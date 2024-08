Agile OKRs: Tools und Techniken zur Maximierung der Effizienz

Agile Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) sind das Rückgrat einer florierenden agilen Organisation und bieten Unterstützung, Struktur und Flexibilität.

OKRs bieten einen stabilen Rahmen, der die gesamte Arbeit unterstützt und die Teams auf gemeinsame Ziele ausrichtet und mobilisiert. Jeder OKR ist ein Block, der den Aufwand der Mitglieder des Teams mit den größeren strategischen Zielen des Unternehmens verbindet.

Laut einer kürzlich erschienenen OKR-Auswirkungsbericht fanden 83 % der Unternehmen, dass OKRs ihre Fähigkeit, Unternehmensziele zu kommunizieren, deutlich verbessert haben, und 84 % bestätigten, dass sie das Engagement des Teams verbessert haben. Dies ist ein Beweis für die transformative Kraft der Integration von OKRs in eine agile Methodik für Unternehmen.

Dieser Blog führt Sie durch das Wesentliche der agilen OKRs und hilft Ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um den Aufwand Ihres Teams zu synchronisieren, Ihren Fokus zu schärfen und Ihre Reise zum Erreichen wichtiger Ergebnisse zu beschleunigen.

Unsere Einblicke und praktischen Ratschläge werden ein effektives agiles OKR-Framework in Ihrem Unternehmen umsetzen projektmanagement in ein leistungsfähiges tool.

Was sind agile OKRs?

Agile OKRs sind ein strategischer Rahmen, den Teams und Organisationen nutzen, um sich anspruchsvolle, ehrgeizige Ziele mit messbaren Ergebnissen zu setzen. Sie überbrücken die Kluft zwischen Strategie und Ausführung, indem sie allgemeine Ziele in spezifische, quantifizierbare Geschäftsergebnisse umwandeln, auf die jeder hinarbeitet.

Nehmen wir zum Beispiel ein agiles Software-Entwicklungsteam. Ihr Objekt könnte lauten: "Verbesserung der Benutzererfahrung, um das Engagement zu fördern" Die Schlüsselergebnisse, die dies unterstützen, könnten sein:

erhöhung der Sitzungszeit der Benutzer um 20 %"

verringerung der Ladezeit einer Seite um 30

erzielung einer Kundenzufriedenheit von mindestens 90 %"

Dies verdeutlicht, wie Erfolg aussieht, und liefert greifbare Benchmarks zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Motivation des Teams im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung, wobei die agilen Grundsätze der Anpassungsfähigkeit und der zielgerichteten Lieferung zum Tragen kommen.

Wie OKRs und Agile Arbeit zusammenarbeiten

Die agile Methodik ist ein bekannter Ansatz für das Projektmanagement, bei dem das Projekt in logische Phasen unterteilt wird, um das Team bei der Zusammenarbeit an Aufgaben zu unterstützen und die Ergebnisse zu verbessern. Durch die Kombination von OKRs mit der agilen Methodik entsteht eine Dynamik, die die Leistung des Geschäfts, die Agilität und die Ausrichtung des Teams erheblich steigert.

Stellen Sie sich ein agiles Softwareentwicklungsteam vor, das die Benutzerfreundlichkeit seines Produkts verbessern möchte (Ziel). Zu den Schlüsselergebnissen könnten Einzelziele wie die Reduzierung der Ladezeit um 30 % und die Erhöhung der Benutzerbindung um 25 % gehören.

Bei der Arbeit in agilen Sprints werden diese Schlüsselergebnisse regelmäßig überprüft und OKRs und Agile angewandt, um die Strategien und Maßnahmen auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback der Benutzer und Leistungsdaten anzupassen.

Mit diesem Ansatz bleibt das Team an der Unternehmensvision ausgerichtet und stellt sicher, dass es sich kontinuierlich anpasst und verbessert, was den Kern der Agilität im Geschäft verkörpert. Hier sehen Sie, wie diese Konzepte zusammenspielen:

1. Ausrichtung auf agile Prinzipien

Agile Teams leben von Flexibilität, kontinuierlicher Verbesserung und Kundenzufriedenheit. OKRs ergänzen diese Prinzipien, indem sie einen klaren Fokus und messbare Ziele vorgeben und sicherstellen, dass jeder Sprint und jede Aufgabe mit den übergreifenden Geschäftszielen übereinstimmt.

