So verfassen Sie einen guten Fehlerbericht (mit Beispielen und Vorlagen)

Ob Sie nun einen Fehler entdeckt haben, nachdem das Entwicklungsteam ein neues Feature eingeführt hat, oder ob die mobile App nach einem größeren Update nicht mehr funktioniert – Störungen gehören einfach dazu, wenn man ein digitales Produkt besitzt. Anstatt Dutzende von E-Mail-Threads zu starten, in denen Sie den Fehler beschreiben, lernen Sie lieber, wie man einen guten Fehlerbericht verfasst. Sie können zwar gerne Jira, Bugzilla und andere Tools zur Fehlermeldung nutzen, doch der Kern des Berichts selbst ist nach wie vor entscheidend.

Aber wie schreibt man eigentlich einen guten Fehlerbericht?

In diesem Leitfaden finden Sie eine Übersicht über Fehlerberichte und erfahren, warum sie wichtig sind. Wir geben Ihnen sogar eine Checkliste mit den zu beachtenden Elementen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie einen guten Fehlerbericht verfassen.

Was ist ein Fehlerbericht?

Ein Fehlerbericht, auch als Incident- oder Problembericht bekannt, ist eine detaillierte Beschreibung eines Problems, das jemand in einer Softwareanwendung entdeckt hat. Tester und Entwickler nutzen diese Berichte, um über Fehler zu kommunizieren. Anstatt eine E-Mail mit dem Inhalt „Hey, das Formular auf der Kontaktseite scheint nicht zu funktionieren“ zu senden, liefert der Fehlerbericht detaillierte Informationen, die das Entwicklungsteam nutzen kann, um den Fehler so schnell wie möglich zu beheben. 🐞

Der Hauptzweck eines Fehlerberichts besteht darin, dem Entwickler genügend Informationen zu liefern, damit er das Problem beheben kann. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, dass etwas nicht funktioniert; es geht darum, ein klares Bild davon zu vermitteln, was genau passiert. Ein guter Fehlerbericht beschleunigt den Debugging-Prozess und verbessert die allgemeine Qualitätssicherung sowie den Testprozess.

Sobald der Fehlerbericht eingegangen ist, arbeiten die Entwicklungs- und Testteams daran, die Ursache des Problems zu finden und es zu beheben. Sie durchlaufen den sogenannten Fehler- oder Bug-Lebenszyklus, einen Prozess, den jeder Fehler durchläuft, von der Entdeckung bis zur Schließung. Viele Systeme der Nachverfolgung, wie beispielsweise ClickUp, überwachen den Status jedes Fehlers im Lebenszyklus, sodass Sie eine Übersicht darüber erhalten, wo sich alles gerade befindet.

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Warum sind die Nachverfolgung von Fehlern und die Berichterstellung wichtig?

Sicher, Sie könnten den Prozess der Bug-Nachverfolgung überspringen und Alles wie im Wilden Westen abwickeln. Aber das ist ein Rezept für fehlerhafte Anwendungen, chaotischen Code und Nacharbeit – ganz zu schweigen von einer negativen Erfahrung der Benutzer. Fehlerberichte liefern relevante Informationen, die dem Entwicklungsteam helfen, die richtigen Probleme zu priorisieren und anzugehen, ihre Workflows zu optimieren und den gesamten Testprozess zu vereinfachen. Tools zur Fehlermeldung bieten zudem einen Bereich weiterer Vorteile, von besserer Produktqualität bis hin zu besserer Zusammenarbeit. 🙌

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team

Software-Fehlerberichte mögen wie Bürokratie oder Verwaltungsaufwand erscheinen, doch sie sind eine wichtige Brücke zwischen Testern, Entwicklern und Projektbeteiligten. Ein effektiver Fehlerbericht enthält die genauen Schritte zur Reproduktion des Fehlers, erstellt eine Liste der tatsächlichen Ergebnisse im Vergleich zu den erwarteten und liefert Details zur Umgebung, die Entwickler benötigen, um das Problem zu beheben. Diese Klarheit erleichtert nicht nur allen den Arbeitsalltag ein wenig, sondern bringt das Team auch zusammen, um Aufgaben schnell zu erledigen.

