10 Human Capital Management Software für Unternehmen im Jahr 2024

Die Verwaltung des Humankapitals ist nie einfach. Fachleute für Personalmanagement tragen oft viele Hüte. Sie müssen Mitarbeiter anwerben, einstellen, entwickeln, bezahlen, verwalten und an sich binden. Und sie arbeiten in der Regel mit begrenzten Ressourcen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet HCM- oder Human Capital Management-Software den Personalverantwortlichen die richtigen Tools für das Personalmanagement.

Mit dem explosionsartigen Wachstum des Marktes nimmt jedoch auch die Zahl der Anbieter von HCM-Lösungen ständig zu. Es stellt sich also die Frage, welche Human Capital Management-Lösungen Sie in Betracht ziehen sollten

In diesem Blog erfahren Sie, was Sie von einer kompetenten HCM-Software erwarten können und welches die 10 besten HR-Systeme sind, die Sie bei all Ihren Anforderungen an das Humankapitalmanagement unterstützen.

Was ist Humankapital-Management-Software?

Human Capital Management (HCM)-Software ist eine umfassende Lösung, die aus einer Reihe von HR tools für die Verwaltung Ihrer Arbeitskräfte, HR-Abläufe, Zahlungen an Mitarbeiter und vieles mehr.

Mit HCM-Software können Sie die Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Sozialleistungen, die Personalbeschaffung und das Leistungsmanagement rationalisieren und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und Branchenstandards sicherstellen.

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Humankapitalmanagement achten?

Hier ist eine Liste der wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, bevor Sie sich für ein HCM-System entscheiden:

Kernfunktionen des Personalwesens: Suchen Sie nach einer HCM-Software, die alle Funktionen des Personalwesens über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters hinweg abdeckt, vom Einstellungsprozess über die Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Talentmanagement, Mitarbeiterengagement, Verwaltung von Sozialleistungen, Personalplanung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kostenmanagement usw.

Leistungsmanagement: Wählen Sie eine HCM-Software, die Sie bei der Einstellung von Zielen, der Durchführung von Mitarbeiterbeurteilungen, der Nachfolgeplanung, der Verwaltung von Positionen und der Nachverfolgung der beruflichen Entwicklung unterstützt

Berichterstattung und Analysen: Achten Sie auf HCM-Lösungen, die Datenanalysen in Echtzeit über intuitive Dashboards, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) und Berichterstellung bieten. Viele Workforce Management Tools bieten auch maschinelles Lernen und vorausschauende Analysen in Bezug auf Fluktuation und Mitarbeiterbindung

Compliance und Lernen: Wählen Sie eine Software, die die globale Einhaltung der Personalvorschriften durch integrierte Nachverfolgung und regionenbasierte Einstellungen sicherstellt und so die Auditbereitschaft gewährleistet

Integrationen: Ihre HCM-Software sollte sich nahtlos in andere Tools integrieren lassen, die Ihr Geschäft nutzt, z. B. Buchhaltungsplattformen, Anbieter von Zahlungen oder Dienste für Hintergrundüberprüfungen

Sicherheit und Support: Achten Sie auf eine Software, bei der die Sicherheit der Daten durch Features wie Datenverschlüsselung und rollenbasierten Zugriff im Vordergrund steht. Achten Sie außerdem auf umfassenden technischen Support, Schulungen, Implementierung und regelmäßige Upgrades, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Die 10 besten Softwarelösungen für das Personalwesen

1. ClickUp

Stellen Sie Ihr ideales Team ein und verwalten Sie es mit der HR-Management-Plattform von ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Personalmanagement und recruitment tool das Ihr HR-Team bei der Verwaltung der Mitarbeiter von der Einstellung über das Onboarding, das Leistungsmanagement und das Talentmanagement bis hin zur Pensionierung unterstützt.

