Beispiele für Peer-Feedback für wirksame Leistung

Was ist Peer-Review-Feedback?

Peer-Review-Feedback ist ein etablierter Prozess, bei dem sich Kollegen gegenseitig Feedback geben, basierend auf ihren Beobachtungen von arbeitsbezogenem Verhalten, Fähigkeiten und Leistungen.

Aber warum ist es wichtig, Peer-Feedback zu geben?

Mehrere Perspektiven: Peer-Reviews verhindern die Voreingenommenheit von Vorgesetzten und persönliche Bevorzugung. Ihr Team kann sich selbst mit den Augen seiner Kollegen sehen und erhält so eine breitere Perspektive auf seine Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche

Peer-Reviews verhindern die Voreingenommenheit von Vorgesetzten und persönliche Bevorzugung. Ihr Team kann sich selbst mit den Augen seiner Kollegen sehen und erhält so eine breitere Perspektive auf seine Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche Steigert das Engagement: Wenn Teammitglieder das Gefühl haben, von ihren Kollegen geschätzt und gehört zu werden, bleiben sie in ihre Arbeit investiert und sind motiviert, hervorragende Leistungen zu erbringen. Schließlich wird eine Kultur der Verantwortlichkeit gefördert, die den Einzelnen zu Höchstleistungen motiviert

Fähigkeitsverbesserung: Regelmäßiges Feedback wirkt als Katalysator für Wachstum, hält die Entwicklung im Vordergrund und ermöglicht es den Teammitgliedern, zu lernen und zu wachsen

Stärkere Teams: Peer-Review-Feedback erleichtert die offene Kommunikation und Zusammenarbeit und fördert so den Zusammenhalt des Teams

Peer-to-Peer-Feedback kann niemals als Schablone verwendet werden. Es funktioniert am besten, wenn es mit anderen wichtigen Elementen integriert wird:

Leistungsbeurteilungen: Peers füllenfeedback-Formulare ausfüllen, bieten wertvolle Einblicke in die Leistung der einzelnen Teammitglieder und ihren Beitrag zum Team

Peers füllenfeedback-Formulare ausfüllen, bieten wertvolle Einblicke in die Leistung der einzelnen Teammitglieder und ihren Beitrag zum Team Zielsetzung: Peer-Feedback wird zur Anpassung oder Verfeinerung von Team- oder Einzelarbeitsabläufen genutzt, um sicherzustellen, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten

Peer-Feedback wird zur Anpassung oder Verfeinerung von Team- oder Einzelarbeitsabläufen genutzt, um sicherzustellen, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten Mitarbeiterengagement: Effektive Peerfeedback-Sitzung hilft, die Informationssilos zu überwinden undmotiviert Ihr Team zur Mitarbeit, zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern

Welche Arten von Peer-Feedback gibt es?

Peer-Feedback gibt es in verschiedenen Formen, je nach Struktur und Prozess der Überprüfung. Hier ist eine kurze Aufschlüsselung:

Formatives Feedback: Findet während eines Projekts oder einer Aufgabe statt und konzentriert sich darauf, Vorschläge und Verbesserungen zur Verbesserung der laufenden Arbeit zu liefern

Findet während eines Projekts oder einer Aufgabe statt und konzentriert sich darauf, Vorschläge und Verbesserungen zur Verbesserung der laufenden Arbeit zu liefern Summatives Feedback: Diese Art von Feedback wird normalerweise am Ende eines Projekts oder einer Aufgabe gegeben. Es wird verwendet, um die Gesamtqualität und Effektivität der abgeschlossenen Arbeit zu bewerten

Diese Art von Feedback wird normalerweise am Ende eines Projekts oder einer Aufgabe gegeben. Es wird verwendet, um die Gesamtqualität und Effektivität der abgeschlossenen Arbeit zu bewerten Qualitatives Feedback: Konzentriert sich auf beschreibende und detaillierte Kommentare zur Arbeit und hebt spezifische Stärken und verbesserungswürdige Bereiche hervor

Konzentriert sich auf beschreibende und detaillierte Kommentare zur Arbeit und hebt spezifische Stärken und verbesserungswürdige Bereiche hervor Quantitatives Feedback: Verwendet numerische Daten oder Metriken, um die Leistung zu messen und objektives Feedback zu bestimmten Kriterien zu geben

Verwendet numerische Daten oder Metriken, um die Leistung zu messen und objektives Feedback zu bestimmten Kriterien zu geben Aufwärts-Feedback: In diesem Szenario geben Teammitglieder ihren Vorgesetzten Feedback. Dies ist in Fällen von Führungsgesprächen für Manager hilfreich, um Einblicke von Untergebenen zu erhalten und die gesamte Teamdynamik zu verstehen

