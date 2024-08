Jira vs. ServiceNow: Ein detaillierter Vergleich von Kopf zu Kopf

Jira und ServiceNow sind bekannte Namen im Bereich Problemverfolgung und Servicebereitstellung. Jede service-Desk-Software bietet Tools zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen, zur Förderung der Zusammenarbeit und zur Verbesserung der Serviceeffizienz.

Der Nutzen einer ITSM-Plattform ist leicht vorstellbar: Sie kann IT-Teams dabei helfen, Vorfälle schnell zu erkennen und zu beheben, Änderungsanfragen zu erfassen, Produkt- oder Service-Upgrades freizugeben und die Effizienz und Bereitstellung von Services zu verbessern.

Die Auswahl einer solchen Plattform ist jedoch schwierig, und Sie sollten sich Ihrer Wahl sehr sicher sein, bevor Sie sich an die Implementierung einer Plattform wagen. Um Sie bei Ihrer strategischen Entscheidung zu unterstützen, stellen wir Ihnen einen Vergleich zwischen Jira und ServiceNow vor, der die Stärken und Schwächen der beiden ITSM-Plattformen aufschlüsselt.

Außerdem stellen wir Alternativen vor, die die nächste Stufe der IT-Service-Exzellenz versprechen.

Was ist Jira?

jira Service Management Dashboard_ über Atlassian Jira ist ein Problem- und projektverfolgung software, die von Atlassian entwickelt wurde. Ursprünglich wurde sie zur Unterstützung agiler Softwareentwicklungsteams entwickelt, hat sich aber an die Anforderungen verschiedener Branchen angepasst. Teams in vielen Branchen nutzen Jira für die Planung, Verfolgung und Verwaltung ihrer Arbeitsabläufe und Prozesse.

Unter den vielen angebotenen Produkten und Diensten ist Jira Service Management ein IT Service Management (ITSM) Tool. Früher unter dem Namen Jira Service Desk bekannt, verbindet Jira Service Management Entwickler, IT- und Business-Teams, um Ziele schneller zu erreichen.

Preise für Jira Service Management

Die monatlichen Preise für die Cloud-Bereitstellung von Jira Service Management für ein Team von drei Agenten lauten wie folgt:

Kostenlos: $0

Standard: $22,05 pro Mitarbeiter

Premium: 49,35 $ pro Mitarbeiter

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Was ist ServiceNow?

ServiceNow ITSM dashboard

ServiceNow ist eine umfassende Plattform für die Verwaltung der Kundenerfahrung, die Verbesserung der Cybersicherheit, die Steigerung der Mitarbeitererfahrung und die Umgestaltung digitaler Abläufe. Einfach gesagt, ist es eine produktivitätswerkzeug um Teams beim Erreichen von Geschäftszielen zu unterstützen.

Wie Jira bietet auch ServiceNow eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an. In diesem Blog und in unserem Vergleich von ServiceNow und Jira konzentrieren wir uns auf das IT Service Management (ITSM)-Produkt von ServiceNow. serviceNow IT Service Management umfasst mehrere ähnliche Funktionen wie Jira Service Management.

Preise für ServiceNow IT Service Management

Benutzerdefinierte Preise

Jira vs. ServiceNow: Funktionen im Vergleich

Sowohl ServiceNow als auch Jira Service Management haben einige Funktionen gemeinsam. Gleichzeitig verfügen sie aber auch über unterschiedliche Funktionen, die für eine bestimmte Plattform typisch sind. Wir werden beide Funktionen durch die Linse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede vergleichen, um diesen Vergleich zwischen Jira und ServiceNow so umfassend wie möglich zu gestalten.

ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Gemeinsame Funktionen

Beginnen wir mit den Gemeinsamkeiten. Dazu gehören:

Anforderungsmanagement

Ein typischer Arbeitsablauf einer Dienstanfrage über Manage Engine Sowohl ServiceNow ITSM als auch Jira Service Management verfügen über eine Anforderungsverwaltung zur Bearbeitung, Verarbeitung und Erfüllung von Mitarbeiter-, Benutzer- oder Kundenanforderungen. Zu den wichtigsten gemeinsamen Elementen gehören:

Servicekatalog : Benutzer oder Kunden können aus dieser Bibliothek mit vordefinierten Produkten und Dienstleistungen auswählen

: Benutzer oder Kunden können aus dieser Bibliothek mit vordefinierten Produkten und Dienstleistungen auswählen Benutzerportal : Ein benutzerfreundliches Selbstbedienungsportal, in dem die Benutzer nach Lösungen suchen oder ihre Serviceanfragen einreichen und verfolgen können

