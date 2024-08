Team Empowerment freisetzen: Strategien für bessere Leistung

Frage: Würden Sie lieber ein Team leiten, bei dem Sie jedes Detail kontrollieren, oder bevorzugen Sie Teamkollegen, die die Eigentümerschaft übernehmen und dementsprechend liefern?

Ein motiviertes, autarkes Team zu führen, das eigenständig Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt, ist zweifellos die bessere Wahl.

Aber bedenken Sie, dass ein Team nur dann eigenständige Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen kann, wenn Sie es motivieren und befähigen. Schaffen Sie also die Bürokratie ab. Lassen Sie Ihr Team sein volles Potenzial entfalten, ohne dass es ständig auf Zustimmung angewiesen ist.

Erfahren Sie, wie Sie bewährte Führungs- und Team-Befähigungsstrategien an Ihrem Arbeitsplatz einsetzen können.

Beginnen wir damit, zu verstehen, was Team Empowerment ist. 👇

Team Empowerment verstehen

Die Befähigung von Teams ist ein Prozess, bei dem Sie Ihrem Team Befugnisse übertragen. Wenn Teams befähigt sind, können sie kostenlos Entscheidungen treffen, ihre Arbeit selbst planen und Maßnahmen ergreifen, ohne ständig von einer Führungskraft überwacht zu werden.

Ein befähigtes Team lebt von einem offenen Dialog, klaren Erwartungen und einer gemeinsamen Entscheidungsfindung, was die Effizienz steigert und die Verantwortlichkeit erhöht.

Eigenverantwortung führt zu höherem Engagement und besserer Moral bei der Arbeit. Laut a_ Gallup-Bericht , eine hoch engagierte Belegschaft erzielt 10 % bessere Bewertungen durch die Kunden, 18 % mehr Umsatz und eine satte Gewinnsteigerung von 23 %.

Die Prinzipien engagierter Teams

Menschen zur Eigenverantwortung zu führen, ist ein Prozess. Es hängt wesentlich von Ihrer Fähigkeit als Teamleiter ab, eine förderliche Atmosphäre zu schaffen, die die Mitarbeiter ermutigt, die Herausforderung anzunehmen, sich selbst zu führen.

Schauen wir uns die Leitprinzipien für befähigte Teams an.

1. Vertrauen und Transparenz

Vertrauen und Transparenz sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Während Vertrauen ein Gefühl der Verlässlichkeit vermittelt, bedeutet Transparenz, dass jedes Mitglied des Teams sicher sein kann, dass nichts Relevantes verborgen ist. Fehlt eines von beiden, gerät die offene Kommunikation, der Schlüssel zur Befähigung von Teams, aus den Fugen.

A

Studie der Harvard Business Review

zeigt einen starken Zusammenhang zwischen Eigenverantwortung und Vertrauen. Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern Autonomie und Eigentümerschaft zugestehen, werden wahrscheinlich als vertrauenswürdig angesehen. Dieses Vertrauen fördert die Loyalität der Mitarbeiter und motiviert sie, die Extrameile zu gehen, da sie wissen, dass ihre Beiträge wertgeschätzt werden.

A

360-Grad-Tool zur Verwaltung der Arbeit, z. B. ClickUp

kann diese Grundsätze in Ihrem Team zum Leben erwecken.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Eine einfache Möglichkeit, sofort Transparenz zu schaffen, ist die Nutzung des intuitiven ClickUp Dashboards . Mit diesen anpassbaren, freizugebenden Dashboards können Sie den Fortschritt Ihres Teams mit allen teilen. Mit ständigen Echtzeit-Updates haben alle Mitglieder des Teams eine klare Ansicht der erledigten und noch abzuschließenden Arbeiten. ClickUp's geteilte Teamansichten feature ermöglicht es Ihnen, flexible und organisierte Arbeitsbereiche zu schaffen, die die Verantwortlichkeit fördern, indem sie eine einheitliche Ansicht des Status von Projekten ermöglichen. Es ist, als hätten Sie eine Ansicht Ihrer Projekte aus der Vogelperspektive, in der jeder weiß, was gerade passiert.

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- oder Kalender-Ansichten, um einzelne Aufgaben nachzuverfolgen, oder wechseln Sie zur Gantt-Ansicht, um zu sehen, wie alles miteinander verknüpft ist. Verwenden Sie die Team- oder Workload-Ansichten, um die Last gleichmäßig auf Ihr Team zu verteilen, damit sich jeder in die Lage versetzt fühlt, den Überblick zu behalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt gemeinsamer Ziele in verschiedenen Ansichten auf ClickUp ClickUp-Ziele ermöglichen Transparenz mit messbaren Einzelzielen, klaren Zeitleisten und definierter Eigentümerschaft. Das gesamte Team kann die Fortschritte bei der Erreichung individueller und ziele des Teams mit Informationen, die in Echtzeit aktualisiert werden. Die Leiter können Ansichten und Bearbeitungsberechtigungen festlegen, um das erforderliche Gleichgewicht zwischen Transparenz und Vertraulichkeit zu wahren.

Bieten Sie einen reaktionsschnellen, transparenten und befähigenden Workspace für alle Beteiligten.

bonus:_ *Lernen Sie, wie Sie mit ClickUp Ziele für Ihr Team einstellen*

2. Flexibilität und Offenheit für neue Ideen

Flexibilität am Arbeitsplatz gibt es in vielen Formularen, z. B. Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten oder Vollzeitarbeit an weniger Tagen. Ziel ist es, den Mitarbeitern mehr Kontrolle über ihre Arbeit zu geben, ihnen zu helfen, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen, und sie langfristig glücklich und produktiv zu halten. Außerdem werden so die besten Mitarbeiter angezogen und die Kosten für das Unternehmen gesenkt. Ein an der NASDAQ notiertes Reiseunternehmen verzeichnete einen Produktivitätssprung von 13 % durch Remote-Arbeit, als die Mitarbeiter ihre bevorzugte Arbeitsweise wählen konnten.

Den Worten Ihres Teams zuzuhören ist nicht nur nett, sondern auch klug. Es zeigt, dass Sie ihre Gedanken wertschätzen, und es öffnet die Tür für alle möglichen neuen Ideen.

Visualisieren Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mindmaps Projektmanagement tools wie ClickUp Mindmaps und ClickUp Whiteboard machen gemeinsame Ideenfindung mühelos, selbst bei verteilten Mitarbeitern. Sie bieten eine Plattform für virtuelle Meetings und Brainstorming-Sitzungen.

Mindmaps vereinfachen komplexe Ideen und eignen sich perfekt für die Projektplanung und das Brainstorming, indem sie Aufgaben und Workflows visualisieren.

ClickUp Whiteboard ermöglicht ein gemeinsames virtuelles Brainstorming neben Aufgaben und macht Sitzungen umsetzbar. Diese Tools, die für alle ClickUp-Pläne verfügbar sind, helfen bei der Visualisierung, Planung und effektiven Durchführung von Projekten und fördern ein kreatives und innovatives Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

3. Anerkennung und Wertschätzung

Vielen Teams fehlt es trotz hervorragender Leistungen an einer Kultur der Anerkennung und Wertschätzung. Die Anerkennung des Aufwands Ihres Teams und die Würdigung ihrer harten Arbeit ist jedoch eine der Säulen der Stärkung des Teams.

Öffentliche Anerkennungen in Meetings sind eine großartige Möglichkeit, diejenigen zu feiern, die immer wieder die Extrameile gehen.

ClickUp macht diesen Prozess der Anerkennung und Wertschätzung mühelos mit seinem Generator für Anerkennungsdokumente . Mit diesem Tool können Sie die Beiträge und Leistungen Ihrer Mitarbeiter hervorheben.

Verwenden Sie einfach ClickUp Gehirn um Fragen zu stellen oder Leistungen zusammenzufassen, und lassen Sie das System Dokumente erstellen, die den einzigartigen Aufwand jedes Mitglieds hervorheben. Es ist eine nahtlose Verbindung zwischen Menschen, Arbeit und Wertschätzung in Ihrem Unternehmen.

Sie können auch den KI-Schreiber von ClickUp Brain verwenden, um E-Mails zur Wertschätzung zu verfassen!

