Die besten Motivations-Podcasts für persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung

Unabhängig davon, wie aufregend Ihr Arbeitsleben ist, kann es sich anstrengend anfühlen, jeden Tag mit der gleichen guten Laune zu erscheinen. Wir alle haben Tage, an denen wir ein wenig Motivation brauchen, um den dringend benötigten Funken überspringen zu lassen.

Was ist besser als etwas, das Sie im Fitnessstudio, auf Reisen oder im Büroaufzug motivieren kann? Etwas wie Motivations-Podcasts!

Motivationspodcasts sind unsere tägliche Dosis an Inspiration. Sie heben unsere Stimmung, regen unsere Fantasie mit neuen Ideen an und bieten wertvolle Ratschläge für die persönliche und berufliche Entwicklung.

In diesem Artikel haben wir eine Liste mit den sieben besten Motivationspodcasts für unterschiedliche Zinsen zusammengestellt. Wir geben Ihnen die Highlights und einige unserer Favoriten an die Hand, damit Sie den besten Podcast für sich auswählen können.

Fügen Sie einige (oder alle!) zu Ihrer täglichen Wiedergabeliste hinzu; wir versprechen, dass sie Ihnen eine regelmäßige Dosis Positivität und Aufmunterung bringen werden.

Die Bedeutung von Motivations-Podcasts

Wenn Sie bereits ein Fan von Motivations-Podcasts sind, dann kennen Sie deren Vorteile und können diesen Teil überspringen 😄

Wenn Sie sie noch nicht ausprobiert haben, dann lassen Sie uns ein paar Gründe nennen, warum Sie es tun sollten.

Wahrscheinlich kennen Sie das Sprichwort: "Alles eine Frage des Geistes." Wenn es um uns Menschen geht, sei es im Arbeitsleben oder im Privatleben, können unsere Gedanken und unser Geisteszustand einen enormen Einfluss auf uns haben.

Man kann nur dann sein Bestes bei der Arbeit geben und motiviert bleiben, um mehr zu erreichen, wenn der Geist in Frieden ist. Wenn die Gedanken durcheinander sind, leidet die Produktivität, und das Wachstum kommt ins Stocken.

Stress hemmt nicht nur die Kreativität, sondern führt auch zu Problemen bei Management und Produktivität.

Motivationspodcasts sind eine große Hilfe bei der Überwindung dieser Probleme. Sie helfen Ihnen, neue Perspektiven auf das Leben und seine vielen Herausforderungen zu entdecken.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Vorteile des Hörens dieser Podcasts an:

1. Bessere Konzentration und Produktivität

Das Hören von Motivationspodcasts bringt Positivität in Ihr tägliches Leben und löst Dopamin aus, eine Substanz, die zur Steigerung der Konzentration beiträgt und hält Sie motiviert. Sie regen Ihr Gehirn an, Ablenkungen auszublenden, beseitigen mentale Blockaden das Selbstwertgefühl zu steigern, Selbstliebe zu entwickeln und beruflicher Erfolg .

Sie ermöglichen es Ihnen auch, einige praktische Tipps von Experten zu lernen, um produktiver zu sein aufschieben zu vermeiden, Prioritäten besser zu setzen und die Arbeit gut zu bewältigen.

2. Stimmung und Energie steigern

An manchen Tagen braucht man nur einen kleinen Anstoß, um von einem "okay" zu einem "go-getter" zu werden. Motivations-Podcasts können helfen, die Moral zu steigern.

An schlechten Tagen ist es Motivation genug, inspirierenden Geschichten von Menschen zu lauschen, die mit Widrigkeiten konfrontiert waren und sich durchgesetzt haben.

3. Neue Einsichten gewinnen

Das Anhören von Motivations-Podcasts bringt neue Einsichten, Perspektiven und Ideen, die Ihre Neugierde erweitern. Sie können lernen, Dinge besser zu bewältigen, mit Problemen umzugehen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Praktische Ratschläge von Experten, die in Podcasts vorgestellt werden, können Ihnen helfen, mehr zu erreichen.

