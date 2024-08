Vertriebs-Podcasts: Entfesseln Sie Ihr Verkaufspotenzial mit Experteneinblicken

Vertriebs-Podcasts sind eine riesige Wissensquelle, die Einblicke aus dem wirklichen Leben von Vertriebsprofis, Marketingleitern und Unternehmern bietet.

Egal, ob Sie ein B2B-Verkaufsleiter, ein Vertriebscoach, ein Vertriebseinsteiger, ein Enthusiast auf der Suche nach persönlicher Entwicklung oder ein Unternehmensleiter sind, der eine unterstützende Vertriebskultur aufbauen möchte - diese Ressourcen sind eine Goldgrube für hochwertige Vertriebsinformationen.

Dieser Blog listet die besten Podcasts für den Vertrieb auf, die Sie im Jahr 2024 hören sollten. Setzen Sie ein Lesezeichen für diesen Blog, damit Sie ihn mit Ihrem Team teilen können, um die Vertriebseffektivität Ihres Unternehmens zu verbessern.

Bedeutung von Podcasts für den Vertrieb

Um in Ihrer Vertriebskarriere aufzusteigen, müssen Sie lernen, wie die besten Führungskräfte Erfolg haben. Hier sind drei Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie über die Bedeutung eines Podcasts zum Engagement im Vertrieb nachdenken.

Kontinuierliches Lernen

Die Zeit ist für Vertriebsleiter von entscheidender Bedeutung, aber die Weiterbildung für die berufliche Entwicklung erfordert Zeit. Podcasts bieten Vertriebsmitarbeitern die perfekte Alternative zum traditionellen Lernen im Klassenzimmer.

Das Beste daran ist, dass man einen Podcast bei der Arbeit zwischen den Kaffeepausen oder zu Hause bei der Erledigung der Hausarbeit hören kann. Wussten Sie, dass 43 % der Podcast-Hörer ihre bevorzugten Podcasts unterwegs anhören? Wenn Sie jedoch ernsthaft lernen wollen, sollten Sie sich Zeit nehmen, um Verkaufspodcasts zu hören, da Sie dann eher auf die praktischen Ratschläge achten als auf Multitasking.

Motivation und Inspiration

Führende Vertriebsexperten teilen bereitwillig ihre Strategien, Erfolgsgeschichten und praktischen Ratschläge zu Echtzeit-Herausforderungen in der Geschäfts- und Vertriebswelt. Sie gewähren Ihnen einen Einblick, wie sie komplexe Geschäfte abgeschlossen haben, die zum Wendepunkt ihrer Vertriebskarriere wurden, und geben Einblicke in die Vorreiterrolle der Vertriebsgemeinschaft.

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Inspirationsquelle sind, könnten Podcasts Sie dazu motivieren, eine Wachstumsmentalität zu entwickeln oder ein Vertriebsexperte zu werden.

Vernetzungsmöglichkeiten

Podcasts sind ein hervorragender Gesprächsanlass und ein hervorragendes Networking-Tool, wenn Sie sich mit erfahrenen Vertriebsexperten austauschen.

Der offizielle SaaStr-Podcast-Moderator Jason Lemkin ermöglicht es den Hörern sogar, der SaaS-Online-Verkaufserfolgsgemeinschaft beizutreten, die erfahrene Tech-Vertriebsleiter zu ihren Mitgliedern zählt.

Solche Foren bieten den Hörern die Möglichkeit, sich an Feedback und Diskussionen zu beteiligen. Nutzen Sie die Networking-Möglichkeiten, um sich mit anderen Vertriebsprofis auszutauschen und Strategien zur Verbesserung Ihres Handwerks zu teilen.

Top-bewertete Podcasts für den Vertrieb

Im Folgenden finden Sie eine Liste der 13 besten Podcasts für den Vertrieb, mit denen Sie Ihre Vertriebsfähigkeiten verbessern, neue Vertriebsstrategien erlernen und sich von Erfolgsgeschichten im Vertrieb inspirieren lassen können.

