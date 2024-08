Wie man einen Digital Marketing Manager für sein Team einstellt: Der ultimative Leitfaden

Der Markt für digitales Marketing wird ein Volumen von USD 1099.33 Milliarden bis 2032. Ob Sie ein Startup oder ein Unternehmen besitzen, digitales Marketing ist für den Aufbau einer soliden Online-Präsenz unerlässlich.

Bis vor kurzem mussten sich die meisten kleinen Unternehmen oder Start-ups mit einem Generalisten begnügen, der sich um das gesamte Marketing kümmerte - heute nicht mehr. Sich entwickelnde Kundenerwartungen, intensiver Wettbewerb und ein ständig wachsender Bedarf an personalisierten Erfahrungen haben das digitale Marketing vielschichtiger gemacht.

Wenn Sie einen Manager für digitales Marketing einstellen möchten, aber nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen, haben wir die Lösung für Sie.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen Manager für digitales Marketing einstellen können - einen Manager, der in der Lage ist, einen echten Mehrwert (und ROI) für Ihre Marketingaktivitäten zu schaffen.

Los geht's!

Warum einen Digital Marketing Manager einstellen?

Die Einstellung eines Digital Marketing Managers ist von zentraler Bedeutung für den Marketingerfolg Ihres Unternehmens. Hier ist der Grund dafür:

Kreative Note: Sie bringen kreative Ideen für Marketingkampagnen ein und helfen Ihnen, Ihre soziale Reichweite zu erhöhen, ohne dabei die Interessen Ihrer Kunden und des Unternehmens aus den Augen zu verlieren

Als Gründer oder Teamleiter können Sie sich zunächst um die allgemeinen Aspekte des Marketings kümmern. Wenn Ihr Unternehmen jedoch wächst, brauchen Sie Mitarbeiter mit spezifischen Fähigkeiten. Aufgrund ihrerspezialisierten Marketing-Ausbildungbeherrschen Digital Marketing Manager ein breites Spektrum an technischen Marketingfähigkeiten (z. B. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, PPC, Engagement in sozialen Medien, E-Mail-Marketing und Content Marketing)

Sie sind mit den neuesten Marketingtrends vertraut und helfen Ihnen, Ihre Marketingstrategien auf dem neuesten Stand zu halten und mit Ihren etablierten KPIs in Einklang zu bringen

Sie bringen andere Fähigkeiten mit, wie z. B. Marketingplanung, Medieneinkauf, Storytelling, Konversionsoptimierung, Analysen und Metriken, usw

Digitale Vermarkter sind versiert darin, Kunden über neue und bestehende digitale Marketingkanäle anzusprechen

Gemeinsame Fähigkeiten und Qualifikationen, nach denen ein Digital Marketing Manager suchen sollte

Welche Fähigkeiten und Qualifikationen für die Rolle des Digital Marketing Managers in Ihrem Unternehmen am besten geeignet sind, hängt von den Zielen ab, auf die Sie hinarbeiten wollen. Hier sind jedoch einige Standardfähigkeiten, auf die Sie bei der Einstellung eines freiberuflichen oder festangestellten Digital Marketing Managers achten sollten.

Denken Sie daran, dass die meisten Vermarkter einige dieser Bereiche beherrschen und in einigen weiteren gut genug sind, um sich zurechtzufinden, aber in einigen nicht sehr erfahren sind. Auch hier hilft Ihnen Ihr Marketingziel bei der Priorisierung der Fähigkeiten, die Ihr digitaler Marketingmanager unbedingt haben muss:

Marketingstrategie : Durchführung von Wettbewerberanalysen, Untersuchung von Marktherausforderungen und strategische Planung zur Entwicklung eines kontextbezogenen Marketingkonzeptsmarketing-Fahrplan und damit eine datengestützte Marketingstrategie

: Durchführung von Wettbewerberanalysen, Untersuchung von Marktherausforderungen und strategische Planung zur Entwicklung eines kontextbezogenen Marketingkonzeptsmarketing-Fahrplan und damit eine datengestützte Marketingstrategie Analytik und Berichterstattung : Nutzung der richtigen datengesteuertentools für digitales Marketing um die Leistung zu überwachen, umfassende Erkenntnisse zu gewinnen und Strategien zu entwickeln