Mit ClickUp Brain Inhalte schneller als je zuvor schreiben und ändern

4. Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Stärkung eines Teams durch Kommunikation beginnt mit offenen, regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Team und den Führungskräften. Schaffen Sie einen Space, in dem sich alle wohlfühlen, wenn sie etwas freigeben - nicht nur über die Arbeit, sondern auch über die kleinen Dinge. Diese Art von Offenheit schafft Vertrauen und baut Barrieren ab, so dass sich jeder als Teil der Gruppe fühlt.

Wenn sich jemand mit einer Idee zu Wort meldet und Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit schenken, kann dies das Spiel verändern. Die Umsetzung von Ideen in Aktionen löst Probleme und zeigt allen, dass sie wirklich wichtig sind.

Machen Sie diese Offenheit und dieses Zuhören zu einer Gewohnheit, nicht zu einer einmaligen Sache. Regelmäßige Gespräche, die Anerkennung des Aufwands und die Diskussion von Ideen können die team-Dynamik .

Fördern Sie ein Umfeld, in dem sich jeder ermächtigt fühlt, seine Meinung zu sagen und die Initiative zu ergreifen. So bauen Sie ein Team auf, das zusammenarbeitet und wächst.

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

ClickUp fördert diese Art der Zusammenarbeit. Dedizierte Kanäle in der Chat-Ansicht von ClickUp stellen sicher, dass alle auf der gleichen Seite für bestimmte Projekte und Prioritäten bleiben.

Mit ClickUp Chatten können Sie mühelos Ressourcen freigeben, das Team in Echtzeit aktualisieren und Aufgaben delegieren, indem Sie einzelnen Personen Kommentare zuweisen. Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind, ohne sie zu überfordern.

Außerdem ermöglichen benutzerfreundliche Features zum Einbetten von Ressourcen und Formatieren von Nachrichten eine effiziente Kommunikation und verbessern die Teamarbeit. Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und den Überblick zu behalten, ohne dass es sich wie eine lästige Pflicht anfühlt.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, taggen Sie andere mit Kommentaren und verwandeln Sie Texte in verfolgbare Aufgaben - alles in ClickUp Docs ClickUp Dokumente fügt eine weitere Ebene der Teamarbeit hinzu. Passen Sie Dokumente für jede Art von Arbeit an und verbessern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie die Bearbeitung in Echtzeit und die Verwaltung von Aufgaben innerhalb der Dokumente ermöglichen.

Vergessen Sie endlose E-Mail-Ketten über Dokumente. Mit ClickUp Docs kann Ihr Team direkt an Präsentationen, Tabellenkalkulationen und vielem mehr zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass jeder seine Ideen einbringen und das Projekt vorantreiben kann, wodurch Zeitverschwendung und Verwirrung vermieden werden.

Verbinden Sie diese Dokumente mit Ihren Workflows und stellen Sie sicher, dass alles, was Sie brauchen, an einem Ort ist. So werden Teamkoordination und Projektmanagement effizienter und integrierter. Diese Integration ermöglicht es Teams an verschiedenen Standorten, Beiträge zu leisten und auf dem neuesten Stand zu bleiben, unabhängig vom Speicherort.

Wie Sie Ihr Team stärken können: 5 Strategien und Techniken

Der Aufbau eines wirklich fähigen Teams bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem Wachstum und Zusammenarbeit zur täglichen Routine gehören.

Hier sind einige Möglichkeiten, die Ihnen als Teamleiter helfen, eine Kultur und Praktiken zu schaffen, die Teams befähigen:

Förderung von offenem und ehrlichem Feedback

Top-down-Hierarchien in Teams sind zwar in bestimmten Situationen effektiv, aber für den Workflow im Business höchst ineffizient. Sie schaffen zahlreiche unorganisierte und schlecht kommunizierende Silos, die Ihre Produktivität beeinträchtigen.

Versuchen Sie eine offenere und kollaborativen Team-Ansatz . Machen Sie ehrliches Feedback zu einer Straße, die in beide Richtungen führt. Machen Sie es allen leicht, ihre Gedanken offen freizugeben, und vermitteln Sie ihnen die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und überlegt zu antworten. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Bereitstellung von Feedback und Ideen leicht zugänglich und unkompliziert ist.

ClickUp kann Ihre Geheimwaffe sein, wenn es darum geht, ein leistungsfähiges Team zu fördern und Mitarbeiter zu ermutigen. Mit ClickUp Chat ist die Kommunikation in Echtzeit ein Kinderspiel.

