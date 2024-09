Wie man in den Softwarevertrieb einsteigt

Eine Karriere im Vertrieb wird oft als schnelllebig und leistungsorientiert angesehen. Sie beinhaltet die Pflege einer soliden Interessenten-Pipeline, häufige Wechsel zwischen Anrufen und Meetings sowie Verkaufsgespräche, die Aufmerksamkeit erregen. Aber es geht um mehr als nur die Hektik.

Letztlich streben Sie als Vertriebsmitarbeiter danach, eine echte Verbindung zu Ihren Kunden aufzubauen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Wenn Sie sich darum kümmern, werden sich die Einzelziele und Anreize von selbst erledigen.

Wenn Sie eine Karriere im Softwarevertrieb anstreben, stehen Sie an vorderster Front, wenn es darum geht, Unternehmen bei der Nutzung von Software zur Lösung von Problemen zu unterstützen. Sie verkaufen hier nicht nur ein Produkt, sondern bieten als Teil des Vertriebsteams technologische Lösungen an, die die Arbeitsweise eines Geschäfts grundlegend verändern können.

Wie kann man also den Einstieg in den Softwarevertrieb schaffen? Welche Vertriebsfähigkeiten müssen Sie entwickeln? Was macht ein typischer tag im Leben eines Vertriebsleiters in der Software-Welt aussehen? Ist es möglich, ohne jegliche Erfahrung in den Softwarevertrieb einzusteigen?

Dieser Blogbeitrag beantwortet all Ihre Fragen zum Einstieg in den Softwarevertrieb. Lassen Sie uns beginnen.

Was ist Software-Vertrieb?

Softwarevertrieb ist der Verkauf von Softwareprodukten oder -dienstleistungen an Geschäfte oder Privatpersonen.

Der Softwareverkauf kann Software vor Ort, Cloud-basierte Lösungen (SaaS) und verschiedene andere vertriebs-Apps oft benutzerdefiniert, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, wie Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Software für die persönliche Produktivität.

Eine Karriere im Software-Vertrieb ist perfekt für alle, die ihre Leidenschaft für Technologie mit menschlichen Fähigkeiten kombinieren möchten.

Als Software-Vertriebsexperte müssen Sie die Anforderungen der Kunden verstehen, den Wert des Produkts aufzeigen und durch Unterstützung die Zufriedenheit und Bindung der Käufer sicherstellen.

Was ist die Funktion eines Software-Vertriebsmitarbeiters?

Wenn Sie in diesen Beruf einsteigen, umfasst Ihre Rolle in der Regel die folgenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Kaltakquise, Akquise und Kontaktaufnahme , um potenzielle Kunden zu identifizieren und als Vertreter für die Vertriebsentwicklung zu gewinnen

, um potenzielle Kunden zu identifizieren und als Vertreter für die Vertriebsentwicklung zu gewinnen Verstehen allgemeiner Branchenherausforderungen und Anbieten benutzerdefinierter Werte durch Produktdemos und Präsentationen als Vertriebsingenieur

durch Produktdemos und Präsentationen als Vertriebsingenieur Vertragsverhandlungen und Geschäftsabschlüsse durch die Verwaltung von Preisen, Bedingungen und Konditionen mit potenziellen Kunden als Teil der Vertriebsteams des Unternehmens

durch die Verwaltung von Preisen, Bedingungen und Konditionen mit potenziellen Kunden als Teil der Vertriebsteams des Unternehmens Betreiben einer Projekt-Pipeline, Planen von Konten und Erstellen von Prognosen zur Maximierung des Umsatzes in der zugewiesenen Region als Account Executive in der Softwarebranche

zur Maximierung des Umsatzes in der zugewiesenen Region als Account Executive in der Softwarebranche Entdeckung und Aufbau strategischer Partnerschaften mit wichtigen Drittanbietern zur Erweiterung der Sichtbarkeit von Produkten und der Marktreichweite unter Verwendung verschiedener Vertriebstools

zur Erweiterung der Sichtbarkeit von Produkten und der Marktreichweite unter Verwendung verschiedener Vertriebstools Unterstützung von Kunden nach dem Kauf des Produkts als Teil der Vertriebserfahrung

nach dem Kauf des Produkts als Teil der Vertriebserfahrung Aufrechterhaltung des Wissens und des Bewusstseins über Softwarelösungen, Verkaufstechniken, Erfahrungen im Softwarevertrieb, Verkaufsstrategien und Lead-Generierung sowie ständige Beobachtung der sich verändernden Technologiebranche

Wie viel verdient ein Software-Vertriebsmitarbeiter?

