Wie man Top-Talente an sich bindet: Techniken für HR Teams

Heute, wo mehr als ein viertel der Arbeitnehmer weltweit ihren derzeitigen Arbeitsplatz verlassen wollen, ist die Mitarbeiterbindung wichtiger denn je. Arbeitgeber, die der Bindung von Talenten keine Priorität einräumen, werden es schwer haben.

Bei der erfolgreichen Bindung von Talenten geht es nicht mehr nur um den Gehaltsscheck. Vielmehr müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern eine großartige Unternehmenskultur bieten, auf ihre emotionalen Bedürfnisse eingehen und sie bei der Erreichung ihrer beruflichen Ziele unterstützen.

Nutzen Sie diesen Leitfaden für fortschrittliches Personalmanagement, um zu verstehen, wie man heute Top-Talente an sich binden kann.

Zusammenfassung

Die Mitarbeiterbindung hängt von Ihren Rekrutierungs- und Talentmanagementmethoden ab

Umfassendes Onboarding und Training können die Mitarbeiterbindung verbessern

Es gibt acht Strategien zur Bindung von Spitzenkräften an Ihr Unternehmen:

Motivieren, anerkennen und belohnen Sie sie Bieten Sie Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung Legen Sie Wert auf eine flexible Gestaltung der Arbeit Aufbau einer integrativen, unterstützenden und respektvollen Kultur bei der Arbeit Verbessern Sie sich durch Feedback Einfühlungsvermögen zeigen Die Gründe für die Fluktuation bekämpfen Technologie und KI nutzen, um Prozesse zu verbessern und zu beschleunigen



Was ist Mitarbeiterbindung?

Einfach ausgedrückt: Mitarbeiterbindung ist die Fähigkeit Ihres Unternehmens, seine Mitarbeiter zu halten. Sie erfordert den Einsatz von Bindungsstrategien, um talentierte und produktive Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau einer positiven Arbeitskultur, um die Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Die Mitarbeiterbindung kann jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Wie Sie Talente halten, hängt ab von:

Ihrer Einstellungsstrategie

Der Art und Weise, wie Sie Talentmanagement und Mitarbeiterzufriedenheit betreiben

Wir wollen verstehen, wie sich die Verbesserung eines Bereichs auf andere Bereiche auswirkt.

1. Beginnen Sie mit Ihrer Einstellungsstrategie

Das Management von Talenten beginnt lange vor dem Eintritt eines Mitarbeiters in das Unternehmen; es beginnt mit Ihrer Einstellungsstrategie:

Finden potenzielle Bewerber den Bewerbungsprozess schnell, einfach und reibungslos?

Sind die Bewerber der Ansicht, dass Ihr Auswahlverfahren fair, respektvoll und objektiv ist?

Führen Sie die Bewerbungsgespräche ganzheitlich, d. h. unter Einbeziehung von Hard- und Soft Skills?

Stellt Ihr Auswahlverfahren die Zinsen des Bewerbers in den Vordergrund?

Sie können nur dann gute Talente für sich gewinnen, wenn Sie vom ersten Tag an das Vertrauen der Bewerber gewinnen und ihnen mit Ihrer Einstellungsstrategie zeigen, dass Sie sich für sie interessieren.

Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain's AI tools um Stellenbeschreibungen zu verfassen, geeignete Fragen für Vorstellungsgespräche zu generieren, Zusammenfassungen von Notizen aus Vorstellungsgesprächen zu erstellen und eine Datenbank mit E-Mails für alle Phasen des Einstellungszyklus zu erstellen

2. Fördern Sie mit Ihrem Aufwand für das Talentmanagement den guten Ruf

Sobald der Mitarbeiter in Ihr Unternehmen aufgenommen wurde, ist es an der Zeit, sich auf Ihre Talentmanagement-Initiativen zu konzentrieren - eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Mitarbeiterbindung.

organisationen, in denen die Mitarbeiter mit ihren Führungskräften sehr zufrieden sind bericht :

72% weniger Fluktuation_

3,2-fache Steigerung der Mitarbeitermotivation_

13,9-fache Steigerung der Arbeitszufriedenheit_

Die Arbeit an Ihrer Talentmanagement-Strategie kommt bei den Mitarbeitern gut an. Doch was verstehen wir unter Talentmanagement?

