Slack vs. Monday - Welches Collaboration Tool ist das Beste?

Die Zusammenarbeit zwischen mehreren Teams bei gleichzeitiger Verwaltung der sich nähernden Fristen und Zeitleisten für die Sprints ist eine Herausforderung.

Es gibt zwar Hunderte von Tools für die Zusammenarbeit, aber Slack und Monday (monday.com) sind zwei, die besonders hervorstechen.

Slack ist einfach zu bedienen und macht die Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel. Gleichzeitig zeichnet sich Monday aus durch projektmanagement und Planung.

Ist es ein Overkill an Zusammenarbeit, wenn man beides zusammen verwendet? Kann das eine das andere ersetzen? Gibt es ein anderes Tool, das beide ersetzen kann?

Schnallen Sie sich an für den ultimativen Vergleich zwischen Slack und Monday.com. Eine Aufschlüsselung der Features, Preise, Support und mehr. Und welches das beste Tool für die Zusammenarbeit ist.

Lassen Sie uns zunächst einen Überblick über Slack geben.

Was ist Slack?

über Slack Slack ist eine Cloud-basierte App für die Teamkommunikation, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, wann, wo und wie es für Sie am besten ist. Slack lässt sich mit Tausenden von anderen Apps integrieren, was es zu einer vielseitigen App für die Zusammenarbeit im Team macht.

Slack vereinfacht kommunikation im Team . Benutzen Sie es zum:

Chatten Sie in Echtzeit über Kanäle, die nur für Eingeladene zugänglich sind, oder über Direktnachrichten

Audio/Video-Clips senden

Dateien freizugeben

Live-Video- oder Audioanrufe (über Huddles) und mehr

Im Folgenden finden Sie eine abschließende Aufschlüsselung der wichtigsten Features von Slack und wie diese Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen kommunikationsziele .

Slack Features

1. Kommunikation in Echtzeit

Slack bietet mehrere Kommunikationsmöglichkeiten, darunter direkte Chats, projektbezogene, gemeinsam genutzte Kanäle und Live-Anrufe per Audio oder Video. Verwenden Sie interaktive Elemente wie Reaktionen, Emojis, GIFs und @mentions, um die Kommunikation aufzupeppen unterhaltungen .

über Slack

2. Canvas für Zusammenarbeit und Automatisierung von Workflows

Canvas hilft Projektmanagern, Informationen von einem zentralen Ort aus zu organisieren, zu kuratieren, zusammenzuarbeiten und freizugeben.

Slack dient gleichzeitig als projektmanagement tool mit Canvas. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Leinwand für alles, woran Sie arbeiten - Meeting-Notizen, Projekte oder Checklisten -, und geben Sie sie dann im entsprechenden Slack-Kanal frei, um mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten.

Canvas eignet sich zum Beispiel für die Erstellung von Meeting-Agenden im Voraus. Verwenden Sie es zum Hinzufügen/Bearbeiten von Diskussionsthemen, zum Erstellen von elemente für Aktionen verwenden Sie @-Erwähnungen, um Teilnehmer hinzuzufügen, oder weisen Sie ihnen direkt Aufgaben zu.

über Slack

Das Beste daran: Slack Canvases werden mit einer voreingestellten Vorlagengalerie geliefert. Wählen Sie aus Vorlagen für das Onboarding von Mitarbeitern, Produktbriefings und wöchentliche Synchronisierung - so müssen Sie nie wieder bei Null anfangen.

über Slack

3. Apps und Integrationen

Slack lässt sich außerdem mit Ihren bevorzugten Apps für Zusammenarbeit und Produktivität integrieren. Im App-Verzeichnis von Slack finden Sie über 2600+ Apps, darunter die meisten lebensrettenden Tools wie Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail und mehr.

Außerdem können Sie benutzerdefinierte Apps mit Slack APIs erstellen.

Verwenden Sie zum Beispiel Apps wie Polly, um eine lustige Umfrage oder ein Quiz kanalübergreifend durchzuführen. Drücken Sie [/], um die App jederzeit zwischen den Unterhaltungen auszulösen.

