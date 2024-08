Wie man einen Software-Ingenieur einstellt: Eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung für Personalverantwortliche

Der Erfolg eines jeden technologiegestützten Unternehmens hängt heute von einem talentierten und fähigen Team für die Softwareentwicklung ab. Die Zusammenstellung eines A-Teams erfordert jedoch einen strategischen Ansatz bei der Einstellung von Softwareentwicklern. Sie müssen ein Auge für Talente haben und Nischenrollen auswählen. Gleichzeitig müssen Sie das übergeordnete Ziel der Softwareentwicklung im Auge behalten.

Um qualitativ hochwertige Software zu entwickeln, müssen Sie ein Team mit sich ergänzenden technischen Fähigkeiten zusammenstellen und sich gleichzeitig auf die sozialen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten konzentrieren.

Dieser Leitfaden zur Einstellung eines Softwareingenieurs kann Sie diesem Ziel einen Schritt näher bringen.

Warum einen Software-Ingenieur einstellen?

Beginnen wir mit den Grundlagen - wozu brauchen Sie einen Software-Ingenieur?

Obwohl dies von der Art Ihres Unternehmens und Ihrer Projekte abhängt, finden Sie hier einen Überblick darüber, was Software-Ingenieure in die Tabelle einbringen:

Technisches Fachwissen : Software-Ingenieure sind erfahrene Fachleute mit einem umfassenden Verständnis von Programmiersprachen, Software-Entwicklungsmethoden, digitalen Frameworks und den neuesten Technologien. Dieses Wissen ist entscheidend für den Aufbau, die Pflege und die Verbesserung des digitalen Ökosystems einer Organisation

: Softwareentwickler sind oft die Köpfe hinter Innovationen und technologischen Fortschritten. Ganz gleich, ob sie eine Lösung von Grund auf neu entwickeln oder eine bestehende verbessern, sie helfen den Geschäften, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie ihre Tools und Technologien aktualisieren Problemlösungsorientierte Denkweise : Ihre technischen und analytischen Fähigkeiten machen Softwareingenieure zu natürlichen Problemlösern. Ihre von Natur aus logische, systematische und strukturierte Herangehensweise macht sie zu einem unschätzbaren Vorteil bei der Lösung technischer Probleme, um Produktivität und Effizienz zu steigern

Die obige Liste ist nur ein Anhaltspunkt und keineswegs umfassend, da sich die zu erbringenden Leistungen je nach den Anforderungen des Kunden ändern können ziele für Software-Ingenieure .

Anzeichen dafür, dass Sie einen Software-Ingenieur einstellen müssen

Sicher, Softwareentwickler haben eine Menge zu bieten. Aber wie lässt sich ihr Fachwissen mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens in Einklang bringen? Woher wissen Sie, wann Sie einen Softwareentwickler einstellen müssen?

Um Ihnen bei der Beantwortung dieser Fragen zu helfen, haben wir Anzeichen zusammengestellt, die darauf hinweisen, dass es an der Zeit ist, einen Softwareentwickler einzustellen:

Das bestehende Team ist ständig mit Arbeit überlastet und zeigt Anzeichen von Burnout

Verzögerungen in der Zeitleiste des Projekts aufgrund von Problemen wie der Nichtverfügbarkeit von Ressourcen oder anderen Zwängen

Häufige Bugs, Fehler oder Leistungsprobleme, die auf eine Qualifikationslücke hinweisen

Unflexible Softwarelösungen, die sich nicht an die Anforderungen des Geschäfts anpassen lassen

Verwendung von Legacy-Systemen oder veralteten Technologien, die die Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen

Nicht-technische Teams, die den Workload für technikbezogene Probleme tragen

Hohe Fluktuationsraten im Entwicklungsteam, gefolgt von einem langwierigen Einstellungsprozess

Mangelnde Innovation, die das Geschäft in Bezug auf Produkt, Features oder Leistung gefährdet

Die oben genannten Symptome müssen Ihre Suche nach Softwareentwicklungstalenten auslösen, entweder als Einzelperson oder als Team, um diese Herausforderungen anzugehen, bevor sie sich verschlimmern.

Gemeinsame Fähigkeiten und Qualifikationen, nach denen man bei einem Softwareentwickler suchen sollte

Sobald Sie erkannt haben, dass Sie Software-Ingenieure einstellen müssen, sollten Sie die fehlenden Fähigkeiten und sonstigen Anforderungen ermitteln. Diese Analyse verschafft Ihnen Sichtbarkeit in Bezug auf die Fähigkeiten und Qualifikationen, die während des Anforderungsprozesses in die Stellenbeschreibung aufgenommen werden können.

Um Ihnen eine Vorstellung von den verschiedenen Parametern zu geben, die erforderlich sind, können Sie die folgende Liste der üblichen Fähigkeiten und Qualifikationen von Softwareingenieuren als Referenz verwenden:

Technische Fähigkeiten

Die technischen Fähigkeiten des Softwareentwicklers können je nach Entwicklungsumgebung variieren. In der Regel werden Sie jedoch auf Folgendes achten:

Programmiersprachen : Technische Kenntnisse in einer oder mehreren Programmiersprachen, z. B. Java, JavaScript, C++, Python, Scala usw. Sie sollten mit den Programmiersprachen übereinstimmen, die in Ihremtech-Stack *Objektorientierter Entwurf (OOD): Verständnis von OOD-Konzepten wie Kapselung, Abstraktion, Vererbung, Generalisierung und Dekomposition

: Technische Kenntnisse in einer oder mehreren Programmiersprachen, z. B. Java, JavaScript, C++, Python, Scala usw. Sie sollten mit den Programmiersprachen übereinstimmen, die in Ihremtech-Stack *Objektorientierter Entwurf (OOD): Verständnis von OOD-Konzepten wie Kapselung, Abstraktion, Vererbung, Generalisierung und Dekomposition Web-Entwicklung : Kenntnisse von Front-End-, Back-End- oder Full-Stack-Webentwicklungstechnologien, Frameworks und Bibliotheken

: Kenntnisse von Front-End-, Back-End- oder Full-Stack-Webentwicklungstechnologien, Frameworks und Bibliotheken Datenbankmanagement und -verwaltung : Vertrautheit mit Datenbankverwaltungssystemen wie MongoDB, PostgreSQL, MySQL, usw.

: Vertrautheit mit Datenbankverwaltungssystemen wie MongoDB, PostgreSQL, MySQL, usw. Versionskontrolle : Erfahrung im Umgang mit Versionskontrollsystemen wie Git für die gemeinschaftliche Programmierung

: Erfahrung im Umgang mit Versionskontrollsystemen wie Git für die gemeinschaftliche Programmierung Methoden der Softwareentwicklung : Verständnis von Agile, Scrum, DevOps oder anderen Softwareentwicklungsmethoden

: Verständnis von Agile, Scrum, DevOps oder anderen Softwareentwicklungsmethoden Testen und Fehlersuche : Fähigkeit zum Schreiben von Unit-Tests, Pen-Tests von Anwendungen, Durchführung von Code-Reviews und Debugging

: Fähigkeit zum Schreiben von Unit-Tests, Pen-Tests von Anwendungen, Durchführung von Code-Reviews und Debugging Cloud Computing : Praktische Kenntnisse von Cloud-Plattformen wie Google Cloud, AWS und Azure

: Praktische Kenntnisse von Cloud-Plattformen wie Google Cloud, AWS und Azure Mobile Entwicklung: Fähigkeit, mobile Apps für verschiedene Betriebssysteme wie iOS oder Android mit Swift und Kotlin bzw. Java zu entwickeln

Sie können die technischen Fähigkeiten und Software-Entwicklungstools, die den Anforderungen des Projekts entsprechen, kostenlos auswählen.

Instanzen, die Apps für mobile Geräte entwickeln, benötigen beispielsweise Kenntnisse in Programmiersprachen wie Swift, Kotlin oder Java, gepaart mit Wissen über mobile Entwicklungsframeworks wie React Native, Flutter oder Xamarin.

Im Gegensatz dazu erfordern die technischen Fähigkeiten, die für die benutzerdefinierte Anpassung einer Cloud-basierten CRM-Plattform erforderlich sind, Vertrautheit mit der Cloud-Umgebung, API-Anpassung, Skriptsprachen, Integrationen und Webhooks und mehr.

Soft Skills

Software-Ingenieure arbeiten selten in einem Vakuum. In Anbetracht der Tatsache, dass sie mit einem Team arbeiten oder mit internen oder externen Stakeholdern zu tun haben, sollten sie über die folgenden Soft Skills und zwischenmenschlichen Fähigkeiten verfügen:

Problemlösungskompetenz : Analytisches und kreatives Denken, um komplexe Probleme zu lösen

: Analytisches und kreatives Denken, um komplexe Probleme zu lösen Liebe zum Detail : Gründlichkeit beim Dokumentieren, Codieren und Testen, um die Produktqualität zu gewährleisten

: Gründlichkeit beim Dokumentieren, Codieren und Testen, um die Produktqualität zu gewährleisten Kommunikation : Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, um die Spezifikationen des Softwareprojekts zu verstehen und zu formulieren, mit den Mitgliedern des Teams zu arbeiten und die Interessengruppen einzubeziehen

: Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, um die Spezifikationen des Softwareprojekts zu verstehen und zu formulieren, mit den Mitgliedern des Teams zu arbeiten und die Interessengruppen einzubeziehen Teamgeist : Die Fähigkeit, sich in ein Team Setup einzufügen und mit anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen

: Die Fähigkeit, sich in ein Team Setup einzufügen und mit anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen Zeitmanagement : Effizientes Zeitmanagement zur Einhaltung von Meilensteinen und Terminen im Rahmen eines festgelegten Zeitplans

: Effizientes Zeitmanagement zur Einhaltung von Meilensteinen und Terminen im Rahmen eines festgelegten Zeitplans Bereitschaft zu lernen: Fähigkeit, Strategien anzupassen und zu verändern oder neue Technologien zu integrieren, wie z.B. die Verwendung vonKI-Tools für Entwickler zur Verbesserung der Softwarequalität

Qualifikationen

Hier werden Sie nach bestimmten Qualifikationen suchen, z. B:

Ausbildung : Ein Hochschulabschluss oder Bachelor in Informatik, Softwaretechnik oder einem verwandten Feld ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich

: Ein Hochschulabschluss oder Bachelor in Informatik, Softwaretechnik oder einem verwandten Feld ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich Zertifizierung : Einschlägige Softwareentwicklungs- undprogrammierzertifikate wie z. B. AWS-zertifizierter DevOps-Ingenieur, zertifizierter Kubernetes-Anwendungsentwickler (CKAD) usw. zum Nachweis spezieller Fachkenntnisse

: Einschlägige Softwareentwicklungs- undprogrammierzertifikate wie z. B. AWS-zertifizierter DevOps-Ingenieur, zertifizierter Kubernetes-Anwendungsentwickler (CKAD) usw. zum Nachweis spezieller Fachkenntnisse Arbeitserfahrung : Portfolio zum Nachweis früherer Erfahrungen bei der Arbeit an mehreren Projekten, insbesondere an Projekten, die der vorliegenden Anforderung ähneln

: Portfolio zum Nachweis früherer Erfahrungen bei der Arbeit an mehreren Projekten, insbesondere an Projekten, die der vorliegenden Anforderung ähneln Engagement in der Gemeinschaft: Teilnahme an Online-Foren für Software-Ingenieure oder Workshops, Ereignissen und Konferenzen zur beruflichen Weiterentwicklung

Durch die sorgfältige Zuordnung der oben beschriebenen technischen Fähigkeiten, Soft Skills und Qualifikationen können Sie ein umfassendes Profil oder eine Stellenbeschreibung für einen idealen Software-Ingenieur erstellen, der den Anforderungen des Geschäfts entspricht.

Denken Sie daran, dass diese Vorlage nur ein Ausgangspunkt ist - passen Sie sie an Ihre individuellen Projektanforderungen, den technischen Stack, die Industriestandards, die Unternehmensziele und die sich ständig verändernde Welt der Technologie an.

Wie man einen Software-Ingenieur einstellt: Ein umfassender Leitfaden in 14 Schritten

Nachdem Sie nun die Grundlagen für die Einstellung von Software-Ingenieuren geschaffen haben, ist es an der Zeit, sich mit dem Prozess zu beschäftigen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einstellung von Software-Ingenieuren.

Schritt 1: Ermitteln Sie den Bedarf an Softwareentwicklungsprojekten

formulare zur Erfassung von Talentanfragen mit ClickUp verwenden

Die Bewertung der Anforderungen des Softwareentwicklungsprojekts ist der erste und entscheidende Schritt des Einstellungsprozesses. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme der Anforderungen des Projekts anhand von Parametern wie:

Umfang

Zielsetzungen

Technische Anforderungen

Liefergegenstände

Stellen Sie sicher, dass diese Elemente die Komplexität des Projekts und die Risiken oder Herausforderungen veranschaulichen und gleichzeitig die gewünschten Ergebnisse und die entsprechenden Standards quantifizieren.

Beziehen Sie als Nächstes den Projektleiter und die bestehenden Mitglieder des Teams ein, um diese zu ermitteln:

Erforderliche Fähigkeiten

Vorhandene Tools oder Methoden zur Softwareentwicklung

Auftragskritische Technologie

Vergleichen Sie die Zusammensetzung und die Fähigkeiten Ihres bestehenden Teams, um Kompetenzlücken zu ermitteln, die der neue Mitarbeiter schließen könnte.

In einigen Fällen können Sie einen zukünftigen Bedarf oder einen qualifizierteren Ersatz für die Erweiterung der Fähigkeiten entdecken. So kann es beispielsweise vorteilhafter sein, einen Full-Stack-Software-Ingenieur einzustellen, auch wenn sich die aktuellen Anforderungen des Projekts um die Backend-Entwicklung drehen. Wenn Sie sich die Flexibilität bewahren, solche langfristigen Ziele einzubeziehen, ziehen Sie mehr Wert aus der aktuellen Einstellung, als wenn Sie den gesamten Zyklus noch einmal durchlaufen.

Eine solche umfassende Bewertung der Anforderungen des Softwareentwicklungsprojekts ermöglicht es den Personalverantwortlichen, Kandidaten zu identifizieren, die sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen Anforderungen erfüllen.

Schritt 2: Erstellen einer umfassenden Stellenbeschreibung

erstellen Sie überzeugende und detaillierte JDs mit ClickUp Brain

Übersetzen Sie anschließend die Qualifikationslücken und die Anforderungen des Projekts in eine detaillierte Stellenbeschreibung.

Eine gut formulierte Stellenbeschreibung umfasst in der Regel folgende Punkte:

Übersicht über das Unternehmen: Einige Hintergrundinformationen über die Mission, die Vision und die Werte des Unternehmens Profil eines Softwareingenieurs: Eine Liste der Rollen, Zuständigkeiten, Erwartungen und Verpflichtungen, in der die folgenden Punkte aufgeführt sindwas der Softwareentwickler tagtäglich zu erledigen hat3. Technische Qualifikationen: Die technischen Fähigkeiten, Programmiersprachen, Entwicklungsumgebung, Tools und Technologien, Softwareentwicklungsmethoden, Bildungsabschlüsse, Zertifizierungen usw., die den Anforderungen des Softwareentwicklungsprojekts entsprechen Nichttechnische Qualifikationen: Soft Skills wie Kommunikation, Zusammenarbeit, Problemlösungsfähigkeiten, Zeitmanagement, Anpassungsfähigkeit usw., um sicherzustellen, dass der Entwickler in die Unternehmenskultur passt Schlüssel-Unterscheidungsmerkmale: Gründe, warum sich der Kandidat für diese Position als Softwareentwickler bewerben sollte. Zum Beispiel können Sie einzigartige Aspekte der Arbeit (Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten, Betriebsausflüge usw.), Arbeitsplatzzertifizierungen und andere Details hervorheben, die Top-Talente anziehen könnten Gehalt: Geben Sie das Gehalt gleich zu Beginn an, damit die Bewerber ihre Gehaltsvorstellungen einordnen können. Geben Sie eine umfassende Aufschlüsselung des Gehalts und anderer Zulagen frei, wie z. B. leistungsbezogene Boni, Krankenversicherung, ESOPs, Altersvorsorge usw. Selbst wenn Sie keinen festen Betrag nennen können, geben Sie eine ungefähre Schätzung frei

Diese Stellenbeschreibung wird Ihnen bei der Talentsuche als Leitfaden dienen!

💡Pro-Tipp: Verwendung ClickUp Brain's kI-Leistung zur schnellen Erstellung von Stellenbeschreibungen, die Sie dann nach Ihren Wünschen anpassen können

Schritt 3: Überprüfen Sie Ihre Talentreserven

Sie können auch die vorhandenen Talentreserven gründlich überprüfen, bevor Sie die Stellenbeschreibung auflisten und den Einstellungsprozess beginnen.

Diese Phase umfasst:

Überprüfung der Profile der in die engere Wahl gekommenen Kandidaten aus den vorangegangenen Zyklen,

Sondierung interner Kandidaten, die für eine Aktion in Frage kommen, und

Nutzung interner Datenbanken, um Möglichkeiten für die interne Mobilität oder Entwicklung von Talenten zu erkunden

Durch die Nutzung dieser Reserven können Unternehmen Kosten und Zeitleisten für die Personalbeschaffung senken

Indem Sie beispielsweise frühere Bewerbungen auswerten, finden Sie Kandidaten, die bereits ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ihnen bekundet haben und deren Profile Sie bereits überprüft haben.

Interne Bewerber hingegen verfügen über Erfahrung und passen kulturell gut zu Ihnen. Sie benötigen lediglich eine Schulung und Weiterbildung, um aus ihrer derzeitigen Rolle herauszutreten und die Verantwortung als Softwareentwickler zu übernehmen. Die Förderung von Mitarbeitern aus den eigenen Reihen schafft auch eine Kultur der Anerkennung und des beruflichen Aufstiegs, die Talente fördert, bindet und anzieht.

Schritt 4: Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen

Jetzt kommt der Teil, in dem Sie die Stellenbeschreibung auf verschiedenen Jobportalen veröffentlichen, insbesondere auf Online-Portalen, da diese die Möglichkeit eröffnen, Software-Ingenieure aus der Ferne einzustellen.

Beginnen Sie mit einer Auswahlliste der relevanten Online-Plattformen wie LinkedIn, Indeed, Glassdoor usw. Sie können auch spezialisierte Technologie-Jobbörsen durchsuchen, in denen Top-Softwareentwickler nach Möglichkeiten suchen.

Schauen Sie sich andere Stellen an, die auf diesen Plattformen aufgelistet sind, und passen Sie Ihr Angebot so an, dass es sich von anderen abhebt. Heben Sie die Vergünstigungen, Zulagen und besonderen Features hervor, die mit der Stelle verbunden sind, z. B. Remote-Arbeiten, Work-Life-Balance, Betriebsausflüge usw. Fügen Sie außerdem branchenspezifische Schlüsselwörter ein und optimieren Sie die Stellenbeschreibung für eine bessere Sichtbarkeit.

Geben Sie die Liste auf Social-Media-Plattformen und in anderen Gruppen frei, um ihre Reichweite zu erhöhen.

Schritt 5: Engagieren Sie sich in der Tech-Community

Die besten Softwareentwickler tummeln sich in Online-Foren, auf Branchenkonferenzen und bei lokalen Treffen. Wenn Sie hier präsent sind, hilft Ihnen das bei Ihrer Suche. Sie können dies auch als Gelegenheit nutzen, Ihr Unternehmen als einen großartigen Ort zum Arbeiten zu präsentieren.

Wenn Sie sich in der Community engagieren, können Sie sich gleichzeitig über die neuesten Trends in der Welt der Technologie informieren, z. B. über gefragte und weniger gefragte Qualifikationen, und Sie erhalten einen Überblick über den Arbeitsmarkt.

Durch das Engagement in der Community, das Freigeben von Erkenntnissen und den Aufbau von Beziehungen können Sie mit außergewöhnlichen Softwareentwicklern in Kontakt treten, die vielleicht nicht aktiv auf Stellensuche sind, aber über die von Ihnen gesuchten Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen.

Diese Phase ist optional, aber betrachten Sie sie als eine Investition, um Ihr Startup zu einem Magneten für Spitzentalente zu machen.

Schritt 6: Auswahl der geeigneten Kandidaten

Sobald alle Bewerbungen eingegangen sind, müssen Sie oder Ihr Team sie durchgehen. Je nach Umfang der Bewerbungen können Sie dies entweder manuell erledigen oder in ein System zur Nachverfolgung von Bewerbern (ATS).

Verwenden Sie Tags innerhalb einer Aufgabe in ClickUp zum einfachen Sortieren und Filtern Ihrer Kandidaten

Überprüfen Sie die Lebensläufe anhand Ihrer Stellenbeschreibung. Da dies die erste Phase des Rekrutierungsprozesses ist, sollten Sie sich nur darauf konzentrieren, die beruflichen Fähigkeiten, den Bildungshintergrund und die Erfahrung der Bewerber mit der Stellenbeschreibung in Einklang zu bringen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden mit 10 Jahren Erfahrung suchen, wäre ein neuer Entwickler mit wenig oder gar keiner Erfahrung ein No-Go.

In dieser Phase sollten Sie die Bewerber in die engere Auswahl nehmen, die die grundlegenden Kriterien erfüllen und in Betracht gezogen werden sollten. Sie können auch kurz die Anschreiben der Bewerber durchlesen, um sich ein Bild von ihren Kommunikationsfähigkeiten, der Klarheit ihrer Gedanken und der Kohärenz ihrer schriftlichen Kommunikation zu machen.

💡Pro-Tipp: Verwendung Custom Fields um Felder wie "Speicherort", "Derzeitiger Arbeitgeber", "Relevante Erfahrung" und andere Infos, die Sie erfassen möchten, zu erstellen; add_ Tags wie z. B. 'Mitarbeiterempfehlung', 'Förderfähig' und andere, die Sie zum Filtern der Bewerbungen verwenden möchten

Schritt 7: Implementieren Sie ein strenges Auswahlverfahren

Wenn sich der Bewerberpool verkleinert, können Sie die Profile der in die engere Wahl gezogenen Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen.

Bisher haben Sie die Profile vielleicht quantitativ bewertet, indem Sie die Erfahrung in der Zahl der Jahre verglichen oder die Bildungsabschlüsse verglichen haben usw. Jetzt müssen Sie bei jedem Bewerber einen qualitativen Check durchführen und über das hinausgehen, was in den Lebensläufen steht. Der Schwerpunkt liegt nun darauf, die beruflichen Fähigkeiten der Bewerber auf die spezifischen Anforderungen der Rolle des Softwareingenieurs abzustimmen.

Wenn Sie zum Beispiel ein agiles Team jemand, der mit der Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-Pipeline und der automatisierten Bereitstellung vertraut ist, wäre die bessere Wahl als jemand, dem diese Kenntnisse fehlen.

Vereinbaren Sie also ein erstes Telefonat oder Online Meeting, um die Wünsche, Erfahrungen und Motivationen des Bewerbers zu erfahren. Besprechen Sie das Projekt, um sich ein Bild davon zu machen, wie der Kandidat zu den Anforderungen des Projekts und zu Ihrem Unternehmen passt. Ziel ist es, sich ein Bild von den praktischen Erfahrungen, den Problemlösungsfähigkeiten und der Softwareentwicklungskompetenz des Bewerbers zu machen, um daraus zu schließen, welchen Wert er für das Business-Projekt hat.

Eine solche gezielte Befragung trägt dazu bei, den Kandidatenpool für die nachfolgenden Phasen zu verfeinern und sicherzustellen, dass die Kandidaten, die in die nächste Phase kommen, sowohl auf dem Papier als auch im Geiste qualifiziert sind.

💡Pro-Tipp: _Die Nachverfolgung Ihres Zeitplans bei der Durchführung von Auswahlgesprächen? _Synchronisieren Sie ClickUp mit Ihrem bevorzugten Kalender (Google, Apple, Outlook, Calendly...), damit _Sie keine geplanten Aufgaben oder Anrufe verpassen!

Schritt 8: Weisen Sie eine technische Eignungsprüfung zu

Personalverantwortliche bitten ihre in die engere Wahl gezogenen Bewerber häufig, sich einer technischen Bewertung zu unterziehen, um ihre Fähigkeiten zu testen. Das Assessment gibt einen Überblick über die technischen Fähigkeiten des Bewerbers, sein logisches Denken und seine Problemlösungskompetenz, seine Programmierfähigkeiten und andere praktische Aspekte der Tätigkeit eines Softwareentwicklers.

Ein ganzheitlicher und umfassender technischer Eignungstest deckt in der Regel Folgendes ab:

Aufgaben, die reale Probleme widerspiegeln, auf die ein Softwareentwickler bei der Arbeit an Team-Projekten stoßen könnte

Theoretische Fragen, die das konzeptionelle Verständnis der Softwareentwicklung bewerten

Praktische Code-Aufgaben, die die praktische Anwendung des theoretischen Wissens bewerten

Debugging-Übungen zur Bewertung der Fähigkeit, Probleme im Code zu erkennen und zu beheben

Algorithmische Problemlösungsaufgaben zur Bewertung des analytischen Denkens und der Problemlösung beim Entwurf von Algorithmen

Aufgaben zur Code-Optimierung, die die Effizienz und Dokumentation verbessern

Sensibilisierung für gängige Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen durch Bewertung sicherheitsrelevanter Szenarien oder Best Practices

Halten Sie sich an festgelegte Bewertungskriterien und Maßstäbe, um die Leistung der Kandidaten in dieser Phase zu messen. Ziehen Sie jedoch in Betracht, Innovation, Anpassungsfähigkeit und eine allgemeine Einstellung zur Problemlösung anzuerkennen oder zu belohnen.

💡Pro-Tipp: erstellen Sie gemeinsam nutzbare Bewertungen (und unterstützendes Material) in ClickUp Docs für das Freigeben von Dokumenten für Bewerber und Personalverantwortliche mit nur einem Klick und die Verknüpfung mit Ihren Einstellungs-Workflows.

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit schreiben, bearbeiten, kommentieren und zusammenarbeiten

Schritt 9: Führen Sie formelle Interviews

Nachdem die Bewerber ihre Code-Fähigkeiten, ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre allgemeine technische Kompetenz im Bereich Software-Engineering unter Beweis gestellt haben, ist es an der Zeit, ihre Soft Skills zu testen.

Vorstellungsgespräche sind eine gute Möglichkeit, die Soft Skills eines Bewerbers zu beurteilen.

Strukturieren Sie diese Gespräche so, dass sie zielgerichtet und umfassend sind. Zu erledigen ist, was Sie tun können, um bei jeder Interaktion mehr Erkenntnisse zu gewinnen:

Beginnen Sie mit einer grundlegenden Einführung. Lassen Sie den Bewerber seine Schlüsselqualifikationen, Kompetenzen, bisherigen Erfahrungen usw. hervorheben. Nutzen Sie die oben freigegebenen Details als Anregung, um auf spezifische Aspekte des Bewerbers einzugehen, die Sie interessieren. Instanz können Sie z. B. bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder Fähigkeiten herausgreifen, über die der Bewerber gesprochen hat, und ihn bitten, diese zu erläutern Ermutigen Sie sie, Beispiele aus der Praxis freizugeben, die ihre besonderen Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale veranschaulichen Besprechen Sie frühere Projekte, um die individuelle Rolle des Bewerbers und seinen Beitrag zum Erfolg des Projekts zu verstehen Stellen Sie Verhaltensfragen, um den Stil der Zusammenarbeit, die Fähigkeit zur Arbeit im Team, die Anpassungsfähigkeit und die allgemeine Einstellung zu verstehen Geben Sie hypothetische Szenarien frei, um ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung oder Konfliktlösung zu beurteilen Beurteilen Sie ihr Verständnis von neuen Technologien und Trends im Bereich der Softwareentwicklung Erkundigen Sie sich nach ihren Berufswünschen und wie sie diese mit der aktuellen Stelle in Einklang bringen können (oder umgekehrt)

Zusätzlich zu den regulären Antworten geben Ihnen die Antworten der Bewerber eine Vorstellung von ihren Soft Skills, die sich auf ihren Kommunikationsstil beziehen - ihre Fähigkeit, sich zu artikulieren und auszudrücken.

Sie können mehrere Gesprächsrunden mit verschiedenen Teams ansetzen, um die Fähigkeiten des Bewerbers ganzheitlich zu bewerten. Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von vorlagen für Vorstellungsgespräche um den Einstellungsprozess zu begleiten.

Maximieren Sie die Effizienz Ihres Einstellungsprozesses, indem Sie die richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge stellen - mit der ClickUp-Vorlage für den Interviewprozess. So können Sie Ihre Kandidaten einfach überprüfen und die perfekte Besetzung finden

ClickUp's Vorlage für den Interviewprozess hilft Ihnen, einen strukturierten Interviewprozess zu erstellen. Nutzen Sie diese Vorlage für Dokumente, um Bewerber schnell und fair zu beurteilen, allen Bewerbern ein einheitliches Interviewerlebnis zu bieten und mit allen Beteiligten während des Prozesses zusammenzuarbeiten.

Schritt 10: Bewerten Sie die kulturelle Eignung

Unabhängig davon, ob Sie Software-Ingenieure langfristig einstellen oder freiberufliche Software-Entwickler auf Projektbasis, wollen Sie die Talente so lange halten, bis Sie diese Ziele erreicht haben. Aus diesem Grund müssen Sie prüfen, ob sie kulturell zu Ihnen passen, damit die Einstellung nicht zu einer Abwanderung führt.

In dieser Phase prüfen Sie, ob die Werte, die Teamdynamik und die Arbeitsumgebung des Unternehmens mit den Überzeugungen, Erwartungen und dem persönlichen oder beruflichen Ethos des Bewerbers übereinstimmen. Idealerweise stellen Sie während des Gesprächs Fragen zu den Vorlieben des Bewerbers bei der Arbeit oder zum Stil der Zusammenarbeit, um einen Eindruck davon zu gewinnen, ob der Bewerber zur Unternehmenskultur passt.

Bei kritischen Rollen sollten Sie sich jedoch mehr Zeit dafür nehmen. Einige Personalverantwortliche nehmen den Bewerber zu einem Meeting mit an den Arbeitsplatz oder lassen ihn in einer informelleren Einstellung mit dem Team interagieren. Auf diese Weise können der Bewerber und das Team sehen, wie sie zusammenpassen könnten. Sie könnten ein Online-Catch-up einplanen oder sogar zu Ereignissen im Unternehmen einladen, damit Sie und der potenzielle Kandidat einen Einblick in den kulturellen Aspekt der gemeinsamen Arbeit gewinnen können.

Schritt 11: Referenzen prüfen

In dieser Phase des Einstellungsprozesses hat sich Ihre Liste der in Frage kommenden Softwareentwickler auf einige wenige reduziert. Bevor Sie jedoch eine Auswahl treffen, die Bedingungen aushandeln und ein Angebot unterbreiten, ist es ratsam, eine kurze Überprüfung der Referenzen vorzunehmen. Dieser Schritt gibt Ihnen Einblicke in die bisherigen Leistungen, den technischen Hintergrund, die Arbeitsmoral, den Teamgeist und vieles mehr.

Da Sie bereits über das Profil und die Berufserfahrung des Bewerbers verfügen, können Sie sich mit seinem früheren Unternehmen in Verbindung setzen, um einen qualitativen Einblick in seine Arbeit zu erhalten:

Technische Kompetenz

Verlässlichkeit

Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten

Zeitmanagement

Anpassungsfähigkeit

Reaktionsfähigkeit auf Feedback

Dieser Schritt unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen für Referenzprüfungen in Ihrem Land und Ihrem Staat. In einigen US-Organisationen ist es zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben, vor der Einstellung von Mitarbeitern Hintergrundüberprüfungen zu erledigen, wofür sie auch die Zustimmung des Bewerbers benötigen.

Schritt 12: Ein konkurrenzfähiges Angebot machen

Willkommen am Ende des Einstellungsprozesses - Sie sind fast an der Ziellinie angelangt.

Sie haben die gesamte Suche nach Talenten, das Scouting und die Überprüfung erledigt. Jetzt ist es an der Zeit, Software-Ingenieure einzustellen, indem Sie beidseitig akzeptable Bedingungen anbieten. Gehen Sie bei den Verhandlungen transparent vor und konzentrieren Sie sich auf den gegenseitigen Nutzen.

Beginnen Sie damit, die Prioritäten des Softwareingenieurs zu verstehen. Legen sie Wert auf flexible Arbeitszeiten oder Remote-Arbeit? Ist ihnen die berufliche Entwicklung wichtiger als finanzielle Bewertungen? Machen Sie sich ein Bild von ihren primären Motivatoren und überlegen Sie, wie Sie ihnen am besten gerecht werden können

Kommunizieren Sie die Erwartungen des Unternehmens und die verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten. Gehen Sie auf die Bedürfnisse beider Seiten ein, damit Sie die Beziehung auf einer positiven Notiz beginnen können.

Die besten Softwareentwickler erhalten oft mehrere Jobangebote und haben die Qual der Wahl. Um sicherzustellen, dass Sie die besten Talente für sich gewinnen können, sollten Sie Ihre Sozialleistungen wettbewerbsfähig halten.

Wenn alles passt, machen Sie ein schriftliches Angebot und lassen Sie den Vertrag unterschreiben!

Schritt 13: Bieten Sie ein strukturiertes Onboarding

Natürlich endet der Einstellungsprozess nicht mit der Aufnahme in Ihr Team. Ein positives Onboarding-Erlebnis kann die Phase für eine angenehme Beziehung bei der Arbeit einleiten.

Beginnen Sie mit einer Orientierungssitzung, damit der Software-Ingenieur die Unternehmensrichtlinien und -verfahren kennt. Geben Sie gleichzeitig viele hilfreiche Onboarding-Ressourcen frei, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

Idealerweise sollte ein Onboarding-Kit für Softwareingenieure Folgendes enthalten:

Das Mitarbeiterhandbuch

Ein Organigramm

Details über den Technologie-Stack

Eine Übersicht über das ProjektZiele eines Software-Ingenieurs save you time through the entire hiring process. Senden Sie E-Mails, fügen Sie Tags hinzu, wenden Sie Vorlagen an und weisen Sie Aufgaben mithilfe der "Wenn"- und "Dann"-Logik zu, um Ihre Arbeit automatisch voranzutreiben.

Schritt 14: Sammeln Sie Feedback zum Einstellungsprozess

feedback Formulare zur Verbesserung des Rekrutierungsprozesses verwenden

Die Erfassung von Feedback zum Einstellungsprozess hilft, den Zyklus für künftige Einstellungsbemühungen kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren.

Implementieren Sie einen strukturierten Feedback-Mechanismus, der Erkenntnisse von allen internen und externen Beteiligten sammelt - den Bewerbern, dem ausgewählten Softwareentwickler, den Personalverantwortlichen, den Interviewern und allen anderen.

Ermutigen Sie sie, die Stärken und Schwächen des Einstellungsprozesses zu besprechen, und bitten Sie sie auch um Anregungen, wie bestimmte Bereiche gestrafft oder verbessert werden können.

Sobald Ihnen das gesamte Feedback-Material vorliegt, können Sie die wiederkehrenden Probleme ermitteln und sich zunächst auf diese konzentrieren. Auf diese Weise werden Sie den Einstellungsprozess langsam verbessern und mehr Talente für Ihr Unternehmen gewinnen

Vorlagen für die Einstellung von Software-Ingenieuren

Unsere 14-Schritte-Strategie hat Ihnen sicher verdeutlicht, wie Sie eine so komplexe Aufgabe wie die Einstellung der richtigen Software-Ingenieure angehen können. Jetzt werden wir ein Geheimnis freigeben, mit dem Sie Ihren Einstellungsprozess aufladen und effizienter gestalten können. Wir sprechen über einstellungsvorlagen .

Mit Vorlagen für die Einstellung von Mitarbeitern müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Sie bieten einen Rahmen für den Einstellungsprozess mit genügend Spielraum für Anpassungen je nach Ihren Anforderungen. Hier sind einige solcher gebrauchsfertigen, konfigurierbaren Vorlagen, die Ihnen helfen können:

Einstellung von Bewerbern

Vorlage für die Einstellung von Bewerbern durch ClickUp

ClickUp's Einstellungs-Kandidaten vorlage rationalisiert die Personalbeschaffung durch ihre umfassenden vorkonfigurierten Tools. Ob Nachverfolgung von Bewerbungen oder Organisation nach Rolle und Fähigkeiten, die Vorlage enthält alles, was Sie brauchen, um den Prozess zu erleichtern. Wenn Sie auf der Suche nach einer fairen, konsistenten Bewertung und effizienten Rekrutierung der besten Software-Ingenieure sind, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie!

Matrix für die Auswahl von Bewerbern

Matrix-Vorlage für die Auswahl von Bewerbern durch ClickUp

ClickUp's Auswahl-Matrix für die Einstellung erspart Ihnen die mühsame Arbeit des Sortierens und Auswertens von Lebensläufen. Sie müssen lediglich die Bewerberdaten sowie die wesentlichen und wünschenswerten Kriterien für die Auswahl der Bewerber eingeben, und die Auswahlmatrix erledigt die ganze Arbeit für Sie! Diese Auswahlmatrix macht die Entscheidung nicht nur datengestützt und genauer, sondern reduziert auch den Zeitaufwand.

Rekrutierung und Anstellung

Recruiting and hiring Vorlage von ClickUp

Die Recruiting- und Einstellungsvorlage auf ClickUp ist ein Toolkit zur hierarchischen und logischen Speicherung und Organisation von Daten. Sie können Ressourcen für die internen Stakeholder hochladen, Kandidaten nachverfolgen, Scorecards anzeigen, Vorstellungsgespräche planen und vieles mehr. Es ist eine perfekte Lösung für kleine Geschäfte, um schnell und effektiv einen Software-Ingenieur für ihren spezifischen Bedarf zu finden.

Checkliste für die Einstellung

Checkliste für Neueinstellungen von ClickUp

Die ClickUp Checkliste für die Einstellung sorgt dafür, dass während des gesamten Einstellungsprozesses alles reibungslos abläuft. Es handelt sich um eine interaktive Liste, in der alle Einstellungsaktivitäten aufgeführt sind. Sie enthält auch einen Abschnitt, den Sie benutzerdefinieren und für den neu eingestellten Software-Ingenieur freigeben können, um den Einarbeitungsprozess zu erleichtern.

Wie man neue Softwareentwickler erfolgreich einstellt

Nach der Schulung und Einarbeitung möchten Sie, dass Ihr Softwareentwickler die Zeit und den Aufwand aufwendet, um innovative Lösungen zu liefern. Entgegen der landläufigen Meinung ist ein Handwerker jedoch nur so gut wie die Tools, die er verwendet. Sie müssen den Software-Ingenieur auch mit den richtigen Tools und Technologien ausstatten, damit er seine Ziele erreichen kann.

ClickUp ist das Tool, das Sie brauchen.

ClickUp bewährt sich in Software-Engineering-Projekten durch seine folgenden Features und Fähigkeiten:

Anpassbar: Gestalten Sie Ihren Space nach Ihren Vorstellungen. Vonverschiedene Ansichten des Projekts bisbenutzerdefinierte Felderkann der Softwareentwickler die Plattform so anpassen, dass sie seinen Entwicklungsabläufen und -prozessen entspricht

Software-Ingenieure können detaillierte ClickUp Dashboards erstellen und einfach Karten hinzufügen, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, die Aufgaben pro Status und die Fehler pro Ansicht anzuzeigen

KI-gesteuert:ClickUp Gehirn ist ein KI-Assistent der nächsten Generation für ClickUp Benutzer. Sie können damit attraktive Stellenausschreibungen, detaillierte Stellenbeschreibungen und Zusammenfassungen von Kandidatenlebensläufen erstellen. Ihr Softwareentwickler kann es auch zum Schreiben oder Debuggen von Codes oder zur Verwaltung von Wissensdatenbanken verwenden - die Möglichkeiten sind grenzenlos

Vereinfachen Sie die Codierung mit ClickUp's KI Code Snippet Generator

Automatisierung: ClickUp Automatisierung ermöglicht es dem Softwareentwickler, aus einer Bibliothek von mehr als 100 voreingestellten Automatisierungen zu wählen oder sie von Grund auf neu zu erstellen, je nach den Bedürfnissen der Entwicklungsprojekte

prozesse und Workflows auf ClickUp automatisieren

Dokumentation: ClickUp Dokumente ist ein zentrales Repository für alle Dokumente, Wikis und mehr. Unterstützen Sie Ihren Code mit robuster Dokumentation mit ClickUp Docs

ClickUp Dokumente ist ein zentrales Repository für alle Dokumente, Wikis und mehr. Unterstützen Sie Ihren Code mit robuster Dokumentation mit ClickUp Docs Zusammenarbeit: Brainstormen Sie Ideen über Whiteboards, chatten Sie, oder geben Sie Ressourcen in den Kommentaren frei. ClickUp unterstützt kollaboratives Arbeiten in mehrfacher Hinsicht

verwenden Sie Whiteboards auf ClickUp, um sich mit Ihrem Team abzustimmen

Agile Methoden: Mit Features wie benutzerdefinierten agilen Dashboards, Meilenstein-Nachverfolgung, Sprints usw. macht ClickUp die agile Entwicklung wirklich agil

Mit der ClickUp Listenansicht für Sprints erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Sprints Ihrer Teams

Integrationen: ClickUp unterstützt verschiedene Integrationen, z. B. GitHub oder Bitbucket für die Versionskontrolle, Jira oder Redmine für die Nachverfolgung von Fehlern, Figma für das Prototyping von Web-Apps und mehr. Die Fähigkeit, verschiedene Plattformen, Anwendungen und Systeme mit ClickUp zu integrieren, macht es zu einem unschätzbaren Vorteil für Softwareentwickler.

clickUp integriert sich mit GitHub, um die Softwareentwicklung zu erleichtern

lesen Sie auch: Auch gelesen:_ *Die nützlichsten Vorlagen für Software-Ingenieure*

Recap: Einstellung von Softwareentwicklern

Identifizieren Sie Anforderungen und Qualifikationslücken

Erstellen Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung

Überprüfen Sie bestehende Talentreserven

Veröffentlichen Sie Ihren Einstellungsplan online und in Tech-Communities

Auswahl und Prüfung geeigneter Kandidaten

Verwenden Sie eine technische Bewertung, um Kandidaten für Vorstellungsgespräche zu qualifizieren

Führen Sie Interviews und bewerten Sie die kulturelle Eignung

Prüfen Sie Referenzen und unterbreiten Sie ein wettbewerbsfähiges Angebot

Bieten Sie den Bewerbern ein angenehmes und strukturiertes Onboarding

Nutzen Sie Tools und Vorlagen, um Zeit zu sparen, wo immer Sie können

Technische Rekrutierungen einfacher gemacht mit ClickUp

Wir hoffen, dass diese Tipps für die Einstellung eines Software-Ingenieurs hilfreich waren. ClickUp ist eine leistungsstarke produktivitätstool für Entwickler ist es auch ein unschätzbarer Vorteil für Personalvermittler und Personalchefs. Sie können es sehr effektiv einsetzen als recruitment tool auch.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um aussagekräftige Stellenbeschreibungen zu erstellen, Formulare, um Bewerberinformationen zu erfassen, Dokumente, um alle internen und externen Daten zu speichern, einen Kalender, um einen Zeitplan für Vorstellungsgespräche zu entwerfen, Vorlagen, um den Prozess in Gang zu bringen - die Liste geht weiter.

Darüber hinaus können Sie alle Aktivitäten in einem zentralen Space anzeigen und sich in Echtzeit über den Einstellungsprozess informieren.

Egal, ob Sie einen Ingenieur einstellen oder ihn bei seiner Arbeit unterstützen wollen, ClickUp ist alles, was Sie brauchen! Unterschreiben um es auszuprobieren!