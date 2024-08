Wie man Ingenieure managt: 10 Wege zur Führung von Ingenieurteams

Leisten Ihre Software-Ingenieure ihre beste Arbeit? Macht ihnen der Prozess Spaß? Sind Ihre aktuellen und zukünftigen Projekte eine sinnvolle Nutzung ihrer Zeit?

Als Leiter einer Entwicklungsabteilung müssen Ihnen diese Fragen von Zeit zu Zeit durch den Kopf gehen. Natürlich möchten Sie, dass Ihr Team eine Gruppe von Spitzenkräften ist. Sie möchten aber auch, dass sie ein Gefühl des Stolzes und der Zugehörigkeit für ihre Arbeit empfinden.

Wenn also Fristen nicht eingehalten werden, die Qualität der Arbeit nachlässt oder sich Unzufriedenheit einschleicht, ist es an der Zeit, neue Strategien zu entwickeln, um Ihr Team neu auszurichten. 🎯

Dies gilt insbesondere für hybride und dezentrale Teams, bei denen der Mangel an persönlichem Kontakt zu Fehlkommunikation und -abstimmung führen kann, was die Produktivität der Technik beeinträchtigt.

Die Lösung liegt in verwaltung von Teams effizient. Während verwaltung von Software-Ingenieuren müssen Sie über die traditionellen Führungstechniken hinausgehen, sich vom Mikromanagement verabschieden und Ihre Teammitglieder befähigen.

Einzigartige Herausforderungen bei der Führung von Ingenieuren

Ingenieure sind keine Bots, die Codezeilen abarbeiten, sondern unabhängige, kreative Köpfe, die vor Ideen nur so strotzen. Um diese intellektuelle Feuerkraft nutzbar zu machen, müssen Sie fünf kritische Unternehmensherausforderungen meistern: Anpassungsfähigkeit, Innovation, ein hybrides Arbeitsumfeld, technisches Know-how und Produktivität.

Für jede Herausforderung gibt es zahlreiche Probleme mit verschiedenen Nuancen, aber ebenso viele Lösungen. Schauen wir sie uns im Detail an.

1. Anpassung an die sich schnell entwickelnde technische Landschaft

Sie stehen vor der Herausforderung, Ihr Team mit den neuesten Fähigkeiten auszustatten und gleichzeitig die Projekte auf Kurs zu halten. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Herausforderung meistern können.

Um kontinuierliches Lernen zu ermöglichen, müssen Sie einen Raum für den Wissensaustausch durch technische Vorträge, Hackathons und Online-Lernen schaffen

Sie sollten über Branchentrends und Marktveränderungen auf dem Laufenden bleiben, damit Ihr Team reale Probleme lösen kann

2. Den Innovationsmotor am Laufen halten

Angesichts der zahlreichen Produkt- und Dienstleistungsalternativen, die in jeder Kategorie um die Aufmerksamkeit der Verbraucher, ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihr Geld konkurrieren, ist schnelle Innovation die einzige Möglichkeit, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Sie müssen die gegenseitige Befruchtung von Ideen ermöglichen und in gemeinsamen Workshops mit Marketing-, Design- und Kundendienstteams Innovationsmöglichkeiten identifizieren

Ermutigen Sie Ihre Ingenieure, interne Projekte zu verfolgen, die sich mit den Herausforderungen des Unternehmens befassen oder neue Marktchancen erkunden

Führen Sie "Innovationstage" ein, an denen Ingenieure neue Ideen entwickeln und Prototypen erstellen können, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben

3. Verwaltung von Remote- und Hybrid-Teams

Die Leitung von Remote-Teams kann sich als schwierig erweisen, u. a. aufgrund von Zeitzonenunterschieden, fehlender persönlicher Interaktion, technischen Störungen und Missverständnissen sowie mangelnder Transparenz.

