15 beste Geschenke zur Mitarbeiteranerkennung für jedes Budget

Jedes erfolgreiche Unternehmen hat ein Team von fleißigen, engagierten Mitarbeitern. Eine gute Entlohnung ist zwar der erste Schritt, aber wie könnte man besser zeigen, wie sehr man seine Mitarbeiter wertschätzt als mit einem aufmerksamen Geschenk?

Ein strukturiertes Geschenkprogramm zur Wertschätzung der Mitarbeiter ist eine großartige Möglichkeit, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, sie zu motivieren, ihr Bestes zu erledigen, und die Arbeitsmoral und Loyalität zu steigern.

Ganz gleich, ob Sie ein Startup mit ein paar Mitgliedern oder ein Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern sind, wir haben für jeden eine ausgezeichnete Geschenkidee zur Wertschätzung der Mitarbeiter.

In diesem Blogbeitrag erörtern wir, wie Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter das Wohlbefinden der Mitarbeiter maßgeblich beeinflussen und geben einige Ideen frei, die Sie sofort umsetzen können.

Was ist Mitarbeiterwertschätzung?

Mitarbeiterwertschätzung ist ein sinnvoller Prozess, bei dem Sie sich bei Ihren Mitarbeitern für ihre harte Arbeit, ihre Kreativität und ihren Beitrag am Arbeitsplatz bedanken.

Ein beliebtes und effektives Mittel zur Anerkennung von Teams sind Geschenke für die Mitarbeiter. Forschung_

zeigen, dass die greifbare Anerkennung einer gut erledigten Arbeit oder eines erreichten Meilensteins einen mentalen Schub auslöst, der die Mitarbeiter bei der Stange hält.

Wenn ein Mitglied Ihres Teams zum Beispiel ein Ziel erreicht hat oder sich im Dienst am Kunden überdurchschnittlich engagiert, können Sie monatlich oder vierteljährlich Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter überreichen. Schicken Sie dem gesamten Team personalisierte Geschenke, um die Wertschätzung der Mitarbeiter zu besonderen Anlässen zu fördern.

Das Beste daran ist, dass diese Geschenke so einfach sein können wie ein Gutschein für das Lieblingscafé des Mitarbeiters mit einer handschriftlichen Notiz, in der der Beitrag des Mitarbeiters zum Wachstum oder zu den Zielen Ihres Unternehmens gewürdigt wird.

Ein Firmengeschenk für das gesamte Team muss dagegen besser durchdacht sein und bei den meisten Leuten gut ankommen. Das können gesunde Snacks, personalisierte T-Shirts, Firmengeschenke und Elektronik wie Ladegeräte, AirPods, JBL-Lautsprecher usw. sein.

Bedeutung von Geschenken zur Mitarbeiteranerkennung

Die meisten Unternehmen haben bereits Anerkennungsprogramme, die jährliche Belohnungen oder Geschenke zu bestimmten Anlässen anbieten. Diese sind zweifelsohne wichtig. Aber ein maßgeschneidertes Programm zur Wertschätzung der Mitarbeiter hat besondere Vorteile und Bonuspunkte, darunter:

1. Verbessertes Wohlbefinden

Dankbarkeit zu zeigen, steigert das Wohlbefinden der Mitarbeiter, fördert ihre psychische Gesundheit und trägt dazu bei, dass sie produktiver sind und weniger Tage bei der Arbeit fehlen. Dies wirkt sich auf die Ergebnisse der Arbeit und die Interaktion mit den Mitarbeitern aus. Mit Geschenken zur Wertschätzung der Mitarbeiter fördern Sie deren Leistung und Engagement sowie das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeiter.

2. Hilft, Top-Talente anzuziehen

Zufriedene Mitarbeiter sind die besten Fürsprecher für neue Talente, die sich Ihrem Unternehmen anschließen möchten, und sie werden ihre Freunde und Bekannten eher für Ihr Unternehmen begeistern. Ein modernes Büro und ein Arbeitsplatz mit einer Kultur der Wertschätzung für die Mitarbeiter werden wahrscheinlich hochwertige Bewerber anziehen, die sich für ihre Arbeit wertgeschätzt fühlen wollen.

3. Verbesserte Leistung

Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter dienen als positive Verstärkung für gutes Verhalten am Arbeitsplatz. Die Anerkennung kann nicht nur an die Leistung des Mitarbeiters geknüpft sein. Feiern Sie, wenn Mitarbeiter über sich hinauswachsen. Dies trägt dazu bei, eine emotionale Verbindung zum Arbeitsplatz aufzubauen, die künftige Leistungen und Erfolge begünstigt.

4. Höhere Arbeitszufriedenheit

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter für das Zu erledigen belohnen, fühlen sie sich wohler und sind motivierter, weiter mitzumachen. Und hier wird die Magie noch besser. Zufriedene Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern. Sie fördern die Loyalität und senken die Fluktuationsrate erheblich.

Denken Sie an die Möglichkeiten: Wenn sich Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, gibt es weniger Kündigungsgespräche, geringere Kosten und eine positive Arbeitskultur. Die Investition in Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter könnte der Katalysator sein, der die Arbeitsleistung und Produktivität auf ein höheres Niveau hebt.

5. Verstärkt Werte

Die Wertschätzung und Anerkennung von Mitarbeitern für ein Verhalten, das mit den Werten des Unternehmens übereinstimmt, ermutigt sie, diese Verhaltensweisen und Handlungen fortzusetzen und ein positives Beispiel für andere zu geben.

15 großartige Geschenkideen zur Mitarbeiteranerkennung

Die besten Geschenke zur Mitarbeiteranerkennung sind diejenigen, die dem Mitarbeiter das Gefühl geben, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Und das Beste daran ist, dass Sie dafür nicht die Bank sprengen oder viel Zeit mit der Suche verbringen müssen.

Wir haben 15 tolle Ideen für Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter für jeden Anlass und jedes Budget zusammengestellt. Suchen Sie sich Ihre Favoriten aus und zaubern Sie noch heute ein Lächeln in die Gesichter Ihrer Mitarbeiter.

Die besten Geschenke zur Mitarbeiteranerkennung für jeden Anlass

1. Präsentkorb mit Leckereien

Eine hervorragende Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern zu sagen, dass sie "großartig" sind, ist, ihnen ihre bevorzugten Leckereien zu schenken. Sie können eine einfache Box mit frischem Gebäck oder einen personalisierten und aussagekräftigen Präsentkorb mit den bevorzugten Snacks, Getränken und Schreibtisch-Accessoires wie z. B. einem Kaffeebecher zusammenstellen lassen.

Suchen Sie nach lokalen Anbietern von Geschenken, die diese benutzerdefinierten Körbe für Sie erledigen können. Oder schauen Sie hier nach leitfaden für Weihnachtsgeschenke_

um eine Box zusammenzustellen, die Ihre Mitarbeiter lieben und schätzen werden!

2. Spenden für wohltätige Zwecke

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern keine materiellen Geschenke machen wollen, können Sie ihnen eine Freude machen und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen, indem Sie in ihrem Namen an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden. Eine andere sinnvolle Idee ist, ihnen einen Tag frei zu geben, um sich ehrenamtlich für eine Sache zu engagieren, die ihnen am Herzen liegt - was auch immer das sein mag.

3. Benutzerdefinierte Hoodies oder Loungewear

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, das Beste aus der Remote-Arbeit herauszuholen, indem Sie sich bequem kleiden; nichts ist gemütlicher als ein Kapuzenpulli oder ein Loungewear-Set. Benutzerdefinieren Sie die Loungewear, indem Sie das Firmenlogo und den Namen des Mitarbeiters hinzufügen - Sie können sie sogar mit dem Lieblingsspruch oder einem Dialog aus einem Film, den sie lieben, aufpeppen.

4. Team-Erlebnisse

Ein unterhaltsamer Tagesausflug ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Team als Ganzes zu würdigen, besonders nach einem harten Monat oder Quartal! Escape Rooms, Food Festivals, Kaffee- oder Lebensmittelverkostungen oder Besuche in Themenparks sind allesamt großartige Ideen. Ein wesentlicher Bestandteil von Team-Aktivitäten ist es, die Meinung aller Mitarbeiter zu den Erlebnissen einzuholen, die ihnen am meisten Spaß machen.

5. Benutzerdefinierte Kunstwerke

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern ein Kunstwerk als Dankeschön schenken, können sie ihrem Workspace eine persönliche Note verleihen, egal ob zu Hause oder im Büro. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, Dankbarkeit auszudrücken.