Nehmen wir an, Sie haben ein zwischenmenschliches Problem mit einem Kollegen. Anstatt zu versuchen, es selbst zu lösen, können Sie sich eine Folge Ihres bevorzugten Podcasts zur persönlichen Entwicklung anhören, um Tipps zu erhalten und sich auf eine Lösung zu konzentrieren.

4. Entdecken Sie neue Möglichkeiten

Motivationspodcasts helfen Ihnen, über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Sie sind eine außergewöhnliche Informationsquelle für Ideen, Innovationen und Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Holen Sie sich Informationen zu Büchern, Mentoren und verschiedenen Kursen, um Ihr Wissen zu erweitern und sich selbst weiterzuentwickeln.

Mit diesen Vorteilen ist das Hören von Podcasts nicht mehr nur eine Aufgabe, um die Bildschirmzeit zu reduzieren, sondern eine produktivität-Hack um das persönliche Wachstum und die berufliche Entwicklung zu fördern.

Überblick und Analyse der besten Motivations-Podcasts im Jahr 2024

Das Anhören von Podcasts kann Ihnen bei jedem Projekt, an dem Sie arbeiten, helfen.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige der besten Motivations-Podcasts werfen, um Ihre Reise zu einem glücklicheren beruflichen und privaten Leben zu beginnen.

1. Die Wissenschaft des Erfolgs

Über: Apple Podcasts Ein beispielhafter wöchentlicher Podcast, moderiert von J. Matthew Bodnar, The Science of Success konzentriert sich auf die Erforschung des menschlichen Potenzials in vollem Umfang. Auf der Grundlage von evidenzbasiertem persönlichem Wachstum taucht dieser Podcast tief in das ungenutzte menschliche Potenzial ein, das nur von einer Sache abhängt: Motivation.

Egal, ob Sie versuchen, bessere Eltern zu werden, oder ob Sie an Ihrer beruflichen oder persönliche Entwicklung hat dieser Podcast etwas für Sie zu bieten. Er featuret Gastredner, die von Psychologen und Neurowissenschaftlern bis hin zu Unternehmern und FBI-Geiselunterhändlern reichen, die alle ihre Erfahrungen freigeben und jedem, der sich der Community anschließt, Tipps für das Leben geben.

Darüber hinaus veranstaltet Bodnar in regelmäßigen Abständen Podcasts, die sich mit Themen wie Kreativität, limitierenden Glaubenssätzen, Meditation usw. befassen, um Ihnen bei der Selbstfindung zu helfen. Im Mittelpunkt von The Science of Success steht die Ermutigung, sich von Ängsten zu befreien, an sich selbst zu arbeiten und ein erfülltes Leben zu führen.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Wie man Gewohnheiten aufbaut, die sich halten, mit Charles Duhigg ist ein wöchentlicher Podcast, der von dem gleichnamigen Frauennetzwerk ins Leben gerufen wurde, um Diskussionen über psychische Gesundheit, persönliche Entwicklung und Wege zu einem glücklicheren Leben anzuregen.

Unter dem Motto "Gesehen werden, gehört werden und verstanden werden" soll die psychische Gesundheit für schwarze Frauen zugänglich gemacht werden, indem das Stigma, das der Therapie anhaftet, beseitigt wird. Es soll jeden Aspekt des Lebens und alle Probleme abdecken, mit denen Schwarze Frauen heute konfrontiert sind, von finanzieller Freiheit über Karrieren bis hin zu Beziehungen zu sozialen Medien.

Die Moderatorin, Dr. Joy Harden Bradford, ist Diplom-Psychologin und nutzt die Popkultur, um ihren Hörern psychologische Konzepte zu erläutern. Sie hat sich mit Features in O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence und Bustle einen festen Namen gemacht.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Neue Routinen etablieren ist ein Podcast zur persönlichen Entwicklung, der Sie dazu bringt, die beste Version Ihrer selbst zu werden.

