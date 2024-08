Wie man eine integrative Arbeitsplatzkultur aufbaut

Wir alle sollten wissen, dass Vielfalt einen reichen Wandteppich ergibt, und wir müssen verstehen, dass alle Fäden des Wandteppichs unabhängig von ihrer Farbe den gleichen Wert haben.

Dr. Maya Angelou

A 2023 McKinsey-Bericht zeigt, dass Geschäfte, in denen mehr Frauen vertreten sind, finanziell um 39 % besser abschneiden als ihre Konkurrenten, und dass Geschäfte mit einer größeren ethnischen Vielfalt um 27 % besser abschneiden.

Diese Zahlen sind ein Weckruf.

Es ist klar: Die Förderung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes ist nicht nur das Richtige zu erledigen - es ist ein kluges Geschäft. Eine integrative Kultur integriert Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) in die Werte des Unternehmens und in die Beschäftigungspraktiken, fördert das Engagement, treibt Innovationen voran und steigert den Erfolg Ihres Unternehmens.

Sehen wir uns also an, wie man eine integrative Arbeitsplatzkultur für einen modernen Arbeitsplatz aufbaut. ⬇️

Unterstanding Inclusive Workplace Culture

Eine integrative Arbeitsplatzkultur respektiert und schätzt die Vielfalt und die größtmögliche Beteiligung von Menschen verschiedener Ethnien, Religionen, Regionen, sexueller Orientierungen, neurodiverser Menschen und darüber hinaus.

Diese Arbeitsplätze zielen darauf ab, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter ihre Ideen kostenlos freigeben können und sich ungeachtet ihres Hintergrunds willkommen fühlen

Weitere Aspekte einer vielfältigen Belegschaft sind:

Integrative Führung: Großartige Führungskräfte an integrativen Arbeitsplätzen wissen, wie sie die verschiedenen Talente nutzen und gleichzeitig die einzigartigen Bedürfnisse aller respektieren und meeten können

Großartige Führungskräfte an integrativen Arbeitsplätzen wissen, wie sie die verschiedenen Talente nutzen und gleichzeitig die einzigartigen Bedürfnisse aller respektieren und meeten können Offene und transparente Kommunikationswege: Ein integratives Umfeld fördert einen ehrlichen und offenen Dialog, in dem die Mitglieder des Teams ihre Ideen und ihr Feedback freigeben können, ohne sich Sorgen um eine Beurteilung machen zu müssen

Ein integratives Umfeld fördert einen ehrlichen und offenen Dialog, in dem die Mitglieder des Teams ihre Ideen und ihr Feedback freigeben können, ohne sich Sorgen um eine Beurteilung machen zu müssen Flexible Arbeitsrichtlinien: Ein vielfältiger Arbeitsplatz bietet all seinen Mitarbeitern flexible Arbeitsoptionen wie hybride Setups oder anpassbare Arbeitszeiten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und die Integration von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen

Herausforderungen bei der Schaffung eines inklusiven Arbeitsplatzes

Trotz einiger großartiger Arbeiten, die im DEI Space in Unternehmen und Hochschuleinrichtungen erledigt wurden, ist die Akzeptanz und Annahme inklusiver Arbeitsplatzkulturen noch nicht weit verbreitet. Einige Unternehmen haben sogar damit begonnen, ihre Ausgaben für DEI zu kürzen und die Schaffung von Positionen zur Förderung der Vielfalt zurückzudrängen.

Hier sind einige mögliche Gründe:

Mangel an Beweisen: Unternehmen schränken DEI-Initiativen immer wieder ein, weil es an konkreten Beweisen für die Auswirkungen von Diversity-Maßnahmen mangelt. AStudie in der Zeitschrift Translational Behavioral Medicine ergab, dass nur wenige DEI-Initiativen am Arbeitsplatz durch Peer-Review-Forschung überwacht oder nachverfolgt wurden, was zu einem geringeren Vertrauen in die Inklusivität für das Wachstum des Geschäfts führt

Unternehmen schränken DEI-Initiativen immer wieder ein, weil es an konkreten Beweisen für die Auswirkungen von Diversity-Maßnahmen mangelt. AStudie in der Zeitschrift Translational Behavioral Medicine ergab, dass nur wenige DEI-Initiativen am Arbeitsplatz durch Peer-Review-Forschung überwacht oder nachverfolgt wurden, was zu einem geringeren Vertrauen in die Inklusivität für das Wachstum des Geschäfts führt Kommunikationsprobleme: Diese können auf Sprachbarrieren, Hörbehinderungen, Generationsunterschiede und unterschiedliche Kommunikationspräferenzen (E-Mail, Telefonanrufe, soziale Medien usw.) zurückzuführen sein