über Slack

4. Work-Flow Builder (Automatisierung)

Wenn Sie dachten, dass Slack nur ein weiteres Messaging-Tool ist, halten Sie mein Bier! 🍺

Slack verfügt über bahnbrechende Automatisierungsmodule, die mit einfachen Drag-and-Drop-Funktionen arbeiten (keine Codierung erforderlich). Verwenden Sie sie, um alltägliche Prozesse schnell in automatisierte Workflows zu verwandeln.

über Slack

Die Verwendung von Slack Canvas für ein asynchrones Stand-up erleichtert die Kommunikation im Team, insbesondere wenn die Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen arbeiten oder einen vollen Terminkalender haben. So funktioniert es.

Richten Sie in Slack ein spezielles Canvas für Stand-up-Meetings ein. Geben Sie Aktualisierungen frei, damit alle auf der gleichen Seite sind

Erstellen Sie ein standardisiertes Format für Updates: Behandeln Sie die wichtigsten Fortschritte, Erfolge, Herausforderungen und Pläne. Fassen Sie sich kurz, aber umfassend

Posten Sie Updates, wann immer es den Mitgliedern des Teams passt. Fügen Sie Aufzählungspunkte oder kurze Beschreibungen hinzu und tragen Sie dazu bei, wann immer es in ihren Zeitplan passt

Sehen Sie sich die Aktualisierungen der anderen im Canvas an und kommentieren Sie sie, um die Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Arbeitszeiten zu fördern

Der Canvas wird zu einer Aufzeichnung des Fortschritts aller Beteiligten, eine nützliche Ressource zur Nachverfolgung vergangener Aktualisierungen und zur Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Verständnisses der laufenden Arbeit

Legen Sie Erinnerungen fest, um den Canvas regelmäßig zu überprüfen, damit Aktualisierungen rechtzeitig gesehen und beantwortet werden können

Passen Sie das Format oder die Struktur des Canvas auf der Grundlage des Feedbacks des Teams an, um sicherzustellen, dass die Erfassung von Infos und die Förderung der Teamarbeit effektiv sind

Kommunizieren Sie effektiv, arbeiten Sie besser zusammen und bleiben Sie über laufende Aufgaben auf dem Laufenden - und das alles unter Berücksichtigung verschiedener Zeitpläne und Zeitzonen.

über Slack

Mit dem Code-freien Workflow-Builder von Slack können Sie Prozesse mit Funktionen, Bedingungen und Auslösern automatisieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Apps in Miniaturgröße (Slack-Bots) mit der Slack API.

Brownie-Punkte für die Slack-Entwickler-Tools! Sie vereinfachen die Entwicklungsprozesse mit praktischen Online-Ressourcen und Dokumenten.

Slacks Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75/Monat pro Benutzer

: $8,75/Monat pro Benutzer Business+ : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Monday?

Monday.com, auch bekannt als Monday, dient als umfassende tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit . Seine benutzerdefinierte Gestaltung macht es zu einem unverzichtbaren tool für das Projektmanagement und die Rationalisierung von Geschäftsabläufen.

Im Gegensatz zu Slack ist die Plattform eher auf das Management als auf die reine Zusammenarbeit ausgerichtet. Arbeiten Sie mit intuitiven Dashboards, aufgabenmanagement boards und anpassbare Workflows.

über Monday Monday bietet auch einen eigenen App-Marktplatz für Widgets und Anwendungen von Drittanbietern. Nutzen Sie ihn, um die Möglichkeiten von Monday WorkOS zu erweitern und zu verbessern.

Monday Features

1. Einfach zu benutzen

Wir finden monday.com's WorkOS optisch ansprechend und intuitiv zu bedienen. Das Verwalten von Projekten ist mit den Drag-and-Drop-, Click-and-Done-Tools ganz einfach - ohne Code.

Ziehen Sie zum Beispiel Elemente, Widgets, Bildmaterial und Mitglieder Ihres Teams einfach per Drag-and-Drop auf Ihr Dashboard, um sie im Handumdrehen hinzuzufügen.

