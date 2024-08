Wie man die besten Mitarbeiterbelohnungsprogramme erstellt und durchführt

Als erfolgreiches Unternehmen sind Ihre Mitarbeiter Ihr wichtigstes Kapital. Zweifellos möchten Sie das beste Mitarbeiterprämienprogramm für Ihre Mitarbeiter.

Sie müssen ein Mitarbeiterbelohnungsprogramm wählen, das die Grundwerte Ihres Unternehmens fördert und gesunde Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern unterstützt.

Ein Prämienprogramm ist wie ein positiver Kreislauf. Wenn sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, sehen sie den direkten Nutzen ihrer harten Arbeit, Ihr Unternehmen kann Talente an sich binden und hat bessere Chancen, die Konkurrenz zu übertreffen.

Ob es darum geht, zu verstehen, warum ein Belohnungsprogramm so wichtig ist, oder wie man es einrichtet, wir haben alles für Sie. Wir bieten eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Belohnungs- und Anerkennungsprogrammen für Mitarbeiter mit ClickUp und die besten Vorlagen für Leistungsbewertungen.

Was sind Mitarbeiter-Belohnungs-Programme?

Ein Mitarbeiter-Belohnungsprogramm ist ein Rahmen, um die Leistung und den Beitrag der Mitarbeiter zu würdigen, und zielt darauf ab, sie zu belohnen und zu motivieren. Ein Belohnungsprogramm ist vom Gehalt getrennt und besteht aus monetären oder nicht-monetären Belohnungen, die das Team zu besseren Leistungen anspornen sollen.

Stellen Sie sich vor, Ihr Projektmanager hat das Projekt Q4 für einen Ihrer größten ausländischen Kunden vor dem Zeitplan abgeschlossen und gleichzeitig die Erwartungen übertroffen.

Diesen Erfolg mit begehrten Geschenkkarten zu würdigen oder exklusiven Zugang zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, gilt als Belohnung für die Mitarbeiter.

Ein Belohnungssystem für Mitarbeiter zielt darauf ab, Teammitglieder zu motivieren und ein Ökosystem zu schaffen, in dem das Unternehmen leistungsstarke Mitarbeiter anerkennt und belohnt arbeitsleistung mit sinnvollen Anreizen. Dies schafft eine Kultur der Spitzenleistung und stärkt die Moral Ihrer Mitarbeiter, damit sie kontinuierlich hervorragende Ergebnisse erzielen.

Der Ausgangspunkt für Ihre Personalabteilung sollte sein, ein Anerkennungsprogramm für Mitarbeiter zu entwerfen, das mit den Grundwerten Ihres Unternehmens übereinstimmt. Machen Sie sich klar, welches Verhalten Sie belohnen wollen und wie und warum.

Wenn z. B. ein bahnbrechender Ansatz für den künftigen Erfolg entscheidend ist, sollten Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter dafür mit einer nicht-monetären oder monetären Belohnung belohnt werden.

Unterschied zwischen Mitarbeiterbelohnungen und Mitarbeiteranerkennungsprogrammen

Bevor wir weitermachen, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Belohnungen und Anerkennung nicht dasselbe sind. Wenn Sie beide Wörter in einem Satz verwenden, hat jedes eine andere Bedeutung, aber das Endziel ist dasselbe.

Jede Form von sozialer Anerkennung, mit der die Bemühungen eines Mitarbeiters gewürdigt und geschätzt werden, ist eine Anerkennung, aber keine Belohnung. Zum Beispiel, wenn Sie die Leistungen eines Mitarbeiters in einer Teamsitzung loben oder ihm den Titel "Mitarbeiter des Monats" verleihen.

Solange das Lob nicht mit einem greifbaren Vorteil wie einem finanziellen Anreiz verbunden ist, wird es nicht als Belohnung für die Mitarbeiter angesehen. Wenn Sie jedoch das Beste von Ihren Mitarbeitern wollen, wird ein wettbewerbsfähiges Belohnungsprogramm dies für Sie erreichen, da es die Leistung der Mitarbeiter wahrscheinlich um bis zu 50 % steigern wird

27%

.