1. Podcast zur Verkaufsförderung mit Andy Paul

über Podcast zur Verkaufsförderung Andy Paul ist ein erfahrener Vertriebsexperte mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Vertriebsführung. Sein YouTube-Kanal hat über 700 Videos.

Besuchen Sie Apple Podcasts, um die neuesten Folgen von Pauls Podcast zum Thema Vertriebsförderung anzuhören. Jede Folge enthält Interviews mit Vertriebsexperten und Unternehmensführern und behandelt verschiedene Themen wie Strategien zur Vertriebsförderung, Vertriebstechnologie, Vertriebsführung und Erfolgsgeschichten.

Wir können Vertriebsprofis diesen Podcast nicht genug empfehlen. Die tiefgreifenden Einblicke in den B2B-Vertrieb, die dieser Podcast für Vertriebsleiter bietet, werden Ihre Lernreise beschleunigen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

2. Praktisches Prospecting

über Praktischer Prospecting-Podcast Jed Mahrle, ein ehemaliger Outbound-Verkaufsleiter bei PandaDoc, ist Gastgeber des Practical Prospecting Podcasts. Er baute das Outbound-Team von PandaDoc auf und verhalf dem Unternehmen zu einer milliardenschweren Bewertung. Nachdem er PandaDoc verlassen hatte, arbeitete Mahrle mit Mailshake zusammen und buchte monatlich über 100 qualifizierte Outbound-Meetings.

Wenn Sie Ihre Outbound-Verkaufsstrategie schärfen und die Dos und Don'ts direkt aus erster Hand erfahren möchten, ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Neben Jeds praktischer Erfahrung beim Aufbau von Teams aus dem Nichts und der Generierung von Leads aus kalten E-Mails kommen im Podcast auch illustre Gastredner zu Wort.

Neben den technischen Details behandelt Mahrle als Vertriebsmoderator auch interessante Themen. In einer der Episoden lud er Kris Rudeegraap, den Gründer von Rendoso, ein, um darüber zu sprechen, wie Vertriebsmitarbeiter Geschenke an ihre potenziellen Kunden senden sollten.

Must-Listen-Folgen:

3. Ihr Vertriebs-MBA-Podcast

über Ihr Vertriebs-MBA-Podcast Jeff Hoffman und Cece Aparo sind die Gastgeber des Podcasts Your Sales MBA - eine zentrale Anlaufstelle für Anfänger, die etwas über den Vertrieb lernen möchten. Hoffman ist ein preisgekrönter Entwickler von Vertriebstrainingsprogrammen mit über 25 Jahren Erfahrung in Unternehmen wie Google und Akamai Technologies. Aparo ist ein Vertriebs- und Marketingveteran und hat mit globalen Unternehmen zusammengearbeitet, um ihnen bei der Verbesserung ihrer Umsätze und Pipelines zu helfen.

Gemeinsam fungieren sie als virtuelle Vertriebscoaches, die Sie motivieren und Ihr Selbstvertrauen als angehender Vertriebsprofi stärken. Der Sales MBA-Podcast konzentriert sich auf das "Wie" und nicht auf das "Warum". Er liefert wirkungsvolle Ratschläge und umsetzbare Erkenntnisse, die Ihnen helfen, Herausforderungen zu meistern und mehr Geschäfte abzuschließen.

Must-Listen-Folgen:

4. Der GTM-Podcast

über GTM Jetzt Der GTM-Podcast wird von Scott Barker moderiert und bietet Ihnen die neuesten Erkenntnisse von Marktführern und Strategen aus aller Welt.

Er bietet Ihnen Zugang zu den neuesten Trends (wie z. B. Social Selling und Verkaufspsychologie zur Verkaufsförderung) und Einblicken von Vordenkern und Branchenexperten. Zu den Themen gehören Sales Enablement, Entwicklung, Account Based Selling und die Ausrichtung von B2B-Vertrieb und Marketing.

Dieser Podcast ist für Fachleute auf allen Ebenen geeignet, da er Verkaufstechniken bietet, die Sie sofort umsetzen können. Er wurde entwickelt, um Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben, egal ob Sie ein Vertreter, ein Vertriebsveteran oder jemand dazwischen sind.

Podcasts, die man unbedingt hören muss:

5. B2B-Wachstumsshow

über B2B-Wachstumsshow Benji Block ist Gastgeber der B2B Growth Show mit James Carbary. James ist der Gründer von Sweet Fish, einer Podcast-Agentur für B2B-Marken, und Autor des Buches Content-Based Networking.

Die B2B Growth Show sendet wöchentlich 20-30 Minuten lange Videos zu verschiedenen Themen, die über den Vertrieb hinausgehen. Vor kurzem wurde zum Beispiel das Thema Influencer Marketing für B2B-Marken behandelt und wie es an Zugkraft gewonnen hat. B2B-Führungskräfte genießen das Vertrauen ihrer Zielgruppe, so dass ihre Produktempfehlungen weitaus überzeugender sind als Markenwerbung.

Must-Listen-Folgen:

6. Make It Happen Mondays

über Spotify John Barrows, der Gastgeber des Make It Happen Mondays-Podcasts, hat schon alles gemacht - vom Verkauf bis zur Unternehmensübernahme. Er ist der Gründer von JBarrows Consulting, und zu seinen Kunden gehören Salesforce, LinkedIn und Okta.

Jede Woche veröffentlicht John einen neuen Podcast, in dem er die verschiedenen Bereiche des Vertriebs und der Akquise bespricht. Auf seiner Gästeliste stehen Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und CEOs, die umsetzbare Vertriebstipps für eine Karriere im Vertrieb und praktische Taktiken zur Erzielung besserer Ergebnisse bei der Akquise teilen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

7. Die James Altucher Show

über Die James Altucher Show James Altucher ist ein Angel-Investor und ein Serienunternehmer. Er hat 20 Unternehmen gegründet und teilt in seinem Podcast seine Erkenntnisse und Erfahrungen über Wirtschaft, Leben und Finanzen. Sein Bestseller "Choose Yourself" aus dem Wall Street Journal können wir allen Vertriebsprofis wärmstens empfehlen.

Altucher startete seinen Podcast im Jahr 2014 und hatte schon Gastredner von Schauspielern und Rappern bis hin zu Astronauten und Milliardären - Altucher nennt seine Gäste ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson und Tyra Banks gehören zu den Reichen und Berühmten, die in der Sendung zu Gast waren. Wenn Sie die beste Version von sich selbst sein wollen und nach Möglichkeiten suchen, sich finanzielle Freiheit zu verschaffen, ist dies der richtige Ort, um sich inspirieren zu lassen.

Must-Listen-Folgen:

- [Wie man ein Millionen-Dollar-Wochenende schafft: Ängste überwinden und Geschäftsideen validieren | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Beherrschung von Geist und Körper: Wege zur persönlichen Exzellenz | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Gespräche mit Frauen im Vertrieb

über Weibliche Verkaufsprofis Lori Richardson ist Gastgeberin des Podcasts Conversations with Women in Sales und leitet das Vertriebsstrategieunternehmen Score More Sales, das Unternehmen in den Bereichen SaaS, Finanzdienstleistungen und anderen Branchen bei der Steigerung ihrer Vertriebseinnahmen unterstützt. Richardson ist auch die Autorin von She Sells, einem Leitfaden für Unternehmensleiter, die mehr weibliche Vertriebsmitarbeiter einstellen und fördern wollen.

Conversations with Women in Sales zeigt den erfolgreichen Werdegang von Unternehmerinnen. In jeder Folge berichtet eine erfolgreiche Frau über ihre Erfahrungen und bewährten Verfahren, die Vertriebsprofis bei der Weiterentwicklung ihrer Karriere helfen. Die meisten Episoden sind weniger als 30 Minuten lang und behandeln die Themen Unternehmensverkauf, Vertriebsführung und Erstellung von Inhalten.

Der Podcast behandelt auch andere Themen wie Führung, Karrieremanagement, Umgang mit dem Impostersyndrom, Aufbau von Vertrauen, strategische Partnerschaften, soziale Medien und die Erstellung von Inhalten.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

9. Vertriebssoße

über Verkaufssoße Jeb Blount, Gastgeber des Sales Gravy Podcasts, ist ein 15-facher Autor, Vertriebsleiter, Redner und Spezialist für Vertriebsbeschleunigung, der Tausende von Vertriebsprofis geschult und führende Unternehmen weltweit beraten hat.

