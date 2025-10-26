Erstellen Sie eine überzeugende Präsentation für Clients: Tipps, Tricks und Strategien

Client-Präsentationen können eine einschüchternde Erfahrung sein.

Sie müssen Ihre Clients davon überzeugen, dass Sie gut zu ihrer Marke passen und die beste Lösung für ihr Problem haben. Dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihnen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.

Da viele verschiedene Elemente eine Rolle spielen, ist es eine Herausforderung, ansprechende und relevante Präsentationen zu erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Strategien in diesem Leitfaden eine erfolgreiche Präsentation für Clients durchführen.

Die Bedeutung einer Präsentation für Clients

Eine Client-Präsentation soll potenziellen Kunden einen guten Eindruck von Ihrer Fachkompetenz vermitteln. Sie hilft ihnen zu erkennen, wie eine Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen könnte und welchen Wert Sie ihnen bieten können.

Wenn sie gut geplant und durchgeführt wird, kann eine informative Kundenpräsentation Ihnen helfen:

Präsentieren Sie Ihre Arbeit in einem fesselnden Format

Vermitteln Sie potenziellen Clients Ihren Wert

Informieren Sie einen bestehenden Client über den erzielten Fortschritt

Schließen Sie Projekte ab und analysieren Sie, was gut gelaufen ist und was nicht

Eine effektive Kommunikation mit Clients ist heute eine der wichtigsten Fähigkeiten für Vertriebs- und Business-Leute.

5 wesentliche Schritte für einen erfolgreichen Auftritt bei einem Client

Das Erstellen ansprechender Präsentationen für Clients ist harte Arbeit, ganz gleich, ob Sie ein Verkaufsgespräch führen oder eine kreative Diashow präsentieren möchten.

Nutzen Sie diese fünfstufige Checkliste bei der Erstellung von Präsentationen und schaffen Sie einen Wert für die Zeit Ihrer Clients:

Schritt 1. Recherchieren und Planen Sie das Pitch

Sie kennen Ihre Arbeit vielleicht in- und auswendig, aber Ihr potenzieller Client muss erst noch von einer Zusammenarbeit mit Ihnen überzeugt werden.

Aus diesem Grund beginnt der wichtigste Teil einer effektiven Kundenpräsentation mit Recherche und Planung.

Schauen Sie sich Folgendes an:

Wer Ihre Zielgruppe (für die Präsentation) ist und welche Ziele diese verfolgt

Alles über Ihren potenziellen Client, einschließlich seiner Probleme, Inspirationen, Interessen und mehr

So gehen Sie auf die wichtigsten Ziele, Hindernisse und Probleme Ihrer Clients ein

Das Geschäft, die Teamgröße und die Branche (sowie die Art und Weise, wie Ihre Produkte/Dienstleistungen deren Vision unterstützen)

Nun stellt sich die Frage: Wo finden Sie diese Daten?

Schauen Sie sich unbedingt Folgendes an:

Die LinkedIn-Seite und die Website des Clients für Informationen zu dessen aktuellem Angebot

Lassen Sie sich von Ihren früheren Präsentationen inspirieren – insbesondere, wenn Sie Clients aus derselben Branche betreut haben

Die „Über uns“-Seite und die Online-Videos des Clients helfen Ihnen dabei, den idealen Tonfall und die Themen Ihrer Präsentation besser zu verstehen.

Diese Vorlage herunterladen Sammeln Sie Kundeninformationen mit der ClickUp-Vorlage „Agency/Client Discovery Document“

Sobald Sie alle Informationen darüber haben, was Ihre Clients bewegt, helfen Sie ihnen, die Daten zu verstehen – strukturieren und formatieren Sie die wichtigsten Punkte, die Sie vermitteln möchten, mit ClickUp Brain.

Nutzen Sie diesen intelligenten Assistenten, um eine Präsentation zu erstellen, mit der Sie Ihre Ziele bei potenziellen Clients schneller erreichen.