Diese können auf Sprachbarrieren, Hörbehinderungen, Generationsunterschiede und unterschiedliche Kommunikationspräferenzen (E-Mail, Telefonanrufe, soziale Medien usw.) zurückzuführen sein Unbewusste Voreingenommenheit: Diskriminierung entsteht oft durch unbewusste Voreingenommenheit, die auf sozialer Stigmatisierung und Indoktrination beruht. Diese Vorurteile, die auf Ethnie, Geschlecht, sexueller Orientierung und anderen Faktoren beruhen, führen dazu, dass Menschen Urteile fällen, ohne andere wirklich zu kennen

Diskriminierung entsteht oft durch unbewusste Voreingenommenheit, die auf sozialer Stigmatisierung und Indoktrination beruht. Diese Vorurteile, die auf Ethnie, Geschlecht, sexueller Orientierung und anderen Faktoren beruhen, führen dazu, dass Menschen Urteile fällen, ohne andere wirklich zu kennen Schwächere Entscheidungsfindung: Während vielfältige Perspektiven und Ideen die Innovation im Business vorantreiben, können sie auch die Entscheidungsfindung verlangsamen, da mehr Standpunkte und Überlegungen in den Prozess integriert werden

Während vielfältige Perspektiven und Ideen die Innovation im Business vorantreiben, können sie auch die Entscheidungsfindung verlangsamen, da mehr Standpunkte und Überlegungen in den Prozess integriert werden Weitere Herausforderungen: Sie müssen andere problematische Hürden wie ungleiche Eingliederung, Misstrauen, rechtliche Anforderungen wie Visa, Unterbringung und mehr angehen, um eine stabile Belegschaft zu erhalten

Schritte zur Schaffung einer integrativen Kultur bei der Arbeit

Die Schaffung eines integrativen Arbeitsplatzes ist ein kontinuierlicher Prozess. Hier erfahren Sie, wie Sie sowohl die moralischen als auch die geschäftlichen Vorteile eines DEI-fokussierten Umfelds nutzen können:

Schritt 1: Holen Sie das Top-Management ins Boot

Der erste und wichtigste Schritt besteht darin, die Geschäftsleitung zu gewinnen und sicherzustellen, dass sie die Bedeutung eines integrativen Arbeitsplatzes zu schätzen weiß.

Zeigen Sie auf, wie Vielfalt Ihrem Unternehmen wirklich helfen und zu seinem Wachstum führen kann, indem Sie den Umsatz, das Engagement der Mitarbeiter und die Mitarbeiterbindung steigern. Ihre DEI-Schulung sollte sich nicht auf Ihre Mitarbeiter beschränken, sondern auch die Management- und Führungsebene einbeziehen.

Sobald das Führungsteam mit an Bord ist, kann es im gesamten Unternehmen eine echte und integrative Haltung einnehmen.

Schritt 2: Integrieren Sie DEI in Ihre Grundprinzipien

Die Schaffung eines integrativen Arbeitsplatzes hängt von den Grundprinzipien Ihres Unternehmens ab. Besinnen Sie sich regelmäßig auf die Grundwerte Ihres Unternehmens, insbesondere wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen. Wenn die aktuellen Werte Ihres Unternehmens nicht alle Mitarbeitergruppen einbeziehen, sollten Sie sich an Ihre Führungskräfte wenden, um sie zu aktualisieren.

Gleichberechtigung, Teamarbeit und Respekt sind für einen inklusiven Arbeitsplatz unerlässlich, aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie LGBTQIA+-Mitarbeiter einstellen, sollten Sie in Ihren Richtlinien und Praktiken Strategien zur Förderung der Geschlechtsneutralität Priorität einräumen.

Bei Mitarbeitern, die stigmatisierten Minderheiten angehören, sollten Sie Manager aktiv herausfordern und Schulungen zur Bekämpfung von Stereotypen durchführen, damit sich alle Mitglieder Ihres Teams wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

Befolgen Sie die Inklusivitätsrichtlinien, während Sie neue Werte erarbeiten, indem Sie die Mitarbeiter offen um Feedback bitten. Dies wird dazu beitragen, Werte organisch zu verankern, anstatt sie mit eiserner Hand durchzusetzen.

Schritt 3: Sprache wirksam einsetzen

Verwenden Sie eine integrative Sprache, damit sich jeder respektiert und anerkannt fühlt. Das bedeutet, dass Sie bevorzugte Pronomen, geschlechtsneutrale Begriffe wie sie/er und Ehepartner/Partner anstelle von Ehemann/Ehefrau und Elternurlaub anstelle von Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub verwenden.

Achten Sie auch auf die bevorzugten Bezeichnungen für behinderte Mitarbeiter und passen Sie Ihre Sprache entsprechend an.

