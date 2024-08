die 10 besten Agile CRM-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Heutzutage ist es fast unmöglich, ein wettbewerbsfähiges Geschäft ohne eine solide Strategie für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) .

Auf dem Markt gibt es zahlreiche verschiedene CRM-Tools, um der wachsenden Nachfrage in allen Branchen gerecht zu werden. Einer der größten Namen in diesem Geschäft ist Agile CRM, aber es ist nicht für jeden das Richtige.

Diese 10 besten Agile CRM-Alternativen bieten spezifische Features und spezialisierte Tools, um Ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, und bieten eine großartige Option für jedes Budget.

Was ist Agile CRM?

Agile CRM ist ein beliebtes Cloud-basiertes Produkt für das Management von Kundenbeziehungen (CRM), das für kleine Geschäfte und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde.

Es vereint Vertrieb, Marketing und Servicemanagement in einer einzigen Plattform. Zu erledigen ist damit die Automatisierung von Marketingkampagnen, die Verwaltung von Verkaufschancen und ein besserer Kundensupport. Teams nutzen die Automatisierung von Workflows, die Verwaltung von Vertriebsteams und Tools für die Berichterstellung die mit dem Wachstum des Geschäfts mitwachsen.

Worauf sollten Sie bei agilen CRM-Alternativen achten?

Bei der Suche nach der besten Agile-CRM-Alternative für Ihr Budget und Ihr Unternehmen sollten Sie überlegen, wie jedes der folgenden CRM-Features mit Ihren spezifischen, einzigartigen Geschäftsanforderungen zusammenhängt:

Vertriebsautomatisierung: Effektive Agile CRM-Alternativen müssen Folgendes bietenAutomatisierung des Vertriebs features bieten, die mindestens so robust sind wie die von Agile CRM angebotenen

Automatisierung des Marketings: Ebenso sollte das von Ihnen gewählte CRM leistungsstarke Tools zur Automatisierung bietenMarketing-Kampagnen genau wie Agile CRM

Kundensupport: Schlechter Kundensupport ist ein Hindernis, wenn Sie zwischen CRM-Systemen wechseln und viele Daten portieren müssen

Erschwinglichkeit: Die Preise von Agile CRM sind bekanntlich wettbewerbsfähig, und die besten Agile CRM-Alternativen bieten ebenfalls erschwingliche Preise

Skalierbarkeit: Eine gute Alternative muss mit den Anforderungen Ihres Geschäfts skalieren, damit Sie später keine weitere Lösung benötigen

Eine gute Alternative muss mit den Anforderungen Ihres Geschäfts skalieren, damit Sie später keine weitere Lösung benötigen Kostenlose Version: Eine kostenlose Version oder ein Testzeitraum ermöglicht es Ihnen, die Software zu testen, bevor Sie sich verpflichten, und die besten kostenlosen CRM-Softwareoptionen sollten Ihnen dennoch Zugang zu leistungsstarken Funktionen bietenAgile Tools ## Die 10 besten agilen CRM-Alternativen für das Jahr 2024

Wir haben diese Liste mit einigen der besten Tools auf dem Markt zusammengestellt. Nutzen Sie diese Liste, um Ihre Auswahl einzugrenzen und schnell eine Lösung zu finden, die für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Ersetzen Sie Agile CRM durch ClickUp's Nachverfolgung der Beziehungen zu Kunden, Automatisierung von Aufgaben und Projektmanagement

ClickUp ist ein All-in-One Produktivität Tool das die agilen Methoden unterstützt. Die Agile funktion beinhaltet eine flexible Aufgabenmanagement system, das sich an populäre Methoden wie Scrum anpasst und es ermöglicht, komplexe Aufgaben in überschaubare Einheiten zu zerlegen. ClickUp CRM bringt diese Flexibilität in das Management von Kundenbeziehungen. Die Software erleichtert die Verwaltung von Client-Informationen und -Interaktionen innerhalb desselben Workspace wie bei verwandten Projekten.

Sie ermöglicht die Nachverfolgung von Leads, Kundenanfragen, Feedback, Fehlerberichten und vielem mehr. Mit den benutzerdefinierten Feldern können Vertriebsmitarbeiter und Marketing-Teams auch kundenspezifische Daten speichern.