Untersuchungen zeigen, dass die durchschnittliche Grundgehalt eines Software-Vertriebsmitarbeiters in den USA liegt bei 100.993 $, und die durchschnittliche zusätzliche Barvergütung beträgt 63.310\ $.

Darüber hinaus hat das Bureau of Labor Statistics ein Wachstum von 22 % in der Softwareentwicklungsbranche projiziert bis 2030. Für diejenigen, die sich fragen, warum und wie man in den Software-Vertrieb einsteigen sollte, beweist die Vergütung, dass es erhebliche Einkommensmöglichkeiten für Vertriebsmitarbeiter und Software-Vertriebsleiter gibt.

Wie man ohne Erfahrung in den Softwarevertrieb einsteigt: Typische Wege und Aufstiegsmöglichkeiten für einen Karrierewechsel

Egal, ob Sie ein Student sind, der sich für ein Studium interessiert, oder jemand, der aus einem anderen Berufsfeld in den Softwarevertrieb wechseln möchte, hier erfahren Sie, wie Sie sich auf eine Tätigkeit in der Softwarevertriebsbranche vorbereiten können.

1. Belegen Sie Einführungskurse in den Vertriebsprozess

Ein Abschluss in Business, Marketing oder einem verwandten Feld kann ein Grundwissen vermitteln, aber es ist nicht der einzige Weg. Wenn Sie nicht aus dem Business kommen, sollten Sie Ihre Ausbildung durch einen zusätzlichen Schwerpunkt ergänzen, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.

Wenn Sie beispielsweise ein traditionelles Verkaufstraining absolvieren möchten, sollten Sie einen Verkaufskurs an einer örtlichen Universität oder Volkshochschule besuchen. Viele Bildungseinrichtungen bieten heute Business-Kurse zur Verkaufsentwicklung an und geben Ihnen die Möglichkeit, von erfahrenen Fachleuten zu lernen.

Alternativ können Sie auch einen entsprechenden Online-Kurs belegen, um Ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern, oder Sie entscheiden sich für ein Praktikum bei einem Kundenbetreuer, der Software-Tools verkauft, oder in einem verwandten Vertriebsbereich.

2. Entwickeln Sie die erforderlichen Fähigkeiten für den Einstieg in den Softwarevertrieb

Studenten und Menschen, die sich beruflich verändern wollen, sollten sich auf die Kombination von Hard- und Soft Skills konzentrieren.

Lernen Sie zum Beispiel den Umgang mit einer CRM-Lösung, denn sie ist für die Nachverfolgung von Leads und vertriebs-KPIs , die Einstellung von Erinnerungen zur Nachverfolgung und die Analyse von Verkaufsdaten.

Beliebte tools wie Salesforce, HubSpot, ClickUp oder Zoho CRM bieten kostenlose Ressourcen und Zertifizierungen an, die Ihnen helfen können, diese schwierige Fähigkeit zu verbessern.

Da eine Rolle im Vertrieb eine effektive Kommunikation erfordert, sollten Sie Ihre Fähigkeit verbessern, die Alleinstellungsmerkmale von Produkten zu formulieren und Abfragen taktvoll zu beantworten. Kurse in Rhetorik, Verhandlungsführung und überzeugender Kommunikation können diese Soft Skills verbessern.

Konzentrieren Sie sich außerdem auf aktives Zuhören. Sie müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und Ihr Angebot entsprechend darauf abzustimmen. erst zuhören, dann reden" sollte Ihr Mantra als Software-Vertriebsmitarbeiter sein.

3. Verbessern Sie Ihr technisches Wissen

Sie müssen zwar kein Programmierer sein, aber ein Grundverständnis von Softwareentwicklung, Cloud Computing, Datenanalyse usw. kann von großem Vorteil sein. Sie können dieses Wissen durch kurze Kurse auf E-Learning-Plattformen wie Coursera, Udemy oder LinkedIn Learning aufbauen.