Mit einem riesigen Array von anpassbaren Features und über 1.000 Integrationen ist ClickUp ein Hub für die Konsolidierung von Arbeiten über verschiedene Abteilungen hinweg und die Schaffung eines kollaborativen Workspace. Dies macht es ideal für HR-Teams, die Mitarbeiterdaten, Personalplanung, Vergütungsmanagement, Mitarbeiterengagement und Nachverfolgung von Zielen beaufsichtigen. ClickUp Ziele kann HR-Teams und Team-Managern helfen, Ziele im gesamten Unternehmen transparent einzustellen und nachzuverfolgen. Legen Sie Einzelziele in Form von Zahlen, Geldbeträgen, Wahr/Falsch-Werten oder Aufgaben fest; kombinieren Sie Einzelziele aus mehreren Teams zu Zielen. Legen Sie Fristen fest, erstellen Sie Scorecards, und geben Sie Ziele für alle Mitarbeiter im Unternehmen frei, die über Ansichts- oder Bearbeitungsrechte verfügen.

Ansicht Ihrer gesamten Rekrutierungspipeline und HR-Funktionen mit ClickUp Views

Auch die Visualisierung von Aufgaben und Zielen wird zum Kinderspiel mit der Vielfalt der ClickUp Ansichten verfügbar. Sie können die über 15 Ansichten mit benutzerdefinierten Feldern und Status an Ihre Anforderungen anpassen. Die Listenansicht zum Beispiel hilft bei der Nachverfolgung von Aufgaben nach Feldern wie Fälligkeitsdatum, Priorität, Eigentümer usw. Die Kalender-Ansicht hilft bei der Nachverfolgung von Aktivitäten nach Datum und Dauer.

Mit kollaborativen ClickUp Dokumente können Sie alle Unternehmensrichtlinien, Ressourcen und Wissensdatenbanken an einem Ort zentralisieren. Bearbeiten und aktualisieren Sie sie nach Bedarf und geben Sie sie mit benutzerdefinierten Zugriffsrichtlinien für alle Teams frei. Die Website Universal Search feature stellt sicher, dass kein Dokument und keine Aufgabe mehr als ein oder zwei Klicks entfernt ist!

Verfolgen Sie die Leistung und Workload Ihrer Mitarbeiter mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Anpassbar ClickUp Dashboards ermöglichen Ihnen die Erstellung von Berichten in Echtzeit über die Leistung Ihrer Mitarbeiter, ihr Engagement, die Abschlussquoten von Leistungsbeurteilungen und alle anderen Prioritäten des Personalmanagements während des ganzen Jahres. Diese visuell ansprechenden Dashboards können auch für Stakeholder-Präsentationen und Business-Strategie-Meetings verwendet werden. Sie bieten über 50 Widget-Variationen, die auf verschiedene HR-Szenarien zugeschnitten sind, wie z. B. besetzte Positionen, Zeit bis zur Einstellung und Teamleistung

Und das ist noch nicht alles. ClickUp Gehirn , der schlaue KI-Assistent in ClickUp, kann Ihnen auch helfen, Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben schneller abzuarbeiten. Probieren Sie ihn für alles aus, vom Schreiben eines mitarbeiter-Belohnungsprogramm ankündigung für die Zusammenfassung der Notizen Ihres nächsten Meetings in Elemente für Maßnahmen.

Hunderte von vorgefertigten Vorlagen in ClickUp's Vorlagen-Bibliothek sorgt dafür, dass Sie bei der Einstellung keine Zeit verlieren. Diese hochgradig anpassbaren Vorlagen decken eine Vielzahl von Anwendungsfällen im Zusammenhang mit der Personalbeschaffung, der Erstellung von Richtlinien, dem Leistungsmanagement, der Einstellung von Zielen und vielem mehr ab.

Die HR SOP-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von HR-Prozessen und -Verfahren zu unterstützen.

Zum Beispiel die ClickUp HR SOP Vorlage dient als hervorragende Ressource, um Ihr Team mit den Prozessen in ClickUp Whiteboards vertraut zu machen. Diese Vorlage verwendet eine lebendige, gut strukturierte und anpassbare Tabelle in Ihrem kollaborativen Whiteboard, die es Personalmanagern erleichtert, das Team zu schulen, Aufgaben für die Personalbeschaffung einzustellen, Einstellungen zu verwalten und onboarding von Mitarbeitern prozesse, und mehr

ClickUp beste Features

Mehrere Ansichten des Workflows: Genießen Sie die vielfältigen Visualisierungsmöglichkeiten von ClickUp fürHR Ziele, einschließlich Tabellen-, Listen-, Formular-, Kalender- und Workload-Ansichten. Mehrere Möglichkeiten, Workflows zu überblicken, helfen beieffiziente Verwaltung der Mitarbeiterdatenbanksortierung, Filterung und Kapazitätsplanung

Genießen Sie die vielfältigen Visualisierungsmöglichkeiten von ClickUp fürHR Ziele, einschließlich Tabellen-, Listen-, Formular-, Kalender- und Workload-Ansichten. Mehrere Möglichkeiten, Workflows zu überblicken, helfen beieffiziente Verwaltung der Mitarbeiterdatenbanksortierung, Filterung und Kapazitätsplanung HR-Automatisierung: Rationalisieren Sie HR-Prozesse mit dem umfangreichen Array von über 100 Automatisierungsmöglichkeiten von ClickUp. Automatisieren Sie damit die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, die Population von Kommentaren, Statusänderungen und vieles mehr und ermöglichen Sie so effiziente und zielgerichtete Abläufe, die sich an den Bedürfnissen Ihres Teams orientieren

Rationalisieren Sie HR-Prozesse mit dem umfangreichen Array von über 100 Automatisierungsmöglichkeiten von ClickUp. Automatisieren Sie damit die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, die Population von Kommentaren, Statusänderungen und vieles mehr und ermöglichen Sie so effiziente und zielgerichtete Abläufe, die sich an den Bedürfnissen Ihres Teams orientieren Einheitliches HR-Dashboard: Überwachen Sie Meilensteine, Einzelziele und HR-KPIs von Projekten mit anpassbaren und ansprechenden Dashboards in ClickUp, die eine einheitliche und zugängliche Übersicht für Ihr gesamtes Team bieten

Überwachen Sie Meilensteine, Einzelziele und HR-KPIs von Projekten mit anpassbaren und ansprechenden Dashboards in ClickUp, die eine einheitliche und zugängliche Übersicht für Ihr gesamtes Team bieten Vorgefertigte Vorlagen: Erstellen Sie Workflows und standardisieren Sie Prozesse schnell mit Hunderten von anpassbaren Vorlagen

Erstellen Sie Workflows und standardisieren Sie Prozesse schnell mit Hunderten von anpassbaren Vorlagen Kollaborative Dokumentation: Erstellen und speichern Sie leicht durchsuchbare und gemeinsam nutzbare Dokumente zu allem, von SOPs bis zur Personalbeschaffung, in ClickUp Docs

ClickUp Limitierungen

Die mobile App verfügt möglicherweise nicht über alle Features der Desktop-Version

Die Benutzer können sich aufgrund der umfangreichen Features nur schwer an die App gewöhnen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Arcoro

Quelle: Arcoro Arcoro ist ein Anbieter von benutzerdefinierten HR-Lösungen für die Baubranche, von der Personalbeschaffung bis zum Compliance-Management. Mit seinem bewährten Fachwissen und seinen umfassenden Modulen überbrückt Arcoro Kommunikationslücken, stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher und befähigt die Belegschaft im Baugewerbe.

Mit Arcoro können Sie die Nachverfolgung von Bewerbungen, das Onboarding, die Mitarbeiterverwaltung, das Abwesenheitsmanagement, das Leistungsmanagement, die Zeiterfassung und die Leistungserfassung verwalten.