In diesem Podcast bricht Blount komplexe Vertriebsthemen in einfache, leicht verständliche Formate herunter. Jeder Podcast dauert zwischen 10 Minuten und einer Stunde und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Vertriebsmanagements, z. B. wie man bessere Beziehungen zu Kunden aufbaut, Verhandlungen führt und ein besserer Verkäufer wird.

Im Podcast kommen auch Gastredner wie Ryan Taft, Autor des Verkaufsbuchs Story Getter, zu Wort. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, warum der Kauf ein emotionales Erlebnis ist und wie Vertriebsprofis Neugier und Einfühlungsvermögen nutzen können, um ihren Kunden mehr zu verkaufen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

10. Der Vertriebsevangelist

über Der Verkaufsevangelist Der Verkaufstrainer Donald Kelly ist der Gründer, CEO und Gastgeber des Podcasts The Sales Evangelist". Kelly ist der Meinung, dass Vertriebsprofis leicht sechsstellige Beträge verdienen sollten, und er startete seinen Podcast "Evangelize", um mitzuteilen, was in seiner Vertriebskarriere gut funktioniert hat.

Der Podcast ist eine hervorragende Quelle für Verkaufstraining. Kelly lädt Vertriebsexperten, Unternehmer und Vertriebsleiter ein, ihre Erfolgsgeschichten mitzuteilen und Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, Herausforderungen zu überwinden und den Status eines Spitzenverdieners zu erreichen.

In einer der Folgen spricht der Vertriebsleiter Matt Doyon über sein bahnbrechendes Konzept der 3X3-Coaching-Methodik. Matt teilt seine Erkenntnisse und zeigt, wie sein Coaching-Rahmen das Potenzial hat, das Verkaufstraining zu revolutionieren und die Leistung zu verbessern.

Weitere Themen des Podcasts sind der Aufbau einer Vertriebspipeline, die Umwandlung von verlorenen Geschäftsabschlüssen in Verkaufschancen und wie man eine Antwort von ICP auf LinkedIn erhält.

Must-Listen-Folgen:

- [Die 3×3-Verkaufscoaching-Methode | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Wie man verlorene Geschäfte in Gelegenheiten verwandelt | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. Der Misserfolgsfaktor

über Megan Bruneau Megan Bruneau ist Gastgeberin des Podcasts "Failure Factor". Sie ist Therapeutin, Rednerin und Coach für Führungskräfte.

Der Failure Factor-Podcast behandelt Geschichten über das Durchhaltevermögen im Beruf. Obwohl die einstündigen Episoden nur selten veröffentlicht werden, kommen darin Fachleute aus verschiedenen Bereichen des Lebens zu Wort, die ihr Leben erfolgreich verändert haben, indem sie Tiefpunkte in ihrer Karriere überstanden haben.

Die Arbeit im Vertrieb ist anspruchsvoll, und sich täglich zu motivieren, erfordert Arbeit. Podcasts wie Failure Factor helfen Ihnen, sich durchzusetzen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in einer Flaute stecken oder einen Tiefpunkt in Ihrer Karriere erreicht haben.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

12. Der Podcast für fortgeschrittenes Verkaufen

über Podcast für fortgeschrittenes Verkaufen Die Verkaufstrainer Bill Caskey und Bryan Neale sind gemeinsam Gastgeber des Podcasts für fortgeschrittenes Verkaufen. Lassen Sie sich durch das Wort "fortgeschritten" nicht zu der Annahme verleiten, dies sei ein langweiliger Podcast. Die 20-jährige Vertriebserfahrung von Caskey und Neale und die mit Humor gespickten Einblicke in den Aufbau einer erfolgreichen Vertriebskarriere machen diesen Podcast zu einer perfekten Ressource für Vertriebsanfänger, um fortgeschrittene Vertriebskonzepte zu lernen.