Eine weitere effektive Möglichkeit, sich technisches Fachwissen anzueignen, besteht darin, sich über die spezifischen Softwareprodukte zu informieren, die Sie verkaufen möchten. Zu erledigen ist dies durch das Studium von Produktdemos, das Lesen von Whitepapers, die Teilnahme an Webinaren und das Hören von vertriebs-Podcasts .

4. Sammeln Sie praktische Erfahrungen im Verkauf

Wenn Sie keine formale Erfahrung haben, sollten Sie freiberufliche oder vertragliche Vertriebsrollen übernehmen, um Ihr Portfolio aufzubauen.

Sie könnten zum Beispiel bei einem Startup-Unternehmen einsteigen und sechs Monate lang den virtuellen Vertrieb unterstützen, während Sie Ihren Abschluss machen. Informieren Sie sich über entsprechende Angebote auf Websites wie Toptal, Upwork, CloudPeeps und Monster Jobs.

Denken Sie daran, dass auch kurzfristige Projekte Ihnen dabei helfen können, eine solide Nachverfolgung zu entwickeln und sich im Umgang mit sales tools für Projektmanagement, Verwaltung von Kundenbeziehungen, Lead-Generierung und Kontaktaufnahme usw.

Oder suchen Sie nach Praktika, die Ihnen Einblicke in Vertriebsprozesse, Kundenkontakte und Produktkenntnisse bieten, auch wenn Sie nicht direkt in einer vertrieblichen Rolle tätig sind. Auf diese Weise können Sie sich praktische Fähigkeiten aneignen und ein Netzwerk als Software-Vertriebsmitarbeiter aufbauen.

Praktika können auch zu Vollzeitangeboten führen, die Ihnen einen direkten Weg ins Feld eröffnen.

5. Zertifizierungen anstreben

Wenn Sie auf eine bestimmte Art von Software abzielen, entscheiden Sie sich für technische Zertifizierungen.

Zum Beispiel ist die AWS Certified Cloud Practitioner-Zertifizierung von Vorteil, wenn Sie etwas über Cloud-basierte Software lernen möchten, während Google Analytics ideal für Analysetools ist.

Nehmen Sie sich Zeit, um effektive Vertriebsmethoden wie SPIN Selling, das Challenger Sales-Modell oder Consultative Selling zu erlernen. Sie bieten einen wissenschaftlich untermauerten Rahmen für die Arbeit und den Abschluss komplexer Geschäfte mit erweiterten Vertriebsprozessen.

Wie man sich für einen Job im Softwarevertrieb bewirbt: Tipps für die Suche nach Arbeit in der Software-Vertriebsbranche

1. Bereiten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vor

Beginnen Sie damit, Ihren Lebenslauf zu erstellen oder zu aktualisieren.

Betonen Sie relevante Erfahrungen, wie z. B. Ihre Verkaufserfolge und Ihre Vertrautheit mit Softwareprodukten. Heben Sie Ihre Fähigkeit hervor, Einzelziele zu erreichen, Beziehungen zu Clients zu pflegen und Geschäfte abzuschließen, indem Sie tools für die Produktivität im Vertrieb .

Wenn Sie Praktika oder freiberufliche Tätigkeiten im Bereich Software-Vertrieb erledigt haben, geben Sie dies an. Dies ist besonders wichtig, wenn dies die einzige Erfahrung ist, die Sie im Moment haben.

Schreiben Sie als Nächstes ein überzeugendes Anschreiben. Erläutern Sie, warum Sie gut zu uns passen und wie Ihre Fähigkeiten einem Softwareunternehmen zugute kommen werden. Passen Sie dieses Anschreiben an jedes Unternehmen an, bei dem Sie sich bewerben.

Pro-Tipp: Vergewissern Sie sich, dass Ihr LinkedIn-Profil immer auf dem neuesten Stand und für Rollen im Softwarevertrieb optimiert ist. Fügen Sie ein professionelles Foto, eine relevante und aussagekräftige Überschrift und eine ausführliche Zusammenfassung dessen, was Sie in die Tabelle einbringen, hinzu.