Diese Symbiose fördert eine reaktionsfähige, agile Organisation, die sich schnell an die Bedingungen des Marktes und die Bedürfnisse der Kunden anpasst.

2. Vorantreiben von Business-Ergebnissen

Das Herzstück eines Agile Transformation oKRs sind führende Indikatoren für den Erfolg. Durch die Definition von Schlüsselergebnissen verfügen Teams über greifbare Maßstäbe für die Nachverfolgung von Fortschritten und die Messung von Geschäftsergebnissen.

Diese Klarheit hilft der gesamten Organisation, auf derselben Seite zu stehen, die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erreichen und sicherzustellen, dass der agile Prozess direkt zum Wert des Geschäfts beiträgt.

3. Verbessertes Projektmanagement

Studien zufolge sind die drei häufigsten Gründe für die Einführung von OKRs Transparenz, eine bessere Priorisierung und eine effektivere Strategieumsetzung. Dies führt zu einer insgesamt erfolgreichen Strategie für das agile Projektmanagement.

Verwenden Sie die OKR-Vorlage von ClickUp, um Ziele für Sie und Ihr Team zu verfolgen und festzulegen

Zum Beispiel, ClickUp's OKR-Rahmenwerk fügt sich in diesen Ansatz ein, indem es spezifische Ziele auf Team- und Unternehmensebene einstellt, die Nachverfolgung des Fortschritts unterstützt und die Teams auf gemeinsame Ziele ausrichtet.

4. Förderung der kontinuierlichen Verbesserung

Bei agilen Praktiken geht es um iterative Entwicklung und ständiges Lernen. OKRs unterstützen dies, indem sie endlose Feedbackschleifen ermöglichen und Teams in die Lage versetzen, den Fortschritt anhand ihrer Ziele zu messen.

Dieses Setup fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, in der agile Teams ihren Ansatz regelmäßig bewerten und anpassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Optimieren Sie die Umsetzung dieser Synergie mit den richtigen Tools. Zum Beispiel, Die OKR-Vorlagen von ClickUp bieten eine strukturierte Möglichkeit zur Einstellung spezifischer Ziele auf Team- und Unternehmensebene und helfen bei der Nachverfolgung des Fortschritts und der Ausrichtung von Teams auf gemeinsame Ziele.

Vorteile der Verwendung von OKRs in agilen Projekten

' Studien besagen, dass die erfolgreichsten Unternehmen eine um 28 % höhere Kommunikationsintensität aufweisen, gemessen an der Zahl der genutzten Kommunikationskanäle, und OKR-Check-ins häufiger nutzen als die Vergleichsgruppe.'

Die Integration von Objekten und Schlüsselergebnissen (OKRs) in agile Projekte verbessert die Leistung und die Ergebnisse des Geschäfts erheblich. Hier sind die fünf wichtigsten Vorteile:

Verbesserter Fokus und Klarheit

OKRs helfen agilen Teams, ihre Arbeit zu priorisieren, indem sie klar definieren, was sie erreichen müssen und wie sie den Erfolg messen werden. Durch die Einstellung spezifischer, ehrgeiziger Ziele und Schlüssel-Ergebnisse konzentrieren sich agile Teams auf die Aufgaben, die wirklich wichtig sind, und stellen sicher, dass sie mit jedem Sprint ihren strategischen Zielen näher kommen.

Verbesserte Ausrichtung und Transparenz

OKRs erleichtern die Ausrichtung über verschiedene Ebenen einer Organisation hinweg. Durch die Verbindung der Ziele des Teams mit der Vision des Unternehmens versteht jeder, wie seine Arbeit zum großen Ganzen beiträgt. Diese Transparenz stellt sicher, dass alle Mitglieder auf die gleichen Ziele hinarbeiten, was die Zusammenarbeit und die Einheit innerhalb agiler Teams fördert.