Wie der Name schon sagt, lehrt der Podcast, wie kleine Sprünge zu bedeutenden, positiven Veränderungen führen können. Und wie Sie sich durch kleine Änderungen Ihrer Gewohnheiten allmählich auf Ihre langfristigen Ziele zubewegen können.

Hören Sie sich den Podcast an, um Tipps zu erhalten, wie Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen und in der Lage sind, Ihren weit entfernten Traum in die Realität umzusetzen. Dieser Podcast verändert unsere Ansicht über Erfolg und inspiriert uns, unser Leben zu verändern.

Unbedingt anhören:

4 Tipps zur Überwindung der Prokrastination . Der Podcast soll Ihnen helfen, Ihre tiefsten menschlichen Anteile zu entschlüsseln, damit Sie mutiger leben, lieben und übergeordnet sind.

Dieser Podcast glaubt, dass Verletzlichkeit zu Mut führt. Brené Brown, die Moderatorin, gefeierte Autorin, Motivationsrednerin und Lebensberaterin, glaubt an den Vorrang von Mut vor Bequemlichkeit und wird Ihnen helfen, sich Ihren Schwachstellen direkt zu stellen.

Brown fordert ihre Zuhörer auf, sich dem Leben zu stellen und sich ihrer selbst bewusster zu werden. Der Podcast lehrt Sie, mit Mut und Einfühlungsvermögen zu leben, "unbeholfen, mutig und freundlich" zu sein

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Brené mit Joe Biden über Empathie, Einigkeit und Mut ist einer der beliebtesten Business-Podcasts überhaupt und stand vor drei Jahren auf der "Best Of"-Liste von Apple Music. Mit 900 Millionen Downloads und einer hochkarätigen Besetzung mit Gästen wie Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis und Maria Sharapova hat er sich seinen Titel als der Beste der Branche verdient.

Gastgeber, Investor und weltberühmter Verfasser Tim Ferris bringt Branchenführer aus verschiedenen Feldern zusammen, um ihre Lebenserfahrungen in hilfreiche Taktiken, Gewohnheiten und Routinen für den Erfolg aufzuschlüsseln.

Der Podcast ist als freies und freundliches Chatten strukturiert, bei dem Sie sich als Teil der Unterhaltung fühlen und bei dem es Spaß macht, zuzuhören und zu lernen. Hören Sie rein, wenn Sie Inspiration suchen, die zum Handeln anregt und zu Ergebnissen führt.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

Seth Godin über "Nein" sagen, wie ein Profi vermarkten und im Leben gewinnen bringt Ihnen die besten Teile von inspirierenden TED Talks in Audioform. Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz bis hin zu Sport, aber jede Folge verspricht, zum Nachdenken anzuregen.

Der Podcast wird von der preisgekrönten Journalistin Elise Hu moderiert und bringt Ihnen die Geschichten und Ideen von Führungskräften und Innovatoren aus aller Welt. Er stellt Ihnen neue Konzepte vor und bietet Ihnen die Möglichkeit, Wissen zu sammeln und jeden zweiten Tag etwas Neues zu lernen.

Das Anhören dieses Podcasts ist wie eine kontinuierliche Lernreise. Er ist ein Tor zu neuen Perspektiven und ermutigt Sie, Ihren Horizont zu erweitern und über das Herkömmliche hinaus zu denken.

Unbedingt anzuhörende Episoden:

- [Du weißt nicht wirklich, was dein zukünftiges Ich will | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Warum Sie die Mittelmäßigkeit annehmen sollten | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

Was die Zuhörer sagten:

Immer inspirierend, informativ und interessant. Danke TED Talks Daily!

Nun wollen wir uns damit beschäftigen, wie Sie das Gelernte aus diesem motivierenden Inhalt in Ihrem Leben anwenden können.