Die Plattform enthält eine große Sammlung von Vorlagen, die das Onboarding erleichtern. Dazu gehören CRM-Vorlagen , Agile Vorlagen und Vorlagen für nahezu alle Anforderungen im Geschäft.

ClickUp beste Features

Bietet eine einzige Plattform fürAgiles Projektmanagement, Vertriebsprozessmanagement und Kundensupport

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen es Vertriebsteams, Kundenbeziehungen besser zu verwalten

Fortgeschrittene Features helfen bei der Automatisierung von Marketingkampagnen und der Optimierung von Vertriebskanälen

KI-Tools helfen Vertriebsmitarbeitern, überzeugende Botschaften an Kunden zu verfassen

Integration mit beliebten Social-Media-Plattformen für mehr Engagement im Internet

Bietet umfassende Anpassungsoptionen für nahezu alle Geschäftsanforderungen und Workflows

ClickUp Limits

Einige Benutzer wünschen sich, dass die mobile App mehr Features hat

Es gibt eine Lernkurve für neue Benutzer, die sich mit allen Features vertraut machen müssen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM

Über HubSpot HubSpot CRM ist eine benutzerfreundliche Plattform, die in die umfangreiche Produktpalette von HubSpot integriert ist. Zusammen bieten sie eine umfassende Lösung für Marketing, Vertrieb, Service und Website-Management.

Die kostenlose Version von HubSpot CRM bietet grundlegende Features, die für kleine bis mittlere Geschäfte geeignet sind. HubSpot ist auch eine gute Wahl, wenn Skalierbarkeit eine Priorität ist. Premium Add-Ons ermöglichen es Ihrem Geschäft, die Funktionen entsprechend seinen Anforderungen zu erweitern.

HubSpot CRM beste Features

All-in-One-CRM, das Marketing-Automatisierung, Vertriebsautomatisierung und Kundendienstfunktionen kombiniert

Die kostenlose Version ermöglicht kleinen Geschäften den Einstieg in E-Mail-Marketing, Lead-Management und Vertriebspipeline-Management

Erweiterte Tools für die Automatisierung des Marketings ermöglichen die Automatisierung von Marketingkampagnen, die auf das Kundenverhalten zugeschnitten sind

Echtzeit-Einblicke in Verkaufschancen und Webbesucher helfen Geschäften bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen

Skalierbarkeit für wachsende Geschäfte durch unbegrenzte Benutzer und unbegrenzte Kontakte

Automatisierung des Services optimiert den Kundensupport, um die Beziehungen zu den Kunden weiter zu verbessern

HubSpot CRM Beschränkungen

Die kostenlose Version bietet nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung

Die Tools zur Berichterstellung sind nicht so robust wie einige der anderen Optionen

HubSpot CRM Preise

Free

Starter: $20/Monat

$20/Monat Professionell: $1.600/Monat

$1.600/Monat Enterprise: $5.000/Monat

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,500+ Bewertungen)

3. Zoho CRM

Über Zoho Zoho CRM ist Teil der Zoho-Anwendungssuite, die eine umfangreiche Liste von Features für Geschäfte jeder Größe bietet. Es ist bekannt für seine benutzerdefinierten Optionen. Instanzen wie der Multichannel-Support ermöglichen Ihrem Geschäft die Verbindung mit Kunden per E-Mail, Telefon, Live-Chat und sozialen Medien.

Das CRM lässt sich nicht nur mit über 40 Anwendungen der Zoho-Suite integrieren, sondern unterstützt auch die Integration von Drittanbietern.

Zoho CRM beste Features

Umfassende Features für die Automatisierung des Vertriebs und die Verwaltung von Kundenbeziehungen

Erweiterte Automatisierung des Marketings zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und zur Automatisierung von Marketingkampagnen

Unterstützt mehrere Pipelines für das Vertriebsprozessmanagement

Echtzeit-Analysen bieten Vertriebsteams umsetzbare Einblicke in den Verkaufstrichter

Integration mit sozialen Medien, um potenzielle Kunden über alle Vertriebskanäle hinweg anzusprechen und nachzuverfolgen

Grenzen von Zoho CRM

Die Benutzeroberfläche kann sich im Vergleich zu Alternativen veraltet anfühlen

Einige Integrationen können schwierig einzustellen sein

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Ultimativ: 52 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2,000+ Bewertungen)

4.0/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

4. EngageBay

Über EngageBay EngageBay integriert Marketing-, Vertriebs- und Servicefunktionen in sein CRM. Die Software wurde in erster Linie für kleine Geschäfte und Startups entwickelt und bietet ihnen eine leistungsstarke, aber einfach zu bedienende Lösung, die ihnen hilft, die Vorteile eines guten CRM zu entdecken.

