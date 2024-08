10 beste Software zur Personaloptimierung 2024

Ein wachsendes Team in einem schnelllebigen Startup zu leiten, kann eine Menge Spaß machen. Aber weißt du, was unsere größte Herausforderung ist?

Die Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte, Zeitplänen für Mitarbeiter, Arbeitskosten und Metriken für das Projektmanagement, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Ich erinnere mich an Tage, an denen ich mich in Tabellenkalkulationen und endlosen Meetings vergraben habe, während ich mich bemühte, organisiert und effizient zu bleiben.

Damals beschlossen wir, eine Software zur Personaloptimierung in unsere Routine einzuführen. Plötzlich konnte ich aufatmen und hatte eine klare Ansicht über Aufgaben, Projekttermine und die Produktivität des gesamten Teams. Und obwohl die Arbeit immer noch intensiv ist, müssen mein Team und ich nie wieder eine lange Nacht mit dem manuellen Abgleich von Daten verbringen.

In diesem Blog werde ich Ihnen auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrungen die besten Tools zur Personaloptimierung vorstellen.

Worauf sollten Sie bei Software zur Personaloptimierung achten?

Wenn auswahl von Workforce-Management-Software ist es wichtig, sich auf Features zu konzentrieren, die die Effizienz und Produktivität Ihres Teams unmittelbar verbessern.

Die richtige Software sollte Prozesse rationalisieren, die Mitarbeiterverwaltung verbessern und die strategische Entscheidungsfindung unterstützen.

Hier sind einige Features, die meiner Meinung nach in jeder Software zur Personaloptimierung enthalten sein sollten:

Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung: Überwacht die Leistung des Einzelnen und des Teams, setzt Benchmarks und gibt Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung

Überwacht die Leistung des Einzelnen und des Teams, setzt Benchmarks und gibt Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung Automatische Planung: Automatisiert die Erstellung und Anpassung von Schichten auf der Grundlage der Verfügbarkeit und des Workloads der Mitarbeiter und reduziert so Fehler bei der Planung

Automatisiert die Erstellung und Anpassung von Schichten auf der Grundlage der Verfügbarkeit und des Workloads der Mitarbeiter und reduziert so Fehler bei der Planung Gehaltsabrechnungsverwaltung: Erleichtert die Berechnung der Gehälter, verwaltet die Abzüge und sorgt für pünktliche und genaue Zahlungen an die Mitarbeiter

Erleichtert die Berechnung der Gehälter, verwaltet die Abzüge und sorgt für pünktliche und genaue Zahlungen an die Mitarbeiter Regelmanagement: Definition und Durchsetzung von Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften, Gewährleistung der Einhaltung und Konsistenz

Definition und Durchsetzung von Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften, Gewährleistung der Einhaltung und Konsistenz Prognoseplanung: Prognostiziert den künftigen Personalbedarf auf der Grundlage von Daten und Trends, um sich auf veränderte Anforderungen an die Belegschaft vorzubereiten

Prognostiziert den künftigen Personalbedarf auf der Grundlage von Daten und Trends, um sich auf veränderte Anforderungen an die Belegschaft vorzubereiten KI-Funktionen: Nutzt künstliche Intelligenz, um Trends vorherzusagen, Aufgaben zu automatisieren und verwertbare Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungen zu liefern

Die 10 besten Softwarelösungen für die Personaloptimierung im Jahr 2024

Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen kann die Wahl der richtigen Workforce-Management-Software schwierig sein.

Ich habe die 10 besten Tools in die engere Auswahl genommen, um Ihnen zu helfen, die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

1. ClickUp (am besten geeignet für HR-Projektmanagement und Personaloptimierung)

ClickUp for HR Teams verbessert die Optimierung des Personalbestands durch die effiziente Verwaltung von Terminen und Ereignissen, wodurch Onboarding und Jahresplanung nahtlos und effektiv erfolgen

Ich habe gewählt ClickUp für HR Teams ist meine erste Wahl, weil es eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement ist, die jeden Aspekt des Personalmanagements verbessert. Es vereinfacht Ihre Rekrutierungspipeline, indem es die Bewerbungen und den Aufwand für die Einstellung von Kandidaten organisiert.

