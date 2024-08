10 Uhrzeigersinn-Alternativen für Zeit- und Kalendermanagement

Den Überblick über die Zeit zu behalten und Ihren vollen Terminkalender zu verwalten, kann sich oft wie ein Jonglierakt anfühlen. Vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, dass Sie einen Assistenten brauchen, um Ihren Zeitplan zu bewältigen, ohne den Ball zu verlieren.

Die App Clockwise ist ein Assistent, der Ihnen hilft, Ihren Kalender zu analysieren, die besten Besprechungszeiten zu finden und sogar mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Obwohl sich Clockwise hervorragend für das Zeitmanagement eignet, verlassen viele Nutzer die App aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen der eingeschränkten externen Zusammenarbeit und Problemen bei der Terminvergabe.

In diesem Artikel werden wir die 10 besten Clockwise-Alternativen ausführlich vorstellen. Vergleichen Sie die Funktionen, Einschränkungen und Preise der einzelnen Tools, um die beste Alternative zu Clockwise zu finden.

Worauf sollten Sie bei Clockwise-Alternativen achten?

Eine intelligente Planungs- und kalenderverwaltung werkzeug sollte tiefgreifende Arbeit verstehen und auf Ihre spezifischen zeitmanagement bedürfnisse. Je nach Ihrem Arbeitsstil können diese von der Bereitstellung von Einblicken und Zusammenhängen bis zum Schutz von zeit konzentrieren zur Verbesserung der Zusammenarbeit durch Algorithmen und Automatisierung.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Punkte, auf die Sie bei Clockwise-Alternativen achten sollten:

Smarte Planungsfunktionen: Wenn ein Tool über intuitive Planungsfunktionen verfügt, versteht es Ihre Routine, Präferenzen und Prioritäten und passt sich ihnen an

Analyse und Einblicke: Analysefunktionen helfen Ihnen, Muster zu erkennen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Ihre Zeit einteilen

Automatisierung, Neuplanung und einfache Anpassbarkeit: Bevorzugen Sie Tools, die sich an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Vorlieben anpassen. Suchen Sie nach Alternativen, die Routineaufgaben automatisieren, z. B. die Suche nach geeigneten Besprechungszeiten oder die Neuplanung von Konflikten

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist für eine positive Erfahrung unerlässlich, suchen Sie also nach Alternativen, die einfach zu navigieren sind und die besten Planungsfunktionen ohne unnötige Komplikationen bieten

Bevor Sie sich für ein Ressourcenmanagement-Tool entscheiden, sollten Sie einen Blick auf die Kundenrezensionen und -bewertungen werfen. Auf Bewertungsportalen wie G2 und Capterra können Sie sich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools informieren.

Die 10 besten Clockwise-Alternativen für das Jahr 2024

Im Folgenden finden Sie einige der besten (kostenlosen und kostenpflichtigen) Alternativen zu Clockwise, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind:

1. ClickUp

Erfassen Sie Ihre Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall in ClickUp an

ClickUp bietet einen digitalen Arbeitsbereich, in dem Sie und Ihr Team alles an einem Ort organisieren können. Verwalten Sie Aufgaben, kommunizieren Sie, und halten Sie Ihre Projekte auf Kurs. ClickUp Time Tracker hilft Ihnen zu sehen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden. Sie können die Zeit von jedem Gerät aus erfassen und sie mit bestimmten Aufgaben in ClickUp verknüpfen. Außerdem können Sie der erfassten Zeit Notizen und Etiketten hinzufügen, um zu referenzieren, wofür Sie sie aufgewendet haben. Sortieren und filtern Sie Ihre Zeiterfassungsdaten, und markieren Sie bestimmte Stunden als abrechenbar.

Darüber hinaus ist ClickUp mit allen führenden Zeiterfassungs-Apps und Projektmanagement-Tools integriert, sodass Sie alles direkt in ClickUp synchronisieren und verfolgen können, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen.

