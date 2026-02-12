Grafikdesign-Trends, mit denen sich Ihr Unternehmen 2026 von der Masse abheben kann

Jedes Jahr entstehen in der Designbranche neue Trends, während alte verblassen; 2024 bildet da keine Ausnahme. Künstliche Intelligenz (KI) steht derzeit im Zentrum eines transformativen Wandels, der sowohl unsere Methoden der Erstellung als auch unsere visuellen Stile verändert.

3D-Hyperrealismus, Heatmapping und von der Natur inspirierte Drucke sind einige der Trends, die die Grafikdesign-Landschaft im Jahr 2024 verändern werden. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Grafikdesigner oder ein Neuling sind – es ist eine spannende Zeit, Teil dieser Szene zu sein.

Dieser Blogbeitrag fasst die verschiedenen Designelemente zusammen, die heute unsere Kommunikation, Inspiration und Interaktion prägen, und zeigt, wie Sie diese für Ihr Business-Branding nutzen können.

Bevor wir jedoch darauf eingehen, wollen wir zunächst die Grundlagen klären und verstehen, was Grafikdesign bedeutet und warum es wichtig ist, sich mit seinen Trends auseinanderzusetzen.

Was ist Grafikdesign?

Das American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definiert Grafikdesign als die „Kunst und Praxis der Planung und Umsetzung von Ideen und Erlebnissen mit visuellen und textuellen Inhalten“.

Der Inhalt an sich kann so einfach sein wie ein Firmenlogo (wie der Swoosh von Nike) oder so komplex wie das Layout einer Seite auf einer Website.

Fast jeder beschäftigt sich heutzutage in irgendeiner Form mit Grafikdesign – sei es beim Erstellen einer Präsentation für die Arbeit oder beim Hinzufügen von Text zu Grafiken in sozialen Medien, um eine Botschaft zu unterstreichen oder zu vermitteln.

Die Bedeutung der Analyse von Grafikdesign-Trends

Trends kommen und gehen. Warum ist es also wichtig, sie im Auge zu behalten? Weil Sie Ihrem Publikum durch das Verfolgen und Verstehen von Trends signalisieren, dass Sie auf dessen Geschmack und Vorlieben eingestimmt sind.

Noch wichtiger ist, dass Grafikdesign-Trends Sie dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen, neue Techniken auszuprobieren und alte Stile mit neuen zusammenzuführen.

Dies hilft Ihnen, die Wahrnehmung Ihrer Marke zu verbessern und relevanter zu sein sowie den Kontakt zu Ihrem Kundenstamm zu pflegen. Wenn Sie mit den aktuellen Trends im Grafikdesign Schritt halten, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche sichern.

Übersicht über die wichtigsten Grafikdesign-Trends

Hier sind die Top 10 der Trends, die in diesem Jahr die Grenzen von Kreativität und Wandel im Grafikdesign erweitern.

1. Zukunftsfusion

In Anlehnung an die Cyberpunk-Ästhetik verbindet „Future Fusion“ futuristische, topaktuelle Grafikdesigns mit einer vertrauten Note. Die Farbpalette basiert weiterhin auf Blau-, Schwarz- und tiefen Brauntönen, unterbrochen von neonfarbenen Violett-, Rosa- und Cyan-Tönen.

Von Maskottchen und Logos bis hin zu Werbematerialien – Sie können Future Fusion auf vielfältige Weise einsetzen, um Ihrer Marke neue Dynamik zu verleihen.

Das Besondere an diesem Grafikdesign-Trend ist seine Fähigkeit, verschiedene interaktive Elemente zu vereinen, um etwas Neues und Zukunftsweisendes zu schaffen, wie auf dem untenstehenden Albumcover zu sehen ist:

Das Kunstwerk verwendet fließende statt geometrische Formen und eine Mischung aus kühlen Farbtönen mit einer kontrastierenden holografischen Figur in der Mitte. Es suggeriert einen digitalen oder technologischen Einfluss, ein Markenzeichen des zukünftigen Fusionsdesigns.

2. 3D-Hyper-Surrealismus

Dieser Grafikdesign-Trend legt den Schwerpunkt auf realistische und zugleich surreale Bilder, die häufig mithilfe von 3D-Modellierungs- und Rendering-Techniken erstellt werden.

Es vereint abstrakte und organische Formen, leuchtende Farben, skurrile Zeichen und experimentelle Schriftarten, um Bilder zu schaffen, die direkt aus Filmen wie „Dune“ oder „Blade Runner“ stammen könnten.

Reddits Rebranding für 2024 verkörpert diesen Trend mit seinem 3D-Maskottchen und seinem Logosymbol.

via Reddit

3D-Hyper-Surrealismus ist besonders nützlich, wenn Grafikdesigner mehrere Facetten einer Botschaft gleichzeitig vermitteln möchten, um ein breites Publikum anzusprechen.

Es schafft ein Gefühl von Fremdartigkeit oder „Seltsamkeit“, das Ihnen vielleicht schon bei einigen der neuesten Modetrends und Kampagnen aufgefallen ist.

Sehen Sie sich die surrealen Illustrationen der Illustratorin Nico Ito für die Gucci Bamboo 1947 Handtasche an. Ihre Kunstwerke sind eine lebendige Collage aus Fantasie und Realität, die eine fotorealistische Luxushandtasche mit einem jenseitigen Hintergrund verbindet – und damit die Essenz des 3D-Hypersurrealismus perfekt einfängt.

via Harpers Bazaar

Angesichts der Tatsache, dass KI-Tools wie AutoDraw und Designs.ai Designern dabei geholfen haben, die Grenzen visueller Experimente zu erweitern, ist der 3D-Hypersurrealismus ein Trend, der weiter an Popularität gewinnen wird.

3. Heatmapping

Heatmapping nutzt Farbverläufe, um die Datendichte oder -intensität visuell darzustellen. Es wird im User Experience (UX)-Design, im Webdesign und in der Informationsgrafik eingesetzt, um Bereiche von Interesse oder Aktivität in datenreichen Umgebungen hervorzuheben.

Mittlerweile hat es jedoch langsam auch außerhalb seiner ursprünglichen Wurzeln in der Datenvisualisierung Anwendung gefunden. Heute erstellen Designer ansprechende Grafiken, die den dynamischen Bereich der Wärmeintensität nachahmen und mithilfe von Verläufen der Farben und Texturen auf subtile Weise eine Botschaft vermitteln.

Auf einem Werbeplakat könnten Sie beispielsweise Bereiche, von denen erwartet wird, dass sie mehr Aufmerksamkeit oder Interaktion hervorrufen, mit warmen Farben wie Rot- und Orangetönen hervorheben. Im Gegensatz dazu werden weniger wichtige Bereiche in kühleren Farben wie Blau- und Grüntönen dargestellt.

Heatmaps helfen dabei, die Aufmerksamkeit des Publikums auf zentrale Bereiche des Designs zu lenken, ohne dass dafür eindeutige visuelle Hinweise erforderlich sind.

4. Inklusive visuelle Elemente und barrierefreie Farbkombinationen

Obwohl Vielfalt und Repräsentation ein Branchenstandard und keine Option sein sollten, erleben sie im Jahr 2024 einen Durchbruch.

Inklusives Grafikdesign bedeutet, visuelle Inhalte zu erstellen, die für alle zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren Fähigkeiten.

Inklusives Design stellt sicher, dass jeder sinnvoll mit den Inhalten interagieren kann, auch Menschen mit Seh-, Hör-, kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen. Es würdigt zudem ein breiteres Spektrum an Hautfarben, Geschlechtern, Ethnien und Körperformen.

Ein klassisches Beispiel ist die Emoji-Bibliothek von Google, die mittlerweile einen Bereich mit Hautfarben, Frisuren und Geschlechtsausdrücken umfasst.

via Google Schriftarten

Zudem legen Designer Wert auf Barrierefreiheit, indem sie Farbpaletten verwenden, die den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) entsprechen. Dadurch ist die Sichtbarkeit der Designs auch für Menschen mit Farbenblindheit gut.

Der Trend zur Barrierefreiheit beschränkt sich jedoch nicht auf Desktop-Bildschirme. Er umfasst auch Helle und Dunkle Modus sowie verschiedene Zoom-Stufen für mobile Bildschirme. So wird sichergestellt, dass Informationen unabhängig von den Präferenzen der Benutzer und auf verschiedenen Plattformen gut lesbar bleiben.

Im vergangenen Jahr nutzte die „Live There“-Kampagne von Airbnb einen starken Kontrast zwischen Vordergrund- und Hintergrundelementen, wodurch die Inhalte auch für Menschen mit Sehbehinderungen gut lesbar waren.

via Dexigner

Der Trend zu Inklusion und Barrierefreiheit würdigt die Kraft des Designs, Empathie, Verständnis und ein Gefühl der Zugehörigkeit auf globaler Ebene zu schaffen.

5. Von der Natur inspirierte Ästhetik

Da die Menschen Umweltprobleme und -anliegen mehr denn je Aufmerksamkeit schenken, wächst die Wertschätzung für natürliche Muster und Texturen. Es reicht jedoch nicht mehr aus, wenn Marken einfach nur die Farbe Grün in ihre Designs integrieren, um zu zeigen, dass ein Geschäft „auf Grün umsteigt“.

Von der Natur inspirierte Ästhetik steht in der Phase: Bilder von Blumen und Pflanzen, blauem Himmel, Holzstrukturen, Aquarellen und Tiermustern wie Zebradrucken liegen im Rahmen eines bezaubernden Grafikdesign-Trends voll im Trend.

Bei Verpackungen geht der Trend beispielsweise zu klareren, natürlichen Designs, die auf umweltbewusste Farbpaletten und recycelte Materialien setzen.

Die Kampagne „Botanical Beauty“ von Yves Rocher hebt naturinspirierte Motive in einem ruhigen und botanischen Design perfekt hervor. Da die Marke natürliche Inhaltsstoffe in ihren Schönheitsprodukten verwendet, hat sie Boxen mit Pflanzenillustrationen im Aquarellstil auf den Markt gebracht.

via Ad Forum

Natürlich ist dies einer der Grafikdesign-Trends, den man nicht auf jede Nische anwenden kann. Allerdings kann das Verpackungsdesign in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Medizin die Kraft und Schönheit der Natur durchaus für sich nutzen.

6. Ästhetik der Mixed-Media-Collage

Dieser künstlerische Ansatz verbindet Formen, Bilder, leuchtende Farben und Texturen zu anregenden Kompositionen. Collagen ermöglichen beispielsweise spontane und unvorhersehbare Einstellungen, die beim Publikum tiefen Anklang finden können.

Wir sehen Künstler, die kulturelle Einflüsse miteinander verbinden, um lebendige, interkulturelle Bezüge mit atemberaubenden Bildern zu schaffen, die in ihren digitalen Collagen Nostalgie wecken, während andere surreale Landschaften mit psychedelischen Elementen gestalten.

via African Digital Art

Ob digitales Mosaik oder handgefertigtes Cut-and-Paste-Kunstwerk – Mixed Media, arrangiert in einem Collagen-Layout, rückt eine unverwechselbare und ansprechende Ästhetik in den Vordergrund der Grafikdesign-Trends.

7. Retro-Futurismus

Im Grafikdesign war Retro schon immer im Trend. In den letzten Jahren hat sich ein zunehmender Trend hin zu Vintage-Ästhetik und retro-futuristischen Elementen entwickelt, die an die 70er, 80er und 90er Jahre anknüpfen.

Dieser Grafikdesign-Trend lässt den Charme strukturierter Oberflächen, lebhafter Farben und klassischer Typografie mit Schriftarten wie Lobster, Metropolis und Pacifico wieder aufleben.

Geschäftsleute nutzen das Potenzial dieses Trends auf innovative Weise, um ihr Publikum zu fesseln, ihre Marke von anderen abzuheben und eine fesselnde Geschichte zu erzählen.

Dazu gehören Anzeigen, in denen Oldtimer durch eine futuristische Stadtlandschaft fliegen oder Models in Vintage-Kleidung vor dem Hintergrund der Weltraumforschung zu sehen sind – eine Mischung aus Nostalgie und Futurismus, die eine starke visuelle Wirkung erzielt.

via Midjourney auf Reddit

Retro-Futurismus überwindet Generationsgrenzen und vermittelt auf einzigartige Weise Komplexität, Einfachheit, Innovation und Tradition.

8. Retro-Pixel

Erinnern Sie sich noch an die Computergrafiken von Nintendo, Sega Genesis und Atari 2600? Mit Elementen im 8-Bit-Pixelstil waren frühe Spiele wie Super Mario und Pac-Man in den 80er- und 90er-Jahren von allen bevorzugt. Der pixelige visuelle Stil hat ein Comeback erlebt.

via Nintendo

Heutzutage nutzen Designer fortschrittliche Spieledesign-Software, um blockartige Grafiken, begrenzte Farbpaletten und markante, rasterbasierte Designs zu kombinieren, um Nostalgie und Schlichtheit zu vermitteln.

Allerdings können nur wenige Geschäfte diesen Designtrend erfolgreich umsetzen. Einige beliebte Marken setzen jedoch auf den „Retro“-Look.

Lacoste beispielsweise hat sein markantes Krokodil-Logo in Zusammenarbeit mit Minecraft einem pixeligen Makeover unterzogen und eine Kollektion aus Kleidung und Accessoires entworfen, die von der Ästhetik des Spiels inspiriert ist.

Andererseits hat Minecraft in seinen virtuellen Spielen spezielle In-Game-Elemente wie Outfits der Marke Lacoste und eine eigens entworfene Karte namens „Croco Island“ eingeführt.

Das Beispiel zeigt, wie Retro-Pixel die kreative Essenz beider Marken aufgewertet und immersive Erlebnisse geschaffen haben, die die Kluft zwischen der realen und der digitalen Welt überbrücken.

9. Experimentelle Typografie

Dieser Grafikdesign-Trend setzt auf den kreativen Einsatz von Layouts, Schriftarten und Buchstabenformen und bringt einige coole experimentelle Schriftarten hervor.

Im Gegensatz zur traditionellen Typografie, die sich vor allem auf Konsistenz und Lesbarkeit konzentriert, insbesondere in Print- und digitalen Medien, legt die experimentelle Typografie den Schwerpunkt darauf, Buchstaben und Wörter als eigenständige Kunstformen zu behandeln.

Das Bild unten ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir Buchstaben und Text wahrnehmen und mit ihnen interagieren.

via The Designest

Die Skulptur des Buchstabens „Y“ interpretiert ein typografisches Zeichen als dreidimensionales Objekt neu. Sie verbindet abstrakte Formen mit anderen Materialien (den Eierschalen) und Substanzen (der türkisfarbenen Flüssigkeit).

Es verbindet nahtlos industrielle Elemente mit einem spielerischen Ansatz für CGI und regt das Publikum dazu an, den Buchstaben in einem neuen Licht zu betrachten, das über seine Rolle im Alphabet oder in einer Schriftart hinausgeht.

Zweifellos verleiht experimentelle Typografie dem Grafikdesign eine einzigartige Note, die ebenso zum Nachdenken anregt wie sie visuell fesselt.

10. Anti-Design

„Anti-Design“ ist das Letzte, was man in einer Liste mit Grafikdesign-Trends erwarten würde. Doch für viele Designer ist es die Ästhetik der Wahl.

Anti-Design ist ein moderner Ansatz, der darauf abzielt, die Möglichkeiten des Designs zu erweitern. Er zeichnet sich durch chaotische Layouts, kontrastreiche Farben sowie unkonventionelle und oft irritierende Typografie aus.

Anti-Design stellt die Erwartungen des Publikums infrage und löst eine emotionalere oder nachdenklichere Reaktion aus, indem es eine Alternative zu gängigen Designstandards bietet. Es lässt sich oft von avantgardistischen Kunstbewegungen wie dem Dadaismus oder dem Brutalismus inspirieren.

Auch wenn es nicht für jede Anwendung praktikabel ist, hat Anti-Design in künstlerischen, kulturellen und bestimmten kommerziellen Kontexten Fuß gefasst, wo das Ziel darin besteht, ein mutiges Statement zu setzen oder Normen in Frage zu stellen.

Die Rolle fortschrittlicher Technologien bei der Formung von Grafikdesign-Trends

Die wichtigsten Trends im Grafikdesign entwickeln sich oft parallel zur Technologie. Im Grafikdesign beeinflusst die Technologie sowohl den Designprozess als auch die endgültigen Entwürfe. Welche Technologien haben also das Potenzial, die visuelle Kommunikation und das Design im Jahr 2024 zu verbessern? Finden wir es heraus.

1. Generative KI

Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Tool nutzen, das Ihre Designabsichten versteht, Farbpaletten basierend auf Ihrer Zielgruppe vorschlägt und Moodboards erstellt, die von Ihren ausgewählten Referenzen inspiriert sind. Genau das leistet generative KI.

Es nutzt Algorithmen und Modelle des maschinellen Lernens (ML), um Bilder, Muster, Layouts und Designelemente zu generieren. Darüber hinaus kann es die Größenanpassung von Bildern, das Entfernen von Hintergründen und die Korrektur der Farben automatisieren, sodass sich Designteams auf andere Aufgaben wie die Strategieentwicklung konzentrieren können.

KI-Kunstgeneratoren wie DALL-E, Midjourney und Jasper Art haben professionelle Designer mit ihrer Fähigkeit, Text in realistische Bilder umzuwandeln, verblüfft.

via Midjourney

Sie optimieren Workflows und bieten Inspiration. Und ja, entgegen der landläufigen Meinung ist KI nicht dazu da, Arbeitsplätze zu vernichten, sondern der ultimative Assistent eines Designers zu sein.

2. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)

Obwohl es AR- und VR-Technologien schon seit einigen Jahren gibt, werden sie als das nächste große Ding im Grafikdesign angepriesen – und das aus gutem Grund. Kreativdirektoren nutzen AR, um einzigartige, interaktive Werbekampagnen zu entwickeln, die das Engagement des Publikums steigern und ein visuelles Festmahl sind.

Als Beispiel können beispielsweise Plakatwände oder Poster direkt über das Mobilgerät eines Benutzers immersive Markenerlebnisse als Auslöser auslösen, wie virtuelle Anproben oder interaktive Spiele. AR kann digitale Informationen in physische Räume einblenden und so dabei helfen, Architektur- oder Innenarchitektur-Projekte zu visualisieren.

Mit der IKEA Place App können Benutzer beispielsweise mithilfe ihrer Smartphone-Kamera 3D-Modelle von IKEA-Produkten in ihre Umgebung einfügen.

via IKEA

Andererseits ermöglicht VR Designern, vollständig immersive Umgebungen für Spiele, virtuelle Ereignisse oder Simulationen zu schaffen. Dies umfasst alles von realistischen Architektur-Rundgängen bis hin zu fantastischen Landschaften für Unterhaltungszwecke.

VR bietet neue Möglichkeiten im UX-Design und erfordert von Designern, räumliche Navigation, 3D-Interaktion und multisensorische Erlebnisse in der Erstellung ihrer Entwürfe zu berücksichtigen.

3. 3D-Design und -Druck

3D-Design und -Druck, zusammenfassend als additive Fertigung bezeichnet, umfassen die Erstellung dreidimensionaler fester Objekte aus einer digitalen Datei.

Der Prozess beginnt mit dem 3D-Design, bei dem Designer mithilfe spezieller Software Objekte dreidimensional modellieren. Dieses digitale Modell dient als Vorlage für den 3D-Drucker.

Der Druckprozess umfasst das Aufbringen von Schichten aus Materialien wie Kunststoff, Metall oder Harz an den erforderlichen Stellen, basierend auf dem digitalen Entwurf, um das 3D-Objekt zu erstellen.

3D-Design und -Druck reduzieren Abfall und ermöglichen komplexere und benutzerdefinierte Formen, die mit anderen Fertigungstechniken möglicherweise nicht realisierbar wären.

In den letzten Jahren hat sich dieser Trend auf neue Bereiche ausgeweitet, beispielsweise auf die Biomedizin, wo er für die Entwicklung und den Druck benutzerdefinierter Prothesen und im Bereich Tissue Engineering genutzt wird, sowie auf das Bauwesen, wo er für die Prototypenentwicklung und die Herstellung von Bauteilen eingesetzt wird.

So leiten Sie Ihr Grafikdesign-Team

Wir hoffen, dass diese Grafikdesign-Trends Ihrem Design-Team helfen werden, neue Inspiration für seine kreative Arbeit zu finden.

Sich lediglich inspirieren zu lassen, reicht jedoch bei weitem nicht aus. Vom Brainstorming innovativer Ideen über die Interpretation von Design-Briefings bis hin zur Erstellung einzigartiger Designs, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden – Ihr Design-Team übernimmt viele Aufgaben.

Sie benötigen die richtigen Tools und Strategien, um die Produktivität Ihrer Designer zu steigern und die Teamziele zu erreichen. Hier erfahren Sie, wie das geht.

1. Legen Sie klare Designrichtlinien und -ziele fest

Laden Sie diese Vorlage herunter Organisieren Sie alle Elemente Ihrer Markenidentität an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien

Klar definierte Markenrichtlinien und eine unverwechselbare visuelle Identität tragen dazu bei, dass alle Ihre Design-Projekte im Einklang mit Ihrer Markenästhetik stehen.

Diese Richtlinien sollten die Farbschemata, Schriftarten, Typografie und den allgemeinen „Look“ Ihrer Marke umfassen, damit Ihr Designteam die Vision und die Ziele, die Sie erreichen möchten, besser versteht.

Ein umfassender Styleguide für ein neues Branding-Projekt würde beispielsweise die Farbpalette, die Auswahl der Schriftarten, die Verwendung des Logos und den Bildstil detailliert beschreiben.

Dies könnte als Bezugspunkt für alle damit verbundenen Designarbeiten dienen und so für Konsistenz zwischen verschiedenen Designelementen und Plattformen sorgen.

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien, um diesen Prozess schnell und unkompliziert zu gestalten.

Laden Sie diese Vorlage herunter Die Whiteboard-Vorlage für Design-Briefings wird für das erste Briefing zu einem Design-Projekt verwendet. Tragen Sie ganz einfach Details zum Design-Projekt ein und geben Sie diese frei, wie z. B. Kundenwünsche, Ziele und mehr.

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Design-Briefings, um Kundenwünsche, Ziele, Zielmarkt, Markenhighlights und Referenzen an einem Ort zusammenzufassen.

Um den aktuellen Styleguide Ihrer Marke für das gesamte Team zugänglich zu machen, speichern Sie ihn in einem gemeinsamen Workspace mit ClickUp Docs.

2. Fördern Sie regelmäßige Brainstorming-Sitzungen

In jedem kreativen Feld ist es entscheidend, die Freiheit zu haben, Trends zu beobachten, Ideen mit Kollegen auszutauschen und innovative Lösungen für Anforderungen des Geschäfts zu entwickeln.

Um die Kreativität Ihres Designteams anzuregen, sollten Sie eine wöchentliche „Kreativstunde“ einplanen, in der die Teammitglieder ein Designkonzept vorstellen, neue Webdesign-Tools diskutieren oder ein inspirierendes Portfolio präsentieren können, das sie interessant finden.

ClickUp-Whiteboards sind äußerst nützlich für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Brainstormen Sie, fügen Sie Notizen und Bilder hinzu und bringen Sie Ihre besten Ideen auf einer kreativen Leinwand zusammen. Sie können Ihrer Arbeit Kontext hinzufügen, indem Sie Verknüpfungen zu Aufgaben, Dateien, ClickUp-Dokumenten und mehr erstellen, um die Dinge ins Rollen zu bringen.

Sammeln Sie alle Ihre Ideen an einem Ort und arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team daran – mit ClickUp Whiteboards

Eine Atmosphäre, die die Entwicklung vielfältiger Designideen fördert, stärkt den Zusammenhalt der Teams und erleichtert die Zusammenarbeit.

Nutzen Sie Grafikdesign-Vorlagen, um Ihr Team in die richtige kreative Richtung zu lenken.

3. Setzen Sie effiziente Techniken des Projektmanagements ein

Bei der Leitung von Designprojekten, unabhängig von ihrer Größe, kann ein solides Prozesssystem Ihr Team von der Ideenfindung bis zur Umsetzung begleiten und sicherstellen, dass kein Detail übersehen wird.

Effiziente Designteams nutzen Software für die Designzusammenarbeit, um Termine zu verfolgen, Zuständigkeiten festzulegen und einen reibungslosen Fortschritt des Projekts zu gewährleisten.

Freigeben Sie Dokumente an Team-Mitglieder in der Aufgabe und sammeln Sie Feedback zu Design-Assets, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen

Die Design-Projektmanagement-Software ClickUp bietet eine zentrale Plattform zum Sammeln und Organisieren von Designanfragen und Prioritäten, zum Geben und Empfangen von Design-Feedback sowie zur Optimierung Ihrer Design-Workflows. Außerdem erhalten Manager eine umfassende Ansicht der Zeitleisten und der Teamaufgaben.

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter, sehen Sie, woran jeder Einzelne gerade arbeitet, und legen Sie Prioritäten auf individueller und Team-Ebene in Ihrem Designteam fest.

In Kombination mit Zeiterfassung, Sprint-Berichterstellung und Workload-Ansichten können Sie so jedes Design-Projekt effizient umsetzen und Genehmigungen sowie Feedback zum Kinderspiel machen.

4. Bieten Sie Möglichkeiten für kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung als Anbieter

Grafikdesign ist ein sich ständig weiterentwickelndes Feld. Ermutigen Sie Ihr Team, sich über die neuesten Designtrends und Software auf dem Laufenden zu halten, indem Sie Zugang zu Online-Kursen, Workshops und Webinaren bieten, und regen Sie es dazu an, Design-Zertifizierungen zu erwerben.

Sie könnten ein Weiterbildungsbudget bereitstellen, damit Mitglieder des Teams Online-Kurse auf Plattformen wie Udemy oder Skillshare belegen können, und erfahrene Grafikdesigner dazu motivieren, an Führungsseminaren teilzunehmen. Alternativ könnten Sie vierteljährlich einen Workshop organisieren, in dem ein externer Experte dem Team neue Designtechniken oder Software, wie beispielsweise Design-Thinking-Tools, vermittelt.

Laden Sie diese Vorlage herunter Mit der Design-Portfolio-Vorlage von ClickUp ist es einfacher denn je, ein professionelles Portfolio zu erstellen, das sich von der Masse abhebt.

Ermutigen Sie außerdem Ihre Designer, ihre Weiterbildungen und Erfolge durch aktualisierte Portfolios zu präsentieren. Die ClickUp-Vorlage für Design-Portfolios eignet sich perfekt dafür. Sie hilft Designern dabei, ihre Projekte auf visuell ansprechende Weise zu präsentieren.

5. Führen Sie regelmäßige Feedback- und Sitzungen ein

Laden Sie diese Vorlage herunter Die Design-Review-Vorlage von ClickUp soll Teams dabei helfen, ihre Review-Prozesse zu optimieren

Planen Sie alle zwei Wochen Einzel- und Team-Sitzungen ein, um Feedback zu laufenden Projekten zu geben. Dieser wechselseitige Kommunikationsprozess ermöglicht es den Teammitgliedern, ihre Gedanken und Bedenken zu äußern, trägt zur Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität bei und behebt Engpässe umgehend.

Die Design-Review-Vorlage von ClickUp kann dabei helfen, dies effizient zu gestalten. Sie sorgt dafür, dass alle Beteiligten bei Designentscheidungen auf dem gleichen Stand sind, und bietet Teams einen einheitlichen Prozess zur Bewertung und Freigabe von Designs.

Führen Sie außerdem monatliche Einzel-Meetings, in denen Sie den individuellen Fortschritt, die Karriereziele und etwaige persönliche Unterstützung besprechen, die Ihre Mitarbeiter benötigen.

Grafikdesigner, sind Sie bereit, 2024 zu begeistern?

Dies ist in der Tat ein spannendes Jahr für das Design, da der Fokus zunehmend auf Originalität und Markenindividualität liegt.

Designer und Marken sind bereit, innovativ mit ihrem Publikum zu interagieren und zu kommunizieren.

Neue Technologien wie KI und AR/VR werden weiterhin ihren Teil dazu beitragen, Designinnovationen und komplexe visuelle Kommunikation voranzutreiben.

Planen, umsetzen und erreichen Sie Ihre Designziele so effizient wie möglich mit den neuesten Design-Tools und -Techniken.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und machen Sie jedes Designprojekt zu einem Erfolg!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind die wichtigsten Grafikdesign-Trends für 2024?

Zu den wichtigsten Grafikdesign-Trends im Jahr 2024 gehören Future Fusion, 3D-Hyper-Surrealismus, Heatmapping, Inklusivität und Barrierefreiheit, von der Natur inspirierte Ästhetik, Mixed-Media-Collagen, Retro-Futurismus, Retro-Pixel, experimentelle Typografie und Anti-Design.

2. Welche Formen liegen 2024 im Trend?

Im Jahr 2024 wenden sich Grafikdesign und Designer von starren geometrischen Formen ab und begrüßen fließendere und abstraktere Formen. Kurven und organische Formen ersetzen gerade Linien. Es gibt auch eine Tendenz zu erdigen Vektorgrafiken und aufblasbaren 3D-Elementen, die das Aussehen aufgeblasener Objekte mit weichen, gepolsterten Oberflächen nachahmen – eine Anspielung auf technologieorientierte Designtrends.