Wenn Sie jemanden beleidigen, entschuldigen Sie sich aufrichtig und korrigieren Sie Ihren Fehler. Wenn Sie ein nicht inklusives Verhalten beobachten, sprechen Sie die Person privat an und nutzen Sie die Gelegenheit, sie darüber aufzuklären, warum es problematisch ist.

In dieser Reihenfolge können Sie dies auch auf Ihre Mitarbeiter übertragen:

Strenge Richtlinien für Verstöße aufstellen

Organisieren Sie professionelle Sitzungen zum Thema integrative Sprache und Verhalten

Mitarbeiter auszeichnen, die sich durch die Förderung und Umsetzung von Inklusion auszeichnen

Schritt 4: Schaffen Sie sichere Spaces für Mitarbeiter

Integrative Arbeitsplätze müssen Komfort und Sicherheit für alle Mitarbeiter gewährleisten, insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen.

Hier sind einige praktische Änderungen, die Sie vornehmen können, um ausreichend sichere Spaces am Arbeitsplatz zu schaffen:

Stillräume für frischgebackene Mütter

Spaces für Gebete oder Meditation für verschiedene religiöse Praktiken

Ruhige Spaces für Menschen mit ADHS oder auditiver Sensibilität

Zugängliche Speicherorte mit Rampen, taktilen Indikatoren oder Treppenhilfen

Rollstuhlfahrerfreundliche Arbeitsbereiche

Digitale Features für Mitarbeiter mit auditiven, visuellen, motorischen oder kognitiven Behinderungen

Optionale kulturelle Ereignisse, um introvertierte Mitarbeiter nicht unter Druck zu setzen

Ressourcen für psychische Gesundheit und Support für Mitarbeiter

Schritt 5: Feedback einholen und darauf reagieren

Um zu verstehen, was funktioniert und was nicht, sollten Sie in persönlichen Meetings, anonymen Umfragen und Workshops Feedback einholen. Diese Rückmeldungen zeigen Ihnen, wie Sie einen integrativen Arbeitsplatz schaffen können, den Ihre Mitarbeiter brauchen und schätzen.

Vermeiden Sie bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung stets implizite Aussagen und stellen Sie direkte Fragen, um die Bedürfnisse Ihres Teams wirklich zu verstehen.

Hier finden Sie eine Liste von Fragen, die Sie stellen sollten:

Ist das Team der Führungskräfte vielfältig genug?

glauben Sie, dass unser Beförderungs- und Beurteilungsverfahren die Vielfalt unterstützt?

werden vielfältige Ideen und Menschen in unserer Organisation geschätzt?

auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut können Sie am Arbeitsplatz über Ihren sozialen und kulturellen Hintergrund sprechen?

wie kann das Unternehmen die Inklusivität verbessern?

Schritt 6: Umfassende Schulungen zur Vielfalt durchführen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsprogramme alle drei Aspekte von DEI abdecken - Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration - und nicht nur die Vielfalt. Falls erforderlich, halten Sie mehrere Sitzungen ab, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, die einer Minderheit angehören, vertreten sind und gehört werden.

Beschäftigen Sie sich eingehend damit, wie Mitarbeiter respektvoll mit verschiedenen Gruppen umgehen können. Sie können Übungen zur Beseitigung unbewusster Vorurteile und zur Verbesserung der kulturübergreifenden Kommunikation zwischen Teams einbeziehen.

Das Ziel von Inklusionsschulungen sollte nicht nur darin bestehen, Toleranz zu fördern oder Regeln zu befolgen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Förderung echter Akzeptanz und eines tieferen Verständnisses von Vielfalt und Integration, damit Respekt ein fester Bestandteil Ihrer Arbeitsplatzkultur wird.

Schritt 7: Erweitern Sie den Kalender für Betriebsferien

Nehmen Sie Feiertage oder Ereignisse auf, die die kulturellen Überzeugungen aller Minderheitengruppen repräsentieren, die für und mit Ihnen arbeiten.

Zu erledigen hilft, die Menschen zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die kulturellen Werte, Normen und Praktiken der anderen kennen zu lernen. Diese Feierlichkeiten fördern den gegenseitigen Respekt, ein Schlüssel für erfolgreiche DEI-Initiativen.

Schritt 8: Entwerfen Sie wirksame Antidiskriminierungsmaßnahmen

Integrative Arbeitsplätze verfügen über eine klare Antidiskriminierungspolitik, die Diskriminierung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes mit strengen Maßnahmen bekämpft.

Eine solche Politik:

Gelöscht wird, dass Belästigung und Diskriminierung inakzeptabel sind

Deckt dauerhafte Konsequenzen für Verstöße gegen die Antidiskriminierungspolitik ab

Definiert die Art von Verhaltensweisen, die als beleidigend angesehen werden können

Verfügt über ein klar definiertes Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren für Personen, die diskriminierende Handlungen erlitten oder miterlebt haben

Schritt 9: Entwicklung von Mentorenprogrammen für interkulturelles Engagement

Bauen Sie Co-Mentoring Beziehungen auf, indem Sie Mentoren, Sponsoren und Schützlinge mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichen Identitäten oder Traditionen zusammenbringen.

Diese kulturübergreifenden Beziehungen ermutigen den Einzelnen, durch effektives Lernen und die Auseinandersetzung mit neuen Perspektiven zu wachsen.

schritt ### Schritt 10: Support von Mitarbeiter-Ressourcengruppen (ERGs)

ERGs sind freiwillige, von Mitarbeitern geleitete Gruppen, die in der Regel auf Aspekten der Identität (wie Geschlecht, Ethnie, sexuelle Orientierung, Fähigkeiten oder Status von Veteranen) oder der Rolle (wie IT, Vertrieb oder Marketing) basieren.

Diese Gruppen verbessern das Engagement am Arbeitsplatz und ermöglichen es Unternehmen, auf ein vielfältiges Netzwerk von Talenten, Auftragnehmern und Lieferanten zuzugreifen, so dass die Belegschaft die Gemeinschaften und Kunden, denen sie dienen, besser widerspiegelt.

Lesen Sie auch: die 10 besten Onboarding-Software für HR-Teams im Jahr 2024 Die Rolle der Führungskraft bei der Förderung von Inklusion

Die Berücksichtigung und Umsetzung von Inklusion am Arbeitsplatz ist ein gemeinsamer Aufwand von Führungskräften und Mitarbeitern. Die richtigen Führungskräfte können jedoch einen umfassenden Wandel am Arbeitsplatz herbeiführen und Teams bei der Gestaltung eines inklusiven Arbeitsplatzes und Arbeitsumfelds unterstützen.

Die Harvard Business Review hat herausgefunden, dass fast 70 % der Ergebnisse in Bezug auf die Integration von den Worten und Handlungen der Führungskräfte abhängen. Dies bedeutet, dass die Führungskräfte eine entscheidende Rolle bei der Form spielen, wie inklusiv und einladend ein Arbeitsplatz wirklich ist.

Wenn Führungskräfte Inklusion aktiv fördern, kann dies die Gesamtleistung erheblich steigern. Mitarbeiter, die sich einbezogen und wertgeschätzt fühlen, sind motivierter, sich für ihr Team zu engagieren.

Hier sind einige der vielen Eigenschaften, die eine integrative Führungskraft ausmachen:

Umsetzbares Engagement für Vielfalt

Bescheidenheit

Transparente und uneingeschränkte Kommunikationskanäle

Sensibilisierung für Vorurteile

Emotionale und kulturelle Intelligenz

Wille zur Zusammenarbeit

Auch wenn diese Eigenschaften leicht zu erlernen scheinen, ist ein älterer Bericht von Accenture weist darauf hin, dass der Weg dorthin immer mit Unstimmigkeiten zwischen Führungskräften und Mitarbeitern behaftet sein kann.

Instanz glauben zwar 68 % der Führungskräfte, dass sie ein Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter zugehörig fühlen, aber nur 36 % der Mitarbeiter stimmen dem zu.

Eine der besten Möglichkeiten, diese Kluft zu überwinden und sicherzustellen, dass sich die Führungskräfte Ihres Unternehmens für die Förderung der Vielfalt engagieren, besteht darin, ihnen eine erstklassige Schulung für integrative Führungskräfte zu bieten

Professionelle, integrative Führungsprogramme vermitteln den Führungskräften ein breiteres Verständnis dafür, was Vielfalt wirklich bedeutet. Diese Programme sollten idealerweise Folgendes abdecken:

Erwartungen an vielfältige Talente an einem modernen Arbeitsplatz

Erweiterte Dimensionen des DEI-Rahmens

Erkennen der Möglichkeit, der Auswirkungen und der Lösungsmethoden für Konflikte und Misstrauen

Identifizierung von Strategien für emotionale Intelligenz

Aufbau kultureller Kompetenz

Ausgewogenheit zwischen nachhaltigen und integrativen Entscheidungsstrategien

Ausrichtung der Eingliederung auf die Wachstumsstrategie des Business

Zusätzlich können Sie ein funktionsübergreifendes Team bilden oder eine Task Force, die den Aufwand für die Inklusion überwacht und vorantreibt. Die Aufgabe der Task Force besteht darin, Lücken zu identifizieren, Aktionspläne zu entwickeln und den Fortschritt zu überwachen.

Regelmäßige Meetings und klare Kommunikationskanäle tragen dazu bei, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und die Task Force auf alle auftretenden Probleme vorbereitet ist.