Ergänzen Sie das Dashboard mit Widgets zur Ressourcenverwaltung, wie Zeiterfassung, Workload-Indikatoren usw.

über Monday

Ganz einfach, oder?

Darüber hinaus können Sie aus der umfangreichen Galerie von Monday mit über 200 vorgefertigten Vorlagen wählen und müssen nicht bei Null anfangen.

über Monday

2. Kollaboration

Monday.com's WorkDocs zeichnet sich durch seine intuitiven Features wie Echtzeit-Updates, das Freigeben von Dateien und nahtlose Kommunikation in der Zusammenarbeit aus.

Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, sofortiges Freigeben von Kommentaren und interaktion mit Mitarbeitern -alles in einem Dokument. Gehen Sie über die Zusammenarbeit hinaus und verwandeln Sie Ihren Text in Action Elements auf jedem monday.com Board, damit alles reibungslos läuft.

über Monday

3. Verwaltung

Arbeiten Sie mit anpassbaren Dashboards und Boards, die verschiedene Ansichten wie Kanban, Kalender, Zeitleiste, Gantt-Diagramm und mehr bieten. Ganz gleich, was Ihr Team, Ihr Projekt oder Ihr Geschäft braucht, Monday hat etwas für Sie.

über Monday

Fügen Sie mehr als 30 benutzerdefinierte Widgets hinzu, um eine ganzheitliche Ansicht des Projekts zu erhalten - einschließlich Widgets für die Zeiterfassung, den Workflow und die Leistungsmessung.

über Monday

4. Apps und Integrationen

Monday.com verfügt über ein robustes App-Verzeichnis mit über 200 Apps von Drittanbietern, darunter Kommunikations-, Marketing-, ERP-, CRM- und andere Anwendungen. Finden Sie Integrationen zu beliebten Apps wie Slack, Google Kalender, MailChimp, HubSpot und anderen Tools.

5. Automatisierung und Workflows

Monday's WorkOS bietet einen benutzerfreundlichen Workflow-Builder ohne Code mit einem Bonus von über 200+ vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung. Verwenden Sie diese oder erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, um Workflows basierend auf Ereignissen, Aktionen oder Funktionen auszulösen.

über Monday

Monday Preisgestaltung

free Forever : Free Forever

Free Forever Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: benutzerdefinierte Preise

Slack vs Monday.com: Features im Vergleich

Wenn Sie hier sind, wissen Sie, dass sowohl Slack als auch Monday beeindruckende Features für die Zusammenarbeit bieten.

Monday zeichnet sich jedoch durch seine benutzerdefinierten und Management-Tools aus, während Slack einfach gehalten ist und sich vor allem für die Kommunikation im Team eignet.

In dieser Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht über die Hauptunterschiede zwischen den beiden Programmen.

Slack Monday Echtzeit-Chat ✅ ❌ Dateifreigabe ✅ ✅ Dashboards ❌ ✅ Automatisierung ✅ ✅ Integrationen ✅ ✅ Visualisierungen ❌ ✅ Nachverfolgung und Analytik ❌ ✅ Benutzerdefinierte Anpassungen ❌ ✅ Vorlagen ❌ ✅ Bot Framework ✅ ❌ Mobile App ✅ ✅

Schauen wir uns ihre wichtigsten Features an, um die ultimative Software für die Zusammenarbeit zu finden.

Feature #1. Kommunikation im Team

Machen wir uns nichts vor: Projektmanager tun sich schwer damit, Teams auf der gleichen Seite zu halten. E-Mails sind großartig, aber die meisten E-Mail-Plattformen haben so gut wie keine Integrationen.

Sehen wir uns an, wie Monday.com und Slack bei der Förderung der Kommunikation im Team abschneiden.

**Slack

Slack ist eher als fortschrittliche Messaging-Plattform einzustufen. Mit dem Tool können Sie mit verschiedenen Teams an allen Fronten chatten, Audio- und Videoanrufe tätigen.

Erstellen Sie Kanäle, um Informationen zu verbreiten oder Personen direkt zu benachrichtigen. Noch besser: Private Spaces fungieren als gesicherte Diskussionsforen für die Kommunikation von Abteilungsnachrichten und Folgemaßnahmen.

über Slack

Montag

Monday WorkOS verfügt jedoch (noch) nicht über ein eingebautes Feature zum Chatten.

Aber ja, Sie können öffentlich in Diskussionsforen kommunizieren. Das heißt, Sie können einem Benutzer keine individuellen Nachrichten schicken.

Monday hat jedoch die Möglichkeit, öffentlich über Diskussionsforen zu kommunizieren. Hier finden Sie interaktive Elemente wie @-Erwähnungen, Emojis, Anmerkungen und vieles mehr, um innerhalb des Aufgabenbereichs effizient zu kommentieren und zu kommunizieren.

Gewinner:_ _Slack ist für uns ein klarer Gewinner in Bezug auf Echtzeit-Messaging und Kommunikations-Features

Feature #2. Kollaboration

Wenn es um Monday vs. Slack geht, haben beide ihre einzigartigen Features für die Zusammenarbeit an Projekten.

Schauen wir mal, wer die beste hat.

**Slack

Slack ist eher eine Messaging App und bietet Canvases für die Zusammenarbeit im Team.

Zweifellos sind Canvases gut! Aber sie bedürfen benutzerdefinierter Anpassungen und Schlüssel-Features.

Mehr oder weniger handelt es sich um ein Tool für Notizen, in das Sie wichtige Informationen eintragen, Dateien freigeben, Videos einbetten und gemeinsam mit den Beteiligten bearbeiten können.

Erstellen Sie automatisierte Workflows, um Support anzufordern, Genehmigungen zu erteilen oder Probleme zu melden - innerhalb des Canvas.

Verwenden Sie beispielsweise die Canvas-Vorlage "Incident Summary" von Slack, um Probleme hervorzuheben, prioritäre Maßnahmen anzufordern und Fragen zu stellen, indem Sie die richtigen Personen im Canvas erwähnen.

über Slack

Montag

Monday hingegen bietet Workdocs für die Zusammenarbeit und die Umsetzung von Ideen auf einem einzigen Blatt. Transkribieren Sie Meetings, heben Sie Schlüsselpunkte hervor und markieren Sie Teammitglieder, um Meeting-Agenden vor Ort zuzuweisen.

über Monday

Binden Sie Boards, Dashboards, Bilder, Videos und vieles mehr direkt in workdocs ein. Das Beste daran ist, dass jede Komponente automatisch synchronisiert und aktualisiert wird, während Sie arbeiten.

Gewinner:_ Beide tools bieten einzigartige Features für die Zusammenarbeit, also steht es unentschieden! 🤝

Feature #3. Verwaltung

Es ist schwer, beides - Zusammenarbeit und Management - in einem Tool zu finden. Schauen wir uns an, wie Slack und Monday mit Projektmanagement umgehen.

Slack

Slack ist in erster Linie für die Kommunikation im Team gedacht. Die Möglichkeit, private Kanäle, Gruppen und Vektoren zu erstellen, ist jedoch für das Team-Management sehr hilfreich. Allerdings erwarten wir nicht, dass Slack komplexe Projekte verwalten kann.

Monday

Obwohl es Slack bei der Echtzeitkommunikation unterlegen ist, verwaltet monday.com Aufgaben, Workflows und Projekte gut.

Monday hat viele Management Features, einschließlich anpassbarer Boards und Ansichten, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu zentralisieren. Geben Sie Boards in Teams frei, um die Zusammenarbeit zu verbessern!

über Monday

Nicht zu vergessen, dass die intuitiven Dashboards von Monday mit Widgets vollständig benutzerdefiniert werden können - ohne eine einzige Zeile Code. Hier finden Sie Widgets für die Zeiterfassung in Echtzeit, einen Überblick über den Workload und die Analyse der Leistung des Teams unter einem Dach.