Talentmanagement ist der strategische Prozess der Rekrutierung, Entwicklung, Bindung und Optimierung von Talenten innerhalb eines Unternehmens, um dessen aktuelle und zukünftige Geschäftsziele zu erfüllen. Es umfasst Schlüsselaktivitäten wie Rekrutierung, Schulung und Entwicklung, Onboarding, Nachfolgeplanung, Leistungsmanagement und so weiter.

Die Bedeutung einer effektiven Personalbeschaffung für die Bindung von Spitzenkräften

Sehen wir uns an, wie das Talentmanagement mit der richtigen Rekrutierung von Mitarbeitern zusammenhängt. Die Arbeitswelt ist für Arbeitgeber nicht einfach, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittskosten pro Einstellung in die Tausende von Dollar gehen. Eine schlechte Erfahrung mit dem Unternehmen, egal bei welchem Schritt, kann dazu führen, dass Top-Talente das Unternehmen verlassen und der ganze Aufwand für ihre Einstellung umsonst war.

Um diesen kostspieligen Fehltritt zu vermeiden, müssen Sie Ihre Einstellungsstrategie neu überdenken, die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter verbessern und Kandidaten identifizieren, die den Kurs halten werden.

Hier sind einige Tipps:

Stellenbeschreibung: Bewerten Sie die für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten und schreiben Sie die Stellenbeschreibung neu, um die richtigen Erwartungen zu stellen

Bewerten Sie die für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten und schreiben Sie die Stellenbeschreibung neu, um die richtigen Erwartungen zu stellen Kulturelle Eignung : Beurteilen Sie die kulturellen Aspekte des Unternehmens und prüfen Sie, ob Ihr Kandidat dieselben Werte, Überzeugungen und Ziele teilt

: Beurteilen Sie die kulturellen Aspekte des Unternehmens und prüfen Sie, ob Ihr Kandidat dieselben Werte, Überzeugungen und Ziele teilt Gesundheitliche Fähigkeiten : Suchen Sie nach Kandidaten, die mindestens 70 bis 80 % der für eine bestimmte Rolle erforderlichen kritischen Fähigkeiten besitzen. Achten Sie auch auf Zinsen außerhalb der Arbeit, wie z. B. Freiwilligenarbeit, Mannschaftssport usw.

: Suchen Sie nach Kandidaten, die mindestens 70 bis 80 % der für eine bestimmte Rolle erforderlichen kritischen Fähigkeiten besitzen. Achten Sie auch auf Zinsen außerhalb der Arbeit, wie z. B. Freiwilligenarbeit, Mannschaftssport usw. Test : Förderung von Mikro-Praktika, bei denen die Kandidaten ihre Eignung für das Unternehmen testen können

: Förderung von Mikro-Praktika, bei denen die Kandidaten ihre Eignung für das Unternehmen testen können Talentpool: Erweitern Sie Ihre Suche und erschließen Sie verborgene Mitarbeitergruppen, einschließlich Menschen im Ruhestand und junge Mütter, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen.

Erweitern Sie Ihre Suche und erschließen Sie verborgene Mitarbeitergruppen, einschließlich Menschen im Ruhestand und junge Mütter, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen. Zinsen: Beurteilen Sie, wie sehr sich der Kandidat für Ihr Unternehmen interessiert. Interessierte Bewerber recherchieren in der Regel über die Marke, stellen Fragen und zeigen Begeisterung.

Wie Onboarding und Training die Mitarbeiterbindung verbessern

Bei den meisten Arbeitgebern verbessert sich die Mitarbeiterbindung durch einen robusten und strukturierten Onboarding-Prozess.

Richtiges Onboarding steigert die Mitarbeiterbindung, verbessert die Produktivität der Mitarbeiter und fördert das Engagement. Mitarbeiter, die sich dem Team zugehörig fühlen, sind für das Unternehmen von großem Wert.

Hier erfahren Sie, warum Onboarding und Schulungen für Ihren Aufwand zur Mitarbeiterbindung entscheidend sind:

Mitarbeiter sind zufriedener und besser informiert

fast ein Drittel der neu eingestellten Mitarbeiter verlässt ein Unternehmen innerhalb der ersten 90 Tage aufgrund einer schlechten Einarbeitung

Dem kann mit Onboarding-Schulungen entgegengewirkt werden, in denen neue Mitarbeiter mit den Werten, der Kultur, den Richtlinien, den Einrichtungen und den Mitarbeitern des Unternehmens vertraut gemacht werden.

Hilft den Mitarbeitern, die Erwartungen des Unternehmens zu verstehen

Ein Onboarding- und Schulungsprogramm ermutigt die Mitarbeiter zur Teilnahme an Schlüsselaktivitäten und zum besseren Verständnis ihrer Rolle, ihrer Aufgaben und der Erwartungen des Arbeitgebers. Sie haben Zugang zu relevantem Schulungsmaterial wie Leitfäden, Anleitungen, Unternehmensvideos, FAQs usw. und können sich erfolgreich in ihre neue Rolle einfinden.

Verbessert die Arbeitsmoral und die Arbeitszufriedenheit

Die Produktivität und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter steigen, wenn sie in Bezug auf neue Trends, Fertigkeiten und Unternehmensprozesse weiter geschult werden. Durch die Schulung von Mitarbeitern während des Onboardings können sie ihre Leistung steigern und die Ziele des Unternehmens bereits in einer frühen Phase des Lebenszyklus eines Mitarbeiters erfüllen oder übertreffen.

Ermöglicht eine gute Integration der Mitarbeiter in das Team

Mitarbeiter, die vom ersten Tag an in ihre Rolle passen und sich in das Team integrieren, können mit größerem Selbstvertrauen und mehr Klarheit arbeiten. Außerdem bietet das Onboarding den Mitarbeitern den nötigen Space, um Fragen zu stellen, zu lernen, wie sie ihre Aufgaben erfüllen können, und Missverständnisse zu klären. Auf der anderen Seite nutzt das Unternehmen Schulungsmaterial, um seine Erwartungen an den Mitarbeiter zu kommunizieren und den Startschuss zu geben.

Führt zu einer interaktiven Lernerfahrung für die Mitarbeiter

Wenn Sie Ihr Onboarding durch Schulungen am Arbeitsplatz ergänzen, z. B. durch Webinare, Workshops usw., verbessert sich die Effizienz der Mitarbeiter aufgrund der interaktiven und gemeinschaftlichen Lernerfahrung. Die Mitarbeiter verbringen Zeit damit, sich neue Fähigkeiten anzueignen und eine engere Verbindung mit dem Team aufzubauen.

Die eigentliche Frage lautet also: Wie können Sie einen nahtlosen Onboarding-Schulungsprozess für Ihre neuen Mitarbeiter durchführen?

Dieser zweigeteilte Prozess erfordert:

Eine Gründliche Bewertung der Stärken, Risikofaktoren und Motivationen Ihrer Mitarbeiter, damit Sie personalisierte Schulungsmöglichkeiten schaffen können

der Stärken, Risikofaktoren und Motivationen Ihrer Mitarbeiter, damit Sie personalisierte Schulungsmöglichkeiten schaffen können Ein verstärkter Fokus auf die Verbesserung der Einarbeitung für Ihre Mitarbeiter im Außendienst, die sich wahrscheinlich schlechter geschult fühlen als Mitarbeiter vor Ort

für Ihre Mitarbeiter im Außendienst, die sich wahrscheinlich schlechter geschult fühlen als Mitarbeiter vor Ort Vereinfachung des Bewerbungsprozesses durch durchdachte Workflows und Prozesse

Stärkere Betonung von Mitarbeiterentwicklung , Schulung und Wachstum

, Schulung und Wachstum Verbesserte Anleitung und Unterstützung für neue Mitarbeiter durch ein Buddy-System, Wissensdatenbanken, Videos, Tutorials, Dokumente, individuelle Mentorenprogramme usw.

für neue Mitarbeiter durch ein Buddy-System, Wissensdatenbanken, Videos, Tutorials, Dokumente, individuelle Mentorenprogramme usw. Durchführung regelmäßiger Kontrollbesuche mit dem neu eingestellten Mitarbeiter und ggf. Wiedereingliederung des Mitarbeiters

mit dem neu eingestellten Mitarbeiter und ggf. Wiedereingliederung des Mitarbeiters Organisieren vonaktivitäten zur Mitarbeiterbindung um das Eis zu brechen und das Team zu beteiligen:

22 % der Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Einbindung des Teams das Onboarding-Erlebnis verbessern würde durch_ Paychex Der Haken an der Sache ist jedoch die Arbeit, die mit der Einstellung einer Onboarding-Strategie verbunden ist. Ohne die richtigen tools kann es zu mühsam werden.

Wie man Top-Talente an sich bindet: 8 Strategien

Der Verlust von guten Mitarbeitern schadet der Unternehmensleistung und wirkt sich direkt auf Ihr Endergebnis aus. Durch frühzeitiges Handeln und korrigierende Schritte kann jedoch ein Großteil des Schadens abgefedert werden. Nachdem wir viele Ansätze untersucht haben, um zu verstehen, wie man Top-Talente an das Unternehmen binden kann, haben wir diese Liste mit Ideen für Sie zusammengestellt.

Hier finden Sie einige bewährte Strategien zur Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften.

1. Motivieren und incentivieren Sie Ihre Mitarbeiter

Das Umfeld Ihres Unternehmens spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung von Spitzenkräften und der Verringerung der Mitarbeiterfluktuation. Ihre Mitarbeiter sollten das Gefühl haben, dass das Unternehmen ihre Bestrebungen aktiv unterstützt und Schritte unternimmt, um ihnen zu helfen, in ihrer Karriere voranzukommen. **Die Belohnung für gut erledigte Arbeit ist der größte Motivator und motiviert die Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus wünschen sich die Bewerber heute ein Gesamtpaket in ihrem Job - personalisierte Leistungen, emotionales Wohlbefinden und eine sinnvolle Karriere. Sie wollen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, ohne ihre persönlichen Ziele aus den Augen zu verlieren.

Der beste Weg, Teams zu motivieren und zu befähigen, besteht darin, ihnen klare Ziele, Vorgaben und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um sie auf dem Weg dorthin zu unterstützen.

ClickUp bietet Ihnen eine strukturierte Methode zur Einstellung von Zielen, zur Bewertung ihrer Erreichung und zur Identifizierung von Leistungsträgern ClickUp Ziele .

organisieren Sie Ihre Ziele in benutzerfreundlichen Ordnern mit ClickUp Goals

Wenn Ziele klar identifiziert und mit ihren täglichen Aufgaben verknüpft sind, verstehen die Mitarbeiter besser, wie sie das Wachstum des Unternehmens und ihre eigenen Ziele beeinflussen.

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ob Ihr Team die Ziele erreicht, denn Sie erhalten sofortige Sichtbarkeit, wer woran arbeitet.

Doch mit der Einstellung von Zielen allein ist es nicht getan. Manager müssen sich einzigartige Wege ausdenken, um Anreize für neue Mitarbeiter zu schaffen und bereits im ersten Jahr sinnvolle Verbindungen zu knüpfen.

Und Sie müssen keine großen Ziele verfolgen belohnungsprogramme für Mitarbeiter ; klein anfangen.

Zum Beispiel könnten Sie:

Investieren Sie in speziellesoftware für Mitarbeiteranerkennung odersoftware zur Mitarbeiterbindung um Leistungen hervorzuheben, Lob auszusprechen usw.

Denken Sie an Out-of-the-Boxgeschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter für jedes Mitglied des Teams, das gute Leistungen erbringt oder die Werte des Unternehmens unterstreicht

Verwenden SieClickUp's Chat-Ansicht um Top-Performern zuzujubeln und sie für ihre wertvollen Beiträge zu loben:

erwähnen Sie Teammitglieder mit dem @tag und würdigen Sie ihren Aufwand, um das Vertrauen zu stärken_

Die Anerkennung und Belohnung von Leistungsträgern ist eine der besten Möglichkeiten, Mitarbeiter zu halten und ihre Arbeitsmoral zu verbessern.

2. Fördern Sie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Ihre talentierten Mitarbeiter müssen in der Lage sein, ihre Arbeit aus einer zweckorientierten Sichtweise heraus zu betrachten. Stellen Sie diese Fragen:

Fühlen sie sich mit dem Unternehmen verbunden?

Was ist der Zweck ihrer Arbeit?

Welche Einflüsse wirken sich auf ihre Karriereentscheidungen aus?

Es geht darum, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre beruflichen und persönlichen Anliegen zu äußern und die Karriereleiter mit Zuversicht zu erklimmen.

Ein klarer Handlungspfad für die Weiterentwicklung und Beförderung der Mitarbeiter ist dabei von großem Nutzen. Hebelwirkung vorlagen für Leistungsbeurteilungen um zu beurteilen, wo Ihre Mitarbeiter stehen, und darauf aufbauend einen Karriereentwicklungsplan zu erstellen.

Manager sollten mit ihren Mitarbeitern einen Karrierefahrplan erstellen. Verwenden Sie dazu ClickUp Whiteboards für ein gemeinsames Brainstorming und die Erstellung einer Karte mit Ideen für die berufliche Weiterentwicklung.

Ideen entwickeln, erstellen und mit Mitgliedern des Teams zusammenarbeiten mit ClickUp Whiteboards

Wenn Ihre Mitarbeiter sehen, dass das Unternehmen in die Förderung ihrer Karriere investiert, wird Ihre Mitarbeiterbindung in die Höhe schnellen.

3. Führen Sie flexible Arbeitsmöglichkeiten ein und konzentrieren Sie sich auf die Stressbewältigung

Halten Sie Ihre produktivität und Engagement Ihrer externen Mitarbeiter ist schwierig, aber nicht unmöglich, wenn Sie die richtigen Strategien in petto haben:

Flexible Arbeit : Beginnen Sie damit, flexible Arbeitsmöglichkeiten anzubieten - die Nummer eins unter den Wünschen der Mitarbeiter von heute. Schränken Sie die Arbeit nicht zu sehr ein; fördern Sie stattdessen die Eigenverantwortung und vertrauen Sie Ihrem Team, dass es sein Bestes zu erledigen weiß

: Beginnen Sie damit, flexible Arbeitsmöglichkeiten anzubieten - die Nummer eins unter den Wünschen der Mitarbeiter von heute. Schränken Sie die Arbeit nicht zu sehr ein; fördern Sie stattdessen die Eigenverantwortung und vertrauen Sie Ihrem Team, dass es sein Bestes zu erledigen weiß Richtiges Vergütungspaket : Der größte Motivator für jeden Mitarbeiter ist eine angemessene Bezahlung. Berücksichtigen Sie bei der Suche nach wettbewerbsfähigen Gehältern auch andere Leistungen wie kostenlose Studiengebühren für die Familie, Kinderbetreuungsdienste, Support-Programme für Betreuer, Krankenversicherung für die Eltern usw., und stellen Sie sicher, dass Ihre Gehaltstabellen im marktüblichen Bereich liegen

: Der größte Motivator für jeden Mitarbeiter ist eine angemessene Bezahlung. Berücksichtigen Sie bei der Suche nach wettbewerbsfähigen Gehältern auch andere Leistungen wie kostenlose Studiengebühren für die Familie, Kinderbetreuungsdienste, Support-Programme für Betreuer, Krankenversicherung für die Eltern usw., und stellen Sie sicher, dass Ihre Gehaltstabellen im marktüblichen Bereich liegen Stressbewältigung: Forcieren Sie Aktivitäten und Initiativen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, sich zu entspannen und ihr Wohlbefinden zu fördern; erledigen Sie Ihre Recherchen über die beste tools für das Projektmanagement und wählen Sie eine Plattform, die den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter am besten entspricht. Sie können dann die Routinearbeit dem tool überlassen und die eingesparte Zeit für leidenschaftliche Projekte oder Weiterbildungsmaßnahmen nutzen