Erhöhtes Verantwortungsbewusstsein und Engagement

Wenn die Mitglieder eines Teams an der Einstellung ihrer OKRs beteiligt sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich für deren Erreichung engagieren. Dieses Gefühl der Eigentümerschaft erhöht die Verantwortlichkeit und steigert das Engagement und die Motivation erheblich. Wenn sich agile Teams treffen und ihre Schlüsselergebnisse nachverfolgen, können sie die direkten Auswirkungen ihrer Arbeit sehen, was ihr Engagement und ihre Zufriedenheit weiter steigert.

Beschleunigtes Lernen und Anpassung

Die agile Methodik legt den Schwerpunkt auf kontinuierliche Verbesserung und Anpassung. OKRs ergänzen dies, indem sie einen Rahmen für regelmäßige Reflexion und Anpassung bieten. Agile Teams können am Ende jedes Sprints ihre Fortschritte bei den wichtigsten Ergebnissen überprüfen, aus ihren Erfolgen und Misserfolgen lernen und fundierte Entscheidungen über künftige Verbesserungen treffen.

Bessere Ergebnismessung

OKRs bieten einen klaren Satz von Agile Metriken zur Nachverfolgung des Fortschritts und Erfolg. Die Schlüsselergebnisse sind quantifizierbar und zeitgebunden, was die Leistungsmessung für agile Teams erleichtert. Agile Teams schließen die Arbeit ab und machen greifbare Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele. Agile OKR-Software hilft Organisationen, ob Start-ups oder multinationale Unternehmen, bessere Einstellungen zu erreichen und die Leistung zu optimieren.

Wie man OKRs in agilen Projekten implementiert

Die Implementierung von OKRs (Objectives and Key Results) in agilen Projekten erfordert sorgfältige Planung und Überlegung. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur effektiven Integration von OKRs in die agile Methodik.

Schritt 1: Definieren Sie klare Ziele

Beginnen Sie damit, herauszufinden, was Ihr Team auf strategischer Ebene erreichen möchte. Die Ziele sollten inspirierend und herausfordernd sein und sich an der Vision und Mission des Unternehmens orientieren. Verwenden Sie das Feature "Ziele" im ClickUp tool, um diese Ziele zu definieren und zu visualisieren. Außerdem, ClickUp's Agile Vorlagen erleichtern es den Projektleitern, Ziele klar zu definieren.

verwalten und Planen wie ein Profi mit ClickUp's Template Center

Ein Beispiel für ein Ziel könnte lauten: "Steigerung des Marktanteils um 20 % im nächsten Quartal" Weisen Sie dieses Objekt in ClickUp zu und machen Sie es für alle relevanten Mitglieder des Teams sichtbar, um sicherzustellen, dass jeder die Richtung und den Zweck versteht. Dies fördert eine einheitliche Ausrichtung und treibt die Organisation auf gemeinsame strategische Ziele zu.

Schritt 2. Identifizieren Sie die wichtigsten Ergebnisse

Legen Sie nach der Einstellung der Ziele zwei oder drei messbare Schlüsselergebnisse für jedes Ziel fest. Die Schlüsselergebnisse sollten quantifizierbare und zeitlich begrenzte Indikatoren für den Erfolg sein.

Auf diese Weise können agile Teams ihren Fortschritt in Echtzeit überwachen und sicherstellen, dass sich jede Maßnahme auf diese kritischen Erfolgskriterien auswirkt.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts zu erreichen

Instanz, wenn das Ziel darin besteht, den Marktanteil zu erhöhen, könnten die Schlüsselergebnisse lauten: "Erzielen Sie neue Umsätze in Höhe von 1 Million Dollar" und "Expandieren Sie in zwei neue regionale Märkte Nutzen Sie ClickUp's Measurable Goals Feature um diese Metriken nachzuverfolgen und messbare Ziele zu setzen.

Schritt 3. OKRs mit agilen Sprints abstimmen

Richten Sie Ihre OKRs mit den Agile Sprints effektiv aus, indem Sie ClickUp's Agile Release-Planung features, darunter Zeitschätzungen und Sprint, um sicherzustellen, dass Sie jeden Sprint zielgerichtet gestalten, um Fortschritte in Richtung Ihrer strategischen Ziele zu erzielen.

starten Sie eine PR-Kampagne, führen Sie eine Fehlerverfolgung durch oder verwalten Sie eine Produkteinführung effizient mit ClickUp's Dashboard für benutzerdefinierte Felder_

Wenn ein Schlüsselergebnis beispielsweise die Entwicklung eines neuen Features ist, planen Sie eine Reihe von Sprints mit den Schwerpunkten Design, Entwicklung und Testen und stellen Zeitschätzungen für jede Phase ein.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Sprint zielgerichtet auf Fortschritte in Richtung Ihrer strategischen Ziele ausgerichtet ist und ein gleichmäßiges Tempo und eine klare Richtung beibehält.

Schritt 4. Fortschritte nachverfolgen und messen

Eine regelmäßige Nachverfolgung ist unerlässlich, um die Auswirkungen Ihres Aufwands zu verstehen. Durch die regelmäßige Überprüfung dieser Berichte können agile Teams Erfolge feiern, Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen. Mit dem ClickUp Feature zur Berichterstellung können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um den Fortschritt in Bezug auf die einzelnen Schlüssel-Ergebnisse zu überwachen.

Wenn Sie zum Beispiel die Nachverfolgung von Neukundenakquisitionen planen, können Sie einen wöchentlichen Bericht erstellen, der die Anzahl der Neuanmeldungen anzeigt. Dies sorgt für Transparenz und Rechenschaftspflicht und ermöglicht kontinuierliches Feedback und Anpassungen. ClickUp's Projektprognose tools verbessern die Erstellung benutzerdefinierter Berichte und die Überwachung des Fortschritts in Bezug auf die einzelnen Schlüsselergebnisse und ermöglichen einen vorausschauenden Blick auf die Entwicklung Ihres Projekts.

die Verfolgung von Workload und Ressourcen ist in ClickUp einfach und vereinfacht

Schritt 5. Anpassen und iterieren

Bei Agile geht es um kontinuierliche Verbesserung. Wenn Sie Ihre Fortschritte in ClickUp verfolgen, nehmen Sie sich die Zeit, darüber nachzudenken, was funktioniert und was nicht. Wenn sich die Bedingungen am Markt ändern oder bestimmte Strategien nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, nutzen Sie die flexible Plattform von ClickUp, um Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse entsprechend anzupassen.

Instanz, wenn ein neuer Wettbewerber auftaucht, müssen Sie vielleicht Ihre Strategie neu ausrichten und neue Schlüssel-Ergebnisse einstellen. Fördern Sie regelmäßige Retrospektiven und Aktualisierungen in ClickUp, um sicherzustellen, dass Ihre OKRs relevant bleiben und mit den sich entwickelnden Bedürfnissen und Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Beispiele für OKRs in agilen Projekten

In jedem der folgenden Projekte OKR-Beispiele bieten die OKRs einen Rahmen für die Einstellung von Zielen, der agilen Teams auf verschiedenen Organisationsebenen hilft, die Prinzipien von Agile und OKRs anzuwenden, um Ausrichtung, Fokus und messbaren Erfolg zu erreichen.

Sie tragen zu einem klaren Verständnis der Mission und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens bei und stellen sicher, dass alle Aufwände koordiniert werden und zur gewünschten Wirkung beitragen.

1. Ziel 1: Verbesserung der Produktqualität zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Schlüsselergebnis 1: Verringerung der berichteten Fehler um 30 % bis zum Ende des Quartals

Verringerung der berichteten Fehler um 30 % bis zum Ende des Quartals Schlüsselergebnis 2: Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 90%

Erläuterung: Dieser OKR konzentriert sich auf die Produktqualität, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Er richtet die agilen Teams auf das strategische Ziel aus, ein hervorragendes Produkt zu liefern, und trägt so direkt zum Unternehmensziel der Kundenzufriedenheit bei.

Die regelmäßige Messung der gemeldeten Fehler und der Kundenzufriedenheit liefert klare, messbare Ziele, die dem Team helfen, fokussiert zu bleiben und ihren Einfluss auf die Vision des Unternehmens zu verstehen.

2. Ziel 2: Beschleunigung des Marktwachstums zur Stärkung der Position des Unternehmens

Schlüsselergebnis 1: Erhöhung des Marktanteils um 15 % durch Erschließung zweier neuer geografischer Märkte

Erhöhung des Marktanteils um 15 % durch Erschließung zweier neuer geografischer Märkte Schlüsselergebnis 2: Start von drei neuen Marketingkampagnen, die auf die identifizierten Märkte abzielen

Erläuterung: Dieses Objekt steht im Einklang mit den strategischen Zielen der Ausweitung der Marktpräsenz. Durch die Spezifizierung des gewünschten Ergebnisses der Erhöhung des Marktanteils und der umsetzbaren Schritte der Einführung von marketingkampagnen hilft dieser OKR den agilen Teams, ihren Aufwand auf die Wachstumsziele des Unternehmens abzustimmen.

Er erklärt klar den Erfolg und wie die Beiträge der einzelnen Mitglieder des Teams die Nadel bewegen.

3. Objekt 3: Förderung einer Hochleistungskultur, um das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter zu steigern

Schlüsselergebnis 1: Erreichen einer Mitarbeiterengagementquote von 85 %

Erreichen einer Mitarbeiterengagementquote von 85 % Schlüsselergebnis 2: Einführung eines monatlichen Anerkennungsprogramms, um herausragende Beiträge von Mitgliedern des Teams hervorzuheben

Erläuterung: Dieser OKR zielt darauf ab, die Organisationskultur zu verbessern, die oft als nachlaufender Indikator für die Gesundheit des Geschäfts angesehen wird, aber mit ClickUp's Software zur Einstellung von Zielen wird es zu einem greifbaren, messbaren Einzelziel. Durch die Konzentration auf das Engagement und die Anerkennung der Mitarbeiter soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich die Mitglieder des Teams wertgeschätzt und motiviert fühlen.

goal-Setting Dashboard in ClickUp für höhere Produktivität verwenden

Dieses Objekt trägt direkt zu den Unternehmenszielen der Bindung von Spitzentalenten und der Aufrechterhaltung einer produktiven Belegschaft bei, indem sichergestellt wird, dass alle auf derselben Seite stehen und auf dasselbe Ziel hinarbeiten.

4. Objekt: Optimierung agiler Prozesse zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität des Teams

Schlüsselergebnis 1: Erhöhung der Fertigstellungsrate von Sprints auf 95%

Erhöhung der Fertigstellungsrate von Sprints auf 95% Schlüsselergebnis 2: Verringerung der durchschnittlichen Vorlaufzeit für die Entwicklung von Features um 20

Erläuterung: Dieser OKR konzentriert sich auf die Verfeinerung der agilen Methodik auf Teamebene, um eine bessere Effizienz und eine schnellere Lieferung zu erreichen.

Die messbare Einstellung der Ziele fördert die kontinuierliche Verbesserung und bietet einen klaren Rahmen für die Nachverfolgung der Fortschritte. Dieser Ansatz verbessert den agilen Prozess und steht im Einklang mit den umfassenderen OKRs des Unternehmens, die darauf abzielen, Werte schnell und effektiv zu liefern.

Zukunftstrends bei agilen OKRs

So wie sich die Geschäfte weiterentwickeln, werden auch die Methoden, die sie anwenden, weiterentwickelt. Die Zukunft der agilen OKRs liegt in zunehmend personalisierten und intelligenten Systemen. Mit den Fortschritten bei KI und maschinellem Lernen können wir uns auf mehr Vorhersagemethoden einstellen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die zukünftigen Trends:

KI-gesteuerte Einblicke: Erwarten Sie, dass KI und maschinelles Lernen in Agile OKR-Tools integriert werden und vorausschauende Analysen und intelligente Vorschläge zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und der strategischen Planung bieten

Erwarten Sie, dass KI und maschinelles Lernen in Agile OKR-Tools integriert werden und vorausschauende Analysen und intelligente Vorschläge zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und der strategischen Planung bieten Verbesserte Personalisierung : Tools wie ClickUp werden wahrscheinlich personalisiertere Erfahrungen bieten, indem sie OKRs auf die Rollen und die bisherigen Leistungen der einzelnen Teammitglieder zuschneiden, wodurch die Ziele relevanter und erreichbarer werden

: Tools wie ClickUp werden wahrscheinlich personalisiertere Erfahrungen bieten, indem sie OKRs auf die Rollen und die bisherigen Leistungen der einzelnen Teammitglieder zuschneiden, wodurch die Ziele relevanter und erreichbarer werden Nahtlose Integration : Da Unternehmen eine Vielzahl von Tools verwenden, werden agile OKR-Plattformen immer stärker mit anderen Systemen verbunden sein und eine einheitliche Ansicht des Fortschritts und Zustands einer Organisation bieten

: Da Unternehmen eine Vielzahl von Tools verwenden, werden agile OKR-Plattformen immer stärker mit anderen Systemen verbunden sein und eine einheitliche Ansicht des Fortschritts und Zustands einer Organisation bieten Unterstützung für verteilte Teams : Da Remote-Arbeit auf dem Vormarsch ist, werden sich Agile OKRs anpassen, um verteilte Teams besser zu unterstützen und die Abstimmung und Zusammenarbeit über verschiedene Speicherorte und Zeitzonen hinweg sicherzustellen

: Da Remote-Arbeit auf dem Vormarsch ist, werden sich Agile OKRs anpassen, um verteilte Teams besser zu unterstützen und die Abstimmung und Zusammenarbeit über verschiedene Speicherorte und Zeitzonen hinweg sicherzustellen Verbesserte Visualisierungstools: Verbesserte Visualisierungsfeatures erleichtern das Verständnis und die Kommunikation komplexer Daten und helfen Teams, informiert und auf ihre Ziele ausgerichtet zu bleiben

Mit ClickUp zu maximaler Effizienz und Erfolg

Agile OKRs sind unerlässlich, um die Kluft zwischen ehrgeizigen Zielen und greifbaren Ergebnissen im Geschäft zu überbrücken. Sie rationalisieren den strategischen Planungsprozess und bringen Agilität und Präzision in jeden Aspekt des Projektmanagements ein. Durch den effektiven Einsatz von OKRs können sich agile Teams besser fokussieren, die Ausrichtung verbessern und bemerkenswerte Geschäftsergebnisse erzielen, während sie gleichzeitig an die sich ständig verändernde Geschäftslandschaft angepasst bleiben. ClickUp's Agile Features wie OKR-Vorlagen, agile Release-Planung und Projektprognosen, bieten eine ideale Plattform für die Umsetzung dieser Praktiken. Es stattet agile Projektmanager und Teams mit den Tools aus, die sie benötigen, um ihre Ziele auf strukturierte und dennoch flexible Weise einzustellen, nachzuverfolgen und zu erreichen.

Egal, ob Sie Ihre agilen Praktiken verfeinern oder mit OKRs neu beginnen wollen, ClickUp bietet eine Lösung aus einer Hand, um Ihr Projektmanagement zu transformieren. Machen Sie sich die Macht der agilen OKRs zunutze und treiben Sie Ihr Team zu Effizienz, Ausrichtung und Erfolg.

Denken Sie daran, dass der Weg zur Beherrschung der agilen OKRs kontinuierlich ist. Mit dem richtigen Ansatz und den richtigen tools wird Ihr Team bemerkenswerte Fortschritte bei Produktivität und Zufriedenheit erzielen, die im Einklang mit der Mission und den langfristigen Zielen Ihres Unternehmens stehen.