Sie brauchen ein schnelles Update zum Projekt? Schicken Sie eine Nachricht!

Feedback freigeben? Kein Problem.

Diese transparente Kommunikation fördert einen starken Teamgeist und sorgt dafür, dass sich jeder in die Unterhaltung einbezogen fühlt.

Starten Sie eine Umfrage zum Sammeln von Feedback mit hochgradig anpassbaren Formularen auf ClickUp

Manager können auch Feedback-Formulare und vorgefertigte Vorlagen für Feedback-Formulare in ClickUp verwenden, um Meinungen und Ideen von Teammitgliedern zu sammeln. Auf diese Weise erhalten Sie strukturiertes Feedback und können auch Mitglieder einbeziehen, die sich in Gruppeneinstellungen vielleicht weniger lautstark äußern als andere.

Einführung einer Politik der offenen Tür

Eine Politik der offenen Tür schafft Vertrauen und Respekt.

Wenn Mitarbeiter sich wohl fühlen, wenn sie sich mit ihren Anliegen oder Ideen an ihren Vorgesetzten wenden, entsteht ein unterstützendes Umfeld, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt und seine Beiträge wichtig sind. Dies wiederum führt zu einer konstruktiveren Arbeitsatmosphäre und zur Stärkung der individuellen psychologischen Kompetenz.

Eine weitere Möglichkeit für Manager, ihre Offenheit für die Gedanken und Ideen des Teams zu zeigen, ist die Durchführung von gemeinsamen Ideenfindungsübungen. Ihr Geschäft wird florieren, wenn Ihr Team über den Tellerrand hinausschaut und seine Komfortzone verlässt - und ClickUp ist hier, um genau das zu ermöglichen.

ClickUp's Brainstorming Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ideen zu erfassen und Brainstorming-Sitzungen an einem Ort zu verwalten.

Verwenden Sie ClickUp's Brainstorming-Vorlage um bahnbrechende Ideen und umsetzbare Strategien zu erfassen.

Diese Vorlage hilft Teams dabei, Ideen freizugeben und effektiv Lösungen zu finden. Sie wurde entwickelt, um strukturelle Problemlösungen zu fördern und die Zusammenarbeit zu verbessern, damit Ihr Workspace übersichtlich und dennoch produktiv bleibt. Mit der ClickUp Vorlage für Brainstorming sind Sie bestens gerüstet:

Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit im Projekt

Systematisches Erfassen und Organisieren von Ideen

Feedback einfach in Ihre Pläne integrieren

Klare Vision und Klärung der Rolle

Wenn Sie ein autonomes Team aufbauen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass jedes Mitglied des Teams seine Aufgabe richtig kennt. Sie wollen nicht, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig auf die Füße treten oder wertvolle Zeit damit verbringen, ihre Rollen strategisch zu klären - es sollte klar umrissen sein, wer was, wie und wann tut.

ClickUp's Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement hilft Ihnen, Rollen und Verantwortlichkeiten den richtigen Personen zuzuweisen.

Definieren Sie die Teile des Projekts, an denen jedes Mitglied des Teams arbeiten wird. ClickUp's Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement hat sorgfältig ausgearbeitete Abschnitte, die Ihnen helfen, Rollen zu definieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Projekte zu planen. Mit dieser Vorlage gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist, und es werden klare Erwartungen für alle festgelegt.

Auch gelesen: Die besten Projektmanagement-Vorlagen für einen guten Start in Ihr Projekt!

Motivierende Selbstverbesserung

Eine gute Möglichkeit, Ihr Team zu stärken, ist die Bereitstellung von Möglichkeiten und Ressourcen für jedes einzelne Mitglied, um seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern.

Ermutigen Sie die Mitglieder, neue Fähigkeiten zu erwerben und zu entwickeln, die ihnen selbst, dem Team und dem Unternehmen zugute kommen. Dies wird sie auch dazu inspirieren, sich in verschiedenen Bereichen ihres Lebens weiterzuentwickeln. So können beispielsweise Sitzungen zum Thema Business-Kommunikation Ihrem Team wertvolle Fähigkeiten für den beruflichen und persönlichen Gebrauch vermitteln.

