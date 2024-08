Wie man eine Projekt-Roadmap in Excel erstellt

Excel wird nicht mehr nur für Datenberechnungen verwendet. Aufgrund der zahlreichen Anpassungs-, Integrations- und Automatisierungsmöglichkeiten nutzen viele Projektmanager Excel auch zur Erstellung von Projektplänen.

Eine Projekt-Roadmap ist ein strategischer, visueller und übersichtlicher Überblick, der die Ziele und wichtigsten Aspekte Ihres Projekts umreißt. Sie hilft Ihrem Team, sich in der Komplexität der Projektdurchführung zurechtzufinden, und sorgt dafür, dass Projekte ohne Hindernisse vorankommen.

Viele Projektmanager verwenden Microsoft Excel als ihre erste Wahl projektmanagementsoftware zur Erstellung von Fahrplänen. Sie ist weithin verfügbar, einfach zu benutzen und erledigt die Aufgabe.

Eine Projekt-Roadmap in Excel zeigt Meilensteine, Zeitpläne und Abhängigkeiten. Sie können damit beginnen, Ihre Roadmap in Spalten zu gliedern, die jeweils einen anderen Aspekt Ihrer Aufgaben, Verantwortlichen und Zeitpläne darstellen.

Verwenden Sie dann die Zeilen, um einzelne Meilensteine aufzulisten, und nutzen Sie die Zellen, um relevante Informationen wie Start- und Enddatum, Statusaktualisierungen usw. festzuhalten. Sie können auch bedingte Formatierungen und Diagrammfunktionen zusammen mit der richtigen Excel-Projektzeitplanvorlage verwenden, um Ihre Informationen visuell darzustellen.

Schließlich sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Roadmap dynamisch ist und ständig aktualisiert wird, um Änderungen und Verbesserungen zu berücksichtigen.

Roadmaps im Projektmanagement verstehen

Eine Projekt-Roadmap hilft Ihnen bei der Bewältigung komplexer Aufgaben, indem sie einen strukturierten Leitfaden für Ihr Projekt bietet. Sie hilft Ihnen, organisiert, konzentriert und auf Kurs zu bleiben. Sie verbessert die Abstimmung innerhalb Ihres Teams und stellt sicher, dass alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten.

Wenn Sie beispielsweise bis Ende des 3. Quartals ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, werden in Ihrer Vorlage für die Produkt-Roadmap die spezifischen Aufgaben aufgeführt, die Sie erledigen müssen. Diese Aufgaben können die Produktentwicklung, die Marktforschung und die Ausarbeitung der Marketingstrategie umfassen.

Um dies besser zu verstehen, sollten wir die wichtigsten Bestandteile einer Projekt-Roadmap herausarbeiten. Sie sollte Folgendes enthalten

Ziele und Zielsetzungen : Umreißen, was mit dem Projekt erreicht werden soll

: Umreißen, was mit dem Projekt erreicht werden soll Meilensteine : Hervorhebung von Errungenschaften, die den Fortschritt in Richtung der Ziele markieren

: Hervorhebung von Errungenschaften, die den Fortschritt in Richtung der Ziele markieren Zeitpläne : Festlegung einer Abfolge von Aktivitäten, um anzugeben, wann die einzelnen Aufgaben fällig und abgeschlossen sind

: Festlegung einer Abfolge von Aktivitäten, um anzugeben, wann die einzelnen Aufgaben fällig und abgeschlossen sind Abhängigkeiten : Ermittlung der Beziehungen zwischen den Aufgaben, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie erledigt werden müssen

: Ermittlung der Beziehungen zwischen den Aufgaben, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie erledigt werden müssen Ressourcen : Zur Zuweisung von Personen,projektplanungstools, Materialien und Budgets, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind

: Zur Zuweisung von Personen,projektplanungstools, Materialien und Budgets, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind Potenzielle Risiken und Strategien zur Risikominderung: Ermittlung potenzieller Risiken, die sich auf das Projekt auswirken könnten, und Entwicklung von Lösungen zu deren Bewältigung

Unterschied zwischen einer Roadmap und einem Zeitplan

Sie müssen jedoch verstehen, dass sich ein Fahrplan von einem Zeitplan unterscheidet. Während ersterer Ihnen einen Überblick über die Projektergebnisse gibt, definiert letzterer die spezifische Abfolge der Aufgaben, die zur Erreichung dieser Ergebnisse erforderlich sind, sowie deren Fristen und die voraussichtlichen Kosten.

Diese Tabelle macht die Dinge klarer:

Lassen Sie uns nun untersuchen, wie man eine Roadmap in Excel erstellt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Roadmap in Excel

Ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal eine Excel-Roadmap erstellen oder bei der Erstellung Ihrer zehnten, zwanzigsten oder hundertsten Roadmap mit einem Problem konfrontiert werden, befolgen Sie diese Schritte, um den Prozess zu vereinfachen.

1. Auflistung der wichtigsten Komponenten und Termine Ihres Projektplans

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihrer Roadmap besteht darin, die Hauptbestandteile Ihres Projekts zu definieren. Zu den Komponenten können die verschiedenen Phasen oder Unterkategorien Ihrer Projektentwicklung gehören, z. B. Planung, Umsetzung, Feedback und Abschluss.

Dies bildet die vertikale Achse Ihrer Projekt-Roadmap, einschließlich Prozessen, Aufgabennamen, Ressourcenzuweisung, Produktmerkmalen oder benutzerdefinierten Feldern, je nach Ihren Projekt- oder Unternehmenszielen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erstellen ein marketing-Fahrplan für den Monat Oktober. In diesem Fall umfasst Ihre vertikale Achse Ihre verschiedenen Marketingaktivitäten - Kampagnen zur Markenbekanntmachung, E-Mail-Marketingkampagnen, Produkteinführungen usw.

Sobald Sie dies erledigt haben, gehen Sie zur nächsten Spalte über, in der Sie den Zeitrahmen (Oktober) einfügen und die Unteraufgaben innerhalb jeder Kampagne auflisten: Aufgabennamen, Startdatum, Zeitrahmen und die folgende Spalte, in der Sie die Enddaten oder Fristen einfügen.

Listen Sie die wichtigsten Komponenten und Termine Ihres Projektplans auf, um mit der Erstellung einer Roadmap in Excel zu beginnen (Quelle: Microsoft Excel)

Der nächste Schritt besteht darin, die vorhandenen Projektdaten in Ihre Excel-Datei zu importieren. Sie können Daten aus einer Tabellenkalkulation oder einer externen Datei (z. B. einer TXT- oder CSV-Datei) importieren oder die Details bei Bedarf manuell eingeben.

Um eine externe Datei zu importieren, navigieren Sie zur Registerkarte "Daten" und wählen Sie dann "Daten abrufen" Im Dropdown-Menü können Sie aus verschiedenen Optionen wählen, z. B. Datenbank, HTML, Text oder SQL-Server ODBC, je nachdem, wo Ihre Daten gespeichert sind. Wählen Sie die Option, die Ihrer Datenquelle entspricht.

Wählen Sie, wie Sie vorhandene Daten in Ihre Excel-Roadmap importieren möchten

Alternativ können Sie auch auf "Daten abrufen" klicken, um eine der in der Abbildung unten gezeigten Importoptionen zu wählen:

Importieren Sie verschiedene Dateitypen in Ihre Excel-Roadmap

3. Einrichten von horizontalen Swimlanes und Sub-Swimlanes

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, können Sie die Prozessschritte in parallelen Zeilen anordnen und Swimlanes erstellen, die jeden Schritt repräsentieren. Zusätzlich können Sie innerhalb der Haupt-Swimlanes Unter-Swimlanes für sekundäre Schritte erstellen. Sie können verschiedene in Excel verfügbare Layouts und Formatierungen verwenden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Auf diese Weise können Sie sich ein klares Bild von Ihrer Marketing-Roadmap machen und erhalten einen detaillierten Einblick in den Beginn und das Ende von Projekten.

Erstellen Sie Swimlanes und Sub-Swimlanes für eine bessere visuelle Übersichtlichkeit in Ihrem Fahrplan

4. Eingabe von Details für jeden Projektschritt in Swimlanes

Sobald der Grundriss Ihrer Roadmap fertig ist, können Sie mit der Eingabe der eigentlichen Daten beginnen.

Um Projektdaten und Zeitpläne hinzuzufügen, müssen Sie Swimlanes verwenden.

Navigieren Sie dazu zur Registerkarte "Einfügen" und wählen Sie "Formen".

Wählen Sie eine geeignete Form für Ihre Aufgabe oder Ihren Meilenstein und fügen Sie sie an der gewünschten Stelle auf Ihrer Swimlanes ein.

In der Marketing-Roadmap für Oktober haben wir eine Kombination aus Pentagon und Textfeldern verwendet, um den Fortschritt der einzelnen Aufgaben hervorzuheben. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die Spalte "Fortschritt" und erleichtert es den Managern, den Projektstatus im Auge zu behalten.

Verwendung von Formen zur visuellen Darstellung von Aufgaben und Unteraufgaben

5. Hinzufügen von Beschreibungen und Meilensteinen

Doppelklicken Sie auf eine beliebige Form, um Beschreibungen der Swimlane-Komponenten in die Formen einzufügen und mit der Eingabe zu beginnen. Sie können den Textstil anpassen, Effekte hinzufügen, Farben ändern und Textfeldeinstellungen anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Form klicken und "Texteffekte formatieren" auswählen

Formatieren Sie Ihre Formen so, dass sie am besten zu Ihren Vorstellungen passen - verwenden Sie Füll-, Schatten-, Reflexions- und Glühoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen

Um einen Meilenstein einzufügen, gehen Sie genauso vor wie beim Hinzufügen einer aufgabenzugehörigen Form (wie in Schritt 4 beschrieben). Beschriften Sie den Meilenstein, indem Sie ein Textfeld aus dem Menü Einfügen einfügen und es über oder unter dem Meilenstein positionieren.

So können Sie vorgehen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form und wählen Sie Form formatieren > Formoptionen > Keine Füllung, um das Textfeld transparent zu machen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass er unabhängig von seiner Platzierung keine anderen Formen überlappt

Um die Meilensteinform und das zugehörige Textfeld gemeinsam zu verschieben, gruppieren Sie sie. Wählen Sie beide Elemente aus und navigieren Sie zu Formenformat > Gruppieren

In dieser Marketing-Roadmap können wir zum Beispiel "Fertigstellung vor dem Abgabetermin" als Meilenstein betrachten.

Meilensteine durch Einfügen eines "Sterns" und Erwähnung des Meilensteins in einem Textfeld kennzeichnen

6. Perfektes Styling

Jetzt ist Ihre Marketing-Roadmap einsatzbereit.

Hier ist die endgültige Version:

Verwenden Sie diese endgültige Version des Fahrplans mit Ihrem Team

Um die visuelle Attraktivität Ihrer Roadmap zu erhöhen, können Sie Farben hinzufügen und Ihre Formen formatieren.

Im Folgenden finden Sie einige Techniken zur effektiven Gestaltung Ihrer Roadmap:

Verbinden Sie Formen: Verwenden Sie Linien oder Pfeile, um Formen zu verbinden und Abhängigkeiten oder Beziehungen zwischen Roadmap-Elementen darzustellen. Navigieren Sie auf der Registerkarte "Einfügen" zu "Formen" und wählen Sie Linien aus, um sie zwischen den Formen zu zeichnen

Verwenden Sie Linien oder Pfeile, um Formen zu verbinden und Abhängigkeiten oder Beziehungen zwischen Roadmap-Elementen darzustellen. Navigieren Sie auf der Registerkarte "Einfügen" zu "Formen" und wählen Sie Linien aus, um sie zwischen den Formen zu zeichnen Elemente gruppieren: Gruppieren Sie Formen und Textfelder zusammen, um die Bearbeitung zu erleichtern. Wählen Sie mehrere Elemente aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie "Gruppieren" So können Sie sie als eine Einheit verschieben und ihre Größe ändern

Gruppieren Sie Formen und Textfelder zusammen, um die Bearbeitung zu erleichtern. Wählen Sie mehrere Elemente aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie "Gruppieren" So können Sie sie als eine Einheit verschieben und ihre Größe ändern Themen anwenden: Sie können die von Excel vordefinierten Themen für Ihre Roadmap verwenden, um das Gesamtbild zu verbessern. Navigieren Sie zur Registerkarte "Seitenlayout" und wählen Sie ein Thema aus der Gruppe "Themen"

Sie können die von Excel vordefinierten Themen für Ihre Roadmap verwenden, um das Gesamtbild zu verbessern. Navigieren Sie zur Registerkarte "Seitenlayout" und wählen Sie ein Thema aus der Gruppe "Themen" Verwenden Sie Farben und Schriftarten: Sorgen Sie für ein einheitliches und optisch ansprechendes Design, indem Sie in Ihrer Roadmap einheitliche Farben und Schriftarten verwenden. Passen Sie die Schriftart, -größe und -farbe auf der Registerkarte "Home" an

Wenn Sie diese Schritte richtig befolgt haben, sollte Ihr Projektfahrplan jetzt fertig sein! Zögern Sie nicht, mit dem Aussehen der Roadmap herumzuspielen, bis Sie das Gefühl haben, dass sie alles perfekt erfasst.

Sobald Ihr marketing-Roadmap-Vorlage fertig ist, können Sie sie mit allen Projektbeteiligten teilen, damit sich alle an den Erwartungen und Ergebnissen orientieren.

Andere Möglichkeiten zur Erstellung einer Projekt-Roadmap in Excel

Microsoft Excel bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Projekt-Roadmap zu visualisieren. Schauen wir uns einige dieser Elemente an und vorlagen für Projektfahrpläne .

1. SmartArt

Mit SmartArt können Sie Ihre Daten schnell in Flussdiagramme, Diagramme, Listen und Hierarchien sowie andere visuelle Darstellungen umwandeln.

Verwenden Sie SmartArt in Excel, um schnell visuell ansprechende Projektpläne zu erstellen

Von Prozessen über Matrizen bis hin zu Pyramiden - Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre visuellen Diagramme anzupassen.

Obwohl keine spezielle Option "Roadmap" verfügbar ist, können Sie aus verschiedenen anderen Optionen wählen, um Ihren Projektplan zu erstellen.

Sie können zum Beispiel die Option "Gruppierte Liste" unter den "Listen"-Optionen verwenden, um eine Roadmap wie die unten abgebildete zu erstellen:

Mit SmartArt können Sie Ihre Marketing-Roadmap schnell erstellen

Sie können diese weiter anpassen, indem Sie neue Formen hinzufügen und Farben ändern.

2. Erstellen Sie eine Roadmap mit Formen

Sie können auch MS Paint verwenden, um Formen für Ihre Projekt- oder Produkt-Roadmap-Vorlage von Grund auf zu erstellen.

Navigieren Sie zu "Einfügen" und wählen Sie "Formen". Klicken Sie auf "Abgerundetes Rechteck" für die Hauptaufgabe und fügen Sie so viele "Fünfecke" hinzu, wie Sie für die Auflistung aller Unteraufgaben benötigen. Verwenden Sie dann das "Textfeld", um Ihre Überschriften einzugeben.

Sie erhalten eine Vorlage, die wie folgt aussieht:

Kombinieren Sie Formen und Textfelder, um ein Flussdiagramm zu erstellen, das Ihren Fahrplan darstellt

Vergessen Sie nicht, Ihren Fahrplan zu speichern, sobald er fertig ist. Sie können dies manuell tun oder die automatische Speicherung aktivieren, damit Ihre Arbeit nicht verloren geht.

Außerdem können Sie Ihre Roadmap für Teamkollegen und Stakeholder freigeben, indem Sie sie auf OneDrive speichern .

Speichern Sie Ihre Roadmap für einfachen Zugriff

Sie können eine Kopie auch als E-Mail-Anhang versenden.

Senden Sie Ihre Roadmap als E-Mail-Anhang direkt aus Excel

Auch wenn die Erstellung einer Projekt-Roadmap in Excel ein Kinderspiel zu sein scheint, sollten Sie sich über mögliche Einschränkungen im Klaren sein.

Beschränkungen bei der Erstellung einer Roadmap in Excel

Excel ist kein spezielles Projekt-Roadmapping-Tool. Das bedeutet, dass die Verwendung von Excel zur Erstellung von Roadmap-Vorlagen einige Probleme mit sich bringt, die zu unzureichenden Roadmaps führen können. Schauen wir uns einige dieser Nachteile an.

Begrenzte Visualisierungsoptionen

Die Diagrammfunktionen von Excel beschränken sich auf einfache Diagramme wie Balken-, Linien- und Kreisdiagramme. Mit diesen Diagrammen können Sie zwar einfache Roadmaps und Gantt-Diagramme erstellen, aber sie bieten nicht die Anpassungsmöglichkeiten, die für eine komplexe Roadmap erforderlich sind.

Das Letzte, was Sie brauchen, ist eine einfache Roadmap, die nur aus Worten und Zahlen besteht. Fortgeschrittene Visualisierungen, wie z. B. Tafel-, Listen- und Boxansichten, sind in Excel nur schwer zu erstellen.

Herausforderungen bei der Verwaltung von Abhängigkeiten

Excel ist nicht für die Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten konzipiert, was für die Erstellung einer realistischen Projekt-Roadmap entscheidend ist.

Sie können zwar Aufgaben manuell miteinander verknüpfen und Zeitpläne anpassen, um Abhängigkeiten zu berücksichtigen, aber dieser Prozess ist mühsam und fehleranfällig. Spezielle Projektmanagement-Tools bieten mehr Funktionen, wie z. B. die Verfolgung von Abhängigkeiten und die automatische Terminplanung, um dieses Problem zu lösen.

Fehlende Funktionen für die Zusammenarbeit

Die gemeinsame Nutzung und die Arbeit über dieselbe Excel-Verknüpfung ist zwar möglich, aber das Fehlen einer Echtzeit-Zusammenarbeit führt zu Problemen bei der Versionskontrolle. Die Software ist nicht für die gemeinsame Bearbeitung oder für die gleichzeitige Änderung von Inhalt und Layout durch mehrere Personen geeignet.

Inkonsistentes Risikomanagement

Excel bietet keine integrierten Funktionen für das Management von Projektrisiken, wie z. B. das Erkennen, Bewerten und Abschwächen von Gefahren für den Projekterfolg. Sie können Risiken zwar manuell in Excel verfolgen, aber dieser Prozess kann mühsam sein. Außerdem bietet es möglicherweise ein geringeres Maß an Transparenz und Kontrolle als spezielle Risikomanagement-Tools.

Excel ist zwar ein nützliches Tool für grundlegende Berichte und einfache Analysen, bietet aber nicht die tiefgreifenden und fortgeschrittenen Analysen, die für einen differenzierten Projektplan erforderlich sind. Die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten kann zusätzlichen Aufwand erfordern und ist weniger effizient als bei anderen Projektmanagement-Tools.

Erstellen einer Roadmap mit ClickUp

Eine gute projektfahrplan-Software stellt die wichtigsten Details in übersichtlichen, ansprechenden und konsumierbaren Portionen dar.

Wenn Sie lernen wollen, wie man eine Projekt-Roadmap in Excel erstellt, brauchen Sie nicht weiter zu suchen, denn ClickUp bietet eine digitale Alternative ClickUp Whiteboards !

Verwandeln Sie Ideen in koordinierte Aktionen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard ist ein interaktives Tool, das Sie und Ihr Team bei der Erstellung von Projekt- und Produktplänen unterstützt. Es ist ein Ort der Zusammenarbeit mit Drag-and-Drop-Funktionalität, digitalen Markern zum Zeichnen und der Möglichkeit, Bilder, Weblinks oder verfolgbare Aufgaben in Ihre Roadmaps hochzuladen.

Es eignet sich auch hervorragend für das Brainstorming und die Ausarbeitung Ihrer Produktstrategie. Von groben Ideen bis hin zu einer vollständig ausgeführten Projekt-Roadmap haben Sie an einem Ort Zugriff auf alles, was Sie brauchen.

Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig am Whiteboard arbeiten und Ideen, Feedback und Anpassungen zur Roadmap in Echtzeit hinzufügen. Dies fördert eine kollaborative Umgebung, in der sich jeder einbezogen fühlt.

Roadmaps, die mit ClickUp Whiteboards erstellt werden, sind flexibel. Sie können die Roadmap leicht anpassen, wenn sich Projektprioritäten oder Zeitpläne verschieben.

Außerdem ist ClickUp's Whiteboard-Vorlagen ermöglichen es Ihrem Team, Ideen zu entwickeln, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, Ressourcen zu organisieren und konzentriert zu arbeiten.

Aber verwechseln Sie nicht projektplan-Vorlagen mit Roadmap-Vorlagen. Erstere sind bei der Erstellung von detaillierten Projektplänen sehr nützlich, während letztere Ihnen helfen, einen Überblick über Ihren Projektzeitplan zu erstellen und ihn mit allen zu teilen. Werfen wir einen Blick auf einige der von ClickUp angebotenen Vorlagen.

ClickUp Projekt-Roadmap-Vorlage

Organisieren Sie Ihre Aufgaben ganz einfach nach ihrem Status mit der Board-Ansicht in der ClickUp Projekt-Roadmap-Vorlage

ClickUp's Projekt-Roadmap-Vorlage ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Zeitplänen und Produktionsphasen an einem Ort mit vorgefertigten Ansichten (wie Tafel, Liste, Arbeitsbelastung, Kalender und Gantt). Sie können benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Status hinzufügen, um wichtige Details hinzuzufügen, die Ihre Roadmap weiter verbessern.

Wenn Sie beispielsweise die Einführung einer neuen Produktfunktion planen, können Sie mit dieser Vorlage den Fortschritt Ihres Release-Plans für kommende Funktionen überwachen. Sie hilft Ihnen bei der strategischen Planung und Priorisierung der einzelnen Releases auf der Grundlage des Feedbacks.

Mit dieser vorlage für einen Projektfahrplan können Sie auch problemlos mit allen internen Teams zusammenarbeiten, die an Ihrem Projekt beteiligt sind.

ClickUp Vierteljährlicher Fahrplan Vorlage

Organisieren Sie Aufgaben und setzen Sie Fristen in der ClickUp-Vorlage für die vierteljährliche Roadmap

Für Brainstorming-Sitzungen, die kreative Ideen und Entscheidungen fördern, verwenden Sie die ClickUp Vierteljährliche Roadmap-Vorlage .

Zusätzlich zu den vorgefertigten Feldern, benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten, die Ihren Workflow zur Erstellung der vierteljährlichen Roadmap optimieren, bietet diese Vorlage auch eine Dokumentansicht, in der Sie den vollständigen Kontext der Roadmap für alle Projektbeteiligten freigeben können.

So erhalten Sie einen besseren Einblick in die Fortschritte und Ziele Ihres Teams, das sich dadurch schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.

Außerdem erleichtert diese Vorlage die Planung und Überwachung von Ressourcen und Meilensteinen und erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen.

ClickUp Einfache Roadmap-Vorlage

Einfaches Erstellen einer Roadmap und Verwalten von Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit ClickUp Simple Roadmap Template

Die ClickUp Einfache Roadmap-Vorlage hilft Ihnen, Ziele zu setzen, Schlüsselereignisse und Meilensteine zu definieren, sie in Teilaufgaben zu unterteilen und den täglichen Fortschritt mithilfe eines Gantt-Diagramms zu verfolgen.

Mithilfe dieses Dokuments, das benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten bietet, können Sie klare Erwartungen an Ihr Team und Ihre Stakeholder in Bezug auf den Zeitplan und den Fortschritt des Projekts stellen. Außerdem können Sie die mit jedem Projekt verbundenen Risiken und Abhängigkeiten ermitteln und den Zeitplan problemlos an veränderte Anforderungen und Ziele anpassen.

ClickUp Business Roadmap Vorlage

Visualisieren Sie Projektziele und Strategien mit dem ClickUp Business Roadmap Template

Mit der ClickUp Business Roadmap Vorlage mit der ClickUp Business Roadmap-Vorlage können Sie die strategischen Ziele Ihres Unternehmens visualisieren und in der Board-Ansicht organisieren, so dass Sie den Fortschritt der einzelnen Projekte im Auge behalten können.

Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage ihres strategischen Werts. Es hilft Ihnen, die Abstimmung innerhalb Ihres Teams zu fördern, Klarheit und Orientierung für die Entscheidungsfindung zu schaffen und einen Zeitrahmen für wichtige Meilensteine festzulegen.

Sie können verschiedene benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten verwenden, um Ihre Geschäftsstrategie zu entwerfen und erfolgreich umzusetzen, ohne bei Null anfangen zu müssen!

ClickUp IT-Roadmap-Vorlage

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Projektaufgaben und deren Status mit dem ClickUp Information Technology Roadmap Template

Die Informationstechnologie (IT) ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens. Daher ist die Umsetzung eines soliden IT-Plans von entscheidender Bedeutung. Hier ist die ClickUp IT-Roadmap-Vorlage erweist sich als nützlich.

Mit dieser Vorlage für Einsteiger können IT-Fachleute Aufgaben auf der Grundlage von Auswirkungen und Aufwand planen und organisieren, Fristen für zu erbringende Leistungen festlegen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Die Projektlobby-Ansicht priorisiert Ihr Projekt und hilft Ihnen, die Initiativen zu organisieren, an denen Sie arbeiten möchten. Die Ansicht "Prioritätsinitiativen" hilft Ihnen, den Fortschritt und den Abschluss Ihrer wichtigsten Initiativen zu überwachen.

Die Ansicht Team-Bandbreite bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Ressourcen, wie z. B. die Verfügbarkeit und Kapazität der Teammitglieder. Die Projektzeitplan-Ansicht hilft Ihnen bei der Planung von Projektzeitplänen. Die Project Itinerary View gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Projektaufgaben und deren Status.

ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

Visualisieren Sie den Lebenszyklus Ihrer Produktentwicklung mit dem ClickUp Product Roadmap Template

Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage ist eine fortschrittliche Vorlage, die den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produktentwicklung verbessert.

Mit farbenfrohen Illustrationen und Drag-and-Drop-Funktionen können Sie Ihren Produktlebenszyklus auf dieser digitalen Leinwand erstellen - von Anfang bis Ende. Es gibt mehrere Ansichten mit unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. die Ansicht "Versionshinweise", die Ihnen hilft, den Überblick über alle am Produkt vorgenommenen Änderungen zu behalten.

Die Willkommensansicht hilft neuen Benutzern, sich mit dem Produkt vertraut zu machen, und die Prozessansicht beschreibt den Produktentwicklungsprozess im Detail.

Roadmaps in Excel beherrschen: Warum es wichtig ist

Denken Sie daran, dass eine Projekt-Roadmap kein statisches Dokument ist - sie entwickelt sich mit Ihrem Projekt. Akzeptieren Sie Kommentare, planen Sie Probleme ein, und bleiben Sie anpassungsfähig, wenn Sie durch die Wendungen der Ausführung navigieren.

Egal, ob Sie sich für Excel-Vorlagen für die Roadmap oder eine andere whiteboard-Software vorlagen, ein gründlicher und dennoch anpassungsfähiger Projektplan wird Ihr Team zum Erfolg führen!

Wenn Sie aber nach fertigen Vorlagen für einen Projektplan suchen, sind Sie bei ClickUp genau richtig!

Mit den vielen Funktionen, die ClickUp bietet, können Sie praktisch alle Projektherausforderungen meistern und die Moral Ihres Teams hoch halten. Anmelden bei ClickUp und erstellen Sie innovative Roadmaps, um bei all Ihren Projekten zu glänzen!

Allgemeine FAQs

1. Wie kann ich eine einfache Roadmap in Excel erstellen?

Die Erstellung eines Projektfahrplans in Excel erfolgt in sechs einfachen Schritten.

Listen Sie zunächst die wichtigsten Komponenten und Termine Ihres Projektplans auf. Dann importieren Sie Daten aus Ihrer primären Quelle. Richten Sie horizontale oder parallele Swimlanes ein und geben Sie Details für jeden Projektschritt in Swimlanes ein.

Fügen Sie schließlich Beschreibungen und Meilensteine hinzu. Passen Sie Ihre Roadmap an den Stil Ihrer Marke oder Ihre persönlichen Vorlieben an.

2. Wie erstelle ich meinen eigenen Fahrplan?

Beginnen Sie damit, Ihre Ziele zu definieren und sie in kleinere, überschaubare Meilensteine aufzuteilen. Achten Sie darauf, dass diese Meilensteine wichtige Errungenschaften oder Leistungen darstellen, die Sie Ihren allgemeinen Projektzielen näher bringen.

Legen Sie dann die Abhängigkeiten fest, da einige Aufgaben möglicherweise abgeschlossen sein müssen, bevor andere beginnen können. Erstellen Sie eine visuelle Darstellung mit Hilfe von Plattformen wie Excel oder ClickUp, und verwenden Sie Gantt-Diagramme, Zeitleisten und andere visuelle Elemente.

Teilen Sie Ihren Fahrplan mit den wichtigsten Interessengruppen und Teammitgliedern und messen Sie anschließend den Erfolg.

3. Welches Tool wird für die Erstellung einer Roadmap verwendet?

Jede Projektmanagement-Plattform wie ClickUp kann Sie bei der Erstellung einer Projekt-Roadmap unterstützen.

Diese Plattformen verfügen über integrierte Roadmap-Vorlagen für verschiedene Roadmaps wie Projekt-, Quartals- und Marketing-Roadmaps. Anstatt eine Roadmap von Grund auf zu erstellen, können Sie diese Plug-and-Play-Vorlagen verwenden, um Zeit und Mühe zu sparen.