2. Suchen Sie nach Stellenangeboten

Es gibt verschiedene Websites, auf denen Sie Stellenangebote für den technischen Vertrieb finden können, darunter:

SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Nutzen Sie die Features der einzelnen Plattformen für die Stellensuche, um Stellen nach Titel, Speicherort, Erfahrungsniveau und mehr zu filtern. Sie können Jobalarme einrichten, um Benachrichtigungen über neue Stellenangebote zu erhalten.

Viele Unternehmen veröffentlichen offene Stellen auch direkt auf ihren Websites, bevor sie sie in Job Boards auflisten. Sie können die Unternehmen identifizieren, für die Sie Ihre Zinsen verwenden möchten, und deren Karriereseite regelmäßig besuchen.

3. Nutzen Sie Ihr Netzwerk

Netzwerke sind ein wichtiges Tool, um Ihre Karriere im Softwarevertrieb voranzutreiben.

Nehmen Sie an Branchenkonferenzen und Seminaren teil. Tauschen Sie sich mit den wichtigsten Akteuren aus, erfahren Sie mehr über die neuesten Trends und bauen Sie wichtige Verbindungen auf. Sie können auch an Diskussionsrunden teilnehmen, Fragen stellen und bei diesen Ereignissen ehrenamtlich mitarbeiten, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

Sie können nach LinkedIn-Gruppen und -Communities suchen, die sich mit Technologie und SaaS befassen und speziell für Software-Vertriebsprofis zusammengestellt wurden, und diesen beitreten. Nehmen Sie aktiv an Diskussionen teil, geben Sie wertvolle Inhalte frei und interagieren Sie mit Gruppenmitgliedern.

Und schließlich sollten Sie Ihr Alumni-Netzwerk nutzen, wenn Sie eine Hochschule, eine Berufsschule oder ein spezielles Ausbildungsprogramm besucht haben. Viele Alumni sind bereit, anderen Absolventen zu helfen, vor allem, wenn sie einen gemeinsamen Bildungshintergrund haben. Sprechen Sie sie an, bitten Sie sie um Rat und erkundigen Sie sich, ob sie von offenen Stellen wissen.

Empfehlungen können viel effektiver sein als eine Bewerbung oder eine kalte LinkedIn-Nachricht.

4. Bereiten Sie sich auf Vorstellungsgespräche vor

Denken Sie daran, dass es keinen geborenen Verkäufer gibt. Gute Vertriebsmitarbeiter nehmen die Vorbereitung ernst und verfeinern ihre Fähigkeiten mit der Zeit durch Übung und Erfahrung.

Diese Notion gilt auch für die Stellensuche.

Sobald Sie Ihre Bewerbung abgeschickt haben, bereiten Sie sich auf die Vorstellungsgespräche vor.

Machen Sie sich mit häufig gestellten Fragen vertraut, z. B. "Wie gehen Sie mit Einwänden um?" oder "Beschreiben Sie ein Beispiel, bei dem Sie einen Interessenten in einen Kunden verwandelt haben." Sie sollten in der Lage sein, über Ihren Verkaufsansatz zu sprechen, darüber, wie Sie Ihre Leads verwalten, und darüber, wie versiert Sie sind in tools für die Automatisierung des Vertriebs .

Außerdem erwarten die Unternehmen, dass die Bewerber über ein solides Verständnis der Produkte verfügen, die sie verkaufen. Erledigen Sie daher Ihre Recherchen über die Software - verstehen Sie ihre Features, Vorteile und wie sie im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

Wenn Sie während des Vorstellungsgesprächs Ihre Produktkenntnisse unter Beweis stellen, zeigen Sie, dass Sie die Rolle ernst nehmen und bereit sind, sofort loszulegen.

5. Bleiben Sie hartnäckig und gehen Sie den Bewerbungen nach

Schicken Sie dem/den Gesprächspartner(n) nach dem Vorstellungsgespräch eine E-Mail mit Dankesworten. Bedanken Sie sich in dieser E-Mail für die Chance, die sich Ihnen geboten hat, und wiederholen Sie kurz Ihre Begeisterung für die Rolle und warum Sie gut zu ihr passen. Diese einfache Geste kann bei dem einstellenden Team einen positiven Eindruck hinterlassen.

Wenn Sie nach einem angemessenen Zeitraum noch keine Antwort erhalten haben, sollten Sie höflich nachfragen. Bestätigen Sie noch einmal Ihr Interesse an der Position und erkundigen Sie sich nach dem Status Ihrer Bewerbung. Auf diese Weise bleiben Sie im weiteren Verlauf des Einstellungsverfahrens im Gedächtnis.