Was ich an ClickUp liebe, ist die Möglichkeit, Leistung, Engagement und Entwicklung mithilfe von mehr als 15 anpassbaren Funktionen effizient nachzuverfolgen ClickUp Ansichten wie z. B. Kalender-Ansicht, Listenansicht, Gantt-Diagramm-Ansicht und Tabellen-Ansicht. Zu erledigen ist dies, während alle Mitarbeiterinformationen sicher an einem Ort verwaltet werden.

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden mit dem Drag-and-Drop Feature der ClickUp Kalender-Ansicht, um Termine schnell anzupassen

Um meine Dokumente, Wikis und Wissensdatenbanken zu erstellen und zu verwalten, wende ich mich immer an ClickUp Docs . Sie können verschachtelte Seiten und umfangreiche Formatierungsoptionen verwenden, um Ihre Inhalte zu strukturieren und sie für Teammitglieder freizugeben.

Nahtlose Zusammenarbeit mit ClickUp Docs durch Bearbeitung in Echtzeit, Markierung von Teammitgliedern mit Kommentaren und Zuweisung umsetzbarer Aufgaben für ein besseres Qualitätsmanagement

Ich finde es am praktischsten, mit vorgefertigten Vorlagen für wichtige Aufgaben im Personalwesen zu beginnen und sie an meine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ganz gleich, ob Sie Einstellungsprozesse optimieren, Onboarding-Verfahren verfeinern oder die Leistung Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen wollen - es gibt eine ClickUp Vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht.

Hier sind zwei ClickUp Vorlagen, auf die ich schwöre:

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterverzeichnis

Mein Favorit für die Organisation und Nachverfolgung von Mitarbeiterinformationen ist die ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterverzeichnis . Es ermöglicht Ihnen die Verwaltung und Ansicht von Mitarbeiterdaten in mehreren Formaten, so dass Sie leicht erkennen können, zu welcher Abteilung die einzelnen Personen gehören und wer sich gerade im Büro aufhält.

Die Vorlage für das ClickUp Mitarbeiterverzeichnis hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Mitarbeiter und deren Fortschritte zu behalten.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Konsolidieren Sie alle Mitarbeiterinformationen an einem Ort

Mühelose Suche nach Mitarbeiterdetails und Kontaktinformationen

Sicherstellen, dass die Mitarbeiterdaten korrekt und aktuell sind

Mit der Vorlage können Sie Ihr Team mühelos verwalten, indem Sie die Kommunikation optimieren, den Einführungsprozess vereinfachen und sensible Daten sichern - alles an einem Ort.

ClickUp HR SOP Vorlage

Eine weitere gute Möglichkeit zur Perfektionierung von Personalmanagementprozessen ist die ClickUp HR SOP Vorlage . Diese Vorlage dient als zentrales Repository für alle HR-Dokumente und stellt sicher, dass die Richtlinien und Verfahren konsistent und aktuell sind.

Die HR SOP-Vorlage von ClickUp unterstützt Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von HR-Prozessen und -Verfahren.

Benutzerdefinierte Status und Felder ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Aufgaben, während mehrere Ansichten, die auf bestimmte Funktionen des Personalwesens zugeschnitten sind, wie z. B. Offboarding, Rekrutierung und Leistungsbewertung, eine rationelle und problemlose Aufgabenverwaltung ermöglichen.

💡 Pro-Tipp: Sie können auch vorlagen für die Kapazitätsplanung ausprobieren und passen Sie sie perfekt an Ihre Bedürfnisse an.

Nächste, ClickUp Dashboards sind ein hervorragendes tool zur Nachverfolgung und Berichterstellung über die Leistung der Mitarbeiter, die Kundenzufriedenheit, das Engagement und die Abschlussquote von Beurteilungen. Sie werden in Echtzeit aktualisiert und erleichtern die Überwachung Ihrer Prioritäten im Personalwesen.