Inklusivität in Praktiken und Politiken

Es reicht nicht aus, zu lernen, wie man einen integrativen Arbeitsplatz schafft. Die Umsetzung des Wandels erfordert eine Partnerschaft zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Um dies zu erleichtern, müssen die Führungskräfte extrinsische Praktiken und Richtlinien einführen. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können:

Umsetzung integrativer Einstellungsstrategien: Klare Ziele für die Personalabteilung festlegen für die Repräsentation in Ihrer Einstellungsstrategie, z. B. Geschlechtervielfalt oder ethnische Minderheiten. Stellen Sie sicher, dass der Einstellungsprozess inklusiv ist, indem Sie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen berücksichtigen, und achten Sie bei Ihren Interviewfragen auf Sensibilität, indem Sieverwendung eines Tools zur Prozessabbildung *Belohnung und Anerkennung von Beiträgen: Heben Sie am Ende von Sprints und Zyklen die erreichten Ziele hervor, motivieren Sie den Aufwand und bekräftigen Sie die Werte, wobei Sie Vorurteile vermeiden. Stellen Sie sicher, dass diesoftware zur Mitarbeiteranerkennung integrativ ist und den Einzelnen auf der Grundlage seiner Leistung belohnt

Klare Ziele für die Personalabteilung festlegen für die Repräsentation in Ihrer Einstellungsstrategie, z. B. Geschlechtervielfalt oder ethnische Minderheiten. Stellen Sie sicher, dass der Einstellungsprozess inklusiv ist, indem Sie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen berücksichtigen, und achten Sie bei Ihren Interviewfragen auf Sensibilität, indem Sieverwendung eines Tools zur Prozessabbildung *Belohnung und Anerkennung von Beiträgen: Heben Sie am Ende von Sprints und Zyklen die erreichten Ziele hervor, motivieren Sie den Aufwand und bekräftigen Sie die Werte, wobei Sie Vorurteile vermeiden. Stellen Sie sicher, dass diesoftware zur Mitarbeiteranerkennung integrativ ist und den Einzelnen auf der Grundlage seiner Leistung belohnt Gleiche Entwicklungschancen schaffen: Standardisierte Wachstumspläne passen nicht zu einem DEI-fokussierten Arbeitsplatz. Stellen Sie Tools und Infrastrukturen bereit, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, z. B. Gebärdensprachkurse für hörgeschädigte Mitarbeiter oder sprachunterstützende Software und Bildschirmlesegeräte für sehbehinderte Mitarbeiter

Standardisierte Wachstumspläne passen nicht zu einem DEI-fokussierten Arbeitsplatz. Stellen Sie Tools und Infrastrukturen bereit, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, z. B. Gebärdensprachkurse für hörgeschädigte Mitarbeiter oder sprachunterstützende Software und Bildschirmlesegeräte für sehbehinderte Mitarbeiter Feiern kultureller Ereignisse: Erkennen Sie kulturelle Ereignisse und Feiertage verschiedener Kulturen und Religionen an und feiern Sie sie. Die Anerkennung dieser Anlässe zeigt den Respekt für die verschiedenen Traditionen und hilft den Mitarbeitern, sich gesehen und geschätzt zu fühlen

Nachgewiesene Vorteile eines inklusiven Arbeitsplatzes

Ein integrativer Arbeitsplatz führt zu praktischen Verbesserungen, die Ihr Geschäft und Ihre Arbeitskultur fördern. Lassen Sie uns herausfinden, wie die Förderung von Inklusion das nachhaltige Wachstum Ihres Unternehmens vorantreiben kann.

Steigert das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter

Wenn sich Teammitglieder einbezogen fühlen, investieren sie eher in ihre Arbeit und sind motiviert, ihr Bestes zu geben. Dieses positive Umfeld fördert die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und das Engagement, was zu einer höheren Gesamtproduktivität führt. Die Forschung von Helena Mateus Jerónimo zeigt ebenfalls einen positiven Zusammenhang zwischen Diversity-Praktiken und Engagement.

Fördert Kreativität und Innovation

Unterschiedliche Erfahrungen - in Form von Geschlecht, Speicherort, Ethnie und Hintergrund - sind die Grundlage für bahnbrechende Ideen. Ihr Unternehmen kann innovative Lösungen und Ideen hervorbringen, indem es einen Schmelztiegel einzigartiger Perspektiven schafft.

Diese Gedankenvielfalt ist entscheidend, um Innovationen voranzutreiben und in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben. Teams, die Inklusion unterstützen und fördern, sind besser in der Lage, über den Tellerrand zu schauen und einzigartige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Für ein gesundes Arbeitsumfeld

DEI-Praktiken fördern ein Gefühl der Zugehörigkeit und geben den Mitarbeitern das Gefühl, wertgeschätzt und verbunden zu sein. BCG-Forschung zeigt, dass zufriedene Mitarbeiter 1,5 Mal häufiger hervorragende Leistungen erbringen und 4,6 Mal seltener innerhalb von sechs Monaten das Unternehmen verlassen.

Eine Kultur, die Wert auf Vielfalt legt, fördert eine offene Kommunikation und gegenseitigen Respekt, was zu besserer Teamarbeit und Zusammenarbeit führt.

Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter in einem unterstützenden und vielfältigen Umfeld Stress und Burnout erleben, geringer, was zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden beiträgt.

Die Rolle der Personalabteilung bei der Entwicklung einer integrativen Belegschaft

Der Chief Human Resource Officer (CHRO) ist für die Schaffung einer vielfältigen und integrativen Belegschaft von entscheidender Bedeutung. Neben der Erledigung der Aufgaben der Personalabteilung setzt sich der CHRO für DEI im gesamten Unternehmen ein.

Er ist federführend bei der Formung von Einstellungspraktiken, sorgt für eine faire Bezahlung und stellt sicher, dass sich jeder bei der Arbeit willkommen und wertgeschätzt fühlt.

Ein DEI-Führer ist für diese Aufgabe ebenfalls unerlässlich. In dieser Rolle geht es darum, DEI-Initiativen voranzutreiben und sie zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen.

Der DEI-Leiter entwickelt Strategien zur Beseitigung von Defiziten, fördert eine Kultur der Offenheit und sorgt dafür, dass das Unternehmen für seine Ziele in Bezug auf die Vielfalt verantwortlich ist.

Durch ihre Zusammenarbeit schaffen der CHRO und der DEI-Leiter einen Arbeitsplatz, an dem sich jeder Mitarbeiter wohlfühlt und ein echtes Zugehörigkeitsgefühl entwickeln kann.

Nutzung von Technologie für eine integrative Unternehmenskultur

Die Schaffung eines integrativen Arbeitsumfelds erfordert nicht nur emotionale Intelligenz und kulturelle Kompetenz, sondern auch die richtigen tools. Wenn Sie planen, wie Sie einen integrativen Arbeitsplatz schaffen, sollten Sie sich auf ein tool wie ClickUp für HR Teams um dies zu vereinfachen.

Mal sehen, wie es hilft, eine integrativere Kultur bei der Arbeit zu entwickeln.

Zusammenarbeit

Mit ClickUp können Sie die Zusammenarbeit im Team fördern. Die Features von ClickUp unterstützen und verbessern die Integration durch nahtlose Teamarbeit. Hier sind einige der Möglichkeiten, wie ClickUp die Teamarbeit fördert:

Mit ClickUp Docs können Sie gemeinsam beeindruckende Dokumente, Wikis und andere Grundsatzdokumente erstellen

Mit ClickUp Dokumente mit ClickUp Docs können HR Teams auf einfache Weise wichtige Dokumente wie Mitarbeiterhandbücher, Einarbeitungsleitfäden und Schulungsmaterialien erstellen und freigeben. Das Feature Kollaborative Bearbeitung in Echtzeit bedeutet, dass jeder mithelfen kann, die Informationen aktuell und korrekt zu halten.

Darüber hinaus können Teams problemlos auf diese Dokumente zugreifen, sie ansehen und Kommentare und Vorschläge dazu abgeben.

Lesen Sie auch: die 10 besten Onboarding-Software für HR-Teams im Jahr 2024

Visualisieren, personalisieren und freigeben Sie Ihre Arbeit in Ihrem bevorzugten Stil mit ClickUp Views

Benutzen Sie die benutzerdefinierte Ansicht für Ihre Arbeit mit ClickUp Ansichten , einschließlich Liste, Board, Kalender und mehr. Jede Ansicht kann gemeinsam genutzt werden und ist für jedes Mitglied des Teams zugänglich, so dass jeder Mitarbeiter so arbeiten kann, wie es ihm am besten passt.

Ansichten helfen Managern bei der Nachverfolgung der Leistung, des Engagements und der Entwicklung von Mitarbeitern und stellen sicher, dass alle Mitglieder des Teams auf die Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind.

Freies Brainstorming und Förderung von Beiträgen des Teams mit ClickUp Whiteboards

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams mit ClickUp Whiteboards ist eine gemeinsame visuelle Leinwand für die Zusammenarbeit in Echtzeit, mit der Sie Prozesse visualisieren und alle Beteiligten mit intuitiven Tools zum Freihandzeichnen einbeziehen können. Diese Art der Zusammenarbeit gibt jedem im Team die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Whiteboards ermöglichen es HR-Teams auch, Ideen und Pläne direkt in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. So wird sichergestellt, dass Brainstorming-Sitzungen nahtlos in die Durchführung von Projekten übergehen können.

ClickUp Mindmaps sind perfekt geeignet, um die spontanen Ideen festzuhalten, die oft während Brainstorming-Sitzungen entstehen ClickUp Mindmaps ist ebenfalls ein fantastisches Tool, um Brainstorming und virtuelle Meetings effektiver zu gestalten. Es ermöglicht Ihnen, Gedanken und Ideen visuell zu organisieren, um die Zusammenarbeit ansprechender zu gestalten.

Anstatt Ideen in einem Meeting nur zu diskutieren, können Sie ein dynamisches Bild erstellen, das jeder sehen und zu dem jeder beitragen kann. ClickUp-Integrationen können die Zusammenarbeit und Effizienz von HR-Teams erheblich verbessern, indem sie verschiedene HR-Funktionen und -Tools auf einer einzigen Plattform zentralisieren.

Zum Beispiel kann die Integration von ClickUp mit Slack ermöglicht es Teams, Aufgaben direkt aus Unterhaltungen zu erstellen und Updates in Echtzeit freizugeben. Dies reduziert den Bedarf an langen E-Mail-Threads und sorgt dafür, dass jeder auf dem Laufenden bleibt.

Verwandeln Sie Slack-Nachrichten in Aufgaben und Kommentare - klicken Sie einfach auf "Weitere Aktionen", um sie zu ClickUp hinzuzufügen!

Diese Features machen Remote- und Hybrid-Arbeits-Setups effektiver, indem sie Ihr Team zusammenbringen, egal wo es sich befindet.

Erkennung

ClickUp bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Leistung Ihres Teams zu überwachen. Diese helfen Ihnen, die Beiträge Ihrer Mitarbeiter zu verstehen und ihren Aufwand entsprechend zu würdigen.

Überwachen Sie die Ziele des Teams und setzen Sie Einzelziele für DEI-Initiativen mit ClickUp Goals

Erstellen Sie nachverfolgbare ClickUp-Ziele für Sie und Ihr Team. Gelöschte Fristen, messbare Einzelziele und automatische Nachverfolgung des Fortschritts helfen ihnen, auf Kurs zu bleiben, Ziele zu erreichen und ihren Fortschritt zu überwachen.

Erstellen Sie umsetzbare Aufgaben mit festgelegten Meilensteinen und Zeitleisten für Ihr Team mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Projekte planen, Aufgaben organisieren und mit Ihrem Team an einem Ort zusammenarbeiten. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und halten Sie alle mit klaren Zuständigkeiten auf dem Laufenden.

Außerdem erhalten Sie Einblicke in den Fortschritt der Aufgaben und die Leistung Ihres Teams. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, was zu erledigen ist, Probleme erkennen und Anpassungen vornehmen, damit alles reibungslos abläuft.

Die ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung der Leistung Ihrer Mitarbeiter und der Verwaltung von Beurteilungen zu unterstützen.

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung zur Identifizierung und Nachverfolgung der Leistung einzelner Mitarbeiter über einen bestimmten Zeitraum, zur Bereitstellung von personalisiertem Feedback und Mentoring sowie zur effektiven Anerkennung von Mitarbeitern für ihre Beiträge.

Mit dieser Vorlage können Sie klare Ziele und Vorgaben mit Zeitleisten abschließen, damit jeder weiß, worauf er hinarbeiten muss. Sie erleichtert sogar 360°-Bewertungen, indem sie Feedback von Managern und Kollegen einholt und eine umfassende Ansicht über die Leistung eines Mitarbeiters liefert.

Mitarbeiterbindung

Der Grad der Begeisterung und des Engagements Ihrer Mitarbeiter für ihre Arbeit, die Werte Ihres Unternehmens und ihre Kollegen ist ein Indikator für das Mitarbeiterengagement. Diese Metrik wird stark von der Integration beeinflusst, da die Vielfalt am Arbeitsplatz die Zusammenarbeit, das Vertrauen und ein gesundes Arbeitsumfeld fördert.

ClickUp trägt mit seinem Bereich von Features für die Einstellung, das Onboarding und die Mitarbeiterentwicklung dazu bei, das Engagement zu steigern. Es bietet kostenlose HR-Vorlagen für Umfragen zum Mitarbeiterengagement und Aktionspläne.

Darunter befinden sich zwei wichtige Vorlagen, die Sie bei der Verbesserung des Engagements unterstützen:

ClickUp Vorlage für Aktionspläne zum Mitarbeiterengagement

Die ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung und Nachverfolgung eines Plans zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements zu helfen.

ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan zum Mitarbeiterengagement ist Ihr Fahrplan zur Steigerung von Arbeitsmoral, Produktivität und Mitarbeiterbindung. Sie hilft Ihnen, klare Ziele zu setzen, den Fortschritt zu verfolgen und wirkungsvolle Aufgaben mit erreichbarem Aufwand auszubalancieren - alles mit dem Ziel, das allgemeine Engagement zu steigern.

Mithilfe dieser Vorlage können Sie:

Moral, Leistung und Loyalität der Mitarbeiter steigern

Ein Gefühl der Eigentümerschaft und des Engagements fördern

Die abteilungsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern

Eine Kultur des Feedbacks und der Innovation fördern

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, wertvolles Feedback von Ihren Mitarbeitern zu erhalten.

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Meinung ihrer Mitarbeiter über ihr Arbeitsumfeld zu ermitteln. Es ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie personalisierte Umfragen erstellen können, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind.

Die Vorlage erleichtert das Sammeln von Echtzeit-Feedback und macht es von jedem Gerät aus zugänglich, was ein großer Vorteil für vielbeschäftigte Arbeitsplätze ist.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Bereiche für Verbesserungen am Arbeitsplatz und für die Mitarbeiterzufriedenheit zu identifizieren

Die Bedürfnisse und Ziele der Mitarbeiter zu verstehen

Wertvolles Feedback für die Formung von Richtlinien und Strategien zu geben

Veränderungen und Verbesserungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen

*Auch zu lesen: 12 Beispiele für das Onboarding von neuen Mitarbeitern

Transparenz

ClickUp fördert die Transparenz am Arbeitsplatz, indem es eine klare Ansicht dessen bietet, woran alle arbeiten. Es zentralisiert die Kommunikation und Zusammenarbeit und macht es den Mitgliedern des Teams leicht, Aktualisierungen freizugeben, Fragen zu stellen und in einer offenen Umgebung Feedback zu geben.

Die Aufgabenverwaltung in ClickUp hilft durch die klare Zuweisung von Aufgaben und Terminen, so dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt und den Fortschritt laufender Projekte sehen kann.

Die verschiedenen Ansichten, wie z. B. Liste, Board, Kalender und Gantt, bieten einen umfassenden Überblick über den Fortschritt von Aufgaben und Projekten, was Verwirrung minimiert und alle Beteiligten bei der Stange hält. ClickUp verbessert auch die Transparenz bei der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen mit Goals.

Diese Kombination von Features trägt dazu bei, einen transparenten und ehrlichen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jeder informiert und engagiert ist.

Fördern Sie ein integratives Arbeitsumfeld mit ClickUp

Zu wissen, wie man einen integrativen Arbeitsplatz schafft, ist nicht mehr optional, sondern ein Muss. Da die Globalisierung ihren Höhepunkt erreicht hat und viele Mitarbeiter der Generation Z integrative und flexible Werte am Arbeitsplatz bevorzugen, ist es entscheidend, sich schnell anzupassen.

Die Fokussierung auf DEI verbessert die Arbeitskultur, erhöht das Engagement und verbessert sowohl den ROI als auch die Bindung von Talenten.

Aus diesem Grund ist ClickUp die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Seine Flexibilität und sein umfangreiches Feature-Set machen es zu einem hervorragenden Tool für die Integration von DEI-Werten in Ihren Arbeitsplatz.

Warten Sie nicht bei ClickUp anmelden noch heute kostenlos an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie erledigen Sie die Integration am Arbeitsplatz?

Der Aufbau von Inklusion beinhaltet die Integration von DEI in die Grundwerte, die Verwendung einer inklusiven Sprache, die Schaffung von sicheren Spaces, das Sammeln und Verarbeiten von Feedback und die Durchführung umfassender Schulungen zur Vielfalt.

Sorgen Sie für Support durch die Führung, passen Sie die Richtlinien an die unterschiedlichen Bedürfnisse an und erkennen Sie die Beiträge gerecht an.

2. Was sind die vier Schritte zur Schaffung eines integrativen Arbeitsplatzes?

Die vier Schritte sind:

Die oberste Führungsebene dazu bringen, der Inklusion Priorität einzuräumen

Integration von DEI in die Kernprinzipien und Werte

Verwenden Sie eine integrative Sprache und schaffen Sie sichere Spaces für vielfältige Mitarbeiter

Feedback einholen und umfassende Schulungen zur Vielfalt durchführen

3. Wie können Sie zu einem integrativen Arbeitsplatz beitragen?

Der Einzelne kann dazu beitragen, indem er sich integrative Verhaltensweisen und eine integrative Sprache zu eigen macht, an Schulungen zur Vielfalt teilnimmt, sichere Spaces unterstützt, Feedback gibt und Beiträge fair anerkennt.

Sie können sich auch aktiv an Initiativen zur Förderung der Inklusion beteiligen und sich für eine Politik einsetzen, die die Inklusion fördert.