Bedeutung von Mitarbeiter-Belohnungs-Programmen

Glückliche und motivierte Mitarbeiter machen ein Unternehmen erfolgreich. Ein Mitarbeiter-Belohnungsprogramm trägt dazu bei, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Bemühungen anerkannt und Erfolge gefeiert werden und an dem sich jedes Teammitglied wichtig fühlt.

Dies ist eine vereinfachte Sicht auf die Rolle von Mitarbeiterprämien am Arbeitsplatz. Sehen wir uns an, warum solche Programme für die Kultivierung einer florierenden und motivierten Belegschaft unerlässlich sind.

Steigert die Arbeitsmoral

Arbeitnehmer verbringen mindestens 40 Stunden pro Woche am Arbeitsplatz. Die Arbeitsmoral spielt eine große Rolle für ihre Leistung.

Wenn ihre Arbeit nicht anerkannt wird und die Teamleiter sie für selbstverständlich halten, wirkt sich das direkt auf ihre Produktivität aus. Das Schlimmste daran ist, dass andere Mitarbeiter demotiviert sind, wenn sie ihre Kollegen unzufrieden oder ausgebrannt sehen.

Die Einrichtung eines Belohnungs- und Anerkennungsprogramms steigert die Arbeitsmoral. Ihre Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und anerkannt. Außerdem haben sie das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zu leisten.

Interessanterweise können auch nicht-monetäre Belohnungen wie personalisierte Briefe oder jede andere Form von personalisierten Belohnungen die Arbeitsmoral verbessern.

Fördert ein positives Arbeitsumfeld

Die Anerkennung durch Kollegen ist ein starker Katalysator für den Aufbau einer positiven Unternehmenskultur. Führen Sie ein Belohnungsprogramm für Ihre Mitarbeiter ein, das von der Würdigung von Teamleistungen bis hin zu wöchentlichen Einzelleistungen reicht. Betrachten Sie das Anerkennungsprogramm als einen wichtigen Eckpfeiler Ihrer Unternehmenskultur.

Wichtig ist, dass das Programm alle Mitarbeiter einbezieht. Bitten Sie Manager und Führungskräfte, sich aktiv zu beteiligen und die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu würdigen. Das kann so einfach sein wie die Einführung eines speziellen "Leaders Choice Award", mit dem die innovativsten Ideen der Mitarbeiter ausgezeichnet werden.

Ein weiterer Aspekt, der in Belohnungssystemen für Mitarbeiter oft zu kurz kommt, ist die Anerkennung unter Kollegen. Die Einbeziehung von Teammitgliedern, die die Arbeit der anderen bewundern, fördert langfristig den Geist der Zusammenarbeit. Die Teammitglieder sind bereit, sich gegenseitig zu unterstützen, um bessere Leistungen zu erbringen, was die Arbeit für alle erleichtert.

Verbessert die Mitarbeiterbindung

Während der Pandemie erkannten Arbeitnehmer in verschiedenen Branchen, dass sie mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz nicht zufrieden waren. Dies führte zu einer Massenkündigung, d. h. zu einer massiven Abwanderung von Arbeitnehmern, die ihren Job und ihre Karriere nicht mehr ausüben wollten.

Für Ihr Unternehmen bedeutet das: Wenn die Motivation Ihrer Mitarbeiter gering ist, werden Sie sie eher dazu bringen, ein neues Stellenangebot anzunehmen.

Ein gut strukturiertes Belohnungsprogramm für Mitarbeiter ist in einem solchen Fall ein Hindernis. Der beste Weg, verdiente Mitarbeiter durch Belohnungen an das Unternehmen zu binden, besteht darin, ihnen einen auf ihre Interessen zugeschnittenen Karriereentwicklungsplan anzubieten. Wenn das nicht möglich ist, sind Workshops und zertifizierte Weiterbildungsprogramme ein guter Anfang.

Der Vorteil dieser Belohnungsprogramme besteht darin, dass Ihre Mitarbeiter den Vorteil sehen, Ihrem Unternehmen treu zu bleiben. Dies geht über die Belohnung der Mitarbeiter hinaus, da es die individuellen Bestrebungen anerkennt und in ihre langfristige berufliche Entwicklung investiert.

