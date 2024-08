10 beste ausfüllbare Excel-Formularvorlagen für Aufgaben und Projekte

Eine Excel Formular Die Vorlage ist ein echter Lebensretter für vielbeschäftigte Projektmanager und Fachleute.

Mit einer geeigneten Vorlage für ein ausfüllbares Excel Formular können Sie ganz einfach Informationen in einem standardisierten Format sammeln und diese für Ihre Stakeholder und Kollegen freigeben.

Ob Sie nun Client-Feedback einholen, Kunden befragen oder Bewerbungen rationalisieren möchten, beginnen Sie sofort mit Excel Formulare .

Wir haben die besten Excel-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Zeit und Geld sparen können. Und wenn Sie ein fortgeschrittener Benutzer sind, der mehr zu erledigen hat, haben wir Excel-Alternative Formular Vorlagen, die Sie auf die nächste Stufe bringen.

Lassen Sie uns beginnen.

Was ist eine Excel Formular Vorlage?

Eine Excel-Formular-Vorlage ist ein Tool zur Datenerfassung mit einem strukturierten Layout zur Eingabe und Organisation von Daten in Microsoft Excel. Das Design ermöglicht Ihnen die Vereinfachung dateneingabe und die Einheitlichkeit des Formats der Informationen zu gewährleisten.

Als Projektmanager können Sie die vorgefertigten Formulare leicht an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und vorgefertigte Excel-Formularvorlagen verwenden, um die Mitglieder des Teams auf das Projekt abzustimmen und die Fortschritte für die Beteiligten freizugeben.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Budgets, Rechnungen, Zeitpläne, Planer für die Geldverwaltung, Projekt-Tracker und Kalender mit anpassbaren Excel-Vorlagen. Die integrierten Formeln, die Datenüberprüfung und die Formatierung erleichtern den Benutzern die Eingabe von Informationen und die Analyse von Daten.

Die benutzerdefinierten Excel-Formulare lassen sich für jeden Anwendungsfall freigeben, so dass Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen müssen. Zu erledigen ist lediglich, die Vorlage mit Ihren Daten zu versehen und sie an die richtigen Personen zu senden.

5 Excel Formular Vorlagen

Hier sind die kostenlosen Excel-Vorlagen, die Ihre Arbeit beschleunigen, wenn Sie Zahlen oder Daten auswerten müssen.

1. Free Simple Order Template Formular

Testen Sie die kostenlose Vorlage für ein einfaches Formular für die Reihenfolge der Bestellungen Das einsteigerfreundliche Formular für Bestellvorlagen rationalisiert den Prozess der Erstellung einer Reihenfolge, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, sei es bei der Bestellung von Produkten oder bei der Erfüllung von Kundenanforderungen.

Automatisieren Sie die Datenerfassung mit diesem personalisierten Formular für die Dateneingabe, damit Sie mehr Zeit für die Steigerung Ihres Umsatzes und die Erteilung von Aufträgen haben.

2. Neue Produktumfrage

Probieren Sie die Vorlage für die Umfrage zu neuen Produkten aus Gewinnen Sie mit dieser Excel-Vorlage wertvolle Erkenntnisse über Ihre potenziellen Käufer und bestehenden Kunden.

Die empfohlenen Fragen sind ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie viel zu tun haben. Fügen Sie Ihre Umfragefragen hinzu, benutzerdefinieren Sie den Text und die Bilder und veröffentlichen Sie die Vorlage für neue Produktumfragen innerhalb weniger Minuten überall.

3. Formular Vorlage für Ausgaben

Probieren Sie die Vorlage für das Formular "Ausgaben" aus Die Berichterstellung für Ausgaben ist für jedes Geschäft unerlässlich, da sie Ihre Konten perfekt ausgleicht. Die manuelle Erstellung dieser Berichterstellung ist jedoch zeitaufwändig.

Mit der Vorlage MS Formulare Spesenmanagement wird die Nachverfolgung und Einreichung von Ausgaben zum Kinderspiel. Vereinfachen Sie die Berichterstellung für Ihre Mitarbeiter mit dieser kostenlosen Excel-Vorlage in einem übersichtlichen Design und leicht lesbaren Format.

