die 10 besten Mindgrasp AI-Alternativen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Wenn Sie etwas Neues lernen, kann sich das wie harte Arbeit anfühlen. Man muss gut zuhören oder lesen, sich detaillierte Notizen machen, das Geschriebene zusammenfassen und dann versuchen, sich alles zu merken. Das ist eine ganze Menge. 👀

Zum Glück hat uns der Aufstieg der künstlichen Intelligenz KI-Tools um die Lernerfahrung sowohl für Schüler als auch für Lehrer zu erleichtern. Tools wie Mindgrasp.AI, zum Beispiel, oder eine der vielen Mindgrasp KI-Alternativen.

Mindgrasp ist ein KI-Tool für die Erstellung von Notizen das für Sie Dokumente liest oder sich Videoinhalte anhört (einschließlich YouTube-Videos) und Ihnen dann zusammengefasste Notizen präsentiert. Sie können Fragen stellen, die Ihnen helfen, die Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, sowie Lernkarten und Quizfragen erstellen, die Ihnen helfen, sich die Informationen zu merken.

Mindgrasp ist unglaublich hilfreich, aber es ist nicht das einzige app zur Aufnahme von Notizen oder ein KI-Tool zum Lernen gibt. Einige Alternativen zu Mindgrasp KI bieten auch andere Funktionen, die sowohl für Schüler als auch für Lehrer nützlich sind. 🧑‍🎓

Schauen wir uns einige der Features an, die diese Art von KI-gesteuerten Studienassistenten bieten, damit Sie wissen, was sie können. Dann sehen wir uns einige hervorragende KI-Alternativen zu Mindgrasp an, mit denen Sie noch besser lernen (oder lehren) können.

Worauf sollten Sie bei einer Mindgrasp KI Alternative achten?

Es ist immer gut, seine Optionen zu kennen - und vielleicht entdecken Sie ja Tools, von denen Sie gar nicht wussten, dass es sie gibt. Hier sind einige der wichtigsten Features und Funktionen, auf die Sie achten sollten, wenn Sie nach Alternativen zu Mindgrasp KI suchen:

KI-gestützte Transkriptionstools, die Text oder Sprache in ein schriftliches Format umwandeln

Fähigkeit zur Dokumentenverwaltung um Ihre Notizen so zu organisieren, dass Sie das Gesuchte leicht finden können

Automatisierung von Prozessen, wie z. B. das Zusammenfassen langer Inhalte auf wenige Schlüssel, was Ihnen Zeit spart

Bi-direktionale Verknüpfung damit Sie immer wieder auf verwandte Informationen zurückgreifen können

Einfach tools zum Freigeben von Wissen damit Sie eine Wissensdatenbank aufbauen können, von der auch andere profitieren 📚

Benutzerdefiniert, damit Sie Format und Stil Ihrer Notizen an Ihre Arbeit anpassen können

Eine benutzerfreundliche Oberfläche für KI-Tools, damit Sie schnell loslegen können

Sie können Mindgrasp für einige dieser Anwendungsfälle nutzen, aber nicht für alle, also lassen Sie uns einige andere Optionen untersuchen.

Die 10 besten Mindgrasp KI Alternativen für 2024

Diese Alternativen zu Mindgrasp KI bieten jeweils unterschiedliche Funktionen. Beachten Sie die Stärken und Schwächen der einzelnen Tools, um zu entscheiden, welches Tool - oder welche Kombination von Tools - für Sie am besten geeignet ist.

1.

ClickUp

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

ClickUp ist eine hervorragende Mindgrasp KI-Alternative - und so viel mehr. Es ist ein All-in-One-Online-Produktivitäts-Tool, das Arbeitsabläufe rationalisiert und die Zusammenarbeit im Team verbessert. ✨

ClickUp Brain

ist ein KI-Assistent, der jeden Aspekt des Lernens unterstützt, von der Planung über die Erstellung von Notizen und Zusammenfassungen bis hin zur Erstellung von Inhalten und dem Speichern von Dokumenten.

Verwenden Sie eine der vielen

ClickUp Vorlagen für das Projektmanagement

zur Erstellung eines Studienplans und

dann Ihre Fortschritte nachverfolgen

anhand Ihrer Ziele. Nutzen Sie beim Lernen die Vorteile der KI-gesteuerten Schreibassistentensoftware, um sich Notizen auf einem

ClickUp Notepad

oder in einer

ClickUp Dokument

. Extrahieren Sie Schlüsselpunkte und erstellen Sie Zusammenfassungen aus Ihren Notizen oder anderen Ressourcen mit ClickUp Brain. 📝

Wenn Sie bereit sind, mit der Arbeit an einer Aufgabe zu beginnen, generieren Sie schnell Ideen mit einer der vielen

brainstorming-Vorlagen

oder erstellen Sie eine Übersicht der Karten auf einer

ClickUp Whiteboard

. ClickUp's KI Writer for Work ist wieder sehr nützlich, um Inhalte aus Ihrer Gliederung zu generieren und sie zu bearbeiten und zu formatieren, damit Sie ein professionelles, fehlerfreies Dokument abliefern.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie den eingebauten Whiteboard-Software um zu visualisieren, wie alles zusammenpasst, und um Ihnen zu helfen, die Informationen zu behalten

Automatisches Extrahieren von Aktionspunkten aus Ihren Notizen, um verfolgbare Aufgaben zu erstellen

Strukturieren und organisieren Sie Ihre Notizen mit verschachtelten Seiten und Tags

Speichern Sie alle Ihre Dokumente zentral auf der ClickUp-Plattform

Übersetzen Sie Ihre Inhalte in eine Vielzahl von Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch 🌎

Verwenden Sie ClickUp auf iOS- oder Android-Mobilgeräten oder auf dem Desktop

ClickUp Beschränkungen

ClickUp Brain ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar, sodass Sie einen kostenpflichtigen Plan benötigen, um es zu nutzen

Bei so vielen Features kann die Lernkurve für neue Benutzer etwas steil sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. OpenAI

über

OpenAI

OpenAI ist ein Business, das sich auf die Erforschung und Implementierung von KI zum Wohle der Menschheit konzentriert. Am bekanntesten ist es für die Entwicklung von ChatGPT, einem KI-Chatbot, der Antworten auf Fragen generiert und auf sehr menschliche Art und Weise antwortet. Die ChatGPT API wird inzwischen von vielen anderen Apps auf der ganzen Welt genutzt. 🤖

Die OpenAI Whisper API ist nur eine von mehreren Anwendungen, die Sprache in Text umwandelt und damit eine echte Alternative zu Mindgrasp KI darstellt. Dieses KI-gestützte Tool verfügt auch über andere Fähigkeiten, die es zu einer wertvollen Lernhilfe machen.

OpenAI beste Features

Transkribieren Sie Vorlesungen, Podcasts, Zoom Meetings oder Webinar-Aufzeichnungen, damit Sie eine schriftliche Aufzeichnung davon haben

Schnelle Antworten auf alle Fragen zu dem Thema, das Sie studieren (oder auch zu anderen Themen)

Verwenden Sie es als schreibhilfe um Inhalte für Sie zu erstellen

Bitten Sie ihn, ein Quiz zu erstellen, um Ihr Wissen zu testen

OpenAI Einschränkungen

Die erstellten Texte sind nicht immer zu 100 % sachlich korrekt und bestehen möglicherweise keinen Plagiats-Checker

Das System kann nur auf die Daten der letzten Aktualisierung zugreifen, so dass es möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand der Dinge ist

OpenAI Preise

Bezahlen Sie nach Bedarf

OpenAI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

3. Google für Bildung

über

Google für Bildung

Google for Education ist keine direkte Alternative zu Mindgrasp KI, sondern dient der Verwaltung von Unterrichtsmaterial für Klassen und Schulen. Als Teil von Google Workspace bietet es auch eine Plattform für Schüler und Lehrer, um online zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Das kostenlose Fundamentals-Paket bietet grundlegende Funktionen wie Docs, Sheets, Formulare und Slides sowie Kommunikationstools wie Gmail, Google Meet und Chat. Mit den kostenpflichtigen Optionen erhalten Bildungseinrichtungen Zugang zu erweiterten Features wie Sicherheit, Zugangskontrolle und Analysen sowie zu Integrationen und Meetings mit Hunderten von Teilnehmern. 🧑‍🏫

Die besten Features von Google für das Bildungswesen

Laden Sie neue Aufgaben auf die Plattform, die mit dem integrierten Google Kalender verknüpft ist, damit jeder weiß, wann sie fällig sind

Laden Sie fertiggestellte Aufgaben und Bewertungen direkt von der Plattform herunter

Verwenden Sie den Originalitätsbericht, um zu überprüfen, ob die Übermittlungen Ihrer Schüler nicht plagiiert sind

Zugriff auf das Cloud-basierte System von überall aus

Einschränkungen bei Google for Education

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche schwer zu navigieren ist

Da das System online ist, können technische Schwierigkeiten den Lernprozess stören

Google for Education Preise

Kontakt für Preise

Google für Bildung Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (16 Bewertungen)

4. Kami

über

Kami

Kami ist ein weiteres Tool, das Lehrkräfte unterstützt und dabei hilft, das Lernen zu personalisieren, damit es für alle interessanter wird. Es lässt sich in Ihr Lernmanagementsystem (LMS) integrieren, sodass Sie es sowohl für den Unterricht als auch für Aufgaben verwenden können. ✅

Nutzen Sie die Anmerkungs-Tools, um Ihre Lehrmaterialien interessanter zu gestalten und Ihre Schüler dazu zu erledigen. Sowohl Schüler als auch Lehrer können das System auch nutzen, um schnell Fragen zu stellen und zu beantworten oder Sprach- oder Videoaufnahmen freizugeben.

Kami beste Features

Einfaches Erstellen oder Benutzen von benutzerdefinierten Lernmaterialien und anschließendes Freigeben der Materialien für Ihre Klasse

Beobachten Sie Ihre Schüler in Echtzeit bei der gemeinsamen Arbeit und melden Sie sich bei ihnen, um den Überblick zu behalten

Erstellen Sie Tests und Bewertungen und benoten Sie diese in einer Ansicht

Integration mit anderen beliebten Unterrichtstools wie Google Classroom, Teams, OneDrive und Schoology

Kami Einschränkungen

Mit dem Basic Plan haben Sie Zugriff auf einige Features, aber Sie benötigen einen kostenpflichtigen Plan für fortgeschrittene Funktionen wie Spracheingabe oder Bewertungseinstufung und Nachverfolgung

Einige Lehrer empfinden die Preise als etwas hoch, wenn sie für Kami selbst bezahlen

Kami Preise

Basic: Free

Free Lehrer: $99/Jahr

$99/Jahr Schule oder Bezirk: Kontakt für Preise

Kami Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

5. EnhanceDocs

über

EnhanceDocs

EnhanceDocs verwendet Funktionen zur Suche in natürlicher Sprache, um Menschen bei der Suche nach Informationen zu unterstützen. Nutzen Sie es, um Ihr Team zu schulen, neue Mitarbeiter einzuarbeiten oder Kundensupport zu leisten, indem Sie Benutzern schnelle Antworten auf ihre Abfragen geben.

Um eine Frage zu beantworten, durchsucht dieses leistungsstarke Tool die vorhandene Unternehmensdokumentation und Wissensdatenbanken auf Plattformen wie Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint und Confluence. Anschließend verknüpft es die Abfrage direkt mit dem entsprechenden Dokument. Es identifiziert auch häufig gestellte Fragen und formuliert Antworten, was stundenlanges Suchen erspart.

Die besten Features von EnhanceDocs

Optimieren Sie den Workflow Ihres Teams, indem Sie ihnen schnellen Zugriff auf die Daten geben, die sie zum Abschließen ihrer Aufgaben benötigen

Verwenden Sie EnhanceDocs direkt aus Chat-Tools wie Teams, Discord oder Slack

Extrahieren Sie Daten aus Dokumenten aller Art, einschließlich PDFs

Seien Sie beruhigt, denn Sie wissen, dass Ihre sensiblen Unternehmensdaten durch Sicherheit auf Unternehmensniveau geschützt sind 🔐

EnhanceDocs Einschränkungen

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um zu wissen, wie gut dieses tool funktioniert

Der Preis ist für ein kleines Geschäft recht hoch

EnhanceDocs Preise

Free

Pro: $1.000/Monat

$1.000/Monat Geschäft: $2.500/Monat

$2.500/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

EnhanceDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: NICHT ZUTREFFEND

NICHT ZUTREFFEND Capterra: N/A

6. Chatbase

über

Chatbase

Chatbase verwendet GPT, um benutzerdefinierte, interaktive Chatbots für Ihr Geschäft zu erstellen. Als Alternative zu Mindgrasp KI nimmt es "Notizen" aus einem Bereich von Datenquellen auf, darunter PDF-Dokumente und Websites, und geht dann noch einen Schritt weiter und verwandelt diese Daten in Chatbot-Unterhaltungen.

Leistungsstarke Analysen machen es einfach, potenzielle Probleme zu erkennen und zu markieren, bevor sie eskalieren, und helfen so, die Benutzerpfade zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern 😊

Chatbase beste Features

Nutzen Sie es, um mit Kunden in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen oder um Leads zu generieren

Nutzen Sie das Freemium-Modell, um das System vor dem Kauf zu testen

Zahlen Sie nur für Add-Ons wie zusätzliches Guthaben für Nachrichten oder Chatbots, wenn Sie diese benötigen

Integrieren Sie es in Chat- oder Social Media-Tools wie WhatsApp, Slack, Facebook Messenger und Zapier

Chatbase Beschränkungen

Nicht-technische Benutzer finden die Lernkurve oft ein wenig steil

Sie müssen extra bezahlen, um das Chatbase-Branding zu entfernen oder Ihre eigene benutzerdefinierte Domain zu verwenden

Chatbase Preise

Free

Hobby: $19/Monat für 2 Chatbots

$19/Monat für 2 Chatbots Standard: $99/Monat für 5 Chatbots

$99/Monat für 5 Chatbots Unlimited: $399/Monat für 10 Chatbots

Chatbase Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 Bewertungen)

7. LockDown Browser

über

LockDown Browser

Lockdown Browser sichert die Online-Prüfungsumgebung in Lernmanagementsystemen. Er wird hauptsächlich von Hochschuleinrichtungen verwendet, um die Integrität von Prüfungen zu gewährleisten.

Dieses Tool entfernt alle Menü- und Symbolleistenoptionen, außer denen, die unbedingt erforderlich sind, und verhindert, dass Studierende auf andere Tools zugreifen, die zum Schummeln verwendet werden könnten. ❎

LockDown Browser beste Features

Integration in einen Bereich von LMS-Systemen, einschließlich Moodle, Brightspace, Blackboard Learn und Canvas

Blockieren Sie den Wechsel der Studierenden zu anderen Anwendungen

Verhindern Sie das Kopieren und Freigeben von Prüfungsfragen

Verwenden Sie Lockdown Browser auf Mac, Windows, iPad und Chromebook-Geräten

LockDown Browser Einschränkungen

Der Browser ist für behinderte Studenten nicht leicht zugänglich

Einige Benutzer haben von Fehlern und Störungen berichtet, die den Prüfungsprozess zusätzlich belasten

LockDown Browser Preise

Die Preise richten sich nach der Zahl der Studenten auf Ihrem Campus

LockDown Browser Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (40+ Bewertungen)

3.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11 Bewertungen)

8. Erkläre, als ob ich fünf wäre

über

Erklären, als wäre ich fünf Jahre alt

Explain Like I'm Five ist ein KI-Tool, das komplexe Themen in sehr einfacher Sprache erklärt, so dass sogar ein Kind sie verstehen kann. Es wird von Schülern verwendet, um neue Konzepte zu lernen, und von Lehrern, um sie zu erklären.

Die KI-Wissensdatenbank wird von Menschen aus der ganzen Welt erstellt, die ihre persönlichen Erkenntnisse beisteuern und so für einen vielfältigen Bereich von Standpunkten sorgen. 💡

Erklären wie ich bin Fünf beste Features

Erhalten Sie drei kostenlose Fragen pro Tag

Erhalten Sie schnelle Antworten auf jede Frage, die Sie stellen möchten

Geben Sie Ihr Verständnisniveau an - Grundkenntnisse, Mittelstufe, Fortgeschrittene oder Experten

Schalten Sie den Sarkasmus ein oder aus, je nachdem, wonach Sie suchen

Erklären, als ob ich fünf Limits hätte

Da es keine einzige Quelle der Wahrheit gibt, variiert die Zuverlässigkeit des Inhalts

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um zu beurteilen, wie gut Explain Like I'm Five funktioniert

Erklären wie ich fünf bin Preise

Nur neugierig: $3.99/Monat

$3.99/Monat Erzähle mir alles: $6.99/Monat

Explain Like I'm Five Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

9. Akademien

über

Akademien

Academia ist eine Wissensdatenbank, die aus Forschungsarbeiten besteht. Akademiker können ihre Arbeiten hochladen und deren Wirkung messen, und jeder kann die Forschung anderer verfolgen, um über die neuesten Entwicklungen in seinem Feld auf dem Laufenden zu bleiben. 📰

Die besten Features für Akademiker

Einstellen von Suchwarnungen für Themen, die Sie interessieren

Millionen von Artikeln kostenlos herunterladen, wenn Sie sich anmelden

Nutzen Sie die integrierte Analysefunktion, um die Wirkung der von Ihnen hochgeladenen Forschungsarbeiten nachzuverfolgen

Nutzen Sie diese Mindgrasp KI-Alternative, um detaillierte Zusammenfassungen von Forschungsinhalten zu erstellen

Einschränkungen für Akademiker

Sie müssen sich anmelden, um nach Beiträgen zu suchen und darauf zuzugreifen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Suchfunktion nicht sehr benutzerfreundlich ist

Akademien Preise

Free

Premium für Institutionen: Kontakt für Preise

Academia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

10. Umdrehen

über

Umdrehen

Flip, früher bekannt als Flipgrid, ist eine App von Microsoft, mit der Schülerinnen und Schüler Video-Aufgaben aufnehmen und anschließend bearbeiten und freigeben können. Es ist ein alternatives Lerntool für Schüler, die lieber sprechen als schreiben - oder um Schüler zu ermutigen, ihre Stimme zu finden. 🙋

Die besten Features

Laden Sie Schüler ein, einer Gruppe beizutreten, und bestimmen Sie, worauf sie Zugriff haben

Erhöhen Sie das Engagement, indem Sie Aufforderungen in Form von Text oder Video veröffentlichen und die Schüler auffordern, ihre Ideen freizugeben

Fördern Sie die Zusammenarbeit mit ihren Klassenkameraden, um ihnen bei der Ausarbeitung ihrer Ideen zu helfen

Flip als App für das Internet oder das Mobiltelefon verwenden

Flip Einschränkungen

Das System kann für neue Benutzer ein wenig verwirrend sein

Schüler können nur per Video antworten - es gibt keine anderen Optionen

Flip Preise

Free

Flip Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

KI-Tools Lernen macht viel mehr Spaß

KI-Tools können den Lernprozess sowohl für Schüler als auch für Lehrer effektiver machen - und oft auch viel mehr Spaß. Von Apps für Notizen und Transkription bis hin zu Chatbots und Wissensdatenbanken aller Art gibt es eine KI-Alternative von Mindgrasp für jede Art von Lernaufgabe. 🙌

ClickUp ist eines der besten KI-Studien-Tools, die derzeit erhältlich sind. Es bietet Ihnen Vorlagen für die Studienplanung, Apps für Notizen und Brainstorming-Tools sowie einen KI-Schreibassistenten, der Notizen zusammenfassen, Texte erstellen und Ihre Aufgaben formatieren kann, damit sie gut aussehen.

