10 Aktivitäten zur Förderung der Mitarbeitermotivation, die Sie jetzt ausprobieren können

Die Investition von Zeit, Geld und Ressourcen in die Rekrutierung der besten Talente für Ihr Unternehmen ist nur die halbe Miete. Eine effektive Strategie zur Mitarbeiterbindung ist der Schlüssel, um sie zu halten, ihr Potenzial zu maximieren und sicherzustellen, dass sie Ihrem Unternehmen treu bleiben.

Dennoch, ein Gallup-Bericht ergab, dass 77 % der Mitarbeiter entweder nicht engagiert oder aktiv unengagiert sind. Wenn Sie hier sind, ist Ihnen wahrscheinlich klar, wie wichtig es ist, diese Kluft zu überbrücken. Und deshalb sind Sie auf der Suche nach Ideen zur Mitarbeiterbindung. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

Wir haben eine Liste von Aktivitäten zusammengestellt, die Spaß machen, um den Funken an Ihren Arbeitsplatz zurückzubringen und starke Teams aufzubauen, die sich für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Was sind Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung?

Aktivitäten zum Mitarbeiterengagement sind verschiedene Spiele, Veranstaltungen, Aktionen oder Rollenspiele, die dazu dienen, das emotionale Engagement und den Enthusiasmus von Teams für ihre Arbeit und das Unternehmen zu verbessern.

Das bedeutet, dass ein engagierter Mitarbeiter nicht nur für einen Gehaltsscheck, einen gelegentlichen Bonus oder die nächste Beförderung arbeitet. Sie engagieren sich auch dafür, dass das Unternehmen seine kurz- und langfristigen Ziele erreichen kann. Diese Mitarbeiter schlagen neue Ideen vor, nehmen Herausforderungen an und gehen unaufgefordert die Extrameile. 💪

Auf der anderen Seite tut ein unengagierter Mitarbeiter nur das Nötigste, um über die Runden zu kommen. Sie stempeln ein und aus und achten mehr auf die Uhr als auf ihren Beitrag zum Fortschritt des Unternehmens. Und anstatt Herausforderungen als Wachstumschancen zu sehen, betrachten sie sie vielleicht als Belastung und meiden sie.

Im Großen und Ganzen betrachtet, fördern engagierte Mitarbeiter Innovationen, tragen zu einer positiven Arbeitsplatzkultur bei und helfen dem Unternehmen, in einer sich ständig wandelnden Geschäftslandschaft flexibel zu bleiben.

Nicht engagierte Mitarbeiter hingegen dämpfen die Produktivität und verlangsamen die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner Ziele.

Warum ist Mitarbeiterengagement wichtig?

Unternehmen, die der Verbesserung des Engagements ihrer Mitarbeiter Priorität einräumen und in sie investieren, profitieren davon in jeder Hinsicht. Einer Studie zufolge gallup-Studie 2020 führt ein hohes Mitarbeiterengagement zu:

21% höhere Rentabilität

81% weniger Fehlzeiten

41% weniger Qualitätsmängel

14%ige Steigerung der Produktivität

10% mehr Kundentreue und Engagement

18 % weniger Fluktuation in Unternehmen mit hohem Umsatz und 43 % weniger Fluktuation in Unternehmen mit niedrigem Umsatz

Einfach ausgedrückt: Hohes Mitarbeiterengagement ist gleichbedeutend mit hohen Geschäftserträgen. 📈

Was beeinflusst das Mitarbeiterengagement?

Gehälter und Boni spielen eine Rolle für das Engagement der Mitarbeiter, aber das allein reicht nicht aus. Werfen wir also einen Blick auf die anderen Schlüsselfaktoren, die das mitarbeiterengagement :

Führung: Das Engagement der Mitarbeiter beginnt an der Spitze. Wenn die Führungskräfte an die Ziele des Unternehmens glauben und dies durch ihr Handeln zeigen, ist es wahrscheinlicher, dass auch die Mitarbeiter mitziehen

Das Engagement der Mitarbeiter beginnt an der Spitze. Wenn die Führungskräfte an die Ziele des Unternehmens glauben und dies durch ihr Handeln zeigen, ist es wahrscheinlicher, dass auch die Mitarbeiter mitziehen Klare Kommunikation: Die Mitarbeiter wollen Klarheit. Unklare Erwartungen oder mangelnde Orientierung führen zu Verwirrung und verringern das Engagement