über Monday

Gewinner:_ _Monday ist ein Gewinner in dieser Kategorie wegen seiner umfassenden Management Features und tools

Feature #4. Apps und Integrationen

Wenn Sie zwischen verschiedenen Projekten und Abteilungen jonglieren, wissen Sie nie, welche Apps Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen könnten. Glücklicherweise sind sowohl monday.com als auch Slack mit einer Reihe von Drittanbieter-Integrationen ausgestattet.

Wer gewinnt bei Slack gegen monday.com in dieser Kategorie? Lass es uns herausfinden.

**Slack

Slack verfügt über ein App-Verzeichnis mit über 2.000 branchenführenden Apps und Software.

Darüber hinaus bietet das Tool benutzerdefinierte APIs, mit denen Sie benutzerdefinierte Apps erstellen können, die sich in Ihre internen Systeme und Prozesse integrieren lassen.

Montag

Monday bietet Integrationen zu mehr als 200 Apps von Drittanbietern aus verschiedenen Kategorien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kommunikation, Produktivität, CRMs und mehr.

Gewinner:_ Beide Collaboration Tools bieten leistungsstarke, grenzenlose Integrationen. Und so haben wir ein weiteres Unentschieden! 🤝

Feature #5. Automatisierung und Workflows

Beide Plattformen bieten eine leicht zu erledigende Automatisierung ohne Code. Automatisieren Sie alles mit einfachen Drag-and-Drop-Blöcken - von einfachen bis hin zu komplexen Workflows.

Außerdem verfügen beide über Plug-and-Play-Konnektoren, die die Integration anderer Apps zu einem Kinderspiel machen.

wo liegt der Unterschied? Finden wir es heraus.

**Slack

Slack verfügt über ein robustes Bot-Framework, mit dem Sie benutzerdefinierte Bots erstellen können.

Verwenden Sie diese, um monotone Aufgaben und Workflows zu automatisieren, wie die automatische Zuweisung von Aufgaben und das Senden von Aktualisierungen und Erinnerungen an Kanäle.

Montag

Monday hingegen bietet vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung, um die Entwicklung von Workflows zu erleichtern. Wählen Sie aus mehr als 200 verschiedenen Automatisierungsrezepten und Vorlagen.

Gewinner:_ _Dank der vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung von Monday ist die Erstellung von Workflows ein Kinderspiel. Daher betrachten wir Monday als Gewinner in dieser Kategorie

Slack vs. Monday.com auf Reddit

Wir haben die Debatte über das beste Collaboration Tool auf Reddit geführt. Und raten Sie mal! Wir sind auf einige echte Benutzer-Bewertungen gestoßen.

Zum Beispiel, als wir suchten Monday vs Slack auf Reddit waren viele Benutzer der Meinung, dass es schwierig ist, Schlüsselpersonen oder Mitglieder des Teams in Ihre Updates und Workflows einzubinden.

sicher, es ist großartig für die Nachverfolgung von Zeit- und Geldaufwand für Projekte und die Erstellung von Rechnungen. Aber es ist sehr schwierig, Freiberufler, Clients, Partner und andere wichtige externe Personen in Ihre Aktualisierungen und Workflows einzubeziehen. Leider kann keine API oder SaaS-Lösung die Tatsache beheben, dass Monday sich nicht mit Tabellenkalkulationen verträgt."_

Während Slack von den meisten Benutzern für seine benutzerfreundliche Oberfläche, die Integrationen und die Kommunikationsfeatures geliebt wurde.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu (Slack vs. Monday.com)

Entdecken Sie ClickUp, um die Zusammenarbeit in Ihrem Team mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Monday und Slack - beide haben gewisse Limits. Möchten Sie ein Tool, das alles hat? Wechseln Sie zu ClickUp!

ClickUp ist Ihre All-in-One App, um Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und mehr an einem Ort zu verwalten. Egal, ob Sie Student, Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder Projektmanager sind und zusammenarbeiten möchten, ClickUp wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit im Team auf die nächste Stufe zu bringen.

ClickUp bietet Monday-ähnliche projektmanagement tools und Slack-ähnliche Echtzeitkommunikation.

Sie glauben uns nicht? Werfen Sie einen Blick auf die Collaboration Features von ClickUp.

1. Eingebautes Chat Feature

ClickUp Chat ist das ideale Tool, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen und nahtlos zusammenzuarbeiten - alles, was Sie brauchen, ist eine zuverlässige Internetverbindung.

Wie bei Slack können Sie mit dem ClickUp Chat-Feature verschiedene Spaces oder Chat-Gruppen für Ihre Projekte erstellen. Aktivieren Sie den rollenbasierten Zugriff, um zu kontrollieren, wer Unterhaltungen sehen kann, und halten Sie Gespräche so lange privat, wie Sie möchten.

Noch besser: Verwenden Sie @Mentions und weisen Sie Kommentare direkt zu, um Mitglieder in Echtzeit über Nachrichten zu informieren.

Einfaches Freigeben von Aktualisierungen, Links, Reaktionen und Konsolidierung wichtiger Unterhaltungen mit der Ansicht "Chat" in ClickUp

2. ClickUp AI

über ClickUp AI ClickUp AI revolutioniert die Zusammenarbeit im Team. Mit KI an Ihrer Seite können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und andere monotone Aufgaben der KI überlassen, wie z. B.:

Entwerfen von Projekt-Briefings

Erstellen von Zeitleisten für Projekte

Erstellen von Zusammenfassungen für Aufgaben-Updates

Erstellen von Handlungselementen und Unteraufgaben

Bearbeitung und Formatierung von Inhalten innerhalb von Sekunden

Ausarbeitung von Strategien für Projektmarketingkampagnen

über ClickUp AI Im Vergleich schlägt ClickUp Monday bei der KI-Unterstützung.

Hier ist der Grund:

Die KI von Monday.com ist auf sein Sales CRM limitiert. Verwenden Sie KI höchstens, um Texte in Word-Dokumenten zusammenzufassen.

ClickUp hingegen nutzt KI für projektplanung , das Erstellen von Elementen, Unteraufgaben und das flüssige Schreiben. Noch besser: Nutzen Sie unser KI-Vorlagen für ein besseres Projektmanagement und Engineering.

3. Projektmanagement

Das ClickUp Feature für Projektmanagement bietet mehr als 10 anpassbare Ansichten, die die Planung und das Management von Projekten einfacher und schneller machen.

Halten Sie alle Beteiligten auf der gleichen Seite und auf die Ziele des Projekts ausgerichtet mit Vorlage für das Projektmanagement Playbook von ClickUp Verwenden Sie Whiteboards und Mindmaps, um Ihre Projekte, Ideen und Aufgaben mit Hilfe visueller Skizzen zu planen. ClickUp bietet eine umfangreiche Galerie von Projektmanagement-Vorlagen für Mindmapping und Planung.

Darüber hinaus fungiert das intuitive Dashboard von ClickUp als Kontrollzentrum für Ihr Projekt. Von hier aus können Sie Entwicklungssprints und Ressourcen in Echtzeit nachverfolgen und verwalten. Verwenden Sie benutzerdefinierte Diagramme, Widgets und Datenvisualisierungselemente, um das Dashboard weiter an die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.

Seien wir ehrlich: Teams lieben die UI von Slack für die Kommunikation. Und weil das so ist, können Sie mit der ClickUp Slack-Integration an Projekten zusammenarbeiten, ohne Slack zu verlassen.

Die Verwendung des ClickUp-Slack-Integration zur einfachen Erstellung von ClickUp Aufgaben in Slack

Wechseln Sie zu ClickUp: Ihr All-in-One Collaboration tool

Anstatt sich durch Slack und Monday Alternativen wählen Sie ein Tool, das Features für Zusammenarbeit, Kommunikation und Verwaltung in einer einzigen Plattform vereint.