Mit mehr als 50 Widget-Optionen können Sie ClickUp Dashboards anpassen, um operative Metriken wie besetzte Positionen, Zeit bis zur Einstellung, Teamleistung und vieles mehr anzuzeigen

Beste Features von ClickUp

Anpassbare Felder: Erfassen Sie detaillierte Mitarbeiterinformationen mitClickUp Benutzerdefinierte Felder, Anhängen und externen Links, um alle relevanten Daten zu organisieren und zugänglich zu machen

Erfassen Sie detaillierte Mitarbeiterinformationen mitClickUp Benutzerdefinierte Felder, Anhängen und externen Links, um alle relevanten Daten zu organisieren und zugänglich zu machen Angepasste Status: Verwenden SieClickUp benutzerdefinierte Status für Aufgaben um Workflows für die Einstellung, das Onboarding und die Mitarbeiterentwicklung zu visualisieren und zu verwalten und eine klare Nachverfolgung des Fortschritts in jeder Phase sicherzustellen

Verwenden SieClickUp benutzerdefinierte Status für Aufgaben um Workflows für die Einstellung, das Onboarding und die Mitarbeiterentwicklung zu visualisieren und zu verwalten und eine klare Nachverfolgung des Fortschritts in jeder Phase sicherzustellen Erinnerungen: Einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen einstellenClickUp-Erinnerungen für wichtige HR-Aktivitäten wie Vorstellungsgespräche, Nachfassaktionen und Leistungsbeurteilungen ein, um den Überblick zu behalten und keine wichtige Aufgabe zu verpassen

Einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen einstellenClickUp-Erinnerungen für wichtige HR-Aktivitäten wie Vorstellungsgespräche, Nachfassaktionen und Leistungsbeurteilungen ein, um den Überblick zu behalten und keine wichtige Aufgabe zu verpassen Checklisten: ImplementierenClickUp Aufgaben Checklisten zur Rationalisierung und Fehlersicherung von HR-Prozessen, um sicherzustellen, dass jeder Schritt, von der Rekrutierung bis zum Onboarding, sorgfältig abgeschlossen ist

ImplementierenClickUp Aufgaben Checklisten zur Rationalisierung und Fehlersicherung von HR-Prozessen, um sicherzustellen, dass jeder Schritt, von der Rekrutierung bis zum Onboarding, sorgfältig abgeschlossen ist Abhängigkeiten: FestlegenClickUp Aufgabe Abhängigkeiten um die Abfolge von Einstellungs-, Onboarding- und Entwicklungsaktivitäten zu verwalten, so dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden

FestlegenClickUp Aufgabe Abhängigkeiten um die Abfolge von Einstellungs-, Onboarding- und Entwicklungsaktivitäten zu verwalten, so dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten Tools und Apps, um HR-Abläufe zu verbessern, Workflows zu optimieren und eine nahtlose Datensynchronisation zu ermöglichen

ClickUp Limits

Der mobilen App fehlen möglicherweise einige Desktop-Features, was die Funktionen für unterwegs limitiert

Die umfangreichen Features können für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Workday (am besten für fortgeschrittenes HR- und Finanzmanagement)

Über: Arbeitstag Workday ist eine einheitliche, Cloud-basierte Lösung, die bei Personalverantwortlichen in großen und mittelgroßen Unternehmen beliebt ist.

Diese software zur Personaleinsatzplanung führt Finanz-, Personal- und Planungswesen zusammen und bietet eine einzige Quelle der Wahrheit für die Berichterstellung in Echtzeit und durchgängige Prozesse, von der Einstellung von Mitarbeitern über die Gehaltsabrechnung bis hin zu Urlaubsanträgen und mehr. Die Integration ermöglicht eine intuitive Benutzererfahrung und hilft Geschäften, ihre Abläufe zu rationalisieren und Wachstum zu erzielen.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen mit mehreren Systemen sind, Workday bietet eine robuste Enterprise Management Cloud, die sich an Unternehmen aller Größenordnungen richtet.