Die Mitarbeiter wollen Klarheit. Unklare Erwartungen oder mangelnde Orientierung führen zu Verwirrung und verringern das Engagement Anerkennung der Mitarbeiter: Es liegt in der menschlichen Natur, dass man für harte Arbeit Anerkennung sucht. Vergünstigungen wie ein Bonus oder eine Gehaltserhöhung sind großartig, aber manchmal reicht ein einfaches "Danke" aus, um das Engagement zu steigerndamit sich ein Mitarbeiter anerkannt fühlt und geschätzt fühlt 🤝

Es liegt in der menschlichen Natur, dass man für harte Arbeit Anerkennung sucht. Vergünstigungen wie ein Bonus oder eine Gehaltserhöhung sind großartig, aber manchmal reicht ein einfaches "Danke" aus, um das Engagement zu steigerndamit sich ein Mitarbeiter anerkannt fühlt und geschätzt fühlt 🤝 Berufliche Entwicklung: Arbeitnehmer schätzen kontinuierliches Lernen und Wachstum. Wenn diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen, steigen das Engagement und die Arbeitszufriedenheit wahrscheinlich

Arbeitnehmer schätzen kontinuierliches Lernen und Wachstum. Wenn diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen, steigen das Engagement und die Arbeitszufriedenheit wahrscheinlich Balance zwischen Arbeit und Privatleben: Burnout ist eine Realität. Überlastete Mitarbeiter verlieren mit der Zeit ihr Engagement. Fernarbeitsoptionen, flexible Arbeitszeiten und Pausen von nicht arbeitsbezogenen Aktivitäten sind ein wirksames Mittel, um dies zu verhindern

Burnout ist eine Realität. Überlastete Mitarbeiter verlieren mit der Zeit ihr Engagement. Fernarbeitsoptionen, flexible Arbeitszeiten und Pausen von nicht arbeitsbezogenen Aktivitäten sind ein wirksames Mittel, um dies zu verhindern Feedback: Das Engagement wächst, wenn die Mitarbeiter sich sicher fühlen, ihre Bedenken zu äußern und das Gefühl haben, dass ihr Beitrag geschätzt wird

Das Engagement wächst, wenn die Mitarbeiter sich sicher fühlen, ihre Bedenken zu äußern und das Gefühl haben, dass ihr Beitrag geschätzt wird Arbeitsbeziehungen: Wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, Teil einer unterstützenden Gemeinschaft zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie engagiert bleiben

Brainstorming, Planung, Strategiefindung und Optimierung der Kommunikation in Echtzeit für eine schnellere Projektabwicklung mit ClickUp Whiteboards

Das Verständnis dieser Faktoren hilft Ihnen bei der Entwicklung einer effektiven Engagementstrategie, die die Mitarbeiterbindung und das Engagement Ihrer Mitarbeiter fördert. Werfen wir nun einen Blick auf die Aktivitäten, die Sie sofort umsetzen können, um Ihre Strategie mit Leben zu füllen.

10 beste Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung

Hier sind 10 der einfachsten und effektivsten Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung, die das Engagement-Meter in die Höhe schnellen lassen.

1. Erstellen Sie ein einladendes Onboarding-Programm

Der erste Eindruck beim Onboarding, gleich am ersten Tag, gibt den Ton für die Reise eines Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen an. Leider wird diese Phase von einigen Unternehmen entweder ignoriert oder überstürzt.

In der Tat, nur 12% der Arbeitnehmer sagen, dass ihr Unternehmen bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter gute Arbeit leistet. Doch ein CareerBuilder-Umfrage ergab, dass ein gut strukturiertes Onboarding-Programm zu höherem Engagement, höherer Produktivität und geringerer Mitarbeiterfluktuation führt.

Geben Sie Ihren neuen Mitarbeitern einen guten Start mit dieser Onboarding-Vorlage von ClickUp

Die Verbesserung Ihres Onboarding-Prozesses kann einfacher sein, als Sie denken. Hier sind einige einfache Verbesserungen, die einen großen Unterschied machen:

Klare Tagesordnung: Optimieren Sie den Onboarding-Prozess damit neue Mitarbeiter genau wissen, was sie zu tun haben, von Anfang bis Ende

