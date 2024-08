Wie man an Millennials vermarktet

Die Millennials - die zwischen 1981 und 1996 Geborenen, die vom Festnetztelefon zum Smartphone und von VHS-Kassetten zu Streaming-Diensten übergegangen sind. Diese Generation ist heute ein wichtiger Zielmarkt, und das aus gutem Grund: Ihre Kaufkraft und Markentreue dürfen nicht unterschätzt werden.

Im Gegensatz zur Generation Z (geboren zwischen 1997 und 2012), die mit der Internetkultur aufgewachsen ist, bewegen sich die Millennials auf der Grenze zwischen der analogen Vergangenheit und der digitalen Gegenwart, was ihnen eine einzigartige Perspektive auf Technologie und Konsumverhalten verleiht.

Um zu lernen, wie man Millennials anspricht, muss man zunächst ihre Werte wie Authentizität, Nachhaltigkeit und sinnvolle Erfahrungen verstehen. Marken wie Chipotle, Netflix und Uber haben es geschafft, das Interesse der Millennials zu wecken, und mit der richtigen Strategie können Sie das auch!

Die Zielgruppe der Millennials verstehen

Millennials (auch bekannt als Generation Y) haben in ihren prägenden Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt: 9/11, die Große Rezession, mehrere schwere Börsencrashs und zuletzt die COVID-19-Pandemie und die Lebenshaltungskostenkrise. Diese Generation hat wirklich schon alles erlebt. Außerdem haben sie hohe Schulden aus Studentenkrediten, die es ihnen erschweren, bei steigender Inflation finanziell stabil zu bleiben.

Diese Erfahrungen haben sie anders geformt. Ihre Kaufgewohnheiten, ihr Denken über Geld und ihre Lebenseinstellung sind weit entfernt von denen ihrer Vorgänger. Sie haben ein soziales Bewusstsein und suchen nach Marken, die mit ihren Werten übereinstimmen. Sie unterstützen Unternehmen, die nachhaltig und ethisch vertretbar sind und der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Sie achten auf wertorientierte Einkäufe und suchen nach sinnvollen Erfahrungen.

Gehen wir nun der Frage nach, was Millennials, ähm, Millennials, ausmacht.

Warum sind sie für Vermarkter so wichtig?

Millennials waren bereits die größte Generation von Arbeitskräften in den USA im Jahr 2016 , und im Jahr 2022 werden sie diegrößte Teil der US-Bevölkerung. Da die Baby-Boomer in den Ruhestand gehen, wird der Anteil der Millennials weiter steigen. Diese schiere demografische Größe macht sie zu einem wichtigen Marktsegment, das es zu erschließen gilt

die größte Generation von Arbeitskräften , und im Jahr 2022 werden sie diegrößte Teil der US-Bevölkerung. Da die Baby-Boomer in den Ruhestand gehen, wird der Anteil der Millennials weiter steigen. Diese schiere demografische Größe macht sie zu einem wichtigen Marktsegment, das es zu erschließen gilt Millennials sind mit größerer Wahrscheinlichkeit berufstätig, haben ihr eigenes Geld und sind bei größeren Anschaffungen nicht auf andere angewiesen . Sie können schnelle Kaufentscheidungen treffen, wenn es der Marke gelingt, sie zu beeindrucken

. Sie können schnelle Kaufentscheidungen treffen, wenn es der Marke gelingt, sie zu beeindrucken Mit dem beruflichen Aufstieg und der Anhäufung von Vermögen wächst die Kaufkraft der Millennials weiter . Wenn Sie diese Zielgruppe ansprechen und sich ihre Loyalität verdienen, werden Sie in ihren besten Jahren erhebliche Gewinne erzielen

. Wenn Sie diese Zielgruppe ansprechen und sich ihre Loyalität verdienen, werden Sie in ihren besten Jahren erhebliche Gewinne erzielen Millennials sind digitale Eingeborene. Sie sind Frühanwender neuer Technologien und nutzen aktiv Social-Media-Plattformen, was es für Vermarkter einfach macht, sie über digitale Marketingkanäle zu erreichen

Einkaufs- und Ausgabenpräferenzen der Millennials

Lassen Sie uns nun herausfinden, wie die Einkaufs- und Ausgabepräferenzen dieser Generation aussehen:

1. Erfahrung vor materiellem Besitz

Laut einer Eventbrite-Umfrage, die bereits vor fast einem Jahrzehnt durchgeführt wurde, 78% der Millennials zogen es vor, Geld für eine Veranstaltung (Konzerte, Comedy-Shows) oder ein Erlebnis (Reisen, Abenteuersportarten) auszugeben, anstatt etwas Wünschenswertes zu kaufen.

Dafür gibt es zwei mögliche Gründe:

Die Generation der Millennials ist in einer Kultur aufgewachsen, in der materieller Besitz dazu diente, Reichtum zur Schau zu stellen, und sie hat eine Abneigung gegen diese Praxis entwickelt

Die wirtschaftlichen Turbulenzen und die Verschuldung durch Studiendarlehen haben es schwierig gemacht, ein eigenes Haus oder ein neues Fahrzeug zu besitzen, was sie dazu veranlasst, in etwas zu investieren, das sie sich leisten können und das ihnen Spaß macht, d. h. in sinnvolle Erfahrungen

2. Vorliebe für Online-Shopping

Der CouponFollow Millennial Shopping Habits Report besagt, dass 80% der Millennials den größten Teil ihrer Einkäufe online erledigen .

Aufgrund ihres technikaffinen Charakters und der Erfahrung, eine Pandemie überlebt zu haben, fühlen sich Millennials von Natur aus zu E-Commerce-Websites hingezogen. Hier treffen sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage von verfügbaren Angeboten und Kundenrezensionen.

Neigung zu Abonnements: Von Netflix, Amazon Prime und Spotify Premium bis hin zu B2B-Produkten - Millennials sind begeistert von digitalen Abonnementmodellen, da sie die Flexibilität schätzen, die ihnen dadurch geboten wird. In Zeiten hoher Inflation sind sie sich jedoch auch bewusst, wofür sie ihr Geld ausgeben. Laut einer Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2023,32 % der Millennials haben einen kostenpflichtigen Unterhaltungsdienst gekündigt, um Geld zu sparen

Von Netflix, Amazon Prime und Spotify Premium bis hin zu B2B-Produkten - Millennials sind begeistert von digitalen Abonnementmodellen, da sie die Flexibilität schätzen, die ihnen dadurch geboten wird. In Zeiten hoher Inflation sind sie sich jedoch auch bewusst, wofür sie ihr Geld ausgeben. Laut einer Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2023,32 % der Millennials haben einen kostenpflichtigen Unterhaltungsdienst gekündigt, um Geld zu sparen Eine Vorliebe für Nachhaltigkeit: Millennial-Kunden suchen aus Sorge um den Klimawandel nach ethisch produzierten, umweltfreundlichen Produkten. Dies geht aus einer McKinsey-Umfrage über die US-Kohorte im Jahr 2020 hervor,75% der befragten Millennials geben an, dass sie auf Nachhaltigkeit achten wenn sie einen Luxuskauf tätigen

Medienkonsumgewohnheiten der Millennials

Weniger Fernsehen, mehr OTT: Millennials ziehen OTT-Dienste wie Netflix, Hulu und Amazon Prime dem traditionellen Kabelfernsehen vor. Nach Angaben von Statista sind etwa88 Prozent der Millennials einen Video-Streaming-Dienst und verbringen durchschnittlich 105 Minuten pro Woche mit dem Konsum von Videoinhalten über ihr Smartphone

Millennials ziehen OTT-Dienste wie Netflix, Hulu und Amazon Prime dem traditionellen Kabelfernsehen vor. Nach Angaben von Statista sind etwa88 Prozent der Millennials einen Video-Streaming-Dienst und verbringen durchschnittlich 105 Minuten pro Woche mit dem Konsum von Videoinhalten über ihr Smartphone Soziale Mediennutzung: 35 % der Millennials nutzen YouTube, um sich über Produkte zu informieren um sich vor dem Kauf über Produkte zu informieren, während 26 % auf Facebook surfen. Das mag für Unternehmen vielversprechend klingen, aber die wachsende Beliebtheit von Werbeblockern zwingt Vermarkter dazu, nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, ihre Produkte über soziale Medien zu vermarkten

35 % der Millennials nutzen YouTube, um sich über Produkte zu informieren um sich vor dem Kauf über Produkte zu informieren, während 26 % auf Facebook surfen. Das mag für Unternehmen vielversprechend klingen, aber die wachsende Beliebtheit von Werbeblockern zwingt Vermarkter dazu, nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, ihre Produkte über soziale Medien zu vermarkten Einflussnehmern folgen: Wenn Vermarkter Online-Anzeigen nicht nutzen können, wenden sie sich oft an Einflussnehmer mit einer großen Follower-Basis. Laut einer Umfrage von Statista,ein Drittel der Millennials den Marken- und Produktempfehlungen von Social-Media-Influencern voll und ganz vertrauen

Wenn Vermarkter Online-Anzeigen nicht nutzen können, wenden sie sich oft an Einflussnehmer mit einer großen Follower-Basis. Laut einer Umfrage von Statista,ein Drittel der Millennials den Marken- und Produktempfehlungen von Social-Media-Influencern voll und ganz vertrauen Affinität für Podcasts: Ein Bericht von Edison Research fand heraus, dass50% der Millennials in der Woche einen Podcast hören. Von Politik, Wirtschaft und Finanzen bis hin zur Unterhaltung bietet das aktuelle Podcast-Szenario einen riesigen Inhaltspool, der Millennials die Wahl lässt, etwas zu konsumieren, das sie interessiert

Interessen und Werte von Millennials

Zweckorientiert: Millennials werden in ihrem persönlichen und beruflichen Leben von Zielen angetrieben. Eine Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2024 ergab, dass für diemehrheit (89 %) der befragten Millennialsdas Gefühl der Sinnhaftigkeit eine wichtige Triebkraft für Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden ist. Sie interessieren sich für soziale und ökologische Themen und sind an Marken interessiert, die einen Wandel herbeiführen und sich bewusst dafür einsetzen, etwas zurückzugeben

Millennials werden in ihrem persönlichen und beruflichen Leben von Zielen angetrieben. Eine Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2024 ergab, dass für diemehrheit (89 %) der befragten Millennialsdas Gefühl der Sinnhaftigkeit eine wichtige Triebkraft für Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden ist. Sie interessieren sich für soziale und ökologische Themen und sind an Marken interessiert, die einen Wandel herbeiführen und sich bewusst dafür einsetzen, etwas zurückzugeben Werte lautstark vertreten: Als eine Generation, die die Geburt der sozialen Medien miterlebt hat, wissen Millennials, wie sie ihre Meinung zu Dingen, die ihnen wichtig sind, äußern können. Sie sind für offene Gespräche über psychische Gesundheit, Inklusivität und Geschlechtergleichheit und kaufen lieber bei Marken ein, deren Visionen mit diesen Werten übereinstimmen

Als eine Generation, die die Geburt der sozialen Medien miterlebt hat, wissen Millennials, wie sie ihre Meinung zu Dingen, die ihnen wichtig sind, äußern können. Sie sind für offene Gespräche über psychische Gesundheit, Inklusivität und Geschlechtergleichheit und kaufen lieber bei Marken ein, deren Visionen mit diesen Werten übereinstimmen Verbunden bleiben: Millennials verbringen viel Zeit am Telefon, unterhalten aktive Social-Media-Profile und bevorzugen die Online-Kommunikation gegenüber persönlichen Kontakten. Diese Verlagerung führt zwar zu weniger persönlichen Begegnungen, macht es aber einfach, schneller und häufiger zu kommunizieren. Um effektiv an Millennials zu verkaufen, müssen Unternehmen mit ihnen auf ihren bevorzugten Plattformen in Kontakt treten

Millennials verbringen viel Zeit am Telefon, unterhalten aktive Social-Media-Profile und bevorzugen die Online-Kommunikation gegenüber persönlichen Kontakten. Diese Verlagerung führt zwar zu weniger persönlichen Begegnungen, macht es aber einfach, schneller und häufiger zu kommunizieren. Um effektiv an Millennials zu verkaufen, müssen Unternehmen mit ihnen auf ihren bevorzugten Plattformen in Kontakt treten Finanzielles Bewusstsein: Millennials haben oft den schlechten Ruf, unverantwortlich mit ihrem Geld umzugehen, aber die Realität ist weit davon entfernt. Die Forschung sagt78 % der Millennials erstellen ein Ausgabenbudget und halten sich daran (im Gegensatz zu 59 % der Baby-Boomer). Millennials beginnen auch recht früh mit dem Sparen für den Ruhestand, nämlich mit 23 Jahren, während das Durchschnittsalter der Baby-Boomer bei 40 Jahren liegt

Ansprache der Millennial-Nutzerpersönlichkeit

Um von den Millennials akzeptiert und geliebt zu werden, müssen die Unternehmen zunächst ihre Vorlieben verstehen und wissen, was sie prägt. Da die Altersgruppe der Millennials sehr groß ist, kann es Unterschiede zwischen den Wünschen und Bedürfnissen von 28-Jährigen und Menschen in ihren späten 30ern oder frühen 40ern geben.

Wenn Sie als Geschäftsinhaber oder Vermarkter versuchen, Millennials anzusprechen, sollten Sie eine klare Nutzerpersönlichkeit erstellen.

Warum ist das wichtig?

Sie hilft Ihnen, Ihre Zielgruppe besser zu verstehen und fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse, Ziele, Verhaltensweisen und Kaufpräferenzen zu treffen. Bei der Erstellung Ihres idealen Kundenprofils (ICP) können Sie wertvolle Erkenntnisse über die demografische Gruppe gewinnen, die Ihnen sonst entgangen wären.

ClickUp, ein Projekt- und Marketingmanagement-Tool, kann hier hilfreich sein. Sie können verwenden ClickUp's User Persona Whiteboard Vorlage um Informationen zu sammeln, Produkte zu entwerfen, die auf die Bedürfnisse Ihrer ICP zugeschnitten sind, und reale Benutzerszenarien zu visualisieren.

Entwickeln Sie mit Ihrem Team Ideen und genaue User Personas mit der ClickUp User Persona Template

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung dieser Vorlage für die Erstellung von Benutzer-Personas für Millennials:

Führen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming durch, um die Zielgruppe zu definieren - ihr Alter, ihre Eigenschaften, Interessen und Motivationen mitClickUp's Whiteboard2. Befüllen Sie die Vorlage mit ICP-Details wie Alter, Wohnort, Geschlecht, Berufsbezeichnung und Einkommensprofil Sammeln Sie Team-Feedback und verwenden SieClickUp's Board-Ansicht zur Überprüfung und Anpassung der User Personas Stellen Sie Personas fertig und integrieren Sie sie in Ihren Produktentwicklungsprozess und Ihre Marketingkampagnen. Verwenden SieClickUp Dashboards um alle Personas an einem Ort zu betrachten und sie nebeneinander zu vergleichen

Die Vorlage stellt sicher, dass Ihre Bemühungen die richtige Zielgruppe der Millennials erreichen und Sie ihr Vertrauen gewinnen, indem Sie ihre Sprache sprechen. Diese Vorlage herunterladen

Marketing-Strategien, um Millennials zu erreichen

Erfolgreiches Marketing für Millennials erfordert spezifische Marketingstrategien, die sie ansprechen. Hier sind einige der bewährten Strategien:

1. Soziale Medien im Marketing für Millennials 95% der Millennials nutzen soziale Medien und 86 % nutzen sie täglich. Es liegt auf der Hand, dass die sozialen Medien der beste digitale Kanal sind, um sie anzusprechen. Die Frage ist nun, welche Plattformen sie bevorzugen?

Eine aktuelle Studie von HubSpot besagt, dass die meisten Millennials (68 %) YouTube als ihre Lieblingsplattform wählen, gefolgt von Facebook, Instagram, TikTok und X.

über HubSpot Soziale Medien beschränken sich nicht mehr darauf, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Sie haben sich zu einem Medium des informellen Lernens, der Unterhaltung, des Austauschs mit Gleichgesinnten und des Verfolgens aktueller Nachrichten und Ereignisse entwickelt. Als Medium hat es großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Millennials denken, handeln und Entscheidungen treffen.

Befolgen Sie diese Tipps, um Ihre Marketingstrategie für soziale Medien gezielter zu gestalten:

Bieten Sie bedingungslosen Mehrwert (z. B. wenn Sie für ein Haarpflegeprodukt werben, teilen Sie einfache Haarpflegeroutinen oder bieten Sie kostenlosevorlagen für Inhaltskalender wenn Sie eine App für die Planung von sozialen Medien bewerben)

Erstellen Sie kurze Videoinhalte, die hilfreich und humorvoll sind

Bewahren Sie die Authentizität und Einheitlichkeit der Marke

Erstellen Sie visuell ansprechende Beiträge, die sofort Aufmerksamkeit erregen

Arbeiten Sie mit Mikro-Influencern zusammen, um die Reichweite Ihrer Marke zu erhöhen und durch Influencer Marketing Glaubwürdigkeit zu schaffen Mailchimps Strategie für soziale Medien kann ein großartiges Beispiel sein. Wenn Sie sich ihre LinkedIn- oder X-Konten ansehen, werden Sie beeindruckende, einladende Grafiken, scharfe Videoinhalte und viele kostenlose und hilfreiche Ressourcen sehen.

Verwendung von Vorlagen für die Verwaltung sozialer Medien

Sie möchten ansprechende Inhalte für soziale Medien in großem Umfang erstellen? Verwenden Sie ClickUp's Social Media Vorlage um Ihre Inhalte in Stapeln zu planen, konsistent zu halten markenidentität über alle Plattformen hinweg in Bezug auf Bildmaterial und Botschaften, und halten Sie Ihre Beiträge übersichtlich.

Entwerfen, planen und organisieren Sie Social-Media-Posts und halten Sie Ihre Botschaften auf allen Plattformen zusammen - mit dem Social-Media-Template von ClickUp

Mit dem eingebetteten Formular können Sie Ideen von Teammitgliedern sammeln, gemeinsam an neuen Kampagnen arbeiten und die Kampagnenleistung überwachen - alles an einem Ort. Durch die Einsicht in vergangene und bevorstehende Beiträge können Sie leicht feststellen, ob Beiträge von den Vorgaben abweichen markenrichtlinien und nehmen Änderungen vor, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Diese Vorlage ist ideal für vielbeschäftigte Social-Media-Vermarkter, die mehrere Kanäle und Kampagnen verwalten. Die gebrauchsfertige Vorlage spart Zeit und lässt gleichzeitig genügend Freiraum für markenspezifische Anpassungen, damit sie gut in Ihren Workflow passt. Diese Vorlage herunterladen Sie können auch verwenden ClickUp's Social Media Content Plan Vorlage , eine weitere hilfreiche kostenlose Ressource aus der ClickUp-Bibliothek.

Planen und organisieren Sie einen Content-Kalender für verschiedene Social-Media-Kanäle mit ClickUps Social Media Content Plan Template

Diese Vorlage eignet sich eher für Ein-Personen-Social-Media-Teams, in denen ein Vermarkter viele Hüte tragen muss.

So können Sie die Arbeit vereinfachen social-Media-Projektmanagement mit der Vorlage:

Entscheiden, planen, erstellen und priorisieren Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Plattformen

für mehrere Social-Media-Plattformen Wiederverwendung von Inhalten von einer Plattform auf eine andere in einem geeigneten Format

in einem geeigneten Format Fälligkeitsdaten festlegen, um keine zeitkritischen Aktualisierungen zu verpassen

festlegen, um keine zeitkritischen Aktualisierungen zu verpassen Übertragen Sie Aufgaben an Kreative (wenn Sie Teammitglieder haben, die Ihnen helfen), damit die Inhalte rechtzeitig fertig werden, oder übertragen Sie Aufgaben an sich selbst, um rechtzeitig erinnert zu werden Diese Vorlage herunterladen ### 2. Mobile-first marketing

Als um die Jahrtausendwende die ersten Mobiltelefone auf den Markt kamen, waren die ersten Millennials gerade erwachsen geworden, während der Rest sich im Teenager- oder Vor-Teenager-Alter befand. Dank dieser Erfahrung waren sie von Natur aus mit mobilen Technologien vertraut, und diese Affinität wurde mit der Zeit nur noch stärker.

Im Durchschnitt, verbringen Millennials 3,53 Stunden täglich mit ihrem Handy im Gegensatz zu 2,5 Stunden an einem PC, Laptop oder Tablet. Deshalb sollten Sie als Vermarkter einen Mobile-First-Ansatz verfolgen, um Ihre Kunden auf demselben Niveau zu treffen.

Hier sind einige schnelle Tipps, um Ihre mobile Marketingstrategie auf den Punkt zu bringen:

Erstellen Sie Inhalte, die visuell ansprechend und auf mobilen Bildschirmen leicht zu konsumieren sind

und auf mobilen Bildschirmen leicht zu konsumieren sind Optimieren Sie Ihre Inhalte für die vertikale Ansicht sie nehmen mehr Platz auf dem Bildschirm ein und sind für mobile Nutzer interessanter

Stellen Sie sicher, dass Ihre Website und Landing Pages auf mobilen Geräten schnell geladen werden, um die Absprungrate niedrig zu halten

schnell geladen werden, um die Absprungrate niedrig zu halten Erstellen Sie Anzeigen, die speziell auf mobile Nutzer zugeschnitten sind (z. B. können Sie die Karussell-Anzeigen von Facebook und Instagram nutzen, mit denen Nutzer durch mehrere Bilder oder Videos in einer einzigen Anzeige blättern können)

(z. B. können Sie die Karussell-Anzeigen von Facebook und Instagram nutzen, mit denen Nutzer durch mehrere Bilder oder Videos in einer einzigen Anzeige blättern können) Nutzen Sie standortbezogene Targeting-Optionen , um mobile Nutzer an bestimmten geografischen Standorten zu erreichen

, um mobile Nutzer an bestimmten geografischen Standorten zu erreichen Integrieren Sie Messaging-Apps wie WhatsApp und Facebook Messenger in Ihre Marketingstrategie und nutzen Sie sie für Kundenservice, Support und personalisierte Kommunikation

Ein gutes Beispiel für Mobile-First-Marketing ist IKEAs Einbeziehung von Augmented Reality (AR) in ihre mobile App. Käufer können mithilfe von AR prüfen, wie ein Möbelstück in ihrem Zimmer aussehen würde, und schnell eine Kaufentscheidung treffen, ohne ins Geschäft gehen zu müssen.

3. Inbound-Marketing und Verbreitung von Inhalten

Erstellen Sie Inhalte, die Millennials anlocken, anstatt ihnen Werbung aufzudrängen. Diese Inhalte sollten auf ihre Interessen, Wünsche und Herausforderungen abgestimmt sein. Wenn Sie beispielsweise umweltfreundliche Produkte verkaufen, könnten Ihre Inhalte Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil, DIY-Recyclingprojekte oder Anleitungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks enthalten.

Versuchen Sie, das Engagement über eigene, eigene und bezahlte Medienkanäle zu steigern, um ein größeres Publikum zu erreichen, das an Ihrem Angebot interessiert sein könnte. HubSpot hubSpot, ein führendes Unternehmen für Inbound-Marketing- und Vertriebssoftware, hält, was es predigt, wenn es um Inbound-Marketing geht. Über seinen Blog, seine E-Books, Webinare und kostenlosen Tools bietet HubSpot wertvolle Inhalte zu Themen aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Die Inhalte sind lehrreich und gehen auf die Probleme und Herausforderungen der Zielgruppe ein, die größtenteils aus Vermarktern, Vertriebsexperten und Geschäftsinhabern besteht.

4. Einfluss von Markenwerten

Vermitteln Sie die Werte und den Auftrag Ihrer Marke. Ob Nachhaltigkeit, Diversität oder soziale Verantwortung - die Ausrichtung Ihrer Marke auf Themen, die für Millennials wichtig sind, kann ihre Wahrnehmung Ihrer Marke erheblich beeinflussen.

Es reicht jedoch nicht aus, nur darüber zu reden. Sie müssen Ihre Werte auch mit sinnvollen Aktionen untermauern. Wenn Ihr Kernwert beispielsweise die Nachhaltigkeit ist, sollten Sie nachhaltige Beschaffungspraktiken anwenden, ethische Arbeitsbedingungen in Ihrer gesamten Lieferkette sicherstellen und sich an wohltätigen Initiativen beteiligen. Patagonia, ein führendes Unternehmen für Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung hat seine Marke im Zeichen der ökologischen und sozialen Verantwortung aufgebaut. Das Unternehmen setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein, indem es recycelte Materialien verwendet, seinen CO2-Fußabdruck reduziert und einen Teil seiner Gewinne an Umweltorganisationen spendet.

5. Die Macht der nutzergenerierten Inhalte (UGC)

Ermutigen Sie Millennials dazu, Inhalte mit Bezug zu Ihrer Marke zu erstellen und zu teilen. Sie könnten zum Beispiel UGC-Wettbewerbe, Herausforderungen oder Kampagnen veranstalten, die Nutzer dazu ermutigen, Fotos, Videos oder Erfahrungsberichte mit Ihren Produkten oder Markenerfahrungen zu teilen und dafür einen Anreiz zu erhalten.

Indem Sie UGC auf Ihrer Website und in Ihren Social-Media-Kanälen präsentieren, können Sie die Reichweite Ihrer Marke erhöhen und Beispiele aus dem wirklichen Leben zeigen, wie Ihre Produkte oder Dienstleistungen von echten Menschen genutzt werden und ihnen gefallen. Dieser soziale Beweis kann unglaublich überzeugend für Millennial-Konsumenten sein, die auf den Satz "Bilder, oder es ist nicht passiert" stehen

Die beliebte action-Kamera-Marke GoPro hat nutzergenerierte Inhalte erfolgreich für die Vermarktung ihrer Produkte genutzt. Die Social-Media-Kanäle, die Website und die Marketingkampagnen von GoPro sind voll von nutzergenerierten Fotos und Videos von atemberaubenden Landschaften, adrenalingeladenen Aktivitäten und herzerwärmenden Momenten.

6. Die Rolle von Omnichannel und E-Commerce im Marketing für Millennials

Nutzen Sie E-Commerce-Plattformen oder spezielle mobile Apps, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, mit personalisierten Produktempfehlungen auf der Grundlage des Surf- und Kaufverhaltens und einer problemlosen Kaufabwicklung.

Das ist eine Win-Win-Situation für Marken und Millennials. Millennials lieben die Bequemlichkeit und das personalisierte Erlebnis dieser Medien, und Sie als Marke sammeln wertvolle Daten über ihre Vorlieben und ihr Verhalten.

Das gleiche Erlebnis sollten Sie auch in physischen Geschäften schaffen. Die Geschäfte sollten als Erlebniszentren fungieren, in denen die Kunden durch interaktive Displays, Produkttests und Veranstaltungen mit der Marke in Kontakt treten können. Wenn das Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg gleich gut ist, können Millennials schnell zwischen digitalen und physischen Touchpoints wechseln. Nike hat diese Strategien erfolgreich umgesetzt indem es ein einheitliches Einkaufserlebnis über mehrere Kanäle anbietet, einschließlich seiner E-Commerce-Plattform, seiner mobilen App und seiner stationären Geschäfte.

Steigern Sie Ihre Marketingstrategie für Millennials mit ClickUp

Um eine effektive Marketingstrategie für Millennials zu entwickeln, müssen Sie sich in die Lage Ihrer Zielgruppe versetzen. Verwenden Sie ein umfassendes Tool wie Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp um Ihre Millennial-Zielgruppe besser zu verstehen und sicherzustellen, dass Ihre Branding-Bemühungen bei ihnen auf Resonanz stoßen.

Erstellen Sie einen umfassenden Plan für die Zielgruppe der Millennials mit der Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp

Hier erfahren Sie, wie Sie die Funktionen von ClickUp nutzen können:

Zusammenarbeit mit entfernten Teammitgliedern (insbesondere mit den Millennials) in Echtzeit, um die User Persona Ihrer Marke zu definieren, zu erstellenmarketing-Roadmaps, verfeinern Sie Marketingstrategien, arbeiten Sie an verschiedenen Marketingmaterialien (z. B. Push-Benachrichtigungen, Broschüren, E-Mails, Social-Media-Posts, Blog-Posts, Landing Pages und Fallstudien), bündeln Sie alle relevanten Marktforschungsdaten und Projektdokumentationen an einem Ort, und teilen/erhalten Sie Feedback überClickUp-Dokumente

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, nehmen Sie Bearbeitungen vor und geben Sie Feedback durch zugewiesene Kommentare in ClickUp Docs

Brainstorming zu neuen Marketingstrategien, gezielten Kampagnen, Inhaltsideen und mehr mitClickUp Whiteboardseiner virtuellen Leinwand, die Ideen und Diskussionen in Aktionen umwandelt

Gestalten Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen handlungsorientiert auf ClickUp Whiteboards

Managen Sie komplexe, langwierige Strategieentwicklungsprojekte mitClickUp-Aufgaben. Zerlegen Sie Ihre Arbeit in kleinere und überschaubare Teile, fügen Sie Unteraufgaben hinzu, weisen Sie ein oder mehrere Teammitglieder zu, setzen Sie Prioritäten für Dinge, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern (z. B. zeitkritische Kampagnen wie eine Verkaufsaktion zum vierten Juli), und fügen Sie Ihren Aufgaben benutzerdefinierte Tags zur schnellen Kategorisierung hinzu

Task-Abhängigkeiten einrichten, um Blockaden in ClickUp Tasks frühzeitig zu erkennen

Verwenden SieClickUp-Ziele um kurzfristige und langfristige Marketingziele zu setzen, die Sie erreichen wollen. Fügen Sie klare Zeitpläne hinzu, unterteilen Sie Ihre Ziele in Sprint-Ziele, wöchentliche Ziele oder monatliche Ziele, erstellen Sie KPIs und Mitarbeiter-Scorecards, um die Leistung zu messen, und gruppieren Sie Ihre Ziele in Ordnern, um einen schnellen Überblick über Ihren Stand zu erhalten

Setzen und verfolgen Sie Ihre Ziele mit ClickUp Goals

Visualisieren Sie Ihre Marketing-Kampagnen so, wie Sie es wünschen, mit 15+ anpassbarenClickUp Ansichten. Verfolgen Sie den Fortschritt und die Umsetzung von Marketinginitiativen mitClickUp Dashboardsmessen Sie die Reichweite und das Engagement von Inhalten, die Sie online veröffentlichen, kennen Sie die Anzahl der MQLs, die Sie generieren, und bewerten Sie, wie gut diese in Verkäufe umgewandelt werden

Mit ClickUp Dashboards erhalten Sie verständliche Einblicke in Ihre Marketingkampagnen

Führen Sie Primärforschung durch und sammeln Sie Daten von Kunden, Interessenten, Mitarbeitern oder externen Stakeholdern, bitten Sie um Input und Feedback, um Ihre Marketingkampagnen zu verbessern, und verwandeln Sie die Antworten in verfolgbare Aufgaben mitClickUp Formulare

Sammeln Sie Daten und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse aus den Antworten mit ClickUp Forms

Millennials durch Erfahrungen und Werte ansprechen

Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie Millennials durch verschiedene Erfahrungen und Werte ansprechen können:

Förderung großartiger digitaler Erlebnisse gegenüber Unterhaltung

Millennials suchen nach digitalen Interaktionen, die über reine Unterhaltung hinausgehen; sie sehnen sich nach sinnvollen Erfahrungen, die ihrem Leben einen Mehrwert verleihen. Unternehmen sollten vorrangig digitale Plattformen, Apps und Inhalte schaffen, die die Nutzer weiterbilden, inspirieren oder befähigen, ohne dabei den Spaß zu vernachlässigen.

Nehmen wir Duolingo als Beispiel . Die spielerische Konsole und die visuell ansprechende Benutzeroberfläche sorgen dafür, dass die Lernenden gerne dabei bleiben, eine neue Sprache zu lernen. Darüber hinaus gibt es das Markenmaskottchen Owl Duo, das die Nutzer mit passiv-aggressiven (und oft lustigen) Erinnerungen in den sozialen Medien daran erinnert, ihre Lektionen fortzusetzen. Wirklich einprägsam!

über duoplanet.com

Authentizität und ein echtes Markenimage haben Vorrang

Millennials fühlen sich zu Marken hingezogen, die nicht davor zurückschrecken, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Unternehmen sollten sich bemühen, Vertrauen zu schaffen, indem sie ihre Werte, Praktiken und ihre Herkunft transparent darstellen. Sie können Authentizität durch Storytelling, Inhalte hinter den Kulissen, nutzergenerierte Erfahrungsberichte oder dadurch vermitteln, dass sie Gründer, CEOs und Mitarbeiter über soziale Medien zu Markenbotschaftern machen.

Es mag sich entmutigend anfühlen, eine markenführungsstrategie von Grund auf neu zu entwickeln, denn es gibt viele bewegliche Elemente, die Sie alle richtig einsetzen wollen. Sie können anpassbare branding-Vorlagen um die Botschaft und die Geschichte zu strukturieren, die Sie hervorheben möchten. ClickUp's Branding-Vorlage ist ein solcher Rahmen. Mit dieser Vorlage können Unternehmen eine einheitliche visuelle Identität für alle Marketingmaterialien und Vertriebskanäle schaffen.

Behalten Sie den Überblick über die Entwicklung des visuellen Erscheinungsbildes, des Messagings und der Tonalität Ihres Unternehmens und schaffen Sie ein konsistentes Markenerlebnis mit dem Branding Template von ClickUp

Sie können den Stil, die Tonalität, das Logo, die Farben, die Sprache, das Gefühl und vieles mehr Ihrer Marke definieren und ihr eine Persönlichkeit verleihen. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Aspekte des Branding-Prozesses innerhalb einer einzigen Plattform zu verfolgen, auf der Sie und andere Entscheidungsträger den Fortschritt verfolgen, Vorschläge hinzufügen und Genehmigungen erteilen können.

Bei der Entwicklung eines Markenimages verliert man leicht den Überblick über die Aufgaben, weil es so viel zu tun gibt, aber mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick. Diese Vorlage herunterladen

Soziale Ursachen und Werte hervorheben, die bei Millennials Anklang finden

Millennials haben ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein und fühlen sich zu Marken hingezogen, deren Anliegen sie unterstützen. Unternehmen können diese Zielgruppe ansprechen, indem sie soziale Anliegen (wie z. B. ökologische Nachhaltigkeit, Vielfalt und Integration oder Engagement für die Gemeinschaft) mit konkreten Aktionen wie Spenden, ehrenamtlicher Arbeit oder umweltfreundlichen Initiativen verbinden. Diese Bemühungen zeigen, dass sich das Unternehmen über den Profit hinaus für die Gesellschaft einsetzt.

Humor in das Marketing einbeziehen

Millennials schätzen es, wenn man sie zum Lachen bringt - Humor fesselt ihre Aufmerksamkeit und macht die Marke sympathisch. Unternehmen können Humor in ihren Marketingkampagnen, Social-Media-Beiträgen und in der Werbung einsetzen, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen und das Engagement zu fördern.

Die beliebte SEO-Software Semrush hat diese Strategie gemeistert. Hier ist einer der vielen Social-Media-Beiträge von Semrush, der uns zum Schmunzeln gebracht hat:

über Semrush

Erreichbarkeit und guter Kundensupport

Millennials erwarten prompte und maßgeschneiderte kundenmanagement . Unternehmen müssen ihre Kommunikationskanäle diversifizieren, einschließlich Live-Chat, soziale Medien, E-Mail und Telefonsupport, um den unterschiedlichen Präferenzen gerecht zu werden. Eine schnelle Reaktion, ein einfühlsames Eingehen auf Anliegen und die Bereitstellung von Lösungen mit Mehrwert verbessern das Kundenerlebnis insgesamt. All dies macht Millennials zu loyalen Markenvertretern.

Einsatz von KI

Die Bearbeitung von Anfragen in großem Umfang ohne Beeinträchtigung der Servicequalität kann jedoch überfordernd sein. Dies ist der Punkt ClickUp Gehirn kommt zur Rettung.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine Wissensdatenbank für Ihre Projekte, um sich mit Ihrer Zielgruppe der Millennials zu verbinden

Kundenservice-Teams können diesen KI-Co-Piloten für folgende Zwecke nutzen:

Erstellen einer Wissensdatenbank mit aktuellen Informationen , damit Kunden selbständig Lösungen für ihre Fragen finden können

, damit Kunden selbständig Lösungen für ihre Fragen finden können Empfehlung relevanter Wissensbasis-Ressourcen an Agenten während eines Chats oder Anrufs

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten aus jeder Arbeit, die mit ClickUp verbunden ist

Analyse von Kundeninteraktionen zur Erstellung von Entwürfen für Anleitungen, Fehlerbehebungsmaterial und FAQs

für Anleitungen, Fehlerbehebungsmaterial und FAQs Nachverfolgung des Status von Serviceanfragen

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. die Planung von Folgeterminen, die Verfolgung von Ticketlösungszeiten , die Beantwortung von FAQs und die Einholung von Feedback

, die Beantwortung von FAQs und die Einholung von Feedback Personalisierung von Chat-Nachrichten und E-Mail-Antworten anhand von Kundendaten

anhand von Kundendaten Übersetzen von Fragen/Antworten in verschiedene Sprachen, um Kundenbedürfnisse auf der ganzen Welt zu erfüllen

Vorlagen für den Kundenservice verwenden

Neben der schnellen Bearbeitung Ihrer kundenservice mit KI können Sie die Arbeitsabläufe reibungsloser und strukturierter gestalten, indem Sie gebrauchsfertige vorlagen für den Kundenservice .

Befähigen Sie Ihre Kundenservice-Teams, schneller qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten - mit dem ClickUp Customer Service Management Template

Zum Beispiel, ClickUps Vorlage für Kundenservice-Management hilft Ihnen, eingehende Support-Tickets zu überwachen, mit Teams zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu finden und pünktliche Lösungen anzubieten.

Mit vier anpassbaren Ansichten (Listen-, Board-, Dokumenten- und Formularansicht) können Sie neue, ausstehende, in Bearbeitung befindliche und gelöste Supportanfragen leicht verfolgen und sicherstellen, dass nichts durch die Maschen fällt.

Mit den vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern können Sie wichtige Details zu einem Ticket hinzufügen, z. B. die Art des Problems, den Bearbeitungsstatus, die Kontakt-E-Mail des Anfragenden und die Bewertung der Kundenzufriedenheit.

Erleichtern Sie den Kundenservice mit dieser Vorlage und sammeln Sie Pluspunkte bei Ihren Kunden! Diese Vorlage herunterladen

Kreativ sein und größere Probleme lösen

Millennials fühlen sich zu Unternehmen hingezogen, die größere gesellschaftliche oder ökologische Herausforderungen mit einer kreativen Note angehen. Die Priorisierung von Innovation und die Entwicklung von wirkungsvollen Lösungen für reale Probleme sprechen den Wunsch der Millennials nach zielgerichtetem Konsum an.

Die Hautpflegemarke Dove nutzte diese Strategie für ihr Projekt #ShowUs kampagne in 2019. Ziel war es, die mangelnde Darstellung von Frauen im Alltag in der Mainstream-Werbung zu beheben. Sie initiierten eine Kampagne zur Schaffung von vielfältigem Bildmaterial, das echte Frauen zeigt.

Diese Sammlung, die inzwischen die weltweit größte ist, umfasst über 10 000 Fotos, die auf Getty Images verfügbar sind, und 10 % der Erlöse aus den Bildverkäufen werden in die Unterstützung des Projekts #ShowUs reinvestiert. Das Projekt war ein großer Erfolg und führte zu einer enormen Wertschätzung für die Marke.

Einfühlungsvermögen und Personalisierung wertschätzen

Die Generation Y schätzt Marken, die sich in ihre einzigartige Lebenssituation einfühlen und ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben verstehen. **Personalisierungstechniken wie zielgerichtete Kampagnen, individuelle Empfehlungen und maßgeschneiderte Kommunikation machen Marketingmaßnahmen für Millennials attraktiver und senken den Umsatz

Hier ist ein Beispiel: Hoxton Hotels richtet sich mit relevanten Anzeigen an Reiseliebhaber.

über Das Hoxton

Content Marketing für Millennials

Aus dem, was wir bisher besprochen haben, kann man ableiten, dass Inhalte, die Millennials ansprechen, die folgenden Kriterien erfüllen müssen:

Unterhaltsam: Diese Art von Inhalten zielt darauf ab, Millennials zu fesseln und zu unterhalten, oft durch Humor, Witz oder fesselndes Storytelling.

Beispiel:Buzzfeedlisticles und Quizze

Diese Art von Inhalten zielt darauf ab, Millennials zu fesseln und zu unterhalten, oft durch Humor, Witz oder fesselndes Storytelling. Beispiel:Buzzfeedlisticles und Quizze Emotional: Emotionale Inhalte wecken Gefühle der Empathie, Nostalgie oder Inspiration und sprechen Themen an, mit denen sich Millennials sofort identifizieren können.

Beispiel:Die Videos von Upworthy teilen inspirierende Geschichten oder herzerwärmende Momente

Emotionale Inhalte wecken Gefühle der Empathie, Nostalgie oder Inspiration und sprechen Themen an, mit denen sich Millennials sofort identifizieren können. Beispiel:Die Videos von Upworthy teilen inspirierende Geschichten oder herzerwärmende Momente Authentisch: Sie wirken echt, nachvollziehbar und transparent; oft werden echte Menschen, echte Erfahrungen und ungefilterte Perspektiven gezeigt.

Beispiel:Glossiermarketingkampagnen von Glossier mit echten Kunden und unretuschierten Bildern

Sie wirken echt, nachvollziehbar und transparent; oft werden echte Menschen, echte Erfahrungen und ungefilterte Perspektiven gezeigt. Beispiel:Glossiermarketingkampagnen von Glossier mit echten Kunden und unretuschierten Bildern Visuell: Visuelle Inhalte stützen sich stark auf Bilder, kurze Videos und Infografiken, um Botschaften schnell und effektiv zu vermitteln.

Beispiel:Die Kochvideos von Tasty auf Facebook und Instagram mit fesselnden Overhead-Aufnahmen und eingängiger Musik

Wenn Sie diese vier Faktoren beachten, heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab und treffen den Nerv Ihrer Zielgruppe, d. h. der Millennials.

ClickUp-Vorlagen

Sie können auch gebrauchsfertige Vorlagen nutzen, um Ihre Website weiter zu optimieren content-Marketing-Management :

1. ClickUp's Content Marketing Plan Vorlage

Verfolgen Sie den Fortschritt und die Leistung Ihrer Content-Marketing-Initiativen mit ClickUps Content-Marketing-Plan-Vorlage

Definieren Sie Ihr Zielpublikum und Ihre Ziele und entwickeln Sie einen umfassenden Plan für die Erstellung und Verteilung von Inhalten über verschiedene Kanäle. Bringen Sie Ihre Teammitglieder mit Hilfe dieser Vorlage zur Zusammenarbeit und zum Brainstorming zusammen. Sie ermöglicht es Ihnen:

Aufgaben priorisieren, Fristen festlegen und Verantwortliche hinzufügen

Einsicht in Fortschritte oder Engpässe

Verfolgen Sie die Leistungskennzahlen für Inhalte (Post-Impressionen, Website-Traffic und qualifizierte Leads) über alle Kanäle hinweg

Bewerten und verbessern Sie Ihren Content-Plan

Unabhängig davon, ob Sie zum ersten Mal eine Inhaltsstrategie erstellen oder einen strukturierteren Ansatz in Ihre bestehenden Prozesse einführen möchten, ist dieser Rahmen eine großartige Ressource, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Diese Vorlage herunterladen 2. ClickUp's Content Management Template

Verwalten Sie große Mengen an Inhalten und behalten Sie den Überblick über den Fortschritt mit ClickUp's Content Management Template

Dies ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Planung und Verwaltung von Omnichannel-Inhalten, von Webinhalten, Blogs und Beiträgen in sozialen Medien bis hin zu Newslettern. Dieses Framework ist besonders nützlich für große Content-Teams mit mehreren Stakeholdern und mehreren Kanälen, die bedient werden müssen.

Nutzen Sie die Vorlage, um kreativen Input von Teammitgliedern anzufordern, in Echtzeit zu planen und zusammenzuarbeiten, einen Redaktionskalender zu führen und Inhalte pünktlich zu veröffentlichen/zu liefern.

Organisieren Sie große Mengen an Inhalten

Behalten Sie eine einheitliche Formatierung und Gestaltung für alle Inhalte bei

Inhalte einfach aktualisieren und überarbeiten

Konfigurieren Sie die Vorlage mit benutzerdefinierten Status, Ansichten und Feldern, und halten Sie sie mit Ihrem Inhaltskalender in Einklang. Diese Vorlage herunterladen

Mehr als manueller Aufwand

Als Marketingstratege stehen Sie oft unter Zeitdruck. Und in Spitzenzeiten kann es passieren, dass Sie von der gefürchteten Kreativitätsblockade heimgesucht werden. An solchen Tagen (und an jedem anderen Tag, an dem Sie wie ein Profi Multitasking betreiben), erweist sich ClickUp Brain als nützlich. Es kann Ihnen helfen:

Ideen zu generieren und Inhalte für Blogbeiträge, Social-Media-Posts, E-Mails, gezielte Kampagnen und Anzeigen zu erstellen

Gehen Ihnen die frischen Ideen aus? Lassen Sie sich von ClickUp Brain etwas für Ihr Content Marketing ausdenken

Verfeinern Sie die Antworten der KI, indem Sie weitere Informationen und Kontext bereitstellen

Bearbeiten Sie Texte oder Inhalte für Marketingkampagnen und stellen Sie sicher, dass sie fehlerfrei sind

Fassen Sie Blogbeiträge in mundgerechte Beiträge für LinkedIn, X oder Instagram zusammen

Wenn die KI diese Aufgaben übernimmt, können Sie sich mehr auf Ihre Strategie konzentrieren.

Wie man Marketing-Inhalte teilbar macht

Fördern Sie nutzergenerierte Inhalte (UGC), indem Sie Wettbewerbe, Herausforderungen oder Kampagnen durchführen, die Millennials dazu einladen, ihre eigenen Inhalte zu erstellen und zu teilen Entwickeln Sie Erzählungen, die emotional und intellektuell ansprechen, sei es über die Bewältigung von Herausforderungen, die Verfolgung von Leidenschaften oder das Engagement in der Welt Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Trends, Memes und kulturelle Referenzen, die bei Millennials Anklang finden Schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit oder Exklusivität, um die Angst der Millennials, etwas zu verpassen (FOMO), durch zeitlich begrenzte Angebote oder exklusive Deals zu nutzen

Die Bedeutung von SEO und Landing Page-Optimierung

Angesichts ihrer Vorliebe für die digitale Suche überrascht es nicht, dass ein hohes SEO-Ranking (Search Engine Optimization) bei Millennials Vertrauen schafft, da sie es als Zeichen der Legitimität ansehen. SEO mit relevanten Schlüsselwörtern kann Ihre Marke an die erste Stelle setzen, wenn Millennials nach Lösungen für ihre Probleme suchen.

Da die konversationelle Suche immer beliebter wird, kann die Optimierung für Long-Tail-Keywords, die die natürliche Sprache nachahmen, Marken dabei helfen, die Sprachsuche der Millennials zu erfassen.

Landing Pages, die direkt auf die Suchabsicht (den Grund für die Suche) eingehen, kommen bei Millennials, die ihre Zeit schätzen, ebenfalls gut an. Klare, prägnante Informationen und einfache Umwandlungsoptionen sind unerlässlich. Millennials sind misstrauisch gegenüber Verkaufstaktiken und schätzen, wie wir bereits festgestellt haben, eine ehrliche Kommunikation.

Wenn Sie sich auf SEO und die Optimierung von Landing Pages konzentrieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Marketingbemühungen mit den Suchgewohnheiten und Entscheidungsprozessen der Millennials übereinstimmen.

Verbessern Sie Ihr Geschäftsergebnis mit einer erfolgreichen Marketingstrategie für Millennials

Die Generation Y liebt Authentizität, legt Wert auf soziale und ökologische Belange und sehnt sich nach personalisierten Erfahrungen.

Um mit ihnen in Kontakt zu treten, müssen Sie auf digitalen Kanälen, insbesondere in den sozialen Medien, aktiv sein und sie mit wertvollen, visuell ansprechenden Inhalten fesseln. Zeigen Sie ihnen, dass Ihre Marke für etwas Sinnvolles steht und dass Sie in Ihren Praktiken transparent sind. Behalten Sie die Trends im Auge und seien Sie bereit, sich anzupassen.

Wenn Sie diese Strategien befolgen, bauen Sie eine dauerhafte Loyalität bei der größten Bevölkerungsgruppe auf und sichern Ihrer Marke damit einen langfristigen Erfolg. Und mit einem Tool wie ClickUp an Ihrer Seite können Sie all dies auf organisierte Weise tun. Anmeldung für ClickUp und nutzen Sie die umfassenden Funktionen, um Ihre Geschäftsstrategien an Millennials zu vermarkten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie kann man Millennials am besten erreichen?

Um Millennials effektiv zu erreichen, sollten Marken digitale Plattformen und Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok und YouTube bevorzugen, wo Millennials einen großen Teil ihrer Zeit verbringen. Die Verwendung von ansprechenden Inhaltsformaten wie Videos, Memes und interaktiven Beiträgen kann helfen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

2. Woran sind Millennials am meisten interessiert?

Millennials sind für ihre wertorientierten Konsumgewohnheiten bekannt. Sie legen Wert auf Authentizität und suchen eine echte Verbindung zu Marken und Produkten. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen, und viele Millennials entscheiden sich für umweltfreundliche und ethisch einwandfrei hergestellte Produkte.

Sie sind auch frühe Anwender von Technologien und suchen ständig nach innovativen Produkten und Erfahrungen. Erlebnisorientierte Anschaffungen wie Reisen und Veranstaltungen haben oft Vorrang vor materiellen Gütern.

3. Wie sieht die Demografie der Millennials aus?

Millennials sind Personen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden, wobei die genauen Definitionen variieren können. Im Jahr 2024 sind die ältesten Millennials Anfang 40, während die jüngsten Ende 20 sind.

4. Welche Art von Werbung bevorzugen Millennials?

Millennials reagieren gut auf Werbung, die sich persönlich und authentisch anfühlt. Sie schätzen Inhalte, die ihre Interessen und Werte direkt ansprechen, sei es durch gezielte Werbung in sozialen Medien, Partnerschaften mit Influencern oder nutzergenerierte Inhalte.

5. Warum sprechen Marken Millennials an?

Marken zielen auf Millennials ab, weil sie einen bedeutenden Teil des Verbrauchermarktes mit erheblicher Kaufkraft darstellen. Millennials haben einen starken Einfluss auf Verbrauchertrends und prägen oft die Vorlieben älterer und jüngerer Generationen gleichermaßen. Indem sie sich die Loyalität der Millennials sichern, können Marken langfristige Beziehungen aufbauen und sich auf dem Markt etablieren.

6. Bin ich ein Millennial, wenn ich 26 bin?

Wenn Sie im Jahr 2024 26 Jahre alt sind, gehören Sie wahrscheinlich zur Generation Z. Aber hey, Sie können sich immer noch mit Millennials in Verbindung setzen oder sich selbst als einen solchen betrachten, da die Altersgrenzen zur Definition dieser Generationskohorten ziemlich flexibel sind.