Eine weitere gute Möglichkeit, die Moral des Teams zu unterstützen, besteht darin, bestimmte Meilensteine oder Ziele zu definieren und diejenigen zu belohnen, die sie erreichen. Dies fördert das Wohlbefinden Ihres gesamten Teams, indem es den Wettbewerb innerhalb Ihres Teams anregt und auch Neueinsteiger inspiriert.

Erstellen Sie wöchentliche Scorecards in ClickUp für das Team, um die Top-Ziele ihrer Kollegen für die Woche zu sehen

ClickUp Goals ist Ihr ultimativer Motivator für Selbstverbesserung. Indem Sie klare Einzelziele einstellen, diese in überschaubare Schritte unterteilen und sich selbst zur Rechenschaft ziehen, bleiben Sie konzentriert und motiviert wie nie zuvor.

Die ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilungen hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu bewerten und Beurteilungen zu verwalten.

Kombinieren ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung mit ClickUp Ziele erstellt ein leistungsfähiges System zur effektiven Überwachung und Bewertung der Leistung einzelner Mitglieder und Manager.

Manager können klare und messbare Ziele einstellen, die mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Mit der ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung können Manager und Mitglieder des Teams auf einfache Weise Feedback austauschen, was zu einer umfassenden Beurteilung führt.

Durch die Verknüpfung mit den ClickUp-Zielen kann der Einzelne erkennen, wie seine Leistungen zu den übergeordneten Zielen des Unternehmens beitragen. Diese Transparenz kann ein Gefühl der Eigentümerschaft schaffen und die Mitarbeiter zu ständiger Verbesserung anspornen.

Zu wissen, wie der eigene Aufwand zu den großen Erfolgen beiträgt, hilft allen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dank der anpassungsfähigen Features und Nachverfolgungsfunktionen der Vorlage sind die Teams immer auf dem Laufenden und können sich auf die Erreichung der Einzelziele konzentrieren.

Mit Fehlern umgehen und aus ihnen lernen

Fehler und Misserfolge sind ein unvermeidlicher Teil des Wachstums. Lernen Sie, Fehler zu verzeihen, aber ermutigen Sie Ihr Team, sie nie zu vergessen.

Das Verzeihen kleinerer Fehler ermutigt Ihr Team, Risiken einzugehen und einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten.

Um proaktiv zu erkennen, ob ein Mitglied des Teams Hilfe braucht, können Manager auch einen Pulse Check durchführen, indem sie eine Vorlage für das Mitarbeiterengagement verwenden, um Probleme im Team zu erkennen und anzugehen.

Die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement hilft Ihnen, einen Plan zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements zu erstellen und nachzuverfolgen.

Verwendung von ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement können Sie die Herausforderungen Ihrer Mitglieder im Team systematisch nachverfolgen, klare Ziele festlegen und unkomplizierte Strategien zur Erreichung dieser Ziele entwickeln. Dies wird zu einem Team führen, das seine Verantwortung versteht und sich ermächtigt fühlt, seine Anliegen am Arbeitsplatz zu äußern.

Gemeinsame Herausforderungen für Teams, die keine Befugnisse haben

Mit unterschiedlichen Standpunkten, Meinungen, Einstellungen und arbeitsstile wenn es um den Arbeitsstil geht, stehen Teams zwangsläufig hin und wieder vor Herausforderungen.

Unbefähigte Mitarbeiter neigen jedoch dazu, Probleme zu verdrängen, anstatt sie proaktiv zu lösen.

Hier sind einige häufige Probleme, mit denen Teams mit wenig Befugnissen konfrontiert sind:

Ständige Konflikte und Spannungen

Ungelöste Konflikte können die Einheit des Teams zerstören und ein angespanntes Umfeld schaffen. Dies hält den Fortschritt auf und lässt das Team in einem Zyklus von Argumenten feststecken. Um seine Ziele zu erreichen, muss ein Team in der Lage sein, effektiv zusammenzuarbeiten.

Setzen Sie auf Einfühlungsvermögen, klare Kommunikation und eine klare Aufteilung der Ziele, um ein konfliktfreies Team zu führen. Schaffen Sie eine positive Teamdynamik durch klare Ziele und eine starke Führung.