Arcoro beste Features

Automatisieren Sie die Einstellung, das Onboarding und andere Aufgaben in der Personalverwaltung

Integration mit Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint und Foundation zur Verwaltung von HR-Daten und Kommunikation zwischen Feld und Büro

Erhalten Sie Einblicke und fortschrittliche Analysen durch das Bewerberverfolgungssystem von Arcoro

Fördern Sie Ihre Mitarbeiter und erhöhen Sie die Mitarbeiterbindung mit Leistungs- und Lernmanagementsystemen

Bequemer Support durch benutzerfreundliche Anleitungen und On-Demand-Schulungen

Arcoro Limiten

Limitiert auf bauabhängige Geschäfte

Stempel werden manchmal nicht synchronisiert. Einige Personalverantwortliche haben berichtet, dass sie Daten manuell eingeben müssen

Einige Benutzer haben die Hinzufügung von PDF Formularen gefordert

Nachverfolgung der Mitarbeiter über GPS muss verbessert werden

Arcoro Preise

Benutzerdefinierte Preise

Arcoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (80+ Bewertungen)

3.9/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

3. Paychex Flex

Quelle: Paychex Paychex Flex ist ein All-in-One HCM-, PEO- und HR-Software die kleine und mittlere Geschäfte bei der Rationalisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Personalverwaltung, der Verwaltung von Sozialleistungen und anderer damit verbundener Aufgaben unterstützt.

Sie vereinfacht die Personalverwaltung mit einem Professional Employer Organization (PEO)-System, das die Aufgaben der Personalabteilung rationalisiert und finanzielle und zeitliche Ressourcen einspart.

Paychex Flex beste Features

Rationalisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit automatisierten Berechnungen und Steuererklärungen

Vereinfachen Sie das Freigeben von Daten und die Kommunikation mit zentralisierten Online-Verwaltungssystemen,

Proaktive Überwachung von Änderungen der weltweiten Gesetze und Vorschriften für Arbeitnehmer, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung der Vorschriften zu automatisieren

Sparen Sie Zeit und Papierkram mit einem speziellen Self-Service-Portal für Mitarbeiter, das es ihnen ermöglicht, Aufgaben im Personalwesen eigenständig zu erledigen

Einfache Nachverfolgung und Erfassung von Mitarbeiterstunden für die Gehaltsabrechnung und andere HR-Funktionen mit Paychex Flex Time

Paychex Flex Beschränkungen

Veraltete UI

Benutzer haben sich mehr Features für die Selbstverwaltung gewünscht, die nicht direkt von Paychex Flex abhängig sind

Paychex Flex Preise

Essentials: $39/Monat + $5 pro Mitarbeiter

$39/Monat + $5 pro Mitarbeiter Auswahl: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pro: Benutzerdefinierte Preise

Paychex Flex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

4. Ceridian Dayforce HCM

Quelle: Dayforce Mit über 6 Millionen Benutzern weltweit hat sich Dayforce auf die Vereinfachung der Skalierbarkeit spezialisiert. Es handelt sich um eine ganzheitliche HCM-Anwendung mit einem einzigen Datenmodell, immer aktiver Berechnung und eingebetteter Intelligenz.

Es verfügt über hervorragende Personalisierungsoptionen mit Echtzeit-Analysen und Visualisierung für Ihre täglichen HR-Anforderungen.

Dayforce HCM beste Features

Optimieren Sie die Gehaltsabrechnung in mehr als 200 Ländern und Gebieten

Nutzen Sie KI, um intelligente Einstellungsentscheidungen zu treffen, das Workflow-Management zu optimieren und Talente zu verwalten und zu binden

Vermeiden Sie die mühsame manuelle Aktualisierung von Berichten; erstellen Sie dynamische HR-Berichte, die in Echtzeit aktualisiert werden

Gewährleisten Sie die Sicherheit der Daten Ihrer Mitarbeiter durch eingebettete Datenschutzkontrollen und ein Design, das der Sicherheit von Grund auf Priorität einräumt