Verwenden Sie ClickUp AI-Vorgaben, um ansprechende Präsentationen für Clients in Stichpunkten zu verfassen

Als Nächstes sollten Sie das Meeting mit dem Client nutzen, um zu erläutern, warum Ihre Marke genau das Richtige für den Client ist:

Beginnen Sie damit, die Probleme Ihrer Kunden anzuerkennen, ihnen zu zeigen, dass Sie sie verstehen, und dabei Vertrauen aufzubauen

Stellen Sie anschließend Fragen und finden Sie heraus, ob es dringende Probleme gibt, die gelöst werden müssen.

Stellen Sie Ihr Angebot als die ultimative Lösung für die Probleme Ihres Clients vor und verknüpfen Sie Ihr Produkt mit dessen unmittelbaren Bedürfnissen.

Schritt 2. Erstellen Sie aus Ihrer Präsentation einen Marketing-Trichter

Ihre Präsentation benötigt ein konkretes Ziel, um Fokus und Richtung zu gewährleisten. Möchten Sie, dass der Client den Vertrag unterzeichnet? Oder möchten Sie vielleicht, dass er sich für eine Demo anmeldet?

So oder so müssen Sie genau wissen, zu welcher Handlung Sie Ihre Kunden bewegen möchten.

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihre Präsentation in einen Marketing-Trichter umwandeln können:

Bauen Sie Ihre Präsentation auf einer fesselnden Geschichte auf, um das Publikum zu begeistern

Überhäufen Sie den potenziellen Kunden nicht mit Unmengen an Informationen

Achten Sie darauf, dass Ihre Präsentation auf den Punkt kommt, und vermeiden Sie es, um den heißen Brei herumzureden.

Übernehmen Sie die Leitung Ihres Meetings und sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Clients auf die aktuelle Unterhaltung konzentrieren

Gestalten Sie Ihre Präsentation mit einem klaren Aufbau: Einleitung: Stellen Sie vor, was präsentiert wird, warum Sie präsentieren und was der Client von der Zusammenarbeit erwarten kann. Hauptteil: Ergänzen Sie Ihre Erzählung mit visuellen Elementen und schaffen Sie einen ästhetischen Wert. Schluss: Informieren Sie den Client über die nächsten Schritte und fügen Sie einen passenden Aufruf zum Handeln hinzu.

Einleitung: Stellen Sie vor, was präsentiert wird, warum Sie die Präsentation halten und was der Client von der Zusammenarbeit erwarten kann.

Mitte: Ergänzen Sie Ihre Geschichte mit visuellen Elementen und schaffen Sie einen ästhetischen Wert

Abschluss: Informieren Sie den Kunden über die nächsten Schritte und fügen Sie einen entsprechenden Aufruf zum Handeln hinzu.

Einleitung: Stellen Sie vor, was präsentiert wird, warum Sie die Präsentation halten und was der Client von der Zusammenarbeit erwarten kann.

Mitte: Ergänzen Sie Ihre Geschichte mit visuellen Elementen und schaffen Sie einen ästhetischen Wert

Abschluss: Informieren Sie den Kunden über die nächsten Schritte und fügen Sie einen entsprechenden Aufruf zum Handeln hinzu.

Verwenden Sie die vorgefertigte ClickUp-Präsentationsvorlage und passen Sie sie nach Ihren Wünschen benutzerdefiniert an.

Diese Vorlage herunterladen Die Präsentationsvorlage von ClickUp eignet sich hervorragend für Anfänger

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie die Abschnitte Ihrer Präsentation ganz einfach mit einer klaren Struktur von Anfang bis Ende

Holen Sie sich vor der endgültigen Präsentation Feedback von den Schlüssel-Stakeholdern ein

Behalten Sie die Nachverfolgung aller Aufgaben rund um die Präsentation an einem Ort

Schritt 3. Nutzen Sie visuell ansprechende Inhalte, um Ihre Geschichte zu vermitteln

Zu viel Text auf Ihren Folien macht diese langweilig und überfordert Ihr Publikum.

Nutzen Sie daher bei Präsentationen visuelle Hilfsmittel wie Infografiken, Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Bilder, handgezeichnete Illustrationen usw. als Ihre zuverlässigen Helfer.

Diese visuellen Elemente bieten folgende Vorteile:

Die Aufmerksamkeit Ihrer Clients gewinnen und aufrechterhalten

Die Bedürfnisse des Clients visuell auf das Produkt/die Dienstleistung der Marke abstimmen

Auflockern textlastiger Folien für eine bessere Fokussierung

Komplexe Informationen in leicht verständliche Daten umwandeln

Nutzen Sie ClickUp-Whiteboards als Arbeitsfläche, um eine visuelle Präsentation für Ihr Meeting zu erstellen und Ihren Clients Ihren Wert zu demonstrieren.

Gestalten Sie Ihre Präsentationsgrafiken mit ClickUp Whiteboard

Schritt 4. Fördern Sie die gegenseitige Unterhaltung

Ob es sich um ein Verkaufsgespräch oder ein EinführungsMeeting handelt – es ist wichtig, das Interesse Ihres Publikums aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Ihre Präsentation darf kein Monolog sein.

Wenn die Präsentation erledigt ist, ist es daher wichtig, einen gegenseitigen Austausch zu fördern.

So ist es zu erledigen:

Vermeiden Sie Small Talk und betonen Sie stattdessen, warum das Konto des Clients für Sie wichtig ist

Holen Sie Feedback ein, indem Sie Fragen stellen wie: Haben Sie Fragen an uns? Sehen Sie unser Produkt/unsere Dienstleistung als zufriedenstellende Lösung für Ihre Bedürfnisse? Wie arbeiten wir als Partner zusammen und bringen dieses Projekt voran?

Haben Sie Fragen an uns?

Sehen Sie unser Produkt/unsere Dienstleistung als eine zufriedenstellende Lösung für Ihre Bedürfnisse an?

Wie arbeiten wir als Partner zusammen und bringen dieses Projekt voran?

Motivieren Sie Ihr Publikum, Fragen zu stellen, und unterstützen Sie sie bei ihren Abfragen – sei es in Bezug auf Umfang, Kosten, Zeitleisten und so weiter

Haben Sie Fragen an uns?

Sehen Sie unser Produkt/unsere Dienstleistung als eine zufriedenstellende Lösung für Ihre Bedürfnisse an?

Wie arbeiten wir als Partner zusammen und bringen dieses Projekt voran?

Schritt 5. Legen Sie klare nächste Schritte fest, um Ihre Präsentation zu schließen

Zu einem effektiven Kundenmanagement gehört es, am Ende des Meetings klare nächste Schritte festzulegen.

Wenn Sie das Meeting offen enden lassen, erhalten Sie möglicherweise keine Rückmeldung von Ihrem Publikum.

So wecken Sie beim Abschluss der Präsentation die richtigen Erwartungen bei Ihrem Client:

Skizzieren Sie, was der Kunde als Nächstes zu erledigen hat

Seien Sie offen und direkt, wenn es darum geht, wie und wann Sie Folgeanrufe tätigen werden

Geben Sie dem Client einen festen Termin vor und halten Sie ihn stets auf dem Laufenden

Wichtige Elemente, die in einer Präsentation für Clients enthalten sein sollten

Frischen Sie Ihre Fähigkeiten bei Client-Präsentationen auf und sorgen Sie mit diesen unverzichtbaren Elementen für den Erfolg Ihrer Präsentation:

1. Detaillierte Recherche über die Clients

Nutzen Sie primäre und sekundäre Forschungsmethoden, um Informationen über die Probleme Ihrer Clients zu sammeln.

Beantworten Sie bei Ihrer Recherche folgende Fragen:

Was sind die kurz- und langfristigen Ziele des Clients?

Mit welchen Problemen sind sie derzeit in ihrer Branche konfrontiert?

Wie misst der Client den Erfolg?

Profi-Tipp: Nutzen Sie Quellen wie Unternehmenswebsites, Geschäftsberichte, Fachpublikationen und Social-Media-Plattformen, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Investieren Sie in eine Software für das Onboarding der Clients, um Ihre Recherchen effizient zu organisieren und zu präsentieren.

2. Probleme der Clients

Indem Sie auf die aktuellen Herausforderungen Ihres Clients eingehen, zeigen Sie, dass Sie dessen unmittelbare Bedürfnisse verstehen, und stellen damit Ihre Relevanz unter Beweis.

Informieren Sie sich gründlich über die jüngsten Aktivitäten Ihres Clients, um aktuelle Herausforderungen zu identifizieren, mit denen er möglicherweise zu kämpfen hat. Führen Sie außerdem Gespräche mit Ihren wichtigsten Stakeholdern, um deren Meinungen einzuholen. Darüber hinaus können Sie Projekt-Kickoff-Vorlagen nutzen, um von Anfang an Informationen über Ihre Clients zu erfassen.

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für den Projektstart bietet eine Struktur, um Erwartungen festzulegen, Rollen zu klären, Aufgaben zu delegieren und Zeitleisten zu verstehen.

3. Belege

Ihre Belege untermauern Ihre Aussagen und stärken Ihre Glaubwürdigkeit, indem sie Ihre Erfolgsbilanz und Erfolgsgeschichten hervorheben. So präsentieren Sie diese:

Sammeln Sie Fallstudien, Kundenreferenzen und Leistungsdaten, die die Wirksamkeit Ihrer Lösungen in der Branche belegen

Strukturieren Sie Ihre Präsentation so, dass Sie diese Belege strategisch einbauen, und heben Sie sie an entscheidenden Stellen hervor, um Ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern.

Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Diagramme oder Grafiken, um Ihre Argumente zu veranschaulichen und ihnen mehr Wirkung zu verleihen

4. Aufruf zum Handeln

Ein klarer Aufruf zum Handeln weist Ihren Client auf die nächsten Schritte hin, die er nach der Präsentation unternehmen sollte, und führt ihn zu einer Entscheidung.

Um ihnen diesen Prozess zu erleichtern:

Legen Sie das gewünschte Ergebnis klar dar, sei es die Vereinbarung eines Meetings, die Unterzeichnung eines Vertrags oder der Beginn einer Testphase.

Bieten Sie dem Client mehrere Möglichkeiten, die gewünschte Aktion durchzuführen, und machen Sie es ihm so einfach wie möglich, den nächsten Schritt zu tun.

Nehmen Sie im Anschluss umgehend Kontakt auf, um den Aufruf zum Handeln zu bekräftigen und bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu leisten.

5. Erwartete Investition und Zeitleiste

Präsentieren Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der für Ihre Lösungen erforderlichen Investitionen, einschließlich Kosten, Bedingungen für die Zahlung und potenziellen ROI.

Um eine genaue Einschätzung der Budget- und Zeitleiste Ihres Clients zu erhalten, stellen Sie folgende Fragen:

Wie hoch ist das maximale Budget für das Projekt?

Gibt es bestimmte Budgetbeschränkungen, die zu beachten sind?

Wie flexibel ist das Budget des Clients? Ist er offen für Gespräche über Kostenanpassungen?

Welche Zeitleiste haben sie, um das Projekt auf den Weg zu bringen?

Was passiert mit dem Termin und den Kosten im Falle eines Scope Creep?

4 häufige Fehler, die Sie bei einer Präsentation für Clients vermeiden sollten

Finden Sie den richtigen Ansatz für Ihre Präsentationsfähigkeiten, indem Sie diese häufigen Fehler vermeiden:

1. Die Bühne nicht richtig vorbereiten

Wenn Sie zu Beginn Ihrer Präsentation nicht den richtigen Kontext schaffen, führt dies zu Missverständnissen und mangelndem Engagement seitens Ihres Clients. Managen Sie die Erwartungen Ihrer Clients und machen Sie deutlich, was das Publikum erwarten kann.

Wenn Ihre Clients sich über den Zweck der Präsentation im Unklaren sind, werden sie den Wert Ihrer Angebote niemals vollständig erfassen können.

Befolgen Sie diese wenigen Tipps, um die richtige Einstellung zu schaffen:

Machen Sie sich mit dem Hintergrund Ihres Publikums vertraut und passen Sie Ihre Einleitung so an, dass sie dessen Bedürfnisse anspricht

Formulieren Sie die Ziele Ihrer Präsentation klar und deutlich und machen Sie Ihren Clients deutlich, welchen Nutzen sie aus Ihrem Angebot ziehen können.

Beginnen Sie mit einem fesselnden Aufhänger, der die Aufmerksamkeit der Zuhörer weckt und den Ton für den Rest der Präsentation angibt.

2. In die Defensive geraten

Eine defensive Körpersprache, wie verschränkte Arme, vermiedener Augenkontakt oder eine angespannte Haltung, signalisiert Ihren Clients Unbehagen.

Dies kann Ihre Glaubwürdigkeit und Ihr Verhältnis zu ihnen sofort untergraben.

Außerdem könnte Ihre Abwehrhaltung in den Augen Ihrer Kunden eher wie mangelndes Selbstvertrauen wirken, was zu einem Zusammenbruch der Kommunikation und des Vertrauens führen kann.

Befolgen Sie diese Tipps, um Ihre nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern:

Achten Sie während der Proben auf Ihre Körpersprache. Üben Sie außerdem, eine offene Körperhaltung einzunehmen und Augenkontakt herzustellen, um Selbstvertrauen und Offenheit zu vermitteln.

Wenn eine schwierige Frage gestellt wird, bleiben Sie ruhig und offen.

Zeigen Sie, dass Sie aktiv zuhören, indem Sie nicken, lächeln und bestätigende Gesten verwenden. So zeigen Sie Ihren Clients, dass Sie ihren Beitrag wertschätzen und sich aktiv an der Unterhaltung beteiligen.

Wenn Sie sich bei etwas unsicher sind oder eine Klarstellung benötigen, stellen Sie Ihre Fragen höflich und respektvoll. Dies zeigt Ihre Bereitschaft, die Anliegen Ihres Clients zu verstehen und darauf einzugehen.

3. Erwähnung irrelevanter Informationen

Irrelevante Details während einer Präsentation sind Zeitverschwendung für Ihren Client. Wenn es keinen klaren Vorteil bringt, zusätzliche Informationen über die Dienstleistungen des Unternehmens hinzuzufügen, lassen Sie es.

Wenn es in Ihrer Präsentation beispielsweise um das Kundenmanagement geht, sprechen Sie nicht über die Geschichte Ihres Unternehmens, es sei denn, dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg Ihrer Kundenmanagementstrategien.

Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die Ergebnisse des Kontos als wichtigste Erkenntnis zu präsentieren. So bleibt Ihre Präsentation fokussiert und Sie stellen sicher, dass Sie wertvolle Informationen liefern, die direkt auf die Interessen und Bedürfnisse Ihres Clients eingehen.

Hier sind einige Strategien, um relevante Daten effektiv in Ihre Präsentation einzubinden:

Fügen Sie Daten hinzu, die direkt auf die spezifischen Probleme und Interessen Ihrer Kunden eingehen

Ermitteln Sie die wichtigsten Metriken, die mit den Zielen Ihres Publikums übereinstimmen, und verknüpfen Sie diese Metriken mit der Wirkung Ihrer Lösungen

Verwenden Sie Diagramme, Grafiken und visuelle Darstellungen, um Daten klar und überzeugend zu präsentieren

Stellen Sie den Kontext der von Ihnen präsentierten Daten her – helfen Sie Ihrem Publikum zu verstehen, warum diese Nummern wichtig sind und in welchem Zusammenhang sie mit der Gesamtgeschichte stehen, die Sie erzählen

Verwenden Sie Beispiele aus der Praxis und Fallstudien, um zu veranschaulichen, wie Ihre Lösungen für ähnliche Clients greifbare Ergebnisse erzielt haben

4. Die Feedbackschleife nicht steuern

Mit einer gelungenen Präsentation ist Ihre Arbeit noch nicht getan. Behalten Sie die Bedürfnisse Ihres Publikums im Blick, beginnend mit einem Folgeanruf.

Nutzen Sie eine kostenlose Projektmanagement-Software wie ClickUp und versorgen Sie Ihr Unternehmen mit Echtzeit-Feedback von Clients darüber, was für sie funktioniert und was nicht. Eine gute Kundenmanagement-Plattform kann zudem viele dieser Aufgaben automatisieren.

Mit ClickUp Forms können Sie die Antworten Ihrer Clients erfassen und die Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Team weiterleiten. Darüber hinaus können Sie die Antworten aus ClickUp Formularen in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, die direkt in Ihre Workflows integriert werden können.

Ein Beispiel für das Einholen von Produktfeedback mithilfe bedingter Logik in ClickUp Formularen

Weiterlesen: Strategien für das Projektmanagement für Clients

Perfekte Präsentationen mit ClickUp

Bei einer Präsentation ist es sinnvoll, sich an die Grundlagen zu halten. Präsentieren Sie die „Big Idea“ jedoch so, dass Sie Ihre Clients begeistern und endgültig für sich gewinnen.

Integrieren Sie also Rechercheergebnisse und Storytelling und verfolgen Sie einen kundenorientierten Ansatz, damit sich Ihre Präsentation von anderen abhebt.

Nutzen Sie Präsentationssoftware wie ClickUp, um perfekte Präsentationen zu liefern!

Häufig gestellte Fragen

1. Wie kann ich eine Präsentation vor Publikum verbessern?

Hier sind einige Schlüsselpunkte, wie Sie eine erfolgreiche Präsentation halten können:

Investieren Sie Zeit und Aufwand in die Recherche und Planung Ihres Pitches

Verwandeln Sie Ihre Präsentation in einen klar definierten Marketing-Trichter

Nutzen Sie visuelle Elemente und Bilder, um die Alleinstellungsmerkmale Ihrer Produkte oder Dienstleistungen hervorzuheben

Schließen Sie die Präsentation mit einem gegenseitigen Dialog und klaren nächsten Schritten ab

2. Was sollte ich in eine Präsentation für Clients aufnehmen?

Folgende Punkte können Sie in eine Präsentation für Clients aufnehmen:

Detaillierte Recherche über die Clients

Die Probleme des Clients

Strategische Argumente für Ihre Präsentationsinhalte

Ein relevanter Aufruf zum Handeln für Ihr Publikum

Wichtige Details wie die voraussichtliche Investition und Zeitleisten

3. Wie kann ClickUp bei der Optimierung einer Präsentation für Clients helfen?

ClickUp spart Ihnen Zeit und Aufwand bei der Erstellung wirkungsvoller Präsentationen dank verschiedener tools wie:

Die ClickUp-Präsentationsvorlage, mit der Sie effektive und ansprechende Präsentationen für Ihr Publikum erstellen können

ClickUp AI, mit dem Sie innerhalb von Sekunden eine Präsentationsgliederung erstellen können; zum Beispiel eine Verkaufspräsentation für Ihren Vertriebsprozess

Die Vorlage für eine Zusammenfassung der Präsentation von ClickUp, mit der Sie bei Ihrer Präsentation einen hervorragenden ersten Eindruck hinterlassen

Nutzen Sie diese Features und sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Präsentationen.