Mangel an angemessener Planung

Die meisten Teams erkennen die Notwendigkeit einer angemessenen Planung erst, wenn sie mit kritischen Herausforderungen konfrontiert sind. Unklare Ziele, mangelnder Support für Pläne und die Angst, Risiken einzugehen, können den Fortschritt aufhalten.

Regelmäßige Meetings, die Ermutigung der Mitarbeiter, den Aufwand aufrechtzuerhalten, und klare Gespräche mit dem Vorgesetzten, um klare Ziele und spezifische Verantwortlichkeiten festzulegen, können helfen, Krisen abzuwenden.

Ein Ansatz, der eher unterstützt als bestraft, trägt dazu bei, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Wenn nötig, sorgen Schulungen dafür, dass jeder einen effektiven Beitrag leisten kann.

Mangelndes Engagement und fehlende Motivation

Sich wiederholende Aufgaben oder ein Mangel an wahrgenommenem Wert in ihrer Arbeit können das Vertrauen, die Motivation und das Engagement verringern.

Glücklicherweise gibt es proaktive Schritte, die Führungskräfte unternehmen können, um diese Probleme zu lösen, teammitglieder motivieren und geben ihnen das Gefühl, wertgeschätzt zu werden.

Erkennen Sie ihre Beiträge an und würdigen Sie ihre Leistungen, um ein Gefühl von Sinn und Anerkennung zu schaffen. So bleiben die Mitarbeiter engagiert und erbringen Höchstleistungen.

Lesen Sie auch:_ Software zur Steigerung des Mitarbeiterengagements

5 Tipps zur Steigerung des Engagements von Teams

1. Stellen Sie Ihren Teammitgliedern alle Ressourcen zur Verfügung, die sie brauchen, um die Dinge zu erledigen

Wenn Sie unsicher sind, was Ihr Team braucht, fragen Sie einfach. Fördern Sie eine offene Kommunikation, damit die Mitarbeiter ihre Bedürfnisse und Anliegen frei äußern können.

2. Bitten Sie regelmäßig um Feedback

Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, ihre Zweifel auszuräumen und ihre Gedanken freizugeben, indem sie frei sprechen. Bieten Sie ihnen verschiedene Möglichkeiten, dies zu erledigen: mündliches Feedback in einer Gruppe, 1-on-1-Chats, Feedback-Formulare usw.

3. Vermitteln Sie den Zweck des Teams

Vermitteln Sie die Vision des Unternehmens und den Zweck des Teams. Stellen Sie sicher, dass das Hauptziel des Teams konsequent hervorgehoben und verstärkt wird, damit es bei allen Entscheidungsprozessen im Vordergrund steht.

4. Schaffen Sie eine Kultur der Zusammenarbeit

Fördern Sie eine Kultur der zusammenarbeit im Team indem die Mitglieder ermutigt werden, ihre einzigartigen Einsichten zu gemeinsamen Herausforderungen freizugeben. Wenn unterschiedliche Talente und Perspektiven in einem Team zusammenkommen, fördert dies die Kreativität und führt zu unerwarteten Ergebnissen.

5. Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihrer Teammitglieder

Eine der effektivsten Möglichkeiten, ein Team zu stärken, ist die ständige Weiterbildung des Teams. Dies kann auf verschiedene Weise erledigt werden, von persönlichen Mentorensitzungen bis hin zu Weiterbildungsprogrammen innerhalb des Unternehmens.

Rolle der Führung bei der Förderung der Handlungskompetenz von Teams

Effektive Führung bedeutet, den Mitarbeitern die Macht, die Ressourcen und das Vertrauen zu geben, die Initiative zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen.

Die Befähigung von Teams reduziert das Mikromanagement. Sie ermöglicht es Ihnen, sich auf Wachstum und strategische Planung zu konzentrieren, was zu mehr Engagement und einem Gefühl der Erfüllung führt.

Auf der anderen Seite können Führungskräfte, die Mikromanagement betreiben, denen es an Einfühlungsvermögen und Vertrauen mangelt oder die nicht genügend Autonomie gewähren, ungewollt die Eigenverantwortung von Teams schwächen.