: Nutzung der richtigen datengesteuertentools für digitales Marketing um die Leistung zu überwachen, umfassende Erkenntnisse zu gewinnen und Strategien zu entwickeln Kundenforschung und -fokus : Sie müssen in der Lage sein, Ihre Zielgruppe und Ihre bestehenden Kunden genau zu verstehen und die effektivste Strategie zu entwickeln, um sie zu gewinnen, zu binden und zu halten

: Sie müssen in der Lage sein, Ihre Zielgruppe und Ihre bestehenden Kunden genau zu verstehen und die effektivste Strategie zu entwickeln, um sie zu gewinnen, zu binden und zu halten Content Marketing : Ein Gespür für das Verfassen von kurzen und langen Texten, die bei der Zielgruppe Anklang finden, das Erstellen und Verwalten von Inhalten als Vermögenswert und das Verbinden der Punkte zwischen Inhalten und Kunden

: Ein Gespür für das Verfassen von kurzen und langen Texten, die bei der Zielgruppe Anklang finden, das Erstellen und Verwalten von Inhalten als Vermögenswert und das Verbinden der Punkte zwischen Inhalten und Kunden SEO : Kenntnis aller aktuellen SEO-Taktiken und -Strategien, um Ihre Inhalte besser zu platzieren und Ihrer Zielgruppe zu helfen, Sie online leichter zu finden

: Kenntnis aller aktuellen SEO-Taktiken und -Strategien, um Ihre Inhalte besser zu platzieren und Ihrer Zielgruppe zu helfen, Sie online leichter zu finden Pay-Per-Click-Anzeigen : Ein umfassendes Verständnis von bezahltem Marketing, insbesondere von Google- und Social-Media-Anzeigen

: Ein umfassendes Verständnis von bezahltem Marketing, insbesondere von Google- und Social-Media-Anzeigen Digitale Strategie : Wissen, wie man eine umfassende digitale Marketingstrategie entwickelt, um die Online-Präsenz der Marke zu steigern, einschließlich Inbound- und E-Mail-Marketing, organische soziale Medien, Werbung und mehr

: Wissen, wie man eine umfassende digitale Marketingstrategie entwickelt, um die Online-Präsenz der Marke zu steigern, einschließlich Inbound- und E-Mail-Marketing, organische soziale Medien, Werbung und mehr Webentwicklung : Grundlegende Kenntnisse der Website-Entwicklung und die Fähigkeit, die Website bei Bedarf zu verbessern

: Grundlegende Kenntnisse der Website-Entwicklung und die Fähigkeit, die Website bei Bedarf zu verbessern Grafikdesign: Ein Auge für Design und Ästhetik zu haben und das Team zu leiten, was gut aussieht, ist ein Bonus

Wir haben die beliebtesten technischen und funktionalen Fähigkeiten für Digital Marketing Manager aufgelistet, aber wie sieht es mit den Soft Skills aus? Ein Manager für digitales Marketing muss die folgenden Fähigkeiten mitbringen:

Eine agile und neugierige Herangehensweise : Vermarkter müssen mit den sich ändernden Markttrends, dem neuen Kundenverhalten und den Dutzenden verschiedener digitaler Marketingtools Schritt halten, aus denen sich ein Marketing-Stack zusammensetzt. Sie müssen beweglich genug sein, um sich schnell zu bewegen, und die Neugierde haben, Fragen zu stellen, was ihnen zugute kommt

: Vermarkter müssen mit den sich ändernden Markttrends, dem neuen Kundenverhalten und den Dutzenden verschiedener digitaler Marketingtools Schritt halten, aus denen sich ein Marketing-Stack zusammensetzt. Sie müssen beweglich genug sein, um sich schnell zu bewegen, und die Neugierde haben, Fragen zu stellen, was ihnen zugute kommt Wachstumsmentalität: Die Technologien für das digitale Marketing ändern sich schnell, vor allem jetzt, wo KI ins Spiel kommt. Ein Marketer sollte unbedingt lernen und sich auf jede erdenkliche Weise weiterbilden wollen. Dazu kann das Lesen von Büchern, das Hören von Podcasts, die Teilnahme an Workshops/Online-Kursen usw. gehören.

Die Technologien für das digitale Marketing ändern sich schnell, vor allem jetzt, wo KI ins Spiel kommt. Ein Marketer sollte unbedingt lernen und sich auf jede erdenkliche Weise weiterbilden wollen. Dazu kann das Lesen von Büchern, das Hören von Podcasts, die Teilnahme an Workshops/Online-Kursen usw. gehören. Kollaboratives Arbeiten: Marketing ist ein Teamsport. Ihr Manager für digitales Marketing wird eng mit vielen Teams und Interessengruppen zusammenarbeiten müssen, und die Fähigkeit, dies gut zu tun, ist eine entscheidende Soft Skill für jeden Marketer

Marketing ist ein Teamsport. Ihr Manager für digitales Marketing wird eng mit vielen Teams und Interessengruppen zusammenarbeiten müssen, und die Fähigkeit, dies gut zu tun, ist eine entscheidende Soft Skill für jeden Marketer Kommunikation: Im Marketing geht es um Kommunikation - mit bestehenden Kunden, Zielkunden, internen und externen Interessengruppen und anderen Mitgliedern des Marketingteams. Ein Marketingmanager sollte über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Wir würden sogar so weit gehen zu sagen, dass dies eine nicht verhandelbare Eigenschaft für diese Rolle ist

Im Marketing geht es um Kommunikation - mit bestehenden Kunden, Zielkunden, internen und externen Interessengruppen und anderen Mitgliedern des Marketingteams. Ein Marketingmanager sollte über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Wir würden sogar so weit gehen zu sagen, dass dies eine nicht verhandelbare Eigenschaft für diese Rolle ist Multitasking: Marketingmanager haben immer viel zu tun, von E-Mail-Kampagnen über Produkteinführungen und Influencer-Marketing bis hin zur Erstellung von Inhalten. Multitasking ist die Superkraft, die ihnen hilft, all das zu bewältigen, ohne den Fokus zu verlieren

Wie Sie in 6 Schritten einen Digital Marketing Manager für Ihr Team einstellen

Nachdem die Grundlagen geklärt sind, ist es nun an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie man einen Digital Marketing Manager einstellt.

Hier sind ein paar von Experten geprüfte Tipps, die Sie in Ihre Einstellungsstrategie einbeziehen sollten:

Schritt 1: Behalten Sie Ihre Unternehmensziele im Auge

Wie bereits erwähnt, variieren die Fähigkeiten von Vermarktern in verschiedenen Bereichen, und Sie sollten diejenige auswählen, die für Ihren aktuellen Marketingbedarf am relevantesten ist. Wenn Sie z. B. die Besucherzahlen auf Ihrer Website erhöhen und neue Kundenkontakte generieren möchten, sollten Sie jemanden einstellen, der sich mit Content Marketing und SEO auskennt. Wenn Sie mit Konversionen zu kämpfen haben, brauchen Sie vielleicht jemanden, der mit Ihnen an der Verbesserung der E-Mail-Konversionsraten und der CRO (Conversion Rate Optimization) Ihrer Website arbeitet.

Schritt 2: Erstellen Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung für die offene Stelle

Schreiben Sie Ihre Stellenbeschreibung mit Bedacht und berücksichtigen Sie die folgenden Elemente:

Detaillierte Zusammenfassung der Rolle

Umfassende Liste der Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Erforderliche (und bevorzugte) Zertifizierungen sowie Fähigkeiten

Da wir im Zeitalter der Algorithmen leben, sollten Sie außerdem relevante Schlüsselwörter (z. B. Marketing, digitales Marketing, soziale Medien, Marketingmanager, Kommunikation, Grafikdesign, Social Media Marketing usw.) einfügen und die Stellenbeschreibung für Suchmaschinen optimieren.

Vergessen Sie bei der Erstellung des Textes nicht, auch etwas über den Inhalt hinzuzufügen:

Ihr Unternehmen und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung: Der Hintergrund, die Wachstumsgeschichte, das "Warum"

Informationen über die üblichen Leistungen für Mitarbeiter und eine Gehaltsspanne, falls Sie eine haben

Alles, was der Bewerber vor dem Vorstellungsgespräch wissen sollte, z. B. ob es sich um eine Fern- oder eine gemischte Stelle handelt, ob er einen individuellen Beitrag leisten oder ein Team leiten soll usw.

Schritt 3: Nutzen Sie die richtigen Plattformen und Kanäle für die Einstellung

Der Aufbau eines A-Teams geschieht nicht über Nacht. Nutzen Sie eine Mischung aus verschiedenen Kanälen und Plattformen, um die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Hier sind ein paar Tipps:

Schauen Sie sich vorhandene Talente im Unternehmen an, die über die erforderlichen unternehmerischen und Führungsqualitäten verfügen oder für die Rolle des Digital Marketers qualifiziert werden können

im Unternehmen an, die über die erforderlichen unternehmerischen und Führungsqualitäten verfügen oder für die Rolle des Digital Marketers qualifiziert werden können Bewerben Sie die Stellenausschreibung auf den Social-Media-Plattformen Ihrer Marke, um potenzielle Talente anzuziehen

Ihrer Marke, um potenzielle Talente anzuziehen Nutzen Sie gezielte Anzeigen und spezialisierte Stellenbörsen und nutzen Sie LinkedIn-Gruppen und Slack-Communities, die mit Marketing oder Ihrer Branche zu tun haben

und nutzen Sie LinkedIn-Gruppen und Slack-Communities, die mit Marketing oder Ihrer Branche zu tun haben Starten Sie ein Empfehlungsprogramm innerhalb des Unternehmens und bieten Sie Belohnungen oder Anreize für bestehende Mitarbeiter, die Kandidaten für die Stelle empfehlen. Mitarbeiterempfehlungen sind oft eine gute Quelle für qualifizierte Kandidaten

innerhalb des Unternehmens und bieten Sie Belohnungen oder Anreize für bestehende Mitarbeiter, die Kandidaten für die Stelle empfehlen. Mitarbeiterempfehlungen sind oft eine gute Quelle für qualifizierte Kandidaten Durchsuchen Sie Online-Karriereseiten nach Kandidaten mit umfangreichen Erfahrungen und Fähigkeiten

Veröffentlichen Sie die Stellenbeschreibung auf LinkedIn, Indeed, Glassdoor und allen branchenspezifischen Websites, die Sie kennen

Schritt 4: Investieren Sie in HR-Software

vereinfachen Sie die Einstellung, das Onboarding und die Mitarbeiterentwicklung mit der HR-Management-Plattform von ClickUp

Auch wenn Sie kein spezielles HR-Team oder einen Recruiter haben, um Ihr Team zu vergrößern, können Sie eine all-in-One-HR-Software wie ClickUp, die Ihnen hilft, den Einstellungsprozess effizient zu gestalten.

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der nützlichen ClickUp-Funktionen:

KI-gestütztes Recruiting : Wenn Sie auf der Suche sind nachKI-Tools für die Personalbeschaffungsuchen, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse.ClickUp Brain AI Writer for Work bietet Vorschläge und nützliche KI-Prompts für Recruiter, die es Ihnen oder Ihrem Team leicht machen, eine ansprechende Stellenbeschreibung zu verfassen und mit potenziellen Kandidaten in Kontakt zu treten

: Wenn Sie auf der Suche sind nachKI-Tools für die Personalbeschaffungsuchen, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse.ClickUp Brain bietet Vorschläge und nützliche KI-Prompts für Recruiter, die es Ihnen oder Ihrem Team leicht machen, eine ansprechende Stellenbeschreibung zu verfassen und mit potenziellen Kandidaten in Kontakt zu treten Bewerberverfolgung : Eine weitere Funktion, die Sie vielleicht nützlich finden, ist die von ClickUpbewerber-Tracking-System, das Ihnen hilft, den Bewerbungsprozess von Anfang bis Ende zu verwalten. Dazu gehören die Organisation von Bewerbern und Bewerbungen, der Versand von E-Mails usw. Sie können auch Automatisierungen und Vorlagen in ClickUp nutzen, um Bewerber reibungslos durch die Einstellungspipeline zu leiten

: Eine weitere Funktion, die Sie vielleicht nützlich finden, ist die von ClickUpbewerber-Tracking-System, das Ihnen hilft, den Bewerbungsprozess von Anfang bis Ende zu verwalten. Dazu gehören die Organisation von Bewerbern und Bewerbungen, der Versand von E-Mails usw. Sie können auch Automatisierungen und Vorlagen in ClickUp nutzen, um Bewerber reibungslos durch die Einstellungspipeline zu leiten Onboarding: Ein großartiges Onboarding-Erlebnis ist ein Teil Ihres Einstellungsprozesses, oder sollte es sein. ClickUp'sonboarding-Software hilft Ihnen dabei, das beste Onboarding-Erlebnis zu bieten, indem sie das Training neuer Mitarbeiter mit verfolgbaren Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren für Feedback und Zusammenarbeit optimiert. Ihre Kandidaten können sich schneller einarbeiten und sich früher einbringen!

Schritt 5: Vorbereitung auf das Bewerbergespräch

Bei einem Vorstellungsgespräch mit einem Digital Marketer sollten Sie vier Aspekte abdecken: Fähigkeiten und Qualifikationen, Erfahrung, Soft Skills und kulturelle Eignung. Je nachdem, wie Ihr Interviewprozess strukturiert ist, können diese Aspekte von verschiedenen Personen abgedeckt werden, oder Sie können sie alle in einer Runde abdecken.

Im Folgenden finden Sie jedoch einige Punkte, die Sie für jeden dieser vier Aspekte abdecken können:

Kompetenzen und Qualifikationen

Fragen Sie nach ihrer Erfahrung mit digitalen Marketing-Tools und relevante Fähigkeiten (wenn Sie z. B. einen Akquisitionsvermarkter brauchen, prüfen Sie dessen Kenntnisse über Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console und andere Tools.

Versuchen Sie, ihren Ansatz für Strategieentwicklung, Kampagnenplanung und Projektmanagement zu verstehen.

Erfahrungen

Sprechen Sie mit ihnen über ihre früheren Aufgaben, um zu verstehen, ob sie gemeinsam oder funktionsübergreifend gearbeitet haben, ob sie andere Personen geführt haben und welche Herausforderungen sie bewältigt haben.

Verstehen Sie, wie ihre bisherigen Erfahrungen mit dem übereinstimmen können, was Sie suchen. Haben Sie jedoch keine feste Vorstellung davon, wie viele Jahre an Erfahrung für die Stelle erforderlich sind. Es könnte sein, dass Sie einen hoch qualifizierten Bewerber mit weniger Erfahrung übersehen, der die Stelle gut ausfüllen könnte.

Softe Fähigkeiten

Wir haben bereits über einige wichtige Soft Skills für einen Digital Marketing Manager gesprochen. Nutzen Sie einen Teil Ihrer Zeit im Vorstellungsgespräch, um herauszufinden, wie es um die gewünschten Fähigkeiten der einzelnen Bewerber bestellt ist. Dies können Sie mit situationsbezogenen Fragen und Fragen zu den Interessen der Bewerber erreichen.

So können Sie z. B. die Einstellung des Bewerbers zu Wachstum und Lernen einschätzen, indem Sie ihn nach Büchern, die er liest, nach anderen Lernquellen und danach fragen, ob er sich in letzter Zeit in irgendeiner Weise weitergebildet hat.

Kulturelle Eignung

Auch wenn Sie einen ausgezeichneten Kandidaten finden, kann es sein, dass er nicht zu Ihrem Unternehmen passt, wenn die Kultur nicht stimmt. Die Frage nach der Kultur ist oft die am schwierigsten zu lösende, aber auch eine der wichtigsten.

Überlegen Sie, was kulturelle Passung für Sie und Ihr Unternehmen bedeutet, und stellen Sie Verhaltensfragen, um die entsprechenden Qualitäten des Bewerbers herauszuarbeiten.

Um einen Vorsprung zu bekommen, verwenden Sie interview-Vorlagen um Ihren Interviewprozess besser zu strukturieren, Voreingenommenheit auszuschließen und die richtige Person für Ihr Unternehmen zu finden.

Schritt 6: Betrachten Sie Ihren Einstellungsprozess ähnlich wie Ihren Customer Journey-Prozess

Der Weg eines Bewerbers ist nicht anders als der Weg eines Kunden. Dies sind die typischen Schritte eines durchgängigen Bewerberprozesses:

Bekanntheit: Das Einstellungsteam/der Personalverantwortliche macht Ihr Unternehmen und die zu besetzende Stelle bekannt:

aussagekräftige Stellenbeschreibungen employer-Branding-Maßnahmen einstellungsmarketingstrategien, die sich auf die Unternehmenskultur und -werte konzentrieren

Das Einstellungsteam/der Personalverantwortliche macht Ihr Unternehmen und die zu besetzende Stelle bekannt: Überlegung: Der Schwerpunkt liegt auf einem reibungslosen Bewerbungsprozess und dem Angebot von Einblicken in das Arbeitsumfeld, die Wachstumsmöglichkeiten und die Sozialleistungen des Unternehmens

Der Schwerpunkt liegt auf einem reibungslosen Bewerbungsprozess und dem Angebot von Einblicken in das Arbeitsumfeld, die Wachstumsmöglichkeiten und die Sozialleistungen des Unternehmens Präferenz: Die große Herausforderung besteht darin, das Unternehmen zu differenzieren, indem Alleinstellungsmerkmale wie Karriereentwicklungsprogramme, eine unterstützende Arbeitskultur oder innovative Projekte hervorgehoben werden, um die Kandidaten zu überzeugen, sich für Ihr Unternehmen zu entscheiden

Die große Herausforderung besteht darin, das Unternehmen zu differenzieren, indem Alleinstellungsmerkmale wie Karriereentwicklungsprogramme, eine unterstützende Arbeitskultur oder innovative Projekte hervorgehoben werden, um die Kandidaten zu überzeugen, sich für Ihr Unternehmen zu entscheiden Einstellung: In dieser Phase geht es darum, den Auswahlprozess durch effiziente Kommunikation, klare Erwartungen und ein positives Bewerbererlebnis zu optimieren

In dieser Phase geht es darum, den Auswahlprozess durch effiziente Kommunikation, klare Erwartungen und ein positives Bewerbererlebnis zu optimieren Engagement: Ein effektives Onboarding neuer Mitarbeiter ist der schnellste Weg zum Engagement, da sie die erforderlichen Werkzeuge, Ressourcen und Unterstützung erhalten, um erfolgreich zu sein

Ein effektives Onboarding neuer Mitarbeiter ist der schnellste Weg zum Engagement, da sie die erforderlichen Werkzeuge, Ressourcen und Unterstützung erhalten, um erfolgreich zu sein Loyalität : In dieser Phase geht es darum, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, das das Engagement der Mitarbeiter durch kontinuierliches Feedback und Anerkennung fördert

: In dieser Phase geht es darum, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, das das Engagement der Mitarbeiter durch kontinuierliches Feedback und Anerkennung fördert Befürwortung: Die letzte Phase besteht darin, die Mitarbeiter zu befähigen, Markenbotschafter zu werden, indem sie eine Beziehung zu ihnen aufbauen und sie ermutigen, ihre positiven Erfahrungen in den sozialen Medien, auf Bewertungsportalen usw. zu teilen

Der 6-stufige Ansatz zur Einstellung eines Digital Marketing Managers:

Entscheiden Sie sich für eine Rolle, die Ihren Unternehmenszielen entspricht

Schreiben Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung

Teilen Sie die Rolle in allen relevanten Kanälen

Nutzen Sie HR-Software, um Ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren

Planen Sie einen strukturierten Interviewprozess

Denken Sie an die Erfahrung des potenziellen Bewerbers in Anlehnung an Ihre Customer Journey

Vier Vorlagen für die Einstellung von Digital Marketing Managern, die Sie nicht verpassen sollten

Nachdem wir nun erörtert haben, wie man einen Digital Marketing Manager einstellt, wollen wir sehen, wie Sie dies tun können, ohne Ihr Arbeitspensum zu erhöhen. Einstellungsmanager können ihre Arbeit um die Hälfte reduzieren, wenn ihnen eine geeignete Vorlage zur Verfügung steht, um ihre Aufgabenliste zu verkürzen.

Wir stellen vier Einstellungsvorlagen vor, die Sie verwenden können, um Ihren Einstellungsprozess zu beschleunigen und Kandidaten nahtlos zu verfolgen:

1. Eine Vorlage zur Rationalisierung und Visualisierung Ihres Einstellungsprozesses

ClickUp's Hiring Candidates Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Einstellungsprozess zu verfolgen und zu verwalten.

Beseitigen Sie das Rätselraten bei der Suche nach dem richtigen Kandidaten für Ihr digitales Marketingteam mit ClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern. Diese Vorlage eignet sich hervorragend für:

Bewertung von Bewerbern anhand anpassbarer Bewertungsskalen und Gewährleistung eines fairen Einstellungsprozesses

Organisieren von Checklisten, Terminen und Erinnerungen

Vergleich von Bewerbern mit Tracking Boards und interaktiven Tabellen

2. Eine Vorlage zur fairen und objektiven Bewertung von Bewerbern

ClickUp's Hiring Selection Matrix Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Einstellungsprozess neuer Mitarbeiter zu organisieren und zu verfolgen

Der größte Nachteil bei der Einstellung von Personal ist die Sichtung von Tausenden von Bewerbern auf einmal. ClickUp's Matrix-Vorlage für die Auswahl von Bewerbern erleichtert das Einstellungsvolumen, indem sie es Ihnen ermöglicht,:

Bewerbungen zu kategorisieren und zu verfolgen

Lebensläufe und Bewerberdaten anhand von Kriterien wie Fähigkeiten, Qualifikationen, Erfahrung usw. auswerten

Schnelle und objektive Einstellungsentscheidungen zu treffen

3. Eine Vorlage zur Umgestaltung Ihres Talent-Sourcing-Prozesses

ClickUp's Recruiting & Hiring Folder Template bietet ein umfassendes Toolkit, um Ihren Talent-Sourcing-Prozess zu transformieren.

Vereinfachen Sie Ihren Einstellungsprozess mit ClickUp's Rekrutierungs- & Einstellungsordner-Vorlage die nützliche Funktionen bietet, wie zum Beispiel:

Einfache Stellenausschreibungen

Effiziente Kandidatenverfolgung

Standardisierte Interview-Scorecards

Optimierte Bewerbungsformulare

4. Eine Vorlage zum Planen und Organisieren Ihrer Einstellungserfahrung

Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für die Einstellungs-Checkliste

Es heißt, Sie haben die halbe Schlacht gewonnen, wenn Ihr Onboarding-Prozess reibungslos verläuft.

Um den Prozess zu erleichtern, verwenden Sie ClickUp's Checklistenvorlage für Einstellungen. Diese Vorlage bietet Ihnen einen 360-Grad-Überblick über die Einstellungsaufgaben:

Definieren und dokumentieren Sie Ihre Einstellungserwartungen

Einen optimierten Arbeitsablauf für die Rekrutierung neuer Kandidaten zu erstellen

Den Überblick über jede Einstellungsphase zu behalten, von der Beschaffung bis zum Onboarding

Neu eingestellte Manager für digitales Marketing auf Erfolgskurs bringen

Neben einer aufmunternden Ansprache und einer tollen Einführungsveranstaltung braucht Ihr neuer Mitarbeiter auch die richtigen Werkzeuge, um sich mit der Arbeitsweise des Teams vertraut zu machen.

Die ClickUp Marketing-Software bietet eine Vielzahl innovativer Funktionen und eine Reihe von KI-Tools, die Ihrem neu ernannten digitalen Marketing-Manager helfen, sich einzuarbeiten.

clickUp Brain verbindet Ihre Aufgaben, Dokumente, Personen und das Wissen Ihres Unternehmens mit KI

Fördern Sie die Kreativität Ihrer neuen Mitarbeiter

KI-Tools und Wissensdatenbanken können Ihrem neuen Mitarbeiter einen Vorsprung verschaffen. Entdecken Sie ClickUpBrain, ein KI-Tool, das Marketingfachleuten hilft, Kampagnenideen, Content Briefs, Blogs, Fallstudien, E-Mails und mehr zu erstellen. Ihr Marketingteam kann von Experten erstellte KI-Tools nutzen, die innerhalb von ClickUp Brain :

erhalten Sie sofortige, präzise Antworten, die auf kontextbezogener Arbeit innerhalb von ClickUp basieren - und mit ClickUp verbunden sind

AI Knowledge Manager : Ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen und Antworten aus Ihren Dokumenten, Aufgaben und Projekten in ClickUp zu erhalten

: Ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen und Antworten aus Ihren Dokumenten, Aufgaben und Projekten in ClickUp zu erhalten AI Project Manager : Er dient als Sidekick, der Ihre Projekte automatisiert und den Fortschritt mit Echtzeit-KI-Berichten über Ihre Aufgaben, Dokumente und Personen anzeigt

: Er dient als Sidekick, der Ihre Projekte automatisiert und den Fortschritt mit Echtzeit-KI-Berichten über Ihre Aufgaben, Dokumente und Personen anzeigt AI Writer for Work:Hilft Ihrem Team, Inhalte zu erstellen und sofort mit einem persönlichen Assistenten zu antworten, der 24×7 verfügbar ist

verwenden Sie den AI Writer for Work von ClickUp Brain, um eine Fallstudie in Windeseile zu schreiben

Helfen Sie ihnen, digitale Marketing-Kampagnen innerhalb weniger Minuten zu kuratieren

Egal, ob ein neuer Mitarbeiter oder ein langjähriger Angestellter, die Verwaltung von Multi-Channel-Marketingkampagnen kann chaotisch sein. Ein paar gebrauchsfertige Vorlagen verhindern, dass kleine Details unter den Tisch fallen, und versetzen das Team in die Lage, Kampagnen schnell durchzuführen und Inhalte innerhalb von Minuten zu erstellen.

Hier sind einige ClickUp-Vorlagen, die von Vermarktern geschätzt werden:

ClickUp Vorlage für Marketing-Teams

Organisieren Sie alle Mitglieder Ihres Marketing-Teams durch kollaborative Workflows und gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit der ClickUp-Vorlage für Marketing-Teams

Die ClickUp Marketing Teams Vorlage hilft Marketingfachleuten, ihren gesamten Marketingprozess an einem Ort zu visualisieren. Es hilft dabei, die verschiedenen Aufgaben des Teams zu organisieren, Zeitpläne zu verfolgen und Verantwortliche zu definieren. Außerdem bietet es Leistungskennzahlen und Analysen für jede Kampagne.

ClickUp Marketing Plan Vorlage

Mit der ClickUp Marketingplan-Vorlage erreichen Sie Ihren Marketingerfolg, ohne ins Schwitzen zu kommen

Verwenden Sie die ClickUp Marketing Plan Vorlage um Ihre Marketingkampagnen an einem Ort zu planen, zu verfolgen und zu optimieren.

Mit dieser Vorlage können Sie leicht:

Erreichbare Marketingziele festlegen

Aufgaben in umsetzbare Schritte unterteilen, um diese Ziele zu erreichen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit eingebauten Metriken und Analysen

,

ClickUp Digital Marketing Bericht Vorlage

Sammeln, analysieren und teilen Sie wichtige Erkenntnisse über die Leistung im digitalen Marketing mit dieser Vorlage von ClickUp

ClickUp's Vorlage für den Digital Marketing Report hilft Ihnen, alle Ihre Kampagnen an einem Ort zu verfolgen und zu berichten. Die Vorlage bietet Visualisierungen zur Messung der Gesamtleistung und detaillierte Analysen, die Ihnen helfen, Erfolge und Chancen zu erkennen. Außerdem bietet sie Echtzeit-Updates für Ihre wichtigsten marketing-Ziele .

Ermöglichen Sie es dem neuen Mitarbeiter, seine Ideen schnell zu verwirklichen

Ihr digitaler Marketingmanager wird sich vom ersten Tag an mit konkreten Ideen beweisen wollen. Hier hilft die Marketing-Software von ClickUp dem Team:

Verbinden Sie ihremarketing-Roadmaps direkt mit den Aufgaben und treiben diese voran

Einsicht in die Marketingstrategie-Dokumente, Brainstorms und Kampagnenkalender in Echtzeit parallel zur täglichen Arbeit des Teams

Zusammenarbeit über Marketing-Arbeitsströme hinweg mitClickUp-Dokumente,ClickUp-Whiteboardsund Proofing-Tools, und stellen Sie sicher, dass das Team bei jedem Schritt zusammenarbeitet

Sehen Sie Zeitleisten und visualisieren Sie den Zielfortschritt mit einer visuellenClickUp Dashboard das die Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Roadmap und Ihren Markteinführungsplänen in einen Kontext stellt

Die Einstellung des richtigen Digital Marketers ist einfacher denn je

Durch die Automatisierung Ihrer Rekrutierungspipeline können Sie Top-Talente ansprechen, Kandidaten, Bewerbungen und Kontaktaufnahmen organisieren, mit Vorlagen Zeit sparen und die Qualität Ihrer Einstellungen verbessern. ClickUp ist ein HR-Tool, das Kandidaten für Sie durch Ihre Rekrutierungspipeline schiebt, neue Mitarbeiter mühelos einbindet und Ihre neuen digitalen Marketingmanager vom ersten Tag an für die Marketingziele des Unternehmens erwärmt. Registrieren Sie sich noch heute kostenlos!