: Ein benutzerfreundliches Selbstbedienungsportal, in dem die Benutzer nach Lösungen suchen oder ihre Serviceanfragen einreichen und verfolgen können Kategorisierung und Priorisierung : Klassifizierung von Anfragen nach Dringlichkeit, Art oder anderen Kriterien zur Erleichterung einer effektiven Bearbeitung

: Klassifizierung von Anfragen nach Dringlichkeit, Art oder anderen Kriterien zur Erleichterung einer effektiven Bearbeitung Automatisierung des Arbeitsablaufs : Automatisierung von Aufgaben mit konfigurierbaren Workflows mit den erforderlichen Schritten und Genehmigungen

: Automatisierung von Aufgaben mit konfigurierbaren Workflows mit den erforderlichen Schritten und Genehmigungen Verfolgung und Berichterstattung: Ein Mechanismus zur Verfolgung des Status der Anfragen und zur Erstellung von Berichten über die Gesamtleistung bei der Bearbeitung von Anfragen

Sie verfügen auch über KI-gestützte Tools - einen Chatbot, der in die Benutzerportale für ServiceNow ITSM eingebettet ist, und virtuelle Agenten, die in die Jira Service Management-Lösung integriert sind. Diese nutzen Technologien wie NLP (Natural Language Processing) und Natural Language Understanding (NLU), um Gesprächsintelligenz bei der Bearbeitung von Anfragen zu liefern.

Vorfallmanagement

Ein typischer Arbeitsablauf im Störungsmanagement über Tech Target Das Incident Management umfasst eine strukturierte Reihe von ITSM-Prozessen zur Identifizierung, Protokollierung, Priorisierung und Behebung unerwarteter Störungen. Beide Plattformen verfügen über spezielle Tools zur effektiven Verwaltung von Vorfällen. Dazu gehören:

Vorfallidentifizierung und -protokollierung : Benutzer können Vorfälle über mehrere Kanäle wie E-Mails, Self-Service-Portale usw. protokollieren, um Informationen zu dem Vorfall zu erfassen, z. B. seine Art oder Auswirkungen

: Benutzer können Vorfälle über mehrere Kanäle wie E-Mails, Self-Service-Portale usw. protokollieren, um Informationen zu dem Vorfall zu erfassen, z. B. seine Art oder Auswirkungen Kategorisierung und Prioritätensetzung : Nicht alle Vorfälle erfordern die gleiche Aufmerksamkeit. Daher klassifiziert diese Funktion Vorfälle auf der Grundlage ihrer Art, ihrer Auswirkungen auf den Betrieb und anderer Parameter. Vorfälle mit hoher Priorität werden automatisch zugewiesen, um ihre Auswirkungen zu mindern

: Nicht alle Vorfälle erfordern die gleiche Aufmerksamkeit. Daher klassifiziert diese Funktion Vorfälle auf der Grundlage ihrer Art, ihrer Auswirkungen auf den Betrieb und anderer Parameter. Vorfälle mit hoher Priorität werden automatisch zugewiesen, um ihre Auswirkungen zu mindern Zusammenarbeit und Kommunikation : Diese Tools ermöglichen es IT-Teams, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, um die Lösung von Vorfällen zu beschleunigen. Sie können diese Tools zur Zusammenarbeit und Kommunikation auch nutzen, um Kunden oder Interessengruppen zu informieren und zu schulen

: Diese Tools ermöglichen es IT-Teams, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, um die Lösung von Vorfällen zu beschleunigen. Sie können diese Tools zur Zusammenarbeit und Kommunikation auch nutzen, um Kunden oder Interessengruppen zu informieren und zu schulen Verwaltung von Arbeitsabläufen bei Vorfällen : Konfigurierbare Workflows definieren den gesamten Incident-Management-Zyklus, von der ersten Erfassung über die Untersuchung und Diagnose bis hin zur Lösung. Sie bieten Struktur für das Incident Management und helfen bei der Zuweisung von Aufgaben oder der effizienten Verfolgung von Incidents

: Konfigurierbare Workflows definieren den gesamten Incident-Management-Zyklus, von der ersten Erfassung über die Untersuchung und Diagnose bis hin zur Lösung. Sie bieten Struktur für das Incident Management und helfen bei der Zuweisung von Aufgaben oder der effizienten Verfolgung von Incidents SLA-Verwaltung: Service Level Agreements (SLAs) stellen sicher, dass Vorfälle innerhalb eines vordefinierten Zeitrahmens und gemäß den Servicequalitätsstandards gelöst werden

ServiceNow ITSM hebt das Incident Management mit der AIOps-Integration auf die nächste Stufe, um Incidents mithilfe von integriertem maschinellem Lernen und kontextbezogener Hilfe zu reduzieren und Incidents mit minimaler Latenz zu lösen.