4. Aufbau einer positiven Unternehmenskultur

Ein positives Arbeitsumfeld ist entscheidend für die Bindung von Spitzenkräften. Und die Anfänge einer mitarbeiterzentrierten Kultur beginnen mit:

Ein integrativer Arbeitsplatz : Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter sich wohlfühlen und willkommen sind. sie sollten sich respektiert fühlen und ein wachsendes Gefühl der Zugehörigkeit zu den Werten des Unternehmens haben; Sie sollten ihnen auch das Gefühl geben, dass ihre Perspektive wichtig ist und dass das Unternehmen ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden von ganzem Herzen unterstützt

: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter sich wohlfühlen und willkommen sind. sie sollten sich respektiert fühlen und ein wachsendes Gefühl der Zugehörigkeit zu den Werten des Unternehmens haben; Sie sollten ihnen auch das Gefühl geben, dass ihre Perspektive wichtig ist und dass das Unternehmen ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden von ganzem Herzen unterstützt Aktives Zuhören : Hören Sie in Gesprächen aktiv auf den Standpunkt des Mitarbeiters, wiederholen Sie, was gesagt wird, und verwenden Sie eine positive Körpersprache, um Aufmerksamkeit und Interesse zu zeigen

: Hören Sie in Gesprächen aktiv auf den Standpunkt des Mitarbeiters, wiederholen Sie, was gesagt wird, und verwenden Sie eine positive Körpersprache, um Aufmerksamkeit und Interesse zu zeigen Starke Führung : Schaffen Sie einen auf Empathie basierenden Führungsstil mit Managern, die bereit sind, in den Spiegel zu schauen und bei Bedarf Änderungen in der Organisation vorzunehmen. Wie man so schön sagt, verlassen die Mitarbeiter nicht das Unternehmen, sondern schlechte Manager oder eine toxische Arbeitskultur

: Schaffen Sie einen auf Empathie basierenden Führungsstil mit Managern, die bereit sind, in den Spiegel zu schauen und bei Bedarf Änderungen in der Organisation vorzunehmen. Wie man so schön sagt, verlassen die Mitarbeiter nicht das Unternehmen, sondern schlechte Manager oder eine toxische Arbeitskultur Unterstützende Kultur : Schaffen Sie Möglichkeiten zum Lernen am Arbeitsplatz, damit die Mitarbeiter auf ihrem Karriereweg vorankommen können, und unterstützen Sie sie, wenn sie Schwierigkeiten zu haben scheinen. Dazu könnten Therapiesitzungen, Einzelgespräche mit den Führungskräften, eine Politik der offenen Tür usw. gehören. Denken Sie auch an Ihre Mitarbeiter:

Fähigkeiten, die sie entwickeln wollen Bereiche, mit denen sie Schwierigkeiten haben Teile der Arbeit, die sie als besonders lohnend empfinden Kurz- und langfristige Ziele

: Schaffen Sie Möglichkeiten zum Lernen am Arbeitsplatz, damit die Mitarbeiter auf ihrem Karriereweg vorankommen können, und unterstützen Sie sie, wenn sie Schwierigkeiten zu haben scheinen. Dazu könnten Therapiesitzungen, Einzelgespräche mit den Führungskräften, eine Politik der offenen Tür usw. gehören. Denken Sie auch an Ihre Mitarbeiter: Austrittsgespräche: Verstehen Sie, warum Ihre Mitarbeiter gegangen sind und was Sie hätten besser erledigen können - Austrittsgespräche sind Ihr Tor zu diesen Erkenntnissen

5. Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage von Talent-Feedback

Verstehen Sie, wie Ihre aktuellen Talentmanagement-Initiativen abschneiden. Befragen Sie Ihre Mitarbeiter, um die Ursachen für ihre Unzufriedenheit zu ermitteln und zu erfahren, was das Unternehmen richtig erledigt. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um einen gezielten Aktionsplan zu erstellen und einen attraktiveren Arbeitsplatz zu schaffen.

nehmen Sie Mitarbeiterfeedback auf, um zu erfahren, wie Ihr Talentmanagementprogramm funktioniert

6. Zeigen Sie Empathie

Ein konkurrenzfähiges Gehalt ist ein guter Ausgangspunkt, aber großartige Arbeitgeber wissen um den Wert, Empathie zu zeigen. Für sie stehen die Bedürfnisse der Mitarbeiter an erster Stelle, und sie lassen nichts unversucht, um eine mitarbeiterorientierte Arbeitskultur zu schaffen. Dazu kann es gehören, dass sie Vergünstigungen wie flexible Arbeitszeiten und bezahlten Krankenurlaub anbieten und sich für eine prompte Kommunikation, größere Autonomie und vieles mehr einsetzen.

7. Verschließen Sie nicht die Augen vor Ihrer Fluktuationsrate

Während Sie daran arbeiten, Top-Talente an sich zu binden, ist es wichtig, Ihre Fluktuationsrate im Auge zu behalten. Drei Schlüsselfaktoren tragen zu einer hohen Fluktuationsrate bei: schlechte Vergütung, geringe Konzentration auf das Personalmanagement und mangelnder Respekt. Um die Fluktuationsrate zu senken, müssen sich Unternehmen auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter konzentrieren und engere Beziehungen aufbauen. Laut Gartner besteht ein mitarbeiterorientiertes Wertversprechen aus fünf Elementen:

führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen und echte Sorge um das Wohlergehen der Mitarbeiter zeigen Gartner

8. Nutzen Sie die Automatisierung beim Onboarding von Mitarbeitern

Ein gutes Onboarding neuer Mitarbeiter ist von zentraler Bedeutung, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern. Ihre Mitarbeiter sollten schon vor dem ersten Tag wissen, was sie vom Unternehmen erwarten können.

Das ist der Punkt ClickUp's All-in-One HR Management Plattform hilft Managern, Zeit zu sparen, und ermöglicht es Mitarbeitern, ein besseres Gefühl für das Unternehmen zu bekommen:

verwalten Sie Ihr Traumteam mit der HR-Software von ClickUp

In der Phase der Personalbeschaffung können Manager ein organisiertes System für die Speicherung sensibler Bewerberdaten, die Nachverfolgung von Bewerbungen und die Steuerung der Kontaktaufnahme einrichten. Auf der Mitarbeiterseite müssen Sie dafür sorgen, dass die Einstellung nicht mit viel Aufwand verbunden ist.

Die HR-Software von ClickUp strafft die Aufgaben beim Onboarding und hilft, Kandidaten schnell durch die Rekrutierungspipeline zu bringen.

Ein systematischer, von ClickUp automatisierter Onboarding-Prozess ermöglicht es Managern außerdem, die Nachverfolgung der Mitarbeitererfahrung, des Engagements, der Leistung und der Entwicklung zu gewährleisten - und das alles mit anpassbaren Ansichten. Mitarbeiter können auf einen zentralen Hub für unternehmensbezogene Informationen zugreifen, einschließlich Vertraulichkeitsrichtlinien und Anweisungen auf höchster Ebene.

Das ist aber noch nicht alles. Eine robuste HR-Software bietet HR-Vorlagen die Managern und neuen Mitarbeitern viel Arbeit abnehmen. Diese vorformatierten Dokumente geben die Einstellung vor, die der Personalverantwortliche von dem neuen Mitarbeiter erwartet, während letzterer keine Zeit mit dem Ausfüllen endloser Verwaltungsdokumente verschwenden muss.

Investieren Sie in die Erfahrung des ersten Jahres, damit Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, vom Unternehmen geschätzt und gehört zu werden - ein Schritt zur langfristigen Bindung.

