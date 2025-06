Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Docs

Das Erstellen von Unterrichtsplänen kann sich wie eine Gratwanderung anfühlen: Es erfordert ein sorgfältiges Gleichgewicht, um mehrere Themen zu verwalten, auf Fragen der Schüler einzugehen und dabei das Ziel im Auge zu behalten – nämlich einen effektiven Unterricht.

Aber seien wir ehrlich: Der Umgang mit Formatierungsinkonsistenzen und vagen Details in Ihren Unterrichtsplänen kann Sie aus der Bahn werfen.

Google Docs ist seit langem ein Verbündeter bei der Erstellung von Unterrichtsplänen. Seine Flexibilität, Vertrautheit und Zugänglichkeit ermöglichen es Pädagogen, hohe Leistungen im Unterricht zu erzielen.

Wir haben eine Liste mit vier kostenlosen Vorlagen für die Unterrichtsplanung in Google Docs und 10 weiteren, moderneren Alternativen zusammengestellt, mit denen Sie anpassbare Dashboards für Ihre Dokumente zur Klassenverwaltung einführen können.

Entdecken Sie, wie diese bearbeitbaren Vorlagen Ihre Herangehensweise an die Unterrichtsplanung revolutionieren können, sodass Sie sich weniger um Papierkram und mehr um Ihre Leidenschaft für das Unterrichten kümmern müssen. Machen Sie sich bereit, Ihre Unterrichtspläne von gut zu großartig zu verwandeln! 🧑‍🏫

Was macht eine gute Vorlage für die Unterrichtsplanung in Google Docs aus?

Eine gute Vorlage für einen Unterrichtsplan in Google Docs optimiert in der Regel den Workflow der Unterrichtsplanung. Sie sollte den Ablauf Ihrer Unterrichtsstunde und die Lernziele zusammen mit den Aufgaben und Aktivitäten der Sitzung erfassen.

Sehen wir uns einige wichtige Features an, die jede gute Vorlage für Unterrichtspläne in Google Docs enthalten sollte:

Struktur: Klar definierte Abschnitte für jede Unterrichtskomponente, wie Ziele, Materialien, Aufgaben und Bewertungen, um eine umfassende Unterrichtsvorbereitung zu gewährleisten

Flexibilität: Anpassungsfähig genug, um unterschiedliche Unterrichtsstile und Klassengrößen zu berücksichtigen und sich an verschiedene Unterrichtsformate für verschiedene Fächer und besondere Bedürfnisse anzupassen

Übersichtlichkeit: Einfaches und intuitives Design, das allen Schülern, festangestellten Lehrern und Vertretungslehrern das Verständnis erleichtert

Verknüpfung von Ressourcen: Die Möglichkeit, externe Ressourcen wie Lehrvideos, ergänzende Lesematerialien oder interaktive Aktivitäten einzubetten oder direkt zu verknüpfen, um das Lernerlebnis zu bereichern

Effizienz: Zeitsparende Features wie ausklappbare Menüs, Checklisten und vorab ausgefüllte Standards, die auf die Bildungsziele abgestimmt sind

Einbeziehung von Feedback: Enthält Abschnitte oder Features, die die Einbeziehung oder Nachverfolgung von Feedback von Schülern oder Kollegen vereinfachen und so zur kontinuierlichen Verbesserung der Unterrichtspraktiken beitragen

Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Docs

Hier finden Sie einige kostenlose Vorlagen für Unterrichtspläne für Lehrer in Google Docs, mit denen Sie Kursmaterialien dokumentieren, nachverfolgen, drucken und freigeben können.

1. Google Docs Basic Building Blocks Vorlage für den täglichen Unterrichtsplan von CloudHQ

Die Vorlage "Google Docs Basic Building Blocks Daily Lesson Plan" von CloudHQ wurde für Pädagogen entwickelt, die ein unkompliziertes Tool für die tägliche Unterrichtsplanung benötigen. Sie organisiert täglich Unterrichtspläne und Aktivitäten übersichtlich, und die umfangreiche Liste an Features erleichtert die Organisation.

Die Vorlage bietet ein leicht verständliches Format für detaillierte Aktivitätsbeschreibungen und hebt die für die Durchführung der Bewertungen erforderlichen Materialien hervor. Sie ist praktisch für Grundschullehrer. Wenn Sie neu im Lehrberuf sind, bietet sie einen einfachen Rahmen, um wesentliche Aspekte des täglichen Unterrichts abzudecken.

Das minimalistische Design dieser Vorlage verzichtet auf unnötige Komplexität und bietet einen direkten Ansatz für die Unterrichtsplanung. Damit können Sie sich ganz auf Ihre pädagogischen Inhalte konzentrieren, ohne vom Planungsprozess abgelenkt zu werden.

2. Vorlage für E-Learning-Unterrichtspläne in Google Docs von GooDocs

via Goo Docs

Diese Vorlage für E-Learning-Unterrichtspläne von GooDocs für Google Docs entspricht der steigenden Nachfrage nach digitalen Bildungsressourcen. Diese Vorlage wurde für virtuelle Klassenzimmer und Online-Unterrichtssitzungen entwickelt und hilft bei der Strukturierung von E-Learning-Kursen.

Sie erhalten spezielle Abschnitte zur Einrichtung der erforderlichen Technologie und KI-Tools für Schüler, zur Verwendung von Strategien zur Bewertung des Schülerengagements und zur Überwachung wichtiger Lernziele.

Es eignet sich hervorragend für Lehrer, die Online-Unterricht geben und eine hohe Interaktion mit den Schülern aufrechterhalten möchten. Fügen Sie es Ihrem Online-Unterrichts-Toolkit hinzu und setzen Sie erreichbare SMART-Ziele für Studenten, die Fernunterricht nehmen.

Mit dieser umfassenden Vorlage können Sie Elemente wie Zeitvorgaben für jede Aktivität hinzufügen. Darüber hinaus bietet das Design virtuelle Bewertungsmethoden und kostenlose Tipps, um die Produktivität der Schüler in virtuellen Umgebungen aufrechtzuerhalten.

3. Vorlage für Unterrichtspläne für Kurseinheiten in Google Docs von Template.net

Diese Vorlage für einen Unterrichtsplan für Google Docs-Kurseinheiten kann vollständig an die Bedürfnisse von Lehrkräften angepasst werden, die eine erweiterte Unterrichtseinheit planen. Sie ist wiederverwendbar, einheitlich im Branding und benutzerfreundlich.

Sie können größere Einheiten in einzelne Lektionen unterteilen und eine Makroansicht des Bildungswegs des Kurses bereitstellen. Dies eignet sich für Lehrer an weiterführenden Schulen, die ihre Fächer über mehrere Monate hinweg planen müssen.

Sie können detaillierte Planungstechniken vereinfachen, um sich nicht auf strenge Formatierungsrichtlinien verlassen zu müssen. Außerdem erleichtert es die Integration verschiedener Lehrmethoden, von Vorlesungen und Diskussionen bis hin zu projektbasiertem Lernen und KI-Kursen.

Das Layout dieses Unterrichtsplans ist so strukturiert, dass es zum Nachdenken über den pädagogischen Ansatz anregt. Dies erleichtert es Lehrkräften, die Einheit im Laufe des Fortschritts zu bewerten und anzupassen.

💡Tipp: Sie können diese Unterrichtspläne sogar verwenden, um nebenbei Unterrichtsmaterialien zu erstellen und diese als digitale Inhalte in Ihrer Nische zu verkaufen.

4. Vorlage für Unterrichtspläne in Google Docs von TPT

via Teachers Pay Teachers

Diese Vorlage für Unterrichtspläne in Google Docs bietet eine gute Balance und einen strukturierten Rahmen für die detaillierte Planung, während gleichzeitig kreative Flexibilität möglich ist. Die Abschnitte für die Festlegung von Lernzielen und Differenzierungsstrategien eignen sich für verschiedene Fächer und Unterrichtsmethoden.

Wenn Sie eine Kombination aus umfassender Dokumentation und anpassungsfähigen KI-Tools für die Unterrichtsplanung benötigen, die sich für verschiedene Bildungsszenarien eignen, sollten Sie diese Vorlage für Google Docs in Betracht ziehen.

Besonders gefallen werden Ihnen die Features für die gemeinsame Planung, mit denen Kollegen in Echtzeit zum Unterrichtsplan beitragen und ihn ändern können. Dies funktioniert am besten in Co-Teaching-Umgebungen, in denen die Integration verschiedener Fächer in den Lehrplan Priorität hat.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Docs für Vorlagen für Unterrichtspläne

Trotz der Vorteile gibt es bei der Verwendung von Google Docs für Vorlagen zur Unterrichtsplanung einige Einschränkungen:

Eingeschränkter Offline-Zugriff: Für den vollen Funktionsumfang und Zugriff ist eine Internetverbindung erforderlich

Inkonsistenzen beim Format: Probleme bei der Konvertierung in/aus anderen Formaten wie Microsoft Word

Anpassung von Vorlagen: Einfache Design-Tools schränken die erweiterten Anpassungsoptionen ein

Datensicherheit: Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit und Kontrolle sensibler Unterrichtsmaterialien

Versionskontrolle: Erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen für komplexe Dokumenthistorien

Integrationslimits: Eingeschränkte Integration mit Nicht-Google- oder speziellen Bildungsplattformen

Abhängigkeit vom Google-Ökosystem: Am besten innerhalb des Google-Ökosystems mit Tools wie Google Slides, Google Drive und Google Tabellen zu verwenden, was die Flexibilität als eigenständige Lösung einschränkt

Keine bis minimale erweiterte Analysen: Bietet keine integrierten Analysen für die Interaktion der Benutzer mit Dokumenten

Eingeschränkter Multimedia-Support: Das Einbetten von Videos und interaktiven Medien ist weniger einfach als in spezieller Software

Automatisierte Features: Keine erweiterten Automatisierungsfunktionen für dynamische Inhalte

Alternativen zu Vorlagen für Unterrichtspläne in Google Docs

Unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen sehen wir uns nun 10 bewährte Alternativen zu Google Docs für die Erstellung von Unterrichtsplänen an.

Diese kostenlosen Vorlagen für Unterrichtspläne aus der leistungsstarken Bildungssuite von ClickUp enthalten wichtige Features, mit denen Sie Ihre Unterrichtsplanung, das Verfassen von Unterrichtsmaterialien und die Dokumentation verbessern können. Außerdem bieten sie einfache Bearbeitungsfunktionen und Bewertungstechniken, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können.

1. Vorlage für die Lehrplanplanung von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Lehrplanplanung von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung Ihres Kurslehrplans zu helfen.

Fassen Sie alle Materialien für Ihre Lehrplanplanung an einem Ort zusammen. Dazu gehören Lernressourcen, Unterrichtsinhaltsverzeichnisse und Ideen für Kursmaterialien aus verschiedenen Fächern.

Die Vorlage für die Lehrplanplanung von ClickUp hilft Ihnen dabei, einen leicht verständlichen Lehrplan zu erstellen. Von der Visualisierung der Zeitleiste des Kurses bis zur Kategorisierung der Vorlesungsunterlagen können Sie auch bestehende Lehrpläne mit Ihrer Organisation oder Lehrergruppe anpassen und verfeinern.

Stellen Sie den Schülern einheitliche Lehrplanmaterialien zur Verfügung und stimmen Sie die wichtigsten Lektionen und Ziele des Kurses auf relevante Aufgaben ab. Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp-Ansichten wie der Zeitleistenansicht, der Board-Ansicht, der Kalenderansicht und der Leitfadenansicht, um über Termine, Mitwirkende, Besprechungen und mehr auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Gliederungsfunktion der Vorlage hilft Ihnen dabei, Ergänzungen wie Kursbeschreibungen und Benotungsrichtlinien einzufügen. Insgesamt ermöglicht Ihnen diese Vorlage, umfassende Lehrpläne in überschaubaren kleinen Aufgaben zu erstellen.

2. Vorlage für einen College-Unterrichtsplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für College-Unterrichtspläne von ClickUp wurde entwickelt, um Lehrkräften bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von Unterrichtsplänen für College-Kurse zu helfen.

Mit der Vorlage für College-Unterrichtspläne von ClickUp können Sie attraktive Unterrichtspläne für die Lehre an Universitäten entwerfen, überwachen und gestalten. Mit dieser Vorlage können Sie auch Materialien gemeinsam erstellen und anpassen, um den Schülern hochwertige Kursinhalte zu bieten.

Arbeiten Sie mit anderen Lehrkräften zusammen und entwickeln Sie wöchentliche Unterrichtspläne, um den Schülern zu helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Mit dem Feature "Benutzerdefinierte Felder" können Sie Daten für Unterrichtsstrukturen, Noten, Bewertungsstatus und mehr eingeben. Dies hilft Ihnen, den strukturellen Flow jeder Unterrichtsstunde zu organisieren, um die gewünschten Qualitätsstandards zu erfüllen.

Mit den Projektmanagement-Features von ClickUp können Sie Ihre Zeit für bestimmte Aufgaben überwachen und Benachrichtigungen und E-Mails basierend auf vordefinierten Checkpoints automatisieren.

3. Vorlage für die Unterrichtsplanung von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Unterrichtsplanung von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und Planung mehrerer Klassen zu helfen.

Das Erstellen von Unterrichtsplänen für einzelne Klassen kann ohne einen vorab festgelegten Prozess zur Auswahl von Themen und Unterthemen sehr zeitaufwändig sein. Mit der Vorlage für die Klassenplanung von ClickUp können Sie einer Roadmap folgen, um die erforderlichen Unterabschnitte und Aktivitäten festzulegen.

Diese Vorlage bietet einen Rahmen, um Ihre Unterrichtsmaterialien im Voraus zu organisieren und einen vorab festgelegten Unterrichtsplan zu befolgen, damit Sie den Unterricht optimal gestalten können.

Es ist ein zuverlässiger Planer für den täglichen Unterricht, der kleinere Unterrichtseinheiten zusammenfasst und schließlich alle Fachmodule vorbereitet, ohne Themen oder Bewertungen auszulassen.

Mit den benutzerdefinierten Feldern können Sie relevante Unterrichtsmaterialien anhängen und Ihre Vorbereitung vor einer Vorlesung überprüfen.

Profi-Tipp: Nutzen Sie die Automatisierung, um sich jede Woche an Vorbereitungstermine oder Sitzungen zur Benotung von Aufgaben erinnern zu lassen.

4. Vorlage für einen Klassenraum-Management-Plan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für den Klassenraum-Managementplan von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Überblick zu behalten und den Fortschritt Ihrer Klasse zu verfolgen.

Die Erstellung eines Plans für das Klassenmanagement gibt Ihren Schülern Richtlinien für die Aufrechterhaltung einer angemessenen Disziplin.

Mit der Vorlage "Classroom Management Plan" von ClickUp können Sie klare Standards für das Verhalten der Schüler festlegen. Sie können sie auch verwenden, um Anwesenheitsregeln und Protokolle vor und nach Klassenarbeiten festzulegen.

Mit dieser Vorlage von ClickUp können Sie Regeln für die Sitzordnung und die Übermittlung von Hausaufgaben erstellen und wöchentliche Unterrichtspläne und Kalender freigeben. Die Idee ist, Aktionspläne für verschiedene Unterrichtsszenarien vorzubereiten, z. B. für praktische, theoretische oder debattenartige Vorlesungen.

5. Vorlage für einen Aktionsplan für Lehrer von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Lehrer müssen sicherstellen, dass ihre Aktionspläne den Bedürfnissen ihrer Schüler entsprechen.

Verwenden Sie die Vorlage "Lehrer-Aktionsplan" von ClickUp, um Fehler bei der Bearbeitung von Aufgaben wie dem Zusammenstellen von Kursinhalten, dem Ausfüllen von Notenblättern und der Vorbereitung von Eltern-Lehrer-Meetings zu vermeiden. Diese Vorlage kann Ihnen helfen:

Aktualisieren Sie die benutzerdefinierten Felder, um personalisierte Bewertungssysteme für verschiedene Fächer und Schüler verschiedener Klassenstufen zu entwerfen

Legen Sie SOPs fest, um disziplinarische Beschwerden, Probleme im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Schülern oder eine unbefriedigende Unterrichtsatmosphäre anzugehen. Mit ClickUp Views können Sie als Lehrer mehrere Aufgaben strategisch beobachten und verwalten

Delegieren Sie Aufgaben an Klassenvertreter und geben Sie ihnen diese Vorlage frei, um Ihren Workload beim Hervorheben von Prüfungsaktualisierungen oder wichtigen Notizen zu reduzieren

6. Vorlage für den Stundenplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für den Stundenplan von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, den täglichen Ablauf in Ihrem Unterricht zu organisieren und nachzuverfolgen.

Der größte Albtraum jedes Lehrers ist die Verwaltung von Stundenplänen für mehrere Gruppen von Studenten an einer Universität. Mit der Vorlage "Stundenplan" von ClickUp können Sie größere Planungsaufgaben in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen.

Erstellen Sie einfache Zeitpläne für die Überprüfung der Anwesenheitsdaten und die Erstellung und Vergabe von Aufgaben. Diese Vorlage stellt auch sicher, dass Ihr Zeitplan Zeit für die Besprechung von Feedback mit den Schülern auf der Grundlage von Testergebnissen oder Sitzungen zur Klärung von Fragen enthält.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Status, um Ihre eigenen Workflows für die Nachverfolgung von Unterrichtsaktivitäten, deren Ergebnisse und die Teilnahme an zusätzlichen Vorlesungen zu entwerfen. Darüber hinaus helfen Ihnen die 15 einzigartigen benutzerdefinierten Ansichten dabei, fachbezogene Stundenpläne zu organisieren, um Verwechslungen mehrerer Stundenpläne zu vermeiden.

7. Vorlage für den Stundenplan für Sonderpädagogik von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für den Stundenplan für Sonderpädagogik von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung von Schülern, Klassenräumen, Unterrichtseinheiten und Aktivitäten zu helfen.

Sonderpädagogische Klassen können schwieriger zu managen sein, da sie eine zusätzliche Ebene des Unterrichts und der Kommunikation mit sich bringen. Die Vorlage für den Stundenplan für Sonderpädagogik von ClickUp hilft Ihnen bei der Erstellung von Bildungsplänen, um Ablenkungen zu vermeiden und sich auf die Schaffung effektiverer Unterrichtsumgebungen zu konzentrieren.

Diese Vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, die Inklusion von Schülern zu verbessern, indem Sie die Ausstattung sorgfältig installieren und maßgeschneiderte Unterrichtsstrategien entwickeln.

Sie können auf den Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder" zugreifen, um Eltern und Erziehungsberechtigte über Meetings, Tests oder Schülerfeedback auf dem Laufenden zu halten.

Darüber hinaus eignen sich die benutzerdefinierten Ansichten perfekt zum Überprüfen wertvoller Notizen, Aktivitäten und Zeitpläne für Fächer mit hoher Priorität in verschiedenen Semestern.

8. Vorlage für Klassennotizen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Diese Vorlage enthält eine Beispielseite, die bearbeitet, dupliziert und auf jedes Fach oder jede Aufgabe angewendet werden kann.

Selbst erfahrene Lehrer können sich von den verschiedenen Arten von Informationen im Unterricht überfordert fühlen. Die Vorlage "Klassen-Notizen" von ClickUp hilft Ihnen dabei, Hausaufgaben, Disziplin im Unterricht, Bewertungskriterien, Zeugnisse und vieles mehr effektiver zu verwalten.

Verwalten Sie Ihre persönlichen und gemeinsamen Notizen an einem Ort und verwenden Sie Farbcodes und benutzerdefinierte Namen, um Dateien in einem leicht zugänglichen Layout zu organisieren. Die Ebenen für die Dateifreigabe machen es auch zu einem effektiven Tool für die Zusammenarbeit in Schülergruppen.

Darüber hinaus bietet ClickUp effiziente Anpassungsoptionen, mit denen Sie die Formatierung, Verknüpfungen, Zitate, Kommentare und Markierungen Ihrer Notizen anpassen können. Sie können auf die in Ihren Notizen gespeicherten Daten zugreifen und diese Dokumente ganz einfach mit anderen Lehrern teilen und bearbeiten.

9. Vorlage für Klassenaufgaben von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage "Klassenaufgaben" von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und Verwaltung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Unterricht zu helfen.

Wenn Sie Ihre Aufgaben an einem Ort sortieren, können Sie jede Woche mehrere Stunden Zeit sparen. Die Vorlage für Klassenaufgaben von ClickUp kategorisiert Aufgaben nach Fächern, Prioritäten, Zielen und mehreren anpassbaren Parametern.

Entwerfen Sie Aufgaben schneller, um die Aufgaben der Schüler frühzeitig zu verteilen. Die Vorlage verfügt über Features, mit denen Sie das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe basierend auf der aktiven Kommunikation mit den Schülern anpassen können.

Das Format dieser Vorlage hilft Lehrern, Aufgaben nicht jedes Mal neu erstellen zu müssen, und unterstützt Schüler mit Spalten für die Nachverfolgung von Aufgaben und Feedback, um manuellen Aufwand zu vermeiden.

10. Vorlage für den Fortschritt der Schüler von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage "Fortschritte der Schüler" von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung der Leistungen und Fortschritte Ihrer Schüler zu helfen.

Das Verwalten von Klassen mit 20 bis 40 Schülern kann wie eine Aufgabe erscheinen, die nur Maria Montessori bewältigen kann, es sei denn, Sie verfügen über Tools zur Nachverfolgung der Fortschritte Ihrer Schüler. Die Vorlage "Schülerfortschritt" von ClickUp hilft Lehrern wie Ihnen, den akademischen Erfolg Ihrer Schüler im Blick zu behalten.

Die Vorlage dient dazu, die Leistungen einzelner Schüler zu verfolgen und detaillierte Berichte zu erstellen, die mit Eltern und Kollegen besprochen werden können. Sie können die Bewertungen in Bereichen wie Noten, Verhalten und außerschulische Aktivitäten vergleichen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell Übersichten über die Fortschritte Ihrer Schüler erstellen und ihren Aufwand auf verbesserungswürdige Bereiche lenken. Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, besonders begabte Schüler mit einer höheren Begabung für kritisches Denken zu erkennen, die in einer größeren Klasse sonst schwer zu entdecken wären.

Verwenden Sie modernisierte Vorlagen für Unterrichtspläne für eine bessere akademische Unterstützung

Als Lehrer hat man viele Aufgaben. Eine Mischung aus administrativen und maßgeschneiderten Aufgaben erfordert mehr als nur Ihre Arbeitszeit, von der Erstellung von Aufgaben über die Korrektur von Prüfungsarbeiten bis hin zur Überwachung der Aktivitäten im Klassenzimmer und der Unterstützung der Schüler bei ihrer akademischen Entwicklung.

Trotzdem müssen Sie irgendwann Ihren Stift weglegen und einfach darauf warten, dass die Schulglocke läutet. Die kostenlosen Vorlagen für Unterrichtspläne von ClickUp wurden entwickelt, um solche Burnouts zu vermeiden und Ihren Workload bei der Unterrichtsplanung zu minimieren.

Unsere KWL-Vorlagen bieten zusätzliche Unterstützung bei der Nachverfolgung und Bewertung dessen, was Ihre Schüler verstanden haben und welche Informationen noch besser verarbeitet werden müssen.

Eine Mischung aus Automatisierungsfunktionen und anpassbaren Feldern für die Erstellung präziser Bildungs- und Berichterstellungsdokumente macht ClickUp zu Ihrem bevorzugten Assistenten für das Projektmanagement.

Durch die Integration von ClickUp in Ihre Schulungssoftware können Sie auch die Erstellung und Bereitstellung von Bildungsinhalten optimieren. Schließlich möchten Sie unterrichten und sich nicht den Kopf über die Vorbereitung des Unterrichts zerbrechen!