Wie Sie sich mit ClickUp auf Ihre Rolle im Softwarevertrieb vorbereiten

Auch wenn Sie Ihre Ziele mit Stift und Papier, einer Tabellenkalkulation oder einem Google Docs verwalten könnten, reicht das auf Dauer nicht aus. Was Sie brauchen, ist eine Plattform, die nicht nur Ihre Fortschritte nachverfolgt, sondern Ihnen auch hilft, einen Plan zu erstellen, um weiter zu lernen und Kompetenzlücken zu schließen.

Das ist der Punkt ClickUp für den Verkauf kommt ins Spiel. Die intuitive Benutzeroberfläche und die zahlreichen Features erfüllen die individuellen Bedürfnisse jedes angehenden Vertriebsmitarbeiters. Mit seinen mehr als 1000 Vorlagen hilft es Ihnen, Aufgaben zu organisieren, klare Ziele zu setzen und Erinnerungen zu automatisieren, um den Workflow im Vertrieb zu optimieren.

Zum Beispiel können Sie die Liste Vorlage von ClickUp um Informationen zu organisieren und zu kategorisieren.

Liste Vorlage von ClickUp

ClickUp Vorlage für Listen

Erledigen Sie mehr in weniger Zeit mit der Listen-Vorlage von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Komplexe Aufgaben in kleinere Abschnitte unterteilen - z.B. einen Lebenslauf erstellen, sich für einen Job/Praktikum bewerben, den Umgang mit verschiedener Vertriebssoftware lernen

Elemente in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren

Benutzerdefinierte Status wie "Abgeschlossen", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" zu jeder Aufgabe hinzufügen

ClickUp Kanban Vorlage

Ein weiteres hilfreiches tool ist ClickUp's Kanban-Vorlage . Sie hilft dabei, die Sichtbarkeit jeder Aufgabe in Ihrer Sales Journey zu erhöhen.

ClickUp's Kanban-Vorlage

Sie ermöglicht es Ihnen auch,:

Benachrichtigungen einzurichten, um auf dem Laufenden zu bleiben

Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen zu IhrenClickUp Ziele für den Kontext

Taggen, Zuweisen geschachtelter Unteraufgaben und Erstellen von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zur effizienten Verwaltung Ihres Workflows

ClickUp Dashboards

Neben diesen Vorlagen ist die ClickUp Dashboards feature gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Lernziele und Meilensteine. Sie stellt sicher, dass Sie ohne unnötige Ablenkungen auf Kurs bleiben.

Die geheime Soße für Ihren Erfolg - ClickUp Dashboards

Sie können die Ansichten Ihrer Benutzeroberfläche an Ihre Vorlieben anpassen, egal ob Sie eine Liste, ein Kanban Board oder eine Tabelle für die visuelle Übersichtlichkeit bevorzugen.

Zum Beispiel, mit ClickUp Kalender Ansicht mit ClickUp Kalender View können Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben und in Ihren Google Kalender integrieren.

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Ansicht des Kalenders, damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen

ClickUp Gehirn

Darüber hinaus lernen Sie wie man KI im Vertrieb einsetzt ausbildung.

Angenommen, Sie möchten wissen, wo Sie bei einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Ziel stehen. In diesem Fall können Sie ClickUp Gehirn zum sofortigen Suchen und Abrufen von Informationen aus jedem Dashboard in Ihrem Workspace.

Kreativität entfachen, Vorlagen erstellen oder Texte blitzschnell generieren - mit dem besten Brainstorming-Partner der Welt

Es kann Ihnen viel Zeit und Aufwand ersparen, vor allem, wenn Sie Ihren gesamten Terminplan auf einer einzigen Softwareplattform wie ClickUp verwalten möchten.

Außerdem hilft Ihnen ClickUp Brain, ein KI-Schreibassistent, innerhalb von Sekunden personalisierte E-Mails zu verfassen. Dieses Feature ist besonders nützlich für Positionen im Vertrieb, in denen Sie Ihre E-Mails knackig und grammatikalisch korrekt verfassen müssen.

