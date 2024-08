Mural vs. Microsoft Whiteboard: Welches Whiteboard-Tool ist das Beste?

Wenn Sie ein verteiltes Team in verschiedenen Teilen der Welt sind und versuchen, Ideen zu vermitteln, kommt Ihnen ein Tool für die digitale Zusammenarbeit zu Hilfe, das Sie alle miteinander verbindet und den Informationsfluss aufrechterhält.

Mural und Microsoft Whiteboard sind zwei beliebte Tools, mit denen Sie und Ihr Team gemeinsam an Whiteboards und Flussdiagrammen arbeiten können - egal, wo Sie sind.

Sie wollen sich für eines der beiden entscheiden? Die Wahl ist nicht leicht.

Mural verfügt über dynamische Vorlagen und lässt sich mit Plattformen wie Google Drive integrieren, damit Sie Ihre digitalen Zeichnungen speichern können. Microsoft Whiteboard bietet eine endlose Leinwand und eine enge Integration mit Microsoft-Produkten, sodass Sie Ihre Arbeitsabläufe nicht ändern müssen, auch wenn Ihr Stapel mit anderen Tools wächst.

Lassen Sie uns herausfinden, welches Tool besser zu Ihrem Team passt.

Was ist Mural?

über Wandbild Mural ist ein digitales Kollaborationstool, das eine lebendige, benutzerfreundliche Leinwand für Teams zum Brainstorming, zur Planung und zur Durchführung ihrer innovativsten Projekte bietet.

Mit Mural können Teams aus verschiedenen Branchen - Design, Technik oder Marketing - in Echtzeit zusammenarbeiten, unabhängig von ihrem jeweiligen Standort. Mit den umfangreichen Vorlagen können Sie strukturierte Brainstorming-Sitzungen, strategische Planung und alles dazwischen durchführen.

Die Integrationsfunktionen von Mural mit anderen wichtigen Plattformen wie Microsoft Teams und Google Drive helfen Ihnen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Dateien, Feedback und Aktualisierungen problemlos auszutauschen.

Ganz gleich, ob Sie an einem kleinen Projekt arbeiten oder komplexe Prozesse verwalten, mit dem flexiblen und ansprechenden Arbeitsbereich von Mural können Sie die Produktivität Ihres Teams steigern und Ihre gemeinsame Vision verwirklichen.

Mural-Funktionen

Die Toolbox von Mural ist vollgepackt mit Funktionen, die die Teamarbeit einfach und ansprechend gestalten. Werfen wir einen Blick auf einige einzigartige Funktionen:

1. Zusammenarbeit in Echtzeit

über Wandbild Die Echtzeit-Kollaborationsfunktion von Mural bringt Ihr globales, verstreutes Team zusammen. Sie können Aktualisierungen in Echtzeit sehen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Es ist, als würden Sie im selben Raum arbeiten, egal wo Sie sind.

Diese Funktion ist entscheidend für schnelle Projekte, die sofortiges Feedback und iterative Designprozesse erfordern. Sie verbessert die Fähigkeit Ihres Teams, schnell und effektiv auf Änderungen zu reagieren.

2. Gebrauchsfertige Vorlagen

über Wandbild Eine der aufregendsten Funktionen von Mural ist die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Das sind nicht einfach nur Vorlagen, sondern sie sind dazu gedacht, Ihr Projekt in Gang zu bringen, egal ob Sie nur ein Brainstorming machen, einen Sprint planen oder eine SWOT-Analyse durchführen.

Die Bibliothek hilft Ihnen zeit zu sparen und fördern die Konsistenz zwischen den Projekten, so dass die Arbeitsabläufe nicht mehr von Grund auf neu erstellt werden müssen.

Mit Mural können Sie sich direkt an die Arbeit machen, auf die es ankommt - mit einem Framework, das nachweislich Produktivität und Kreativität fördert.

3. Digitale Haftnotizen

über Wandbild Mit den Haftnotizen von Mural können Sie und Ihre Teammitglieder Ideen schnell notieren und auf einem virtuellen Whiteboard organisieren.

Diese Funktion ist praktisch für visuelle Denker, da sie hilft, Gedanken zu kategorisieren, für Ideen zu stimmen und Aufgaben zu priorisieren.

Die Einfachheit von Haftnotizen in Kombination mit der Leistungsfähigkeit der digitalen Organisation verbessert die Fähigkeit Ihres Teams, effektiv zu brainstormen, und erleichtert es, Konzepte zu visualisieren und Entscheidungen schneller zu treffen.

4. Reibungslose Integration

über Wandbild Die Integration mit anderen Tools ist der Punkt, an dem Mural wirklich glänzt. Es lässt sich mit mehreren Plattformen verbinden, darunter Microsoft Teams, Google Drive und Slack.

Wenn Ihr Team in anderen Ökosystemen arbeitet, aber nach einem verbesserten Whiteboarding-Erlebnis sucht, sollten Sie diese Interoperabilität ausprobieren.

Sie vereinfacht die Übertragung von Informationen und zentralisiert die Kommunikation, wodurch es einfacher wird, eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihre Projekte zu erhalten.

Mit Mural verbringen Sie weniger Zeit mit dem Jonglieren von Anwendungen und können sich stattdessen auf die Zusammenarbeit und die Ausführung konzentrieren.

Mural Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Team+: $12/Mitglied pro Monat

$12/Mitglied pro Monat Business: $17.99/Mitglied pro Monat (jährliche Abrechnung)

$17.99/Mitglied pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Microsoft Whiteboard?

über Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard ist ein Tool für die digitale Zusammenarbeit, das wie ein virtuelles Whiteboard funktioniert. Im Gegensatz zu einem physischen Whiteboard bietet Microsoft Whiteboard eine unendliche Leinwand, auf der geschrieben, gezeichnet, Bilder und Haftnotizen hinzugefügt werden können. Die unendliche Leinwand bedeutet, dass Sie immer genug Platz haben, um Ihre Ideen zu notieren.

Und wenn Sie gerne mit einem Stift arbeiten, werden Sie die intuitiven Stift- und Touch-Funktionen zu schätzen wissen. Funktionen wie verschiedene Stifttypen und -farben, Formen und Vorlagen sorgen für ein natürliches Schreib- und Zeichenerlebnis.

Als Teil der Microsoft-Suite von Produktivitätssoftware und -tools gewährleistet es ein Niveau an Interoperabilität und Sicherheit, das Unternehmen erwarten. Das macht ihn zu einer überzeugenden Wahl für Unternehmen, die Microsoft-Produkte fest im Einsatz haben.

Microsoft Whiteboard-Funktionen

Mit seinen abgerundeten Funktionen verwandelt Microsoft Whiteboard Ihren digitalen Arbeitsbereich in einen dynamischen Raum für Ideen, Strategien und Teamarbeit.

1. Intuitive Tinte

über Microsoft Whiteboard Mit dem intuitiven Tintentool von MS Whiteboard, das das flüssige Arbeiten mit einem Stift auf Papier nachahmt, können Sie mit Präzision und Leichtigkeit skizzieren, kritzeln und schreiben.

Sie können Dokumente mit Anmerkungen versehen, Bilder verwenden, Diagramme erstellen oder während einer Brainstorming-Sitzung Notizen aufzeichnen. Sie können auch handschriftliche Notizen machen, die in Text umgewandelt werden, um sie leichter organisieren und weitergeben zu können. Die intuitive Tintenfunktion macht Microsoft Whiteboard zu einem moodboard-Software für visuelle Denker.

2. Grenzenloser Arbeitsraum

über Microsoft Whiteboard Treten Sie ein in eine Welt, in der Ihre Ideen keine Grenzen kennen - mit der unendlichen Leinwand von Microsoft Whiteboard. Diese Funktion definiert das Konzept des Raums in der digitalen Zusammenarbeit neu und ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, Ihre Gedanken zu erweitern, ohne dass Ihnen der Platz ausgeht.

Die unendliche Leinwand sorgt dafür, dass Sie jedes Detail festhalten können - perfekt für komplexe Brainstorming-Sitzungen oder umfangreiche Projektplanungen. Es ist, als ob Sie eine endlose digitale Papierrolle hätten, die sich mit Ihrer Kreativität mitbewegt.

3. Nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem

über Microsoft Whiteboard Mit den nahtlosen Integrationsfunktionen von Whiteboard können Sie das gesamte Potenzial des Microsoft-Ökosystems nutzen.

Von der mühelosen Synchronisierung mit Office 365-Dokumenten bis hin zur direkten Verknüpfung mit MS Teams für die Zusammenarbeit in Echtzeit - diese Funktion stellt sicher, dass Whiteboard perfekt in Ihren Workflow passt.

Es geht darum, die Produktivität zu steigern, ohne die Arbeitsweise Ihres Teams zu stören, und die Zusammenarbeit mühelos und effektiv zu gestalten.

4. Intelligente Erkennung

über Microsoft Whiteboard Mit der intelligenten Erkennungsfunktion von Microsoft Whiteboard können Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen verbessern. Mit diesem intelligenten Tool, das grobe Skizzen in klare, präzise Formen und Diagramme verwandelt, sehen Ihre Ideen ordentlich und professionell aus.

Ganz gleich, ob Sie Prozesse skizzieren, Brainstorming betreiben oder einfach nur kritzeln - die intelligente Erkennung macht es Ihnen leicht, sich auf die Qualität Ihrer Gedanken, Ideen und Inhalte zu konzentrieren und nicht auf die Qualität Ihrer Skizzen und Zeichnungen.

Diese Funktion ist hervorragend geeignet, um Ihre Gedanken schnell zu ordnen und die Übersichtlichkeit Ihrer gemeinsamen Projekte zu verbessern.

Microsoft Whiteboard Preise

Kostenlos

Microsoft 365 Business Basic: $6/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet)

$6/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet) Microsoft 365 Business Standard: $12,5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$12,5/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Premium: $22/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$22/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Apps für Unternehmen: $8,25/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Funktionen im Vergleich

Hier ist ein kurzer Vergleich der Funktionen von Mural mit denen von Microsoft Whiteboard, zwei führenden design-Thinking-Tools .

1. Zusammenarbeit in Echtzeit

Da Remote-Teams immer mehr zur Norm werden, müssen Whiteboard- und Flussdiagramm-Tools über robuste Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit verfügen. Wir werden sehen, welches Tool für Sie in diesem Bereich am besten geeignet ist.

Wandbild

Mit Mural ist die Zusammenarbeit in Echtzeit ein Kinderspiel. Es bietet einen gemeinsamen Raum, in dem die Teammitglieder sehen können, wie sich die Beiträge der anderen in Echtzeit entwickeln. Sie können Kommunikationstools wie Kommentare und Chats nutzen und sogar mit einer Laserpointer-Funktion die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche der Leinwand lenken.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard lässt sich in Microsoft Teams integrieren und bietet Microsoft-Nutzern ein kollaboratives Erlebnis.

Obwohl beide Tools eine solide Echtzeit-Zusammenarbeit bieten, hängt die Wahl möglicherweise von Ihrem bestehenden Workflow ab. Bevorzugen Sie Microsoft Whiteboard, wenn Ihr Unternehmen bereits auf andere Microsoft-Produkte zurückgreift.

Wenn Sie jedoch einen plattformunabhängigen Ansatz bevorzugen, bietet Mural eine Vielzahl von Funktionen für die Zusammenarbeit, die gut mit verschiedenen Tools und Diensten zusammenarbeiten.

2. Vorlagen

Mural und Microsoft Whiteboard bieten Vorlagen, die die Planung erheblich beschleunigen können.

Wandbild

Mural bietet verschiedene Vorlagen, die auf unterschiedliche Branchen und Projektanforderungen abgestimmt sind. Von agile Sprints zu einfühlungsvermögen Karten diese Vorlagen lassen sich schnell anpassen und ermöglichen es Ihnen, gemeinsame Sitzungen mit einem strukturierten Ansatz zu beginnen.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard bietet ebenfalls Vorlagen, konzentriert sich aber auf die Integration mit anderen Microsoft-Tools, um Konsistenz und Kompatibilität innerhalb der Microsoft-Suite zu gewährleisten, z. B. für Teams, die Office 365 verwenden.

Mural hat mit einer größeren Auswahl an Vorlagen die Nase vorn, während die Stärke von Microsoft Whiteboard in der Integration mit der Microsoft-Suite liegt.

3. Unendliche Leinwand

An welcher Art von Projekten arbeiten Sie? So lässt sich feststellen, ob Sie eine unendliche Leinwand benötigen.

Wandbild

Mural bietet eine große Leinwand, aber sie ist nicht wirklich unendlich. Für die meisten Projekte und gemeinsamen Sitzungen ist sie jedoch mehr als ausreichend, und Sie erhalten reichlich Platz, um eine Vielzahl von Ideen und Beiträgen zu dokumentieren.

Microsoft Whiteboard

Die unendliche Arbeitsfläche von Microsoft Whiteboard eignet sich perfekt für die Abbildung komplexer Diagramme oder umfangreicher Arbeitsabläufe.

Sie ermöglicht es Teams, ihren Arbeitsbereich ständig zu erweitern, eine Funktion, die besonders für komplizierte und umfangreiche Brainstormings nützlich ist.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Wer ist der Champion?

Das Urteil im Kräftemessen zwischen Mural und Microsoft Whiteboard hängt letztlich davon ab, was Ihr Team am meisten schätzt.

Wenn die Integration in das Microsoft-Ökosystem und eine unendliche Arbeitsfläche oberste Priorität haben, geht Microsoft Whiteboard als klarer Sieger hervor. Es eignet sich hervorragend für Teams, die bereits mit der Microsoft-Toolsuite arbeiten, und bietet einen grenzenlosen Raum für die Zusammenarbeit.

Mural hingegen triumphiert mit seiner umfangreichen Auswahl an Vorlagen und seinen robusten Integrationsfunktionen für alle Plattformen, nicht nur für Microsoft-Tools. Es ist die erste Wahl für Teams, die umfassende Funktionen benötigen, die viele Projekttypen unterstützen, insbesondere in entfernten Umgebungen.

Im Wesentlichen ist Microsoft Whiteboard die erste Wahl, wenn es um unendliche Skalierbarkeit innerhalb einer vertrauten Plattform geht, während Mural der Allrounder ist, der bereit ist, komplexe, vielfältige Teamprojekte mit Ihnen zu bewältigen.

Entscheiden Sie sich für Microsoft Whiteboard, wenn Sie eine reibungslose Microsoft-zentrierte Erfahrung wünschen, oder für Mural, wenn Sie eine vielseitige und funktionsreiche Plattform suchen.

Mural Vs. Microsoft Whiteboard auf Reddit

Einblicke von Reddit zeigen, dass Mural ideal für komplexe Aufgaben ist, während Microsoft Whiteboard eine einfachere Alternative für Teams-Benutzer ist.

In einem Kommentar eines Reddit-Benutzers wurde hervorgehoben, wie Mural die qualitative Analyse aus der Ferne unterstützt und damit seine Stärke bei der Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit demonstriert.

wir haben dies vor kurzem für die Durchführung eines Projekts verwendet analyse der Arbeitsabläufe_ mit unserem Team in China, der EU und den USA."

Der Benutzer wies auch darauf hin, dass Mural ein kostenpflichtiges Abonnement für die Erstellung von Boards mit kostenloser Zusammenarbeit von Gästen anbietet, was seinen teamfreundlichen Ansatz unterstreicht. Der Benutzer riet auch, dass, falls Sie auf der Suche nach einem Mural-Alternative beachten Sie die einzigartigen Merkmale und Vorteile eines jeden Tools.

Umgekehrt schätzten die Nutzer von Microsoft Whiteboard die einfache Integration mit Teams und das Angebot einer schnörkellosen Option für Nutzer, die bereits im Microsoft-Ökosystem sind.

Die Entscheidung zwischen den beiden hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe ab.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Microsoft Whiteboard vs. Mural

Mit ClickUp Teams zusammenbringen und zusammenarbeiten

Wenn Sie noch unentschlossen sind und auf der Suche nach alternativen zu Microsoft Whiteboard und Mural, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Mit ClickUp erhalten Sie Zugang zu einem Mehrzweck-Whiteboard mit vielen Funktionen und einem einheitlichen Arbeitsbereich für die Verwaltung Ihrer Projekte, für die Zusammenarbeit im Team und für die einfache Verfolgung des Fortschritts.

Die Vielseitigkeit von ClickUp ist ideal für alle, die ihren digitalen Arbeitsbereich entrümpeln und sich auf die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren möchten.

ClickUp Whiteboards: Visualisieren Sie Ideen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Schaffen Sie die perfekte Leinwand für Teamideen und Arbeitsabläufe mit ClickUp Whiteboards

Fällt es Ihnen schwer, die Ideen Ihres Teams auf eine visuell ansprechende und umsetzbare Weise festzuhalten? ClickUp-Whiteboards bieten eine leistungsstarke Lösung, mit der Sie visuell und effektiv zusammenzuarbeiten ohne Abstriche bei der Klarheit oder Professionalität.

Stellen Sie sich einen unbegrenzten Arbeitsbereich vor, in dem Ihr Team Brainstorming betreiben, Projekte planen und Lösungen entwerfen kann - alles in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie ein neues Projekt planen oder ein Brainstorming für ein Produktdesign durchführen - mit ClickUp Whiteboards müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln, sondern können Ihren Workflow optimieren und die Effizienz maximieren.

Umwandlung von Brainstorming-Ideen in umsetzbare Aufgaben direkt auf dem Whiteboard

Verknüpfen Sie Dokumente und fügen Sie Kommentare hinzu, um alle wichtigen Informationen organisiert und leicht zugänglich zu halten

Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass jedes Teammitglied seinen Beitrag leisten kann und gehört wird

ClickUp Whiteboards fördern die nahtlose Teamarbeit und ermöglichen es Ihrem Team, Ideen gemeinsam zu entwickeln, zu verbessern und weiterzuentwickeln.

ClickUp Mind Maps: Organisieren Sie Ihre Gedanken

Visualisieren Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mind Maps

Brainstorming ist eine Kunst, und ClickUp Mind Maps sind die Leinwand. Sie bieten eine dynamische Möglichkeit, Ihre Gedanken zu erfassen und zu verknüpfen, indem sie komplexe Ideen in überschaubare Teile zerlegen und so für mehr Klarheit und Verständnis sorgen.

Erfassen Sie flüchtige Ideen und komplizierte Zusammenhänge ganz einfach mit einer flexiblen Drag-and-Drop-Oberfläche. Verwenden Sie die aufgabenbasierten Mind Maps, um Arbeitsabläufe zu verbinden und anzupassen.

Für kreativere Arbeiten oder erste Diskussionen in einem Projekt können Sie mit knotenbasierten Mind Maps Diagramme erstellen. Machen Sie ein freies Brainstorming und setzen Sie Ihre Ideen dann direkt in umsetzbare Aufgaben auf der Karte um. Sobald Sie die Diagramme fertiggestellt haben, können Sie Aufgaben direkt aus der Map erstellen.

Ganz gleich, ob Sie eine Markteinführung planen oder eine Marketingkampagne ausarbeiten, die Mind Maps von ClickUp helfen Ihnen, das große Ganze zu sehen, ohne die Details aus den Augen zu verlieren.

ClickUp bietet auch viele mindmap-Vorlagen die Ihr Denken und Planen verändern können.

ClickUp Whiteboard-Vorlagen: Ihre Blaupause für den Erfolg

Planen Sie alles ganz einfach mit den Whiteboard-Vorlagen von ClickUp

Warum bei Null anfangen, wenn man auf den Schultern von Riesen stehen kann? ClickUp's Whiteboard-Vorlagen sind Ihre Abkürzung zur Produktivität und bieten eine Reihe von vorgefertigten Formaten für jeden Bedarf.

Organisieren und kollaborieren Sie mit der Matrix Whiteboard-Vorlage von ClickUp

DieClickUp Matrix Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen, Aufgaben nach Aufwand und Wichtigkeit zu priorisieren. Mit diesem visuellen Werkzeug können Sie eine Strategie für ein Problem oder ein Konzept entwickeln und Entscheidungen treffen

Planen Sie Ihre Produktentwicklung mit ClickUp's Roadmap Whiteboard Template

ClickUp's Roadmap Whiteboard-Vorlage ebnet den Weg für klare, umsetzbare Projektzeitpläne. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über den Lebenszyklus eines Projekts und nutzen Sie die Daten, um Entscheidungen für zukünftige Projekte zu treffen

Verfolgen Sie Ihre Forschung von Anfang bis Ende mit ClickUps Whiteboard-Vorlage für Forschung

DieClickUp Forschung Whiteboard Vorlage hilft Ihnen, Ihre Erkenntnisse und Einsichten zu organisieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Es ist eine großartige Vorlage für die Aufzeichnung der Informationen aus Usability-Tests und Verbraucherinterviews

Bleiben Sie organisiert und auf dem Laufenden über Fortschritte, Meilensteine und Aufgaben mit ClickUps Whiteboard-Vorlage für Projekt-Updates

ClickUp's Projekt Update Whiteboard Vorlage hält alle Beteiligten über die neuesten Projektentwicklungen auf dem Laufenden. Verwenden Sie es, um einen Überblick über den Budgetstatus und Probleme zu erhalten

Mit Funktionen, die jeden Aspekt des Projektmanagements und der Teamzusammenarbeit abdecken, ist ClickUp mehr als ein würdiger Anwärter für ein großartiges Whiteboarding-Tool - es ist oft die beste Wahl für Teams, die ihr Potenzial maximieren wollen.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Unbegrenzt: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Benutzer pro Monat verfügbar

Finden Sie den perfekten Partner für Ihr Team

Die Wahl zwischen Mural und Microsoft Whiteboard hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Teams ab. Wenn Sie mit einer breiteren Palette von Tools arbeiten möchten, ist Mural vielleicht die richtige Wahl; wenn Sie Microsoft Office optimal nutzen möchten, sollten Sie sich für Microsoft Whiteboard entscheiden.

Unabhängig davon, ob Sie die Vielseitigkeit von Mural oder die Integration in das Microsoft-Ökosystem von Microsoft Whiteboard bevorzugen, bietet die umfassende Funktionssuite von ClickUp das Beste aus beiden Tools für die Zusammenarbeit beste Whiteboard-Software können Sie wählen. Für ClickUp anmelden und entdecken Sie den besten Weg, Ideen zu teilen und in die Realität umzusetzen.