Zu den Features gehören E-Mail-Marketing, Lead-Generierung und Funktionen für den Kundendienst, so dass Sie eine Komplettlösung für das Management von Kundenbeziehungen erhalten.

EngageBay beste Features

Bietet eine einzige Plattform zur Verwaltung von Kundeninteraktionen, Vertriebsabläufen und Marketingprozessen

Bietet fortschrittliche Tools zur Automatisierung des Marketings für die Verwaltung von Vertriebspipelines und die Automatisierung von Marketingkampagnen

Features zur Automatisierung des Vertriebs helfen Vertriebsteams bei der Planung von Terminen und der einfacheren Nachverfolgung von Verkaufschancen

Tools für das Lead-Management erfassen und pflegen Leads aus Web-Formularen oder anderen Web-Interaktionspunkten

E-Mail-Marketing-Features ermöglichen personalisierteKommunikation mit dem Client EngageBay Beschränkungen

Benutzer haben über gelegentliche Störungen berichtet, die die Arbeitsabläufe unterbrechen

Die mobile App ist nicht so funktional wie die Desktop-Version

Preise für EngageBay

Free

Basic: $11.04/Monat pro Benutzer

$11.04/Monat pro Benutzer Growth: $42.49/Monat pro Benutzer

$42.49/Monat pro Benutzer Pro: $67.99/Monat pro Benutzer

EngageBay Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

5. Bitrix24

Über Bitrix24 Bitrix24 vereint CRM, Projektmanagement und Website-Erstellung in einer Plattform. Es ist bekannt für Features, die die Zusammenarbeit in Teams ermöglichen und fördern. Es verfügt über Tools für Kommunikation, Aufgabenmanagement und CRM, so dass es einen breiten Bereich von Geschäftsanforderungen bedienen kann.

Durch diesen umfangreichen Satz an Features bietet Bitrix24 eine ganzheitliche Ansicht der Unternehmensabläufe.

Bitrix24 beste Features

Bietet die Zusammenarbeit von Vertriebsteams, Projektmanagement und das Management von Kundenbeziehungen in einer einzigen Plattform

Verfügt über Kanban-Boards für mehrere Vertriebs-Pipelines, um die Verwaltung der Vertriebs-Pipelines im gesamten Unternehmen zu erleichtern

Features zur Automatisierung des Marketings erleichtern die Gestaltung komplexer Marketingkampagnen

Kommunikationstools in Echtzeit, einschließlich Chat und Videokonferenzen, unterstützen Vertriebsteams und Kundensupport-Teams

Automatisierung von Workflows rationalisiert Geschäfts- und Vertriebsprozesse

Bitrix24 Beschränkungen

Kleine Geschäfte finden die Software möglicherweise komplexer als sie es brauchen

Einige Benutzer berichten, dass sie aufgrund der Komplexität der Plattform viel Zeit für das Onboarding aufwenden müssen

Bitrix24 Preise

Free

Basic: $49/Monat für fünf Benutzer

$49/Monat für fünf Benutzer Standard: 99 $/Monat für 50 Benutzer

99 $/Monat für 50 Benutzer Professional: $199/Monat für 100 Benutzer

$199/Monat für 100 Benutzer Enterprise: $399/Monat für 250 Benutzer

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (750+ Bewertungen)

6. Keap

Über Keap Keap, früher bekannt als Infusionsoft, ist eine CRM- und Marketing-Automatisierungsplattform für kleine Geschäfte, die wachsen wollen. Es bietet Client-Verwaltung , E-Mail-Marketing und E-Commerce-Funktionen.

Diese Dienste werden durch die robusten Automatisierungs-Features von Keap ergänzt, die die Interaktion mit Kunden weiter rationalisieren. Sie können alles automatisieren, von der Nachverfolgung von Kundenkontakten bis hin zu Zahlungsvorgängen, was viel beschäftigten Unternehmern und kleinen Teams Zeit spart.