Darüber hinaus erspart Ihnen ClickUp die Erstellung von Berichten mit anpassbaren Zeiterfassungsbögen und Teamplanungsberichten. ClickUp-Kalender ist ein weiteres nützliches Tool, das Ihnen Ihre Aufgaben, Besprechungen und Termine zusammen mit anderen bestehenden Kalenderereignissen anzeigt.

Mit der Kalenderansicht können Sie Ihre Projekte von der Übersicht bis zum Detail verfolgen und den Kalender sogar mit Teamkollegen teilen. Planen Sie schnell neue Aufgaben und erstellen Sie Besprechungen, indem Sie sie per Drag & Drop in Ihren Kalender ziehen und nach Priorität, Status usw. sortieren oder filtern.

Sie können auch Ihre Google-Kalender mit ClickUp und starten Sie Meetings direkt in der Kalenderansicht.

Außerdem ist ClickUp so konzipiert, dass Ihre Daten sicher bleiben. Aktivieren Sie die rollenbasierte Verwaltung oder legen Sie Berechtigungsstufen fest, um zu steuern, wer Dokumente anzeigen, aufrufen oder bearbeiten darf.

Die besten Funktionen von ClickUp:

Erstellen, organisieren und priorisieren Sie Aufgaben ganz einfach mitClickUp Zeitmanagement system

Überwachen Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit mit den Zeiterfassungsfunktionen von ClickUp, damit Sie Ihre Arbeitsweise analysieren und verbessern können

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in den Projektfortschritt und die Teamleistung durch Berichts- und Analysetools

Nahtlose Integration mit Ihren bevorzugten Anwendungen für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Bleiben Sie organisiert mit Echtzeit-Warnungen und Erinnerungen mitClickUp-Erinnerungund verpassen Sie nie wieder eine Aufgabe

ClickUp Einschränkungen:

Lernkurve für neue Benutzer

Keine Option zum Löschen von Zeiteinträgen in der kostenlosen Version

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Calendly

über Calendly Calendly ist Ihr persönlicher Terminplanungsassistent, der die Planung von Besprechungen schnell, einfach und stressfrei macht. Keine Terminplanungsprobleme, kein E-Mail-Verkehr und keine Zeitzonenverwirrung mehr. Sie haben die vollständige Kontrolle über Ihre Verfügbarkeit.

Außerdem ist Calendly mit Ihrem Kalender integriert, um versehentliche Doppelbuchungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist.

Die besten Funktionen von Calendly:

Vermeiden Sie Terminverwirrungen, da Calendly sich automatisch an unterschiedliche Zeitzonen anpasst

Nutzen Sie native Integrationen mit mehr als 70 verschiedenen Apps, darunterbeliebte Kalender-Apps wie Google Kalender, Outlook und andere

Verhindern Sie Back-to-Back-Meetings durchpufferzeiten aktivieren vor oder nach Terminen

Links zu Terminen auf Websites einbetten oder mit einem Klick in E-Mail-Signaturen integrieren

Calendly-Einschränkungen:

Calendly ist im Vergleich zu anderen Tools auf der Liste teuer; billigere Clockwise-Alternativen könnten vorzuziehen sein, besonders wenn Sie ein großes Team haben

Die kostenpflichtige Version bietet viele Funktionen, die Sie vielleicht nicht benötigen oder nutzen, für die Sie aber bezahlen würden

Die gelegentlichen Verwechslungen von Calendly mit Google Calendar verwirren Kunden hinsichtlich der Verfügbarkeit freier Zeitfenster

Calendly-Preise:

Für immer kostenlos

Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Teams: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3300+ Bewertungen)

3. Kolleginnen und Kollegen

über Mitstreiter Fellow ist Ihr Planungspartner für eine reibungslose Teamzusammenarbeit, Aufgabenplanung und Projektverwaltung. Es macht alles, einschließlich der Bewältigung großer Projekte, das Team auf dem Laufenden zu halten und Ihre Aufgaben zu organisieren.

Mit Fellow können Sie Dateien in einem gemeinsamen Arbeitsbereich teilen oder veröffentlichen. Die App erstellt Besprechungspläne und sorgt dafür, dass sich alle daran halten.

Sie zeichnet auch automatisch Besprechungsprotokolle auf und bietet den Teilnehmern einen flexiblen digitalen Raum für die Zusammenarbeit. Notieren Sie Ihre täglichen Aufgaben, machen Sie Besprechungsnotizen, setzen Sie Erinnerungen und verpassen Sie keinen Termin.

Die besten Funktionen von Fellow:

Führen Sie persönliche Besprechungen mit den Funktionen von Fellow zur Erstellung von Tagesordnungen und Notizen durch

Verfolgen und setzen Sie Ziele für Einzelpersonen und Teams, damit Sie immer auf dem richtigen Weg sind

Einfaches Suchen und Abrufen von Besprechungsinformationen und Notizen aus der Vergangenheit, um Zeit zu sparen

Zugriff auf Fellow über verschiedene Geräte, einschließlich Desktop und Mobile, um auch unterwegs organisiert zu bleiben

Gewinnen Sie KI-gestützte Einblicke, um Ihre Meetings und Agenden zu verbessern

Schützen Sie Ihre Besprechungen und Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau

Einschränkungen von Fellow:

Das Anklicken eines Google Calendar Meetings, das nicht im Besitz des Nutzers ist, führt zu einem 404-Fehler

Fellow verfügt nicht über eine Integration mit Apple Reminders

Unterstützt nicht die Möglichkeit, handschriftliche Notizen als tatsächliche handschriftliche Inhalte aufzunehmen und zu speichern

Die 360°-Feedback-Funktion ist nicht ausreichend angepasst, um anonyme Rückmeldungen zu ermöglichen

Preise für Fellow:

Für immer kostenlos

Pro: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Business: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Fellow-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1900+ Bewertungen)

4.7/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4. Integriert

über Integriert Bei Integrately dreht sich alles um ihre Zeit zu sparen und Energie durch die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben. Nutzen Sie die Software, um Kundendaten zwischen CRM-Systemen und E-Mail-Marketing-Tools zu synchronisieren. Außerdem können Sie die Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien auf der Grundlage Ihres Kalenders ganz einfach automatisieren.

Die Plattform verfügt über vorgefertigte, wiederverwendbare Konnektoren und Workflows für alle Integrationsanforderungen. Außerdem verfügt sie über eine webbasierte Schnittstelle zum Entwerfen, Dokumentieren und Testen von APIs.

Jeder, der nach Alternativen zu Clockwise sucht, kann Integrately nutzen, egal ob Sie ein Geschäftsmann, ein Vermarkter oder ein Student sind.

Integrately beste Eigenschaften:

Verfolgen Sie die Leistung von Automatisierungsprozessen durch Protokolle und Echtzeitüberwachung

Automatische Behebung von Problemen, die während der Automatisierung auftreten, durch eingebaute Fehlerbehandlungsmechanismen

Verwenden Sie bedingte Logik, um Automatisierungssequenzen mit Entscheidungsfunktionen zu erstellen

Synchronisieren Sie Ihre Daten zwischen verbundenen Anwendungen in Echtzeit für aktuelle Informationen

Integrierte Einschränkungen:

Integrately könnte die Übersichtlichkeit der Berichte verbessern, um das Verständnis und die Erfahrung der Benutzer zu verbessern

Die Implementierung von client-seitigem IO kann manchmal schwierig sein

Benutzer finden das Erscheinungsbild der Website einschüchternd und schwer zu adaptieren

Preise von Integrately:

Für immer kostenlos

Starter: $29.99/Monat pro Benutzer

$29.99/Monat pro Benutzer Professional: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Growth: $124/Monat pro Benutzer

$124/Monat pro Benutzer Business: 299$/Monat pro Nutzer

Integrierte Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

5. Schärfe

über Schärfe Acuity ist kein typischer Kalender, sondern ein intelligentes Tool, das Ihnen die Verwaltung Ihrer Termine erleichtert. Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmen leiten oder Ihren persönlichen Terminplan verwalten - dank seiner Flexibilität lässt sich Acuity leicht einrichten und an unterschiedliche geschäftliche Anforderungen anpassen.

Acuity beste Eigenschaften:

Verwenden Sie Kundenfragebögen, um relevante Informationen von Kunden durch anpassbare Aufnahmeformulare zu sammeln

Vermeidung von Terminkonflikten durch automatische Berücksichtigung von Zeitzonenunterschieden

Integration mit Zahlungsapplikationen von Drittanbietern zur einfachen Annahme von Online-Zahlungen zum Zeitpunkt der Buchung

Erlauben Sie Kunden, Termine zu verschieben/absagen und Buchungen unter einem Dach zu verwalten

Acuity Einschränkungen:

Fehlende Funktion zur Trennung von aktiven und inaktiven Kunden

Die kostenlose Version von Acuity ist in Bezug auf wesentliche Funktionen eingeschränkt (z. B. Erinnerungs-E-Mails und Zahlungsmethoden sind nur in kostenpflichtigen Versionen enthalten)

Fehlende native Integrationen zu Kalendern von Drittanbietern

Acuity-Preise:

7 Tage kostenlose Testversion

Aufstrebend: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Wachsend: 34 $/Monat pro Benutzer

34 $/Monat pro Benutzer Powerhouse: $61/Monat pro Nutzer

Acuity Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

4.7/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5500+ Bewertungen)

6. AttendanceBot

über AttendanceBot AttendanceBot ist eine weitere hervorragende Ergänzung zur Liste der Clockwise-Alternativen. Das Tool macht die Verfolgung der Zeit einfach und effizient für Teams jeder Größe.

Manager und Unternehmen können die Anwesenheit in Echtzeit überwachen, indem sie verfolgen, wer bei der Arbeit ist, eine Pause macht und wer sich möglicherweise verspätet. Für Teams mit Außendienstmitarbeitern bietet AttendanceBot auch die Verfolgung der Geolokalisierung.

Mit AttendanceBot können Sie individuelle Anwesenheitsrichtlinien einrichten. Damit können Sie Überstundenregeln definieren, Karenzzeiten festlegen und die App an Ihre Bedürfnisse anpassen.

AttendanceBot beste Eigenschaften:

Integration mit gängigen Finanz-, Gehaltsabrechnungs-, HRMS- und CRM-Systemen

Erstellen Sie virtuelle Klassen und weisen Sie ihnen Studenten zu.

Erlauben Sie Studenten, die Anwesenheit in jeder Klasse sofort über Slack oder Microsoft Teams zu erfassen

Senden Sie automatisch Erinnerungen an Mitarbeiter, die ihre Aufgaben, Berichte oder Zeiterfassungsbögen nicht erledigt haben

Verwenden Sie die Funktion "Hybride Arbeit", umteam zu verwalten zeitpläne zu sehen und zu verwalten, mehrstufige Genehmigungen zu erteilen und mit dem Team über Slack, MS Teams und GChat zusammenzuarbeiten

Einschränkungen von AttendanceBot:

Die Bearbeitung von Stundenzetteln ist für neue Benutzer zeitaufwändig

Sie können Urlaubstypen wie Flex und Urlaub anpassen, aber keine unterschiedlichen Erfassungsmethoden für sie festlegen

Das Fehlen geeigneter Lernmodule macht die Lernkurve des Tools steil

Preise für AttendanceBot:

14 Tage kostenlose Testversion

Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Pro: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Premium: $12/Monat pro Benutzer

AttendanceBot Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

4.6/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

7. Routine

über Routine Routine ist eine weitere zeitmanagement plattform, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Sie Alternativen zu Clockwise in Betracht ziehen. Das Tool ist intuitiv und leicht zu beherrschen, von der Erstellung von Aufgaben bis zur Festlegung von Prioritäten und Fristen.

Außerdem lernt Routine aus Ihrem Verhalten, indem es sich Ihren Arbeitsmustern anpasst, Prioritäten versteht und den besten Zeitpunkt für die Erledigung verschiedener Aufgaben vorschlägt.

Die Plattform hat ein klares, einfaches Design, das Ihnen hilft, sich ohne Ablenkungen auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren.

Routine beste Eigenschaften:

Die natürliche Sprachverarbeitung von Routine liefert intelligente Vorschläge für die Planung von Aufgaben oder Besprechungen für einen freien Platz in Ihrem Kalender

Verknüpfen Sie Routine mit Ihren bevorzugten Tools und Diensten, um dieihren Arbeitsprozess zu vereinfachen* Lassen Sie sich vor einem wichtigen Meeting vorwarnen, nehmen Sie mit einem Klick daran teil und benachrichtigen Sie andere über Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen, wenn Sie sich verspäten

Verknüpfen und markieren Sie Elemente, um ihnen eine Bedeutung zu geben, und finden Sie Informationen ganz einfach, indem Sie den Verbindungen rückwärts folgen

Einschränkungen der Routine:

Keine mobile App für Android-Nutzer

Die Plattform ist noch neu, und viele Funktionen in den kostenpflichtigen Tarifen sind mit einem "Coming Soon"-Tag gekennzeichnet

Nutzer beschweren sich über kleinere Fehler, die zu Engpässen bei der täglichen Arbeit führen

Routine-Preise:

Für immer kostenlos

Professionell: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Routine Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Rückforderung

über Rückforderung Reclaim ist eine KI-gesteuerte Terminplanungs-App, die mühelos mehrere Kalender in einem einzigen Fenster verwaltet. Nutzen Sie die App, um effektiv zusammenzuarbeiten, indem Sie andere Kalender abonnieren, sei es für die Arbeit, die Familie oder die Schule.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Funktionen für die Zusammenarbeit und nahtlose Integrationen reclaim gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu kontrollieren und die Gesamtproduktivität zu steigern.

Reclaim beste Eigenschaften:

Erhalten Sie intelligente Vorschläge für die Planung von Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten, Terminen und Vorlieben

Lassen Sie die Gewohnheitsfunktion Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen möchten, mit einem Zeitrahmen versehen und automatisch für Sie planen

Überwachen Sie den Aufgabenfortschritt ganz einfach mit automatischen Check-ins

Passen Sie die Ansicht nach Belieben an und verwalten Sie mehrere Kalender auf einmal

Einschränkungen zurückfordern:

Die Gewohnheitsfunktion von Reclaim ist schwierig einzurichten

Integration mit Technikaufgabenverwaltung tools sind nicht flexibel genug für den praktischen Einsatz

Bei der Verwendung der Slack-Integrationsfunktion kann es gelegentlich zu Verzögerungen kommen

Preise für Rückforderungen:

Für immer kostenlos

Starter: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise, nicht verfügbar für monatliche Tarife

Reclaim Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Sieh dir das an Rückgewinnungsalternativen !_

9. Sunsama

über Sunsama Sunsama ist ein Projekt und zeitmanagement tool, das Einzelpersonen und Teams bei der effizienten Verwaltung ihres Arbeitspensums unterstützt. Es verfügt über einen zentralen Bereich zum Erstellen, Organisieren und Verfolgen verschiedener Aufgaben.

Noch besser: Sie können Ihre Arbeit in umsetzbare Aufgaben aufteilen, Fälligkeitstermine festlegen und Teammitglieder zuweisen - ohne zwischen verschiedenen Registerkarten jonglieren zu müssen.

Die besten Funktionen von Sunsama:

Verwenden Sie den Fokusmodus, um Ablenkungen zu minimieren und die Konzentration während der Arbeitssitzungen zu verbessern

Nutzen Sie die intelligente Zeitplanung, um Aufgabenfristen, Prioritäten und verfügbare Zeitfenster zu analysieren und Vorschläge für optimale Zeitpläne zu erhalten

Planen Sie Ihren Tag mitpriorisierung von Aufgaben und Ziele für eine verbesserte Produktivität setzen

Überwachen des Aufgabenfortschritts und der Erledigungsraten im Laufe der Zeit mit der Aufgabenfortschrittsverfolgung

Integrieren Sie mit beliebtenproduktivitätstools wie Trello, Asana und Jira

Zugriff auf Sunsama über verschiedene Geräte und Plattformen zur Steigerung der Produktivität unabhängig vom Standort

Einschränkungen von Sunsama:

Sunsama hat Schwierigkeiten bei der Planung von Projekten in größerem Umfang

Begrenzt auf die Zusammenarbeit im Team, nicht für Einzelpersonen geeignet.

Keine Integration mit Confluence oder Google Drive zur Synchronisierung von Meetings und anderen Dokumenten

Sunsama Preise:

14-tägige kostenlose Testversion

Jahresabonnement: $16/Monat

$16/Monat Monatliches Abonnement: $20/Monat

Sunsama Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

10. Zeit-Doktor

über Zeit-Doktor Time Doctor bietet eine Echtzeitverfolgung, um die Arbeitszeiten und Aktivitäten von Fernarbeitern zu überwachen und Einblicke in die Zeitverteilung während des Arbeitstages zu erhalten.

Time Doctor erinnert Sie daran, sich zu konzentrieren und Pausen einzulegen, um eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern. Egal, ob Sie im Außendienst oder als Freiberufler arbeiten, Time Doctor macht es Ihnen leichter, sich zu konzentrieren und Ihre Aufgaben rechtzeitig zu erledigen.

Die besten Funktionen von Time Doctor:

Identifizieren Sie Verbesserungsbereiche durch die Verwendung vonproduktivitäts-Analysen die Ihre täglichen Routinen und Handlungen verstehen

Integration mit verschiedenen Projektmanagement-, Kollaborations- und Kommunikationstools für einen besseren Arbeitsablauf

Verwalten Sie Projektbudgets, um sicherzustellen, dass die Arbeit innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt

Einfaches Konfigurieren, Anpassen und Erstellen von benutzerdefinierten Objekten, Feldern, Regeln, Berechnungen und Ansichten

Anzeigen und Abwickeln von Geschäften mit demselben Inhalt in mehreren Sprachen und Währungen

Time Doctor Einschränkungen:

Der mobilen Anwendung fehlen einige der Funktionen, die die Desktop-Version von Time Doctor so nützlich machen

Inkonsistente Updates

Der kostenlose Tarif ist auf einen einzigen Client beschränkt und enthält nur die grundlegenden Elemente

Time Doctor Preise:

14-tägige kostenlose Testversion

Basic: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $20/Monat pro Benutzer

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Bereit, deine Zeit zu beherrschen?

Denken Sie daran, dass es nicht nur darum geht, die Zeit zu verwalten, sondern auch darum, dies effizient und mit einem Hauch von Personalisierung zu tun. Die Entscheidung läuft letztlich darauf hinaus, das richtige Gleichgewicht zwischen Einfachheit, Leistung und Anpassungsfähigkeit zu finden.

Jede Software in dieser Liste von Clockwise-Alternativen bietet einen einzigartigen Ansatz für eine bessere Terminplanung und Zeitverwaltung. Allerdings kommt keine an ClickUp als All-in-One-Plattform für Zeit- und Projektmanagement heran.

Was ClickUp auszeichnet, ist seine Verpflichtung zur Einfachheit. Es geht nicht darum, Komplexität hinzuzufügen, sondern Ihre Arbeit - und Ihr Leben - einfacher zu machen.

Das benutzerfreundliche Design von ClickUp sorgt dafür, dass sich auch Technik-Neulinge leicht auf der Plattform zurechtfinden. Es gibt keine Verwirrung oder unnötige Hürden - nur eine reibungslose Reise durch Ihre Aufgaben und Zeitpläne. Starten Sie mit ClickUp noch heute!