Ohne solche Belohnungen für

die Arbeitsleistung zu verbessern

würden Ihre Top-Talente schließlich in Erwägung ziehen, das Unternehmen zu verlassen, wenn sie keine Klarheit über ihren persönlichen Entwicklungsweg haben.

Verbessert das Engagement der Mitarbeiter

Unmotivierte Mitarbeiter am Arbeitsplatz kosten Sie Geld - viel Geld. Sie sind weniger kreativ. Daher ist ihre Produktivität bei der Arbeit geringer, und das bedeutet, dass Ihre Produktion darunter leidet. Wenn die Motivation der Mitarbeiter weiterhin gering ist, müssen sie ersetzt werden, was die Fluktuationskosten erhöht.

Nach Angaben von

Gallup

erhöhen engagierte Mitarbeiter die Rentabilität um 21 % und sind 17 % produktiver. Nach dem Ende der "Flitterwochen", die einige Monate nach dem Antritt einer neuen Stelle andauern, beginnen die Mitarbeiter zu demotivieren.

Die Frage ist, wie man sie langfristig an sich binden kann

Hier kommen die Belohnungsprogramme für Mitarbeiter ins Spiel. Diese können von monetären bis hin zu nicht-monetären Belohnungen reichen. Ein Belohnungssystem, eine Erwähnung im Intranet oder einem anderen Kommunikationskanal oder ein persönliches Dankeschön der Unternehmensleitung spricht die Mitarbeiter emotional an und gibt ihnen das Gefühl, innerhalb des Unternehmens gesehen zu werden.

Baut eine Feedbackschleife für die Mitarbeiter auf

Mitarbeiterfeedback ist eine der am meisten unterschätzten Möglichkeiten, Mitarbeiter zu belohnen. Die meisten Mitarbeiter halten sich zurück, wenn es darum geht, ihr Feedback und ihre Gedanken öffentlich mitzuteilen. Dafür gibt es zwei Gründe: die Angst vor Rückschlägen und die Unklarheit darüber, wie sich ihr Feedback auf das Unternehmen auswirkt.

Wenn Sie damit beginnen, das Feedback Ihrer Mitarbeiter anzuerkennen und eine Anerkennungsplattform zu schaffen, auf der sie ihre Vorschläge mitteilen können, bieten Sie ihnen eine fantastische Belohnung. Dieser Ansatz bestätigt die Erkenntnisse der Mitarbeiter und gibt ihnen ein Gefühl der Verantwortung und des Engagements.

Je mehr Sichtbarkeit die Mitarbeiter erhalten, desto mehr tragen sie zum Erfolg des Unternehmens bei - so entsteht eine Feedbackschleife.

Diese Feedbackschleife wirkt sich direkt auf die Leistung der Mitarbeiter aus, da sie wissen, dass ihr Feedback ernster genommen wird, wenn sie bessere Leistungen erbringen. Als i-Tüpfelchen können Sie die Mitarbeiter auszeichnen, die in einem Monat die meisten wertvollen Rückmeldungen gegeben haben.

Beispiele für Anreize und Belohnungsprogramme

Hier finden Sie einige Ideen, die Sie in Ihre Belohnungsprogramme aufnehmen können.

Bonus

Boni gehören zu den gängigsten Möglichkeiten, Mitarbeiter mit Geld zu belohnen. Ziehen Sie in Erwägung, den Bonus jährlich oder in regelmäßigen Abständen zu zahlen, wenn Mitarbeiter eine bestimmte Kennzahl oder ein Ziel erreichen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, leistungsabhängige Vergütungen für Mitarbeiter anzubieten: Boni zur Belohnung und Incentivierung von Mitarbeitern auf der Grundlage einer Leistungsbeurteilung oder unternehmensweite Anreize wie Gewinnbeteiligungen.

Gewinnbeteiligung

Ein Gewinnbeteiligungsplan ist ein wirksames Belohnungssystem, das die Mitarbeiter dazu ermutigt, ihre Arbeit selbst in die Hand zu nehmen. Die Prämisse ist einfach: Ihre Mitarbeiter erhalten zu vorher festgelegten Bedingungen einen Anteil am Gewinn des Unternehmens. Wenn das Unternehmen davon profitiert, profitieren auch Ihre Mitarbeiter davon. Dadurch wird auch die Loyalität zum Unternehmen gestärkt, da sie bei einer Expansion des Unternehmens einen höheren Gewinnanteil erhalten.