Optimieren Sie den Onboarding-Prozess damit neue Mitarbeiter genau wissen, was sie zu tun haben, von Anfang bis Ende Planen Sie Vorgesetztengespräche: Frühzeitige Treffen mit dem HR-Team und den Vorgesetzten sind entscheidend. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um klare Erwartungen zu formulieren, Rollen zu definieren und Kommunikationskanäle zu öffnen

Frühzeitige Treffen mit dem HR-Team und den Vorgesetzten sind entscheidend. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um klare Erwartungen zu formulieren, Rollen zu definieren und Kommunikationskanäle zu öffnen Teamvorstellung : Veranstalten Sie ein persönliches oder virtuelles Kennenlerntreffen, um neue Mitarbeiter dem Team vorzustellen. Dies hilft ihnen zu verstehen, an wen sie sich bei spezifischen Fragen und Hilfestellungen wenden können

Veranstalten Sie ein persönliches oder virtuelles Kennenlerntreffen, um neue Mitarbeiter dem Team vorzustellen. Dies hilft ihnen zu verstehen, an wen sie sich bei spezifischen Fragen und Hilfestellungen wenden können Peer-Unterstützung: Stellen Sie neuen Mitarbeitern einen Buddy oder Mentor zur Seite, um ihnen zu helfen, sich in ihre neue Rolle, Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur einzuleben 🧑‍🤝‍🧑

Wenn sich neue Mitarbeiter von Anfang an unterstützt fühlen, gewinnen sie schnell an Selbstvertrauen und haben das Gefühl, dazuzugehören. Das steigert ihr Engagement für die Aufgabe und ihren Antrieb, zum Team und den Unternehmenszielen beizutragen.

2. Bieten Sie Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten an

Ein gutes Onboarding-Programm ist ein guter Anfang. Um den Schwung aufrechtzuerhalten, müssen Sie kontinuierliche Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten.

Dies hilft den Mitarbeitern, die für ihre Aufgaben erforderlichen Qualifikationslücken zu schließen, und ist ein kluger Weg, um ihr Team motiviert zu halten und engagiert. Laut einer udemy-Bericht 2016 geben 80 % der Arbeitnehmer an, dass Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz ihr Engagement erhöhen.

Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihrer ausbildungsplan mit dieser Schulungsrahmenvorlage von ClickUp

Hier finden Sie einige praktische Tipps, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsprogramme ins Schwarze treffen:

Relevante Inhalte: Richten Sie die Schulungsinhalte auf die Ziele des Unternehmens und die individuellen Herausforderungen der Mitarbeiter aus

Richten Sie die Schulungsinhalte auf die Ziele des Unternehmens und die individuellen Herausforderungen der Mitarbeiter aus Interaktive Formate: Verzichten Sie auf langwierige und langweilige Schulungssitzungen. Setzen Sie auf Ansätze wie interaktive Workshops und Quizze, spielerisches Lernen und praxisnahe Simulationen

Verzichten Sie auf langwierige und langweilige Schulungssitzungen. Setzen Sie auf Ansätze wie interaktive Workshops und Quizze, spielerisches Lernen und praxisnahe Simulationen Feedback-Schleifen:Leistung verfolgen undfeedback einholen nach der Schulung. Dies hilft, künftige Schulungen zu verbessern, damit sie relevant und effektiv bleiben

Regelmäßige Schulungen unterstützen nicht nur die berufliche Entwicklung Ihres Teams, sondern steigern auch die Produktivität und Leistung in ihren Aufgaben. Mit anderen Worten: Das Wachstum Ihres Teams ist auch Ihr Wachstum.

3. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in wechselseitige Feedbackgespräche ein

Warum sollten Sie es bei den Rückmeldungen aus den Schulungen der Mitarbeiter belassen? Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, ihre Gedanken, Vorschläge und Bedenken auch in anderen Bereichen zu äußern. Denken Sie dabei an die Produktentwicklung, die Interaktion mit Kunden, interne Prozesse oder sogar Verbesserungen der Arbeitsplatzkultur.

Verwenden Sie vorlagen für Feedback-Formulare um Vorschläge zu erfassen, zu priorisieren und zu bearbeiten. Dies zeigt den Mitarbeitern, dass ihr Beitrag geschätzt wird, was sie natürlich dazu veranlasst, mehr beizutragen.

Aber Feedback ist keine Einbahnstraße. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Mitarbeiter auch Feedback von ihren Vorgesetzten und Kollegen erhalten können.