Workday beste Features

Gewinnen und entwickeln Sie Talente mit datengestützten Erkenntnissen aus der Workday Skills Cloud

Identifizieren Sie Trends, Risiken und Chancen, um Führungskräfte und Manager mit maßgeschneiderten Aktionsplänen zu unterstützen

Optimieren Sie den Zugriff auf Informationen und das Abschließen von Aufgaben mit benutzerfreundlichem Self-Service und intelligentem Case Management

Verbessern Sie die Rekrutierung von Diversity und Personalplanung durch Kategorisierung von Fähigkeiten mit fortschrittlicher Ontologie

Reduzierung des manuellen Workloads und der Fehler durch Automatisierung zur Verbesserung der strategischen Ausrichtung und Effizienz

Workday-Einschränkungen

Bewerber müssen häufig Details für verschiedene Rollen erneut eingeben, und Lösungen zum automatischen Ausfüllen sind nicht weit verbreitet

Manuelles Speichern von Entwürfen ist notwendig, um zu verhindern, dass Änderungen verloren gehen

Dem Tool für die Berichterstellung mangelt es an Flexibilität, und es enthält keinen Abfrage-Compiler für Human Capital Management (HCM)

Workday-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Arbeitstag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1300+ Bewertungen)

4/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1300+ Bewertungen)

3. Workofo (Bester Anbieter für KI-gestützte Personaleinsatzplanung und -optimierung)

Über: Workofo Workofo ist eine KI-gesteuerte Software zur Optimierung des Personalbestands, die die Planung und das Management verbessert, indem sie Workloads prognostiziert und maßgeschneiderte Zeitpläne für Ihr Geschäft erstellt.

Ich fand die mobile App von Workofo sehr hilfreich, da sie eine reibungslose Kommunikation und einen einfachen Zugriff von unterwegs aus ermöglicht.

Workofo kombiniert fortschrittliche KI-Technologie mit fachkundiger Beratung und Interaktionsanalyse und eignet sich daher hervorragend für mittlere bis große Geschäfte im Einzelhandel, Gastgewerbe und in der Verteilung.

Workofo beste Features

Analysieren Sie über 60 Millionen Planungsvarianten, um die beste Lösung zu finden

Nutzung von KI zur Vorhersage von Workload und zur Optimierung von Arbeitsplänen mit einer Genauigkeit von 15 Minuten

Integration von rund 80 Parametern, einschließlich Vorschriften und interner Regeln, für eine maßgeschneiderte Optimierung

Teilen Sie Schichten auf, balancieren Sie Service-Levels über Speicherorte hinweg aus und passen Sie die Arbeitszeiten basierend auf prognostiziertem Verkehr und Business-Anforderungen an

Sparen Sie 5 bis 15 % der Mitarbeiterzeit durch den Abbau unnötiger Überstunden undneuzuteilung von Ressourcen für mehr Produktivität

Arbeitsplatzbegrenzungen

Die Wirksamkeit der KI-Features hängt stark von genauen und abgeschlossenen Eingabedaten ab

Die Integration in bestehende HR- oder Gehaltsabrechnungssysteme kann zusätzliche Dienstleistungen erfordern

Preise für Workofo

Benutzerdefinierte Preise

Workofo-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Bester für umfassendes Workforce Management und Mitarbeiterengagement)

Über: UKG UKG hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Erfolg von Unternehmen zu verbessern, indem es sich auf Menschen, Arbeitsplatzkultur und Vertrauen konzentriert. Es wurde entwickelt, um vielfältige Belegschaften zu unterstützen, Mitarbeiter zu engagieren und sinnvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen.

UKG bietet einen Bereich leistungsfähiger Lösungen an, die darauf ausgerichtet sind die Personalplanung zu verbessern und Workforce Management, einschließlich UKG Pro Workforce Management, InTouch DX und Talk.

UKG beste Features

Optimieren Sie die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter mit minutengenauen Informationen für höchste Effizienz

Automatisierung und Rationalisierung der Steuerabwicklung mit präzisen Berechnungen und Compliance-Features

Vereinfachen Sie die globale Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Leichtigkeit und stellen Sie mit UKG One View die korrekte Bezahlung in über 160 Ländern sicher

Erstellen und pflegen Sie konforme Geschäftsprozesse mit Features, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen

UKG-Einschränkungen

Häufige Authentifizierungen für die Sicherheit können mühsam und zeitaufwändig sein

Selbst bei schnellen Reaktionszeiten kann es zu langen Wartezeiten von 2-3 Tagen kommen

Bei kostenpflichtigen Serviceanfragen kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen

Gelegentliche Bugs beeinträchtigen die Funktionen und erfordern eine Fehlerbehebung

UKG-Preise

Benutzerdefinierte Preise

UKG-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1490+ Bewertungen)

4.2/5 (1490+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (590+ Bewertungen)

5. Papaya Global (Bester Anbieter für globale Gehaltsabrechnung und Compliance)

Über: Papaya Global Papaya Global vereinfacht die Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften für Unternehmen mit unterschiedlichen Teams und bietet eine einzige Lösung für über 160 Länder. Mit Papaya können Sie die Gehaltsabrechnung in mehreren Währungen abwickeln und lokale Vorschriften einhalten, ohne sich in administrativen Details zu verzetteln.

Die Echtzeit-Einblicke in die Personaldaten helfen Ihnen, sich zu konzentrieren auf bindung von Spitzentalenten -eine dringende Notwendigkeit für globale Unternehmen in wettbewerbsintensiven Branchen.

Die Plattform verwaltet Mitarbeiter, Auftragnehmer und Employer of Record (EOR)-Mitarbeiter und unterstützt Ihren Aufwand für Mitarbeiterengagement und Arbeitszufriedenheit.

Papaya Global beste Features

Stellen Sie sicher, dass die Zahlungen an die globale Belegschaft korrekt und pünktlich erfolgen, bei voller Einhaltung der Vorschriften, Sicherheit und Zuverlässigkeit

Nahtlose Verbindung mit HCM/HRIS-Systemen, Spesen, T&A und ERP für effizienten Daten Flow

Persönliche Betreuung durch den Papaya 360 Support, einschließlich eines engagierten Konto-Managers und Gehaltsabrechnungsexperten

Rationalisierung der Gehaltsabrechnung mit JE Reconciliation, Automatisierung von fehlerfreien Journaleinträgen und Einsparung von 15-20 Stunden manueller Arbeit pro Zyklus

Papaya Globale Limitierungen

Sie müssen die Schaltfläche in der ursprünglichen E-Mail verwenden, um sich anzumelden, da gespeicherte Links oder Lesezeichen nicht möglich sind

Beim Wechsel zwischen Registerkarten für die Gehaltsabrechnung wird möglicherweise standardmäßig das erste Projekt in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und nicht Ihre Auswahl

Rechnungen können zu wenig detailliert sein, und das PTO-Importsystem muss verbessert werden

Papaya Global Preise

Grow Global: $25/Monat pro Mitarbeiter (101-500 Mitarbeiter)

$25/Monat pro Mitarbeiter (101-500 Mitarbeiter) Scale Global: $20/Monat pro Mitarbeiter (501-1000 Mitarbeiter)

$20/Monat pro Mitarbeiter (501-1000 Mitarbeiter) Enterprise Global: $15/Monat pro Mitarbeiter (über 1000 Mitarbeiter)

Papaya Global Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

6. RELEX (Beste Lösung für KI-gestützte Optimierung der Lieferkette und der Belegschaft)

Über: RELEX RELEX ist eine hochentwickelte Plattform für Personaloptimierung und Lieferkettenmanagement. Sie nutzt KI und maschinelles Lernen, um globale Einzelhandels- und Produktionsabläufe zu verbessern.

RELEX ist auf Vielseitigkeit und Präzision ausgelegt und integriert verschiedene Aspekte des Lieferkettenmanagements, von der Bedarfsprognose bis zur Bestandsoptimierung.

Dieses Tool ist eine großartige Option für die Verwaltung von Angebot und Nachfrage, die Fertigung, den Einzelhandel und das Merchandising.

RELEX beste Features

Nutzen Sie die aufgabenbasierte Optimierung, um automatisch Schichten auf der Grundlage von Mitarbeiterverträgen, Fähigkeiten, Präferenzen und lokalen Vorschriften zu erstellen

Bewältigen Sie potenzielle Personalengpässe oder -überschüsse, um eine ausgewogene Belegschaft zu erhalten, indem Sienutzung der Kapazitätsplanung* Anwendung genauer Workload-Prognosen zur Optimierung des Personalbestands und Senkung der Personalkosten um 6-10%

Erzielen Sie Sichtbarkeit in Echtzeit, wie sich Änderungen in der Nachfrage oder im Angebot auf den Personalbedarf auswirken

RELEX Beschränkungen

Es handelt sich nicht um ein Echtzeitsystem und ist auf mehrere Dateneinspeisungen angewiesen

Das Oberflächendesign ist veraltet und bietet eine schlechte Visualisierung, begrenzte benutzerdefinierte Features und ein suboptimales Layout

RELEX-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

RELEX-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Verint (am besten geeignet für Automatisierung der Kundenerfahrung und betriebliche Effizienz)

Über: Verint Verint ist ein Tool zur Automatisierung der Kundenerfahrung, das die Interaktion mit dem Kunden verbessert. Es ist eine gute Option für alle, die in großen Abteilungen oder Organisationen mit Kundenkontakt arbeiten.

Verint konzentriert sich auf Automatisierung, Dateneinblicke und nahtlose Integration, um Ihnen zu helfen, Ihre Abläufe zu optimieren, den Service zu verbessern, die Qualität zu sichern und bessere Kundenerfahrungen zu liefern.

Beste Features von Verint

Setzen Sie auf eine modulare, zukunftssichere CCaaS-Lösung (Contract Center as a Service), die sich mit den Anforderungen Ihres Geschäfts weiterentwickelt und kontinuierliche Verbesserungen und ROI gewährleistet

Nutzen Sie den Open Engagement Data Hub, um Interaktionsdaten aus verschiedenen Quellen für verwertbare Erkenntnisse zu analysieren

Implementieren Sie KI-gestützte HR-Tools und andere Self-Service-Optionen in Sprach- und digitalen Kanälen, die eine effiziente Problemlösung ohne menschliches Eingreifen ermöglichen

Nutzung fortschrittlicher Prognose- und Planungstools zur Optimierung der Personalplanung und Erhöhung der Kapazität

Verint-Einschränkungen

Wenn Sie die statische Planung wählen, müssen Sie die prognostizierten Zeiten für jeden Tag manuell eingeben

Die Transkriptionen von Anrufaufzeichnungen sind nicht sehr genau, was die Qualität der Analyse beeinträchtigen kann

Preise von Verint

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verint Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (220+ Bewertungen)

4.3/5 (220+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Über: Calabrio Calabrio, früher unter dem Namen Teleopti bekannt, optimiert die Leistung von Contact Centern und verbessert den Kundenservice. Es ist ein weiteres Tool, das Unternehmen mit großen Contact Centern in Betracht ziehen sollten.

Calabrio konzentriert sich auf die Einbindung der Agenten und die betriebliche Effizienz und verwandelt Ihr Contact Center in ein Zentrum der Exzellenz und Loyalität, das Ihnen hilft ihre HR Ziele zu treffen mit Leichtigkeit.

Mit fortschrittlichen Sprach- und Textanalysen rationalisiert Calabrio das Personalmanagement in Callcentern und verbessert Strategien zur Kundenbindung.

Die Cloud-basierte Suite Calabrio ONE integriert Personaloptimierung, Agentenleistung und Business Intelligence und bietet eine flexible Lösung für traditionelle und dezentrale Contact Center.

Calabrio beste Features

Bewerten Sie jede Interaktion, um die Leistung über alle Kanäle hinweg zu analysieren und tiefe Einblicke in die Effektivität der Agenten zu erhalten

Nutzen Sie Gamification und gezieltes Coaching, um sich selbst zu verbessern und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern

Bieten Sie Optionen zur Selbstplanung, um den Agenten die nötige Flexibilität zu geben

Bieten Sie Echtzeit-Feedback und Leistungstransparenz durch personalisierte Dashboards

Calabrio-Einschränkungen

Einige Benutzer erleben Verzögerungen, wenn sie versuchen, die Nachverfolgung von Agenten und die Analyse von Kundeninteraktionen durchzuführen

Es wird mehr Transparenz für die Historie von Fahrplanänderungen benötigt, da Echtzeit-Anpassungen durch RTA nicht immer klar dokumentiert sind

Calabrio-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Calabrio-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (270+ Bewertungen)

: 4.4/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (260+ Bewertungen)

Über: Menschlichkeit Humanity von TCP ist eine führende Lösung für die Personaleinsatzplanung mit KI-gestützter Prognosefunktion. Sie verfügt auch über eine hoch bewertete mobile App.

Die Plattform bietet mitarbeiterdatenbank-Software die Ihnen eine Menge Zeit bei der Terminplanung spart. Mit ihr können Sie die Effizienz steigern und die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter verbessern.

Humanity wurde für alle Arten von Unternehmen entwickelt und hilft Ihnen, Ihr Budget einzuhalten und das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Sie können auch Schichtabdeckungen verwalten, Abrufe abwickeln und den Schichttausch erleichtern und so die gesamte Arbeitsumgebung verbessern.

Humanity beste Features

Optimieren Sie die Einsatzplanung mit dem Kundenportal und automatisieren Sie das Schichtmanagement

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit Time Clocks, um die Anwesenheitsverwaltung zu vereinfachen und eine genaue Lohnabrechnung und Kostenkontrolle zu gewährleisten

Optimieren Sie die Personalbesetzung mit KI-gestützter Planung, die den Bedarf vorhersagt, automatisch Pläne erstellt und diese für eine optimale Abdeckung automatisch füllt

Menschliche Grenzen

Jüngste Updates haben zu Formatierungsproblemen bei druckbaren PDFs geführt, der Support von Humanity kann diese jedoch beheben

Nach Urlaubsgenehmigungen werden Zeitnischen nicht automatisch freigegeben, was manuelle Anpassungen erfordert

Einstellungen für Benachrichtigungen können automatisch zurückgesetzt werden, was zu verpassten Aktualisierungen führt

Humanity-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Humanity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1000+ Bewertungen)

4.3/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

10. Infor (Bester Anbieter für branchenspezifisches Human Capital Management und operative Einblicke)

Über: Informieren Sie sich Infor bietet einen Bereich von Lösungen, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind, darunter Finanzmanagement, Lieferkettenkoordination, Planung, Terminierung und Reihenfolge-Management.

Diese software für die Verwaltung des Humankapitals (HCM) optimiert die Leistung der Mitarbeiter und verbessert die Personalstrategien.

Infor beste Features

Integration und Automatisierung von Prozessen mit dem API Gateway von Infor für sichere Verbindungen, Echtzeit-Dateneinblicke und eine einheitliche Benutzererfahrung

Verwenden Sie Infor Birst, um workforce-Analysen zusammenzuführen mit KI-gesteuerten Erkenntnissen, vorgefertigten Brancheninhalten und Datenintegration für eine bessere Entscheidungsfindung

Einsatz von Infor Enterprise Automatisierung zur Automatisierung von End-to-End-Prozessen mit integrierten RPA- und Backend-Lösungen

Zentralisieren Sie Daten über verschiedene Plattformen hinweg, einschließlich Infor OS, APIs und Apps von Drittanbietern, um umfassende Verfügbarkeit und Genauigkeit zu gewährleisten

Infor-Einschränkungen

Fehlende Features für E-Mail-Marketing, was bestimmte Aufgaben zeitaufwändig macht

Fehlen von Features wie PTO-Management und Rekrutierung, die in anderen HCM-Plattformen zu finden sind

Infor Preise

Benutzerdefinierte Preise

Infor-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp

Die Auswahl der richtigen Software zur Personaloptimierung ist entscheidend für die Steigerung der Produktivität ohne Erhöhung der Betriebskosten. Jedes der in diesem Blog vorgestellten Tools hat seine eigenen Stärken, und ich hoffe, dass Ihnen unsere Zusammenstellung dabei hilft, das für Ihr Unternehmen am besten geeignete zu finden.

Unter all diesen großartigen Optionen sticht ClickUp als die vielseitigste und umfassendste hervor. Seine anpassbaren Vorlagen, funktionsreichen Dokumente und datengesteuerten Dashboards helfen Menschen wie mir, Aufgaben zu verwalten, manuelle Fehler zu reduzieren und die Ausrichtung an den Zielen der Organisation sicherzustellen.