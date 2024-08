15 HR-Bücher für HR-Fachleute, die ihre Karriere ausbauen wollen

In einer Zeit, in der die Erfahrungen der Mitarbeiter genauso wichtig sind wie die der Kunden, müssen Personalverantwortliche immer auf der Höhe der Zeit sein.

Wenn Sie sich für eine Karriere im Personalmanagement (HRM) entschieden haben, müssen Sie sich ständig weiterbilden, um relevant zu bleiben und einen Mehrwert für das Geschäft zu schaffen. Da der Wettlauf um die besten Talente immer intensiver wird, müssen Führungskräfte im Business die richtigen Einstellungen lernen und vornehmen KPIs für HR Teams die sich an den strategischen Zielen des Unternehmens orientieren.

Wir haben eine Liste mit den 15 besten HR-Büchern für Personalfachleute wie Sie zusammengestellt, die sich bei der Arbeit weiterentwickeln möchten. Diese HR-Bücher vereinen die Weisheit erfahrener Veteranen mit Einblicken in die neuesten Branchentrends, die das Talentmanagement beeinflussen.

Lassen Sie uns eintauchen!

Top 15 HR-Bücher für Personalverantwortliche

1. Human Resource Management von Gary Dessler

Gary Desslers Leitfaden nimmt unter den HR-Büchern einen Spitzenplatz ein über Amazon

Autor: Gary Dessler

Gary Dessler Anzahl der Seiten: 720

720 Erscheinungsjahr: 1994

1994 Geschätzte Lesezeit: 12-15 Stunden

12-15 Stunden Ideal für: Personalverantwortliche aller Ebenen

Personalverantwortliche aller Ebenen Bewertungen: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)



Gary Desslers legendäres Buch Human Resource Management wird manchmal als "Bibel der HR-Welt" bezeichnet und ist ein 700 Seiten umfassendes, detailliertes Handbuch über die Wissenschaft und Ausführung von Personaloperationen.

Es ist heute eines der bekanntesten HR-Bücher und gliedert das Wesentliche des Personalwesens nach Funktionen, von der Einstellung und dem Talentmanagement bis hin zur Schulung, Vergütung und dem Management von Mitarbeiterbeziehungen.

In seiner 17. Auflage (mit mehreren internationalen Versionen) erforscht das Buch nicht nur die Geschichte der HR-Praktiken, sondern konzentriert sich auch darauf, wie Technologie (wie Cloud Computing) und soziale Medien (insbesondere LinkedIn) das Feld formen. Es wird auch erörtert, wie die neuesten HR tech tools and software sorgen für Bewegung in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des HRM.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Neuausrichtung des Einstellungsprozesses: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur Positionen besetzen, sondern diese auch so platzieren, dass sie mit derden HR-Zielen Ihres Unternehmens2. Schaffen Sie einen Arbeitsplatz, an dem die Mitarbeiter voll einbezogen werden: Investieren Sie in Ausbildung, Entwicklung und faire Vergütung, damit Ihr Team motiviert bleibt und sich für den Erfolg des Unternehmens einsetzt Pflegen Sie eine positive Arbeitsplatzkultur: Bauen Sie gesunde Beziehungen innerhalb Ihres Teams auf und konzentrieren Sie sich auf die Lösung von Konflikten

Was die Leser sagen:

Das Buch Human Resource Management von Gary Dessler ist ein grundlegendes Lehrbuch, um zu lernen, was die Personalabteilung als Abteilung und Funktion in einem Unternehmen/einer Organisation zu erledigen hat. Das Buch gibt eine solide Erklärung dafür, [sic] was die Rollen eines Personalmanagers sind, was sie tun und vermeiden sollten und was sie in Situationen zu erledigen haben, in denen (technische oder ethische) Dilemmas auftreten [sic]. Es ist eine Pflichtlektüre für alle Personalleiter und Studenten, die den Studiengang Human Resource Management belegen.

2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) von Sharon Armstrong und Barbara Mitchell

Eines der idealen HR-Bücher für Anfänger über Amazon

Autoren: Sharon Armstrong und Barbara Mitchell

Sharon Armstrong und Barbara Mitchell Anzahl der Seiten: 256

256 Jahr der Veröffentlichung: 2008

2008 Geschätzte Lesezeit: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Ideal für: HR-Anfänger

HR-Anfänger Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Seit über einem Jahrzehnt hilft The Essential HR Handbook von Sharon Armstrong und Barbara Mitchell Personalfachleuten dabei, sich in einem Bereich wie Personalbeschaffung, Einhaltung von Rechtsvorschriften, Leistungsmanagement und Vielfalt am Arbeitsplatz zurechtzufinden.

Die 10. Auflage dieses Buches wurde 2020 frisch aktualisiert und bietet leicht verständliche Erklärungen zu allem, vom Umgang mit unterschiedlichen Teams bis hin zur Gestaltung von mitarbeiterfreundlichen Richtlinien und Leistungen. Auch heute noch ist diese Ausgabe eine unverzichtbare Ressource, die Tipps und Checklisten für die meisten HR-Praktiker bietet.

Die wichtigsten Erkenntnisse

HR auf die Ziele des Unternehmens abstimmen: HR-Pläne müssen so erstellt werden, dass sie mit dem allgemeinen Auftrag und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens synchronisiert sind, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen Bindung ist der Schlüssel: Es reicht nicht aus, Mitarbeiter einzustellen; die Personalabteilungen müssen in ein hervorragendes Einarbeitungs- und Orientierungsverfahren investieren und den Mitarbeitern auch Möglichkeiten zur Weiterbildung und Entwicklung bieten Machen Sie Leistungsbeurteilungen zu einer positiven Erfahrung: Anstatt das Gefühl zu haben, dass es sich um eine Fehlersuche handelt, sollten Leistungsbeurteilungen den Mitarbeitern ein positives Feedback geben und sie bestärken. Verwenden Sie dazu die BEER- (Verhalten, Wirkung, Erwartung, Ergebnisse) und die FAST-Methode (häufig, genau, spezifisch, zeitnah)

Was die Leser sagen

_Dieses Buch ist eine großartige Ressource für jemanden, der wie ich im Feld der Personalarbeit anfängt. Ich wollte ein Buch, das sowohl Informationen als auch Beispiele für Formulare und Checklisten enthält, und dieses kleine Buch war genau das Richtige. Wenn Sie gerade erst in der Personalabteilung anfangen, kann ich dieses Buch nur empfehlen

3. Sieg durch Organisation: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It by Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank, and Mike Ulrich

Victory Through Organization gehört zu den beliebtesten HR-Büchern für Führungskräfte Über Amazon

Autoren: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich, und Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich, und Wayne Brockbank Anzahl der Seiten: 417

417 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 5-6 Stunden

5-6 Stunden Ideal für: Leitende Personalverantwortliche

Leitende Personalverantwortliche Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



Sie sind kein Fan der Personalabteilung der alten Schule, in der Mitarbeiter dazu angehalten wurden, zu beeindrucken, anstatt ihr authentisches Ich in die Arbeit einzubringen? Dann werden Sie den Bestseller von Dave Ulrich, Sieg durch Organisation, lieben.

Das 2017 erschienene Buch schlägt einen neuen Ansatz für die Personalarbeit vor: den Aufbau dynamischer Systeme, in denen große Talente nicht auf eine Abteilung oder einen Bereich beschränkt sind, sondern im gesamten Unternehmen eingesetzt werden. Das Einzigartige an diesem Buch ist, dass seine Ideen auf den Erkenntnissen von 30.000 HR-Fachleuten und Geschäftsführern beruhen!

Sieg durch Organisation behandelt verschiedene HR-Themen, wie organisatorische Effektivität, Talententwicklung und -einsatz, Aufbau eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils und vieles mehr. Es gilt als Handbuch für leitende Personalverantwortliche.

Das Buch stellt Normen in Frage, räumt mit Mythen auf und drängt auf einen echten Wandel. Die übergreifende Botschaft ist, dass Erfolg nicht nur darin besteht, Top-Talente einzustellen, sondern auch darin, das Beste aus ihnen zu machen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Nutzen Sie das strategische HR-Modell mit den 3 Boxen: Verteilen Sie Ihren Fokus zwischen administrativer Effizienz, Mitarbeitererfahrung und dem Aufbau strategischer HR-Fähigkeiten (die drei Boxen), um maximale Wirkung zu erzielen Erzielen Sie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil: Ziehen Sie nicht nur Top-Talente an, sondern schaffen Sie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, indem Sie diese Talente effektiv nutzen und einsetzen Gewinnen Sie den Kampf um Talente: Schauen Sie über den Tellerrand der traditionellen Ansätze zur Talentakquise und -verwaltung hinaus, wenn Sie die besten und gefragtesten Mitarbeiter anziehen wollen

Was die Leser sagen

Sieg durch Organisation ist eine außergewöhnliche Leistung: datenbasiert, originell, kreativ und umfassend. Die Argumentation, warum die Personalabteilung ihre Kernaufgabe neu konzipieren muss, ist brillant. Die Personalabteilung muss ständig bereit sein, ihre Existenzberechtigung zu überdenken und neu zu begreifen; sie muss sich in grundlegender Weise von einem Status quo des Meetings von Vorschriften und dergleichen, die von außen auferlegt werden, zu einem proaktiven Geschäftspartner wandeln, der zur Entwicklung der Strategie und der finanziellen Ergebnisse beiträgt und gleichzeitig eine ständige Quelle der Kreativität und der Realität im Hinblick auf die menschliche Leistung ist.

4. Die HR-Scorecard: Verknüpfung von Mitarbeitern, Strategie und Leistung von Brian Becker, Mark Huselid und Dave Ulrich

Eines der wenigen HR-Bücher, das über den ROI von HR spricht über Amazon

Autoren: Brian Becker, Mark Huselid, und Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid, und Dave Ulrich Anzahl der Seiten: 235

235 Erscheinungsjahr: 2001

2001 Geschätzte Lesezeit: 4-6 Stunden

4-6 Stunden Ideal für: Personalverantwortliche der mittleren Führungsebene

Personalverantwortliche der mittleren Führungsebene Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)



In einer Welt, in der die Stärke eines Unternehmens in immateriellen Werten und Geisteskraft liegt, liefert The HR Scorecard von Brian Becker ein starkes Argument für die Bedeutung der Personalabteilung.

In diesem Buch wird das Konzept der HR-Scorecard vorgestellt - ein Messprinzip, das die Rolle des Personalverantwortlichen mit der Unternehmensleistung verknüpft. Die Erkenntnisse aus der Befragung von mehr als 2.800 Unternehmen zeigen, dass Unternehmen mit einem effektiven Personalmanagementsystem oft besser abschneiden als ihre Konkurrenten.

Das Buch erklärt, wie man Parameter wie die HR-Schlüssel (KPIs) an den Zielen des Geschäfts misst, und behandelt einige Indizes, die Ihnen helfen, den ROI eines jeden HR-Programms zu berechnen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Verbinden Sie HR mit der Unternehmensstrategie: Um erfolgreich zu sein, muss HR heute die Geschäftsstrategie verstehen und mit ihr in Einklang bringen und sich auf Ergebnisse konzentrieren, die einen spürbaren Einfluss auf die Unternehmensziele haben Entwickeln Sie HR-Metriken und messen Sie die Auswirkungen: Messen Sie die Effektivität der HR-Funktion durch führende und nachlaufende Metriken in den Bereichen Talentakquise, Leistungsmanagement sowie Schulung und Entwicklung Langfristige und kurzfristige Prioritäten ausbalancieren: Das Buch empfiehlt, dass die Teams der Personalabteilung mit den Führungskräften des Business zusammenarbeiten, um den Kontext und die Herausforderungen des Geschäfts zu verstehen. Anschließend sollten sie einen Plan ausarbeiten, der kurzfristige Anforderungen (z. B. Einstellungsbedarf) mit längerfristigen Unternehmenszielen (z. B. Personalentwicklung) in Einklang bringt

Was die Leser sagen

_Das Buch bietet ein Messmodell als Leitfaden für die Umsetzung der Humankapitalstrategie, wobei das ultimative Objekt des Modells darin besteht, Strategie, Mitarbeiter und Unternehmensleistung in Einklang zu bringen. Die Verfasser stellen einen neuen Ansatz vor, um die "HR-Architektur" eines Unternehmens als strategischen Vermögenswert zu verwalten und ihren Beitrag zur Unternehmensleistung zu messen. Die Verfasser plädieren für einen Top-Down- statt eines Bottom-Up-Ansatzes bei der Umsetzung der Strategie sowie für ein innovatives Bewertungssystem zur Messung des Beitrags der Personalabteilung.

5. Arbeit regiert! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead von Laszlo Bock

Eines unserer heutigen Favoriten unter den HR-Büchern ist dieses von Laszlo Bock über Amazon

Autoren: Laszlo Bock

Laszlo Bock Anzahl der Seiten: 416

416 Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesezeit: 5-6 Stunden

5-6 Stunden Ideal für: Mittlere bis gehobene Personalverantwortliche

Mittlere bis gehobene Personalverantwortliche Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Möchten Sie sich von den tadellosen HR-Praktiken bei Google inspirieren lassen und sie an Ihr Unternehmen anpassen? Wenn ja, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie.

Googles ehemaliger VP of People Operations, Laszlo Bock, fasst 15 Jahre intensiver Forschung in dieser inspirierenden Sammlung von Talentmanagement-Lektionen für Teams jeder Größe zusammen.

Es enthält Fallbeispiele aus der Praxis, umsetzbare Ratschläge und Einblicke in das Gleichgewicht zwischen Kreativität und Struktur innerhalb eines Unternehmens. Bock zeigt Ihnen auch, wie Sie die Führung von innen heraus und nicht von oben nach unten neu gestalten können.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, dass sie wie Gründer handeln: Vermitteln Sie ein Gefühl der Eigentümerschaft, seien Sie transparent, geben Sie ihnen ein Mitspracherecht, und lassen Sie sich auf Verletzlichkeit ein, um Vertrauen unter den Mitarbeitern aufzubauen Nehmen Sie sich die Zeit, die Besten einzustellen: Befolgen Sie einen auf einem Komitee basierenden Einstellungsansatz, setzen Sie klare Standards, gehen Sie keine Kompromisse ein und stellen Sie sicher, dass die neu eingestellten Mitarbeiter durchweg besser sind als die vorhandenen Machen Sie den Mitarbeitern das Leben leichter: Lernen Sie von Google, wie man das Leben der Mitarbeiter verbessert, ihnen Zeit spart, den Komfort erhöht und Freude bringt, ohne das Budget zu sprengen

Was die Leser sagen

Google ist nicht so ungewöhnlich oder schwer zu verstehen, wie man denkt - dieses Buch zeigt deutlich, dass eine einzigartige Philosophie, Kreativität und viel harte Arbeit vorherrschen. Viele fantastische Beispiele, die andere Unternehmen nutzen können, und eine sehr gute Erklärung, wie man experimentieren und Analysen nutzen kann, um großartige Personalstrategien zu entwickeln.

6. Putting The Human Back into HR: Erfolg als HR-Profi beginnt bei Ihnen von Su Patel

Dieses Juwel unter den HR-Büchern kann HR-Fachleuten in allen Phasen der Karriere helfen Über Amazon

Autor: Su Patel

Su Patel Anzahl der Seiten: 196

196 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 3-4 Stunden

3-4 Stunden Ideal für: Mitglieder von HR-Teams auf allen Ebenen

Mitglieder von HR-Teams auf allen Ebenen Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Personalverantwortliche kämpfen oft mit einer Frage: Soll ich Menschen oder Prozessen den Vorrang geben?

Wenn auch Sie darum kämpfen, ein Gleichgewicht zwischen beiden zu finden, sollten Sie sich Su Patels Putting The Human Back Into HR zulegen.

Das Buch befasst sich mit dem uralten Konflikt zwischen Humanressourcen (den Menschen) und menschlichen Prozessen (den Richtlinien) und umreißt die Schlüsselbereiche, die Personalverantwortliche beherrschen müssen. Es zeigt auf, wie Sie alle Bereiche der Rolle des HR-Profis zusammenbringen, sich als Mitglied des HR-Teams besser erfüllt fühlen und den Weg für berufliches Wachstum ebnen können.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Finden Sie einen Mittelweg zwischen Menschen und Prozessen: Streben Sie danach, die Person hinter dem Titel zu berücksichtigen, ohne Kompromisse bei den Prozessen einzugehen Arbeiten Sie zuerst an sich selbst: Patel rät Personalleitern, ihre Führungsqualitäten zu verbessern und proaktiver zu werden. Dies wird sie darauf vorbereiten, einen besseren Schritt zu machen und eine Führungsrolle in der Organisation zu übernehmen Nehmen Sie den Wandel an, anstatt darauf zu reagieren: Gehen Sie Herausforderungen selbstbewusst an und führen Sie Ihr Team mit Hilfe der in diesem Buch aufgeführten Tools durch Übergänge

Was die Leser sagen

Ich wünschte, ich hätte dieses Buch schon vor Jahren gelesen - und andere in meinem Umfeld hätten es auch gelesen! Ich denke, dass wir das Personalwesen manchmal zu sehr verkomplizieren - schließlich ist es keine Raketenwissenschaft - und es auch entmenschlichen. Dieses Buch behebt beide Mängel - es ist voll von einfachen, aber effektiven Methoden, die Personalverantwortliche anwenden können, und stellt den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen

7. HR On Purpose: Entwicklung einer bewussten Leidenschaft für Menschen von Steve Browne

Eines der vielen einflussreichen HR-Bücher von Steve Browne über Amazon

Verfasser: Steve Browne

Steve Browne Anzahl der Seiten: 168

168 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 3-4 Stunden

3-4 Stunden Ideal für: HR-Leute auf allen Ebenen

HR-Leute auf allen Ebenen Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Der gefeierte HR-Manager und Veteran Steve Browne ist heute noch genauso leidenschaftlich im Personalwesen tätig wie vor 30 Jahren, als er seine Karriere begann. Sein Bestseller HR On Purpose ist ein Zeugnis dieser Leidenschaft.

Das Buch ist ein persönlicher und motivierender Leitfaden, der Personalverantwortliche dazu ermutigt, über administrative Aufgaben hinauszugehen und Dinge zu erledigen, die sich positiv auf Unternehmen auswirken.

Der tägliche Umgang mit HR-Problemen kann manchmal sehr anstrengend sein. Browne möchte Ihren Enthusiasmus durch wertvolle Einsichten, praktische Ratschläge und Beispiele aus dem wirklichen Leben wieder entfachen, was dieses Buch zu einer fesselnden Lektüre für alle Personalverantwortlichen macht.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Bringen Sie Ihre Leidenschaft und Ihr Ziel mit Ihrem HR-Beruf in Einklang: Fragen Sie sich, wo Ihre Leidenschaft liegt. Wenn es nicht die Arbeit mit Menschen ist, sind Sie vielleicht nicht der ideale Kandidat für die HR-Branche Verwenden Sie Richtlinien als Leitlinien, nicht als Handschellen: Machen Sie Ihre HR-Praktiken flexibel, indem Sie Richtlinien und Verfahren als Leitlinien und nicht als Einschränkungen verwenden Hinterfragen Sie überholte Vorstellungen: Lösen Sie sich von altmodischen Vorstellungen über die Personalarbeit und definieren Sie die Erwartungen mithilfe moderner Tools und Strategien neu. Nutzen Sie Technologie, Daten, soziale Medien und neue Ideen

Was die Leser sagen

Wenn Sie eine großartige HR-Führungskraft sein wollen (oder einfach nur eine großartige Führungskraft), sollten Sie dieses Buch lesen! Was mir an HR On Purpose am besten gefällt, sind die einfachen, praktischen Führungsgeschichten. Das mag für ein Buch über Personalwesen seltsam erscheinen (und hat vielleicht etwas mit meinem eigenen Schwerpunkt auf Führung zu tun), aber einer von Steves Hauptpunkten ist, dass Personalverantwortliche - wie alle Führungskräfte - sich auf Menschen konzentrieren müssen, nicht auf Richtlinien und deren Einhaltung

8. Zugehörigkeit bei der Arbeit: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization von Rhodes Perry

Dies ist eines der besten HR-Bücher zum Thema Inklusion Über Amazon

Verfasser: Rhodes Perry

Rhodes Perry Anzahl der Seiten: 202

202 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 3-4 Stunden

3-4 Stunden Ideal für: Personalverantwortliche, die die Inklusion fördern wollen

Personalverantwortliche, die die Inklusion fördern wollen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Inspiriert von seiner eigenen Reise als Transgender-Mann, veröffentlichte Perry Belonging At Work als praktischen Leitfaden für den Aufbau von inklusiven Arbeitsplätzen, an denen sich jeder zu Hause fühlt.

Dabei geht es nicht nur um Vielfalt und Integration, sondern auch um den Aufbau einer einladenden Unternehmenskultur, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihr authentisches Selbst bei der Arbeit einzubringen und ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln. Perry gibt persönliche Geschichten, Fallstudien und praktische HR-Strategien frei, die dabei helfen können, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem echte Verbündete gelebt werden.

In einem freundlichen, warmen Ton lädt Perry dazu ein, zu verinnerlichen, warum Zugehörigkeit wichtig ist, wie sie sich von Vielfalt und Integration unterscheidet und warum sie die Zukunft des Personalwesens ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Erkennen Sie Zugehörigkeit als menschliches Grundbedürfnis: Verstehen Sie, dass ein Gefühl der Zugehörigkeit am Arbeitsplatz über Ethnie, Geschlecht, Sexualität und Religion hinausgeht Führen Sie mit Authentizität: Schaffen Sie eine warme Umgebung, in der die Menschen sich als ihr wahres Ich zeigen können Verantwortlich für Ihre DEI-Ziele sein: Konkrete Schritte unternehmen, um die separaten, aber verwandten Prinzipien hinter Diversity, Equity und Inclusion (DEI) zu integrieren

Was die Leser sagen

Rhodes Perrys Buch Belonging at Work sollte nicht nur für Manager und Vorgesetzte zur Pflichtlektüre werden, sondern für alle, die in irgendeiner Weise mit Menschen zu tun haben, die anders sind als sie. Belonging at Work bietet unzählige Geschichten, Tipps, Übungen und Handlungsaufforderungen, die alle in Herrn Perrys klarem, sympathischen Schreibstil präsentiert werden._

9. HR Disrupted: Es ist Zeit für etwas anderes von Lucy Adams

Suchen Sie nach HR-Büchern über die VUCA-Welt? Lesen Sie dies Über Amazon

Autor: Lucy Adams

Lucy Adams Anzahl der Seiten: 230

230 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Haben Sie als jemand, der in der Personalabteilung arbeitet, manchmal das Gefühl, dass Sie in einem Trott feststecken?

Dann sollten Sie dieses Buch von Lucy Adams lesen, das mit dem traditionellen Personalwesen brechen und eine neue Perspektive einbringen will.

HR Disrupted ist ein leicht zu lesendes Buch, das sich um die Frage dreht: Wie kann ein moderner Personalverantwortlicher seine Mitarbeiter in einem sich ständig weiterentwickelnden Geschäft führen, verwalten, engagieren und unterstützen?

Adams' Arbeit, angereichert mit nachvollziehbaren Beispielen aus ihren Erfahrungen bei der BBC, regt die Leser dazu an, ihre Arbeit zu überdenken.

Sie geht bis ins kleinste Detail und schlägt Tools und Taktiken für alle Funktionen im Personalwesen vor, einschließlich Belohnungen, Beschäftigungsregeln und -richtlinien sowie Talentmanagement.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Verabschieden Sie das EACH-Prinzip: Behandeln Sie eMitarbeiter als aErwachsene, cVerbraucher und hMenschen. Das bedeutet, sie als Erwachsene zu respektieren, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse als Verbraucher anzuerkennen und ihre menschliche Seite anzuerkennen Weg von der Politik, hin zu den Menschen: Weg von einem politikorientierten Ansatz, hin zu den Bedürfnissen und Erfahrungen der Menschen Personalisieren Sie die Erfahrung für Ihre Mitarbeiter: Gehen Sie über das Einheitsmodell hinaus und gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Mitarbeiter ein

Was die Leser sagen

Alles, worüber Lucy spricht, steht in direktem Zusammenhang mit meinen eigenen Gedanken und Beobachtungen, die ich mit meinen eigenen Augen an all den Orten, an denen ich gearbeitet habe, gesehen habe. Ich empfehle dieses Buch jedem, der wirklich daran interessiert ist, einen der wichtigsten und einflussreichsten Aspekte eines Geschäfts oder einer Organisation zu verstehen und anzusprechen, der wesentlich dazu beitragen wird, das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat zu erledigen... die Menschen, die darin arbeiten_.

10. Die furchtlose Organisation: Schaffung psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz für Lernen, Innovation und Wachstum von Amy C. Edmondson

Dieser Spitzenreiter unter den HR-Büchern spricht ausführlich darüber, wie man den Arbeitsplatz zu einem "sicheren Space" macht über Amazon

Autor: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Anzahl der Seiten: 256

256 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Die menschliche Psyche ist eine faszinierende, heikle Sache, und Führungskräfte im Business müssen sich darüber im Klaren sein, wie der Arbeitsplatz sie beeinflusst. Amy Edmondson spricht darüber in ihrem Buch Die furchtlose Organisation.

Edmondsons Buch befasst sich mit der Idee der psychologischen Sicherheit - der Schaffung eines Umfelds, in dem sich Mitarbeiter sicher fühlen, Risiken einzugehen, ihre Gedanken freizugeben und zu lernen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen.

Dieses Buch ist wie ein Nordstern für Personalleiter und Menschen, die das Engagement ihrer Mitarbeiter fördern und Innovationen anregen wollen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, offen zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und kontinuierlich zu lernen.

Edmondson hat 20 Jahre Forschung in dieses Buch gepackt und gibt Führungskräften praktische Schritte an die Hand, um ihre Arbeitsplätze integrativ und angstfrei zu gestalten. Dieses kraftvolle Buch ist ein starkes Argument für den Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Mitarbeiter und dem Erfolg des Unternehmens.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Fördern Sie die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz: Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter sicher fühlen, wenn sie Ideen freigeben, Risiken eingehen und aus Fehlern lernen, ohne Repressalien befürchten zu müssen Behandeln Sie die Unternehmensstrategie wie einen fortlaufenden Test, nicht wie einen festen Plan: Konzentrieren Sie sich auf das Lernen in der Organisation, ermutigen Sie jeden, aktiv nach neuen Ideen zu suchen, die aktuelle Annahmen in Frage stellen, und fördern Sie kontinuierliche Verbesserungen Setzen Sie Ihre Leistungsstandards nicht herab: Schaffen Sie eine "Lern- und Hochleistungszone" am Arbeitsplatz, um frische Ideen zu fördern und die Kreativität zu unterstützen

Was die Leser sagen

Edmondsons The Fearless Organization bietet einen nützlichen Rahmen für Manager, die an der Förderung der psychologischen Sicherheit in ihrem Arbeitsumfeld interessiert sind... Ein erfrischender Aspekt von Edmondsons Rahmen ist, dass er durch 20 Jahre Forschung in verschiedenen Branchen gestützt wird. Diese Forschung zeigt, wie wichtig psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz ist: Wenn Mitarbeiter sich nicht befähigt oder ermutigt fühlen, ihre Fragen oder Bedenken anzusprechen, kann dies zu einer Kultur des Schweigens führen, die über das Scheitern von Geschäften hinausgeht und die körperliche und geistige Gesundheit der Mitarbeiter beeinträchtigt.

11. Bring Your Human To Work von Erica Keswin

Dieses Buch steht auf der Liste der meistverkauften HR-Bücher des WSJ über Amazon

Autor: Erica Keswin

Erica Keswin Anzahl der Seiten: 224

224 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass die menschliche Verbindung in Beziehungen am Arbeitsplatz fehlt?

In Bring Your Human to Work von Erica Keswin geht es darum, diese Wärme zurückzubringen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung zeigt Keswin, wie Spitzenunternehmen wie Lyft und Starbucks echte und unterstützende Arbeitsplätze schaffen.

Dieser Wall Street Journal-Bestseller ist kein typischer HR-Ted-Talk - es ist ein praktischer Leitfaden, wie Sie Ihren Arbeitsplatz sympathischer gestalten und Arbeitsgewohnheiten fördern können, die zum Erfolg des Unternehmens und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter führen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Stellen Sie das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund: Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, körperlich und geistig gesund zu sein, und erkennen Sie die Bedeutung des ganzheitlichen Wohlbefindens an Schaffen Sie Raum für persönliche Kontakte: Erkennen Sie die Bedeutung persönlicher Verbindungen in einer technologiegesteuerten Welt Animieren Sie Ihre Mitarbeiter dazu, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben: Schaffen Sie eine Kultur der sozialen Verantwortung, indem Sie das Engagement in der Gemeinschaft fördern

Was die Leser sagen

_Keswins Buch ist voll von wichtigen Erinnerungen (gestützt durch sorgfältige Recherchen), dass die Unterstützung der MENSCHEN, die mit Ihnen arbeiten, und die Bereitstellung von Tools zur Verbindung und zum Zurückgeben ein produktiveres und positiveres Arbeitsumfeld schafft. Meine persönliche Meinung: Die Kapitel über das Zurückgeben und Danken sind die wichtigsten, denn die Welt und jeder Arbeitsplatz könnte heutzutage etwas mehr Freundlichkeit und Demut gebrauchen. Aber jedes Kapitel ist voller Weisheiten und ehrlicher Perspektiven, wie unsere technologisch "vernetzte" Welt ein wenig mehr menschliche Verbindung braucht

12. Remote Not Distant: Entwerfen Sie eine Unternehmenskultur, die Ihnen hilft, in einem hybriden Arbeitsumfeld zu gedeihen von Gustavo Razzetti

Suchen Sie HR-Bücher über Remote-Arbeit? Dies ist eine gute Lektüre über Amazon

Verfasser: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Anzahl der Seiten: 328

328 Jahr der Veröffentlichung: 2022

2022 Geschätzte Lesezeit: 5-6 Stunden

5-6 Stunden Ideal für: Personalverantwortliche, die Mitarbeiter im Außendienst betreuen

Personalverantwortliche, die Mitarbeiter im Außendienst betreuen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



In einer Welt, in der Remote-Arbeit fast allgegenwärtig geworden ist, ist es klar, warum dieses HR-Buch es auf unsere Liste geschafft hat.

Remote, Not Distant ist Ihr Wegweiser zum geschäftlichen Erfolg in der Ära der Remote-Arbeit und der hybriden Arbeit. Gustavo Razzetti, CEO von Fearless Culture, gibt praktische Ratschläge zur Aufrechterhaltung einer soliden Unternehmenskultur, zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zum Aufbau psychologischer Sicherheit am digitalen Arbeitsplatz.

Dieses Buch bietet umsetzbare Ratschläge für Unternehmen, die die Zufriedenheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter in Remote-First-Organisationen steigern wollen. Es empfiehlt sogar gesunde Gewohnheiten bei der Arbeit die zu hocheffizienten, innovationsorientierten Arbeitsplätzen führen.

Egal, ob Sie neu in der Remote-Arbeit sind oder Ihre Strategien verfeinern wollen, hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um an einem modernen Arbeitsplatz erfolgreich zu sein.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Überdenken Sie die Rolle des Büros: Verstehen und akzeptieren Sie, dass das Büro als physischer Space nicht die einzige Triebfeder Ihrer Unternehmenskultur ist Machen Sie die Remote-Zusammenarbeit zum Star Ihres Geschäfts: Statten Sie Ihre Teams mit Strategien aus, um in Verbindung zu bleiben, die Zusammenarbeit zu verbessern und am digitalen Arbeitsplatz erfolgreich zu sein Bauen Sie eine florierende Kultur auf, die nicht zufällig entsteht: Fördern Sie bewusst Werte, Kommunikation und Zusammenarbeit, anstatt sich auf den Zufall zu verlassen oder davon auszugehen, dass sich die Kultur auf natürliche Weise entwickeln wird

Was die Leser sagen

Ich habe viele Bücher über Führung in der heutigen Welt der hybriden Szenarien gelesen, und dieses ist das beste. Mit über 135 Referenzen (die alle leicht verknüpft sind) ist es gründlich und präzise. Äußerst empfehlenswert. Egal, wie lange man glaubt, dass die gegenwärtigen Bedingungen noch andauern werden, dieses Buch ist nützlich!

13. Diversity in the Workplace: Augenöffnende Interviews als Anstoß für Unterhaltungen über Identität, Privilegien und Vorurteile von Bärí A. Williams

Dies ist eines der spannendsten HR-Bücher zum Thema Vielfalt am Arbeitsplatz über Amazon

Autor: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Anzahl der Seiten: 128

128 Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 2-3 Stunden

2-3 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



Um einen integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, müssen schwierige Fragen gestellt werden, und Bärí A. Williams schafft es, die meisten davon in ihrem Buch Diversity In The Workplace zu behandeln.

Williams nimmt uns mit auf eine Reise in die Vielfalt am Arbeitsplatz anhand von 25 aufschlussreichen Interviews, in denen marginalisierte Personen ihre Erfahrungen mit Ethnie, Geschlecht, LGBTQ+-Identifikation, Fähigkeiten, Alter, Religion und Kultur freigeben.

Das Besondere an diesem HR-Buch ist sein praktischer Touch. Jedes Kapitel schließt mit einem wertvollen Mitbringsel, das Sie als tool für den Wandel nutzen können. Diversity in the Workplace ist eine ausgezeichnete Lektüre für HR-Fachleute, Manager und alle, die an der Schaffung eines integrativen Arbeitsplatzes interessiert sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Hören Sie Ihren Mitarbeitern genau zu: Achten Sie aktiv auf die Probleme Ihrer Mitarbeiter und versuchen Sie, sie zu lösen Denken Sie über Vorurteile nach: Nehmen Sie sich Zeit, um über unbewusste Vorurteile nachzudenken und darüber, wie sie sich auf die Vielfalt am Arbeitsplatz auswirken Fördern Sie Empathie: Verstehen Sie die Menschen und stellen Sie eine Verbindung zu ihnen her, indem Sie die Herausforderungen und Erfolge anerkennen, denen sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Identitäten gegenüberstehen

Was die Leser sagen

_Bäri ist eine intelligente, nachdenkliche und einfühlsame Autorin. Ich finde es toll, dass sie in der Lage ist, die Geschichte der Interviewpartner unvoreingenommen und objektiv wiederzugeben. Ich habe mich selbst bzw. meine Erfahrungen in mehreren Geschichten wiedererkannt, so dass mich das Buch wirklich angesprochen hat. Ich kann die Lektüre nur empfehlen

14. The Drama-Free Workplace: Wie Sie unbewusste Voreingenommenheit, sexuelle Belästigung und ethische Verfehlungen verhindern und eine gesunde Kultur fördern können von Patti Perez

Dies ist das Buch der Personalabteilung, wenn Sie lernen wollen, mit Fehlverhalten am Arbeitsplatz umzugehen über Amazon

Verfasser: Patti Perez

Patti Perez Anzahl der Seiten: 272

272 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesezeit: 5-6 Stunden

5-6 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Wenn Sie Fehlverhalten am Arbeitsplatz aktiv angehen und das "Drama" im Keim ersticken wollen, lesen Sie The Drama-Free Workplace.

Dieses Buch, verfasst von der erfahrenen Anwältin und HR-Expertin Patti Perez, gibt Ihnen praktische Strategien an die Hand, um Dramen zu minimieren, Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften zu fördern und die Kommunikation über sensible Themen am Arbeitsplatz zu verbessern.

Mit Erkenntnissen aus über 1.200 Untersuchungen am Arbeitsplatz deckt Patti Perez alles über sexuelle Belästigung, Vorurteile, Vielfalt und ethische Probleme am Arbeitsplatz ab.

Es geht nicht nur um die Einhaltung von Gesetzen, sondern auch um die Schaffung einer gesunden Arbeitsplatzkultur, die sicher und respektvoll gegenüber allen ist. Das Buch räumt mit Mythen auf und bietet praktische Tipps, um rechtliche Fallstricke bei Problemen am Arbeitsplatz vorherzusehen und zu vermeiden.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Dramen vorhersehen und verhindern: Erkennen Sie Situationen, die zu Dramen bei der Arbeit führen können, und versuchen Sie, sie ganz zu vermeiden Emotionale Intelligenz nutzen, um über heikle Probleme zu sprechen: Seien Sie einfühlsam, wenn Sie über kontroverse Themen am Arbeitsplatz sprechen, anstatt auf juristischen Fachjargon zurückzugreifen Konzentrieren Sie sich auf wirksame Richtlinien und Schulungen: Erstellen Sie mitarbeiterfreundliche Richtlinien und setzen Sie diese durch, konzipieren Sie wirkungsvolle Schulungsprogramme und untersuchen und klären Sie Fälle von sexueller Belästigung und Fehlverhalten

Was die Leser sagen

_Dies ist ein großartiges Buch mit einer Fülle von hervorragendem Material. Patti hat tonnenweise Erfahrung auf dem juristischen und operativen Feld, wie man am besten mit der Schaffung einer positiven Arbeitskultur umgeht, die vor einer feindlichen Arbeitsumgebung schützt. Wenn Sie einen Arbeitsplatz wollen, der kreativ, unterstützend, engagiert und florierend ist, dann ist dieses Buch ein Muss. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das zu erledigen haben und dafür sorgen, dass es Ihrer Belegschaft gut geht - und zwar allen!

15. Das HR-Antwortbuch: Ein unverzichtbarer Leitfaden für Manager und Personalverantwortliche von Shawn Smith und Rebecca Mazin

Dieses Buch beantwortet all Ihre alltäglichen HR-Fragen über Amazon

Autoren: Shawn Smith und Rebecca Mazin

Shawn Smith und Rebecca Mazin Anzahl der Seiten: 288

288 Jahr der Veröffentlichung: 2011

2011 Geschätzte Lesezeit: 4-5 Stunden

4-5 Stunden Ideal für: HR-Leute aller Ebenen

HR-Leute aller Ebenen Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



Dieses Buch ist genau das Richtige, wenn Sie ein Buch brauchen, das alle personalbezogenen Fragen beantwortet. Die Verfasser Shawn Smith und Rebecca Mazin gehen auf über 200 häufige Arbeitgeberfragen ein, die von der Einstellung und Disziplin bis hin zu Personalabbau und Vergütung reichen.

Dieses HR-Buch ist praktisch randvoll mit praktischen Lösungen für alltägliche Probleme im Personalmanagement und Best Practices der Branche. Außerdem enthält es Checklisten als Bonus.

Das HR-Antwortbuch ist ein unverzichtbares Buch für Fachleute, die einen schnellen Ratgeber für Probleme am Arbeitsplatz suchen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Klare Richtlinien sind unverzichtbar: Ohne klar definierte und angemessen kommunizierte Richtlinien, an denen sich Management und Mitarbeiter orientieren können, kann eine Organisation nicht erfolgreich arbeiten Das Gehalt ist nicht entscheidend: Hochqualifizierte Talente legen oft mehr Wert auf das Arbeitsumfeld, die Sozialleistungen und die Unternehmenskultur eines potenziellen Arbeitgebers als auf das angebotene Gehalt Aufbau einer Kultur des kontinuierlichen Lernens: Effektive und ständige Fortbildung und Entwicklung sind entscheidend, um Ihre Mitarbeiter produktiv und auf dem neuesten Stand zu halten

Was die Leser sagen

Dieses Buch ist wirklich eine Antwort! Es enthält ausführliche Antworten auf die wichtigsten HR-Richtlinien und -Verfahren in fast allen Bereichen der Personalabteilung. Oh, und wussten Sie, dass es auch für Guthaben zur Rezertifizierung qualifiziert, wenn Sie ein SHRM-zertifizierter Fachmann sind? Ja, das ist richtig. Dieses Buch ist 3 Guthaben für die Rezertifizierung wert, wenn Sie nach der Lektüre ein Online-Quiz (SHRM eLearning) absolvieren...