Gesundheits- und Wellnessprogramme

Ein Gesundheits- und Wellnessprogramm ist eine Art von Mitarbeiterbelohnungsprogramm, das die allgemeine Gesundheit und körperliche Fitness der Mitarbeiter verbessert. Dies ist in der heutigen Zeit unerlässlich geworden, wenn 1 von 7 Angestellten klagen über Probleme mit der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Gesundheitskampagnen vor Ort, die Einrichtung von Remote-Büros, Mitgliedschaften in Fitnessstudios und gesundes Mittagessen sind nur einige Beispiele für diese Programme, die die Mitarbeiter engagieren und sie fitter und produktiver machen.

Zusätzliche freie Zeit

Eine Möglichkeit, Burnout bei Mitarbeitern zu vermeiden, besteht darin, ihnen zusätzlichen Urlaub zu gewähren. Mitarbeiter haben ein Leben außerhalb der Arbeit; wenn Sie ihnen zusätzliche Tage gewähren, profitiert Ihr Mitarbeiter davon, dass er mehr Tage zur Entspannung mit seiner Familie verbringen kann.

Empfehlungsprogramme

Mit diesem Anreizprogramm werden zwei Ziele verfolgt: die Nutzung des Netzwerks Ihrer derzeitigen Mitarbeiter und die Vermittlung der Botschaft, dass das Unternehmen deren Referenzen schätzt. Ihre Mitarbeiter erhalten eine finanzielle Belohnung, wenn eine ihrer Referenzen eine offene Stelle besetzt und mindestens einige Monate lang weiterarbeitet.

Geschenkkarten

Es ist schwierig, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu garantieren, wenn Sie ihnen ein Geschenk machen. Ihr Geschenk könnte von den Erwartungen der Mitarbeiter abweichen. Geschenkkarten füllen diese Lücke. Diese Karten sind mit einem bestimmten Geldwert aufgeladen, den die Mitarbeiter für ihre bevorzugten Einkäufe einlösen können.

Punktebasierte Wertschätzung der Mitarbeiter

Ähnlich wie bei Geschenkkarten müssen Ihre Mitarbeiter bei diesem Prämienprogramm eine bestimmte Anzahl von Punkten sammeln, um ein Geschenk zu erhalten. Diese Punkte sind an verschiedene Formen der Anerkennung geknüpft, z. B. eine 5-Sterne-Bewertung von mindestens drei Kunden pro Monat.

Wenn Sie die Belohnung Ihrer Mitarbeiter in ein Spiel einbinden, ist es wahrscheinlicher, dass es in Ihrem Team zu einem gesunden Wettbewerb kommt. Jeder glaubt daran, die anderen zu fördern, und so gewinnt das gesamte Team.

Wie erstellt man ein Mitarbeiter-Belohnungsprogramm auf ClickUp?

Bisher haben wir uns mit dem Was, dem Warum und den Beispielen für ein Mitarbeiter-Belohnungsprogramm beschäftigt. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Clickup, eine ganzheitliche Produktivitätsplattform, Unternehmern und Personalabteilungen bei der Erstellung von Belohnungsprogrammen hilft.

ClickUp-Ziele

Das Setzen von Zielen ist die Grundfunktion einer Belohnungsplattform und software zur Mitarbeiterüberwachung . Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, können Sie Ihre Mitarbeiter bewerten, und sie wissen, was sie erreichen müssen, um eine Belohnung zu erhalten.

ClickUp-Ziele

ist die perfekte Mischung aus Zielsetzung und Leistungsmanagement. Das HR-Team verwendet Ziele, um OKR, Sprints und Scorecards zu verfolgen. Sie werden in individuelle Ziele heruntergebrochen, um den Erfolg bestimmter Teammitglieder zu verfolgen.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Bezug auf Ihre Ziele mit dem ClickUp goals dashboard

Legen Sie innerhalb des Ziels den Wert als Zahl, wahr oder falsch, als Währung oder als Aufgabe fest.

Wenn Sie zum Beispiel eine Zahl wählen, legen Sie einen Start- und Zielbereich fest. Wahr und Falsch sind ideal für Aufgaben, bei denen Sie nur messen wollen, ob sie erledigt wurden. Die Währung ist für die Messung der Mitarbeiterproduktivität im Hinblick auf finanzielle Ziele geeignet. Und schließlich verfolgen Aufgaben automatisch die Erledigung von Aufgaben in Ihrem laufenden Projekt.

ClickUp Milestones

ClickUp-Meilenstein

ist ein Anerkennungssystem, das die wichtigsten Errungenschaften Ihres Teams während der Dauer eines Projekts kennzeichnet. Damit Sie Meilensteine leicht erkennen können, werden sie als Rautensymbol mit dem Aufgabennamen in Fettdruck hervorgehoben.

Beispiele für

projekt-Meilensteine

in ClickUp

Unabhängig davon, welche Ansicht Sie gewählt haben, verpassen Sie nie die Meilensteine in Ihrem Projekt. Verwandeln Sie jede Aufgabe mit einem Mausklick in einen Meilenstein und filtern Sie die Meilensteine, um zu prüfen, wann sie in einem Kalenderjahr erreicht wurden.

ClickUp für HR- und Management-Teams

Für HR-Teams bietet ClickUp eine perfekte tool zur Verfolgung der Mitarbeiterproduktivität . Für andere Management-Teams ist ClickUp ein ideales software zur Mitarbeiterbeteiligung .

HR-Teams visualisieren Arbeitsabläufe und ordnen Ressourcen schnell mithilfe der Formular-, Tabellen- und Arbeitslastansichten.

Mit der SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele mit einer visuellen Listenansicht verfolgt werden, um alles zu organisieren und auf Kurs zu halten

Das Dashboard von ClickUp

bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Meilensteine und einen Zugang auf höchster Ebene zu den KPIs und Zielen, die das Team erreichen muss. Was auch immer Ihr

HR-Ziel

ist, ermöglicht das Dashboard allen Beteiligten, den Fortschritt zu verfolgen und auf derselben Seite zu stehen.

ClickUp ist auch eine One-Stop-Plattform für Mitarbeitererfahrungen für Managementteams, um einen Mitarbeiterentwicklungsplan zu entwerfen und

aktivitäten zur Mitarbeiterbindung

. Die Managementteams führen diese Pläne aus, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten und ihren maximalen Beitrag zu erhalten.

ClickUp fungiert als End-to-End-Plattform, die das Führungsteam in die Lage versetzt

Die Motivation der Mitarbeiter hoch zu halten

Zukünftige Talente zu erkennen und zu entwickeln

Die Mitarbeiterbindung zu verbessern

Das HR-Team geht noch einen Schritt weiter und passt den Plan an, indem es benutzerdefinierte Ansichten, Felder und Status hinzufügt und die übergreifenden Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben für verschiedene Teams aufteilt.

ClickUp-Vorlagen zur Verwaltung von Leistungsbeurteilungen

Obwohl ClickUp technisch gesehen kein

software zur Leistungsbeurteilung

die ClickUp-Vorlagen für Leistungsbeurteilungen machen die Einrichtung von Leistungsbeurteilungsprozessen zu einem Kinderspiel.

ClickUp-Vorlagen

ist eine Abkürzung zur schnelleren Ausführung von Dingen mit gebrauchsfertigen Designs. Hier sind einige Beispiele für ClickUp-Vorlagen, die bei der Planung von Mitarbeiter-Belohnungsprogrammen sehr nützlich sein werden.

Vorlage für Jahresziele

Die Vorlage für Jahresziele ermöglicht es Ihnen, Jahresziele festzulegen, diese in kleinere Aufgaben zu unterteilen und den Fortschritt der einzelnen Projekte zu verfolgen. Weisen Sie Aufgaben zu, setzen Sie Prioritäten, und machen Sie jeden für seinen Teil verantwortlich. Die Mitarbeiter können sich an dieser Vorlage orientieren, um sicherzustellen, dass sie in die richtige Richtung vorankommen.