Mit über 700 Episoden in 15 Jahren ist dies einer der am längsten laufenden Verkaufspodcasts. Der Podcast konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und die Entwicklung einer Mentalität, mit der man Geschäfte gewinnt. Weitere Themen, die in der Sendung häufig besprochen werden, sind Interessentengewinnung, Vertriebskommunikation, Käuferwiderstand, Kaltakquise, Deal-Coaching und Verkaufsprognosen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

13. Mentales Verkaufen: Der Podcast zur Verkaufsleistung

über Integritätslösungen Mental Selling wird von Will Milano moderiert, dem CMO von Integrity Solutions, einem Unternehmen, das für die Durchführung virtueller Vertriebstrainingsprogramme bekannt ist. Dieser Podcast befasst sich mit den verschiedenen emotionalen und psychologischen Faktoren im Vertrieb und in der Führung, die Vertriebsmitarbeitern helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Vertriebsleiter und Branchenexperten teilen ihre Erkenntnisse über die Entwicklung der Denkweise und der Fähigkeiten, die für den Aufbau erfolgreicher Kundenbeziehungen erforderlich sind. Der Podcast enthält Geschichten über selbstbegrenzende Glaubenssätze, die Vertriebsleiter davon abhalten, außergewöhnliche berufliche Erfolge zu erzielen. Die Komplexität von B2B-Kaufzyklen und der Aufstieg des virtuellen Verkaufs sind einige weitere Themen, die in diesem Podcast behandelt werden.

Der Erfolg im Vertrieb hängt davon ab, wie gut ein Vertriebsmitarbeiter seine mentale und emotionale Präsenz ausbalanciert. Der Mental Selling-Podcast ist der ideale Ort, um von den Besten der Branche mehr über den Verkaufsprozess zu erfahren.

Must-Listen-Folgen:

Erreichen Sie Ihre Verkaufsziele mit ClickUp

Verwalten Sie Ihre Vertriebs-Pipeline und Arbeitsabläufe auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp

Erfolgreiche Vertriebsleiter haben ein Geschäftsgeheimnis - sie nutzen die besten vertriebswerkzeuge um ihre Verkaufsleistung zu steigern und ihre Karriere voranzutreiben.

Zum Beispiel ist ClickUp ein End-to-End-Tool für vertriebsteams hält Ihren Verkaufstrichter an einem Ort organisiert und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, um Ihren Verkaufsprozess effizienter zu gestalten.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten ClickUp-Funktionen für Vertriebsteams.

Automatisierung

Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, aktualisieren Sie sie und setzen Sie Prioritäten, damit die Leads in Ihrer Vertriebspipeline ohne manuelle Eingriffe weiterlaufen. Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungen oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. ClickUp-Automatisierungen arbeitet auch mit externen Anwendungen zusammen, um alles in einen einzigen Workflow einzubinden. Außerdem können Sie über 50 Aktionen automatisieren, das Ereignis angeben, das den Auslöser einer Automatisierungsaktion auslöst, und den gesamten Prozess so steuern, wie Sie es wünschen.

Dashboard

Verwenden Sie das ClickUp Dashboard als Ihr Hauptquartier, um zu verfolgen, wie Ihr Team arbeitet und Geschäfte abschließt. Verwalten Sie die Arbeit, indem Sie das Arbeitspensum über Scrum-Punkte verteilen und die Ressourcen in einem Dashboard zur einfachen Visualisierung organisieren. Planen und verfolgen Sie Ihre Quartalsziele anhand der erledigten Aufgaben, und verwalten Sie alles über ein individuelles Kontrollzentrum. Identifizieren Sie Engpässe im Prozess mit Hilfe von Burnup-, Burndown- und Velocity-Diagrammen.

Überwachen Sie Ihre Vertriebsleistung, den generierten Umsatz, die Pipeline-Aktivität und vieles mehr mit benutzerdefinierten Berichten und Dashboards in ClickUp CRM

Formulare

Erstellen Sie eigene Formulare, um Daten von Leads zu erfassen, sie zu organisieren und automatisch Aufgaben zu erstellen, die Sie Ihrem Team zuweisen können. Die ClickUp Angebotsformular-Vorlage ist eine der beliebtesten Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter, da sie Aufgaben wie die Erfassung von Kundeninformationen und Serviceangeboten vereinfacht.