Lassen Sie sich von Künstlern und Stilrichtungen inspirieren, die die betreffende Person bevorzugt, oder von ihren Lieblingsfilmen, -sendungen, -musikbands oder -büchern.

Erschwingliche Geschenkoptionen zur Wertschätzung der Mitarbeiter

6. Personalisiertes Trinkgeschirr

Eine Tasse oder ein Becher mit dem Gesicht des Mitarbeiters oder einer persönlichen Nachricht ist eine witzige und preiswerte Geschenkidee zur Wertschätzung der Mitarbeiter. Auch ein benutzerdefiniertes Bild des Haustiers oder der Familie ist ein tolles Geschenk.

7. Zimmerpflanzen

Eine Sukkulente oder Topfblume ist eine schöne und erschwingliche Geschenkidee für Mitarbeiter. Es gibt ihnen etwas, das sie pflegen können, und dient als fröhliche Erinnerung an den Arbeitsplatz für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten.

8. Guthaben für Buch oder Hörbuch

Dies ist das perfekte Geschenk zur Anerkennung der Mitarbeiter für die Leseratten in Ihrem Team. Schenken Sie ihnen Guthaben für Audible, damit sie ihr nächstes Hörbuch kaufen können, oder einen Gutschein für Amazon oder ihre bevorzugte Buchhandlung, wenn sie lieber auf die altmodische Art lesen.

9. Geschenkkarten für Erlebnisse oder Kurse

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern etwas Lustiges und Neues, das sie zu erledigen haben, mit einem Gutschein für einen persönlichen Kochkurs, einen Malkurs oder eine Weinprobe! Sie können auch Kinokarten verschenken, damit Ihre Mitarbeiter einen unterhaltsamen Abend mit ihrem Partner verbringen können.

10. Wellness-Mini-Körbe

Ermutigen Sie Ihre externen Mitarbeiter, sich selbst zu pflegen, indem Sie ihnen kleine Präsentkörbe mit Wellness-Geschenken überreichen. Elemente wie Duftkerzen, Lippenbalsam, Gesichts- oder Fußmasken oder beruhigende Tees kosten nicht viel.

Sie sind ein großartiges Geschenk zur Wertschätzung der Mitarbeiter in arbeitsreichen Zeiten oder wenn Sie wissen, dass Ihr Mitarbeiter im Geschäft viel Verantwortung übernimmt. Auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist ein ideales Geschenk für Mitarbeiter, um sie zu einem gesunden Lebensstil zu ermutigen.

Premium-Geschenkoptionen zur Wertschätzung von Mitarbeitern

11. Geschenkkarten für Spas oder Wellness-Programme

Verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter nach getaner Arbeit mit einer entspannenden Spa-Behandlung! Schenken Sie ihnen einen halbtägigen Aufenthalt in einem örtlichen Spa oder ein Wellness-Wochenende.

12. Upgrades für das Startseite Office

Wenn Sie ein Team haben, das von zu Hause aus arbeitet, ist dies das perfekte Geschenk zur Wertschätzung Ihrer Mitarbeiter! Überraschen Sie sie mit Schreibtischzubehör wie ergonomischen Stühlen, einem Stehpult, Kopfhörern oder einem zusätzlichen Monitor. Wenn Sie ein kleineres Budget zur Verfügung haben, ist ein superschnelles Ladegerät oder ein Whiteboard für die Wand ein tolles Dankeschön-Geschenk.

13. Reisezubehör

Für Mitglieder Ihres Teams, die häufig auf Reisen sind - oder auch für diejenigen, die in den Ferien gerne auf Weltreise gehen - sind Geschenke wie Handgepäck, Laptoptaschen, Kopfhörer oder bequeme Schichten ideal. Sie werden sie sicher oft benutzen und jedes Mal, wenn sie sie zu erledigen haben, werden sie an Sie denken.

14. Blaulicht-Brille

Für die meisten Mitarbeiter ist die Zeit am Bildschirm unverzichtbar, und eine gute Möglichkeit, sie dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben, ist eine personalisierte Blaulichtbrille zum Schutz ihrer Augen. Sie können ihnen einen Geschenkgutschein für einen örtlichen Optiker anbieten, damit sie das Design ihrer Wahl bekommen.

15. Erlebnis-Kits

Es gibt Marken, die DIY-Kits zusammenstellen, mit denen die Mitarbeiter zu Hause mit ihren Liebsten Rezepte, handwerkliche Elemente oder wissenschaftliche Projekte durchführen können. Schicken Sie Ihren Mitarbeitern kuratierte Kits, die auf ihren Zinsen basieren - vom Nudelrollen über den Bau einer Schneekugel bis hin zur Herstellung von Whisky - die Möglichkeiten sind endlos.

Andere Möglichkeiten, den Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen

Studien haben immer wieder gezeigt, dass Mitarbeiter eher bei einem Unternehmen bleiben und sich dort wohlfühlen, wenn sie ihre Beiträge regelmäßig anerkennt_

.

Geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Dankbarkeit zu zeigen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, den Mitarbeitern das ganze Jahr über zu zeigen, dass Sie sich für sie interessieren.

1. Mündliche Danksagung

Auch wenn Sie Ihren Mitarbeitern kein Geschenk machen, sollten Sie ihnen ein persönliches Dankeschön oder eine lobende Notiz zukommen lassen, wenn sie etwas gut erledigt haben.

Verwenden Sie software für Mitarbeiteranerkennung_

um den Prozess der Messung ihres Beitrags zu rationalisieren und einen Überblick darüber zu erhalten, wie sie regelmäßig beitragen.

Es ist eine gute Idee, die Leistung eines Mitarbeiters in einem Gruppenchat oder Slack-Kanal am Arbeitsplatz öffentlich zu würdigen.

2. Persönliche Wellness-Check-ins

Abgesehen von den üblichen Gesprächen über die Arbeit ist das Zu erledigen eines Wellness-Check-Ins eine gute Möglichkeit, den Mitarbeitern zu zeigen, dass Sie sich um sie kümmern, und ist ein tolles Geschenk zur Wertschätzung der Mitarbeiter.

Fragen Sie sie, wie es ihnen geht, ermutigen Sie sie, etwaige Bedenken freizugeben, und bieten Sie ihnen gegebenenfalls eine zusätzliche Auszeit an, um in ihre geistige Gesundheit zu investieren.

Insbesondere dann, wenn Sie wissen, dass sie eine schwierige Zeit durchmachen oder einen Verlust erlitten haben, ist es eine gute Idee, nachzufragen.

3. Feedback einholen

Wir reden hier nicht von diesen langweiligen monatlichen Mitarbeiterbefragungen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern das Gefühl geben wollen, dass sie gehört werden, sollten Sie regelmäßig Tage der offenen Tür veranstalten, an denen sie ihre Ideen oder ihr Feedback mit Ihnen teilen können, einzeln oder in der Gruppe.

Sie können diese Meetings sogar virtuell durchführen mit Hilfe von software für den digitalen Arbeitsplatz_

damit sie sich nicht abgehängt fühlen, selbst wenn das Unternehmen eine Politik der Remote-Arbeit hat.

Wenn Sie sich für die Umsetzung einer dieser Ideen entscheiden, sollten Sie den Personen, die sie entwickelt haben, öffentlich Anerkennung zollen. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, einen direkten Beitrag zu etwas Neuem für den eigenen Arbeitsplatz geleistet zu haben.

Erstellen Sie mit ClickUp ein Programm zur Mitarbeiteranerkennung und -belohnung

Glücklicherweise muss die Anerkennung und Belohnung Ihrer Mitarbeiter kein komplizierter Prozess sein! Einfache, durchdachte Elemente haben eine große Wirkung - und was noch wichtiger ist: Die Absicht, die dahinter steckt, zählt.

Erstellen Sie also ein Programm zur Anerkennung und Belohnung von Mitarbeitern, das Ihnen hilft, außergewöhnliche Arbeit anzuerkennen, Ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten, die Fluktuation zu verringern und positive Verhaltensweisen zu fördern, die mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen.

Dazu müssen Sie Folgendes erledigen:

1. Legen Sie klare Kriterien für Belohnungen fest

Die Einstellung von Zielen ist hier die wichtigste Funktion, denn so können Sie für Fairness im Programm sorgen und unbewusste Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Mitarbeitern vermeiden. ClickUp Ziele_

bietet die perfekte Mischung aus Leistungsmanagement und Zieleinstellung.

Ziele setzen und Fortschritte nachverfolgen mit ClickUp

Sie können KPIs und Einzelziele für einzelne Mitarbeiter definieren und nachverfolgen und wöchentliche Scorecards für das Team führen, um zu sehen, welche ihrer Kollegen gute Leistungen erbringen.

Eine solche automatische Nachverfolgung des Fortschritts fördert die Beteiligung der Mitarbeiter und steigert ihre Motivation.

Bieten Sie sofortige Belohnung, indem Sie Mitarbeiter durch Erwähnungen loben oder in Unterhaltungsthreads mit Emojis ein "Shoutout" geben.

Bringen Sie Ihre Unterhaltungen in die ClickUp Chat-Ansicht und arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit zusammen

2. Verfolgen Sie Meilensteine auf Ihre Weise ClickUp Meilenstein _

ist ein Anerkennungssystem, das wichtige Team- oder Mitarbeitererfolge während eines laufenden Projekts kennzeichnet. Diese Meilensteine der Arbeit werden durch ein Rautensymbol mit dem Namen der Aufgabe in Fettdruck hervorgehoben.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage zur Dokumentation Ihrer meilensteine des Projekts_

auf kollaborative, unterhaltsame und visuell ansprechende Weise, so dass Sie den Überblick über wichtige Meilensteine behalten

Ganz gleich, welche Ansicht Sie gewählt haben, Sie verpassen nie einen Meilenstein.

Außerdem können Sie mit der Kommentare zuweisen_

feature von ClickUp können Sie ausgewählten Mitarbeitern Kommentare zuweisen, um ihre Beiträge zu würdigen.

Mit dem Annotation Feature von ClickUp können Teams Kommentare zu Dateien zuweisen, um die Zusammenarbeit zu beschleunigen

Dieser Vorgang dient als Formular der Anerkennung, das zeigt, dass der Beitrag oder die Arbeit des Einzelnen wahrgenommen und geschätzt wird.

3. Sortieren von Leistungsberichten zur weiteren Analyse

Erschließen Sie das Potenzial der ClickUp Performance Report Vorlage_

zur Bewertung von Team- und Einzelleistungen mit Hilfe von Diagrammen und Visualisierungen in Echtzeit.

Erfassen Sie eine detaillierte Bewertung der Mitarbeiter- oder Programmleistung mit dieser Vorlage von ClickUp

Laden Sie automatisierte Berichte herunter und untersuchen Sie sie, um die Effektivität eines Mitarbeiters, den Einfluss auf die Organisation und die Gesamteffektivität zu bewerten.

Mit klaren Metriken und Benchmarks helfen diese Berichte bei der Identifizierung von Leistungsträgern und ermöglichen es Ihnen, deren Aufwand angemessen zu belohnen.

Und zwar gleichzeitig, software zur Mitarbeiterbeteiligung_

ist unerlässlich, um die Kommunikation, die Zusammenarbeit und die allgemeine Arbeitszufriedenheit der Belegschaft zu verbessern.

Machen Sie das Schenken zu einem Teil Ihrer DNA

Sie müssen in Ihrem Unternehmen nicht unbedingt eine Art "Tag der Wertschätzung" für die Mitarbeiter einführen. Sicher, das wäre hilfreich. Aber wenn Sie in regelmäßigen Abständen personalisierte Geschenke und Anreize für Ihre Mitarbeiter verteilen, zeigen Sie ihnen, dass Sie sich um sie kümmern und wollen, dass sie weiterhin ihr Bestes erledigen.

Sie können ihnen auch helfen, indem Sie Folgendes fördern apps zur Nachverfolgung von Zielen _

um ihre individuellen Ziele effizient einzustellen und eine Kultur der Verantwortlichkeit und des Fortschritts zu fördern.

Ganz gleich, ob Sie ein Startup-Unternehmen sind, das gerade in den Startlöchern steht, oder ein großes Unternehmen mit einer bewährten Erfolgsbilanz: Es ist nie zu spät, sich bei Ihren Mitarbeitern für alles, was sie erledigen, zu bedanken - und diese Geschenkideen zur Wertschätzung der Mitarbeiter sind der perfekte Einstieg. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an_

und erstellen Sie Ihr erstes Anerkennungs- und Belohnungssystem für Mitarbeiter.