein. 😊 Empfohlener Beitrag: 6 Schritte für einen mentalen Frühjahrsputz, den jeder zu erledigen vermag

9. Den falschen Baum anbellen

Wenn Sie auf der Suche nach evidenzbasierten Tipps und wissenschaftlichen Untersuchungen zu Produktivität und Leistung sind, dann ist Eric Barker der Produktivitätsexperte, den Sie suchen.

Hier geht es um mehr als nur "Ich habe das ausprobiert, und es hat bei mir funktioniert, aber bei Ihnen funktioniert es vielleicht nicht."

Das sind echte Fakten. Er erledigt auch eine Menge erstaunlicher Analysen über Top-Manager und Leistungsträger.

Empfohlener Beitrag: Die produktivsten Menschen: 6 Dinge, die sie jeden Tag zu erledigen haben

10. Tim Ferris

Ist Ihnen der Name ein Begriff? Tim Ferris ist der meistverkaufte Verfasser von The 4 Hour Workweek.

Ja, Sie haben richtig gehört: Er hat das Geheimnis herausgefunden, wie man maximal vier Stunden pro Woche arbeiten kann. Tim Ferriss' Inhalt besteht aus Podcast-Folgen die einen Blick auf seine Gedanken, Geschichten, Feature-Gäste und Interviews werfen. Wenn Sie auf der Suche nach Ratschlägen zu Führung und persönlicher Produktivität sind, dann ist Tim Ferriss Ihr Mann.

Und seine persönlichen Geschichten müssen etwas Besonderes sein, wenn man bedenkt, dass er fünf Sprachen spricht und ein chinesischer Kickbox-Champion ist.🏅

Empfohlener Beitrag: Wie man mit der Informationsflut (und den sozialen Medien) umgeht

11. 99U

Wenn man es technisch sehen will (und wer will das nicht), ist 99U nicht wirklich ein Blog über Produktivität. Es ist eher ein Blog über die Kultur der Arbeit.

Aber er ist großartig. Es ist wie der coolste, stilvollste Freund, den Sie kennen, der alles im Griff hat.

Sie können ein paar lebensverändernde Tipps geben und sehen dabei auch noch gut aus. Das Team von Adobe stellt sie zusammen, und ich liebe alle ihre bücher, die man unbedingt gelesen haben muss .

99u wird einen tiefen Tauchgang in die Kunstwelt erledigen und dann wieder auftauchen, um zu diskutieren, wie dieser eine Kollege die den Bürokühlschrank .

Wir alle wissen, dass die Speisekammer im Büro ein tückisches Kriegsgebiet sein kann, in dem Ihr Essen als Kriegsgefangener im Magen eines anderen landen kann.

Empfohlener Beitrag: Wie man sich nach einem Burnout erholt

12. Mark Manson

Mark ist ein Online-Unternehmer, der sich einen Dreck schert. Nein, wirklich, er hat ein Buch geschrieben darüber. Und es ist ein New York Times-Bestseller.

Jeder kann in seiner Kunst die F-Bombe fallen lassen und damit Aufmerksamkeit erregen, aber Mark untermauert dies mit einem Stil, der ihn zu einer Art Slacker-Guru gemacht hat.

Sein Zeug macht nicht nur Sinn, sondern er ist auch ein großartiger Autor, der immer das praktiziert, was er predigt.

Alle seine Beiträge werden zu Zehntausenden freigegeben, so dass Sie wahrscheinlich einen Beitrag von Mark gelesen haben, ohne es zu wissen. Bei Mark finden Sie unkonventionelle Produktivitätstipps und Ratschläge zur persönlichen Entwicklung.

Empfohlener Beitrag: Das Leben ist ein Video-Spiel: Hier sind die Cheat Codes

13. Exil Lebensstil

Colin Wright ist ein Künstler, Vermarkter und Unternehmer, der seinen minimalistischen Lebensstil und die Tipps, die er unterwegs gelernt hat, dokumentiert.

Er ist auch der Inbegriff eines digitalen Nomaden und lässt sogar Leser und Zuhörer seiner podcast darüber abstimmen, wo seine nächste Heimat sein wird.

Wir hoffen nur, dass seine Fans nett sind und dass Colin sich nicht in einer weiteren Folge von Jumanji wiederfindet:

Empfohlener Beitrag: "Bildungsbilanz"

14. Produktiv bleiben

Dies ist eine unserer neuen Favoriten, auch wenn sie ein wenig anders ist als der traditionelle Blog zur Produktivität.