Nutzen Sie die KI-Tools von ClickUp Brain zum Schreiben, Bearbeiten, Zusammenfassen, Korrekturlesen und Übersetzen beliebiger Texte in ClickUp Docs

Sie können sich auch auf ClickUp Brain stützen, um Ihre Lebensläufe professionell zu verfassen und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges durch die Maschen fällt.

Ein weiteres nützliches Feature für Vertriebsprofis, die sich weiterbilden möchten, ist das ClickUp Smart Goals Vorlage .

ClickUp Smart Goals Vorlage

ClickUp Smart Goals Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie SMART-Ziele definieren. SMART steht für Specific (spezifisch), Measurable (messbar), Achievable (erreichbar), Relevant (relevant) und Time-bound (zeitgebunden).

Ein SMART-Ziel für einen Vertriebsmitarbeiter könnte zum Beispiel lauten: Abschluss eines Salesforce-Zertifizierungskurses innerhalb von drei Monaten durch Aufteilung in wöchentliche Meilensteine, die über ClickUp nachverfolgt werden.

Der Einsatz von ClickUp beschränkt sich jedoch nicht nur auf den kontinuierlichen Aufbau von Fachwissen, das für eine Karriere im Software-Vertrieb erforderlich ist; es ist auch eine der führenden tools für die Verkaufsförderung auf dem Markt.

Wenn eine neue Stelle antritt im Software-Vertrieb ist die Fähigkeit, Technologie effektiv zu nutzen, ein wertvolles Gut, das Sie in Ihr Team einbringen können.

Stellen Sie sich vor, wie viel effizienter Sie sein könnten, wenn Sie das Rad nicht bei jeder E-Mail, jedem Angebot oder jeder Nachbereitung neu erfinden müssten. Als neuer Software-Vertriebsleiter können Sie durch die Verwendung von Vorlagen sicherstellen, dass Ihre Nachrichtenübermittlung, Ihre Lead-Nachverfolgung und Ihr Vertriebsplan organisiert und professionell sind und mit der Strategie Ihres Teams übereinstimmen.

ClickUp Vertriebsplan Vorlage

Die ClickUp Sales Plan Vorlage ermöglicht es Ihnen, sinnvolle Ziele einzustellen und nachzuverfolgen, Informationen über Ihren Kundenstamm an einem Ort zu organisieren und bei Bedarf leicht darauf zuzugreifen.

ClickUp Sales Plan Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Eine klare Struktur für die Einstellung und Nachverfolgung von Verkaufszielen zu schaffen

Vertriebsdaten und -leistungen zu analysieren, um daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen

Strategien für die Einführung neuer Produkte und die Verbesserung der Kundenerfahrung zu erstellen

Zeitleisten für Aufgaben festzulegen, Fortschritte zu überwachen und die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Diese vorlagen für Verkaufspläne ermöglichen es Ihnen, ein größeres Arbeitsvolumen zu bewältigen, da sie die manuelle Ausarbeitung von Inhalten für Verkaufsangebote überflüssig machen.

Starten Sie Ihre Software-Verkaufsreise richtig

Beim Vertrieb geht es darum, Ihren Kunden einen unschätzbaren Wert zu bieten; der Vertrieb von Software ist da keine Ausnahme.

Die Antwort auf Ihre Frage, wie Sie in den Softwarevertrieb einsteigen können, liegt in den folgenden Best Practices:

Informieren Sie sich ständig über die verschiedenen Arten von Softwareprodukten, die Sie verkaufen könnten, wie SaaS, Unternehmenslösungen, KI und mobile Apps, und bilden Sie sich weiter

Machen Sie sich mit Branchentrends, wichtigen Softwareunternehmen in Ihrer Nische und allgemeinen Kundenanforderungen vertraut

Mit den Verkaufsstrategien und Tipps, die wir in diesem Blog freigegeben haben, werden Sie im Softwarevertrieb mit Sicherheit durchstarten. Und natürlich können Sie auf ClickUp zählen, wenn Sie ein dynamisches Projektmanagement- und Vertriebstool benötigen, das Sie auf Ihrer Lernreise und in Ihrer Karriere im Softwarevertrieb unterstützt. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und erreichen Sie Ihre Software-Verkaufsziele mit Leichtigkeit. Alles Gute!