Keap beste Features

Umfassende Features zur Automatisierung von Vertrieb und Marketing für Geschäfte jeder Größe

CRM tools verbessern den Kundensupport durch Nachverfolgung der Kundeninteraktionen und der Historie

Intuitive Tools zur Verwaltung der Vertriebspipeline helfen Vertriebsmitarbeitern bei der Priorisierung und Verwaltung von Geschäften

E-Mail-Marketing und Webformulare verbessern die Erfassung und Pflege von Leads

Erweiterte Features für die Automatisierung von Marketingkampagnen sparen Business Zeit und Geld

Keap-Einschränkungen

Das umfassende Feature-Set ist mit einer steilen Lernkurve verbunden

Der Kampagnen-Builder ist nicht so intuitiv, wie manche Kunden es sich wünschen

Preise für Keap

Pro: $199/Monat

$199/Monat Max: $289/Monat

$289/Monat Ultimate: $349/Monat

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

7. Salesforce Sales Cloud

Über Vertriebsorganisation Salesforce Sales Cloud ist Teil der größeren Salesforce-Plattform, die eine der bekanntesten agilen CRM-Alternativen auf dem Markt ist. Die Plattform ist bekannt für ihre Skalierbarkeit, ihr großes Ökosystem und ihre hohe Anpassungsfähigkeit.

Sie ist darauf ausgelegt, den Vertriebsprozess einschließlich aller Kundeninteraktionen zu verwalten. Die Benutzer profitieren außerdem von umfangreichen Geschäftsanalysen, die durch fortschrittliche KI-Funktionen unterstützt werden und einen besseren Einblick ermöglichen.

Salesforce Sales Cloud beste Features

Bietet ein robustes CRM-System für die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen

Erweiterte Tools für Marketing-Automatisierung und Vertriebsautomatisierung helfen bei der Erstellung besserer Marketingkampagnen

Echtzeit-Analysen bieten Vertriebsteams Einblicke für ein verbessertes Management von Vertriebspipelines

Erweiterte Features unterstützen komplexe Vertriebsprozesse und Geschäfte

Nahtlose Integration mit beliebten Social-Media-Plattformen zur Anpassung an eine Vielzahl von Marketing- und Vertriebsstrategien

Beschränkungen der Salesforce Sales Cloud

Die Kosten summieren sich schnell, wenn mehrere benutzerdefinierte Anpassungen und zusätzliche Module hinzugefügt werden

Diese Software ist komplex und kann neue Benutzer überfordern

Preise für Salesforce Sales Cloud

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

$330/Monat pro Benutzer Unlimited+: $500/Monat pro Benutzer

Salesforce Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18,000+ Bewertungen)

4.3/5 (18,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,000+ Bewertungen)

8. Pipedrive

Über Pipedrive Pipedrive ist eine CRM-Plattform, die sich hauptsächlich auf das Vertriebsmanagement konzentriert. Sie hilft kleinen bis mittleren Geschäften bei der Nachverfolgung ihrer Vertriebsprozesse.

Die Plattform legt großen Wert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, was sie zu einer beliebten Wahl für Benutzer macht, die mit einem CRM beginnen. Die visuelle Pipeline-Verwaltungsoberfläche bietet Ihnen beispielsweise eine Ansicht aller Ihrer verschiedenen Geschäfte und deren Status auf einen Blick.

Pipedrive beste Features

Benutzerfreundliche CRM-Software verbessert die Verwaltung der Vertriebs-Pipeline und optimiert den Vertriebsprozess

Die Sichtbarkeit der Verkaufstrichter in Echtzeit ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, ihre Verkaufschancen besser zu verwalten

Reduziert den Verwaltungsaufwand für Vertriebsteams durch fortschrittliche Automatisierungsfunktionen

E-Mail-Marketing unterstützt die Pflege von Leads und die effektive Kommunikation mit potenziellen Kunden

Bietet eine intuitive Oberfläche für die Verwaltung mehrerer Vertriebspipelines und ist damit ideal für große Vertriebsunternehmen

Automatisierte Workflows helfen Geschäften, ihren Aufwand für das Vertriebsmarketing zu verwalten

Pipedrive-Einschränkungen

Einige Benutzer mit komplexen Vertriebsprozessen wünschten sich mehr Features

Die Features für die Berichterstellung sind nicht so robust, wie einige Kunden es sich wünschen

Preise für Pipedrive

Grundlegend: $14,90/Monat

$14,90/Monat Erweitert: 27,90 $/Monat

27,90 $/Monat Professional: 49,90 $/Monat

49,90 $/Monat Power: 64,90 $/Monat

64,90 $/Monat Enterprise: 99 $/Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

4.2/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

9. Freshworks CRM

Über Freshworks Freshworks CRM, früher bekannt unter dem Namen Freshsales, ist ein benutzerfreundliches, aber leistungsstarkes CRM, das Vertriebs- und Marketing-Automatisierung kombiniert. Freshworks ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und die übersichtliche Oberfläche und ist eine beliebte Ergänzung zur Freshworks-Produktreihe (mit der es sich problemlos integrieren lässt).

Zusammen bieten diese Tools ein zugängliches, aber umfassendes Set von Tools für Geschäfte. Business-Benutzer können ein Strategischen Plan und sie auf einer Plattform umzusetzen.

Freshworks CRM beste Features

Kombiniert Vertriebs-CRM und Marketing-Automatisierung zu einer umfassenden Lösung für das Management von Kundenbeziehungen

Visuelle Vertriebspipelines und Automatisierungsfunktionen erleichtern die Verwaltung der Vertriebspipelines erheblich

Echtzeit-Analysen helfen Vertriebsteams, das Kundenverhalten besser zu verstehen und ihre Vertriebsstrategien zu optimieren

E-Mail marketing tools verbessern Marketingkampagnen und Lead Management

Freshworks CRM Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu einigen anderen CRM-Lösungen

Einige Benutzer finden bestimmte Integrationen von Drittanbietern umständlich und verwirrend

Preise für Freshworks CRM

Free (für bis zu drei Benutzer)

(für bis zu drei Benutzer) Erweiterung: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshworks CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (7,000+ Bewertungen)

4.5/5 (7,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

10. Nutshell

Über Nutshell Nutshell ist eine CRM- und E-Mail-Marketing-Plattform, die sich an kleine Geschäfte richtet, die eine unkomplizierte und effektive Lösung für die Verwaltung von Kundenbeziehungen benötigen. Es bietet Tools für die Automatisierung von Vertriebsprozessen, Pipeline-Management und Nachverfolgung der Leistung.

Ein herausragender Vorteil der Plattform ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie ermöglicht es Vertriebsteams, mit nur minimalem Schulungsaufwand schnell mit der Arbeit zu beginnen.

Nutshell beste Features

Bietet eine unkomplizierte CRM-Lösung mit Features zur Automatisierung des Vertriebs

Tools zur Verwaltung der Vertriebspipeline ermöglichen eine klare Visualisierung der Vertriebsprozesse

E-Mail-Marketing-Tools ermöglichen personalisierte Kampagnen und ein besseres Lead-Management

Nachverfolgung von Verkaufschancen in Echtzeit hilft Vertriebsteams, schnell und effizient zu handeln

Automatisierungsfunktionen rationalisieren die Vertriebsabläufe und reduzieren den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben

Die benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für eine reibungslose Einführung für Vertriebsmitarbeiter

Nutshell Beschränkungen

Einige Rezensenten hätten gerne umfangreichere Tools zur Berichterstellung gesehen

Die mobile App ist nicht so feature-reich wie die Desktop-Version

Nutshell Preise

Foundation: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Pro: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Power KI: $52/Monat pro Benutzer

$52/Monat pro Benutzer Enterprise: $67/Monat pro Benutzer

Nutshell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (850+ Bewertungen)

4.2/5 (850+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

Start Your Journey to Better Customer Relationship Management

Ein gutes CRM ist eine der besten Investitionen, die Sie in Ihrem Business tätigen können. Kundenbeziehungen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg Ihres Unternehmens. Jedes Tool zur Verbesserung dieser Beziehungen verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Als eine der besten Agile-CRM-Alternativen ebnet ClickUp den Weg für ein hervorragendes Management der Kundenbeziehungen und umfangreiche Features zur Steigerung der Produktivität, die jeden Bereich Ihres Geschäfts optimieren werden.

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu revolutionieren? Testen Sie ClickUp heute kostenlos und entdecken Sie das nahtlose Management von Kundenbeziehungen sowie leistungsstarke Features für die Produktivität.