Stattdessen handelt es sich um einen Blog, der die besten Apps zur Produktivität. Francesco beschäftigt sich eingehend mit allen produktivität tools und gibt auch seinen Workflow-Stack frei. Bevor Sie sich für eine neue App zur Steigerung der Produktivität entscheiden, sollten Sie sich zuerst ansehen, was Francesco zu sagen hat.

Er gibt großartige praktische Bewertungen aller Top-Apps ab. Sie wissen ja, was man sagt: Erst schauen, dann springen, und Francesco kann das für Sie erledigen.

15. Minimalistisch werden

Josh Becker beschwerte sich bei seinem Nachbarn über die Entrümpelung seiner Garage.

"Vielleicht brauchst du das ganze Zeug gar nicht", sagte sein Nachbar.

Während die meisten Menschen wütend wären, dachte Becker darüber nach.

Er ließ sich inspirieren, wurde zum Entrümpler und widmete seinen Blog der Dokumentation seines minimalistischen Stils.

Das ist etwas anders als normale Produktivitätstipps, aber sich nicht mehr durch Dinge durchzuwühlen oder noch mehr Dinge kaufen zu müssen, ist ein großartiger Life-Hack.

Empfohlener Beitrag: 10 Dinge zur Vereinfachung Ihres Lebens

16. Marie Forleo

Es kann eine Grauzone zwischen Life Coach und Produktivität geben, und Marie geht auf beiden Seiten der Linie, sozusagen wie ein Produktivitäts-Coach.

Sie ist jedoch der Meinung, dass einige Strategien sowohl im Leben als auch in der Arbeit funktionieren können, und erklärt, wie Sie Ihr Geschäft und Ihre persönliche Entwicklung mit Einstellungen voranbringen können.

Jeder, der Marie folgt, kann bestätigen, wie inspirierend und motivation die sie von ihr erhalten.

Und ihre ausführlichen Interviews mit prominenten Persönlichkeiten, Geschmacksmachern und Szenegängern sind unterhaltsam und hilfreich.

Anstatt alles aufzuschreiben, steckt sie ihre Energie in alle Arten von Inhalten: das geschriebene Wort und großartige Videos.

Empfohlener Beitrag: Verärgert Ihr Facebook-Marketing die Menschen?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy ist ein wenig anders, denn er machte sich einen Namen bei Medium und nutzt das engagierte Publikum der Plattform zur Untersuchung der gewohnheiten der erfolgreichsten Menschen der Welt.

Darauf aufbauend hat er eine einzigartige Mischung aus Analyse, Motivation und Experimenten entwickelt.

Hardy ist jedoch mehr als nur seine Botschaft. Er scheint tatsächlich alles zu erledigen, worüber er spricht.

Er studiert für einen Doktortitel und schreibt fleißig.

Zusammen mit seiner Frau kümmert er sich um Pflegekinder, eine äußerst schwierige Aufgabe.

Ähnlich wie Productivityist, das sich auf das Gleichgewicht von Aufmerksamkeit und Absicht konzentriert, ist Benjamins Inhalt ein guter Ort, um nach einem Life-Hack zu suchen, um so viel unter einen Hut zu bringen!

So stellen wir uns das Leben von Benjamin vor:

Empfohlener Beitrag: Kobe Bryant's 2 psychologische Schlüssel zum Erfolg

18. Darius Foroux

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Prioritäten in Bezug auf den Nutzen und nicht auf die Produktivität neu definieren würden?

Wie würde das Ihre Denkweise verändern? Würden Sie Ihre Ziele trotzdem erreichen? Das ist die Theorie dieses Bloggers, Darius Foroux.

Er ist auch ein innovativer Autor, der sich mit Prokrastination und Kreativität gleichermaßen gut auseinandersetzt.

Oh, und seine Strichzeichnungen sind auch sehr unterhaltsam.

Empfohlener Beitrag: Wie man die Prokrastination besiegt (wissenschaftlich untermauert)

19. Tynan

Tynan ist so etwas wie eine Legende. Er ist einer der Pickup-Künstler, die in Neil Strauss' mittlerweile fast schon klassischem Buch The Game. Tynan hat dieses Leben aufgegeben und begibt sich nun auf epische Abenteuer und Reisen, während er SETT, eine Blogging-Plattform, aufbaut.

Er verließ das College im Jahr 2000 und hat nie zurückgeblickt.

Apropos College, Lifehack.org bezeichnet sich selbst als die Universität des Lebens. Schauen Sie dort vorbei, wenn Sie Ratschläge zum Leben brauchen.

Wie auch immer, zurück zu Tynan. Seine Ratschläge sind eine Mischung aus Abenteuer, Praxisnähe und einer kräftigen Prise Zuversicht, die Ihnen hilft, klarer zu denken, und Ihnen das Selbstvertrauen gibt, eine andere Art von Leben zu führen.