Beschränkungen von Dayforce HCM

Kann riesige, unleserliche Berichterstellungen erstellen

Das Feature zur Selbstbedienung der Mitarbeiter ist veraltet

Sofortiger Kundensupport sollte zugänglich sein, ohne dass für jeden Fall ein Login erforderlich ist

Preise für Dayforce HCM

Benutzerdefinierte Preise

Dayforce HCM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (780+ Bewertungen)

4.2/5 (780+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (940+ Bewertungen)

5. Eddy

Quelle: Eddy Eddy ist stolz auf seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie können die einheitliche Plattform von Eddy nutzen, um Mitarbeiter einzustellen, zu beschäftigen, zu verwalten und zu bezahlen. Mit der vielseitigen Eddy Payroll wird der Zeitaufwand für die Gehaltsabrechnung drastisch reduziert.

Eddy speichert Mitarbeiterdaten in einer sicheren Umgebung, auf die Sie überall zugreifen können. Sie können auch auf automatisierte Nachrichtenübermittlung, anpassbare Pipelines und automatische Buchungsfunktionen zugreifen.

Eddy beste Features

Vereinfachung der Lohn- und Gehaltsabrechnung für kleine Geschäfte durch leistungsstarke Automatisierung

Erledigen Sie die vierteljährlichen und jährlichen Steuererklärungen sowie die Erstellung und Einreichung von W-2 und 1099-NEC am Jahresende

Nachverfolgung der Mitarbeiterstunden und Berechnung des genauen Stundenlohns mit Eddys Feature zur Zeiterfassung

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Nachlässigkeiten durch automatisierte Nachrichtenübermittlung, anpassbare Pipelines und automatische Stellenausschreibungen in großen Jobbörsen

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die Ansicht ihres Kontostandes und die bequeme Beantragung von Freizeit über eine mobile App

Eddy Limitierungen

Benötigt mehr regionsspezifische Arbeitsrechtsaktualisierungen

Mehrere Benutzer stießen auf Fehler, wenn sie versuchten, Dokumente für neue Mitarbeiter hochzuladen

Ein Mitarbeiter muss die Einladung annehmen, um auf der Registerkarte "Onboarding" zu erscheinen

Eddy-Preise

Starter: $4/Monat pro Person

$4/Monat pro Person Wachstum: $8/Monat pro Person

$8/Monat pro Person Premium: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Add-Ons: Lohnabrechnung: $6/Person Einstellung: $199/Monat



Eddy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

6. Trakstar

Quelle: Trakstar Trakstar ist eine Cloud-basierte Software für die Leistungsbeurteilung, die vier sich ergänzende Produkte in einer Lösung für die Talententwicklung vereint: Leistungsmanagement, Lernmanagement, Bewerberverfolgung und Personalanalyse.

Trakstar bietet ein 360° Review Feature, das umfassendes Mitarbeiterfeedback liefert und das Wachstum der Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen fördert. Darüber hinaus hilft Ihnen das Feature Candidate Sourcing, kompetente Talente zu finden.

Trakstar beste Features

Erstellung von Online-Kursen und Schulungsmodulen mit der benutzerfreundlichen Plattform von Trakstar Learn zur Erstellung von eLearning-Kursen für Hybrid-, Remote- und Präsenzteams

Onboarding rationalisieren und die Kandidatensuche optimieren und mit Trakstar Hire Stellenanzeigen in den wichtigsten Jobbörsen freigebenMit _Trakstar Insights die Leistung verfolgen und datengestützte Entscheidungsfindung für kontinuierliche Verbesserungen fördern

Automatisieren Sie den Import von Bewerberinformationen und die Zusammenarbeit mit externen Personalvermittlern

Grenzen von Trakstar

Mehrere Benutzer haben ihre Unzufriedenheit mit den Berichterstellungen der Plattform geäußert und behauptet, dass es ihnen an Tiefe mangelt und sie ihre Anforderungen nicht angemessen erfüllen können

Keine Möglichkeit, eine narrative Bewertung anstelle einer Bewertung durchzuführen

Fehlende Möglichkeiten zur automatisierten Berichterstellung

Trakstar-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Trakstar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (450+ Bewertungen)

4.2/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

7. Rippling

Quelle: Kräuseln Rippling ist eine Cloud-basierte HCM-Software, die Arbeitsabläufe in den Abteilungen Personal, IT und Finanzen unter einem Dach rationalisiert.

Die HR-Software ist benutzerfreundlich, intuitiv und mit vielen Features ausgestattet, die alles von der Gehaltsabrechnung bis zu Umfragen zum Mitarbeiterfeedback abdecken.

Rippling beste Features

Zuganganpassbare HR-Vorlagen für die Gehaltsabrechnung und andere wichtige HR-Aufgaben

Bewältigen Sie die Komplexität der Verwaltung einer globalen Belegschaft mit speziellen Features für lokalisierte Gehaltsabrechnungen, Steuern und Compliance-Anforderungen

Verwenden Sie den Custom Workflow Builder, um beliebige manuelle Prozesse zu automatisieren oder Daten über mehrere Systeme hinweg zu synchronisieren - ganz ohne Code

Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, sich in Echtzeit an- und abzumelden, und Arbeitgebern, Pausen in Echtzeit zu überprüfen und zu genehmigen - mit intelligenten Zeitmessern

Implementieren Sie rollenbasierte Berechtigungen und Richtlinien, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, um benutzerdefinierte Zugriffe und Genehmigungen zu gewährleisten

Rippling Beschränkungen

Lange Ladezeiten bei Transition Flows

Die Benutzeroberfläche muss benutzerfreundlicher gestaltet werden

IT-Management-Integration erforderlich

Rippling-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,270+ Bewertungen)

4.8/5 (2,270+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (3,030+ Bewertungen)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Quelle: Oracle HCM Das Angebot von Oracle Cloud HCM deckt verschiedene Bereiche ab, von Personalwesen und Aufgabenmanagement bis hin zu Workforce Management, Gehaltsabrechnung und HCM-Analysen.

Oracle gewährleistet die Einhaltung globaler Rechts- und Unternehmensstandards. Mit sicheren Self-Service-Optionen können Mitarbeiter bei Bedarf persönliche Daten, PTO und Gehaltsabrechnungen verwalten.

Oracle Fusion Cloud HCM beste Features

Sicherstellung der Einhaltung globaler Vorschriften und branchenspezifischer Anforderungen

Bereitstellung sicherer, mobiler Self-Service-Portale für Mitarbeiter zur Verwaltung persönlicher Daten und wichtiger Aufgaben

Verwaltung von Branchen-, Gewerkschafts- und Vertragsvereinbarungen mit regelbasierten Workflows

Nutzen Sie prädiktive Analysen, um Top-Talente zu identifizieren und zu binden, indem Sie ihr Abwanderungsrisiko einschätzen

Einsatz von KI-Algorithmen zur Erkennung von Anomalien wie Geistermitarbeitern und nicht autorisierten Änderungen der Gehaltsabrechnung

Oracle Fusion Cloud HCM Limits

Keine Möglichkeit zum Herunterladen von Lebensläufen oder Bewerbungen in großen Mengen

Ein suboptimales Navigationssystem, das zu viele Klicks erfordert

Die Softwareleistung kann sich verschlechtern und träge werden, wenn sie von mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet wird

Die Preisgestaltung kann für kleine Geschäfte kostspielig sein

Preise für Oracle Fusion Cloud HCM

Help Desk: 4 $ pro Mitarbeiter und Monat

4 $ pro Mitarbeiter und Monat Talent Management: $10 pro Mitarbeiter pro Monat

$10 pro Mitarbeiter pro Monat Global HR: $15 pro Mitarbeiter pro Monat

Oracle Fusion Cloud HCM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (520+ Bewertungen)

3.5/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (60+ Bewertungen)

9. Paycor HCM

Quelle: Paycor Paycor HCM ist ein All-in-One-HR-, Gehaltsabrechnungs-, Talentakquisitions- und Talentmanagementsystem. Die HCM-Software lässt sich leicht auf verschiedene Branchen zuschneiden und konfigurieren, z. B. das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie, das Gastgewerbe und professionelle Dienstleistungen.

Paycor bietet auch Steuer- und Compliance-Optionen, Systeme zur Fehlerbehebung und andere herausragende Features.

Paycor HCM beste Features

Genießen Sie einzigartige Zahlungsoptionen wie On Demand Pay, Paycor Wallet, und mehr

Vereinfachen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit dem AutoRun Feature, das Zahlungen nach bestimmten Zeitplänen automatisiert

Automatisieren Sie Talent-Sourcing, Rekrutierung und Onboarding

Erhalten Sie Echtzeit-Warnungen über fehlende oder ungültige Steuer-IDs und Adressen direkt auf Ihrem Dashboard

Effizientes Talentmanagement mit speziellen Systemen für Talententwicklung, Karrieremanagement und Vergütungsplanung

Bequemer Zugriff auf Gehalts- und Sozialleistungsinformationen, Anträge auf Freistellung, Aktualisierungen persönlicher Daten und vieles mehr über die Paycor Mobile App

Paycor HCM Beschränkungen

Schlechter Kundenservice

Bessere Fehlerbehebungen vor der Veröffentlichung sind erforderlich

Die Berichterstellung ist unintuitiv

Paycor HCM Preise

Benutzerdefinierte Preise

Paycor HCM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (700+ Bewertungen)

4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,760+ Bewertungen)

10. Workday Human Capital Management

Quelle: Arbeitstag Workday ist eine CRM-Software für Unternehmen, die Finanzprozesse mit Personalwesen, Planung und Analytik integriert. Daher bietet sie eine umfassende Lösung für die Personalverwaltung.

Mit Workday KI als Kernstück ist es eine intelligente, flexible Suite von HR-Anwendungen, die besser zusammenarbeiten.

Workday HCM beste Features

Native Integration mit Workday Skills Cloud, einem KI-gesteuerten Tool, das Führungskräfte in die Lage versetzt, agile Strategien zu entwickeln

Nutzen Sie erweiterte Analysemöglichkeiten, um über leicht verständliche Dashboards detaillierte Einblicke in die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu erhalten

Nutzen Sie Wettbewerbsbenchmarking und Self-Service-Berichterstellung, um Chancen schneller zu erkennen

Schnelle Integration in Ihr bestehendes IT-Ökosystem über Tausende von öffentlichen APIs und einen Marketplace

Grenzen von Workday HCM

Die Funktionen zur Berichterstellung sind mit einer steilen Lernkurve verbunden und können für neue Benutzer verwirrend sein

Workday-Rollen müssen besser anpassbar sein

Die globale Suchoption ist nicht die beste

Preise für Workday HCM

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Workday HCM

G2: 4/5 (1.300+ Bewertungen)

4/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,330+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste HCM-Software für Ihr Business

Jede HCM-Software auf dieser Liste bietet etwas Neues und Einzigartiges. Sie alle spezialisieren sich auf eine bestimmte Nische. Wenn Sie also bestimmte Funktionen benötigen, sollten Sie die Software wählen, die am besten zu Ihnen passt.

Wenn Sie jedoch noch unschlüssig sind, welche Personalverwaltungssoftware Sie wählen sollen, entscheiden Sie sich für diejenige, die alles zu erledigen hat - ClickUp. ClickUp-Software für das Personalwesen bietet Ihnen das Beste aus allen Welten. Sie erhalten eine hervorragende HCM-Plattform, die Ihre Personalabteilung bei der Erstellung und Pflege effizienter Workflows für alle Personalverwaltungsprozesse während des gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter unterstützt.

Und eine umfassende Software für das Ressourcen- und Projektmanagement mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die allen Anforderungen des Geschäfts gerecht wird.

Worauf warten Sie noch? Testen Sie ClickUp kostenlos jetzt!