Diese Vorlage herunterladen

Ziele

Einstellen verkaufsziele für Ziele, Meilensteine und Zeitvorgaben. Halten Sie Ihre Ziele organisiert, um Sprint-Zyklen und Mitarbeiter-Scorecards zu verfolgen. Verfolgen Sie den Fortschritt mit numerischem oder monetärem Wert und wahr oder falsch. Gruppieren Sie Ziele in einem Ordner, um den prozentualen Fortschritt zu visualisieren. Oder verknüpfen Sie alle Aufgaben mit einem einzigen Ziel, und ClickUp verfolgt automatisch Ihren Fortschritt, während Sie sie erledigen.

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt, feiern Sie Meilensteine und halten Sie Ihre Motivation aufrecht, indem Sie den Fortschritt Ihrer Ziele in Echtzeit verfolgen

Docs

Erstellen Sie SOPs und Vorschläge zu ClickUp-Dokumente und arbeiten Sie mit Ihrem Vertriebsteam zusammen, um sie in Echtzeit zu bearbeiten. Erstellen Sie Wikis mit verschachtelten Seiten, setzen Sie Lesezeichen und formatieren Sie Dokumente nach Ihren Vorstellungen. Verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit den Aufgaben, fügen Sie Widgets hinzu, um Arbeitsabläufe zu aktualisieren und den Status zu ändern. Fügen Sie sie zu einem beliebigen Teil Ihres Arbeitsbereichs hinzu und kategorisieren Sie sie, damit Ihr Team leicht auf die Dokumente zugreifen kann.

Vorgefertigte Vorlage für die Vertriebspipeline

Verwalten Sie jede Phase Ihres Verkaufsprozesses mit dem ClickUp Sales Pipeline Template

Die ClickUp Sales Pipeline Vorlage ist der einfachste Weg, einen Vertriebsprozess aufzubauen. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, verschiedene Phasen der Pipeline einzurichten, Leads zu sammeln, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und die Ergebnisse zu analysieren.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den gesamten Verkaufstrichter in einer einzigen Ansicht zu visualisieren, Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Funktion zu verwalten und Leads nach Dringlichkeit und Auftragswert zu priorisieren.

Testen Sie ClickUp noch heute

Der Vertrieb war schon immer ein hart umkämpftes Feld. Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, müssen Sie sich mit praktischen Tipps von Vertriebsexperten auf dem Laufenden halten, Podcasts zum Thema Vertriebsführung anhören und Tools wie ClickUp nutzen, um Ihre Vertriebsprozesse von Anfang bis Ende zu rationalisieren.

Wir haben die besten Verkaufspodcasts mit Ihnen geteilt und die Plattformen, auf denen Sie sie hören können.

So nutzen Sie ClickUp, erstellen Sie jetzt Ihr kostenloses Konto .

Allgemeine FAQs

1. Wie hilft mir das Hören von Verkaufspodcasts?

Verkaufspodcasts sind einfach zu hören. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie dem Gedankenaustausch von Experten auf Ihrem Gebiet. Sie verleihen Branchennachrichten und -trends eine neue Dimension, indem sie interessante Standpunkte bieten und oft tiefer in technische Themen einsteigen als herkömmliche Textinhalte.

2. Wie werde ich ein guter Verkäufer?

Kontinuierliches Lernen ist eine der besten Möglichkeiten, ein guter Verkäufer zu werden. Wenn Sie sich Podcasts anhören und moderne Tools wie ClickUp nutzen, sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und können Ihre Karriere vorantreiben.

3. Wie werden Podcasts für Vertrieb und Marketing eingesetzt?

Podcasts werden in Vertrieb und Marketing eingesetzt, um Thought-Leadership-Inhalte zu erstellen, neue Hörer zu gewinnen und sie in potenzielle Leads zu verwandeln. Sie sind auch ein hervorragendes Medium für den Aufbau enger Beziehungen zu bestehenden Kunden, die Werbung für neue Produkte und den Ausbau von Branchenbeziehungen.