Kommunikation und Zusammenarbeit leiden oft, was zu geringerer Produktivität und verzögerten Projekten führt. Mögliche Lösungen:

Delegieren Sie Aufgaben effektiv, setzen Sie klare Erwartungen und geben Sie rechtzeitig Feedback. Mit Tools wie ClickUp fürprojektverfolgung und die Überwachung des Projektfortschritts helfen, Verantwortlichkeit zu gewährleisten, ohne die Autonomie zu ersticken

Bewältigen Sie die Herausforderungen der Fernarbeit, indem Sie ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit fördern. Nutzen Siewerkzeuge für Videokonferenzen für regelmäßige Teambesprechungen, virtuelle Kaffeepausen und informelle gesellschaftliche Zusammenkünfte

Berücksichtigen Sie individuelle Bedürfnisse und Vorlieben, indem Sie flexible Arbeitszeiten, Remote-Teamtreffen und Tools für die virtuelle Zusammenarbeit anbieten, die auf unterschiedliche Lernstile und Kommunikationspräferenzen abgestimmt sind

4. Gleichgewicht zwischen technischem Know-how und Führungsqualitäten

Ein starker technischer Hintergrund kann ein zweischneidiges Schwert sein. Er ermöglicht es Managern zwar, die Feinheiten von Projekten zu verstehen, kann aber auch dazu führen, dass sie Teammitglieder mikromanagen und ihre Kreativität unterdrücken. Hier sind einige Punkte zu beachten.

Die ausschließliche Verwendung von Fachjargon kann Teammitglieder mit unterschiedlichem Hintergrund abschrecken. Sorgen Sie für ein Gleichgewicht, indem Sie komplexe Konzepte klar und prägnant erklären und gleichzeitig offen für das Lernen innerhalb des Teams bleiben

Das Führen von Ingenieuren erfordert eine neue Denkweise. Investieren Sie in Ihre eigene Führungsentwicklung, um die Lücke zwischen technischem Fachwissen und effektivem technischen Management zu schließen

5. Ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Zeitmanagement aufrechterhalten

Leidenschaftliche Ingenieure können leicht an ihre Grenzen stoßen, was schließlich zu Burnout und Produktivitätseinbußen führt. Sie sollten flexible Zeitpläne zulassen, Pausen fördern und realistische Fristen setzen

Ingenieure lieben es, Probleme selbstständig zu lösen, aber Verantwortlichkeit ist das A und O. Die Herausforderung besteht darin, eine Kultur des Vertrauens zu pflegen und eine gemeinsame Verantwortung für die Ergebnisse zu ermöglichen

Softwareingenieure sprechen oft eine andere Sprache - die Sprache des Codes, der Algorithmen und des komplexen Fachjargons. Die Herausforderung besteht darin, eine Kommunikation zu schaffen, mit der sowohl technische als auch nicht-technische Ressourcen etwas anfangen können

Indem sie diese einzigartigen Herausforderungen erkennen und lösen, können Entwicklungs- und Produktmanager ein Umfeld schaffen, in dem Ingenieure nicht nur programmieren, sondern innovativ sind, zusammenarbeiten und sich entfalten. 💯

Unabhängig von der Größe des Teams und des Projekts werden Ihnen diese 10 Praktiken helfen, ein enthusiastisches, leistungsstarkes Team zu schaffen.

10 Best Practices für die Leitung eines Ingenieurteams

Genauso wie ein Compiler die richtigen Richtlinien braucht, brauchen Ihre Ingenieure die richtige Führung, um ihr Talent in bahnbrechende Software umzusetzen. 🙌🏼

Hier sind 10 Best Practices, mit denen Sie das volle Potenzial Ihres Teams freisetzen können.

1. Definieren Sie klare Ziele und Vorgaben

Nutzen Sie das Aufgabenmanagement in ClickUp, um klare Ziele für Ihr Softwareprojekt zu definieren

Sie wollen "etwas Cooles bauen"? Die meisten Software-Teams tun das.

Aber das ist ein vager Ansatz und führt meist zu nichts, weil es an einem Aktionsplan fehlt. Klare Ziele setzen ziele und Vorgaben ist die Grundlage für eine effiziente Softwareentwicklung.

Verwenden Sie ClickUp Aufgabenverwaltung als Orientierungshilfe, um zu planen, wohin Sie mit Ihrem Softwareprojekt wollen. Legen Sie Ihre übergreifenden Geschäfts- und Projektziele fest, unterteilen Sie diese Ziele in Aufgaben und verfolgen Sie sie in Echtzeit. Hier ist ein Leitfaden für den Anfang:

Definieren Sie Ihre Geschäftsziele : Welches Problem wollen Sie lösen? Welchen Wert wird die Software liefern? Zeigen Sie, wie die einzelnen Beiträge mit dem Gesamtziel übereinstimmen projektziele um den Ingenieuren zu helfen, den Wert ihrer Arbeit zu erkennen

: Welches Problem wollen Sie lösen? Welchen Wert wird die Software liefern? Zeigen Sie, wie die einzelnen Beiträge mit dem Gesamtziel übereinstimmen projektziele um den Ingenieuren zu helfen, den Wert ihrer Arbeit zu erkennen Dokumentieren Sie Ziele und Meilensteine kurz und bündig : Machen Sie die Ziele und wichtigen Kontrollpunkte für das Team leicht zugänglich und übersichtlich

: Machen Sie die Ziele und wichtigen Kontrollpunkte für das Team leicht zugänglich und übersichtlich Zerlegen Sie die Zielsetzung in greifbare Ziele: Wie wird der Erfolg gemessen? Verwenden Sie den OKR-Rahmen (Ziele und Schlüsselergebnisse), um Klarheit und Fokus zu gewährleisten.

Moderieren Sie Zielsetzungs-Workshops. Führen Sie ein Brainstorming durch, diskutieren Sie Herausforderungen und legen Sie gemeinsam die einzelnen Beiträge fest. Dies schafft ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung und Rechenschaftspflicht innerhalb Ihres Teams.

2. Vermeiden Sie Mikromanagement, fördern Sie die Kreativität

Verlassen Sie sich auf die Projektmanagement-Funktionen von ClickUp, um vollständige Transparenz in Software-Projekten zu gewährleisten und gleichzeitig die Risikobereitschaft und das Vertrauen im Team zu fördern

Wenn jeder Schritt diktiert wird, neigen Ingenieure dazu, die Anweisungen und Prozesse ihres Managers gedankenlos zu befolgen und nicht innovativ zu sein, um Probleme zu lösen. Vertrauen und Eigenverantwortung hingegen setzen ein gewisses Maß an Kreativität frei, das es den Ingenieuren ermöglicht, neue Wege zu gehen.

Die Überwachung jeder einzelnen Codezeile vergeudet Zeit für unnötige Genehmigungen und behindert den natürlichen Arbeitsfluss. Wenn man den Ingenieuren hingegen Vertrauen schenkt und ihnen die nötigen Befugnisse einräumt, wird ihnen ein Gefühl der Eigenverantwortung vermittelt. So können sie sich besser konzentrieren, liefern schneller bessere Ergebnisse und werden zu engagierten und engagierten Mitwirkenden.

Abkehr vom Mikromanagement durch Clickup-Projektmanagement die es Ihnen ermöglicht, flexible Systeme einzurichten, die sich an den Entwicklungsprozess jedes Teams anpassen lassen, ohne dabei zu viele Vorschriften zu machen. Mehrere Ansichten wie die Workload-Ansicht geben Managern Einblick in die Arbeitslast und Engpässe, ohne detaillierte Statusaktualisierungen anzufordern.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Lassen Sie Ihr Team ClickUp-Dokumente um Ideen zu entwickeln, gemeinsam an Entwürfen zu arbeiten und technische Spezifikationen zu skizzieren, ohne dass ein großer Aufwand betrieben werden muss.

Ihr Entwicklungsteam kann in ClickUp auch wiederkehrende Rituale erstellen, z. B. Retro-Zeremonien, standup-Meetings und Entwurfsbesprechungen, um sich selbst zu organisieren.

Indem Sie die Zügel loslassen und dem Fachwissen Ihrer Ingenieure bei technischen Entscheidungen vertrauen, schaffen Sie Autonomie und Verantwortlichkeit - ein Umfeld in Ihrem Unternehmen, in dem Innovation gedeiht, Probleme effizient gelöst werden und sich jeder wertgeschätzt und befähigt fühlt.

3. Überwachen Sie die richtigen Metriken, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern

Planen Sie Ihre Projektzeitpläne mit Gantt-Diagramme und Sprints

Mit dem ClickUp für Software-Teams können Sie verschiedene Leistungskennzahlen verfolgen und die für den Projekterfolg notwendige Anleitung, Genauigkeit und Einblicke bieten.

Ohne quantitative Messungen kann die Qualität schwinden, der Zeitplan verschwimmen und die Zusammenarbeit ins Stocken geraten

Quantitative Messgrößen messen nicht nur die greifbaren Ergebnisse eines Softwareentwicklungsteams, sondern ermöglichen es den Verantwortlichen auch, fundierte Entscheidungen zu treffen

Ohne den Kompass der Metriken laufen Teams Gefahr, sich in dem riesigen Meer der Komplexität von Projekten zu verirren

Nutzen Sie die visuellen Roadmaps von ClickUp, die die Arbeit an gemeinsamen Zielen verbinden. Verfolgen Sie Fortschritte, Abhängigkeiten und Hindernisse, um Prioritäten zu klären. Sie können auch ClickUp-Dashboards die mit Aufgaben verknüpft werden können und benutzerdefinierte Widgets für bessere Einblicke und eine bessere Entscheidungsfindung enthalten. Durch die Messung der Leistung und des Fortschritts können die Teams nicht nur feststellen, wo sie stehen, sondern auch eine Kultur des proaktiven Handelns kultivieren. ⛳

4. Spitzenleistungen durch Feedbackschleifen fördern

Senden Sie Feedback an Ihr Projektteam mit den Collaboration-Funktionen von ClickUp

Durch die Normalisierung von Feedback-Zyklen fördern Sie die offene Kommunikation und den Kooperationsgeist im Team.

Der Austausch unterschiedlicher Perspektiven durch Feedback ermöglicht es Teams, blinde Flecken zu entdecken und robuste Lösungen für Probleme anzuwenden

Ingenieure lernen, effektiv Feedback zu geben und zu empfangen, was zu einem besseren Verständnis und einer besseren Abstimmung führt

Das Gefühl, durch konstruktives Feedback geschätzt und unterstützt zu werden, hält Ingenieure engagiert und motiviert und fördert ein positives Arbeitsumfeld

Mit ClickUp können Software-Teams den Kreislauf zwischen der Freigabe von Funktionen, dem Einholen von Anwender-Feedback und der Planung von Entwicklungsprioritäten schließen. Diese Abstimmung führt dazu, dass die richtigen Dinge auf die richtige Weise entwickelt werden.

Während ClickUp-Ziele geben Teams die Möglichkeit, ihre Arbeit direkt mit umfassenderen Zielen und Schlüsselergebnissen zu verknüpfen, und Fortschrittsbalken zeigen an, wie nah sie am Erreichen der Ziele sind.

Teammitglieder können auch ganz einfach Feedback zu Aufgaben und Beiträgen geben, indem sie Kommentar-Threads, @Mentions und mehr verwenden.

Schließlich gibt es ausgezeichnete ClickUp-Vorlagen für Retrospektiven in denen Teammitglieder zusammenkommen können, um die Erfahrungen aus jedem Entwicklungszyklus zu dokumentieren.

5. Fördern Sie intensive Arbeit, indem Sie sich Zeit nehmen

Da Sprints und Entwicklungszyklen in allen Unternehmen immer kürzer und intensiver werden, benötigen Ingenieure ununterbrochene Konzentrationsphasen, um Spitzenleistungen zu erzielen. Tools für die Entwicklerproduktivität helfen dabei, einen ununterbrochenen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon gibt es verschiedene Strategien, die Sie bei der Verwaltung von Entwicklungsteams anwenden können.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben in ClickUp durch die Erstellung benutzerdefinierter Auslöser und Aktionen, so dass sich die Ingenieure auf die kreativen Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können

Agile Dashboards und benutzerdefinierte Projektfortschrittstracker helfen Entwicklern bei der Planung von Sprints, der Aufteilung und Zuweisung von Aufgaben und der engen Zusammenarbeit mit ihren Teamkollegen

Durch die Freisetzung von Zeit für tiefgreifende Überlegungen und Problemlösungen haben Ingenieure den nötigen Freiraum, um durchdachteren und besser durchdachten Code zu produzieren

Mit ClickUp können Sie aus 15 verschiedenen Ansichten wählen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn es darum geht, Ihren Arbeitsbereich zu organisieren. Außerdem gibt es in ClickUp eine native Zeiterfassung, mit der Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit leicht verfolgen und sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können. Fälligkeitsdaten, Starttermine und Zeitschätzungen können dazu beitragen, dass Sie sich auf die Arbeit an kollaborativen Aufgaben konzentrieren können.

Das Freisetzen ununterbrochener Zeitblöcke fördert die Kreativität und das kritische Denken, was zu innovativen Lösungen und bahnbrechenden Ideen führt.

6. Aufbrechen von Silos durch funktionsübergreifende Zusammenarbeit

ClickUp-Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller Knotenpunkt für die gemeinsame Umsetzung von Teamideen in koordinierte Aktionen

Um ein Ingenieurteam erfolgreich zu führen, ist eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit bei mehreren Projekten erforderlich.

Sie können ClickUp's Verwaltung mehrerer Projekte ermöglicht es, jeden noch so kleinen Aspekt mehrerer Projekte gleichzeitig zu verwalten. Funktionen wie ClickUp-Whiteboards , ClickUp Zeiterfassung und ClickUp Dashboards helfen Engineering-Managern bei der effektiven Strategie- und Projektplanung, bei der Aufgabenzuweisung, bei der Visualisierung von Arbeitsabläufen und Arbeitsbelastungen sowie bei der Ergebnisprognose.

Außerdem vermeiden sie verstreute Konversationen über mehrere Tools und mindern die Verwirrung.

Durch die Überwindung der Grenzen zwischen den Abteilungen erhalten die Ingenieure Einblicke in die Bedürfnisse der Benutzer, Markttrends und Geschäftsziele. So können sie bahnbrechende Softwarelösungen entwickeln

Abgeschottete Teams stolpern oft über die gleichen Hürden. Durch die Zusammenarbeit können Ingenieure auf das Wissen und die Fähigkeiten anderer Teams zurückgreifen, was zu schnelleren und effektiveren Lösungen führt

7. Organisieren Sie konkurrierende Prioritäten, um Überschneidungen zu vermeiden

Whiteboards verwenden und Mind Maps zur Visualisierung von Projekten und Teamfunktionen

Mit einem zentralisierten System zur Verwaltung von Prioritäten, Umfang, Kapazität und Abhängigkeiten können die Verantwortlichen für die Technik produktive Arbeitsabläufe steuern. ClickUp bietet die Transparenz, um prioritäten erfolgreich abzustimmen . ClickUp-Ansichten bietet Ihnen die Freiheit, mehrere Aufgaben projektübergreifend genau so zu verwalten, wie Sie es wünschen. Mit Kanban-, Box- und Gantt-Ansichten lassen sich Prioritäten leicht sortieren und klassifizieren. Sie können sogar jede Aufgabenliste als Vorlage für zukünftige Projekte speichern.

Außerdem können Sie mit ClickUp ihre Aufgaben zu priorisieren . Es gibt vier stufen der Priorität in ClickUp: Dringend, Hoch, Normal und Niedrig. Sie können auch sehen, welche Aufgaben mit Abhängigkeiten auf andere "warten" oder diese "blockieren".

Effektiver Umgang mit konkurrierenden Prioritäten mitwerkzeuge zur Prioritätensetzung garantiert, dass alle am Projekt Beteiligten auf derselben Seite stehen

Warnen Sie Ihre Teammitglieder, wenn es konkurrierende Prioritäten gibt. Teilen Sie ihnen mit, welche wichtigen Aufgaben sie zuerst angehen sollen, aber vergessen Sie nicht, die Priorisierung auch zu begründen

8. Optimieren Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess

Behalten Sie den Zustand eines Projekts mithilfe der erweiterten Analysefunktionen von ClickUp im Auge

Nutzen Sie Werkzeuge, die es Software-Ingenieuren ermöglichen, an verschiedenen Punkten des Software-Entwicklungsprozesses zusammenzuarbeiten. ClickUp unterstützt agiles Projektmanagement für eine höhere Teamleistung.

Die agile Methodik ermöglicht es Softwareentwicklungsteams, an verschiedenen Aspekten zusammenzuarbeiten, z. B. an Produktfahrplänen, Sprints und Backlogs

Legen Sie Sprinttermine fest, weisen Sie Punkte zu und markieren Sie Prioritäten, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

NativeClickUp-Integrationen mit Github, GitLab, Bitbucket und vielen anderen gängigen Programmenentwicklungswerkzeuge beschleunigen Sie Ihre Entwicklungs- und Veröffentlichungszyklen

Mit Funktionen wie automatisiertem Sprint-Management, agilen Dashboards und benutzerdefinierten Ansichten ist ClickUp die ideale Wahl zur Optimierung des Softwareentwicklungsprozesses.

9. Kosten und Zeit sparen mit Entwicklungsvorlagen

Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Aufgabenverantwortliche für Softwareentwicklungsprojekte zu

Eine Engineering-Vorlage ist ein anpassbares Formular oder eine Anwendung, mit der Sie Software schnell bereitstellen können. Sie ist eine der besten Produktivitätswerkzeugen für die Verwaltung eines Ingenieur- und Entwicklungsteams.

Verwenden Sieengineering-Vorlagen in ClickUpum das Projekt zu planen, im Zeitplan zu bleiben und Arbeitsabläufe zu verfolgen

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Teammitglieds und rationalisieren Sie anstehende Aufgaben mit Organigrammen und Fahrplänen

Vorlagen zur Fehlerverfolgung und Bewertung bieten auch einen Einblick in die technische Kompetenz und die Leistungsaspekte der Teamleistung

Sie können Abschnitte für verschiedene Phasen des Entwicklungsprozesses erstellen und dann den verschiedenen Teammitgliedern Aufgaben und Verantwortlichkeiten zuweisen.

Mühelose Integration mit ClickUp-Dokumente und ClickUp-Aufgaben macht es dem Ingenieurteam leichter, den Fortschritt zu verfolgen.

10. Fördern Sie die psychologische Sicherheit

Erstellen Sie Aktionspläne und Aufgaben mit dem intuitiven visuellen Whiteboard in ClickUp

Stellen Sie sich eine Umgebung vor, in der sich Ingenieure sicher und geborgen fühlen. Sie sind in der Lage, ihre Zweifel und Bedenken zu äußern, ohne Angst vor Verurteilung, neue Ideen zu erforschen, ohne Angst zu versagen, und ihre Sichtweise mit anderen Ingenieuren zu teilen, ohne Angst vor Spott.

Die Förderung einer Kultur der Inklusion - in der unterschiedliche Perspektiven willkommen sind - trägt dazu bei, ein starkes Gefühl der Kameradschaft innerhalb des Teams aufzubauen

Ermutigen Sie Ihre Ingenieure, Annahmen in Frage zu stellen, unkonventionelle Lösungen vorzuschlagen und furchtlos zu experimentieren, um Innovationen voranzutreiben

Fehler sind unvermeidlich, aber in einem psychologisch sicheren Umfeld werden sie zu Sprungbrettern für den Aufbau von Widerstandsfähigkeit. Ingenieure lernen aus Fehlern, ohne sich zu schämen, passen ihre Vorgehensweise an und kommen gestärkt zurück

Mit vernetzten Arbeitsabläufen, kollaborativen Dokumenten, Echtzeit-Dashboards und vielem mehr arbeiten Ingenieurteams mit ClickUp schneller, intelligenter und zeitsparender.

Und die Vorteile sind unbestreitbar: Ein Team, das Herausforderungen erfolgreich meistert, ist innovationsfreudig und liefert letztendlich hervorragende Software. 💡

Wie man mit schwierigen Ingenieuren umgeht

Jeder technische Leiter hatte schon einmal mit schwierigen Situationen mit Ingenieuren zu kämpfen. Nichteinhaltung und Negativität behindern den Projektfortschritt - Ingenieure, mit denen man nur schwer umgehen kann, können sogar den Entwicklungszyklus zum Stillstand bringen.

Als Top-Führungskraft oder Manager, der viele Ingenieure zusammenführt, müssen Sie einfache, effektive Strategien entwickeln, um Konflikte zu lösen und die Teamarbeit zu fördern.

1. Identifizieren Sie das Problem: Genauso wie es bei der Fehlersuche darum geht, ein bestimmtes Problem zu isolieren und zu beheben, geht es bei der Identifizierung des Problems mit einem schwierigen Ingenieur darum, die Grundursache durch offene Kommunikation und Beobachtung herauszufinden

2. Offene Kommunikation: Durch Einfühlungsvermögen und Verständnis der Teamdynamik kann eine Führungskraft ein Gespräch mit einem schwierigen Ingenieur beginnen, um dessen Perspektive zu verstehen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten

3. Klare Erwartungen setzen: Ähnlich wie bei der Festlegung klarer Projektmeilensteine können Manager klare Erwartungen für Verbesserungen definieren und dem Ingenieur einen Fahrplan vorgeben, dem er folgen kann

4. Unterstützung anbieten: Die Bereitstellung von Ressourcen und die Initiierung von Schulungen unterstützen die Entwicklung eines sich abmühenden Ingenieurs. Dies kann den Zugang zu Online-Kursen, Mentorenprogrammen oder Workshops umfassen, um Qualifikationslücken zu schließen

5. Bei Bedarf eskalieren: Durch die Eskalation der Angelegenheit bei Bedarf wird sichergestellt, dass der Lösungsprozess mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmt. Dies ist entscheidend für die Wahrung von Fairness und Konsistenz.

Erfolg als Engineering Manager sichern

Ein gutes Management Ihres Ingenieurteams erfordert viel Überlegung und Aufwand, aber der Ertrag rechtfertigt die Investition.

Um als technischer Leiter oder Manager erfolgreich zu sein, müssen Sie die Arbeit Ihres technischen Teams mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen. Ermöglichen Sie einen offenen Dialog, damit jeder die Hindernisse und Prioritäten erkennt. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, zu experimentieren und zu gestalten. Messen Sie die Ergebnisse kontinuierlich und holen Sie Feedback ein. Und schließlich sollten Sie diesen Prozess regelmäßig anhand der gewonnenen Erkenntnisse verfeinern.

ClickUp ist ein zuverlässiger Partner, der Sie durch anpassbare Workflows, Transparenz des Fortschritts und Funktionen, die die Abstimmung zwischen den Teams fördern, unterstützen wird. Testen Sie ClickUp noch heute ! Sie werden überrascht sein, wie viel Zeit Sie damit sparen und gleichzeitig die Effektivität Ihres Teams steigern können.