Die Chat-Ansicht speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

Das Recht personalmanagement-Software hilft dabei, diesen Prozess zu rationalisieren, selbst wenn man mit einem virtuellen Team arbeitet. Sie sollte die laufende Kommunikation über Kommentare, Chats, Slack und tägliche Berichte um Probleme und Bedenken in Echtzeit anzusprechen.

Dies verbessert die Teamarbeit und schafft die Grundlage für eine engagiertere und produktivere Belegschaft. Außerdem wird ein geschützter Raum für das Feedback der Mitarbeiter geschaffen - sei es zu Arbeitsprozessen, Teambeziehungen, Empfehlungen zu Büroräumen oder flexibleren Arbeitsplänen.

4. Feiern Sie gemeinsam besondere Anlässe

Feiern Sie besondere Anlässe wie Geburtstage und Arbeitsjubiläen mit Ihren Mitarbeitern. Ziehen Sie kleine Gesten in Erwägung, wie z. B. Gutscheine, Social-Media-Botschaften, das Anschneiden einer Torte oder sogar ein gemeinsames Mittagessen. Auf diese Weise können Sie Ihre Mitarbeiter einbinden und ihnen das Gefühl geben, geschätzt zu werden und Teil einer größeren Familie zu sein.

Nehmen Sie sich außerdem eine Auszeit von der normalen Routine, um lustige Feiertage und Veranstaltungen zu feiern. Denken Sie an den Nationalen Pizzatag, den Tag, an dem Sie Ihren Hund mit zur Arbeit nehmen, den Tag der zufälligen guten Taten und den Internationalen Tag der Freiwilligen. Dies schafft gemeinsame Erinnerungen und, was am wichtigsten ist, gibt Ihrem Team neue Energie, hart zu arbeiten, aber auch die Spontaneität Ihrer Unternehmenskultur zu schätzen. ⚡️

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0-Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Erstellen Sie einen Unternehmenskalender, um alle Mitarbeiter über besondere Meilensteine und Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Diese visuelle Erinnerung steigert die Vorfreude, ermutigt das Team zur Teilnahme und gibt jedem etwas, auf das er sich freuen kann.

Unterschätzen Sie niemals die Macht dieser kleinen Feiern. Sie ermutigen die Mitarbeiter, fördern die Moral und tragen zu einem lebendigen Arbeitsumfeld bei.

5. Planen Sie Veranstaltungen für Teamaktivitäten im Freien

Wer liebt nicht eine gute Mischung aus Spaß und frischer Luft? Wenn Sie Ihr Team für einige Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung nach draußen bringen, kann das die Dinge wirklich aufmischen ... auf eine gute Art und Weise, natürlich. Es hilft allen, sich zu entspannen, Kontakte zu knüpfen und neue Energie zu tanken. Beginnen Sie mit Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung wie:

Ein Feldtag

Campingausflug

Picknick im Park

Gruppenwanderung in der Natur

Schnitzeljagd in der Stadt

Wohltätigkeitsläufe oder -wanderungen

Teams, die zusammen spielen, arbeiten oft besser zusammen. Diese gemeinsamen Erfahrungen schaffen Vertrauen und ebnen den Weg für eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit. Investieren Sie also unbedingt in teambildende Maßnahmen - die Auswirkungen auf die Leistung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter sind es wert.

6. Organisieren Sie Talentshows für Mitarbeiter

Die Organisation von Talentshows am Arbeitsplatz kann eine Menge Spaß machen und eine Menge Vorteile bringen. Zunächst einmal ist es cool, zu sehen, welche verborgenen Talente Ihre Mitarbeiter haben, und ihre Vielfalt und Kreativität zu feiern. Sie werden entdecken, dass die stille Person aus der Buchhaltung jonglieren kann oder dass Ihr Projektmanager Gitarre spielt! 🎸

Außerdem werden so die Silos zwischen den verschiedenen Abteilungen aufgebrochen. Menschen, die vielleicht nicht täglich miteinander zu tun haben, bekommen so die Chance, zusammenzuarbeiten und persönliche Kontakte zu knüpfen.

Planen und organisieren Sie unvergessliche Events mit dem besten Eventmanagement-Tool

Außerdem ist es ein tolles Gefühl, seine Teamkollegen für ihre einzigartigen Talente anzufeuern und selbst angefeuert zu werden. Durch diese teambildende Aktivität fühlt sich das Büro mehr wie eine Gemeinschaft an, was für die Verbesserung der täglichen Kommunikation und die Steigerung des Mitarbeiterengagements entscheidend ist.

7. Veranstalten Sie Kunsthandwerk-Workshops

Kunst- und Handwerks-Workshops sind eine weitere gute Möglichkeit, eine Pause von der Arbeit zu machen und sich mit Kollegen in einer entspannten Umgebung zu treffen. Die Aktivitäten können von Malen über Töpfern bis hin zu Heimwerkerprojekten alles umfassen.

Bei der Erledigung ihrer regulären Aufgaben wird die linke Gehirnhälfte, die für Logik und analytisches Denken zuständig ist, stark beansprucht. Kunstaktivitäten hingegen stimulieren die rechte Gehirnhälfte und regen Kreativität und Vorstellungskraft an. Diese Verschiebung führt oft zu neuen, innovativen Ideen, wenn die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Der Umgang mit Kunstmaterialien, die Verwendung leuchtender Farben und die Schaffung greifbarer Produkte sind therapeutisch und beruhigend. Es hilft, Stress abzubauen, verbessert die Stimmung und schärft den Fokus und die Konzentration. 🧑‍💻

Um diese Vorteile zu maximieren, sollten Sie regelmäßig Sitzungen veranstalten, die Art der Kunst und des Handwerks variieren und verschiedene Ausbilder einladen, ihr Fachwissen weiterzugeben.

8. Teilen Sie Ihre Ideen in kleinen TED-ähnlichen Vorträgen

Minivorträge im TED-Stil sind eine hervorragende Möglichkeit, den Wissensaustausch unter den Teammitgliedern zu fördern. Es gibt ihnen die Möglichkeit, über ihre Interessen zu sprechen, ganz gleich, ob es um die Arbeit oder ihre persönlichen Leidenschaften geht.

Vor Gleichaltrigen zu sprechen kann eine Herausforderung sein, vor allem am Anfang. Mit etwas Übung und Unterstützung kann dies jedoch das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, in der Öffentlichkeit zu sprechen, erheblich steigern. Dies ist besonders nützlich, wenn Mitarbeiter Webinare, Konferenzen und Kundenpräsentationen abhalten müssen.

Das Zuhören zu verschiedenen Themen weckt die Neugier der Teammitglieder und führt zu einer kontinuierlichen Selbstverbesserung. Außerdem lernen sie dadurch andere Perspektiven und Ansätze kennen, die sie vorher nicht in Betracht gezogen haben.

Regelmäßige Veranstaltungen dieser Art sind eine gute Möglichkeit, eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und Wachstums zu fördern.

9. Essen gehen und etwas Neues lernen

Mittagspausen müssen nicht nur dazu dienen, den Körper aufzutanken. Ab und zu kann man auch den Geist auftanken. 🧠

Warum probieren Sie also nicht Lunch-and-Learn-Sitzungen für Ihr Team aus? Sie könnten diese einmal im Monat, vierteljährlich oder in einem anderen regelmäßigen Abstand veranstalten. Laden Sie Gastredner ein, die eine Vielzahl von Themen behandeln, von den neuesten technischen Entwicklungen über Gesundheitstipps bis hin zur Entwicklung von Soft Skills.

Ziehen Sie benutzerdefinierte Felder per Drag & Drop in die ClickUp-Formularansicht, um Feedback zu den Arten von Lunch-and-Learn-Sitzungen zu sammeln, an denen Ihre Mitarbeiter interessiert wären

Sie könnten auch ein Buch des Monats einführen, das sich auf die persönliche Entwicklung oder Branchentrends bezieht. In der Mittagspause können sich dann alle über ihre wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch austauschen.

Das Schöne an Lunch-and-Learn-Sitzungen ist, dass sie das Lernen weniger zu einer lästigen Pflicht machen, sondern eher zu einer ansprechenden und angenehmen Erfahrung.

10. Halten Sie sich mit Gesundheits- und Wellness-Aktivitäten fit

Wenn Ihr Team körperlich fit ist, arbeitet es noch besser. Warum also nicht einige Fitnessinitiativen am Arbeitsplatz einführen?

Yoga-, Zumba- oder Aerobic-Kurse sind eine gute Möglichkeit, den Tag zu beginnen oder sich nach einem langen Arbeitstag zu entspannen. Engagieren Sie einmal pro Woche (oder an bestimmten Tagen) einen Fitnesstrainer, der das Team durch eine Sitzung führt. Wenn Sie nur über ein begrenztes Budget verfügen, sollten Sie sich für Fitness-Apps anmelden, die von Profis geleitet werden.

Eine weitere lustige Idee ist die Organisation von wöchentlichen oder monatlichen Fitnesswettbewerben, bei denen die Mitarbeiter in freundschaftlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten, z. B. beim Zählen von Schritten, beim Planken oder beim Seilspringen. Das sorgt für Spaß und Kameradschaft und fördert gleichzeitig einen gesunden Lebensstil. 🤸‍♂️

Setzen Sie gesunde neue Gewohnheiten Schritt für Schritt um - mit der ClickUp-Vorlage für den persönlichen Gewohnheits-Tracker

Wenn es der Platz zulässt, können Sie einen kleinen Fitnessraum oder einen speziellen Trainingsbereich im Büro einrichten. Alternativ können Sie mit örtlichen Fitnessstudios oder Fitnesszentren zusammenarbeiten und Ihren Mitarbeitern vergünstigte Mitgliedschaften anbieten.

Die Förderung von Gesundheit und Wellness verbessert die psychische Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter. Dies führt zu einem niedrigeren Stressniveau, einer besseren Konzentration und weniger gesundheitsbedingten Fehlzeiten.

Wie man Mitarbeiterengagement messen kann

Nach der Einführung Ihrer Strategie zur Mitarbeiterbindung besteht der nächste Schritt darin, ihre Wirksamkeit zu messen. Nicht jede Aktivität wird ein Erfolg sein, und das ist auch in Ordnung. Indem Sie das Feedback der Mitarbeiter und die Teilnahmequoten genau im Auge behalten, können Sie entscheiden, welche Aktivitäten Sie beibehalten und welche Sie überarbeiten oder ersetzen wollen.

Diese Bewertungen durchzuführen und gleichzeitig andere HR-Aufgaben zu bewältigen, kann sich sehr überwältigend anfühlen. Zum Glück ist ClickUp so konzipiert, dass es hilft HR-Teams alles reibungslos verwalten. Rationalisieren Sie damit Ihre Arbeitsabläufe, von der Einstellung und dem Onboarding bis hin zur Verwaltung des Mitarbeiterengagements und der Leistungsverfolgung - Sie müssen nicht bei Null anfangen, sondern können einfach eine der über 120 HR-Vorlagen von ClickUp auswählen und anpassen.

Mit ClickUp-Ziele zur Messung der Effektivität Ihrer Mitarbeiterengagement-Strategie und zur Verfolgung der allgemeinen HR-Ziele ist ein Kinderspiel. Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit. Außerdem können Sie Umfragen zum Mitarbeiterengagement planen, um herauszufinden, wie sehr sich die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit und der Mission des Unternehmens verbunden fühlen.

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Einblicke in Ihre Fortschritte

Sammeln und organisieren Sie diese Antworten in der ClickUp-Tabellenansicht und visualisieren Sie die Erkenntnisse mit Torten-, Balken- und Liniendiagrammen in ClickUp Dashboards . Das Dashboard ist auch ideal für überwachung der Mitarbeiterproduktivität und Leistungstrends im Laufe der Zeit. Auf diese Weise ist es einfach, Bereiche zu identifizieren, die gut funktionieren, und andere, die Aufmerksamkeit erfordern.

Und wenn Sie einmal nicht weiterkommen, ClickUp AI könnte eine Hilfe sein. Verwenden Sie dies KI-Tool für HR-Aufgaben wie das Vorschlagen von Umfragefragen, das Zusammenfassen von qualitativen Umfrageantworten und das Brainstorming von Ideen für Ihre nächsten Schritte.

Ein großartiges Team zu haben, ist zwar großartig, aber der eigentliche Knackpunkt ist, sicherzustellen, dass sie ihre Leistung maximieren und gut zusammenarbeiten. Probieren Sie die oben genannten Aktivitäten aus und sehen Sie, wie sie helfen. Der Schlüssel ist, klein anzufangen und konsequent zu bleiben.

Und vergessen Sie nicht zu überprüfen, wie gut die von Ihnen gewählten Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung funktionieren. Mit einer tool zur Mitarbeiterüberwachung wie ClickUp hilft Ihnen mitarbeiter zu verwalten und gleichzeitig Ihre Engagement-Strategien zu verfolgen, zu analysieren und zu verfeinern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und sorgen Sie für zufriedenere und engagiertere Mitarbeiter. ✨