Empfohlener Beitrag: Der MBA des Strichers

20. MakeUseOf

MakeUseOf ist definitiv eine Nachrichten- und Technikseite, aber es gibt auch einen tollen Bereich über Tools und Produktivitätstechniken.

Hier finden Sie die erwarteten Life Hacks und Gadgets, die Sie brauchen, aber Sie finden auch tonnenweise nützliche Tipps und Trainingsprogramme für Excel, Microsoft Word oder Google Kalender, die Sie MakeUseOf 😉 können

Empfohlener Beitrag: Wie man ohne eine Zu erledigen-Liste produktiver wird

21. Todd Henry

Was ich an Todd Henry mehr mag als an vielen anderen Solopreneuren, ist, dass er Schlüssel ratschläge für die Zusammenarbeit gibt. Viele der Stricher da draußen, die die Welt bereisen, finden Wege, für sich selbst zu arbeiten (_muss schön sein)

Aber viele von uns arbeiten in Teams, die viele Funktionen und Fähigkeiten abdecken.

Und über viele Missverständnisse hinweg..

Todd Henry tritt ein, um diese Lücke zu füllen. Er bloggt nicht nur über Teams im Besonderen, sondern auch über kreative Teams, die Brainstorming betreiben und zusammenarbeiten müssen, um neue Lösungen zu finden.

Empfohlener Beitrag: Mit diesen 3 Fragen den Fokus gewinnen

22. Brain Pickings

Maria Popova und ihr Blog Brain Pickings sind definitiv ein Liebling der akademischen Welt. Sie beschäftigt sich eingehend mit historischen Persönlichkeiten und analysiert dann, was in der Vergangenheit funktioniert hat und was nicht.

Sie ist sehr belesen und kann Beispiele und Analogien aus einer Vielzahl von Quellen heranziehen, um eine praktische Anwendung zu finden.

Sie ist wie die beste Geschichtslehrerin, die Sie je hatten!

Empfohlener Beitrag: Fixiert vs. Wachstum: Die zwei Geisteshaltungen, die unser Leben formen

23. Asiatische Effizienz

Eine Gruppe von Freunden (die zufällig Asiaten sind!) hat sich zusammengetan und beschlossen, die besten Systeme zur Steigerung der Produktivität zu erforschen, die ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen würden.

Ähnlich wie der GTD-Blog (Getting Things Erledigt) geben diese Blogger praktische Tipps, Formeln und mehr, um Dinge zu erledigen. Sie bieten auch Podcast-Episoden an, die Ihnen dabei helfen, jede Sache auf Ihrer Zu erledigen-Liste strategisch zu durchdenken, damit Sie den größten Wert herausfinden können.

Ihre Ratschläge zur Produktivität reichen von technischen Hacks bis hin zur Optimierung des Zeitmanagements - und nicht nur von dem, was man schon oft gelesen hat.

Aber wir akzeptieren diese Art von Floskeln trotzdem:

Empfohlener Beitrag: 5 Wege, einen unproduktiven Tag umzukehren

24. HelpScout

Das Kundenservice- und Helpdesk-Unternehmen hat auch einige großartige Ideen, wie Sie Ihren Tag und Ihre Arbeitsabläufe optimieren und produktiv mit auftretenden Kundenproblemen umgehen können.

Dazu gehört auch die Förderung großartiger Interaktionen und Dienstleistungen, damit Ihr Geschäft letztendlich erfolgreicher ist.

Empfohlener Beitrag: Die 10 besten Helpscout-Alternativen

25. HubSpot

In den letzten zehn Jahren hat HubSpot einen großartigen Blog entwickelt... und ist außerdem eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen. Aber wir sind wegen ihres Blogs hier.

Wenn Sie nach etwas suchen, das Ihnen hilft, in diesem Zeitraum effizienter zu werden, sind Sie wahrscheinlich über einen HubSpot-Artikel gestolpert.

Sie gehen sehr in die Tiefe und bieten Ihnen außerdem viele Möglichkeiten, auf Inhalte zuzugreifen - durch Vorlagen, Leitfäden, Checklisten und mehr.

Die meisten Inhalte drehen sich um Startups, Best Practices für Business und digitales Marketing, aber sie gehen auch auf die Produktivität ein, um Ihr Geschäft und Ihre Teamarbeit zu verbessern.

Probieren Sie es aus, falls Sie es noch nicht getan haben (obwohl Sie es wahrscheinlich schon getan haben).

Empfohlener Beitrag: Effizient sein: 7 wissenschaftlich untermauerte Wege, um Geschwindigkeit zur Gewohnheit zu machen

26. Zapier

Die Verbindungen und Integrationen von Zapier sind im Wesentlichen die moderne Definition von Produktivität.

Zapier zappt seine Leser quasi in die Zukunft der Produktivität.

Ihr ganzes Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Prozesse zu verbessern und Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

Ihr Blog ist da keine Ausnahme. Er bietet nicht nur technische Hacks, sondern auch eine gewisse Produktivität bei der persönlichen Entwicklung.

Empfohlener Beitrag: Die am schnellsten wachsenden Apps des Jahres 2021

27. Produktivität Land

Die Notwendigkeit von Productivity Land wurde erkannt, als zwei Vermarkter den Wunsch hatten das perfekte Produktivitätstool finden wollten das alle ihre Bedürfnisse erfüllt.

Frank und Steve, die beide auch einen Hintergrund im Projektmanagement haben, fanden bald heraus, dass es auf dem Markt nicht das eine perfekte tool gibt und gründeten eine Plattform, um Menschen zu helfen, bessere und fundierte Entscheidungen bei der Bewertung von Produkten zu treffen.

Productivity Land bietet Ihnen ehrliche Bewertungen von Produktivitätstools, einblicke in das Projektmanagement und Tipps zur Verbesserung der Work-Life-Balance.

Im Grunde ist es also ein Disneyland für Erwachsene, die produktiv sein wollen? 🤔

Empfohlener Beitrag: Die beste Projektmanagement-Software des Jahres 2019 (kostenlos & kostenpflichtig)

28. Produktives Gedeihen

Wenn Sie ein Fan von Michael Hyatt sind, dann wird Productive Flourishing für Sie absolut Sinn machen.

Productive Flourishing ist ein beliebter Blog für Unternehmer und Visionäre, die auf der Suche nach Erfolg sind. Ihr Ziel ist es, Menschen mit brillanten Ideen dabei zu helfen, diese in nachhaltige und profitable Geschäfte zu verwandeln.

Obwohl sich die meisten ihrer Blogs auf zeitmanagement und Business-Entwicklung, sie bieten auch einen Einblick, wie die Selbstentwicklung zu diesem Erfolg beitragen kann. #Flourish

Empfohlener Beitrag: Gute Selbstfürsorge ist die Grundlage für das Gedeihen

29. Evernote Blog Evernote ist eine App für Notizen, die Menschen bei der Organisation und Verwaltung von Aufgaben helfen soll.

In ihrem Blog geht es darum, Inspiration an unerwarteten Orten zu finden, wie die Kinder, die Narnia durch einen Kleiderschrank entdeckt haben.

Sie haben auch einige gute Ratschläge über zeitmanagement und effektive Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten.

Die meisten ihrer Inhalte können zusammen mit ihrer App in die Tat umgesetzt werden.

Empfohlener Beitrag: 4 Wege, um fokussiert zu bleiben und Dinge zu erledigen

30. Produktivität Pro

Laura Stack ist buchstäblich ein Produktivitätsprofi. Sie ist ein Profi auf dem Gebiet der Produktivität im Vertrieb, der Produktivität von Führungskräften und der persönlichen Produktivität.

das ist eine ganze Menge Produktivität!

Egal, welche Art von Produktivität Sie suchen, Laura hat wahrscheinlich alles, was Sie brauchen. Wir finden sie ziemlich cool, denn sie ist auch eine preisgekrönte Keynote-Speakerin, die bereits in folgenden Zeitschriften zu sehen war Forbes-Magazin .

Sehen Sie sich ihre YouTube-Kanal um diesen Experten für Produktivität in Aktion zu sehen.

Empfohlener Beitrag: Vorbereiten auf den Erfolg: Sechs Wege, wie Front-End-Arbeit den produktiven Erfolg sichert

Schlussfolgerung

Das Buch von Dr. Seuss dient dem Spaß und der Inspiration.

Man kann damit nicht wirklich Berge versetzen.

Das gilt auch für die oben empfohlenen Blogs.

Das ist nicht genug. Sie müssen etwas mit den Infos, die Sie lesen, zu erledigen.

Mit anderen Worten: Sie müssen die Ratschläge in die Tat umsetzen.

Wenn Sie also produktiver sein wollen, liegt es letztlich an Ihnen und Ihrem Team.

Apropos, ClickUp ist die perfekte Ergänzung für jedes Team.

Mit einer Vielzahl von Features, die Ihnen dabei helfen, all diese Produktivitätsratschläge in die Tat umzusetzen, ist es das einzige Tool, das Sie jemals brauchen werden, um tatsächlich produktiver zu sein!

Also clickUp kostenlos erhalten um sicherzustellen, dass Sie sich jeden Tag so fühlen: