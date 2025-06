Evernote vs. ClickUp: Welche Notiz-App ist die beste?

Eine innovative Idee. Ein Lebensmittel für die Einkaufsliste. Akzeptanzkriterien für das Feature, für das Sie eine User Story schreiben. Eine Nachricht, die Sie mit Ihrem Team teilen möchten.

Um im Leben nichts Wichtiges zu vergessen und nicht mit einem überlasteten Kurzzeitgedächtnis zu leben, brauchen Sie eine einfache, leistungsstarke und jederzeit verfügbare App zum Notieren.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir die beiden beliebtesten Notiz-Apps: Evernote vs. ClickUp.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform für Teams jeder Größe und Branche, die an einem Ort zusammenarbeiten und ihre Arbeit nachverfolgen möchten.

ClickUp konsolidiert Ihre Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chats und bietet einen einheitlichen Space für Projektplanung, Zeitmanagement und Ressourcenzuweisung. Um Ihre Arbeit und Workflows zu ermöglichen, enthält ClickUp auch eine leistungsstarke Notiz-App.

Die wichtigsten Features von ClickUp

In der überfüllten Landschaft der Plattformen für Produktivität zeichnet sich ClickUp durch eine Reihe leistungsstarker Features aus, darunter eine hervorragende Notiz-App und Lösungen für das Informationsmanagement, wie zum Beispiel die folgenden.

Übersicht über ClickUp-Dokumente

ClickUp-Dokumente

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team Notizen, Meeting-Protokolle, Projektpläne und alles andere, was Sie dokumentieren müssen, zentralisieren. Mit ClickUp Docs können Sie:

Erstellen Sie Dokumente mit verschachtelten Seiten und Gestaltungsoptionen wie Lesezeichen, Tabellen und mehr

Bearbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit, versehen Sie andere mit Kommentaren, weisen Sie ihnen Aktionspunkte zu und wandeln Sie Text in nachverfolgbare Aufgaben um

Verknüpfen Sie Dokumente und Aufgaben miteinander, fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, Projektstatus zu ändern, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr – alles in Ihrem Editor

Kategorisieren Sie für einfachen Zugriff und bessere Suchbarkeit

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links und verwalten Sie Berechtigungen für Teams, Gäste oder den öffentlichen Zugriff

Notepad von ClickUp

Halten Sie Gedanken, Ideen und Aufgaben spontan mit ClickUp Notepad fest. Dieses Feature bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Notizen während Meetings oder Brainstorming-Sitzungen zu machen, damit keine Idee übersehen oder vergessen wird.

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit dem kostenlosen Online-Notepad von ClickUp.

Wissensdatenbank

Erstellen Sie mit der Wissensdatenbank von ClickUp ein umfassendes Repository mit Informationen. Dieses Feature eignet sich perfekt zum Speichern von Anleitungen, FAQs und Unternehmensrichtlinien, sodass Ihr Team über Self-Service-Ressourcen verfügt und sich wiederholende Anfragen reduziert werden.

Was gibt es noch? Generieren Sie mit ClickUp Brain automatisch Artikel für Ihre Wissensdatenbank.

ClickUp ermöglicht detaillierte Aufgabenbeschreibungen und Thread-Kommentare, sodass Teams relevante Notizen und Diskussionen zu bestimmten Projekten oder Aufgaben verknüpfen können, wodurch der Kontext erhalten bleibt und zugänglich ist.

Ob Sie Meeting-Notizen festhalten, Ideen brainstormen oder eine Wissensdatenbank aufbauen möchten – ClickUp bietet Ihnen die Tools, um dies effektiver zu erledigen.

Preise für ClickUp

Egal, ob Sie als Einzelbenutzer nach Effizienzsteigerungen suchen oder als großes Unternehmen umfassende Lösungen für die Projektentwicklung benötigen – die Pläne von ClickUp sind so konzipiert, dass sie mit Ihren Ambitionen mitwachsen.

Free Forever

Unlimited : 7 $ pro Benutzer und Monat

Business : 12 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise : Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied pro Monat

Was ist Evernote?

Evernote ist im Grunde eine Notiz-App, die als digitales Notizbuch, Planer und Archiv dient. Als Tool zum Erfassen und Organisieren von Notizen eignet sich Evernote hervorragend, um Ihre Gedanken, Recherchen und Projekte zu ordnen und zugänglich zu machen.

Die wichtigsten Features von Evernote:

Hier finden Sie einen Überblick über die vielen Features, die Evernote für alle geeignet machen, die ihr Leben organisieren und ihren Workflow optimieren möchten.

Notizen organisieren

Erstellen Sie Notizbücher, Seiten und Tags, um Informationen einfach zu kategorisieren und wiederzufinden.

Web Clipper

Speichern Sie Artikel, Webseiten und Screenshots direkt in Ihrem Konto mit vollständigem Format.

Dokumentenscan

Verwenden Sie die Kamera Ihres Geräts, um Dokumente, Visitenkarten und handschriftliche Notizen zu scannen und zu digitalisieren.

Plattformübergreifende Synchronisierung

Greifen Sie auf Ihre Notizen von jedem Gerät aus zu, sodass Ihre Informationen immer griffbereit sind.

Preise für Evernote

Evernote bietet mehrere Preisstufen mit jeweils einzigartigen Features und Vorteilen.

Free Forever

Persönlich : 10,83 $ pro Monat

Professional : 14,17 $ pro Monat

Teams: 20,83 $ pro Benutzer und Monat

Es ist wichtig zu beachten, dass der Free-Plan von Evernote auf 50 Notizen begrenzt ist. Um mehr zu schreiben, müssen Sie ein Upgrade durchführen. Auf der anderen Seite können Sie mit ClickUp Docs auch im Free-Plan unbegrenzt Dokumente erstellen.

ClickUp vs. Evernote: Features im Vergleich

Wir haben alle Features und Funktionen beider Tools untersucht, um Ihnen einen umfassenden Vergleich zwischen ClickUp und Evernote zu bieten. Lassen Sie uns beginnen.

Vorgesehene Benutzer

ClickUp wurde sowohl für Einzelbenutzer als auch für große Teams entwickelt. Es kombiniert leistungsstarke Notizfunktionen mit Projektmanagement, und Teams aus verschiedenen Branchen nutzen ClickUp für ihr Projekt-/Produkt-/Programmmanagement.

Evernote ist in erster Linie ein Tool zum Erstellen individueller Notizen. Damit können Sie Dokumente scannen, Audio-Notizen aufnehmen und Quittungen, Handbücher oder Familienrezepte speichern. Obwohl es über leistungsstarke Features zum Erstellen von Notizen verfügt, fehlt ihm die Möglichkeit, dieses Wissen auf sinnvolle und skalierbare Weise in Aktionen umzusetzen.

Kommunikation und Zusammenarbeit

ClickUp Docs funktioniert als Software zur Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit und erleichtert die Zusammenarbeit, Kommunikation und Teamarbeit. Die leistungsstärksten Features für die Zusammenarbeit sind:

Kommentare und Erwähnungen

Live-Chat

Privat und öffentlich freigeben

Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Integration mit Aufgaben und Produktivitäts-Suite

Evernote hat limitierte Funktionen für die Zusammenarbeit, wie das Freigeben und Kommentieren von Notizen. Sie können den Notizen auch To-dos hinzufügen.

Diese sind zwar ideal für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten, aber für Projekte, die einen stärkeren Übergang zur Nachverfolgung von Arbeiten, Überwachung des Fortschritts, Bewertung von Ergebnissen usw. erfordern, waren sie zu limitiert.

Aufgabenverwaltung

ClickUp beseitigt die Silos von Notizen und Arbeit. Es integriert Notizen mit Aufgaben, sodass Sie Aktionspunkte erstellen, Ideen kommentieren und Benutzer mit Tags versehen können. ClickUp Docs führt Gedanken und Aktionen nahtlos zusammen. Mit der Unterstützung einer leistungsstarken, anpassbaren und flexiblen Projektmanagement-Software hält ClickUp Ihre Notizen und Dokumente im Kontext.

Evernote bietet zwar auch die Möglichkeit, Aufgaben, Aktionspunkte und Zeitpläne zu erstellen, aber die Funktionen sind begrenzt. Evernote ist eine Notiz-App mit einigen wenigen Funktionen zur Aufgabenverwaltung. ClickUp hingegen ist eine Produktivitäts-Suite mit einer leistungsstarken Integration von Aufgaben und Notizen.

Stile

Mit ClickUp Docs können Sie Titelbilder hinzufügen, Schriftarten und Farben ändern, Zeilen- und Absatzabstände anpassen, Widgets/Banner hinzufügen, Unterseiten einfügen, ein Inhaltsverzeichnis erstellen und vieles mehr.

Unübertroffener Stil und leistungsstarke Funktionen mit ClickUp Docs

Evernote macht all das möglich. Als App, die ausschließlich für Notizen entwickelt wurde, bietet Evernote verschiedene Notiztypen, darunter Text, Skizzen, Fotos, Audio, Web-Clippings und PDFs.

Berichterstellung

ClickUp erleichtert den Flow von der Idee (in ClickUp-Dokumenten ) über die Umsetzung (in ClickUp-Aufgaben ) bis hin zu den Ergebnissen (im ClickUp-Dashboard ). Basierend auf den Zielen und Einzelzielen, die Sie sich gesetzt haben, können Sie direkt in ClickUp detaillierte Berichte über den Fortschritt Ihrer Aufgaben, die Zeiterfassung und Einblicke in die Produktivität erstellen.

Evernote verfügt über keine integrierten Funktionen zur Berichterstellung. Das liegt zum Teil daran, dass Evernote Ihnen nur beim Erstellen und Archivieren von Dokumenten hilft, ähnlich wie Google Docs. Daher gibt es außer der Anzahl der Wörter, Zeichen, Verfasser usw. wenig zu verfolgen.

Integrationen

ClickUp lässt sich mit über 1.000 anderen Apps integrieren, darunter Tools von Drittanbietern für Zeiterfassung, E-Mail, Kalender und Dateispeicher. Dieses riesige Ökosystem ermöglicht es Teams, Workflows zu optimieren und einen nahtlosen Datenfluss zu gewährleisten.

Evernote hingegen bietet eine kleinere Auswahl an nützlichen Integrationen. Dies kann die Fähigkeit der App einschränken, sich vollständig in den bestehenden Workflow eines Teams zu integrieren.

KI-Funktionen

ClickUp Brain erweitert viele der Funktionen der Plattform, darunter auch die Notizen. Die folgenden KI-Funktionen sind in die Notiz-Features integriert.

KI-Tools zum Schreiben: Entwerfen Sie E-Mails, erstellen Sie Dokumente und generieren Sie Projektpläne. Überprüfen Sie Ihre Dokumente und Aufgaben auf Rechtschreibung, ohne Plugins oder Erweiterungen.

Zusammenfassungen: Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen von Meetings und Aktionspunkte aus Meeting-Notizen.

ClickUp AI-Zusammenfassung für Dokumente

Transkripte: Wandeln Sie Sprache automatisch in Text um und nutzen Sie KI, um Fragen aus Ihren Meetings und Clips zu beantworten.

KI-Suche: Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und von Ihren Kollegen.

Erhalten Sie alle Antworten automatisch mit ClickUp Brain

Der Ansatz von Evernote im Bereich KI konzentriert sich eher auf die Verbesserung der Kernfunktionen Notizen erstellen und Informationen organisieren.

Inhaltsvorschlag : Vorschläge für verwandte Inhalte zur besseren Auffindbarkeit

KI-Suche : Einfacheres Auffinden von Informationen in Ihren Notizen, Bildern oder handschriftlichen Texten

Kategorisierung: Automatisches Taggen und Kategorisieren von Notizen

Vorlagen

ClickUp bietet ein umfangreiches Repository mit Vorlagen für jeden Anwendungsfall, die für alle Notizstrategien geeignet sind.

Sie glauben uns nicht? Sehen Sie sich die Hunderte von Ressourcen und erstklassigen Vorlagen für das Projektmanagement an, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern. Hier sind einige beliebte Beispiele speziell für ClickUp-Dokumente:

Vorlage für die Projektdokumentation in ClickUp

ClickUp 1-zu-1-Bewertungsvorlage

ClickUp Agentur/Client Discovery Dokument Vorlage

Evernote bietet auch kostenlose Vorlagen für persönliches Journaling, kreatives Schreiben, Projektnachverfolgung und mehr. Diese sind jedoch auf Notizen beschränkt und können nicht auf das Projektmanagement übertragen werden.

Kundensupport

ClickUp bietet umfassenden Kundensupport mit verschiedenen Ressourcen, darunter ein Hilfecenter, Video-Tutorials, Live-Webinare und ein Community-Forum. Premium-Pläne ermöglichen den Zugriff auf einen 24/7-Support mit beeindruckenden Reaktionszeiten.

Evernote bietet Support über ein Hilfecenter und Community-Foren, aber der direkte Kundensupport ist auf Premium- und Business-Kontoinhaber beschränkt. Dies ist eine Einschränkung für Teams, die sofortige Hilfe bei niedrigeren Tarifen benötigen.

Preise

ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ pro Benutzer und Monat

Business: 12 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

Evernote

Free Forever

Persönlich: 10,83 $ pro Monat

Profi: 14,17 $ pro Monat

Teams: 20,83 $ pro Benutzer und Monat

Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren bietet ClickUp eindeutig eine umfassendere Lösung für Teams, die nach einer klaren, einfachen und integrierten Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Notizen suchen.

Evernote ist zwar ein starker Konkurrent als individueller Notizgeber, aber es mangelt ihm an Unterstützung für die dynamischen, kollaborativen und integrierten Workflows, die Teams heute benötigen.

Der ganzheitliche Ansatz von ClickUp zur Steigerung der Produktivität, der Notizen, Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Berichterstellung umfasst, macht es zu einer kompetenten Alternative zu Evernote.

ClickUp vs. Evernote auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, was Benutzer von ClickUp und Evernote halten. Als wir auf Reddit nach "ClickUp vs. Evernote" gesucht haben, fielen die Ergebnisse zugunsten von ClickUp aus, wobei die Benutzer es als eine gut abgerundete, aufgabenorientierte Alternative bezeichneten.

Ein Nutzer sagte: "Clickup ist eine solide Aufgabenverwaltungs-App, die Whiteboards, Dokumente, Dashboards, Chat und mehr bietet, um die Zusammenarbeit zu erleichtern", und fügte hinzu, dass der Kundensupport "großartig ist und das Entwicklungsteam hart daran arbeitet, die App zu warten und zu aktualisieren. "

Daher ist es kein Wunder, dass ClickUp eine der besten Notiz-Apps für Android ist.

Welche Notiz-App ist die beste für Ihr Team?

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Notiz-App von ClickUp ist unübertroffen! 🏆

Der unkomplizierte, schnörkellose Ansatz von Evernote zum Notieren und Organisieren war einst bahnbrechend, verblasst jedoch mittlerweile im Vergleich zu den dynamischen und vielseitigen Tools, die seitdem auf den Markt gekommen sind.

Hier kommt ClickUp. 💜

ClickUp entspricht nicht nur den Funktionen von Evernote, sondern übertrifft sie sogar. ClickUp bietet eine umfassende, kollaborative und anpassbare Notiz-App für Einzelpersonen und Teams.

Egal, ob Sie nur Lebensweisheiten festhalten oder an der Entwicklung einer Software arbeiten, ClickUp passt sich mühelos Ihren Bedürfnissen an.

Was noch? Es wertet Notizen auf, indem es sie in ein umfassenderes Ökosystem aus Aufgaben, Projekten und Zielen integriert. ClickUp Brain automatisiert und beschleunigt, was Sie mit Ihren Notizen tun können.

Zusammen wird ClickUp zur leistungsstärksten All-in-One-Lösung für Ideen, Pläne und Aktionen – sogar in der kostenlosen Version.

Neugierig auf die Möglichkeiten? Entdecken Sie das volle Potenzial von ClickUp für Ihr Team.