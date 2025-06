10 kostenlose Vorlagen für Serviceanfrageformulare zur Vereinfachung von Workflows im Servicemanagement

Optimierte Formulare: Die Ansicht "Formular für kreative Anfragen" ermöglicht es Stakeholdern oder Teammitgliedern, Anfragen einfach zu übermitteln. Diese benutzerfreundlichen Formulare erfassen alle wesentlichen Details, die Sie für den Start benötigen, und minimieren so die Kommunikation hin und her

Klare Kommunikation: Die Ansicht "Start Here" bietet eine schnelle Übersicht über die Vorlage, sodass jeder versteht, wie Anfragen effektiv übermittelt werden

Visualisierte Nachverfolgung des Fortschritts: Behalten Sie mit der Ansicht "Creative Request Pipeline" im Kanban-Stil die vollständige Kontrolle über Ihre kreative Pipeline. Diese Ansicht unterteilt Aufgaben in sieben verschiedene Status, darunter "In Bearbeitung", "Zur Genehmigung" und "Geliefert", und sorgt so für klare Sichtbarkeit des Fortschritts jeder Anfrage