Verbessern Sie die Erfahrung der Benutzer

Softwarefehler können für Benutzer alle möglichen seltsamen Probleme verursachen. Ein einziges Problem oder ein einziger Fehler kann dazu führen, dass Benutzer Ihre Plattform endgültig verlassen. Daher liegt es in Ihrem eigenen Interesse, die Nachverfolgung und Berichterstellung für Fehler ernst zu nehmen.

Ein guter Software-Fehlerbericht kann zudem einen systematischen, strukturierten Ansatz zur Behebung dieser Fehler bieten und so sicherstellen, dass Ihr Produkt so fehlerfrei und benutzerfreundlich wie möglich ist. Wenn Sie viele Fehler haben, sollte Ihr Bewertungssystem es Ihnen ermöglichen, diese nach Priorität zu ordnen, damit Sie die schwierigsten Probleme im Produkt-Backlog zuerst angehen können.

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Ein hochwertiges Produkt erstellen

Jede Software hat Fehler. Die Produktqualität hängt davon ab, wie gut und schnell Ihr Team mit Fehlern umgeht. Glücklicherweise bieten detaillierte Fehlerberichte Einblicke in die Schwachstellen Ihres Produkts, sodass Entwickler deren Schweregrad und Auswirkungen nachvollziehen können. Je besser sie das Problem verstehen, desto gezielter und effizienter werden ihre Korrekturen sein. Effektive Fehlerberichte reduzieren zudem den Zeitaufwand der Entwickler für die Klärung von Anforderungen, sodass ihnen mehr Zeit für die Programmierung bleibt.

Optimieren Sie den Entwicklungsprozess

Softwareentwicklung kann aus Sicht des Projektmanagements knifflig sein. Anstatt nach nicht vorhandenen Fehlern zu suchen, konsultieren Entwickler den Bericht und machen sich direkt an die Behebung des Problems. Eine ordnungsgemäße Berichterstellung beseitigt Unklarheiten und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Gute Berichte werden Hin- und Her-Kommunikation und Klärungsanfragen zwar nicht vollständig vermeiden, aber sie reduzieren sicherlich unnötige Verwirrung und optimieren letztendlich den Entwicklungs-Workflow.

Kosten senken

Das ist richtig: Die frühzeitige Behebung von Fehlern im Entwicklungsprozess kann tatsächlich Kosten senken. Je länger ein Fehler ungelöst bleibt, desto teurer wird seine Behebung. Eine effektive Berichterstellung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung, was die Kosten und den Aufwand für die Behebung von Problemen reduziert.

Elemente, die ein gut geschriebener Fehlerbericht enthalten sollte

Einen Fehlerbericht zu verfassen ist eine Sache, aber einen guten Fehlerbericht zu verfassen ist eine Kunst. Unternehmen unterscheiden sich zwar voneinander, doch die besten Fehlerberichte enthalten oft diese Elemente.

Fehler-ID

Wahrscheinlich haben Sie eine ganze Reihe von Fehlern zu bearbeiten. Anstatt jeden Fehlerbericht wahllos zu veröffentlichen, weisen Sie ihm eine eindeutige Fehler-ID zu. Sie können diese Kennung für neue Fehlerberichte in Ihrem System für die Nachverfolgung von Problemen verwenden, was das Nachverfolgen und Auffinden des richtigen Problems erleichtert. Dies ist auch nützlich, wenn mehrere Personen denselben Fehler feststellen.

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Titel oder Zusammenfassung

Wählen Sie einen kurzen, prägnanten Titel, der einen Überblick über das Hauptproblem gibt. Er sollte so klar sein, dass jeder auf den ersten Blick die Art des Fehlers versteht. Geben Sie hier nicht zu viele zusätzliche Details an. Beschränken Sie sich auf den Kernpunkt und fügen Sie Kontext oder Informationen später im Bericht hinzu.

Priorität und Schweregrad

Entwickler haben viel zu tun. Die Zuweisung einer Prioritäts- und Schweregradstufe zu jedem Fehlerbericht hilft ihnen, ihre Workload neu zu verteilen und Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu bearbeiten. Die Fehlerpriorität gibt die Dringlichkeit der Behebung an, während der Schweregrad die Auswirkungen des Fehlers auf die Funktionalität des Systems widerspiegelt.

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Angaben zur Umgebung

Vielleicht wird das CSS einer App auf deinem Rechner nicht geladen, funktioniert aber auf dem MacBook eines Kollegen einwandfrei. Das ist eine Umgebungsinformation, die Entwickler wissen müssen.

Geben Sie folgende Informationen an:

Ihr Betriebssystem: Windows, macOS, Linux usw.

Ihr Browser-Typ und Ihre Browser-Version: Chrome, Firefox, Safari usw.

Ihre Hardware

Je nach Produkt müssen Sie möglicherweise auch die von Ihnen verwendete Software-Version und das Datum der letzten Aktualisierung freigeben.

Fehlerbeschreibung

Es geht los! Hier geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Fehlers. Erläutern Sie, wie der Fehler in der Anwendung aufgetreten ist und welche Auswirkungen er auf die Benutzererfahrung oder die Funktionen hat. 📝

Schritte zur Reproduktion

Vielleicht stößt du auf einen Fehler, den das Entwicklerteam jedoch nicht sieht. Es ist ratsam bei der Berichterstellung über den Fehler Anweisungen dazu zu geben, wie du den Fehler entdeckt hast und wie die Entwickler ihn ebenfalls finden können. Gib klare, schrittweise Anweisungen in Stichpunkten, wie der Fehler reproduziert werden kann. Wenn er auf Seiten der Entwickler nicht reproduzierbar ist, könnte dies auf ein Problem mit deinem System und nicht mit der Anwendung hindeuten, weshalb Anweisungen zur Reproduktion so wichtig sind.

Erwartetes vs. tatsächliches Ergebnis

Apps bestehen aus vielen verschiedenen Komponenten, und Entwickler kennen möglicherweise nicht auswendig die Funktion oder den Zweck von Alles. Es ist hilfreich, wenn der Entwickler weiß, was Sie erwarten und was tatsächlich passiert. Etwa so: „Als ich auf diesen Link geklickt habe, erwartete ich, zur Seite der Anmeldung weitergeleitet zu werden, aber stattdessen erhielt ich einen Fehler.“ Dies ist wichtig, da es die Diskrepanz hervorhebt, die der Entwickler beheben muss.

Notizen und Anhänge

Manchmal ist es einfacher, etwas zu zeigen, als es zu beschreiben. Versuchen Sie, relevante Dateien wie Fehlerprotokolle, Datendateien, Screenshots oder Videos beizufügen. Manchmal machen visuelle Beweise den entscheidenden Unterschied. Wenn Sie also möchten, dass ein Problem schnell behoben wird, legen Sie so viele Belege wie möglich vor.

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Häufige Fehler, die Sie beim Erstellen eines Fehlerberichts vermeiden sollten

Das Verfassen eines Fehlerberichts erfordert etwas Übung. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bericht kein einer der folgenden häufigen Probleme bei der Fehlerberichterstellung enthält.

Vage Titel

Allgemeine oder vage Titel lassen Entwickler ratlos zurück. Ein Titel wie „Ich habe einen Fehler gefunden“ ist weder konkret noch hilfreich. Geben Sie stattdessen eine prägnante Zusammenfassung dessen, was tatsächlich vor sich geht, wie zum Beispiel „Fehlermeldung beim Hinzufügen von Elementen zum Warenkorb“.

Unvollständige Informationen

Bug-Reports verlangen aus gutem Grund bestimmte Felder. Wenn Sie keine Details zu Ihrem Betriebssystem, Ihrer Version der Anwendung oder Ihrem Browser angeben, kann dies den Debugging-Prozess behindern. Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, nehmen Sie sich die Zeit, sie herauszufinden. Der Entwickler wird Sie ohnehin danach fragen, also können Sie allen Zeit sparen, indem Sie diese Daten gleich zu Beginn übermitteln.

Tippfehler

Wir sprechen hier nicht davon, „their“, „there“ und „they’re“ zu verwechseln. Wir meinen Tippfehler, die möglicherweise die Bedeutung dessen verändern könnten, was Sie sagen wollen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Markennamen oder die Autokorrektur auf Ihrem Computer verwenden. Zum Beispiel unterscheiden sich „Text“ und „Test“ nur durch einen einzigen Buchstaben, aber eine Verwechslung der beiden Begriffe könnte zu Verwirrung führen.

Unklare Schritte zur Reproduktion

Anweisungen wie „Melden Sie sich an, um den Fehler zu finden“ sind nicht hilfreich. Denken Sie daran, dass das Ziel darin besteht, das Problem reproduzierbar zu machen. Hier ist nichts „offensichtlich“ oder „selbstverständlich“. Gehen Sie nicht von Vermutungen aus: Fügen Sie immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei, auch wenn diese zu grundlegend oder einfach erscheint.

Keine Überprüfung auf Duplikate

Tritt der Fehler bei allen auf? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bereits jemand einen Fehlerbericht eingereicht hat und dieser in der Warteschlange der Entwickler steht. Das Einreichen mehrerer Berichte zum selben Problem verlangsamt den Prozess für alle. Wenn Sie also Zugriff auf das System für die Fehlernachverfolgung haben, prüfen Sie zunächst, ob diese Meldung bereits eingereicht wurde.

Verwendung subjektiver Formulierungen oder Meinungen

Persönliche Meinungen wie „Dieser Lilaton ist hässlich“ sind für Entwickler nicht hilfreich. Persönliche Meinungen oder kleine Ärgernisse sind nicht dasselbe wie tatsächliche Fehler. Halten Sie Ihren Bericht so sachlich und präzise wie möglich; alles andere ist nur Ablenkung, die das Entwicklungsteam verlangsamen könnte.

Feedback oder Fragen ignorieren

Der zuständige Entwickler hat möglicherweise Fragen oder Anmerkungen zu Ihrem Fehlerbericht. Anstatt ihn einfach einzureichen und sich dann um andere Dinge zu kümmern, sollten Sie für den Austausch mit dem Entwickler zur Verfügung stehen. Je schneller Sie seine Fragen beantworten, desto schneller kann er das Problem beheben.

Falsche Einstufung des Schweregrads oder der Priorität

Wenn Sie eine Lücke in der Sicherheit bemerken und diese als Problem mit niedriger Priorität einstufen, ist das ein Problem. Berücksichtigen Sie die realen Konsequenzen, die der Fehler für die Benutzererfahrung hat. Sich nicht einloggen zu können, ist ein großes Problem, während kleinere Probleme wie die Bilddarstellung eine geringere Priorität haben.

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So verfassen Sie einen Fehlerbericht in ClickUp

Software-Teams nutzen ClickUp nicht nur für die Nachverfolgung von Problemen und Bug-Reports. Es ist eine All-in-One-Lösung für Projektmanagement, die Zusammenarbeit, Brainstorming und alles dazwischen für technische Teams unterstützt. Verwalten Sie Aufgaben, Chats, technische Dokumentation, Ziele und mehr an einem Ort. ClickUp Forms standardisiert sogar den Prozess der Bug-Berichterstellung, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Mitarbeiter bei ihren Übermittlungen „kreativ“ werden. 👀

Sie müssen Ihre Workflows für die Fehler- und Problemnachverfolgung auch nicht von Grund auf neu erstellen. Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemnachverfolgung aus, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit automatisierten Formularen, benutzerdefinierten Erfassungsformularen und flexiblen Ansichten zu unterstützen. Wenn Sie ein wenig Inspiration benötigen, sehen Sie sich an, wie ClickUp sein kurzes und prägnantes Formular für Fehlerberichte strukturiert.

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Softwarefehler sind ein fester Bestandteil der Entwicklung digitaler Produkte. Wenn Sie lernen, wie man Fehler meldet, versorgen Sie Ihre Entwickler mit relevanteren, umsetzbaren Informationen, die die Fehlerbehebung beschleunigen, den Aufwand minimieren und die Benutzererfahrung verbessern.

Ein gut geschriebener Fehlerbericht bringt Sie zwar weit, aber Sie benötigen dennoch ein System für die Nachverfolgung, Verwaltung und Kommunikation von Fehlern. Hier kommen wir ins Spiel. ClickUp ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Plattform, die IT-Vorlagen, Formulare, Aufgaben und Kommunikation an einem Ort vereint. Wechseln Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin und her, sondern vereinen Sie alles in einer echten All-in-One-Plattform mit ClickUp. Probieren Sie es aus: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace!