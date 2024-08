50+ Motivationszitate für die Arbeit am Donnerstag zur Stärkung der Moral im Team

Es gibt zwei Arten von Menschen - diejenigen, die den Donnerstag als einen Tag vor dem Wochenende sehen, und diejenigen, die ihn als drei Tage vor einem weiteren Montag sehen. Vielleicht gehören Sie aber auch zu keiner dieser beiden Kategorien und sehen den Donnerstag einfach als das, was er ist: Donnerstag.

Aber manchmal braucht man einfach einen fröhlichen Donnerstagsmuntermacher, weil die Züge Verspätung haben, das Lieblingscafé geschlossen ist oder man sich einfach nicht auf das Meeting mit Alex aus der Finanzabteilung freut, wo er alle guten Pläne mit dem Hinweis auf eine "Budgetkrise" zunichte macht

Da kommen die Motivationszitate für die Arbeit am Donnerstag gerade recht. Sie sind der Sonnenstrahl, den Sie brauchen, um diese stürmischen Meetings zu überstehen und als Sieger hervorzugehen - eine freundliche Erinnerung daran, dass Sie großartig sind. Sie können es zu erledigen. Und auch das wird vorübergehen.

50+ Thursday Motivation Quotes for Work and Personal Life

Wir haben für Sie eine Reihe von Zitaten zusammengestellt, die Sie aufmuntern werden, darunter Motivationszitate für die Arbeit am Donnerstagmorgen und lustige Zitate für die Arbeit am Donnerstag, die Ihnen einen guten Start in den Tag ermöglichen.

Motivierende Zitate für Donnerstag

Der Donnerstag kann sich wie die längste Zeit der Woche anfühlen, während der Freitag in greifbarer Nähe liegt. Aber wenn Sie Ihrem Team helfen motiviert zu bleiben durch die Schaffung gesunder gewohnheiten bei der Arbeit für ein positives Leben ist der Schlüssel zu einem starken Ergebnis!

1. Erledigen Sie heute etwas, wofür Ihnen Ihr zukünftiges Ich danken wird.

Sean Patrick Flanery, Schauspieler

2. Gelegenheiten ergeben sich nicht einfach so, man muss sie schaffen.

Chris Grosser, Verfasser

3. Es erfordert Mut, erwachsen zu werden und der zu werden, der man wirklich ist.

E.E. Cummings, Dichter und Maler

4. Die Einstellung ist eine kleine Sache, die einen großen Unterschied macht.

Winston Churchill, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs

5. Alle unsere Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen.

Walt Disney, Animationsfilmproduzent und Synchronsprecher

Walt Disney, amerikanischer Animator, Filmproduzent, Synchronsprecher und Unternehmer, über Wikipedia > 6. Glaube daran, dass du es kannst, und du hast die Hälfte geschafft.

Theodore Roosevelt, 26. U.S. Präsident

7. Alle Träume sind in Reichweite. Alles, was man zu erledigen hat, ist, sich auf sie zuzubewegen.

Viola Davis, Schauspielerin und Filmproduzentin

8. Wenn man Spaß hat, dann entstehen die besten Erinnerungen.

Simone Biles, Turnerin

9. Der Donnerstag ist voll von zeitlosen Gedanken und Marshmallow-Träumen.

Anthony T. Hincks, Verfasser

10. Der erste Schritt, um etwas zu erreichen, besteht darin, sich zu entscheiden, dass man nicht dort bleibt, wo man ist.

JP Morgan, Financier und Investmentbanker

11. Zu leben ist die seltenste Sache der Welt. Die meisten Menschen existieren nur.

Oscar Wilde, Dichter und Dramatiker

12. Dein ganzes Leben ist eine Manifestation der Gedanken, die in deinem Kopf vor sich gehen.

Lisa Nichols, Motivationsrednerin

13. Das Schicksal ist keine Frage des Zufalls; es ist eine Frage der Wahl.

William Jennings Bryan, Rechtsanwalt, Redner und ehemaliger Politiker

14. Wenn man einen Traum hat, muss man ihn festhalten und darf nie wieder loslassen.

Carol Burnett, Komödiantin und Schauspielerin

15. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst sagt: "Ich bin möglich!

Audrey Hepburn, Schauspielerin

16. Das Leben hat all diese Drehungen und Wendungen. Man muss sich gut festhalten, und dann geht es los.

Nicole Kidman, Schauspielerin

17. Erfolg ist nicht endgültig, Misserfolg ist nicht tödlich: Es ist der Mut zum Weitermachen, der zählt.

Winston Churchill, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs

18. Manchmal, wenn die Dinge auseinanderfallen, können sie sich tatsächlich zusammenfügen.

Unbekannt

19. Es ist Ihr Outlook auf das Leben, das zählt. Wenn man sich selbst leicht nimmt und nicht zu ernst nimmt, kann man sehr bald den Humor im Alltag finden. Und manchmal kann er lebensrettend sein.

Betty White, Schauspielerin und Komödiantin

Betty White, amerikanische Schauspielerin und Komödiantin via Wikipedia > 20. Alles Positive ist besser als nichts Negatives.

Elbert Hubbard, Schriftsteller und Verleger

21. Jeder Tag bringt seine Geschenke mit sich. Binde das Band auf.

Ann Ruth Schabacker

22. An jedem Tag gibt es 1.440 Minuten. Das bedeutet, dass wir täglich 1.440 Gelegenheiten haben, etwas Positives zu bewirken.

Les Brown, Politiker und Motivationsredner

23. Wenn es nicht schwer wäre, würde es jeder zu erledigen. Es ist das Schwierige, das es großartig macht.

Tom Hanks, Schauspieler und Filmemacher

24. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu erledigen, ist, das zu lieben, was man tut. Wenn Sie es noch nicht gefunden haben, suchen Sie weiter. Geben Sie sich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten werden Sie es merken, wenn Sie es gefunden haben.

Steve Jobs, ehemaliger CEO, Apple

Positive Thursday Zitate

Es ist leicht, mitten in der Woche in ein Tief zu fallen, aber erträgliche Donnerstage können auch eine Erinnerung daran sein, dass das Wochenende vor der Tür steht. Halten Sie die Laune hoch und stärken Sie Ihr Team zu sein eigene Manager .

25. Wir versuchen unser Bestes, um positive Energie zu verbreiten. Manche erwidern das, manche nicht. Es ist besser, sich von Menschen fernzuhalten, die unsere Ausstrahlung nicht erwidern können.

Avijeet Das, Autor und Dichter

26. Manchmal ist deine Freude die Quelle deines Lächelns, aber manchmal kann auch dein Lächeln die Quelle deiner Freude sein.

Thich Nhat Hanh , Friedensaktivist und tibetischer Mönch

27. Es dauert ein ganzes Leben, bis man die Lektionen des Lebens gelernt hat, so ist es nun einmal im Klassenzimmer des Lebens. Aber während wir lernen, lehren wir andere. Wir alle sind Lehrer in der Schule des Lebens.

Oliver Steele, Sänger

28. Es kommt nicht auf den Fehler an, sondern darauf, wie man die Lektion interpretiert.

Michelle C. Ustaszeski

29. Je mehr man weiß, desto mehr erkennt man, dass man nichts weiß.

Sokrates, Philosoph

Dankbare Donnerstag Zitate

Der Donnerstagmorgen ist ein guter Zeitpunkt, um die kleinen Erfolge zu würdigen und Dankbarkeit zu zeigen. Erinnern Sie Ihr Team mit diesen großartigen Zitaten daran, wie wertvoll es ist zitate über Teamarbeit .

30. Wir müssen Zeit finden, innezuhalten und den Menschen zu danken, die unser Leben verändern.

John F. Kennedy, 35. U.S. Präsident

31. Count your blessings" ist ein so geläufiger Ausdruck, dass er zu einem Schlagwort geworden ist. Und doch enthält er viel Wahrheit und Bedeutung: Sei dankbar für das, was du hast - und für das, was du nicht hast.

Robert W. Bly, Schriftsteller

32. Es erfordert viel Mut, in dunklen Zeiten eine Haltung der Dankbarkeit einzunehmen. Aber wenn man sie einmal hat, gibt sie einem Kraft.

Joshua Tongol, Internet-Persönlichkeit

33. Wir sollten sicherlich unsere Segnungen zählen, aber wir sollten auch dafür sorgen, dass unsere Segnungen zählen.

Neal A. Maxwell, Gelehrter und Erzieher

34. Es ist eine lustige Sache im Leben: Sobald man anfängt, die Dinge zu notieren, für die man dankbar ist, verliert man die Dinge aus den Augen, die einem fehlen.

Germany Kent, amerikanische Rundfunksprecherin und Journalistin

35. Große Dinge geschehen denen, die nicht aufhören, zu glauben, zu versuchen, zu lernen und dankbar zu sein.

Roy T. Bennett, Verfasser

36. Das Wichtigste ist, sein Leben zu genießen - glücklich zu sein - das ist alles, was zählt.

Audrey Hepburn, Schauspielerin

Audrey Hepburn, britische Schauspielerin, über Wikipedia > 37. Glück ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung.

Jim Rohn, Entrepreneur und Verfasser

38. Dankbarkeit zu empfinden und sie nicht auszudrücken ist wie ein Geschenk einzupacken und es nicht zu überreichen.

William Arthur Ward, Schriftsteller

39. Genieße die kleinen Dinge, denn eines Tages wirst du vielleicht zurückblicken und erkennen, dass sie die großen Dinge waren.

Robert Brault, Verfasser

Zitate vom Donnerstagmorgen

40. Manche Menschen träumen vom Erfolg, während andere jeden Morgen aufstehen und ihn erreichen.

Wayne Huizenga, Geschäftsmann

41. Donnerstagmorgen und die Sonne ist früh, Donnerstagmorgen und die Bäume singen.

Giles, Giles & Fripp, Gesangsgruppe

Giles, Giles und Fripp, Gesangsgruppe, via Discogs > 42. Es ist ein weiser Mann, der versteht, dass jeder Tag ein neuer Anfang ist, denn, Junge, wie viele Fehler macht man an einem Tag?

Mel Gibson, Schauspieler und Filmregisseur

43. Der Tag fängt gerade erst an, aber sieh nur, wie weit du gekommen bist, um hierher zu kommen.

Unbekannt

44. Der heutige Tag ist eine leere Tafel, auf der Sie die Geschichte Ihrer Karriere weiterschreiben können.

Unbekannt

45. Glauben Sie immer daran, dass etwas Wunderbares passieren wird.

Unbekannt

46. Was du heute zu erledigst, kann dein ganzes Morgen verbessern.

Ralph Marston, amerikanischer Footballspieler

47. Der Erfolg beginnt in dem Moment, in dem man sich entscheidet, erfolgreich zu sein.

Harvey McKay, Verfasser

48. Man muss jeden Morgen mit Entschlossenheit aufstehen, wenn man mit Zufriedenheit ins Bett gehen will.

George Lorimer, Journalist und Editor

49. Ich stehe jeden Morgen auf und denke, dass es ein großartiger Tag werden wird. Man weiß nie, wann er zu Ende ist, also weigere ich mich, einen schlechten Tag zu haben.

Paul Henderson, kanadischer Profi-Eishockeyspieler

50. Ein frühmorgendlicher Spaziergang ist ein Segen für den ganzen Tag.

Henry David Thoreau, amerikanischer Naturforscher und Essayist

51. Wenn du die Welt veränderst, arbeitest du an wichtigen Dingen. Man freut sich, morgens aufzustehen.

Larry Page, ehemaliger CEO von Google

Larry Page, ehemaliger CEO von Google, über Wikipedia > 52. Der Morgen ist eine wichtige Tageszeit, denn die Art und Weise, wie man den Morgen verbringt, kann oft Aufschluss darüber geben, wie der Tag verlaufen wird.

Lemony Snicket, fiktives Zeichen

53. Sagen Sie jeden Morgen, bevor Sie aufstehen, dreimal laut: "Ich glaube".

Ovid, römischer Dichter

54. Jeder Morgen ist eine Erinnerung daran, die Vergangenheit loszulassen und die Gegenwart anzunehmen.

Tonmoy Acharjee

55. Sei bereit, jeden einzelnen Morgen ein Anfänger zu sein.

Meister Eckhart, deutscher Theologe

56. Wenn Sie morgens aufstehen, denken Sie daran, was für ein kostbares Privileg es ist, am Leben zu sein - zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben - und dann machen Sie diesen Tag zu etwas Besonderem!

Steve Maraboli, Verfasser

Wir hoffen, dass diese Liste mit motivierenden Zitaten für die Arbeit am Donnerstag Ihnen und Ihrem Team hilft, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine lange Woche zu überstehen.

Wenn Sie sich von keinem der Zitate angesprochen fühlen, werden Sie es sicher mit diesem hier tun:

_Lieber Donnerstag: Freitag hat gerade angerufen. Sie wird morgen hier sein und Wein mitbringen

Und vergiss nicht sich für ClickUp anzumelden für einen zusätzlichen Schub an Produktivität!