Verwenden Sie die ClickUp-Jahreszielvorlage, um Jahresziele zu setzen, sie in einfach zu verwaltende Aufgaben aufzuteilen und ihren Fortschritt zu messen

Vorlage für Leistungsbericht

HR-Teams verwenden die Vorlage für Leistungsberichte um die Teamleistung in Echtzeit zu verfolgen und Trends mithilfe von Visualisierungen und Diagrammen zu analysieren. Das Beste daran ist, dass diese Vorlage die Überwachung von KPIs in Echtzeit und die Erstellung automatisierter Berichte ohne zusätzlichen Aufwand ermöglicht, um sie mit den Stakeholdern zu teilen.

Tragen Sie alles, was mit den Zielen und der Leistung Ihres Teams zu tun hat, in diese hilfreiche Vorlage ein

Vorlage für Mitarbeiterentwicklungsplan

Ein Mitarbeiteranerkennungsprogramm besteht aus mehreren Komponenten.

ClickUp's Vorlage für den Mitarbeiterentwicklungsplan

hilft Ihnen, die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Ansichten und Projektmanagement durch Zeiterfassungsfunktionen zu verfolgen.

Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit den notwendigen Informationen und Fähigkeiten für neue Rollen/Verantwortlichkeiten aus, indem Sie unsere Vorlage für einen Mitarbeiterentwicklungsplan verwenden

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Mitarbeiterengagement und Belohnungsprogramm liegt darin, die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Fortschritte und ihres Beitrags zu den Unternehmenszielen zu belohnen.

Meilenstein-Vorlage

Die Meilenstein-Vorlage ist eine einfache Möglichkeit, die Meilensteine in einem Projekt zu visualisieren. So erhalten Teamleiter einen schnellen Überblick über die kritischen Meilensteine in einem Projekt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Vorhersage des Zeitplans zukünftiger Projekte verwendet.

Beginnen Sie mit dieser Vorlage, um Ihre Projektmeilensteine auf eine kollaborative, unterhaltsame und visuell ansprechende Weise zu dokumentieren, so dass Sie den Überblick über wichtige Meilensteine behalten

Führen Sie Ihr erstes Mitarbeiter-Belohnungsprogramm mit ClickUp durch

Um ein Mitarbeiter-Belohnungsprogramm erfolgreich einzurichten und zu betreiben, brauchen Sie alle Hände voll zu tun. Personalverantwortliche und Führungskräfte brauchen eine einsteigerfreundliche Lösung wie ClickUp, um den Ball ins Rollen zu bringen.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Belohnungs- und Anerkennungsprogramm für Ihre Mitarbeiter einführen, um deren Engagement zu steigern, ist ClickUp die beste Wahl. Selbst Ihr HR-Team kann das grundlegende Belohnungssystem für Mitarbeiter einrichten und den Erfolg des Programms verfolgen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige HR-Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Beginnen Sie mit dem Einrichten

aufgaben

und weisen Sie Kommentare als Aktionspunkte zu. Fügen Sie Richtlinien für Ihre Belohnungsprogramme auf

ClickUp-Dokumente

und verbinden Sie sie mit Ihren bestehenden Arbeitsabläufen. Nutzen Sie das Whiteboard, um Ideen zu sammeln und Notizen zu Ihren Unternehmensbelohnungsprogrammen hinzuzufügen.

Bleiben Sie mit Ihren Zielen auf Kurs, setzen Sie klare und messbare Zeitpläne und automatisieren Sie die Fortschrittsverfolgung sowohl für

langfristige und kurzfristige Ziele

.

Visualisieren Sie den Fortschritt jedes Mitarbeiters in Echtzeit mit ClickUp's vollständig anpassbaren

dashboards

und erhalten Sie umfassende Einblicke auf einen Blick.

Die Integration von ClickUp mit

software zur Mitarbeiterüberwachung

bietet Managern Echtzeit-Informationen zur Bewertung der Mitarbeiterleistung.

Zeit sparen

die sonst für den Export von Daten aus verschiedenen Quellen in Ihre Prämien- und Anerkennungsprogramme benötigt würde.

Vorgefertigte Vorlagen für Leistungsbeurteilungen sind eine Zeitersparnis für das vielbeschäftigte HR-Team. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Anforderungen in die Vorlage einzugeben und loszulegen.

Die Erstellung eines Mitarbeiterbelohnungsprogramms ist einfacher denn je!