4. Umfrage zur Planung von Teams und Ereignissen

Testen Sie die Umfrage zur Planung von Ereignissen im Team Sie benötigen eine Vielzahl von Daten und Metriken, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, ganz gleich, ob Sie ein Team-Offsite oder eine Konferenz für Ihre CXOs organisieren.

Sammeln Sie mit der Vorlage für Formulare zur Planung von Ereignissen für Teams alle relevanten Informationen über die Redner und Teilnehmer. Stellen Sie verschiedene Fragen ein, z. B. Multiple Choice, Bewertungen und Likert-Skala, damit die Befragten sich nicht mit dem Beantworten der Fragen langweilen.

5. Vorlage für ein Formular für die Reihenfolge

Probieren Sie die Vorlage für das Formular für die Reihenfolge der Bestellungen aus Eine geeignete Vorlage für ein Formular zur Bestellung rationalisiert Ihre Beschaffungsvorgänge, reduziert Fehler und erspart Ihnen die mühsame Arbeit der manuellen Dateneingabe.

Ganz gleich, ob Sie ein Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder ein etablierter Lieferant sind, der seine Produktivität verbessern möchte, diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen, Ihre Einkäufe zu verwalten, Ausgaben nachzuverfolgen und eine klare Kommunikation zwischen Ihrem Einkäufer und Ihrem Lieferanten zu gewährleisten.

Limitierungen bei der Verwendung von Excel Formular Vorlagen

In einer Welt, in der Geschäftstransaktionen von Tag zu Tag digitaler werden, haben Excel-Formulare nur langsam aufgeholt.

Obwohl sie die Datenerfassung und -eingabe zu einem einfachen und bequemen Prozess machen, wenn Sie bisher alles manuell erledigt haben, haben sie doch erhebliche Limits.

Limitierungen der Felder

Excel Formulare für die Dateneingabe lassen nur 32 Felder zu. Wenn Sie große Mengen komplexer Daten haben, die in mehrere Kategorien und Unterkategorien aufgeteilt werden müssen, benötigen Sie eine Excel-Alternative.

Begrenzte Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Nach erstellung eines Excel Formulars wenn Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten möchten, hat das Co-Authoring einige Limits. Zum Beispiel unterstützen die Formate .xlsm, .xlsx und .xlsb das Co-Authoring, aber wenn Sie mit dem Format .csv oder .xls arbeiten, müssen Sie die Datei zunächst auf einen kompatiblen Typ aktualisieren.

Idealerweise sollte eine gute Vorlage für Formulare es Ihnen ermöglichen, in Echtzeit zu sehen, wann Ihr Mitglied das Formular bearbeitet, was Excel-Alternativen wie Google Tabellen ermöglichen. Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr nachfragen: "Ist es erledigt?"

Fehlende Integrationen

Microsoft Excel-Vorlagen sind effizient, wenn Sie die Microsoft 365-Produktsuite verwenden. Die Integration mit anderen Systemen wie CRM, Konto- oder Projektmanagement ist jedoch kompliziert und kostspielig und erfordert zeitliche und finanzielle Ressourcen.

10 alternative Excel Formular Vorlagen

Ihre Suche nach einer leistungsstarken Alternative für ausfüllbare Excel Formulare Vorlagen endet hier bei ClickUp.

ClickUp Vorlagen helfen Ihnen, verschiedene Limitierungen von Excel Formularen zu überwinden, einschließlich der folgenden.

Benutzerdefinierte Ansichten für Tabellen und Spalten

Zusammenarbeit an den Formularen mit Teammitgliedern über den ClickUp-Workspace

Die Einbettung der Formular-Vorlage in verschiedene Kanäle führt zu hohen Umfrage-Rücklaufquoten

Hier sind unsere Favoriten unter den kostenlosen ClickUp Formular-Vorlagen, die Ihre Bedürfnisse unterstützen, egal in welcher Branche Sie tätig sind.

1. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

Eine gut gestaltete Vorlage für ein Formular vereinfacht die Erfassung von Informationen von Kunden, Mitarbeitern und anderen Beteiligten. Für einen Manager, der mehrere Aufgaben zu erledigen hat, verbessert sie die Datengenauigkeit und -konsistenz, indem sie ein einheitliches Format für die Datenerfassung für alle Benutzer bereitstellt. Dies erspart Ihnen die Mühe, unterschiedliche Formate aus verschiedenen Datenquellen zusammenzustellen.

Nehmen wir an, Sie sind Projektleiter in einem Softwareunternehmen und möchten den Prozess zu rationalisieren der Berichterstellung für Fehler. ClickUp's Formular Vorlage verfügt über eine Reihe von vordefinierten Feldern und Optionen, die doppelte Einträge verhindern und sicherstellen, dass Sie alle wichtigen Informationen in einem Standardformat erfassen.

Im Gegensatz zu Excel-Tabellenvorlagen mit limitierten Einbettungsfunktionen können Sie ClickUp's Formular-Vorlagen auf Ihrer Website, innerhalb Ihrer Software und in anderen Kommunikationskanälen freigeben.

Projektmanager prüfen die Antworten und weisen sie den zuständigen Mitgliedern des Teams zur Bearbeitung zu - eine leistungsstarke Alternative zu Excel.

2. ClickUp Kreativ-Anfrage Formular

ClickUp Kreativ-Anfrage Formular

ClickUp's Formular für kreative Anfragen ist ein wahrer Segen für Designer, Marketing-Teams, Projektmanager und Interessenvertreter, denn es hilft allen, ihre Arbeit besser zu verwalten, effektiv zu kommunizieren und alle Projektdetails zu kennen.

Kreative Projekte sind knifflig: Sie müssen sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dürfen aber nicht zu formelhaft strukturiert werden. Vorlagen für kreative Anfragen, bei denen Kreativität und Struktur gleichermaßen im Vordergrund stehen, sorgen für Verantwortlichkeit und Konsistenz während des gesamten Projekts.

Die kostenlose, anpassbare Vorlage verfügt über benutzerdefinierte Status wie Fertiggestellt, Geliefert, Genehmigt, Zur Überarbeitung und In Bearbeitung, um den Fortschritt jeder kreativen Anfrage zu verfolgen.

ClickUp verfügt außerdem über eine Bibliothek mit vorlagen für Designer und kreative Teams um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, die Ihren Designprozess widerspiegeln.

Teilen Sie Ihre design-Briefing öffentlich oder privat über einen einfachen Link in ClickUp Docs

Was die Features betrifft, ClickUp Dokumente ist Ihr idealer editor für Dokumente für die Erstellung von kreativen Vorlagen für Anfragen, die von den Beteiligten verstanden werden, ohne dass der Projektleiter sie erläutern muss.

Für Agenturen, integrieren Sie diese Vorlage mit client-Portal-Software damit Ihre Clients den Status ihrer Anfragen einsehen können.

3. ClickUp Anfrage Formular Vorlage

ClickUp Anfrage Formular Vorlage

Formulare für Anfragen schaffen einen formalen Prozess, um genaue Informationen von Mitarbeitern zu sammeln und Anfragen aus allen Abteilungen an einem Ort zu organisieren. ClickUp's Vorlage für ein Formular sorgt für eine genaue Nachverfolgung der Anfragen und reduziert die Bearbeitungszeit und -kosten, damit Sie die richtigen Informationen erhalten.

Nehmen wir an, Sie sind Projektleiter in einer Baufirma. Verwenden Sie diese kostenlose Vorlage für ein Formular, um Informationen zu organisieren, wichtige Details zum Projekt, Start- und Enddatum, Vertragsbedingungen, benötigte Materialien und Kontaktinformationen von Anbietern festzuhalten.

In Branchen wie dem Baugewerbe, in denen das Überschreiten von Fristen zu einer Überschreitung der Projektkosten führen kann, ist es ratsam, diese Vorlage zu verwenden, Gantt Diagramm und Kanban Ansicht ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts jeder Anfrage und die Visualisierung des Workflows.

Hier ist der beste Teil: Meilensteine in ClickUp sorgt dafür, dass sich alle an den Einzelzielen orientieren. Die Mitglieder des Teams haben eine Vorstellung davon, wie abhängige Aufgaben mit den größeren Zielen des Projekts verbunden sind.

Verwandeln Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in Meilensteine, um den Fortschritt in Ihren Projekten visuell darzustellen

Mit Excel Formular Vorlagen können Sie zwar benutzerdefinierte Felder erstellen, doch fehlt ihnen die umfassende Integration, die ClickUp für einen reibungslosen Daten Flow zwischen Geschäftssystemen von Drittanbietern bietet, wie z.B betriebsführungssoftware , Software für die Mitarbeiterverwaltung und Tools für das Projektmanagement.

4. ClickUp Kontakt Formular Vorlage

ClickUp Kontakt Formular Vorlage

Mit ClickUp's Kontakt Formular Vorlage erstellen und benutzerdefinieren Sie Ihre Kontaktformulare innerhalb weniger Minuten. Alle Ihre Abfragen bleiben an einem zentralen Speicherort, so dass Sie deren Fortschritt leicht nachverfolgen können.

Die benutzerdefinierte Vorlage für Formulare erfasst Kundendaten und speichert sie in einer zentralen Datenbank, damit Sie schnell darauf zugreifen können, wenn Sie durch Umfragen und Abstimmungen wertvolles Kundenfeedback einholen möchten.

Nehmen wir an, Ihr Produktmanager möchte die Meinung der Benutzer zu den Freemium-Features erfragen. Sobald Sie Folgendes eingestellt haben projektziele (Verbesserung der Benutzererfahrung oder Einführung von Features), senden Sie dieses Formular als Vorlage per E-Mail an die Befragten.

Das Beste daran ist, dass die kostenlose ClickUp Vorlage mit der Autofill-Funktion des Browsers synchronisiert wird, so dass der Besucher das Formular mit wenig Aufwand ausfüllen kann.

Die Produktmanager analysieren und überwachen dann die Antworten und aktualisieren den Status, um die Beteiligten über den Fortschritt zu informieren.

5. ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage

ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage

Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie einen wichtigen Kundenkontakt verpasst haben, weil Sie nicht in der Lage waren, dessen Kontaktdaten in unübersichtlichen Tabellen oder langen E-Mail Threads zu finden?

Wenn ja, sollten Sie zuhören. ClickUp's Kundenkontakt Formular Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihr benutzerdefiniertes Formular innerhalb weniger Minuten zu erstellen. Verwalten Sie alle Ihre wichtigen Kontakte, Kundenanfragen und zugehörigen Informationen an einem zentralen Speicherort - um ihnen den bestmöglichen Service zu bieten - alles von ClickUp aus.

Außerdem können Ihre Kunden sensible Informationen sicher übermitteln und so ihr Vertrauen in Ihr Geschäft stärken.

Nachdem Sie die Vorlage des Formulars auf Ihrer Website oder in anderen Kanälen integriert haben, können Sie mit den über 100 Automatisierungsoptionen von ClickUp eine automatische Antwort an die Personen senden, die das Formular ausgefüllt haben. Was gibt es Besseres, als ihnen mitzuteilen, dass Sie sich bald bei ihnen melden werden?

Da MS Formulare nicht umfassend integriert sind, können Sie keine automatisierten Antworten als Bestätigung für den Erhalt der Kontaktinformationen senden.

6. ClickUp Bewerbungsformular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für ein Bewerbungsformular

Der Bewerbungsprozess überfordert Arbeitnehmer und Bewerber. Die Erfassung aller erforderlichen Informationen über potenzielle Mitarbeiter mithilfe einer Vorlage für eine Bewerbung ist eine zeitsparende Praxis. ClickUp's Vorlage für ein Formular für die Stellenbewerbung vereinfacht die Erfassung aller Informationen, die Sie von den Bewerbern benötigen, einschließlich der persönlichen Daten, des Bildungshintergrunds und des beruflichen Werdegangs.

Die Vorlage dient zwei Zwecken: Die Personalabteilung verfolgt und speichert die Bewerberdaten an einem Ort, während potenzielle Bewerber eine einfach zu bedienende Online-Plattform für die Übermittlung ihrer Informationen erhalten.

Erstellen und aktualisieren Sie den Status für mehrstufige Prozesse wie die Personalbeschaffung mit ClickUp's Board Ansicht . Um die Prioritäten anzupassen, ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop in Ihre benutzerdefinierten Statuen oder verschieben Sie sie nach oben oder unten.

Ein Add-On zur ClickUp Bewerbungsvorlage ist, dass sie mit anderen Vorlagen integriert werden kann, wie z.B vorlagen für die Gehaltsabrechnung . Dies macht es der Personalabteilung leicht, ausgewählte Bewerber schneller in ihr System aufzunehmen.

7. ClickUp Bericht Formular Vorlage

ClickUp Bericht Formular Vorlage

Ob die Kundendienstabteilung das Feedback der Benutzer nachverfolgt oder das Marketing-Team die Leistung von Kampagnen überwacht - Berichterstellungen sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Ihr Team mit vorgefertigten, einfach auszufüllenden Vorlagen für die Erfassung der erforderlichen Daten spart. ClickUp's Formular Vorlage für Berichte ermöglicht es allen Abteilungen, Daten einheitlich zu erfassen und Berichte in benutzerdefinierten Feldern für eine schnelle Sortierung und Analyse zu organisieren. Für fortgeschrittene Benutzer können benutzerdefinierte Felder wichtige Datenpunkte nachverfolgen, Schlussfolgerungen ziehen und sie in einem leicht verständlichen Format visualisieren.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Ansichten, was besonders für Manager hilfreich ist, die mehrere Projekte überblicken und den Fortschritt auf einen Blick sehen wollen. Sie enthält Gant-Diagramme, Listenansicht, Workload-Ansicht und Berichterstellung. Die visuelle Art ermöglicht es, einen Überblick über die in Bearbeitung befindlichen Arbeiten zu vermitteln.

Zum Beispiel die vorlage für die Ressourcennutzung bietet eine umfassende Ansicht der zugewiesenen Ressourcen für alle Projekte und Teams. Wenn Sie für ein kritisches Projekt mehr Ressourcen benötigen, können Sie diese Daten als ausfüllbare Formular-Vorlage jederzeit zur Genehmigung an die Beteiligten senden.

8. ClickUp Mitgliedschaftsformular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für die Mitgliedschaft

Wenn Sie eine private Community betreiben, in der Mitglieder beitreten, um zu lernen, sich zu vernetzen und Wissen zu sammeln, sammelt ein Formular für die Mitgliedschaft Anträge und verwaltet den Onboarding Flow. ClickUp's Vorlage für ein Formular für die Mitgliedschaft das Design von ClickUp erleichtert die Aufnahme neuer Mitglieder für gemeinnützige Organisationen. Mit dieser vorgefertigten Vorlage, die Sie mit einem Klick aufrufen können, müssen Sie keine Formulare mehr für jeden neuen Benutzer manuell erstellen. Sparen Sie Zeit und Ressourcen, um sich auf die Verwaltung der Beziehungen zu all Ihren Mitgliedern zu konzentrieren.

Und das ist nur der Anfang. Fügen Sie bei kostenpflichtigen Mitgliedschaften die Details zur Bezahlung der Mitgliedschaft hinzu. Fügen Sie den Link zu Ihrem Online-Zahlungs-Gateway in das Formular ein.

Erstellen Sie eine No-Code-Datenbank der Mitglieder, um Beziehungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten zu erstellen und Kunden mit der Reihenfolge zu verbinden Tabelle Ansicht .

In der Ansicht "Mitgliedschaftsprozess" schließlich können Teams die Schritte im Bewerbungsprozess auf einer Karte darstellen und den Fortschritt verfolgen.

9. ClickUp Registrierung Formular Vorlage

ClickUp Registrierung Formular Vorlage

Nehmen wir an, Sie sind Organisator eines Ereignisses für ein Startup-Unternehmen, das eine Konferenz für Branchenführer zum Jahresende organisiert. Die Verwaltung aller Teilnehmerinformationen über Tabellenkalkulationen ist zeitaufwändig und fehleranfällig, und die Daten werden nicht automatisch aktualisiert. Sie verbringen mehr Zeit damit, Details in die Spalten einzutragen, so dass wenig Zeit für andere wichtige Aufgaben bleibt.

Genau hier setzt die ClickUp Registrierung Formular Vorlage hilft allen, auf derselben Seite zu bleiben, Informationen von Gästen zu sammeln und den Eintrag von Daten zu rationalisieren.

Die Vorlage enthält Felder für die Nummer der Teilnehmer, ihre Kontaktinformationen und Reservierungsdetails wie Check-in- und Check-out-Daten und Hotels. Andere Mitglieder des Teams können zusammenarbeiten, Notizen und Aufgabenlisten hinzufügen, die Aufgaben nach Priorität anzeigen und Unteraufgaben hinzufügen, um die Vorlage anzupassen.

Für eine Analyse nach dem Ereignis bietet die vorlage für Anwesenheitslisten ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung der Gäste, die an dem Ereignis teilgenommen haben.

ClickUp's automatisierung optionen gehen noch einen Schritt weiter, indem sie es Ihnen ermöglichen, die automatische Versendung von Benachrichtigungen per E-Mail einzurichten, wenn jemand das Formular abgeschlossen hat. So können Sie schnell zusätzliche Fragen stellen oder Informationen zu dem Ereignis bereitstellen.

10. ClickUp Bewertung Formular Vorlage

ClickUp Evaluation Formular Vorlage

Sie müssen umsetzbares Feedback einholen, um erreichbare Ziele einzustellen und Ihre Mitarbeiter engagiert und proaktiv zu halten. Es zeigt, dass Sie aufmerksam sind und sich um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter kümmern. Noch wichtiger ist, dass es ihnen hilft, die Bereiche, die verbessert werden müssen, und ihre Stärken zu erkennen.

Aber wir verstehen, dass die Durchführung von Bewertungen überwältigend ist. Aber keine Sorge, wir haben eine Lösung für Sie. Die ClickUp's Vorlage für das Formular zur Bewertung ermöglicht es Managern, die Leistung zu messen und den Mitarbeitern Feedback zu geben.

Warum sollten Sie diese Vorlage zur Datenerfassung verwenden? Es schafft Konsistenz zwischen den Abteilungen, da für alle Bewertungen die gleichen Kriterien und Fragen verwendet werden. Das Beste daran ist, dass Sie die Mitarbeiter nach objektiven Kriterien und nicht nach subjektiven Einschätzungen bewerten.

Das Gute daran ist, dass Sie nicht von jährlichen Beurteilungen abhängig sind, um Ihre Mitarbeiter gründlich zu bewerten. Ihr Zeitraum kann je nach Unternehmen variieren und reicht von vierteljährlichen über halbjährliche bis hin zu rollenbasierten Beurteilungen. Verfolgen und überwachen Sie die Fortschritte der Mitarbeiter, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Mit Daten wie Auszeichnungen und Meilensteinen, technischen Fähigkeiten, der Gesamtzahl der geleisteten Stunden, ausstehenden und abgeschlossenen Aufgaben sowie verbesserungswürdigen Bereichen erleichtert diese Vorlage die effektive Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren direkten Mitarbeitern.

Verabschieden Sie sich von Tabellenkalkulations-basierten ausfüllbaren Excel Formular Vorlagen

ClickUp Formular-Vorlagen sind eine leistungsstarke Excel-Alternative für Projektmanager der nächsten Generation. Sie gehen über die einfachen Tabellenkalkulationsformulare hinaus und bieten Ihnen einen digitalen hub für alle Ihre Vorlagen.

Richten Sie die vorgefertigten Formulare innerhalb weniger Minuten ein, um internes Feedback von Mitarbeitern oder externes Feedback von Clients und Lieferanten zu sammeln. Sehen und verfolgen Sie die Antworten in verschiedenen Ansichten und analysieren Sie die Daten visuell, um eine effiziente Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

So erstellen Sie Ihre erste Vorlage für ein Umfrageformular, sich kostenlos bei ClickUp anmelden .