Problem-Management

ein Problem ist eine Sammlung von wiederkehrenden Vorfällen via Science Soft Während sich das Incident Management auf ein bestimmtes Ereignis und dessen schnelle und effiziente Lösung konzentriert, untersucht das Problem Management die Grundursache wiederkehrender Incidents und zugrunde liegender Probleme. Das Problemmanagement in Jira Service Management und ServiceNow ITSM umfasst die folgenden Hauptaspekte:

Problemerkennung : Erkennen von Mustern wiederkehrender Vorfälle oder signifikanter Probleme, die auf ein tiefer liegendes Problem hindeuten können. Automatisierte Überwachungssysteme, Vorfallsanalysen und Benutzer tragen oft zur Problemerfassung und -identifizierung bei

: Erkennen von Mustern wiederkehrender Vorfälle oder signifikanter Probleme, die auf ein tiefer liegendes Problem hindeuten können. Automatisierte Überwachungssysteme, Vorfallsanalysen und Benutzer tragen oft zur Problemerfassung und -identifizierung bei Analyse der Grundursache : IT-Experten führen eine gründliche Untersuchung durch, um die Grundursache eines Problems zu ermitteln. Eine solche Untersuchung kann eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit, vielseitige Diagnosetools, eine detaillierte Dokumentation usw. beinhalten, um der Ursache auf den Grund zu gehen

: IT-Experten führen eine gründliche Untersuchung durch, um die Grundursache eines Problems zu ermitteln. Eine solche Untersuchung kann eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit, vielseitige Diagnosetools, eine detaillierte Dokumentation usw. beinhalten, um der Ursache auf den Grund zu gehen Datenbank bekannter Fehler : Diese Datenbank enthält eine Liste der bekannten Fehler und ihrer Lösungen. Sie dient als kontextbezogenewissensbasis und ein einheitliches System für Support-Teams, um Vorfälle im Zusammenhang mit einem Problem schnell zu identifizieren und zu bearbeiten

: Diese Datenbank enthält eine Liste der bekannten Fehler und ihrer Lösungen. Sie dient als kontextbezogenewissensbasis und ein einheitliches System für Support-Teams, um Vorfälle im Zusammenhang mit einem Problem schnell zu identifizieren und zu bearbeiten Integration des Änderungsmanagements: Da die Problemlösung Änderungen an der IT-Umgebung oder den Arbeitsabläufen auslösen kann, stellt das Änderungsmanagement sicher, dass solche Änderungen kontrolliert und koordiniert umgesetzt werden, um Risiken zu minimieren

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten bietet Jira Service Management Umgehungsmöglichkeiten mit Atlassian-Produkten wie Confluence.

Änderungsmanagement

Ein typischer Arbeitsablauf im Änderungsmanagement über ServiceNow Das Änderungsmanagement ist ein genau definierter Prozess zur Planung, Umsetzung und Kontrolle von Änderungen an IT-Systemen oder -Diensten. Ein effektives Änderungsmanagement verleiht dem IT-Entwicklungsprozess Elastizität und Anpassungsfähigkeit, die in das Endprodukt oder die Dienstleistung einfließen.

Im Folgenden erfahren Sie, was Jira Service Management und ServiceNow ITSM im Bereich des Änderungsmanagements bieten:

Erstellung von Änderungsanfragen : Benutzer, IT-Fachleute oder Serviceteams können eine Änderungsanfrage einreichen, indem sie Änderungen an IT-Services, Systemen, Anwendungen und Konfigurationen vorschlagen. Die Anfrage enthält Informationen wie den Grund für die Änderung, den Hauptzweck, die möglichen Auswirkungen usw.

: Benutzer, IT-Fachleute oder Serviceteams können eine Änderungsanfrage einreichen, indem sie Änderungen an IT-Services, Systemen, Anwendungen und Konfigurationen vorschlagen. Die Anfrage enthält Informationen wie den Grund für die Änderung, den Hauptzweck, die möglichen Auswirkungen usw. Workflows zur Änderungsgenehmigung : Anpassbare Workflows, die Änderungsanträge durch vordefinierte Phasen wie Einreichung, Überprüfung, Genehmigung und Implementierung leiten, um sie auf kontrollierte Weise zu bearbeiten. Außerdem wird sichergestellt, dass die Änderungsanforderung vor der Implementierung die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat

: Anpassbare Workflows, die Änderungsanträge durch vordefinierte Phasen wie Einreichung, Überprüfung, Genehmigung und Implementierung leiten, um sie auf kontrollierte Weise zu bearbeiten. Außerdem wird sichergestellt, dass die Änderungsanforderung vor der Implementierung die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat Auswirkungsanalyse : Die Serviceteams führen Auswirkungsanalysen durch, um die potenziellen Auswirkungen und Folgen auf die bestehenden Systeme, Konfigurationen und Systeme zu bewerten und so eine Risikobewertung und Planung zu ermöglichen

: Die Serviceteams führen Auswirkungsanalysen durch, um die potenziellen Auswirkungen und Folgen auf die bestehenden Systeme, Konfigurationen und Systeme zu bewerten und so eine Risikobewertung und Planung zu ermöglichen Release-Management: Beide Plattformen unterstützenrelease-Planung und Management für die koordinierte und kontrollierte Freigabe von umfangreichen oder mehrstufigen Änderungen.

Abgesehen davon bietet ServiceNow ausgeprägte und umfassende Change-Management-Funktionen, die wir in den Unterschieden zwischen Jira Service Management und ServiceNow ITSM erörtern werden.

eine CMDB enthält umfassende Details zu verschiedenen CIs via Pink Elephant Die Configuration Management Database (CMDB) ist ein zentrales Repository für alle IT-Infrastrukturkonfigurationsobjekte (CIs). Eine solche einheitliche Plattform bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle IT-Assets und ihre Besonderheiten.

Die CMDB unterstützt die ITSM-Prozesse durch die folgenden Funktionen:

Konfigurationselemente : CIs sind Aufzeichnungen über einzelne Elemente der IT-Infrastruktur, wie Softwareanwendungen, Netzwerkgeräte, Server usw.

: CIs sind Aufzeichnungen über einzelne Elemente der IT-Infrastruktur, wie Softwareanwendungen, Netzwerkgeräte, Server usw. Beziehungszuordnung : Sie enthält Informationen darüber, wie zwei unterschiedliche CIs miteinander in Beziehung stehen

: Sie enthält Informationen darüber, wie zwei unterschiedliche CIs miteinander in Beziehung stehen Auswirkungsanalyse : Sie bewertet die potenziellen Auswirkungen von Änderungen oder Zwischenfällen auf verschiedene CIs innerhalb der Umgebung

: Sie bewertet die potenziellen Auswirkungen von Änderungen oder Zwischenfällen auf verschiedene CIs innerhalb der Umgebung Abhängigkeitsverfolgung : Sie identifiziert Abhängigkeiten zwischen verschiedenen CIs, um deren Zusammengehörigkeit zu verdeutlichen

: Sie identifiziert Abhängigkeiten zwischen verschiedenen CIs, um deren Zusammengehörigkeit zu verdeutlichen Versionierung und Historie : Es verfolgt alle Änderungen und führt eine Historie der Konfigurationen

: Es verfolgt alle Änderungen und führt eine Historie der Konfigurationen Integration mit Geschäftsprozessen: Die Integration der CMDB in verschiedene Geschäftsprozesse unterstützt Arbeitsabläufe und Aktivitäten wie Change Management, Incident Management, Problem Management, Service Mapping, etc.

Sowohl ServiceNow ITSM als auch Jira Service Management verfügen über eine robuste CMDB, um eine einzige Quelle der Wahrheit zu schaffen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass CMDB nur in den Premium- und Enterprise-Plänen der Jira-Software verfügbar ist.

Asset Management

befolgen Sie die besten ITAM-Praktiken, um alle Ihre Anlagen im Auge zu behalten ITSM-Dokumente ServiceNow ITSM und Jira Service Management bieten Asset Management für die systematische Verfolgung, Optimierung und Wartung der IT-Assets von Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus. Ein effektives Asset Management hilft Unternehmen durch die folgenden Funktionen, profitabel, produktiv, kosteneffizient und konform zu werden:

Asset-Erkennung : Identifizierung und Katalogisierung aller IT-Ressourcen, einschließlich Hardware-Geräte, Software-Anwendungen und Konfigurationen

: Identifizierung und Katalogisierung aller IT-Ressourcen, einschließlich Hardware-Geräte, Software-Anwendungen und Konfigurationen Bestandsverwaltung : Führen Sie ein zentrales Inventar von IT-Ressourcen zur Überwachung. In der Datenbank werden auch Details wie Eigentümer, Standort und Besitz des Assets festgehalten

: Führen Sie ein zentrales Inventar von IT-Ressourcen zur Überwachung. In der Datenbank werden auch Details wie Eigentümer, Standort und Besitz des Assets festgehalten Konfigurationsverwaltung : Verwalten der Konfigurationen der IT-Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen und Standards der Organisation entsprechen

: Verwalten der Konfigurationen der IT-Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen und Standards der Organisation entsprechen Softwarelizenzverwaltung : Überwachen und Verwalten von Softwarelizenzen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, die Nutzung zu optimieren und Risiken zu minimieren

: Überwachen und Verwalten von Softwarelizenzen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, die Nutzung zu optimieren und Risiken zu minimieren Lebenszyklus-Verwaltung: Verfolgen Sie den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, von der Beschaffung bis zur Entsorgung oder Ausmusterung. Solche Informationen können auch bei der Optimierung der Anlagennutzung und der Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten von unschätzbarem Wert sein

Auch hier gilt: Asset Management ist nur in den Premium- und Enterprise-Plänen der Jira-Software verfügbar.

Wissensmanagement

wissensmanagement ist die Entdeckung von Werten zur Nutzung und Wiederverwendung über *[_Invgate](https://invgate.com/guides/knowledge-management/)* Jira Service Management und ServiceNow ITSM nutzen Wissensmanagement-Funktionen, um Benutzer und Serviceteams zu unterstützen. Dabei geht es um die systematische Erstellung, Organisation und gemeinsame Nutzung von Informationen und Erkenntnissen mithilfe eines zentralen Repositorys für Dokumentation, Lösungen, Artikel usw.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Erstellung von Wissensdatenbanken : Verfassen, Erstellen und Zusammenstellen von Wissensartikeln mit Hilfe eines integrierten Editors zur Dokumentation von Best Practices, Problemlösungen und Schritten zur Fehlerbehebung mit Hilfe aller Beteiligten

: Verfassen, Erstellen und Zusammenstellen von Wissensartikeln mit Hilfe eines integrierten Editors zur Dokumentation von Best Practices, Problemlösungen und Schritten zur Fehlerbehebung mit Hilfe aller Beteiligten Organisation der Inhalte : Organisieren Sie alle Wissensartikel in logischen Kategorien und Themen, um das Navigieren, Suchen und Abrufen zu erleichtern

: Organisieren Sie alle Wissensartikel in logischen Kategorien und Themen, um das Navigieren, Suchen und Abrufen zu erleichtern Versionskontrolle : Einsatz von Versionskontrolle, um Änderungen an den Wissensartikeln zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Informationen korrekt, relevant und aktuell sind

: Einsatz von Versionskontrolle, um Änderungen an den Wissensartikeln zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Informationen korrekt, relevant und aktuell sind Zusammenarbeit und Beiträge : Binden Sie verschiedene Teams in die Erstellung oder Verbesserung von Wissensartikeln ein, um ein Umfeld der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern

: Binden Sie verschiedene Teams in die Erstellung oder Verbesserung von Wissensartikeln ein, um ein Umfeld der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern Selbstverwaltung: Integrieren Sie die Wissensdatenbank in Selbstbedienungsportale, um Benutzern und Kunden die Möglichkeit zu geben, selbständig nach Lösungen zu suchen und die Anzahl der Supportanfragen zu verringern

Beide Plattformen setzen Technologien wie KI und ML ein, um Wissen zugänglich, verfügbar und verständlich zu machen.

ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Bemerkenswerte Unterschiede

Abgesehen von den Ähnlichkeiten sollten wir untersuchen, wie sich ServiceNow ITSM und Jira Service Management unterscheiden.

Änderungsmanagement (Sieger: ServiceNow ITSM)

Wir haben bereits über die Änderungsmanagement-Funktionen von Jira Service Management und ServiceNow ITSM gesprochen.

Jira Service Management bietet die typischen Funktionen - Änderungsanfragen, Risikobewertung, Genehmigungen, Automatisierung, Einsatzverfolgung, Änderungspläne und Änderungskalender. ServiceNow ITSM hingegen verfolgt einen detaillierteren Ansatz bei der Umsetzung von Änderungen in die Praxis. Hier ist ein Überblick über das, was Sie erwarten können:

Change Success Score : Eine numerische Punktzahl, auf deren Grundlage Änderungen mit geringem Risiko für ein zeitnahes und effizientes Änderungsmanagement automatisiert werden können

: Eine numerische Punktzahl, auf deren Grundlage Änderungen mit geringem Risiko für ein zeitnahes und effizientes Änderungsmanagement automatisiert werden können Änderungsbeirat : Einrichtung eines Change Advisory Board (CAB), in dem risikoreiche Änderungen besprochen werden können

: Einrichtung eines Change Advisory Board (CAB), in dem risikoreiche Änderungen besprochen werden können Risiko-Intelligenz : ML-basierte Algorithmen zur Erstellung datengestützter Risikovorhersagen bei der Verwaltung von Änderungen

: ML-basierte Algorithmen zur Erstellung datengestützter Risikovorhersagen bei der Verwaltung von Änderungen Gleichzeitiges Änderungsmanagement: Orchestrierung oder Anzeige von Änderungen mithilfe eines interaktiven Zeitplans zur Planung von Blackouts, Wartungsplänen und geplanten Änderungen

Mit diesen Funktionen ist ServiceNow ITSM dem Jira Service Management einen Schritt voraus.

Implementierung künstlicher Intelligenz (Gewinner: ServiceNow ITSM)

Sowohl Jira Service Management als auch ServiceNow ITSM nutzen KI-Tools in irgendeiner Form. Ersteres nutzt Atlassian Intelligence, das auf dem Atlassian Marketplace erhältlich ist, um proprietäre und OpenAI-Technologien zu integrieren. Letztere nutzt Now Assist, ein generatives KI-Tool, um das IT-Service-Management, das Kundenservice-Management, die Bereitstellung von HR-Services und mehr zu unterstützen.

Natürlich ist der Umfang und die Anwendbarkeit von Now Assist weiter gefasst als bei Atlassian Intelligence. Als generative KI-Lösung kann Now Assist bei der Zusammenfassung von Fällen, der Erstellung von Inhalten und der Code-Entwicklung helfen. Damit befähigt Now Assist gleichzeitig Agenten, Mitarbeiter, Kunden und Entwicklungsteams.

Im Gegensatz dazu befasst sich der KI-gestützte virtuelle Agent von Jira Service Management in erster Linie mit Kundenfragen und der Lösung von Problemen. Dies verschafft ServiceNow einen Vorteil gegenüber Jira Service Management.

Enterprise Service Management (Sieger: Jira Service Management)

Jira Service Management und ServiceNow ITSM sind leistungsstarke und gleichermaßen fähige Enterprise Service Management-Lösungen. Sie können für das multimodale Betriebsmanagement in den Bereichen Personalwesen, Finanzen, Recht, Marketing, Kundendienst usw. nützlich sein.

Um diese Vielseitigkeit aufrechtzuerhalten, bieten sie sofort einsetzbare Module für die verschiedenen Servicebereiche, so dass die Kunden ihre Möglichkeiten erweitern können. Die einheitliche Plattform sorgt für ein konsistentes Management der Geschäftsabläufe, unabhängig vom Team oder der Abteilung.

Für Unternehmen, die agile Methoden oder DevOps-Praktiken anwenden, ist Jira Service Management jedoch das Nonplusultra. Außerdem lässt sich Jira Service Management nahtlos in das größere Jira-Ökosystem integrieren, um weitere Produkte und Services aus dem Atlassian-Marktplatz für ein reibungsloseres Projektmanagement abzudecken.

Benutzerfreundlichkeit (Gewinner: Jira Service Management)

Um die Benutzerfreundlichkeit von Jira Service Management und ServiceNow ITSM zu vergleichen, haben wir uns an verschiedene Bewertungswebsites von Drittanbietern gewandt, um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. Als Referenz haben wir Gartner, G2 und Capterra herangezogen, um eine abgerundete und fundierte Bewertung zu erhalten. Wo immer möglich, haben wir den Filter "Benutzerfreundlichkeit" oder "Benutzeroberfläche" gewählt, um einen Eindruck von der Lernkurve zu erhalten.

Die Tester bei Gartner lobten ServiceNow ITSM für seine Benutzerfreundlichkeit, während Jira Service Management vergleichsweise gemischte Bewertungen erhielt, die jedoch eher positiv ausfielen.

Auf G2 waren die Benutzer von ServiceNow ITSM größtenteils mit der Benutzeroberfläche zufrieden, einige äußerten jedoch Probleme und bezeichneten sie als komplex und schwierig zu navigieren. Was die Benutzeroberfläche der Jira-Software betrifft, so war die Reaktion auf G2 durchweg positiv.

ServiceNow ITSM schließlich wird von den Bewertern auf Capterra stark kritisiert, vor allem wegen der Lernkurve und der mangelnden Intuitivität der Benutzeroberfläche. Auf der anderen Seite gewinnt Jira Service Management die Gunst der Kunden auf Capterra.

Das Jira ITSM-Tool scheint benutzerfreundlicher und einfacher zu bedienen zu sein als sein ServiceNow-Pendant .

Preisgestaltung (Sieger: Jira Service Management)

Jira Service Management ist ein klarer Gewinner, wenn man bedenkt, wie offen und transparent die ITSM-Lösung ihre Preise und Pläne dargestellt hat. Auch wenn ServiceNow ITSM verspricht, sein Angebot je nach Unternehmensgröße, Anforderungen usw. anzupassen, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Plattform keine Details zu den Preisen und Plänen preisgibt.

Und so gewinnt Jira in diesem ITSM-Bereich.

Integrationen und Anpassungen (Sieger: Unentschieden)

Jira Service Management lässt sich nahtlos in das Atlassian-Ökosystem und andere Plattformen und Anwendungen von Drittanbietern integrieren.

Sie können den Atlassian Marketplace besuchen und das Drittanbieter-Tool Ihrer Wahl auswählen. Außerdem bietet es Anpassungsmöglichkeiten, um Kunden-Workflows und Bildschirme zu erstellen, aufnahmeformulare usw. Als entwicklerfreundliche Plattform stellt Jira seine Dokumentation und API für die Anpassung und Integration zur Verfügung.

ServiceNow ITSM ist aufgrund seiner eingebauten Konnektoren für Unternehmenssysteme und der Kompatibilität mit Plattformen von Drittanbietern ebenfalls mit Integrationen ausgestattet. Der ServiceNow Store ist ein Marktplatz für Anwendungen und Integrationen.

Der Hauptvorteil von ServiceNow ITSM liegt in seiner Fähigkeit, Low-Code-Anpassungen anzubieten. Indem es die Entwicklungsumgebung visueller und interaktiver macht, demokratisiert ServiceNow ITSM den Entwicklungsprozess.

Diese vergleichbare Leistung macht es schwer, einen Gewinner zu wählen.

Gemeinschaftsunterstützung und Ökosystem (Sieger: Unentschieden)

Sowohl Jira als auch ServiceNow verfügen über eine florierende Gemeinschaft von Benutzern und Experten.

Die ServiceNow-Community hat über 560.000 Mitglieder und fast 2,5 Millionen Beiträge. Die Community ist für eine schnelle Navigation in Produkt-Hubs, Branchengruppen und Benutzerdiskussionen unterteilt.

Jira verfügt über eine Atlassian-Community, die die gesamte Atlassian-Produktsuite, einschließlich Jira Service Management, abdeckt. Sie können Fragen stellen, sich an Diskussionen beteiligen und aus Artikeln und Videos lernen.

Da beide Communities aktiv mit den Anwendern zusammenarbeiten, gibt es keinen klaren Gewinner zwischen ServiceNow ITSM und Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow auf Reddit

Schließlich haben wir uns auf Reddit umgehört, was Endbenutzer über Jira und ServiceNow denken.

Hier ist eine umschreibende Version dessen, was wir gefunden haben über Jira auf der ITIL-Seite :

"Der aktualisierte Jira Service Desk, jetzt Jira Service Management, behebt die vorherigen Einschränkungen, indem er integrierte ITIL-Konformität und optimierte Prozesse bietet. Während es für kleine Teams kostenlos ist und einfache Anpassungen unterstützt, sind die Out-of-the-Box-Berichte begrenzt und die Einrichtung fortgeschrittener Konfigurationen ist komplex. Obwohl man es mit spezialisiertem Fachwissen in Angriff nehmen kann_"

Jemand, der Jira seit fünf Jahren nutzt, sagte Folgendes über das Tool auf der IT-Manager unter :

"Ich habe Jira Service Management für die IT und den Kundendienst eingesetzt und festgestellt, dass die Plattform extrem vielseitig ist, insbesondere im Hinblick auf die Automatisierung. Trotz einiger Einschränkungen bei zeitbasierten Funktionen im Vergleich zu teureren_ alternativen, ist Jira jira /%href/ verwaltet mehrere Funktionen innerhalb eines einzigen Projekts mithilfe von benutzerdefinierten Workflows und Problemtypen. Der einzige große Nachteil ist, dass jedes Projekt nur mit einer E-Mail-Adresse verknüpft ist, aber es gibt eine Lösung dafür. Ich würde es vor Software wie ServiceNow und Zendesk empfehlen."

Wenn ein Benutzer ein abfrage auf dem Sysadmin-Sub über die Gründe für den Einsatz von ServiceNow ITSM war der wichtigste Kommentar:

"Weil ich es muss, und nein, ich muss es nicht!

es erfordert einen enormen Aufwand an Zeit, Geld und Fachwissen, und dann noch einmal, um es zu warten und so einzurichten, dass es nützlich ist. Leider geschieht das viel zu selten! Die einzigen Leute, die ich treffe, die es gut finden, sind die, die es gekauft haben!"_

Wenn Sie einen Vergleich zwischen den beiden suchen, werden Sie feststellen, dass der Jira Service Manager vor allem wegen seiner Kosteneffizienz positiv aufgenommen wird.

Die Benutzer schätzen auch die Flexibilität, die Jira Service Management den Geschäftsabläufen verleiht. Die Kosten sind ein großes Hindernis für die Einführung von ServiceNow ITSM, und es eignet sich möglicherweise nur für große Unternehmen, die über das Budget und die Bandbreite verfügen, um spezielle Ressourcen für die Verwaltung von ServiceNow einzusetzen.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu ServiceNow und Jira

Nachdem wir nun einen langen und genauen Blick auf die ITSM-Lösung geworfen haben, ist es an der Zeit, sich die alternativen zu Jira Service Management und ServiceNow ITSM.

Wir stellen Ihnen ClickUp vor - ein leistungsstarkes Projektmanagement- und Produktivitätswerkzeug mit IT-Service-Management-Funktionen. Hier finden Sie einen Überblick über die vielen Funktionen, die diese Möglichkeiten erweitern:

Intensive, interaktive Dashboards

gewinnen Sie aussagekräftige Einblicke aus ClickUp's umfangreichen und ansprechenden Dashboards

ClickUp bietet reichhaltige und interaktive Dashboards, die es Service- und Entwicklungsteams ermöglichen, einen Überblick über das Projekt und seine wichtigsten Kennzahlen zu erhalten. Mit über 50 Widgets zur Anpassung der ClickUp Dashboard ist eine einzige Plattform zur Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse. Gestalten Sie Ihr Dashboard auf Ihre Art!

Mehrere Projektansichten

visualisieren Sie Ihr Projekt so, wie Sie es wollen, mit ClickUp

Mit ClickUp können Sie Ihr Projekt auf verschiedene Arten betrachten. Von Gantt-Diagramme über die Zeitachse bis hin zu Board-Ansichten und Kalendern - diese verschiedenen Projektansichten passen sich an die unterschiedlichen Anforderungen des IT-Teams und anderer Beteiligter an. Diese Heterogenität verleiht dem ITSM Vielseitigkeit.

Actionable Intake Forms

interaktive Aufnahmeformulare auf ClickUp, die Sie selbst anpassen können

Da das Anfragemanagement ein integraler Bestandteil der ITSM-Geschäftsprozesse ist, vereinfacht ClickUp es durch aktionsfähige Aufnahmeformulare. Mit dem ClickUp Formular-Ansicht mit ClickUp können Sie anpassbare Formulare erstellen, um spezifische Informationen für Ihre ITSM-Workflows zu erfassen. Indem ClickUp eingehenden Anfragen Struktur, Kontext und Kohärenz verleiht, vereinfacht es die Verwaltung von Anfragen, die Verfolgung von Problemen und die Verwaltung von Vorfällen erheblich.

Workflow-Automatisierung

regelbasierte Automatisierung auf ClickUp einrichten ClickUp-Automatisierung stärkt ITSM-Teams, indem es sich wiederholende und routinemäßige Aufgaben übernimmt. Eine solche Automatisierung verringert die Abhängigkeit von menschlichen Agenten, reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Produktivität und Effizienz. Sie können die automatisierung des Arbeitsablaufs durch die Definition von Auslöseaktionen, regelbasierten Bedingungen und anderen Variablen, um sicherzustellen, dass Routineprozesse, Genehmigungen und Benachrichtigungen reibungslos ablaufen.

ClickUp AI

iT-Produktanforderungen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI generieren ClickUp AI nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Datenanalyse, Trenderkennung, prädiktive Analysen usw. intelligenter und datengesteuert zu gestalten. Neben der Behebung potenzieller Probleme, der Optimierung des Ressourcenhandlings und der Verbesserung der Serviceleistung verfügt ClickUp AI über generative KI-Funktionen, die den Anwendungsbereich über ITSM hinaus erweitern.

Vorlagenbibliothek

ITSM-Vorlagen für Teams zum Einstieg

ClickUp verfügt über eine umfangreiche Vorlagenbibliothek, die vorgefertigte, konfigurierbare Vorlagen für gängige ITSM-Workflows und -Prozesse enthält. Solche ITSM-Vorlagen von ClickUp sind ein hervorragender Ausgangspunkt für Unternehmen, da sie Workflows, Aufgaben oder Projekte nicht mehr von Grund auf neu einrichten müssen. Nehmen Sie einfach die erforderlichen Anpassungen vor und lassen Sie ClickUp den Rest erledigen.

Auch zu sehen: Vorlagen für Kundenprofile Mit solch umfangreichen und wertvollen Funktionen ist ClickUp Jira und ServiceNow meilenweit voraus. Die Plattform trifft genau den richtigen Ton - sie ist funktionsreicher als Jira und kann ITSM-Teams unterstützen.

Andererseits bietet sie transparentere (und erschwinglichere) Preise als ServiceNow, was sie auch für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich macht. Also beginnen Sie mit ClickUp um Ihre ITSM-Teams zu verstärken!