die 10 besten Mitarbeiter-Feedback-Tools für HR-Teams, die Sie im Jahr 2024 ausprobieren sollten

Die Bindung von Mitarbeitern und die Bindung von Talenten sind zwei häufige Herausforderungen, denen sich HR-Teams weltweit stellen müssen.

Einer Studie zufolge Gallup-Studie sind nur 23 % der Beschäftigten weltweit aktiv in ihrem Unternehmen engagiert. Die Studie ergab auch, dass nur 20 % der US-Beschäftigten mit ihrem Arbeitsplatz äußerst zufrieden sind.

Deshalb ist das Sammeln und Umsetzen von mitarbeiter-Feedback ist unerlässlich, und dafür brauchen Sie die richtigen Instrumente für das Mitarbeiter-Feedback.

Lesen Sie weiter, um 10 der besten Plattformen für Mitarbeiterfeedback zu finden, aus denen Sie wählen können.

Worauf sollten Sie bei Mitarbeiter-Feedback-Tools achten?

Hier sind einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl eines Mitarbeiter-Feedback-Tools berücksichtigen sollten:

Typen von Umfragen : Bevorzugen Sie Mitarbeiter-Feedback-Tools, die verschiedene Umfrageoptionen und mehrere Möglichkeiten zur Erfassung von Feedback bieten

: Bevorzugen Sie Mitarbeiter-Feedback-Tools, die verschiedene Umfrageoptionen und mehrere Möglichkeiten zur Erfassung von Feedback bieten Anpassungsmöglichkeiten : Entscheiden Sie sich für Tools, bei denen Sie die Fragen und die Umfragevorlage individuell anpassen können. Die Auswahl aus einer Liste von Fragen ist in manchen Fällen nicht ausreichend

: Entscheiden Sie sich für Tools, bei denen Sie die Fragen und die Umfragevorlage individuell anpassen können. Die Auswahl aus einer Liste von Fragen ist in manchen Fällen nicht ausreichend Analysen und Einblicke : Suchen Sie nach Mitarbeiter-Feedback-Tools, die verwertbare Erkenntnisse und einfache Möglichkeiten zur Analyse von Umfragedaten bieten. Ein Feedback-Tool sollte auch Datenvisualisierungen und verschiedene Arten von Berichten anbieten

: Suchen Sie nach Mitarbeiter-Feedback-Tools, die verwertbare Erkenntnisse und einfache Möglichkeiten zur Analyse von Umfragedaten bieten. Ein Feedback-Tool sollte auch Datenvisualisierungen und verschiedene Arten von Berichten anbieten Preisgestaltung: Berücksichtigen Sie Ihre Budgeteinschränkungen und wählen Sie Tools aus, die den größtmöglichen Nutzen bieten und in Ihr Budget passen. Da einige Tools All-in-One-Funktionen für das Personal- oder Leistungsmanagement bieten, können ihre Preise höher erscheinen, daher sollten Sie einen fairen Vergleich anstellen

Die 10 besten Tools für das Mitarbeiterfeedback im Jahr 2024

Das regelmäßige Einholen von Mitarbeiterfeedback ist wichtig, um zu verstehen, wie zufrieden oder unzufrieden die Mitarbeiter mit Ihrem Unternehmen sind. Es hilft Ihnen, verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.

Wählen Sie eines der folgenden Top-Tools für Mitarbeiterfeedback, um mit dem Sammeln von Feedback von Mitarbeitern zu beginnen.

1. ClickUp

nutzen Sie die Formularansicht von ClickUp, um Feedback von Mitarbeitern zu sammeln und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Mitarbeiter-Feedback-Tool sind, dann ist die ClickUp Formular-Ansicht ist genau das, was Sie brauchen. Verwenden Sie es, um detaillierte Umfragen und Formulare zur Erfassung von Feedback mit benutzerdefinierten Feldern und bedingter Formatierung zu erstellen.

Mit dieser Funktion können Sie jedes Formularfeld zu den vorhandenen Optionen hinzufügen.

Mit der bedingten Logik werden Formulare automatisch auf der Grundlage bestimmter Bedingungen geändert. Wenn beispielsweise ein Befragter eine Frage mit "Ja" beantwortet, kann ihm eine zusätzliche Frage gestellt werden, um weitere Details zu erfassen. Denjenigen, die mit "Nein" geantwortet haben, werden jedoch keine zusätzlichen Fragen angezeigt.

Anstatt ganz von vorne anzufangen, können Sie auch die ClickUp Feedback-Formular-Vorlage um den Feedback-Prozess zu beschleunigen. Es hilft, sowohl Mitarbeiter- als auch Kundenfeedback zu sammeln.

Es verwendet ein Sterne-Bewertungssystem, mit dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszufriedenheit bewerten können. Es gibt auch ein Feld, in dem sie die Gründe für ihre Bewertung erläutern können. Es geht noch einen Schritt weiter und sammelt Empfehlungen für Verbesserungen.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare, um schnell Mitarbeiter-Feedback zu sammeln und die Ergebnisse anhand verschiedener Parameter zu sortieren und zu filtern

ClickUp-Dokumente ist eine weitere Möglichkeit, Mitarbeiterfeedback zu sammeln. Erstellen Sie eine detaillierte Vorlage für die Erfassung von Mitarbeiterfeedback in ClickUp Docs und verteilen Sie Kopien an Teams in Ihrem Unternehmen.

Teilen Sie die ausgefüllten Dokumente mit anderen Beteiligten und analysieren Sie die Antworten, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu ClickUp 3.0 Docs, so dass Sie schnell freigeben, Berechtigungen festlegen oder an interne oder externe Benutzer exportieren können

Nutzen Sie ClickUps breite Palette an fragebogen-Vorlagen und vorlagen für Feedback-Formulare um das Mitarbeiter-Feedback zu vereinfachen.

Sobald Sie das Feedback gesammelt haben, analysieren Sie es, um Erkenntnisse zu gewinnen und gemeinsame Herausforderungen für die Mitarbeiter zu ermitteln. Finden Sie Bereiche, in denen kontinuierliche Verbesserungen möglich sind, und setzen Sie diese in Projekte zur Mitarbeiterbindung um. Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben um bestimmten Personen Aufgaben zuzuweisen und klare Fristen für Ihre Projekte zu setzen.

Erkunden Sie die ClickUp Personalwesen finden Sie weitere Tools und Funktionen für die Verwaltung Ihrer HR-Funktion.

Die besten ClickUp-Funktionen

Erstellen Sie detaillierte Formulare, um Mitarbeiterfeedback zu sammeln und Verbesserungsbereiche zu finden

Verwandeln Sie diese Verbesserungsbereiche in Projekte zur Mitarbeiterbeteiligung mit verschiedenen Aufgaben und Unteraufgaben

Fügen Sie den Formularen benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihre Anforderungen zu erfüllen, und erstellen Sie detaillierte Fragebögen

Nutzen Sie die vorgefertigte Feedback-Formularvorlage, um Zeit und Aufwand zu sparen

Nutzen Sie ClickUp Docs als Alternative zur Erstellung individueller Umfragen zum Mitarbeiterfeedback und zur Erfassung der Gedanken Ihrer Mitarbeiter

Teilen Sie die Ergebnisse mit den relevanten Stakeholdern, indem Sie die von ClickUp zur Verfügung gestellten Optionen zum einfachen Teilen nutzen

ClickUp Einschränkungen

ClickUp bietet eine Vielzahl von fortgeschrittenen Funktionen, für die neue Benutzer einige Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten

Es ist kein spezialisiertessoftware zur Mitarbeiterbeteiligung lösung und bietet daher nicht die spezifischen Zusatzfunktionen, die einige andere Tools bieten

KlickUp-Preise

Kostenlos

Unbegrenzt : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie das Team für Preise

: Kontaktieren Sie das Team für Preise ClickUp Brain: $5/Monat pro Mitglied (Add-on verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne)

ClickUp Rezensionen und Bewertungen

G2 : 4.7/5 (9.397 Bewertungen)

: 4.7/5 (9.397 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4.020 Bewertungen)

2. Bewertet

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Appraisd ist ein Leistungsmanagement-Tool zum Sammeln von Mitarbeiter-Feedback mit Hilfe von Formularen. Es bietet verschiedene anpassbare, vorgefertigte Umfragevorlagen, um den Prozess des Echtzeit-Feedbacks zu vereinfachen.

Es ermöglicht Ihnen auch die Erfassung von 360-Grad-Feedback für die Leistungsbeurteilung und Fortschrittskontrolle von Mitarbeitern. Dies ermöglicht eine ganzheitlichere Beurteilung, da Kollegen, Manager und direkte Mitarbeiter einer Person konstruktives Feedback geben können.

Geschätzte beste Eigenschaften

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche, um einfach Feedback-Formulare zu erstellen und weiterzugeben

Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, anonym und ohne Bedenken Feedback zu geben

Sammeln Sie 360-Grad-Feedback für eine umfassende Leistungsbeurteilung

Zugriff auf zuverlässige Analysen, um Trends und Gemeinsamkeiten im Mitarbeiterfeedback zu erkennen

Integrieren Sie die Erfassung von Mitarbeiterfeedback in Ihr umfassendes Leistungsmanagement

Geschätzte Einschränkungen

Es handelt sich um eine cloudbasierte Plattform, die nur online funktioniert; kein Offline-Zugriff

Die Preise sind zu hoch, wenn Sie nur ein Tool zur Erfassung von Mitarbeiterfeedback haben möchten

Günstige Preise

Wachstum : Lizenzgebühr von $4.500/Jahr für bis zu 50 Mitarbeiter

: Lizenzgebühr von $4.500/Jahr für bis zu 50 Mitarbeiter Standard : Lizenzgebühr von $9.060 bis $15.000/Jahr für bis zu 101 bzw. 200 Mitarbeiter

: Lizenzgebühr von $9.060 bis $15.000/Jahr für bis zu 101 bzw. 200 Mitarbeiter Groß : Beginnt bei $15.045/Jahr für 201 Mitarbeiter

: Beginnt bei $15.045/Jahr für 201 Mitarbeiter Unternehmen: Kundenspezifische Preise (über 5000 Mitarbeiter)

Gutachterliche Beurteilungen und Bewertungen

G2 : 4.7/5 (21 Bewertungen)

: 4.7/5 (21 Bewertungen) Kapitelra: 4.6/5 (45 Bewertungen)

3. Verliebt

via Engagiert Engagedly ist eine All-in-One-Lösung für das Talentmanagement, mit der Sie auf einfache Weise Mitarbeiterfeedback sammeln können.

Mit der Funktion Team Pulse können Sie kurze, häufige Umfragen verschicken, um den Fortschritt und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verfolgen. Die E10-Umfragen von Engagedly helfen dabei, das Engagement und die Stimmung der Mitarbeiter zu verfolgen und sind detaillierter.

Mithilfe dieser beiden Funktionen sowie detaillierter Analysen und Berichte können Sie Mitarbeiterfeedback sammeln und analysieren und proaktive Maßnahmen ergreifen, um die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

Engagedly beste Eigenschaften

Messen Sie das Mitarbeiterengagement mit E10-Umfragen und dem erweiterten Engagement-Index

Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, in Umfragen einen Sympathiewert zu vergeben, um die Stimmung der Mitarbeiter zu bewerten

Versenden Sie häufige Pulsumfragen, um zu erfahren, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind

Nutzen Sie erweiterte Analysen wie Heatmaps, um Einblicke in die Denkprozesse der Mitarbeiter zu erhalten

Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen, um schnell Umfragen zur Erfassung von Mitarbeiterfeedback zu erstellen und zu versenden

Engagiert Einschränkungen

E10 und Pulsbefragungen müssen als Add-on zum Basisplan gekauft werden, was den Gesamtpreis für den Zugang zu diesen Funktionen erhöht

In Anbetracht des großen Funktionsumfangs gibt es eine anfängliche Lernkurve für neue Benutzer

Preise von Engagedly

Performance Suite : $9/Monat pro Mitglied

: $9/Monat pro Mitglied Zusatzoption Belohnung & Anerkennung: $5/Monat pro Mitglied

Engagedly Rezensionen und Bewertungen

G2 : 4.4 (528 Bewertungen)

: 4.4 (528 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (76 Bewertungen)

4. Sage HR

via Sage HR Sage HR ist eine All-in-One-HR-Lösung, und die Messung des Mitarbeiterengagements durch die Erfassung von Feedback ist nur ein kleiner Teil davon. Sie können Umfragen erstellen und anonyme Antworten sammeln, um genaue Einblicke in die Stimmung und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhalten.

Darüber hinaus unterstützt es 360-Grad-Feedback und Schnellfeedback, um jedem ein Lob für eine gute Arbeit auszusprechen.

Die besten Funktionen von Sage HR

Verwenden Sie Vorlagen oder erstellen Sie von Grund auf angepasste Umfragen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen

Sammeln Sie Mitarbeiter-Feedback und exportieren Sie die Antworten im PDF-Format

Erlauben Sie Mitarbeitern, anonyme Antworten für eine ehrliche und offene Kommunikation zu übermitteln

Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Umfragen von ihren mobilen Geräten aus auszufüllen

Sage HR Einschränkungen

Bietet keine detaillierten Umfrageanalysen und Einblicke

Sie müssen für den HR-Basistarif bezahlen und können nicht separat auf die Funktionen zur Erfassung von Mitarbeiterfeedback zugreifen

Preise von Sage HR

Benutzerdefinierte Preise

Sage HR Bewertungen und Beurteilungen

G2 : 4.3/5 (75 Bewertungen)

: 4.3/5 (75 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (344 Bewertungen)

5. Energage

via Energage Energage bietet zwei Möglichkeiten, um Mitarbeiter-Feedback zu sammeln: Workplace Survey und Pulse.

Erstere ist eine Standardumfrage, die die Erfahrungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz misst; die Ergebnisse können Ihnen helfen, sich als einer der besten Arbeitgeber in den USA zu etablieren. Pulse eignet sich perfekt, um schnelles und häufiges Feedback zu wichtigen Themen zu sammeln oder die Mitarbeiterzufriedenheit zu messen.

Die besten Eigenschaften von Energie

Nutzen Sie die Arbeitsplatzumfrage, um tiefe Einblicke in das Engagement und die Stimmung der Mitarbeiter zu erhalten

Überprüfen Sie die Mitarbeiterzufriedenheit regelmäßig mit kurzen Pulse-Umfragen

Erlauben Sie Mitarbeitern, offene Kommentare zu hinterlassen, um tiefere Einblicke zu erhalten

Analysieren Sie die Umfrageantworten und reagieren Sie auf die daraus gewonnenen Erkenntnisse

Energieeinschränkungen

Die Arbeitsplatzumfrage hat begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Die Schnittstelle ist für neue Benutzer etwas schwierig zu bedienen

Preise von Energage

Benutzerdefinierte Preise

Energiescheine und Bewertungen

G2 : 4.6/5 (99 Bewertungen)

: 4.6/5 (99 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (39 Bewertungen)

6. Workleap Officevibe

via Workleap Workleap Officevibe ist eine spezialisierte Plattform für Mitarbeiterfeedback. Sie bietet verschiedene Arten von Umfragen an, z. B. Pulsumfragen, DEIB-Umfragen (Diversity, Equity, Inclusion und Belonging) und Onboarding-Umfragen.

Sie ermöglicht Ihnen auch die Erstellung individueller, auf Ihr Unternehmen zugeschnittener Umfragevorlagen.

Workleap Officevibe - die besten Eigenschaften

Wählen Sie aus einer Liste von 122 Fragen, um schnell kurze Mitarbeiterumfragen zu erstellen und weiterzugeben, um regelmäßiges Feedback zu sammeln

Sammeln Sie anonyme Rückmeldungen und Nachrichten von Mitarbeitern, um gemeinsame Herausforderungen und Probleme am Arbeitsplatz zu ermitteln

Teilen Sie Onboarding-Umfragen, um neue Mitarbeiter vom ersten Tag an einzubinden

Nutzen Sie DEIB-Umfragen, um über arbeitsbezogene Themen hinauszugehen und zu verstehen, ob sich Mitarbeiter am Arbeitsplatz willkommen fühlen

Erhalten Sie wertvolle Analysen und Einblicke in die Umfrageantworten

Vergleichen Sie die Leistung Ihres Unternehmens mit dem Branchenstandard oder analysieren Sie die Daten im Laufe der Zeit

Workleap Officevibe Einschränkungen

Bietet begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei Pulsumfragen

Berichte und Analysen können detaillierter sein

Workleap Officevibe Preise

Kostenlos

Essential: $5/Monat pro Person

Workleap Officevibe Rezensionen und Bewertungen

G2 : 4.3/5 (734 Bewertungen)

: 4.3/5 (734 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (51 Bewertungen)

7. 15fünf

via 15Fünf Ein Nachteil vieler Mitarbeiter-Feedback-Tools ist, dass die Funktionen für Mitarbeiterbefragungen und Mitarbeiterengagement nicht separat erhältlich sind. In den meisten Fällen müssen Sie für eine Suite von HR-Tools bezahlen; das Mitarbeiterengagement-Tool und die Feedback-Umfragen sind nur ein kleiner Teil davon.

15five löst dieses Problem, indem es Funktionen zur Mitarbeiterbeteiligung in seinem kostenpflichtigen Basispaket anbietet.

Schauen wir uns an, was es bietet.

15five beste Funktionen

Führen Sie 6-minütige Umfragen zum Engagement durch, um den Pulsschlag der Mitarbeiterzufriedenheit und des Engagements zu messen

Detaillierte benutzerdefinierte und gezielte Auswertungen von Umfrageergebnissen, einschließlich Heatmaps und anderen erweiterten Funktionen

Nutzen Sie die Spark-KI, um einzigartige Einblicke in die Umfrageergebnisse zu erhalten

Anpassung und Verwendung der standardisierten Umfragevorlage zur Erstellung verschiedener Umfragetypen wie DEI, eNPS (Employee Net Promoter Score) und mehr

15fünf Einschränkungen

360-Grad-Feedback ist im Rahmen des Engage-Plans nicht verfügbar

Die Benutzeroberfläche erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

15five Preise

Engage : $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Perform : $10/Monat pro Nutzer (Jährliche Abrechnung)

: $10/Monat pro Nutzer (Jährliche Abrechnung) Gesamtplattform: $16/Monat pro Nutzer (Jährliche Abrechnung)

15fünf Rezensionen und Bewertungen

G2 : 4.6/5 (1.766 Bewertungen)

: 4.6/5 (1.766 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (887 Bewertungen)

8. KontaktMonkey

via KontaktMonkey ContactMonkey ist eine E-Mail-Softwarelösung für die interne Teamkommunikation, mit der Sie auf einfache Weise Mitarbeiter-Feedback sammeln und analysieren können. Mit ContactMonkey können Sie Mitarbeiter-Feedback über E-Mail-Newsletter mithilfe von Umfragen, Emoji-Reaktionen und Bewertungen (eNPS) einholen.

Da die Mitarbeiter ihr Feedback anonym abgeben können, erhalten Sie ein genaues Bild davon, wie die Mitarbeiter über Ihre Unternehmenskultur und Geschäftsinitiativen denken.

Versenden Sie ansprechende Newsletter und bitten Sie um Feedback über Sternchenbewertungen und Emoji-Reaktionen zu verschiedenen Themen

Binden Sie benutzerdefinierte Mitarbeiterumfragen in Ihre E-Mails ein, um detaillierteres Feedback zu bestimmten Themen zu erhalten

Greifen Sie auf quantifizierbare Daten und Erkenntnisse aus dem Mitarbeiterfeedback zu, um die Arbeitszufriedenheit zu messen

Nutzen Sie die Analyseberichte, um Geschäftsentscheidungen zu treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und des Mitarbeiterengagements zu ergreifen

Das Tool ist auf die Erfassung von Mitarbeiterfeedback per E-Mail beschränkt und bietet keine anderen Methoden zur Erfassung von Feedback

Die Benutzeroberfläche kann manchmal etwas verzögert und langsam sein

Wesentlich : Individuelle Preisgestaltung

: Individuelle Preisgestaltung Plus : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Unternehmen: Individuelle Preisgestaltung

G2 : 4.5/5 (148 Bewertungen)

: 4.5/5 (148 Bewertungen) Capterra: 4.1 (93 Bewertungen)

9. Trakstar

via Trakstar Trakstar ist eine weitere Talentmanagement-Software und ein anonymes Mitarbeiter-Feedback-Tool, das Umfragen zum Mitarbeiterengagement und Analysen bietet.

Es ermöglicht Ihnen, Umfragen zum Mitarbeiterengagement per E-Mail zu versenden und lässt sich auch in andere interne Kommunikationstools wie Slack und Microsoft Teams integrieren. Mit Trakstar können Sie die Umfrageergebnisse analysieren, die Antworten in verschiedene Kategorien einteilen und einzigartige Erkenntnisse gewinnen.

Trakstar beste Eigenschaften

Sammeln Sie anonymes Feedback mit anpassbaren Pulsumfragen

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus detaillierten visuellen Berichten, die auf Mitarbeiterfeedback und Umfrageergebnissen basieren

Sortieren und Filtern von Umfrageergebnissen, um sie in verschiedene Kategorien einzuteilen und bessere Einblicke zu erhalten

Holen Sie 360-Grad-Feedback für Manager ein und verknüpfen Sie deren Leistung mit dem Engagement der Mitarbeiter in ihren Teams

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ehrliches Feedback geben, indem Sie anonymes Feedback einholen

Trakstar Einschränkungen

Eine klobige Schnittstelle, die für neue Benutzer schwer zu navigieren ist

Einige Nutzer beklagen sich darüber, dass sie nicht genügend Lernressourcen haben, um das volle Potenzial der Plattform zu nutzen

Trakstar-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Trakstar Rezensionen und Bewertungen

G2 : 4.5/5 (285 Bewertungen)

: 4.5/5 (285 Bewertungen) Capterra: 4.2 (450 Bewertungen)

10. Limeade Listening (ehemals TINYpulse)

via {\an8}Limousine_ Limeade Listening ist eine All-in-One-Softwarelösung zur Mitarbeiterbeteiligung mit vielen nützlichen Funktionen. Sie kann Umfragen durchführen und detaillierte Umfrage-Analysen erhalten, Peer-to-Peer-Anerkennung für Mitarbeiter ermöglichen oder Feedback geben.

Sie hilft HR-Teams, anonymes Mitarbeiterfeedback zu sammeln und bietet eine lange Liste von Fragen zur Bewertung des Mitarbeiterengagements. Das Beste daran ist, dass es verschiedene Optionen zur Datenvisualisierung bietet, die Ihnen bei der Analyse der Mitarbeiterfeedbackdaten helfen.

Limeade Listening beste Eigenschaften

Wählen Sie aus über 300 Fragen oder erstellen Sie Ihre eigenen Fragen, um das Engagement und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu bewerten

Führen Sie eine jährliche Umfrage zum Mitarbeiterengagement, häufige Pulsumfragen oder eNPS-Umfragen durch

Visualisieren Sie Umfrageergebnisse, um sie zu analysieren und auf einfache Weise Erkenntnisse zu gewinnen

Erhalten Sie datengestützte Empfehlungen, um auf der Grundlage der Umfrageergebnisse schnell Maßnahmen zu ergreifen

Senden Sie private Nachrichten an jeden Mitarbeiter, um weitere Informationen zu seinem Feedback zu erhalten, ohne seine Identität zu kennen

Einschränkungen von Limeade Listening

Die Optionen zur Anpassung der Umfrage sind begrenzt, auch wenn Sie Ihre eigenen Fragen hinzufügen können

Es fehlen Funktionen zur Verbesserung der Beantwortungsrate von Umfragen

Preise für Limeade Listening

Benutzerdefinierte Preise

Rezensionen und Bewertungen von Limeade Listening

G2 : 4.4/5 (214 Bewertungen)

: 4.4/5 (214 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (47 Rezensionen)

Welches ist das richtige Mitarbeiter-Feedback-Tool für Sie?

Einer der wichtigsten HR-Ziele für jede Organisation ist es, das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern. Die Durchführung von Umfragen und die Einholung von regelmäßigem Feedback können den HR-Teams helfen, die Mitarbeiterzufriedenheit effektiv zu bewerten.

Mit einem dieser Softwareprogramme für Mitarbeiterfeedback können Probleme erkannt und angegangen werden, um das Engagement der Mitarbeiter zu erhalten und die Fluktuation zu verringern.

Erwägen Sie die Durchführung einiger aktivitäten zur Einbindung der Mitarbeiter um den Zusammenhalt im Team weiter zu verbessern.

Suchen Sie nach dem richtigen Mitarbeiter-Feedback-Tool, das über das Sammeln von Umfragen hinausgeht und viel mehr bietet? Probieren Sie ClickUp.

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool mit umfassenden HR-Lösungen für Rekrutierung, Onboarding, Mitarbeiterengagement und mehr. Anmelden für ClickUp und entdecken Sie die zahlreichen Funktionen für HR-Teams.