Messung der Befähigung von Teams

Die Bewertung und Messung der Eigenverantwortung von Teams ist ein komplexer Prozess. Er umfasst die Sammlung von Daten, die Analyse und die anschließende Entscheidungsfindung auf der Grundlage der gesammelten Daten.

Bei der Bewertung des Erfolgs von Team Empowerment sollten Sie diese Schlüssel-Metriken berücksichtigen:

Engagementquoten: Messen Sie anhand von Umfragen, wie engagiert und begeistert die Mitglieder des Teams von ihrer Arbeit sind

Messen Sie anhand von Umfragen, wie engagiert und begeistert die Mitglieder des Teams von ihrer Arbeit sind Zufriedenheitsquote: Ermitteln Sie anhand von Zufriedenheitsumfragen, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind

Ermitteln Sie anhand von Zufriedenheitsumfragen, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind Team-Leistungsdaten: Analysieren Sie Metriken in Bezug auf Ziele, Leistungen und die Gesamtleistung des Teams

Analysieren Sie Metriken in Bezug auf Ziele, Leistungen und die Gesamtleistung des Teams Feedback der Mitarbeiter: Führen Sie Gespräche mit Mitgliedern des Teams, um ihre Sichtweise zu verstehen und Verbesserungsvorschläge zu sammeln

Führen Sie Gespräche mit Mitgliedern des Teams, um ihre Sichtweise zu verstehen und Verbesserungsvorschläge zu sammeln Mitarbeiterfluktuation: Überprüfen Sie die Fluktuationsraten, um die Effektivität Ihrer Strategien zur Stärkung des Teams zu beurteilen; eine hohe Fluktuation könnte auf zugrundeliegende Probleme hinweisen

Diese Hinweise werden Ihnen helfen, das Team-Empowerment in Ihrer Organisation effizient zu bewerten und zu verbessern.

Stärken Sie Ihr Team mit ClickUp

Ein florierendes Geschäft braucht engagierte und motivierte Mitglieder im Team, um erfolgreich zu sein. Wenn Ihr Team nicht engagiert ist, sinkt die Produktivität, und Sie könnten Talente an die Konkurrenz verlieren.

Überspringen Sie das Mikromanagement. Aufgaben delegieren , überlassen Sie Ihrem Team die Führung und unterstützen und fördern Sie Innovation und Eigentümerschaft.

Nutzen Sie die kollaborativen Features und Kommunikationskanäle von ClickUp, um Projekte mit Ihrem Team zu koordinieren.

Die Features von ClickUp, wie Whiteboards, Dashboards, Dokumente, Chats und leistungsstarke Vorlagen, helfen Ihnen dabei, ein hochmotiviertes, eigenverantwortliches Team zu bilden, das seine Arbeit mit absoluter Klarheit abschließt.

Worauf warten Sie noch? Finden Sie heraus, was die Software für Sie und Ihr Unternehmen zu erledigen vermag. Kostenlos anmelden jetzt.

FAQs

1. Welche Auswirkungen hat die Befähigung von Teams?

Die Befähigung von Teams führt zu:

erhöhtem Engagement der Mitarbeiter

verbesserter Leistung

höherer Produktivität,

größerer Mitarbeiterzufriedenheit

Es fördert das Gefühl der Eigentümerschaft, der Verantwortlichkeit und der Innovation innerhalb des Teams und veranlasst die Mitglieder, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

2. Was ist ein wichtiger Indikator für die Befähigung eines Teams?

Ein wichtiger Indikator für die Befähigung von Teams und Einzelpersonen ist Vertrauen.

Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams und der Leitung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Übertragung von Befugnissen und Verantwortung, die Abmilderung von Verlusten durch schlechte Kommunikation, die Förderung einer offenen Kommunikation und die Förderung der Autonomie im Entscheidungsprozess.

3. Warum ist Empowerment besonders wichtig für ein leistungsstarkes Team?

Empowerment ist für High-Performance Teams von entscheidender Bedeutung, da es ihnen ermöglicht, unabhängig Entscheidungen zu treffen, sich effizient an veränderte Umstände anzupassen und kreativ zu innovieren.

Befähigte Teams zeigen mehr Engagement, Motivation und Einsatzbereitschaft und verbessern so die Gesamtleistung und Produktivität.