In diesem Szenario geben Teammitglieder ihren Vorgesetzten Feedback. Dies ist in Fällen von Führungsgesprächen für Manager hilfreich, um Einblicke von Untergebenen zu erhalten und die gesamte Teamdynamik zu verstehen Peer-to-Peer-Feedback: Dies ist das A und O der Peer Review. Hier geben sich die Kollegen gegenseitig Feedback zu ihren Leistungen und bieten wertvolle Einblicke in Bereiche wie Zusammenarbeit, Problemlösung und Arbeitsmoral

Der Unterschied zwischen positivem und konstruktivem Feedback

Sowohl positives als auch konstruktives Feedback sind für effektive Peer Reviews von entscheidender Bedeutung. Sehen wir uns an, wie sich die beiden unterscheiden:

Positives Feedback

Positives Feedback wird verwendet, um Sie aufzumuntern. Es fördert die Moral, stärkt gute Arbeitsgewohnheiten und schafft eine Kultur der Wertschätzung. Es anerkennt und würdigt die Stärken, Leistungen und positiven Beiträge eines Kollegen zum Team.

Konstruktives Feedback

Konstruktives Feedback zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf und ist gleichzeitig respektvoll und lösungsorientiert. Der Schlüssel zu diesem Feedback ist, dass es spezifisch und umsetzbar ist, ohne zu subjektiv oder objektiv zu sein. Ausgewogen! ⚖️

Was ist ein Beispiel für Feedback?

Hier ist ein gut abgerundetes beispiel für Mitarbeiter-Feedback die sowohl positive als auch konstruktive Elemente enthält:

Szenario: David ist Ihr interner Werbetexter, der sich auf die Erstellung von Kundenpräsentationen spezialisiert hat. Sie geben ihm ein Feedback, nachdem er eine schöne Kundenpräsentation abgeliefert hat.

Beispiel für positives Feedback: "David, ich bin beeindruckt von Ihrer Liebe zum Detail. Du fängst Fehler schnell auf und sorgst für eine qualitativ hochwertige Arbeit. In der vergangenen Woche haben Sie durch Ihr spontanes Denken dazu beigetragen, wichtige Probleme bei der Präsentation des Kunden frühzeitig zu erkennen. Machen Sie weiter so!"

Beispiel für konstruktives Feedback: _"Ich bin beeindruckt von Ihrer Liebe zum Detail und der Qualität Ihrer Arbeit. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Ihre Akribie manchmal zu einer längeren Bearbeitungszeit führt. Vielleicht könnten Ihnen einige Priorisierungstechniken helfen, Ihren Arbeitsablauf effizienter zu gestalten. Ich habe da ein paar Bücher im Kopf. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie einen Rat brauchen

In diesem Beispiel wird eine Stärke hervorgehoben, ein bestimmtes Beispiel, von dem das Team profitiert hat, gewürdigt und dann ein konstruktiver Verbesserungsvorschlag gemacht, der auf eine unterstützende Weise vorgetragen wird.

Diese Art von ausgewogenem Feedback sorgt für ein qualitativ hochwertiges Peer-Feedback und eine gute Beurteilung.

Dennoch - wie können diese kurzen Textabsätze eine größere Wirkung auf Ihr Team haben?

Wie Peer-Review-Feedback die Leistung auf breiter Front verbessert

Bei Peer Reviews geht es nicht nur um das Ankreuzen von Kästchen - es ist ein Prozess, der die Leistung Ihres Teams erheblich beeinflusst.

Lassen Sie uns herausfinden, wie aussagekräftiges Feedback zu Verbesserungen in allen wichtigen Bereichen führt:

Führung

Peer Reviews helfen dabei, Führungsqualitäten wie klare Kommunikationsfähigkeiten, rechtmäßiges Delegieren und die Fähigkeit, andere zu inspirieren, zu erkennen.

Sie zeigen auch Bereiche auf, in denen eine gegenwärtige oder künftige Führungskraft sich verbessern könnte, z. B. konstruktives Feedback an Kollegen oder einen integrativen Entscheidungsfindungsprozess zu pflegen.

Beispiel für ein Peer-Feedback zur Führung:"Michael, Ihre Führungsqualitäten sind außergewöhnlich, und Sie leiten Ihre Teammitglieder hervorragend an. Um Ihre Führungsqualitäten weiter auszubauen, sollten Sie Ihren Teammitgliedern gezieltes Feedback und Coaching anbieten. Dies wird ihnen helfen, sich beruflich weiterzuentwickeln und effektiv zum Erfolg des Teams beizutragen."

Teamarbeit

Peer-Feedback ist hervorragend geeignet, um ein allumfassendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Es würdigt die guten Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und zeigt gleichzeitig verbesserungswürdige Bereiche auf, wie z. B. Kommunikationsbarrieren oder eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitslast innerhalb des Teams.

Beispiel für Peer-Feedback zur Verbesserung der Teamarbeit: "Die Art und Weise, wie das Design- und das Entwicklungsteam bei der neuen App zusammengearbeitet haben, war fantastisch. Regelmäßige Kommunikations-Updates und eine klare Aufgabenzuweisung stellten sicher, dass jeder gleichermaßen zum Projekt beitrug. Vielleicht wäre die Implementierung einer ähnlichen Kommunikationsstruktur für zukünftige funktionsübergreifende Projekte von Vorteil."

Problemlösung

Die Beobachtung der Herangehensweise eines Kollegen an Herausforderungen kann neue Perspektiven eröffnen und zu einem effizienten Problemlösungsprozess für das Team führen. Verwenden Sie eine mitarbeiter-Feedback-Tool um die Kollegen zu ermutigen, sich über bewährte Verfahren auszutauschen und von den Erfahrungen der anderen zu lernen.

Beispiel für Peer-Feedback zur Problemlösung: "Johns analytische Fähigkeiten waren von unschätzbarem Wert, als wir auf ein technisches Problem mit der neuen Software stießen. Seine systematische Herangehensweise an die Fehlersuche half uns, die Ursache schnell und effizient zu identifizieren. Ich schlage vor, dass er seine Strategie in einer Schulungssitzung mit dem Team teilt; davon würden alle profitieren."

Die Macht des positiven Peer-Review-Feedbacks

Positives Feedback ist ein starker Motivator. Es bestärkt gute Arbeit, steigert die Moral und schafft ein Gefühl der Erfüllung. Alles in allem tragen positive Peer Reviews zum Wohlbefinden der Mitarbeiter und zur Teambildung bei. Und so geht's:

Mitarbeiterbindung : Das Gefühl, von den Kollegen geschätzt zu werden, erhöht die Arbeitszufriedenheit und hält die Mitarbeiter länger bei der Stange

Das Gefühl, von den Kollegen geschätzt zu werden, erhöht die Arbeitszufriedenheit und hält die Mitarbeiter länger bei der Stange Motivation: Anerkannt zu werden, motiviert die Mitarbeiter, ihr Leistungsniveau zu halten und sich ständig zu verbessern

Anerkannt zu werden, motiviert die Mitarbeiter, ihr Leistungsniveau zu halten und sich ständig zu verbessern Teambildung: Positives Feedback schafft ein unterstützendes Umfeld, in dem sich die Kollegen gegenseitig über ihre Erfolge freuen und motiviert bleiben, hervorragende Leistungen zu erbringen

Was ist ein gutes Beispiel für positives Feedback?

Szenario: Positives Feedback, wenn ein Mitarbeiter die Initiative ergreift

Feedback-Beispiel: "Jakub, ich danke Ihnen für Ihren zusätzlichen Einsatz für das Projekt des Kunden. Sie haben großartige Arbeit geleistet, und Ihr Engagement ist nicht unbemerkt geblieben. Machen Sie weiter so."

Dies ist aus mehreren Gründen ein hervorragendes Beispiel für ein positives Feedback:

Spezifität: Das Feedback bezieht sich auf ein Projekt oder eine Aufgabe, an der der Mitarbeiter gearbeitet hat, und macht deutlich, was der Mitarbeiter gut gemacht hat

Das Feedback bezieht sich auf ein Projekt oder eine Aufgabe, an der der Mitarbeiter gearbeitet hat, und macht deutlich, was der Mitarbeiter gut gemacht hat Anerkennung der Bemühungen: Das Feedback erkennt die zusätzlichen Bemühungen des Mitarbeiters an und zeigt, dass seine harte Arbeit geschätzt wird

Das Feedback erkennt die zusätzlichen Bemühungen des Mitarbeiters an und zeigt, dass seine harte Arbeit geschätzt wird Persönliche Note: Die Nachricht ist persönlich, spricht den Mitarbeiter direkt an und drückt seine Dankbarkeit für seine Arbeit aus

Die Nachricht ist persönlich, spricht den Mitarbeiter direkt an und drückt seine Dankbarkeit für seine Arbeit aus Positiver Ton: Das Feedback behält einen positiven Ton bei und konzentriert sich auf die Stärken und Leistungen des Mitarbeiters und nicht auf Schwächen oder verbesserungswürdige Bereiche.

Weitere Beispiele für positives Peer-Feedback im Leben sind:

Anerkennung eines Mitarbeiters für seine hohe Arbeitsmoral

für seine hohe Arbeitsmoral Jemanden dafür loben, dass er Initiativen ergreift

dafür loben, dass er Initiativen ergreift Dankbarkeit für eine hilfreiche Geste ausdrücken

Das Wesen der konstruktiven Kritik im Peer Review Feedback

Konstruktive Kritik beinhaltet ehrliches Feedback, das Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt und gleichzeitig respektvoll und lösungsorientiert ist. Es ist wichtig, konstruktive Kritik höflich zu äußern, doch manchmal klingen wir unbewusst unhöflich.

Hier sind ein paar Dinge, die Sie beachten müssen, damit Ihr Feedback weniger kritisch und mehr umsetzbar und respektvoll klingt:

Fokussieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person Anstatt: "Sie kommen immer zu spät zu Meetings."

"Sie kommen immer zu spät zu Meetings." Versuchen Sie: "Mir ist aufgefallen, dass Sie bei den letzten Sitzungen zu spät gekommen sind. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, damit Sie pünktlich sind?" Verwenden Sie 'Ich'-Aussagen Anstelle von: "Diese Präsentation war verwirrend."

"Diese Präsentation war verwirrend." Versuchen Sie: "Ich fand einige Abschnitte der Präsentation schwer zu verstehen. Vielleicht könnten zusätzliche Bilder oder klarere Erklärungen helfen." Sein Sie konkret und nennen Sie Beispiele Anstelle von: "Ihre Arbeit ist verbesserungswürdig."

"Ihre Arbeit ist verbesserungswürdig." Versuchen Sie: "In Ihrem letzten Bericht gab es einige Tippfehler und Unstimmigkeiten bei der Formatierung. Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihre Arbeit vor der Abgabe eine Stunde lang Korrektur lesen würden." Lösungen und Vorschläge anbieten Anstelle von: "Das hätte man besser machen können."

"Das hätte man besser machen können." Versuchen Sie es: "Ich denke, dass dieser Ansatz effektiver sein könnte, wenn Sie [Ihren Vorschlag] berücksichtigen. Wären Sie bereit, es auszuprobieren?" *Behalten Sie einen positiven und respektvollen Ton bei Verwenden Sie während des gesamten Gesprächs einen freundlichen und ermutigenden Ton Vermeiden Sie eine anklagende Sprache oder eine negative Körpersprache Konzentrieren Sie sich auf die Zukunft und Verbesserungen Anstatt: "Warum haben Sie es so gemacht?"

"Warum haben Sie es so gemacht?" Versuchen Sie: "Lassen Sie uns in Zukunft so vorgehen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen." Seien Sie offen für Feedback: Denken Sie daran, dass das Ziel darin besteht, der Person zu helfen, sich zu verbessern. Seien Sie also empfänglich für ihre Antwort und offen für eine Diskussion über ihre Perspektive

Was ist ein gutes Beispiel für konstruktive Kritik?

Szenario: Ein Teammitglied versäumt ständig Termine, und Sie möchten dieses Problem mit ihm besprechen, ohne dabei herrisch zu klingen.

Beispiel für eine Rückmeldung: _"Mir ist aufgefallen, dass Sie Projekttermine nicht einhalten. Ich schlage vor, dass Sie für die Zukunft einen Zeitplan erstellen, in dem Sie die einzelnen Schritte festlegen und Ihren Fortschritt bei der Durchführung des Projekts verfolgen. Außerdem können Sie in ClickUp Erinnerungen und Prioritäten für Aufgaben einrichten, um sicherzustellen, dass Aufgaben mit hoher Priorität rechtzeitig erledigt werden."

Dieses Beispiel ist aus mehreren Gründen eine gute Illustration für konstruktive Kritik:

Spezifität: Das Feedback ist spezifisch in Bezug auf das Problem und hilft dem Empfänger zu verstehen, was verbessert werden muss

Das Feedback ist spezifisch in Bezug auf das Problem und hilft dem Empfänger zu verstehen, was verbessert werden muss Fokus auf zukünftige Verbesserungen: Das Feedback enthält konkrete Verbesserungsvorschläge, z. B. die Erstellung eines Zeitplans und das Setzen von Erinnerungen. Dies gibt dem Empfänger einen klaren Weg vor, den er zur Verbesserung einschlagen kann

Das Feedback enthält konkrete Verbesserungsvorschläge, z. B. die Erstellung eines Zeitplans und das Setzen von Erinnerungen. Dies gibt dem Empfänger einen klaren Weg vor, den er zur Verbesserung einschlagen kann Verwendung von Ich-Aussagen und Konzentration auf das Verhalten: Das Feedback konzentriert sich auf die Verbesserung der Leistung des Empfängers, anstatt seinen Charakter anzugreifen. Es unterstreicht die Notwendigkeit eines besseren Zeitmanagements und gibt praktische Ratschläge, wie dies erreicht werden kann

Das Feedback konzentriert sich auf die Verbesserung der Leistung des Empfängers, anstatt seinen Charakter anzugreifen. Es unterstreicht die Notwendigkeit eines besseren Zeitmanagements und gibt praktische Ratschläge, wie dies erreicht werden kann Positiver Tonfall: Der Ton des Feedbacks ist unterstützend und hilfreich und zielt darauf ab, den Empfänger bei der Verbesserung zu unterstützen, anstatt ihn einfach zu kritisieren

Der Ton des Feedbacks ist unterstützend und hilfreich und zielt darauf ab, den Empfänger bei der Verbesserung zu unterstützen, anstatt ihn einfach zu kritisieren Balance: Das Feedback hält positive und negative Aspekte im Gleichgewicht, erkennt die Bemühungen des Empfängers an und gibt konstruktive Hinweise zur Verbesserung

Fünf Beispiele für konstruktives Peer-Feedback für Leistungsträger

"Auch wenn Ihre Berichte durchweg präzise sind, sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht mit Tools zur Datenvisualisierung arbeiten sollten, um sie noch aussagekräftiger zu machen." _ "Sie sind ein starker Präsentator, aber Ihr Vortrag könnte noch fesselnder sein, wenn Sie Storytelling-Elemente einbauen würden." sie haben ausgezeichnete Problemlösungsfähigkeiten. Die Übernahme zusätzlicher Führungsaufgaben in zukünftigen Projekten würde es Ihnen ermöglichen, Ihr Potenzial weiter auszubauen."_ "Ihre technischen Fähigkeiten sind hervorragend. Die Betreuung eines jüngeren Teammitglieds könnte Ihnen helfen, Ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten zu verfeinern." sie sind eine hoch motivierte Person. Die Suche nach zusätzlichen Herausforderungen wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Arbeit anregend zu gestalten."_

Peer-Review-Feedback in verschiedenen Szenarien

Peer-Feedback ist in jedem Szenario oder an jedem Arbeitsplatz wertvoll, an dem es um Zusammenarbeit, Konfliktlösung oder Konsensfindung geht.

Schauen wir uns einige Beispiele für Peer-Feedback in verschiedenen Szenarien an.

Zusammenarbeit

Peer-Feedback kann erfolgreiche Teamarbeit würdigen und Verbesserungen bei der Kommunikation oder dem Projektmanagement während der Zusammenarbeit vorschlagen.

Feedback-Beispiel mit Stärken: "Ich schätze Ihre Bereitschaft, Ihr Fachwissen zu teilen und an diesem Projekt mitzuarbeiten. Ihre Einsichten und Vorschläge waren von unschätzbarem Wert."

Feedback-Beispiel für Verbesserungsmöglichkeiten: "Ich bewundere zwar Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, aber wir sollten versuchen, andere nicht zu unterbrechen, wenn sie sprechen. Jeder wird zu Wort kommen, aber einer nach dem anderen."

Konfliktlösung

Die Lösung von Konflikten unter Kollegen führt zu einem positiven Arbeitsumfeld, anstatt Konflikte zu schüren. Peer-Feedback kann bei Konfliktlösungsstrategien helfen, effektive Kommunikation hervorheben und Ansätze für zukünftige Meinungsverschiedenheiten vorschlagen.

Feedback-Beispiel mit Stärken: "Ich war beeindruckt von Ihrer Fähigkeit, während der jüngsten Meinungsverschiedenheit ruhig und gelassen zu bleiben. Du hast dir die verschiedenen Perspektiven aktiv angehört und die Situation sehr gut gemeistert."

Feedback-Beispiel für Verbesserungsbereiche: "Sie haben den Konflikt insgesamt gut bewältigt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass Sie manchmal zögerten, Ihre Meinung zu äußern. Es ist wichtig, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie Ihre Gedanken und Bedenken in Konfliktsituationen mitteilen. Ich stehe hinter Ihnen!"

Konsensuale Entscheidungsfindung

Das Feedback kann sich auf den Beitrag einer Person zu Diskussionen konzentrieren, Vorschläge für eine bessere Formulierung von Ideen machen oder aktiv auf die Sichtweisen anderer eingehen.

Feedback-Beispiele für Stärken: "Ihre Fähigkeit, verschiedene Standpunkte anzuhören und verschiedene Optionen in Betracht zu ziehen, war entscheidend, um einen Konsens für diese Entscheidung zu finden. Sie haben uns geholfen, eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen aller gerecht wird."

Feedback-Beispiele mit Verbesserungsmöglichkeiten: "Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich manchmal schwer taten, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite standen. Es könnte hilfreich sein, visuelle Hilfsmittel oder klare Zusammenfassungen zu verwenden, um die Konsensbildung zu erleichtern."

Verwendung von 360-Grad-Feedback im Peer-Review-Prozess 360-Grad-Feedback ist ein umfassender Ansatz, der Feedback aus verschiedenen Quellen einbezieht, darunter Kollegen, Manager, Untergebene und sogar Kunden (falls zutreffend).

Vorteile der Verwendung von 360-Grad-Feedback in der Peer Review

Bietet eine ganzheitlichere Sichtweise: Bezieht mehrere Perspektiven von verschiedenen Beteiligten ein

Bezieht mehrere Perspektiven von verschiedenen Beteiligten ein Verringerung von Voreingenommenheit: Verringert die Auswirkungen von individueller Voreingenommenheit oder Bevorzugung auf die Gesamtbewertung

Verringert die Auswirkungen von individueller Voreingenommenheit oder Bevorzugung auf die Gesamtbewertung ErmutigtSelbstevaluation: Mitarbeiter können sehen, wie ihre Leistung aus verschiedenen Blickwinkeln wahrgenommen wird

Nachteile der Verwendung von 360-Grad-Feedback

Zeitaufwendig: Das Sammeln von Feedback aus verschiedenen Quellen kann ein langwieriger Prozess sein

Das Sammeln von Feedback aus verschiedenen Quellen kann ein langwieriger Prozess sein Potenzial für Anonymitätsprobleme: Wenn die Anonymität nicht gewährleistet ist, zögern die Mitarbeiter möglicherweise, ihre Meinung zu äußernum ehrliches Feedback zu bitten ### Wie ClickUp das 360-Grad-Feedback im Peer Review erleichtert

Wenn Sie ein Personalverantwortlicher in einem wachsenden Unternehmen sind, wissen Sie, wie schwierig es ist, Bewertungen von Kollegen zu sammeln und in Daten und Berichte umzuwandeln. Haben Sie sich schon einmal eine Technologie gewünscht, die Ihnen bei einem effektiven Feedback-Management hilft?

Nun ja! Haben Sie ClickUp ausprobiert? 😬

ClickUp ist eine durchgängige Projektmanagement-Software mit Tools, Vorlagen und Ressourcen, die das 360°-Feedback der Teammitglieder erleichtern.

Sehen wir uns an, wie ClickUp hilft, effektive Peer-Review-Feedback-Prozesse zu implementieren.

Anpassbare Formulare

clickUp's Form View macht es einfach, Feedback-Formulare von Teilnehmern unter einem Dach zu organisieren, zu interpretieren und zu verwalten ClickUp's Formular-Ansicht können Sie dynamische Umfragen zum Sammeln von Peer-Feedback entwerfen. Betrachten Sie es als zentralen Knotenpunkt für die Speicherung aller 360-Grad-Feedbackdaten. Sie können aus einer umfangreichen Galerie von Formularvorlagen wählen oder eigene Formulare erstellen, die Folgendes beinhalten:

Bewertungsskalen: Bewerten Sie die Leistung anhand bestimmter Kriterien mit Skalen wie "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu"

Bewerten Sie die Leistung anhand bestimmter Kriterien mit Skalen wie "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu" Multiple-Choice-Fragen: Bieten vordefinierte Optionen für Feedback zu Fähigkeiten oder Verhaltensweisen

Bieten vordefinierte Optionen für Feedback zu Fähigkeiten oder Verhaltensweisen Offene Fragen: Ermöglichen es den Kollegen, detailliertes und spezifisches Feedback in ihren eigenen Worten zu geben

verwenden Sie die bedingte Logik, um das Formular auf der Grundlage der Antworten des Empfängers dynamisch anzupassen

Benutzerdefinierte Felder

ClickUp ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Felder in Ihre Formulare einzufügen, um spezifische Daten zu erfassen. Beispiele hierfür sind:

Name des Beurteilers: Anonymität beibehalten, falls gewünscht

Anonymität beibehalten, falls gewünscht Beziehung zum Mitarbeiter: Geben Sie an, ob der Bewerter ein Kollege, ein direkter Mitarbeiter oder ein Manager ist

Geben Sie an, ob der Bewerter ein Kollege, ein direkter Mitarbeiter oder ein Manager ist Abteilung: Kategorisieren Sie das Feedback anhand der Abteilung des Beurteilers

Automatisierung

Mit ClickUp können Sie Feedback-Prozesse mit Hilfe bedingter Logik automatisieren. Verwenden Sie es, um:

Formulare an Gutachter zu verteilen, wenn ein Begutachtungszyklus eingeleitet wird

an Gutachter zu verteilen, wenn ein Begutachtungszyklus eingeleitet wird E-Mail-Erinnerungen zum Ausfüllen der Formulare vor Ablauf der Fristen versenden

zum Ausfüllen der Formulare vor Ablauf der Fristen versenden Daten aus ausgefüllten Formularen direkt in Ihr CRM oder Google Sheets zur einfachen Analyse zu übertragen (ClickUp lässt sich in über 1000 Anwendungen integrieren)

verteilen Sie Formulare und senden Sie Erinnerungen, um die Bewertungen rechtzeitig abzuschließen, indem Sie sie automatisieren

Wie man ein Peer-Feedback schreibt: Dos und Don'ts

Das Verfassen eines effektiven Feedbacks für eine Peer-Evaluierung kann sich wie das Navigieren durch ein Minenfeld anfühlen.

Hier sind einige entscheidende tipps zur Leistungsbewertung für Mitarbeiter um das Feedback von Kollegen zu erobern:

Dos

Fragen vorbereiten und Feedback-Notizen machen: ClickUp's Notizblock ist ein großartiger Verbündeter, um alle notwendigen Fragen für Ihre Feedback-Runde zu notieren

ClickUp's Notizblock ist ein großartiger Verbündeter, um alle notwendigen Fragen für Ihre Feedback-Runde zu notieren Fokussieren Sie sich auf bestimmte Verhaltensweisen: Vermeiden Sie vage Aussagen. Verwenden Sie stattdessenClickUp Docs um spezifische Beispiele zusammenzustellen, die das Verhalten, das Sie ansprechen, illustrieren

Vermeiden Sie vage Aussagen. Verwenden Sie stattdessenClickUp Docs um spezifische Beispiele zusammenzustellen, die das Verhalten, das Sie ansprechen, illustrieren Klar und prägnant sein: Kommen Sie direkt auf den Punkt. ClickUp Gehirn bietet KI-gestützte Vorschläge, die Ihnen helfen, klares und präzises Feedback in Docs zu verfassen

Kommen Sie direkt auf den Punkt. ClickUp Gehirn bietet KI-gestützte Vorschläge, die Ihnen helfen, klares und präzises Feedback in Docs zu verfassen Lösungen anbieten: Weisen Sie nicht nur auf Probleme hin. In ClickUp's Docs schlagen Sie neben der konstruktiven Kritik auch konkrete Maßnahmen vor, die der Kollege ergreifen kann, um sich zu verbessern

Weisen Sie nicht nur auf Probleme hin. In ClickUp's Docs schlagen Sie neben der konstruktiven Kritik auch konkrete Maßnahmen vor, die der Kollege ergreifen kann, um sich zu verbessern Respektvoll sein: Behalten Sie während des gesamten Feedbacks einen professionellen und positiven Ton bei. ClickUp's Chat-Ansicht ermöglicht beiläufige Unterhaltungen neben formellem Feedback und ermutigt einepositive Arbeitsumgebung *Fokus auf die Zukunft und Verbesserung: Feedback zielt darauf ab, der Person zu helfen, sich weiterzuentwickeln, anstatt sich mit den Fehlern der Vergangenheit aufzuhalten. ClickUp's Ziele ermöglichen es Ihnen und Ihren Teammitgliedern, SMART-Ziele auf der Grundlage des kollaborativen Feedbacks festzulegen

Die ClickUp-Vorlage für den 30-60-90-Tage-Plan soll Ihnen helfen, den Prozess der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu bewältigen.

ClickUp's 30-60-90 Tage Plan Vorlage gewährleistet einen reibungslosen Übergang für neue Teammitglieder. Setzen Sie klare Ziele, die mit den Zielen Ihres Teams und Ihres Unternehmens übereinstimmen. Verfolgen Sie den Fortschritt einfach mit benutzerdefinierten Status und Meilensteinen.

Identifizieren Sie die wesentlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die Sie benötigen, um in Ihrer neuen Rolle erfolgreich zu sein. Mit dieser Vorlage können neue Mitarbeiter und Arbeitssuchende in den ersten 90 Tagen hervorragende Leistungen erbringen. Diese Vorlage herunterladen

Don'ts

Persönlichkeiten angreifen: Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person. ClickUp Docs hält den Fokus auf das Ziel, indem es eine Plattform für konkrete Beispiele und Vorschläge bietet

Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten, nicht auf die Person. ClickUp Docs hält den Fokus auf das Ziel, indem es eine Plattform für konkrete Beispiele und Vorschläge bietet Vage Formulierungen verwenden: Vermeiden Sie Wischiwaschi-Phrasen. ClickUp Brain kann klare und umsetzbare Formulierungen vorschlagen, um Ihr Feedback zu verstärken

Vermeiden Sie Wischiwaschi-Phrasen. ClickUp Brain kann klare und umsetzbare Formulierungen vorschlagen, um Ihr Feedback zu verstärken Anklagend oder wertend sein: Feedback konstruktiv formulieren. Die Chat-Ansicht von ClickUp ermöglicht offene und ehrliche Gespräche, um alle Bedenken zu klären, bevor das Feedback in Docs abgeschlossen wird

Feedback konstruktiv formulieren. Die Chat-Ansicht von ClickUp ermöglicht offene und ehrliche Gespräche, um alle Bedenken zu klären, bevor das Feedback in Docs abgeschlossen wird Unaufgeforderte Ratschläge geben: Bleiben Sie bei den relevanten Bereichen. ClickUp's Benutzerdefinierte Felder innerhalb von Docs ermöglichen es Ihnen, das Feedback auf bestimmte Leistungsbereiche zuzuschneiden

Bleiben Sie bei den relevanten Bereichen. ClickUp's Benutzerdefinierte Felder innerhalb von Docs ermöglichen es Ihnen, das Feedback auf bestimmte Leistungsbereiche zuzuschneiden Vergessen Sie die Nachbereitung: Verwenden Sie die Chat-Ansicht von ClickUp oder die Kommentare in den Dokumenten, um Nachbereitungsgespräche zu planen und den Fortschritt bei den auf der Grundlage des Feedbacks festgelegten Zielen zu verfolgen

Vorteile der Verwendung von ClickUp für Peer-Feedback:

Stromlinienförmiger Prozess: Verwalten Sie den gesamten Peer-Review-Prozess innerhalb einer zentralisierten Plattform

Verwalten Sie den gesamten Peer-Review-Prozess innerhalb einer zentralisierten Plattform Verbesserte Organisation: Organisieren Sie das Feedback in einer übersichtlichen und zugänglichen Weise in einer einzigensoftware zur Leistungsbewertung *Verbesserte Zusammenarbeit: Mit einerkommunikationstools am Arbeitsplatz erleichtert die Diskussion über Feedback

Um Sie bei der Erfassung von Feedback zu unterstützen, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen für Mitarbeiter-Feedback-Formulare und Leistungsbewertungen.

ClickUp's Performance Review Template

Die ClickUp-Vorlage für die Leistungsbeurteilung wurde entwickelt, um Sie bei der Bewertung der Leistung Ihrer Mitarbeiter und der Verwaltung der Beurteilungen zu unterstützen.

Leistungsbeurteilungen müssen kein zeitraubendes Kopfzerbrechen sein. ClickUp's Vorlage für Leistungsbeurteilung strafft den Prozess und ermöglicht es Ihnen, prägnante, handlungsorientierte Beurteilungen zu schreiben.

Analysieren Sie die Leistung mit benutzerdefinierten Codes, setzen Sie klare Ziele mit Zeitvorgaben, und sammeln Sie wertvolles 360-Grad-Feedback von Kollegen und Managern.

Diese umfassende Vorlage gibt Ihnen alle Werkzeuge an die Hand, die Sie für die schnelle, effektive und problemlose Durchführung von Beurteilungen benötigen. Hier sind noch ein paar mehr vorlagen für Leistungsbeurteilungen um Ihnen bei der Auswahl der für Ihren Anwendungsfall am besten geeigneten Vorlage zu helfen. Diese Vorlage herunterladen

KlickUp's Feedback-Formular

ClickUp's Feedback-Formularvorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Kundenfeedback zu erfassen und Kundendaten an einem Ort zu organisieren.

ClickUp's Feedback Formular Vorlage hilft Ihnen, gezielte Umfragen zu entwerfen, aufschlussreiche Kundendaten zu sammeln und die Antworten schnell zu analysieren. Mit dieser Vorlage können Sie wertvolles Feedback sammeln, das zu intelligenteren Produktentscheidungen führt und einen kundenorientierten Ansatz in Ihrem Unternehmen schafft. Diese Vorlage herunterladen

Erhöhen Sie die Peer-Review-Feedback-Erfahrung Ihres Teams

Peer-Review-Feedback ist ein leistungsfähiges Instrument für kontinuierliche Verbesserung und Mitarbeiterentwicklung.

Das Verständnis der verschiedenen Arten von Feedback-Beispielen, ihre Auswirkungen auf Schlüsselbereiche und die besten Praktiken für die Durchführung können helfen, einen erfolgreichen Peer-Review-Prozess zu etablieren.

Ein erfolgreiches Peer-Review-System beruht auf kontinuierlicher Kommunikation und positiver Bestärkung. Eine Kultur der offenen Kommunikation und konstruktiven Kritik kann die Wirkung von Peer-Review-Feedback voll entfalten.

ClickUp bietet wertvolle Funktionen, um den Prozess zu rationalisieren, Feedback effektiv zu verwalten und Mitarbeiter zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Kostenlos anmelden und vereinfachen Sie Ihren Peer-Feedback-Prozess!