Stellen Sie hochqualifizierte Talente in den Mittelpunkt Ihrer Strategie zur Mitarbeiterbindung

Dieser Leitfaden unterstreicht, wie wichtig es ist, zu wissen, wie man Top-Talente an das Unternehmen bindet. Die Vorteile können sich auf Ihre Strategie zur Mitarbeiterbindung und Ihren Index zur Mitarbeiterzufriedenheit auswirken (falls Ihr Unternehmen eine dokumentierte Version hat).

Talentierte Mitarbeiter, die authentisch sein können, sind zufriedener, motivierter und kündigen seltener.

Auf der Arbeitgeberseite können Sie sich in der Branche als mitarbeiterorientierte Marke profilieren, die ihre Mitarbeiter wertschätzt und alles zu ihrem Erfolg tut.

Neben der Schaffung einer positiven Unternehmenskultur und eines ausgewogenen Arbeitsumfelds müssen Sie Ihre Mitarbeiter mit den neuesten Tools ausstatten, um ihnen Workload und Stress zu ersparen - ein Job für ein vielseitiges Tool wie ClickUp.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Mitarbeiter wertschätzen, ihr persönliches Wohlbefinden in den Vordergrund stellen oder ihnen helfen wollen, ihren Karriereweg sicherer zu planen - ein All-in-One-Tool für Projektmanagement wie ClickUp kann in jedem Bereich glänzen. Melden Sie sich an und überzeugen Sie sich selbst!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie erledigen Sie die Anwerbung und Bindung von Spitzenkräften?

Nutzen Sie diese Tipps, um Spitzenkräfte für Ihr Unternehmen zu gewinnen und zu halten:

Bieten Sie wettbewerbsfähige Vergütungen und Sozialleistungen, indem Sie regelmäßig die aktuellen Branchenstandards überprüfen

Bieten Sie zusätzliche Vergünstigungen wie Krankenversicherung, Kinderbetreuung, flexible Arbeitsgestaltung usw.

Schaffen Sie eine positive Arbeitskultur, in der die Bedürfnisse der Mitarbeiter ebenso im Vordergrund stehen wie die der Kunden

Initiativen vorantreiben, die den Mitarbeitern helfen, sich auszutoben, z. B. Mitgliedschaften im Fitnessstudio, Yoga- oder Meditationskurse, Rückzugsmöglichkeiten für das Team usw

Vorbereitung personalisierter Schulungs- und Lernmöglichkeiten für die Mitarbeiter, um ihnen zu helfen, in ihrer Karriere zu wachsen

Verbesserung der derzeitigen Führungspraktiken durch Schulung der Manager in ehrlicher Kommunikation mit den Mitarbeitern, produktiver Konfliktlösung usw.

2. Wie erledigen Sie die Motivierung und Bindung von Spitzenkräften?

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, wie Sie Spitzenkräfte motivieren und an Ihr Unternehmen binden können:

Bieten Sie "Shoutouts" an und belohnen Sie sie öffentlich für eine gut erledigte Arbeit

Schaffen Sie ein formelles Anerkennungsprogramm, um Spitzenkräfte zu würdigen

Fördern Sie mehr Initiativen, die den Grundstein für die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben legen

Vermitteln Sie den Mitarbeitern ein Gefühl von Zweck und Zugehörigkeit

3. Was bedeutet es, Top-Talente an sich zu binden?

Die Bindung von Spitzentalenten bezieht sich auf Schlüsselstrategien und -praktiken, die Unternehmen einsetzen, um ihre wertvollsten und leistungsstärksten Mitarbeiter am Verlassen des Unternehmens zu hindern.

Dazu gehört die Schaffung eines Umfelds, in dem die Mitarbeiter engagiert, zufrieden und motiviert sind, langfristig im Unternehmen zu bleiben.

Der Erfolg jedes Unternehmens hängt davon ab, wie es gelingt, hoch qualifizierte Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, da diese wichtige Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen. Der Verlust dieser Mitarbeiter kann sich negativ auf die Rekrutierung, Ausbildung und Produktivität auswirken.